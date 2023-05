Doppelte Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz am Sonntag: Auch Brazzo feierte mit

Die Männer haben vorgelegt, die Frauen haben am Sonntag nachgezogen: Der FC Bayern und die FC Bayern Frauen feiern am Sonntag gemeinsam ihre Meistertitel.

München - Die erste von zwei Meisterschaften hat der FC Bayern am Samstag eingefahren. Mit einem 2:1-Sieg in Köln und dank des gleichzeitigen Patzers von Borussia Dortmund sichern sich die Herren-Fußballer den elften Bundesliga-Titel in Folge.

Etwas weniger dramatisch ging es beim Team der FC Bayern Frauen zu. Am Sonntag haben sie mit einem überdeutlichen 11:1-Sieg zu Hause den Sack gegen Turbine Potsdam zugemacht. Das Spiel wurde auch am Nachmittag als Public Viewing auf dem Marienplatz live übertragen, bevor um 17.30 die Meisterfeier losging.

Müller, Gnabry und Sané sind die Partybiester des FC Bayern

"Körperlich ging es mir schon besser, aber emotional geht es mir super." Mit diesen Worten beschrieb Thomas Müller seine Verfassung nach der Meistersause am Samstag in der Motorworld. Die Partybiester am Sonntag sind eindeutig Müller, Gnabry und Sané. Das Trio hat beste Laune und feuert die Teamkollegen immer wieder an.

FCB-Meisterfeier Marienplatz 2023

Allerdings: Wenn es die anderen nicht machen, dann muss es der Präsident höchstpersönlich in die Hand nehmen. Herbert Hainer steht auf dem Balkon und grölt "Deutscher Meister wird nur der FCB" in Richtung der tausenden Anhänger. "Einfach ein Traum" sei dieses Wochenende mit der doppelten Meisterschaft, so Hainer. "Aber am meisten freut es mich für euch", sagte Hainer an die tausenden Fans auf dem Marienplatz gerichtet, denn "ihr seid der FC Bayern München".

Dann durfte auch der ganz frisch gebackene neue Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen noch ans Mikrofon: "So kann's weitergehen" nach der Herzschlagmeisterschaft, meinte er.

Salihamidzic lässt sich trotz Entlassung die Meisterfeier nicht entgehen

Zu einer Meistersause darf natürlich ein Lied nicht fehlen: Queen mit "We Are The Champions". Hand in Hand schwankten die Bayern hin und her und grölen dazu. Die Stimmung nimmt langsam an Fahrt auf. Auch Hasan Salihamidzic ist auf dem Balkon. Der entlassene Sport-Chef kam zusammen mit Cheftrainer Thomas Tuchel und dem restlichen Trainergespann der Münchner raus auf den Balkon.

Von einem "Wunsch und einer Pflicht", den Titel zu holen, sprach Tuchel im Interview auf dem Balkon. Er werde jetzt erstmal zwei bis drei Wochen da sein, um zu arbeiten, so Tuchels Blick in die Zukunft. Dabei werde es auch darum gehen, die Ideen neu zu präsentieren, die sie entwickelt haben, "weil dann mit Brazzo und Oli zwei wesentliche Ansprechpartner gar nicht mehr da sind. Deshalb müssen wir jetzt sehr schnell eine neue Struktur finden und uns in der Struktur zurechtfinden." Dabei gehe es darum, "stabiler und attraktiver" Fußball zu spielen.

Magull und Neuer präsentieren die Schale

Dann wurden den Fans die Schalen präsentiert. Transportiert selbstverständlich von Kapitän und Kapitänin der Deutschen Meister, Manuel Neuer und Lina Magull.

Einen Sonderapplaus gab es für Jamal Musiala. Der Youngster kam mit einem breiten Grinsen über beide Ohren auf den Balkon. Der Torschütze zum alles entscheidenden 2:1 gegen Köln gesellte sich neben Dayot Upamecano und Linda Dallmann.

Für Kapitänin Lina Magull war es "der ehrlichste Titel". Es sei "etwas ganz besonderes", an diesem Tag auf dem Rathausbalkon vor den Fans zu stehen.

Stimmung lässt noch zu Wünschen übrig

Die ersten Stars schreiten an diesem Abend noch verhalten auf dem Balkon. Es ist Ersatzkeeper Johannes Schenk. Kurz darauf folgten Josip Stanisic, Lea Schüler und Eric Maxim Choupo-Moting. Eine wirklich gute Stimmung herrscht noch nicht auf dem Balkon. Die Bayern-Stars reihen sich in Reih und Glied ein. Ab und zu kommt von Sadio Mané und Co. ein Lachen, das war's.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Bayern-Stars empfangen. Auch Herbert Hainer ist da und hat sich das Mikrofon ergriffen. Er gratulierte nochmal den beiden Teams und hat dem OB eine Bayern-Trikot nachträglich zum Geburtstag überreicht.

Bayern-Stars sind am Rathaus angekommen

Die Bayern-Stars sind gerade im Bus am Marienplatz angekommen. Auch die Frauen sind da und haben sich in Schale geschmissen. Beide Mannschaften werden in wenigen Minuten in Tracht auf den Rathausbalkon die Schale präsentieren.

Die Kapitänin Lina Magull kam gerade die Treppen hoch im Rathaus und sagte gegenüber "FC Bayern.TV": "Es ist einer meiner schönsten Tag in meinem Fußballerleben." Im selben Atemzug gab sie zu: "Ein bisschen was haben wir schon getrunken."

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz am Sonntag

Die offizielle Feier auf dem Marienplatz ist für Sonntag, 28.5., um 17.30 Uhr angesetzt. Dann empfängt der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Großen Sitzungssaal die Sieger. Einen Korso zum Rathaus wird es dieses Jahr nicht geben.

Am Sonntag wurden zudem Sperren für alle Zugänge zum Marienplatz vorbereitet. Die wurden aufgrund des Publikumsandrang mittlerweile in Kraft gesetzt. Zusätzlich halten auch kein U-Bahnen mehr am Marienplatz.

So oder so gilt ab Sonntag, 11 Uhr ein Glas- und Pyrotechnikverbot und auch Fahrräder und E-Scooter dürfen nicht mehr über den Platz rollen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Sonntag: Zugangskontrollen und Sperrungen am Marienplatz für FC-Bayern-Meisterfeier

An den Zugangspunkten werden außerdem Taschen kontrolliert – die Stadt empfiehlt, große Taschen und Rucksäcke am besten gar nicht erst mitzunehmen. Ein Sicherheitsbereich vor dem Rathaus wird abgesperrt, ebenso die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße.

Die anderen Ausgänge am Marienplatz werden je nach Publikumsaufkommen offen bleiben oder geschlossen. Die Gastronomie am Marienplatz soll noch zugänglich sein und es sind zusätzlich Straßenverkäufe auf dem Platz geplant.