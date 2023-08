Besonders exotische Küche: "Haben das beste Essen nach München gebracht"

Das Restaurant Maui in München serviert hawaiianisch inspirierte Küche. Das Ambiente ist edel und bunt. Im Sommer kann man auch im ruhigen Innenhof sitzen.

Maxvorstadt - Ich war noch niemals auf Hawaii – Sie auch nicht? Die gute Nachricht: Den Flug können Sie sich sparen, denn im Ludwigpalais hat vor kurzem das Restaurant Maui eröffnet. Vor dem Prachtbau stehend ahnt man nicht, dass sich im Inneren eine wahre Urlaubs-Oase befindet.

Von den Decken hängen Pflanzen und weiße Blüten, auf den Tischen stehen Blumen, Schilder weisen Richtung Paradies. Die Einrichtung an sich ist elegant mit petrolfarbenen Polstern gehalten. Die Vietnamesin Mai Duong hat sich dort zusammen mit ihrem Mann Tien Nguyen ihren Wohlfühl-Traum erfüllt. Benannt haben sie das Lokal nach ihrem Sohn Maui – dort ist der Vierjährige nämlich zur Welt gekommen.

Restaurant Maui in München: Spezialitäten mit multinationalen Einflüssen

Von dort aus hat die kleine Familie die Welt entdeckt. "Viele Spezialitäten und das beste Essen haben wir jetzt nach München gebracht", erzählt Mai Duong der AZ. Die hawaiianische Küche wurde geprägt von polynesischen Reisenden, auch europäische und amerikanische Einflüsse finden sich in den Speisen.

Auch im Maui verfolgt man ein Fusion-Konzept mit vielen vietnamesischen Einflüssen. Der kleine Maui war von Anfang an Testesser, denn "was er mag, mögen alle", sagt Mai Duong und lacht.

Wirtin Mai Duong mit einem Mai Tai in der Hand: Der darf auf der Karte natürlich nicht fehlen. © Daniel von Loeper

Besonders beliebt bei den Gästen ist das hawaiianische Huli Huli Chicken (16,90 Euro). Hier wird das Hähnchenfleisch mit Ananas mariniert und auch mit Ananas gegrillt. Es schmeckt saftig, süß-säuerlich, obwohl es ohne zugesetzten Zucker auskommt.

Schlemmen im Ludwigpalais nach dem Tapas-Prinzip

Auch die bunten Pokebowls (ab 12,90 Euro) mit roh mariniertem Fisch, Avocado, Obst und Gemüse stehen auf der Karte. Wer sich ein bisserl durch die Speisekarte bestellt, bekommt einen ganz schön bunten Tisch zusammen. Jeder Gast hat einen kleinen Teller und bedient sich einfach aus den vielen Schüsseln.

Zur Vorspeise empfiehlt Duong, eine Variation aus verschiedenen Dumplings, also Teigtaschen, zu bestellen. Die gibt's mit verschiedenen Füllungen von Fleisch über Fisch und Garnelen bis hin zu mehreren vegetarischen (ab 6,60 Euro). Auch gefüllte Tacos aus weichem Bao-Teig gibt es in diversen Versionen.

Das süß-säuerliche Huli Huli Chicken ist besonders beliebt. © Daniel von Loeper

Natürlich werden auch Garnelen in allen möglichen Varianten angeboten. Und für alle, die sich beim Essen nicht langweilen wollen: Beef on Tahiti-Fire – hier können die Gäste ihre vorgegrillten Rinderfilet-Spieße an einem kleinen offenen Feuer am Tisch selbst nach Geschmack weitergrillen.

Wer es leichter und frischer mag, bestellt ein Lachs-Carpaccio mit Sternanis-Yuzu-Soße. Schon wenn man die Bestellung des Lomi Lomi Lachs-Salats ausspricht, fühlt man sich in den Hawaii-Urlaub versetzt.

Viel Fleisch und Fisch: Aber auch Vegetarier kommen im Restaurant Maui auf ihre Kosten

Vegetarier und Veganer können verschiedene Vor- und Hauptspeisen wählen, vegetarische Suppen, Frühlingsrollen, gebratener Reis oder Zitronengras-Gemüse mit Reis. Die Desserts eignen sich ebenfalls perfekt zum Teilen. Besonders beliebt sind die zehn gemischten Reisküchlein Mochi. Aber viele Gästen nehmen lieber ein flüssiges Dessert zu sich: einen feinen Cocktail.

Der Mai Tai mit hochprozentigem Rum darf da natürlich nicht auf der Karte fehlen. Aber auch bei Namen wie Blue Hawaiian, Maui Sling oder Hanoi Mule möchte man sich direkt eine Blumenkette um den Hals legen und die Ukulele auspacken.

Im Innenhof des Maui lässt es sich am Abend lauschig sitzen, finden die Gäste. Die hawaiianische Küche ist geprägt von polynesischen Reisenden, europäische und amerikanische Einflüsse inklusive. © Daniel von Loeper

Und wer im Sommer lieber im Freien sitzt: Das Beste kann man von außen nicht sehen. Im Innenhof werden die Gäste auf einer hawaiianisch geschmückten Terrasse mit Bast-Schirmen und bunten Sitzpolstern auf den Stühlen bewirtet. Tagsüber ist es hier schattig und abends lauschig.

Das Maui hat auch mittags geöffnet. Viele Büro-Menschen aus der Umgebung machen dort ihre Pause. Am Rotkreuzplatz gibt es noch ein zweites Maui-Lokal. Die Speisekarte dort ist etwas anders, aber Hawaii-Feeling gibt's natürlich auch.

Ludwigstraße 8, Mo-Fr: 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 21 Uhr, Samstag und Feiertag: 17.30 bis 21 Uhr, Sonntag: Ruhetag.