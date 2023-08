Depeche Mode 2024 live in München: Alle Infos zu Vorband, Setlist, Einlass und Anreise

Im Juni 2023 waren Depeche Mode bereits im Olympiastadion zu Gast, im März 2024 kehren sie nach München zurück und geben ein Konzert in der Olympiahalle. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Einlass, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

Depeche Mode sind zurück auf den großen Bühnen dieser Welt. am 7. März 2024 spielen sie in der Münchner Olympiahalle.

Als am 26. Mai 2022 die Todesnachricht des Depeche-Mode-Keyboarders Andrew Fletcher Schlagzeilen machte, war für die meisten Fans der Synthie-Pop-Band klar, dass dies wohl das Ende der Band bedeuten würde. Doch keine fünf Monate später sollten sie eines Besseren belehrt werden.

Am 4. Oktober 2022 verkündeten Dave Gahan und Martin Gore während einer Pressekonferenz in Berlin nicht nur die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums "Memento Mori" an, sondern auch eine neue Welt-Tournee für 2023. Im Rahmen ihrer "Memento Mori"-Tour, übrigens die 19. Tournee der britischen Weltstars, gab Depeche Mode am 20. Juni 2023 auch ein Open-Air-Konzert im ausverkauften Olympiastadion.

Kleine Bühne - volles Haus. Das Münchner Olympiastadion beim Depeche Mode Konzert am 20. Juni 2023. © AZ/Streicher

Depeche Mode in München: Konzert in der Olympiahalle

Achteinhalb Monate später geben die britischen Weltstars erneut ein Konzert in München. Am 7. März 2024 gastieren Depeche Mode, diesmal eine Nummer kleiner, in der Olympiahalle. Es wird das 14. Konzert von Gahan, Gore und Co. in der bayerischen Landeshauptstadt sein, das erste gaben sie vor über 40 Jahren, 1982, damals noch in der alten Alabamahalle.

Neben dem Konzert in der Münchner Olympiahalle werden Depeche Mode 2024 in Deutschland noch in Berlin (13.2., 15.2. und 20.2.), Hamburg (17.2.) und in Köln (3.4., 5.4. und 8.4.) zu sehen und hören sein.

Depeche Mode 2024 in München: Einlass und Beginn

Depeche Mode spielt am Donnerstag, 7. März 2024 in der Olympiahalle. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Wer spielt bei Depeche Mode in München als Vorband?

Aktuell steht die Vorband für das Konzert am 7. März in München noch nicht fest (Stand: 4. August 2023). Auf ihrer "Memento Mori"-Tour wurden Depeche Mode aber schon von Cold Cave, Young Fathers, Jenny Beth und Haelos unterstützt. Beim Konzert im Olympiastadion im Juni 2023 heizte die schottische Band Young Fathers dem Publikum ein.

Wie bekommt man Tickets für Depeche Mode in München?

Für das Depeche-Mode-Konzert in der Olympiahalle sind noch vereinzelt Tickets erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Vereinzelte Kontingente gibt es über , .

Setlist: Diese Songs könnte Depeche Mode in München spielen

Mit alten Klassikern wie "Personal Jesus" und "Enjoy The Silence" wie auch mit neuen Songs von ihrem aktuellsten Album "Memento Mori" wie "The Cosmos is Mine" oder "Ghosts Again" lieferte die Band im Juni im Münchner Olympiastadion eine packende Live-Performance ab. Und auch am 7. März 2024 in der Olympiahalle dürfen sich die Fans auf jede Menge Hits freuen.

Laut setlist.fm könnten Depeche Mode folgende Songs in der Olympiahalle spielen (ohne Gewähr):

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

A Question of Lust

Strangelove (Akustik-Version)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To (Remix)

World in My Eyes (Andrew Fletcher gewidmet)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugaben:

Waiting for the Night

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

Depeche Mode in der Olympiahalle: Was ist erlaubt und was darf ich mitnehmen?

Taschen nur bis zu einer Größe von max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, GoPro-Kameras, Stative, Selfie Sticks, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Tipp: Es ist ratsam, vor jedem Konzert immer noch einmal die Website des Veranstalters zu checken – in bestimmten Fällen können weitere Gegenstände erlaubt oder auch verboten sein.

Depeche Mode spielt am 7. März 2024 in der Münchner Olympiahalle. Tickets für das Konzert sind noch vereinzelt über ticketmaster.de oder den Eventim"-Fansale" verfügbar.