Die gute Nachricht: Grünpaten sollen München aufblühen lassen

Green City veröffentlicht Anleitungen, um das eigene Viertel leichter zu begrünen.

Auch in diesem Jahr soll München wieder grüner werden. Damit das gelingt bietet Green City Workshops für angehende Grünpaten an.

München - So schön München schon sein mag, grau-triste Fleckchen gibt es trotzdem überall. Der Verein Green City will die Münchner motivieren, die Ärmel hochzukrempeln und gemeinsam die Stadt etwas grüner zu machen.

Green City Workshops für angehende Grünpaten

Deshalb bietet Green City Workshops und Anleitungen für angehende Grünpaten an. Zur neuen Saison hat der Verein gemeinsam mit seinem Projektpartner, dem Baureferat Gartenbau, den Prozess neu strukturiert. Dafür müssen Interessierte eine Fläche vorschlagen, die Genehmigung erhalten, Patenschaftsvereinbarung unterzeichnen und loslegen mit dem Planen und Pflanzen.

Wer darauf zwar Lust, aber keinen blassen Schimmer hat, kann sich Tipps holen: Von der Beetplanung über Pflanzaktionen bis hin zu Vernetzungsangeboten stellt der Verein Informationen bereit.

Die sogenannte "Toolbox", also der Werkzeugkasten für den kompletten Ablauf, ist ab sofort im Internet verfügbar. Der nächste Workshop "So plane ich mein Staudenbeet" findet am 10. März im Green City Büro in der Lindwurmstraße 88 statt.