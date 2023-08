Stadtwerke halten Versprechen: Gaspreise in München sinken wieder

Ab Oktober zahlen Kunden der Stadtwerke München (SWM) deutlich weniger fürs Heizen. Auch der Strompreis sinkt.

Die Gaspreise in München sinken wieder – und das sogar recht deutlich. (Symbolbild)

München - Es dürfte für die Kunden der Stadtwerke München (SWM) eine große Erleichterung sein: Der Preis beim Erdgas sinkt zum Start der Heizperiode am 1. Oktober 2023 um rund 40 Prozent. Das verkündeten die Stadtwerke am Montag.

Im vergangenen Jahr hatten die SWM ihre Energiepreise deutlich erhöht, zum 1. Januar 2023 haben sich die Gaspreise nahezu verdoppelt. Beim Strom war der Anstieg sogar noch drastischer.

Strom- und Gaspreise sind in München massiv angestiegen

Ab Januar zahlte der Münchner Durchschnittshaushalt bei der Grundversorgung (berechnet mit zwei Personen und einem Verbrauch von 2.500 kWh im Jahr) 139,64 Euro pro Monat. Zuvor waren es 62,71 Euro. Ein Vergleich mit Februar 2017 zeigte sogar: Innerhalb von fünf Jahren sind die Strompreise der Stadtwerke um 122,7 Prozent gestiegen.

Ein bisschen verbessert hat sich die Situation zum einen durch die Strompreisbremse des Bundes. Zum anderen haben die Stadtwerke selbst ihre Strompreise zum 1. April um rund zehn Cent gesenkt. Und nun die deutliche Senkung der Preise um rund 40 Prozent.

Gaspreise sinken: Münchner Musterhaushalt zahlt im Monat 122 Euro weniger

Für den Münchner Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 15.000 kWh im Jahr bedeutet das: 122 Euro pro Monat weniger, sprich 151,98 statt 274,23 Euro. Neben den Kunden in der Grundversorgung, kommt die Preissenkung in vergleichbarer Größenordnung auch anderen Privat- und Gewerbekunden zugute – außer bei laufenden Verträgen mit Festpreis.

Die Stadtwerke informieren ihre Erdgas-Kunden in dieses Tagen persönlich über die neuen Preise. Sinkende Gaspreise sind nicht die einzige gute Nachricht: Zum 1. November werden die Stadtwerke auch den Strompreis um mehr als 20 Prozent senken. Die Senkung der Preise kündigten die SWM bereits im vergangenen Mai an – jetzt hält der Versorger also sein Versprechen.