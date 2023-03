Die gute Nachricht: Sportplätze in München sollen länger beleuchtet werden

Das Baureferat prüft, ob Sportplätze in München bis 22 Uhr beleuchtet werden können.

Im Skatepark im Gefilde in Neuperlach treffen sich viele junge Leute – auch noch am Abend. Die Beleuchtung soll künftig bis 22 Uhr drin sein.

München - Seit Corona sporteln gerade die jungen Münchnerinnen und Münchner noch lieber draußen an der frischen Luft – klar, die Fitnesscenter waren immer wieder geschlossen. Außerdem sind die Mitgliedschaften dort oft teuer.

Doch gerade in den Winter- und Herbstmonaten ist es gar nicht so einfach, in den Abendstunden geeignete Freiluft-Trainingsorte zu finden. Denn die städtischen Bolzplätze, Parkouranlagen oder Skateparks sind gar nicht oder nicht lange beleuchtet. Das will das Baureferat nun ändern, an diesem Dienstag wird geprüft, ob genug Geld und Personal vorhanden ist, um städtische Sportanlagen auch in den Abendstunden noch ins rechte Licht zu rücken.

Auch Beleuchtung soll nachhaltig sein

Fällt das Urteil positiv aus, sollen 21 geeignete Jugendsportanlagen sukzessive bis zum Jahr 2029 mit Beleuchtung ausgerüstet werden. Dann wäre es möglich, dort bis 22 Uhr beleuchtet Sport zu treiben. Neue Anlagen sollen gleich mit einer entsprechenden Beleuchtungsanlage geplant werden, die zudem insektenfreundlich und stromsparend ist.

Dass so etwas gut ankommt, hat die Stadt bereits getestet. Auf dem Skatepark "Im Gefilde" in der Putzbrunner Straße wurde ausprobiert, ob es sinnvoll sein kann, eine Sportanlage auch abends zu beleuchten. Das Pilotprojekt hat gezeigt: Die Jugendlichen finden es toll und auch die Anwohner sind zufrieden, weil sich durch das mehr an Beleuchtung auch das Sicherheitsgefühl verbessert hat.