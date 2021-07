EM-Viertelfinale in München: Sorge vor Massen belgischer und italienischer Fans

Die Stadt schickt eine Warnung an alle Sportvereine vor dem Viertelfinalspiel am kommenden Freitag.

München - Der Tonfall des Schreibens, den das Referat für Bildung und Sport zu Beginn der Woche an alle Münchner Sportvereine verschickt hat, klingt besorgt. Darin warnt die Stadt davor, dass ein größeres Fantreffen organisiert werden könnte mit einem Fußballspiel zwischen angereisten Belgiern und Italienern irgendwo auf einem Sportplatz in der Stadt.

Belgische Fans reisen zu Tausenden in Europa herum, um ihr Team bei der EM 2021 zu unterstützen. So wie zuletzt auch beim Spiel gegen Portugal in Sevilla (Spanien) am vergangenen Sonntag.

Belgische Fans feiern vor dem EM-Spiel gegen Portugal in Sevilla. © imago images/ZUMA Wire

Belgier wollen ein Fan-Treffen organisieren

Wie mobil die Fans aus Italien sind, lässt sich dagegen schwer abschätzen. Deren Nationalmannschaft spielte bisher nur in Rom. Allerdings ist es zum Viertelfinale am Freitag nicht weit bis München, zudem leben viele Italiener in der Stadt, die ihr Team am Freitag unterstützen wollen.

Es gebe "Bemühungen auf belgischer Seite, eine Art Fan-Treff zu organisieren, insbesondere unter dem Titel eines Spiels zwischen Fanclubs", heißt es in dem Schreiben des Sportreferats, das der AZ vorliegt.

Deutliche Bitte der Stadt

Die Stadt bittet alle Münchner Sportvereine, das Vorhaben nicht zu unterstützen. Wörtlich heißt es in dem Brief: "Wir bitten Sie, Anfragen des Belgischen Fußballverbandes, belgischer Fanclubs oder anderer Einrichtungen bzw. Personen aus Belgien zur Nutzung von Plätzen abzulehnen." Deutlicher geht es wohl kaum.

Belgische Fans: engagiert und gut vernetzt

Die belgischen Fußballfans gelten als sehr engagiert und kreativ, wenn es darum geht, Events vor wichtigen Spielen zu organisieren. Zudem sind die Unterstützer in den Vereinen untereinander "hervorragend vernetzt", wie das Sportreferat betont.

In der Vergangenheit seien vielfach große gemeinsame Aktionen initiiert worden, bis hin zu sogenannten Fan-Walks mit bis zu 20.000 Teilnehmern.

Die Polizei ist vorbereitet

Derartige Großveranstaltungen will die Stadt angesichts der Pandemie unbedingt vermeiden. Ansammlungen über 500 Personen seien "kaum sinnvoll zu begleiten und infektiologisch bedenklich bzw. unzulässig", so die Stadt. Auch im Präsidium hat man das Spiel im Blick. "Wir sind auf alles vorbereitet", betonte ein Polizeisprecher.