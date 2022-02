Demo gegen Sicherheitskonferenz in München: So läuft der Protest am Samstag

Während Politiker, Militärs und Manager im Bayerischen Hof am Promenadeplatz die internationale Lage besprechen, finden in der Stadt zahlreiche Proteste dagegen statt.

München - Wenn sich die Mächtigen und Reichen im Luxushotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz zur 58. Internationalen Sicherheitskonferenz (Siko) versammeln, wird in der Innenstadt wieder lautstark gegen das Treffen protestiert. Angemeldet sind mehr als ein Dutzend Protestkundgebungen, von Friedensgebeten bis zu einem Protestzug durch die City.

Mehr als 500 Absperrgitter sollen den Bereich absichern

Ein Großaufgebot der Polizei soll die Konferenz abschirmen. Dazu werden 500 Absperrgitter eingesetzt, die aneinandergereiht eine Länge von 1,6 Kilometer ergeben. In einer Sperrzone mit einem Radius von 5,5 Kilometern rund um den Sendlinger-Tor-Platz gilt zudem ein Drohnen-Flugverbot. Hobby-Piloten, die sich nicht daran halten, riskieren empfindliche Geldbußen.

14 Demonstrationen und Kundgebungen waren bis Mittwoch beim KVR angemeldet. Zu den größten dürfte die Anti-Siko-Demo des Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz gehören, zu der rund tausend Personen angemeldet sind.

Demozug durch die ganze Innenstadt

Die Auftaktkundgebung ist am Samstag, 13 bis 14 Uhr, am Stachus. Anschließend soll sich ein Demozug in Bewegung setzen. Die Route verläuft über: Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Brienner Straße, Odeonsplatz, Residenzstraße, Max-Joseph-Platz und Dienerstraße.

Zeitgleich schlängelt sich eine Menschenkette vom Stachus durch die Fußgängerzone bis zum Marienplatz. An der Kundgebung sollen sich 200 Menschen beteiligen. Die Abschlussveranstaltung ist um 15 Uhr am Marienplatz geplant.

Zum "Frieden für die Ukraine" rufen am Samstag von 12 bis 18 Uhr auf dem Odeonsplatz etwa 200 Menschen auf. Frauen aus Äthiopien protestieren gegen den "Genozid in Tigray", gegen Drohnenangriffe auf die Zivilbevölkerung und sexuelle Gewalt. Insgesamt sind mehr als 1.600 Personen angemeldet.

So kontrolliert die Polizei

Die Sicherheitskonferenz (Siko) beschäftigt die Polizei an diesem Wochenende. In Zahlen gesprochen: 35 Diensthunde, über 500 Absperrgitter, ungefähr 1.000 Halteverbotsschilder und bis zu 3.500 Einsatzkräfte. Schon am Freitag hat die Polizei eine Hochsicherheitszone eingerichtet. Falschparken war diese Woche keine gute Idee - wegen der Konferenz wurden viele Parkverbote in der Innenstadt verhängt. Aber nicht alle Autofahrer merkten das rechtzeitig. Der Abschleppdienst hatte bis Freitag gut zu tun, so Polizeisprecher Andreas Franken. Polizisten kontrollieren die kommenden Tage weiter Fahrzeuge und Passanten, sogar Spürhunde werden eingesetzt. Was kompliziert klingt, ist für die Polizei Routine. Laut Franken ist die Herausforderung, den Schutz der Veranstaltung und der beteiligten Personen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss die Beeinträchtigung der Bevölkerung so gering wie möglich gehalten werden. Am Wochenende in der Stadt einkaufen zu gehen soll aber möglich sein. Die Empfehlung der Polizei an die Münchner: Auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Achtung: Die Tram Linien 19 und 21 fahren aufgrund der Siko nur eingeschränkt.