Endspurt der IAA-Proteste: Ziviler Ungehorsam in ganz München

Geplant sind am Sonntag eine Demo mit bis zu 3.000 Menschen und ein Radlkorso. Zudem soll es in ganz München unangekündigt spontane Proteste gegen die Automesse IAA geben.

München — Der Schwerpunkt der Anti-IAA-Proteste ist am Wochenende. Insbesondere zur Demonstration am Sonntag werden Personen "aus dem linksextremen und gewaltbereiten Spektrum" erwartet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das "Mobilitätswendecamp" der IAA-Gegner im Luitpoldpark wächst. Rund 900 Bewohner hat es nach Angaben der Initiatoren. Am Wochenende soll es sogar Platz für bis zu 1.500 Menschen bieten.

Umweltschützer haben eine Großdemonstration für Sonntag angekündigt. Start ist am Sonntag um 11 Uhr in der Karl-Theodor-Straße am Luitpoldpark, Abschluss ist am Karolinenplatz um 15 Uhr. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 3.000 Teilnehmern an dem Protestzug. "Am Sonntag wollen wir gemeinsam mit allen Aktiven in München zum Abschluss der #NoIAA-Woche auf die Straße gehen und kraftvoll zeigen, wie wir uns die Mobilität von Morgen vorstellen", heißt es in der Ankündigung.

Automesse IAA: Der VCD München organisiert einen Radlkorso

Zudem ist für Sonntag ein Radlkorso angemeldet, organisiert vom VCD München gemeinsam mit dem Bund Naturschutz, den Natur-Freunden und unterstützt von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr in der Nähe des Olympiazentrums. Treffpunkt ist laut Anmeldung der Brundageplatz.

Angemeldet sind 70 Radler. Ziel der Radldemo ist um 14 Uhr der Karolinenplatz. Dort wird auch das Ziel einer Fußdemo vom Luitpoldpark aus sein, organisiert vom Aktionscamp Block IAA. Am Samstag sind zudem mehrere Kundgebungen angemeldet: Eine Demo soll ab 11 Uhr vom Klimacamp aus über die Dachauer Straße zum Karl-Stützel-Platz gehen. Ende der Veranstaltung: 15 Uhr. Angemeldet sind 200 Teilnehmer.

Auch am Rindermarkt wird gegen die Automesse in München protestiert

Eine weitere stationäre Kundgebung findet am Samstag am Rindermarkt statt. Von 11.30 Uhr bis 15 Uhr treffen sich dort etwa 70 Personen aus Protest gegen die IAA. Zudem sind am Samstag den ganzen Tag über im gesamten Stadtgebiet immer wieder Proteste geplant, die beim KVR nicht angemeldet wurden. "Aktionen zivilen Ungehorsams" und eine "Aktionsrallye mit Kleingruppenaktionen" seien geplant, so eine Ankündigung der Initiatoren. Angaben über den genauen Ort und Zeit liegen nicht vor.

Wie viele Menschen sich am Samstag und am Sonntag dem Protest gegen die IAA anschließen, lässt sich nur schwer abschätzen. "Unser Eindruck ist, dass die Mobilisierung nicht so ausgeprägt ist wie vor zwei Jahren", sagte ein Polizeisprecher.

Nach den jüngsten Störaktionen vom Donnerstag hat sich die Zahl der Klimaaktivisten in Präventivgewahrsam deutlich erhöht. In der JVA Stadelheim saßen am Freitag, wie das Präsidium mitteilte, 39 Männer und Frauen. Acht von ihnen sollten aber noch vor dem Wochenende wieder entlassen werden.