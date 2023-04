Ehemaliger Sushi-Lieferant des FC Bayern: Neuanfang mit Fisch-Restaurant in Bogenhausen

Kosta Baboulis hat mit seinem Sushi-Express auch Bayern-Stars beliefert. Mit dem La Dolorosa erfüllt sich der Wirt nun einen Traum: Es gibt Fisch aus Wildfang und natürlich auch Sushi. Einen Stammgast hat er schon: Soko-Star Michel Guillaume.

Bogenhausen - Er brachte mit Sushi-Express in der Marschallstraße an der Münchner Freiheit vor 27 Jahren den ersten Sushi-Lieferservice nach München - und galt als Haus- und Hoflieferant des FC Bayern München. Manuel Neuer und und Co. waren oft zu Gast bei ihm, wie er der AZ erzählt.

Jetzt hat sich der Wirt Kosta Baboulis einen Traum erfüllt und einen Neuanfang gewagt. In Bogenhausen hat er mit La Dolorosa ein mediterranes Restaurant mit integrierter Sushibar eröffnet. Direkt neben dem TS-Jahn-Sport-Center kann man aus zwei getrennten, aber offen einsehbaren Küchen bestellen - auch für daheim.

Schmeckt unvergleichlich: Das Thunfisch-Tatar mit frittierten Kapern. © Daniel von Loeper

Das Sushi wird von eigenen Sushi-Köchen zubereitet

In der einen wird vorwiegend frischer Fisch (aber auch Fleisch) auf mediterrane Art gekocht, in der anderen Sushi-Spezialitäten, die von eigenen Sushi-Köchen zubereitet werden. Beide Küchen verwenden viel Fisch aus Wildfang, der im offenen Meer gefischt wird. Baboulis ist selbst oft am Meer und kennt sich bestens aus mit dem Fischen.

Immer wieder bereichern Gastköche mit ihren eigenen Kreationen die Speisekarte im La Dolorosa. Zum Beispiel Thomas Thielemann, der 25 Jahre lang Küchenchef bei Herrmannsdorfer war.

Diese Platte von Sushi-Koch Kazu Kurahashi sieht nicht nur gut aus. © Daniel von Loeper

Die Lunchkarte wechselt jeden Tag

Die Lunchkarte wechselt meist täglich und bietet Suppen, Vorspeisen und Gerichte wie passierte Fischsuppe St. Jacques mit Meeresfrüchten, Sauce Rouille und Croutons (16 Euro), aber auch Rinderfilet Medaillons mit Kräutern, Bratkartoffeln und Spitzkraut (16 Euro). Die Weinkarte war Baboulis besonders wichtig. Sie hält eine große Auswahl an zum Teil edlen Tropfen bereit.

Alle Gerichte kann man auch mit Sushi kombinieren. Das hat die AZ schon probiert und war sehr angetan. Der Reis war fein gesäuert, der Fisch von bester Qualität und auch die Kombinationen, etwa mit Obst, Frischkäse oder Forellenkaviar so stimmig, dass das Dippen in Sojasoße den feinen Geschmack nur ertränkt hätte. Auch das gereichte Wasabi ließen wir links liegen.

Soko-Star Michel Guillaume findet die Küche "hervorragend"

Einen Stammgast hat Baboulis schon. Der Schauspieler Michel Guillaume (Soko München) ist seit vielen Jahren mit ihm befreundet und begeistert vom La Dolorosa. "Hier ist es hervorragend! Fisch und Sushi haben Top-Qualität", sagt er der AZ, "und ich bewundere Kostas unheimlichen Spagat, noch mal etwas völlig Neues aus dem Boden zu stampfen."

Aber warum heißt das Lokal dann ausgerechnet La Dolorosa, übersetzt "die Schmerzhafte"? Kosta Baboulis erzählt die Geschichte zum Namen: "Ich war mit einem Freund in Italien essen. Nach dem Essen hat er 'la dolorosa' bestellt. So bezeichnet man in Italien scherzhaft die Rechnung. Und da wusste ich sofort, dieser Name passt perfekt zu meinem neuen Lokal."

Kosta Baboulis in seinem neuen Restaurant. Links im Bild die mediterrane Küche. Dahinter wird Sushi zubereitet. © Daniel von Loeper

Nicht alles läuft rund: Das Restaurant läuft noch mit Baustellen-Strom

Denn so eine Neugeburt ist schmerzhaft, schon mit dem Bau lief nicht alles rund. Das Gebäude direkt neben dem TS-Jahn-Sport-Center ist neu entstanden und kämpft noch immer mit der Technik. Zum Beispiel ist das Stromnetz noch nicht fertig, darum wird La Dolorosa noch mit Baustellenstrom betrieben. "Einmal haben Diebe die Stromkabel auf der Baustelle geklaut, da ging bei uns gar nichts mehr", erzählt Baboulis. Aber er lacht und nimmt's gelassen.

Die AZ hat sich wohlgefühlt in "der Schmerzhaften" und richtig Lust auf den Sommer bekommen. Dann sitzt man auf der großen Terrasse mit Blick auf eine schöne Wiese. Laue Abende mit einem Glas Wein in der Hand und feinem Fisch auf dem Teller können wir uns hier bestens vorstellen.

Weltenburger Str. 53

Mo-Fr: 10.30 bis 0 Uhr,

Küche bis 22.30 Uhr

Sushi-Lieferservice:

www.sushibar-muc.de