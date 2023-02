Erdbeben in der Türkei und Syrien: Stadt München richtet Spendenkonto ein

Die Stadt verdoppelt die eingegangenen Spenden. Münchens OB Dieter Reiter hat sich in das Kondolenzbuch des türkischen Generalkonsulats eingetragen und spricht den Betroffenen der Erdbebenkatastrophe sein Mitgefühl aus.

München - Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat mindestens 11.000 Todesopfer gefordert, Hunderttausende haben ihr Zuhause verloren. Um den Menschen in den betroffenen Regionen zu helfen, hat die Stadt München auf einen fraktionsübergreifenden Antrag hin ein Spendenkonto eingerichtet.

SPD, Grüne, CSU, FDP, Linke und ÖDP beantragten am Mittwoch zudem, dass die Spenden mit städtischen Mitteln verdoppelt werden und die Landeshauptstadt geeignete Lagerräume für Sachspenden zur Verfügung stellt.

OB Reiter trägt sich in Kondolenzbuch des türkischen Generalkonsulats ein

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich auch in das Kondolenzbuch des türkischen Generalkonsulats eingetragen.

Münchens OB Dieter Reiter trägt sich in das Kondolenzbuch des türkischen Generalkonsulats ein. © LHM

Er sagt: "Es ist eine humanitäre Katastrophe, die sich nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ereignet. Mit dem Eintrag ins Kondolenzbuch im türkischen Generalkonsulat in München will ich allen, die davon betroffen sind, unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Wir trauern gemeinsam um die vielen Opfer und werden Hilfe leisten, wo immer wir können."

Sie wollen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien spenden? Überweisungen an die Stadtsparkasse München, IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00, Verwendungszweck "Erdbebenhilfe".