Die gute Nachricht: Bürger dürfen das Dreimühlenviertel einen Tag umgestalten

Beim "Tag des guten Lebens" dürfen Anwohner ihr Viertel so gestalten, wie sie wollen: autofrei, als Spielstraße, mit Musik und Tauschmärkten. Das Konzept kommt nun zum ersten Mal nach München. Der erste Versuch wird im Dreimühlenviertel gemacht.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - In ein großes gemeinschaftliches Wohnzimmer unter freiem Himmel will der Verein Green City das Dreimühlenviertel einen Tag lang verwandeln. Auf Parkplätzen soll man sich niederlassen können, auf den Straßen sollen Kinder spielen. Menschen sollen sich begegnen, miteinander quatschen, die Sonne genießen.

Green City: Möglichst viele Anwohner sollen den Tag mitgestalten

Diesen Tag am 10. September, der den Namen "Tag des guten Lebens” trägt, sollen möglichst viele Anwohner mitgestalten. Deshalb organisiert Green City seit März Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich einbringen möchten. Das nächste findet diese Woche am 13. April an der Ecke Reifenstuel- und Dreimühlenstraße statt. Beginn ist um 18 Uhr, es soll etwa eine Stunde lang dauern.

Workshops, Musik, ein Kinderprogramm: Alles ist möglich

Der Verein will dabei vor allem der Frage auf den Grund gehen, wie sich Anwohner ein "gutes Leben" in ihren Quartier vorstellen. Als Nächstes will Green City die Nachbarschaft dabei unterstützen, eigene Ideen zum Leben zu erwecken. Vorstellbar sind zum Beispiel Straßensperrungen, begrünte Parkplätze, Workshops, Musik und Kinderprogramm.

Den "Tag des guten Lebens" gibt es in Köln schon seit rund zehn Jahren

Es soll autofrei, demokratisch und inklusiv zugehen, alle sollen nur teilen und schenken, aber nichts verkaufen. Realität sollen diese Ideen, die der Verein in den nächsten drei Monaten bei regelmäßigen Treffen sammelt, eben am 10. September werden – am "Tag des guten Lebens”.

Ausgedacht hat sich den "Tag des guten Lebens” nicht Green City. In Köln gibt es so einen Tag schon seit rund zehn Jahren, aber auch in Berlin, Dortmund und Wuppertal haben sie schon stattgefunden. Und diesen Sommer ist es auch in München so weit.