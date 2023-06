CSD 2023 in München im Newsblog: Die bunte Polit-Parade läuft

Mit der Polit-Parade findet am Samstag das große Highlight des diesjährigen CSD statt. Als langjähriger Medienpartner ist natürlich auch die AZ in der Stadt unterwegs. Wir halten Sie in unserem Newsblog den ganzen Tag über auf dem Laufenden!

Ein einsames Fähnchen am Kaffeestand am Viktualienmarkt. Auch im Glockenbachviertel ist es am Samstag gegen 10.15 Uhr noch ruhig. Aber in der Ferne hört man ganz leise Trommeln.

Der Demonstrationszug aus bunt geschmückten Wagen von mehr als 180 Gruppen und Initiativen startete um 12 Uhr am Mariahilfplatz. Von dort führt die geplante Strecke über den Gärtnerplatz, am Viktualienmarkt vorbei, zum Isartor bis zum Opernhaus an der Maximilianstraße.

München - Am Samstag wird's bunt in München! Zum Abschluss der diesjährigen Pride Weeks steht mit der Polit-Parade das große Highlight des Christopher Street Day (CSD) an – und die AZ ist hautnah dabei! Los geht's um Punkt 12 Uhr am Mariahilfplatz. Sechs unserer Kolleginnen und Kollegen fahren auf dem Truck des CSD München durch die Straßen.

Im vergangenen Jahr hatten rund 33.000 Menschen an der großen Parade teilgenommen – und die Veranstalter rechnen damit, dass diese Zahl dieses Jahr um einiges überschritten werden könnte.

Wir halten Sie hier im AZ-Newsblog mit Infos, Eindrücken aus der Stadt und allem Wissenswerten auf dem Laufenden!

+++ Ross Antony über Pride Month und CSD: "Die Repräsentation ist wichtig" +++

In ganz Deutschland wehen aktuell die Regenbogen-Flaggen, denn während des Pride Month wird auf die LGBTQI*-Community aufmerksam gemacht. Ross Antony hat bereits vor Jahrzehnten öffentlich sein Coming-out gefeiert und gilt vielen als Vorbild. Mit der AZ spricht der Sänger über seine Vergangenheit als Teenie-Star, seinen Alltag mit Ehemann Paul Reeves und die Bedeutung des Pride Month. Hier geht's zum Interview!

+++ CSD 2023 in München: OB Dieter Reiter sagt erstmals Rede ab +++

Die CSD-Parade wird Münchens OB Dieter Reiter am heutigen Samstag wie gewohnt anführen, eine Rede hält er jedoch nicht. Wer vertritt ihn auf der Bühne am Marienplatz? Lesen Sie hier mehr darüber!

+++ CSD-Parade 2023 unter dem Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" +++

Im Vorfeld wurde über den CSD und die bayerische Queer-Politik viel diskutiert. Für Unmut bei der CSU sorgte die Tatsache, dass die Stadtratsfraktion nicht mit einem eigenen Wagen bei der Parade dabei sein darf. Voraussetzung für eine Teilnahme sei der glaubhafte und konsequente Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen, so die Veranstalter, die das bei der CSU nicht gegeben sahen.

CSDs in ganz Bayern hatten sich zudem mit der Forderung nach einem Aktionsplan für queere Menschen zusammengeschlossen, wie es ihn bereits in allen anderen Bundesländern gibt. Die diesjährige CSD-Parade wurde unter das Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" gestellt. Vergangene Woche gab Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) einen solchen Aktionsplan zur Stärkung der Rechte und Teilhabe queerer Menschen im Freistaat dann bekannt.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Im vergangenen Jahr hatten beim CSD in München nach Angaben der Polizei mehr als 350.000 Menschen gefeiert - die Parade kam nach Schätzungen der Behörde auf rund 25.000 Teilnehmende.

+++ CSD 2023 in München: Am Samstag steht die große Polit-Parade an! +++

Hallo und herzlich willkommen in unserem AZ-Newsblog zur großen Polit-Parade des diesjährigen CSD. Sie ist die größte Demonstration von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (LGBTIQ*) für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz im süddeutschen Raum. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!"

Los geht's am Samstag um 12 Uhr auf dem Mariahilfplatz. Von dort führt die Strecke über den Gärtnerplatz, den Viktualienmarkt zum Isartor und schließlich zur Oper.