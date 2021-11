Coronavirus-News: Spahn kündigt Rückkehr der kostenlosen Bürgertests an

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 12.11.2021

+++ Spahn: Kostenlose Bürgertests kommen zurück +++

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass es ab Samstag wieder kostenlose Bürgertests geben wird. Eine entsprechende Anordnung werde er noch am Freitag unterzeichnen.

+++ Bayern weiter Corona-Schwerpunkt in Deutschland +++

Das RKI meldet am Freitagmorgen 13.197 neue Covid-19-Fälle in Bayern – das ist mehr als ein Viertel der insgesamt 48.640 Neuinfektionen in Deutschland. Außerdem wurden 63 neue Pandemieopfer in Bayern gemeldet. Fast jeder Dritte der bundesweit 191 Corona-Toten kam somit aus dem Freistaat.

Acht der zehn Landkreise mit den bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen liegen in Bayern. Spitzenreiter ist Rottal-Inn mit 1156,0.

+++ Teil-Lockdown in den Niederlanden angekündigt +++

Die Niederlande steuern auf einen neuen Teil-Lockdown zu. Gaststätten und die meisten Geschäfte müssen ab Samstag für mindestens drei Wochen um 19 Uhr schließen. Nach Medieninformationen sollen Bürger nur noch höchstens vier Besucher zu Hause empfangen. Sportwettkämpfe sollen ohne Publikum stattfinden. Kinos und Theater sollten aber mit einem Impfnachweis oder einem negativen Corona-Test weiter genutzt werden dürfen. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf mehr als 500 - etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

+++ Schärfere Regeln erhöhen Impfbereitschaft in Österreich +++

Die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte hat in Österreich die Zahl der Corona-Impfungen nach oben klettern lassen. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420.000 Impfungen verzeichnet. In den zehn Tagen davor waren es rund 15.000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschließt.

Der Druck auf Ungeimpfte wird sich noch erhöhen. Eine Übergangsfrist, in der ungeimpfte Arbeitnehmer ersatzweise ganztags eine FFP2-Maske tragen dürfen, endet am 15. November. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, stichprobenartig zu kontrollieren, ob ihre Beschäftigten geimpft, genesen oder getestet sind. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 500 Euro für Arbeitnehmer und bis zu 3.600 Euro für die Unternehmen. Es steht im Raum, dass ab Mitte des Monats unter den Testangeboten nur noch PCR-Tests als Zutritt-Erlaubnis zum Arbeitsplatz gelten.

+++ Rekord: Inzidenz bei 263,7 +++

Zum fünften Mal in Folge meldet das RKI eine Rekord-Inzidenz. Am Freitag liegt sie bei 263,7 (Vortag: 249,1). Vor einer Woche hatte der Wert bei 169,9 (Vormonat: 65,8) gelegen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.942.890 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 97.389.

Corona-News vom 11.11.2021

+++ Mehr als 100.000 bestätigte Corona-Infektionen in München +++

Die Landeshauptstadt München hat am Mittwoch die Grenze von 100.000 bestätigten Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie überschritten.

Insgesamt wurden mittlerweile 100.549 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl sind 93.930 Personen enthalten, die bereits genesen sind, 5.203 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.416 Todesfälle.

+++ EMA macht weg frei für zwei neue Covid-Medikamente +++

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung von zwei neuen Medikamenten gegen Covid-19. Es gehe um die Antikörper-Therapie Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche sowie das Mittel Regkirona (Regdanvimab) des Herstellers Celltrion aus Südkorea, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit.

+++ Corona-Tests in bayerischen Apotheken vereinzelt knapp +++

Bei Corona-Schnelltests kann es aufgrund der hohen Nachfrage nach Angaben des Bayerischen Apothekerverbandes vereinzelt zu Engpässen kommen. Es könne vorkommen, dass in der ein oder anderen Apotheke ein paar Tage kein Test erhältlich sei. Aber es gebe keine flächendeckenden Engpässe, auch nicht regional, sagte Verbandssprecher Thomas Metz am Donnerstag in München.

Im Sommer sei die Nachfrage nach Tests stärker zurückgegangen, und im Einzelhandel seien Tests dank großer Einkaufsmengen zu Preisen angeboten worden, bei denen eine Apotheke nicht mithalten könne. Deshalb sei es möglich, dass einige nicht mehr so viele Tests nachbestellt hätten und jetzt die hohe Nachfrage nicht sofort bedienen könnten, sagte Metz. Viele Menschen mit grippalen Symptomen machten jetzt zur Sicherheit eher einen Corona-Selbsttest. Aber Apotheken hätten Erfahrung mit zyklischer Nachfrage, "das wird sich schnell einpendeln", sagte er. Hamsterkäufe seien unnötig: "Wir raten, nicht auf Vorrat zu kaufen."

+++ Söder plädiert für bayernweite 2G-Regelung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will im Kampf gegen die galoppierenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie flächendeckende Zugangsverbote für Ungeimpfte einführen.

Thomas Weiler, Geschäftsführer Starnberger Klinik, Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern, und Markus Schopper, stellv. Stationsleiter der Intensivstation in der München Klinik (v.l.) bei der Pressekonferenz am Donnerstag. © Sven Hoppe/dpa

Einen entsprechenden Vorschlag zur landesweiten Hochstufung auf 2G - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, nicht mehr für negativ Getestete - werde er dem Koalitionspartner Freie Wähler unterbreiten, sagte Söder am Donnerstag in München nach einem Treffen mit Vertretern von Krankenhäusern.

Gleichzeitig solle in Clubs und Diskotheken der Standard 2G+ gelten – also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, die aber zusätzlich noch einen Schnelltest machen müssen. 2G flächendeckend werde auch auf Bundesebene gebraucht, sagte Söder.

+++ Söder fordert Beschluss zu partieller Impfpflicht +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einen bundesweiten Beschluss zu einer partiellen Impfpflicht, etwa für Bedienstete im Gesundheitswesen gefordert. Die Ministerpräsidentenkonferenz, die am nächsten Donnerstag tagen wird, müsse einen entsprechenden Beschluss fassen, sagte Söder am Donnerstag in München.

+++ Söder will Booster-Impfungen schon früher +++

Zum besseren Schutz vor Impfdurchbrüchen wünscht sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die sogenannten Booster-Impfungen bereits nach fünf Monaten. Man sehe an den Erfahrungen mit den Auffrischungsimpfungen in Israel, "dass Booster Entlastung gebracht haben", sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach Beratungen über die Corona-Situation in den bayerischen Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen in München.

Söder hatte sich bereits in den vergangenen Tagen wiederholt für Booster-Impfungen für alle - unabhängig von ihrem Alter - ausgesprochen. Bisher sind die Auffrischungen meist erst sechs Monate nach der zweite Impfung angedacht.

+++ Aiwanger hat sich impfen lassen +++

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat sich gegen Corona impfen lassen. Das sagte der Freie Wähler-Chef der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Ich bin mittlerweile gegen Corona geimpft und kann noch im November 2G-Termine wahrnehmen."

Aiwanger begründete seine Entscheidung mit der schwierigen Lage in den Kliniken, die mit schnell steigenden Zahlen von Corona-Intensivpatienten konfrontiert sind. "Das hilft auch, Krankenhäuser zu entlasten."

Während des Bundestagswahlkampfes hatte es wochenlange Auseinandersetzungen mit der CSU gegeben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Aiwangers anfängliche Impfskepsis scharf kritisiert und ihm vorgehalten, Regierungsmitglieder müssten Vorbilder sein. CSU-Politiker hatten Aiwanger außerdem vorgeworfen, im Lager von Querdenkern und Impfgegnern auf Stimmenfang gehen zu wollen.

Söder begrüßte die Impf-Entscheidung Aiwangers und sagte am Donnerstag: "Das ist ein sehr gutes Signal in ernsten Zeiten."

+++ Alice Weidel hat Corona +++

Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat sich mit Corona infiziert. Weidel ist bis dato nicht geimpft. Weidel habe sich, "nachdem sie grippeähnliche Symptome feststellte, einem Corona-Test unterzogen", sagte ihr Sprecher Daniel Tapp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben", fügte er hinzu. Die Politikerin fehlte daher am Donnerstag auch bei der Bundestagssitzung.

Weidel hatte im Bundestagswahlkampf Grundrechtseinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beklagt und dabei stets betont, sie selbst sei noch nicht gegen Covid-19 geimpft. Der AfD-Parteichef und Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, hatte sich im Oktober nach einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen. Weidel war mit der Fraktion nach Angaben ihres Sprechers am 27. Oktober zuletzt zusammengetroffen.

+++ Marburger Bund fordert Testpflicht für alle +++

Der Ärzteverband Marburger Bund hält eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene für notwendig, sollte sich die Corona-Lage durch aktuelle 2G-Regeln für geimpfte und genesene Menschen nicht bessern. "2G muss jetzt Standard werden. Wenn sich dadurch das Infektionsgeschehen nicht abbremsen lässt und die Impfquote nicht steigt, ist 2G-Plus der nächste logische Schritt", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna dem RND. "2G-Plus bietet zweifellos eine noch größere Sicherheit", sagte Johna weiter.

+++ Sprunghafter Anstieg an Impfdurchbrüchen auf Intensivstationen +++

Intensivmediziner Uwe Janssens geht davon aus, dass die Zahl der Covid-Patienten mit Impfdurchbrüchen auf Intensivstationen weiter ansteigt. "Aktuell haben nahezu 44 Prozent der über 60-jährigen Patienten mit COVID-19 auf Intensivstationen einen Impfdurchbruch. Das hat deutlich und sprunghaft zugenommen", sagte Janssens dem RND. Laut RKI gibt es in Deutschland bereits rund 150.000 dokumentierte Impfdurchbrüche.

+++ Notruf nicht erreichbar +++

In Bayern ist die Notrufnummer 112 teils nicht erreichbar. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Donnerstagmorgen mit. Wann die Störung wieder behoben sein wird und wie viele Regionen betroffen sind, war ebenso noch unklar. Die Notrufnummer 110 ist den Angaben zufolge nicht betroffen.

In mehreren Bundesländern waren am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem auch aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Bei Notfällen wird empfohlen, die örtlichen Polizeidienststellen anzurufen.

+++ Mehr als zwei Drittel für Corona-Impfpflicht +++

Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Corona-Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov sprachen sich 44 Prozent sogar dafür aus, alle Menschen in Deutschland zur Immunisierung gegen das gefährliche Virus zu verpflichten. Weitere 24 Prozent wollen die Pflicht auf einzelne Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal beschränken. Nur 27 Prozent sind generell gegen eine Impfpflicht.

Damit hat sich die Stimmung seit Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland vor knapp einem Jahr gedreht. Wenige Tage nach der ersten Impfung am 26. Dezember vergangenen Jahres hatten sich in einer YouGov-Umfrage noch 56 Prozent gegen eine allgemeine Impfpflicht und 33 Prozent dafür ausgesprochen.

+++ Höchststand an Corona-Neuinfektionen +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages den Höchstwert von 50 196 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte ebenfalls wieder einen Höchstwert: 249,1.

Corona-News vom 11.11.2021

+++ Höchste Zahl von Corona-Erstimpfungen seit Wochen +++

Die Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern vor allem für Ungeimpfte zeigt offenbar erste messbare Auswirkungen auf die Zahl der Erstimpfungen. "Im Freistaat wurden am Dienstag 12.100 Menschen erstgeimpft. So viele Erstimpfungen wurden an keinem anderen Tag im Oktober und November verabreicht", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Aktuell liegt die Erstimpfquote in Bayern laut Holetschek nun bei fast 67 Prozent. Mehr als 65 Prozent seien mittlerweile vollständig geimpft. "Impfen ist unser einziger Ausweg aus dieser Pandemie. Nur so können wir unser Gesundheitswesen und alle dort Beschäftigen vor einer Überforderung schützen", betonte der Minister.

+++ Söder ordnet Katastrophenfall an +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Bayern erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Dieser wird ab dem 11. November gelten. "Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen. Der Katastrophenfall hat sich in der Corona-Pandemie als wirksames Mittel bewährt", heißt es aus der Staatskanzlei.

Der Katastrophenfall wurde in der Corona-Pandemie bereits am 9. Dezember 2020 ausgerufen, er wurde erst am 4. Juni 2021 wieder aufgehoben.

+++ In 21 bayerischen Kommunen kein freies Intensivbett mehr +++

Die stetig steigende Zahl der Corona-Patienten bringt immer mehr bayerische Krankenhäuser an die Kapazitätsgrenze. Am Mittwoch waren in über der Hälfte der 96 Kreise und größeren Städte Bayerns weniger als zehn Prozent der Intensivbetten frei, wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht. Davon meldeten 21 Kommunen, dass bis auf das letzte Bett die Intensivstationen voll belegt seien.

Landesweit waren 653 Covid-Patienten in Intensivbehandlung, gut 130 mehr als vor einer Woche und rund doppelt so viele wie noch vor drei Wochen. Im landesweiten Schnitt sind knapp 91 Prozent der Intensivbetten belegt.

Wenn alle Intensivbetten in einer Kommune belegt sind, müssen neue Intensivpatienten in anderen Krankenhäusern in größerer Entfernung von Wohn- oder Unfallort behandelt werden. Derartige Verlegungen werden innerhalb Bayerns bereits seit Wochen praktiziert.

+++ Stiko empfiehlt nur noch Biontech-Impfstoff für unter 30-Jährige +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung für unter 30-Jährige überarbeitet. Demnach sollen sie nur noch mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werden. Aktuelle Meldeanalysen zeigten, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen nach der Impfung mit Moderna (Spikevax) häufiger beobachtet würden als nach der Biontech-Impfung. Das teilte die Stiko am Mittwoch mit.

Entsprechend werde die Covid-19-Impfempfehlung aktualisiert, der Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Länder gegangen. Änderungen seien daher noch möglich. Der Verlauf der Herzmuskel und Herzbeutelentzündungen sei nach bisher vorliegenden Sicherheitsberichten «überwiegend mild», schreibt die Stiko.

+++ Extrem viele Corona-Neuinfektionen in Bayern +++

Nach Zahlen des RKI liegen sieben Landkreise über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 800, andere nur knapp darunter. Im Landkreis Rottal-Inn sind es sogar 1.104,3 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - ein Spitzenwert.

Bayernweit liegt die Inzidenz bei 395,8. Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten innerhalb eines Tages 10.237 Neuinfektionen und 55 Todesfälle.

+++ Schnelltests müssen ab Mai unabhängig überprüft werden +++

Viele Antigen-Schnelltests sind nicht zuverlässig genug - im nächsten Jahr müssen sie von unabhängigen Stellen überprüft werden. Bisher dürfen Hersteller gemäß der aktuellen EU-Richtlinie ihre Tests selbst zertifizieren. Eine unabhängige Überprüfung ist derzeit nicht erforderlich. Ab Mai 2022 wird sich das nach Informationen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ändern: Dann müssen ein EU-Referenzlabor und eine sogenannte Benannte Stelle hinzugezogen werden. Die Tests werden dann im Labor untersucht und die Daten unabhängig überprüft.

+++ Wieder neuer Höchststand bei Neuinfektionen +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie nie seit Beginn der Pandemie. Sie übermittelten 39.676 neue Fälle binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 232,1. Sie hat damit den dritten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Dienstag mit 4,31 an (Montag: 3,93). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.

Corona-News vom 09.11.2021

+++ Drosten sieht "Notfallsituation" - kommen neue Kontaktbeschränkungen? +++



Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland bei Corona in einer «Notfallsituation» und hält neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. "Wir müssen jetzt sofort etwas machen", sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité am Dienstag im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Mittel- und langfristig sei der Ausweg aus der Pandemie klar: "Wir müssen die Impflücken schließen." Das "ideelle Ziel" müsse "eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung" sein, so Drosten. Darauf könne man angesichts volllaufender Intensivstationen aber nicht warten. Kurzfristig müsse man wieder Maßnahmen diskutieren, "die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben". Drosten weiter: "Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren - nicht wahrscheinlich, sondern sicher." Der Virologe erwartet einen sehr anstrengenden Winter "mit neuen, sagen wir ruhig: Shutdown-Maßnahmen". Maßnahmen wie 3G oder selbst 2G reichten vermutlich nicht aus, um angesichts der Delta-Variante die Zahl der Infektionen genug zu senken.

+++ Für Hotel- und Restaurant-Personal genügen Schnelltests +++

Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen ab Mittwoch nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag können die Beschäftigten in Bayern auch einen Antigenschnelltest vorlegen, beschloss das Kabinett am Dienstag in München. Die Erleichterung gelte sowohl, wenn die Corona-Ampel wie derzeit auf Rot stehe, als auch bei Gelb.

"Bei aller berechtigter Sorge wegen der sprunghaft steigenden Corona-Infektionszahlen und der Krankenhausbelegung sind diese Anpassungen sinnvoll", teilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit. Es sei erfreulich, dass ungeimpfte Mitarbeiter durch die praxistaugliche Anpassung der Vorschrift zwar weiter täglich einen Corona-Schnelltest machen müssten, aber dafür dann nicht mehr zwingend teure PCR-Tests nötig seien.

Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Bayern) dankte Ministerpräsident Markus Söder für die schnelle politische Hilfe: "Zum einen wird die Gesundheit von Mitarbeitern und Gästen nicht gefährdet, zum anderen droht nunmehr dem Gastgewerbe kein personeller Shutdown." Die nun beschlossene Regelung sei "eine große Erleichterung".

+++ Söder fordert Bund-Länder-Treffen zu Corona +++

Die Corona-Zahlen steigen rasant an, doch ein Bund-Länder-Treffen ist derzeit nicht geplant. Nach der Kabinettssitzung am Dienstag forderte Bayerns Ministerpräsident Söder jedoch rasch neue Gespräche. Wenn es kommende Woche ein solches Treffen gäbe, wäre das gut, sagte Söder. Ansonsten würden sich nur die B-Länder - also die Union geführten Länder - treffen.

"Es kommt jetzt nicht drauf an, schnell und laut etwas zu beschließen", sagte Söder. Man müsse aber grenzüberschreitende Fragen klären und ein "Gesamtsignal" senden. Es gehe darum, die Weichen so zu stellen, dass man nachhaltig durch den Winter komme, betonte er.

+++ Söder: Geimpften-Status könnte nach neun Monaten verfallen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie dafür ein, dass wegen nachlassender Wirkung der Impfstoffe der Geimpften-Status nach neun Monaten verfällt. "Man sollte sich überlegen, ob nach neun Monaten fast automatisch ein Geimpften-Status nicht mehr gelten kann", sagte Söder. Es müsse geprüft werden, ob der 2G-Status dann noch erhalten werden kann. Er forderte die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, dazu eine Meinung zu entwickeln. In Nachbarländern wie Österreich werde nach dieser Praxis verfahren.

+++ CSU-Antrag: Bestmöglicher Schutz der Alten- und Pflegeheime +++

Wie kann man Bewohner von Alten- und Pflegeheimen am besten vor Corona schützen? Die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat hat in einem Antrag nun gefordert, dass nicht-geimpfte Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen, in denen die Landeshauptstadt München zu dieser Anordnung befugt ist, täglich getestet werden sollen. Die Übertragung durch ungeimpftes Personal sei ein wesentlicher Grund für Covid-Infektionen in den Heimen, heißt es darin. Eine Testung dreimal wöchentlich sei nicht ausreichend.

+++ Söder: 2G-Kontrollen werden massiv ausgeweitet +++

Die Kontrollen der 2G-Regelung in Bayern werden laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) "massiv ausgeweitet". Das Gesundheitsministerium sowie die Polizei sollen dabei eng mit den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden zusammenarbeiten. Das sagte Söder auf der Pressekonferenz nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts.

Zudem solle die Kontrolldichte massiv erhöht werden. Bei Vergehen soll die Polizei Geldstrafen aussprechen, bei wiederholten Verstößen könnte es auch zu vorübergehenden Schließungen von beispielsweise Restaurants kommen.

+++ Je nach Entwicklung: K-Fall in Bayern könnte erneut ausgerufen werden +++

In Bayern könnte laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Katastrophenfall sogar noch in dieser Woche ausgerufen werden. Dies komme auf die Entwicklung vor allem auf den Intensivstationen an. Es werde ein "harter Winter", sagte Söder am Dienstag. "Keiner darf sich täuschen, wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung."

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte konkrete Zahlen: Während am gestrigen Montag 609 Intensivbetten in Bayern belegt waren, so waren es einen Tag später bereits 650. Holetschek bezeichnete die Entwicklung als "dramatisch und besorgniserregend". Eine dermaßen schelle Dynamik sei so "nicht vorherzusehen gewesen", sagte der Gesundheitsminister am Dienstag. Auch deshalb schloss Holetschek ein flächendeckende 2G-Regelung in Zukunft nicht aus.

+++ Söder: Zunehmend Konkurrenz auf den Intensivstationen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor einer zunehmenden Konkurrenzsituation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser gewarnt. Ungeimpfte Covid-Patienten stünden geimpften Herz- und Schlaganfallpatienten gegenüber, sagte Söder am Dienstag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München. Die Intensivstationen liefen in Bayern voll, in einigen Regionen Südbayerns seien sie bereits bis auf die letzten Betten voll. Die Krankenhaus-Ampel zeigt in Bayern seit Dienstag für das ganze Land Rot.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Maskenpflicht an Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert +++

Die Maskenpflicht an Bayerns Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, die zunächst nach den Herbstferien nur befristet geltende Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz bleibe an allen Schulen im Freistaat "bis auf Weiteres" gültig. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung mit.

In Bayerns Schulen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht, diese war in den Grundschulen zunächst auf eine Woche befristet, in weiterführenden Schulen auf zwei Wochen.

Zudem wurde für minderjährige Schüler über zwölf Jahren, die regelmäßig auf Corona getestet werden, bis zum Ende des Jahres eine Ausnahmeregel beschlossen, damit sie auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys fortführen können. Demnach gilt für Schüler für sportliche und musikalische Eigenaktivitäten und für Theatergruppen bis Jahresende eine Ausnahme von der neuen Zugangsbeschränkung nach der 2G-Regel. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Die Ausnahmeregel gelte aber nicht für Besuche von Stadien, Clubs, Konzerten und ähnlichen Freizeitangeboten in Innenräumen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Testzentren werden verlängert, Impfzentren wieder hochgefahren +++

Die Testzentren in Bayern werden vorerst bis mindestens März 2022 verlängert – das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettsitzung am Dienstag mit.

Auch die Impfzentren im Freistaat werden wieder hochgefahren. Die Booster-Impfung sei momentan der beste Schutz, sagte Söder. Die Impfzentren werden nun auch alle über 60-Jährigen anschreiben und über die Booster-Impfung informieren. Eine Reihenfolge oder Priorisierung wird es laut Söder aber nicht mehr geben. "Wer kommt, wird geimpft. Niemand wird zurückgewiesen."

Die Impfquote bei Erst- und Zweitimpfungen sei wieder ganz leicht steigend, sagte Söder. Er erwarte, dass durch das starke Setzen auf 2G bei Freizeitveranstaltungen - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - die Neigung zum Impfen noch einmal größer werde.

+++ Werden die Regeln weiter verschärft? Bayerisches Kabinett berät +++

Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich zu, die Inzidenz im Freistaat liegt mittlerweile bei 348,0. Am Dienstag berät das Kabinett über das weitere Vorgehen. Im Anschluss findet eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo statt.

+++ Verschärfte Corona-Regeln in Bayern +++

Die Krankenhaus-Ampel zeigt Rot, ab heute gelten daher erneut verschärfte Regeln. Die AZ gibt einen Überblick.

+++ Weitere Beschränkungen für Ungeimpfte? +++

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet weitere Beschränkungen für Ungeimpfte. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich 31 Prozent dafür aus, die sogenannte 2G-Regel stärker als bisher anzuwenden. Sie erlaubt nur den von Covid-19 Genesenen und gegen Corona Geimpften den Zutritt beispielsweise zu Restaurants, Kinos oder Konzerten. Weitere 25 Prozent der Befragten sind für eine flächendeckende 2G-Regel in ganz Deutschland.

19 Prozent meinen dagegen, dass Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis Geimpften bei den Zutrittsregeln gleichgestellt werden sollten (3G).

Angesichts drastisch gestiegener Infektionszahlen gelten in ganz Bayern seit Mitternacht schärfere Corona-Regeln, da die Krankenhaus-Ampel auf Rot gesprungen ist. Am Dienstag will das Kabinett über die sich immer weiter zuspitzende Lage beraten. Als denkbar galten neuerliche Nachschärfungen in einzelnen Bereichen, aber auch gewisse Erleichterungen für Schüler.

+++ Inzidenz steigt weiter und liegt jetzt bei 213,7 +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 213,7 an. Vor einer Woche hatte der Wert bei 153,7 (Vormonat: 64,4) gelegen.

Corona-News vom 08.11.2021

+++ Impfdurchbrüche: Mehr Ältere und Vorerkrankte trotz Impfung auf Intensivstationen +++

Auf den Intensivstationen im Freistaat müssen laut dem Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, immer mehr geimpfte Corona-Patienten behandelt werden. "Bis vor 14 Tagen haben wir von etwa 90 Prozent der ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen in Bayern gesprochen, jetzt ändert sich das gerade ein bisschen und wir haben im Moment noch so 75 Prozent ungeimpfte Patienten auf der Corona-Station", sagte er dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, "radioWelt am Abend").

Nach seinen Angaben nehmen die sogenannten Impfdurchbrüche - also Infektionen trotz vollständigen Impfschutzes - bei älteren Menschen, gerade mit Vorerkrankungen, zu. Diese Patienten müssten dann auch zunehmend auf die Intensivstationen.

+++ Münchner Bäder informieren: Auch hier gilt die Ampel-Regelung +++

Ab Dienstag, 9. November gelten in Bayern schärfere Corona-Regeln gemäß der Stude "Rot" der Krankenhaus-Ampel. "Die damit verbundenen Zutrittsregelungen gelten auch für die 9 Münchner Hallenbäder sowie das Dante-Winterwarmfreibad, die zehn M-Saunen sowie die beiden Fitnesscenter der SWM in der Olympia-Schwimmhalle und im Nordbad", teilten die Stadtwerke am Montag mit.

Das bedeutet konkret 2G, es haben also lediglich Geimpfte sowie Genesene Zutritt.

+++ IHK: Wirtschaft steht hinter strengeren Corona-Regeln +++

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag hält die Verschärfung der Corona-Maßnahmen für notwendig. Die Wirtschaft stehe hinter den strengeren Regeln am Arbeitsplatz, betonte Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl am Montag. In Bayern ist die Krankenhaus-Ampel auf Rot gesprungen, damit gelten ab Dienstag strengere Maßnahmen.

"Die Rote Ampel sieht angemessene Regeln vor, das Infektionsgeschehen einzudämmen", sagte Gößl. Viele Unternehmen könnten nun erstmals die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise ihrer Mitarbeiter einsehen. "Das war längst überfällig. Auch wenn die strengeren Regeln den Aufwand für die meisten Betriebe erhöhen, ist das allemal besser als ein erneuter Lockdown mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft", betonte er.

Gleichzeitig rief Gößl die Unternehmen auf, "bei ihren noch nicht geimpften Beschäftigten hartnäckig weiter für die Impfung zu werben". Auch kleinere Bonuszahlungen für Geimpfte seien arbeitsrechtlich möglich.

+++ Zahlen in Bayerischen Corona-Hotspots schießen weiter in die Höhe +++

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Rottal-Inn und Mühldorf am Inn sind auf ein bisher unerreichtes Niveau gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen für beide eine Inzidenz von mehr als 800. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bayernweit bei 316,2. Die Inzidenz misst die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Bayernweit hat nur noch die Stadt München eine Inzidenz von unter 100.

Für den Landkreis Rottal-Inn gab das RKI am Montag eine Inzidenz von 833,3 an - der zweithöchste Wert bundesweit, dicht gefolgt vom Landkreis Mühldorf am Inn mit 831.

+++ Bayerische Staatsoper schließt wegen Corona +++

Wegen zahlreicher Corona-Infektionen stellt die Bayerische Staatsoper in München für einige Tage ihren Spielbetrieb ein. Er hoffe, dass die Infektionsketten so unterbrochen werden könnten, sagte Staatsintendant Serge Dorny.

Betroffen sind nach Auskunft eines Sprechers vor allem Musiker des Staatsorchesters. Bis einschließlich Freitag wurden deshalb alle Vorstellungen des Hauses abgesagt. Am Wochenende, so die Hoffnung, kann die Oper dann wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen.

+++ Krankenhaus-Ampel auf Rot: Corona-Regeln werden verschärft! +++

Die Krankenhaus-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums ist wegen der hohen Zahl von mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen am Montag auf Rot gesprungen.

Damit werden ab Dienstag bayernweit Zutritts- und Testregeln noch einmal deutlich verschärft, wie das Gesundheitsministerium am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Unter anderem ist dann an vielen Arbeitsplätzen die 3G-Regel verpflichtend: Zutritt haben nur noch Mitarbeiter, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Wie am Montag aus dem Divi-Intensivregister hervorging, lagen aktuell am Mittag 609 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Freistaat, mehr als die Hälfte davon müssen beatmet werden. Landesweit sind demnach nur noch 446 Intensivbetten frei, davon 155 Covid-spezifische Betten mit Beatmungsmöglichkeit.

+++ Corona-Maßnahmen reichen nicht: Chef der München Klinik schlägt Alarm +++

Axel Fischer, Geschäftsführer der kommunalen München Klinik, hat in einem Interview vor weiteren Belastungen der Krankenhäuser durch die steigende Zahl von Corona-Patienten gewarnt.

"Die meisten Kliniken in München, die an der Covid-Versorgung beteiligt sind, sind jetzt bereits am Limit", sagte Fischer gegenüber der " ". Auch bei der roten Krankenhaus-Ampel seien die Maßnahmen in den Krankenhäusern nicht ausreichend, bemängelte er. Schon jetzt müssten wieder zahlreiche Operationen verschoben werde, da es kaum Intensivkapazitäten für die Anschlussversorgung gäbe.

+++ Corona-Pandemie: Mehr arme Menschen in München +++

Während der Corona-Pandemie hat die Zahl der Armen in München zugenommen. Immer mehr Menschen haben Anspruch auf einen München Pass, mit dem sie zum Beispiel günstiger Bus fahren können oder billiger ins Museum kommen. Berechtigt sind zum Beispiel Menschen, die nach SGB II Leistungen beziehen. Ihre Zahl ist seit Ende 2019 um 11.000 auf rund 76.700 Menschen gestiegen. Außerdem beziehen 4.280 Menschen Wohngeld. Das sind 150 Personen mehr als vor der Pandemie. Zahlen, wie viele Menschen insgesamt berechtigt sind, einen München Pass zu beziehen, nannte das Sozialreferat nicht.

+++ Kardinal Marx sagt Termine wegen Corona-Infektion ab +++

Kardinal Reinhard Marx hat sich mit dem Coronavirus infiziert, er befindet sich nun in Quarantäne, sämtliche Präsenztermine in dieser Zeit wurden entsprechend abgesagt. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat München mitteilt, hat Marx, der vollständig geimpft ist, leichte Symptome.

+++ Krankenhaus-Ampel in Bayern kurz vor Rot +++

Die Corona-Zahlen steigen weiter rasant an und auch auf den Intensivstationen liegen immer mehr Covid-Patienten. Nach Angaben der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) ist die kritische Marke von 600 überschritten. Nun dürfte die sogenannte Krankenhaus-Ampel auf Rot springen. Dann wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet.

Ungeimpfte Mitarbeiter in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, die Kontakt zu anderen Menschen haben, müssen dann zweimal pro Woche einen negativen Test vorlegen. Handel und Personennahverkehr sind hiervon ausgenommen. Für viele Veranstaltungen und Einrichtungen gilt dann die 2G-Regel.

Am Montagvormittag wurden laut Divi 604 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser behandelt (Stand: 8.45 Uhr).

+++ 2G in Österreich: Schärfere Maßnahmen nicht ausgeschlossen +++

In Österreich dürfen Menschen ohne Impfschutz nicht mehr in Restaurants essen gehen, Sportveranstaltungen besuchen oder Skilifte benutzen. Am heutigen Montag trat für viele Freizeitaktivitäten die sogenannte 2G-Regel in Kraft, nur mehr Geimpfte und von Covid-19 Genesene haben daher Zutritt.

Bislang haben mehr als ein Viertel der Menschen in Österreich ab 12 Jahren noch kein Impfzertifikat - das ist einer der Hauptgründe für die steil ansteigenden Fallzahlen und die sich füllenden Krankenhäuser. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 599,6. Am Wochenende wurden aus ganz Österreich steigende Impfzahlen gemeldet.

+++ Schulen starten nach Herbstferien mit Maskenpflicht +++

Ab dem ersten Schultag nach den Herbstferien müssen Bayerns Schüler von Montag an wieder eine Maske tragen. Wegen der explodierenden Zahl an Corona-Infektionen gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erneut auch am Sitzplatz und unabhängig von etwaigen Mindestabständen - allerdings nur vorübergehend.

Für Grundschüler gilt die Vorgabe eine Woche lang, sie dürfen Alltagsmasken aus Stoff benutzen. An den weiterführenden Schulen sind für zwei Wochen mindestens medizinische "OP-Masken" Pflicht.

+++ Inzidenz steigt auf höchsten Wert seit Pandemie-Beginn +++

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist auf 201,1 geklettert – und übersteigt damit den bisherigen Höchstwert in der Pandemie. Binnen eines Tages meldet das RKI 15.513 neue Fälle. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.12.2020 mit 197,6 erreicht.

Es ist wichtig zu beachten, dass anders als vor einem Jahr mittlerweile viele Menschen geimpft sind, insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Quote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Corona-News vom 07.11.2021

+++ Immer mehr Angriffe auf Impf-Ärzte +++

Ärzte werden zunehmend von Impfgegnern attackiert. Die Angriffe reichen von verleumderischen Einträgen auf Bewertungsportalen über Beschimpfungen bis zu Morddrohungen. Als Grund wird genannt, dass die Ärzte Menschen gegen Corona impften. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte der "FAS", Attacken wie diese seien vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen.

+++ "Wo ist Olaf Scholz?": Söder geht auf die Ampel los +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den möglichen künftigen Koalitionären von SPD, Grünen und FDP vorgeworfen, sich in der Corona-Pandemie wegzuducken. "Wo ist die Ampel? Wo ist Olaf Scholz", fragte er am Samstag auf einem Landesparteitag der Sachsen-CDU im Dresden und forderte die Ampel-Vertreter auf, Verantwortung zu übernehmen. Notwendig sei jetzt eine Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bund. "Wenn Olaf Scholz auf dem G20-Gipfel war, dann kann er auch auf den G16 mit den Bundesländern gehen und endlich einheitliche Regeln für Deutschland finden."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Bayern steuert auf rote Krankenhaus-Ampel zu +++

Bayern steuert auf die rote Krankenhaus-Ampel mit noch schärferen Corona-Regeln zu. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und das Robert-Koch-Institut (RKI) wiesen am Sonntagvormittag auf ihrer gemeinsamen Homepage in den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser 591 Patienten mit Corona aus. Am Freitag waren es noch 537, am Samstag 552 Corona-Intensivpatienten. Bei 600 springt die bayerische Krankenhaus-Ampel auf Rot - dann wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet.

In vielen Betrieben haben Arbeitnehmer dann nur noch Zutritt zum Arbeitsplatz, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Seit Sonntag steht die bayerische Krankenhaus-Ampel schon auf Gelb. Damit gilt in Gasthäusern und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab Sonntag die 3G-plus-Regel, also: geimpft, genesen oder PCR-getestet. Ein Antigen-Schnelltest reicht dann nicht mehr. Ausnahmen gelten für Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote und Bibliotheken und Archive - hier reicht für Ungeimpfte weiterhin ein Schnelltest.

+++ Ab heute: ÖPNV nur noch mit FFP2-Maske +++

In Bayern gelten von diesem Sonntag an verschärfte Corona-Regeln. Grund dafür ist die hohe Zahl belegter Intensivbetten. Zutritt zu Gasthäusern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen haben jetzt nur noch Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test. Ein Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr. Außerdem muss generell wieder eine FFP2-Maske getragen werden. In Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen und der Intensivpatienten besonders hoch ist, gelten noch strengere Regeln.

Corona-News vom 06.11.2021

+++ Gelbe Krankenhaus-Ampel: FFP2-Maskenpflicht kommt +++

552 Patienten liegen in Bayern mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Daher springt die Ampel auf Gelb, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Damit gilt in Gasthäusern und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab Sonntag die 3G-plus-Regel, also: geimpft, genesen oder PCR-getestet. In Diskos und Clubs gilt 2G - mit Test ist Ungeimpften kein Zutritt mehr möglich. Der Maskenstandard wird generell auf FFP2 erhöht.

Für den Handel und den öffentlichen Personenverkehr gibt es keine neuen Einschränkungen. Alle Schüler müssen ab Montag wieder Masken im Unterricht tragen.

+++ Rote Corona-Ampel für Landkreis Oberallgäu +++

Im Landkreis Oberallgäu gilt ab Sonntag die rote Corona-Ampel mit verschärften Regeln. Die Sieben-Tage-Inzidenz habe am Samstag 564 betragen, die Intensivbetten im Zuständigkeitsbereich der Leitstelle Allgäu seien zu 86,6 Prozent ausgelastet, teilte das Landratsamt mit. Deshalb gelte der Landkreis nun als regionaler Hotspot.

+++ Konzertveranstalter fordern Verlängerung der Corona-Hilfen +++

Deutsche Konzertveranstalter fordern im Zuge der Corona-Pandemie weitere finanzielle Hilfen. Anderthalb Jahre sei gar kein Geld verdient worden. "Jetzt ist auch noch der Neuanfang viel schwieriger als erwartet", so Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut eines Vorabberichts.

Der Ticketverkauf verlaufe bisher sehr schleppend. Viele Konzerte müssten deshalb, obwohl sie wieder möglich wären, abgesagt werden. Michow fordert daher eine Verlängerung der Überbrückungshilfen für die Veranstaltungsbranche über das Jahresende hinaus bis Mitte 2022. Zudem solle ein Termin genannt werden, ab dem alle Corona-Beschränkungen wegfielen.

+++ Söder: Ethikrat soll sich erneut mit Impfpflicht befassen +++

Aufgrund der immer stärker steigenden Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Deutschen Ethikrat dazu aufgerufen, sich erneut mit einer Impfpflicht zu befassen. Der Funke-Medien sagte Söder zudem, es brauche bundesweit verpflichtend 3G am Arbeitsplatz.

Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buyx, hatte sich zu einer Impfpflicht zuletzt noch kritisch geäußert. Nach Einschätzung des Berliner Rechtswissenschaftlers Christian Pestalozza ist eine Impfpflicht "unumgänglich", weil sich nicht ausreichend Menschen freiwillig impfen lassen. Der emeritierte Professor für Staatsrecht sieht die grundrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Pestalozza, eine Impfpflicht verfolge ein legitimes Ziel, sei geeignet, erforderlich und zumutbar.

+++ Gaststättenverband: Regeln machen Gastgewerbe den Garaus +++

Angesichts der Verschärfung der Corona-Auflagen fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Nachbesserungen. "Die jetzt gültige Regelung wird dem Gastgewerbe den Garaus machen", sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am späten Freitagabend. Dass sich ungeimpfte Beschäftigte jetzt auf eigene Kosten zwei Mal pro Woche einem PCR-Test unterziehen und dafür 800 Euro im Monat zahlen würden, sei utopisch. Auch die Unternehmen könnten diese Kosten nicht stemmen.

"Die Folge wird sein, dass dem Gastgewerbe massenhaft Mitarbeiter verloren gehen, da "3G plus" in vielen berufsverwandten Bereichen wie dem Einzelhandel nicht gilt - ebenso wenig, wie die Pflicht zum Tragen einer Maske während der Arbeit", sagte Inselkammer. Es drohe der "personelle Shutdown einer ganzen Branche".

+++ Corona-Regeln treten in Kraft: Gelbe Ampel ab Sonntag +++

Im Angesicht extrem hoher Corona-Infektionszahlen und einer zunehmenden Belastung des Gesundheitssystems mit Covid-Patienten tritt am Samstag die geänderte bayerische Corona-Verordnung in Kraft. Das Kabinett hatte das Maßnahmenpaket am Mittwoch beschlossen. Voraussichtlich werde das Gesundheitsministerium am Samstag bekanntgeben, dass die Krankenhaus-Ampel auf Gelb gesprungen sei, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag mit. Es sei ein Spagat zwischen Eindämmung und Ermöglichung des öffentlichen Lebens.

Sollte diese Feststellung am Samstag getroffen werden, gelten ab Sonntag neue, verschärfte Corona-Maßnahmen. Die Ampel zeigt unter anderem Gelb, wenn mindestens 450 Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen in Bayern behandelt werden müssen. Die Zahl lag am Freitagnachmittag laut Intensivregister bei 538. Das gilt nun in München und Bayern.

+++ DGB-Chef Hoffmann gegen Impfauskunftspflicht im Betrieb +++

DGB-Chef Reiner Hoffmann hat sich trotz steigender Corona-Zahlen dagegen ausgesprochen, dass Arbeitnehmer im Betrieb Auskunft über ihren Impfstatus geben müssen. "Das ist ein sehr sensibles Thema", so Hoffmann gegenüber dem SWR-Hauptstadtstudio. "Wir sind nach wie vor gegen die Auskunftspflicht."

Der DGB empfehle jedoch allen Beschäftigten, ihren Impfstatus offenzulegen. Dies trage nicht nur zur eigenen Sicherheit bei, sondern sei auch ein solidarischer Beitrag für die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hatte verlangt, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen.

Corona-News vom 05.11.2021

+++ Österreich führt 2G-Regel ein +++

Menschen ohne Corona-Impfung dürfen in Österreich ab Montag keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. Auch für Tourismusbetriebe gibt es dann nur noch nach Impfung oder Genesung (2G-Regel) Zutritt. Das gab die Regierung in Wien am Freitagabend nach Beratungen mit den Chefs der neun Bundesländer bekannt. In Österreich steigt die Zahl der Neuinfektionen in der vierten Welle rasant.

Am Freitag stand die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen bei 9.388 - nahe dem bisherigen Rekordwert von 9.586, der vor etwa einem Jahr erreicht wurde. "Die Dynamik ist außergewöhnlich, und die Belegungen in den Intensivbetten steigen deutlich schneller als erwartet", sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). "Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen", begründete der konservative Politiker die drastischen Schritte.

+++ Wieder FFP2-Maskenpflicht im Münchner ÖPNV ab Sonntag +++

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Freitagnachmittag mitteilte, gilt ab Sonntag (7. November) in den U-Bahnen, Trams und in Bussen in München wieder eine FFP2-Maskenpflicht. Medizinische und sogenannte OP-Masken sind dann nicht mehr ausreichend.

Die FFP2-Maskenpflicht besteht in allen Fahrzeugen und in allen Bahnhöfen, nicht jedoch an Haltestellen im Freien. Bei der U-Bahn gilt die Maskenpflicht bereits beim Betreten des Bauwerks und nicht erst im Zug oder am Bahnsteig. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen.

Grund für die Änderung ist das Erreichen der gelben Stufe der Krankenhausampel in Bayern. Diese gilt ab Samstag, wenn mehr als 1.200 Covid-Patienten in Krankenhäusern liegen oder mehr als 450 Covidpatienten Intensivbetten belegen. Einen Tag später, also am Sonntag, greifen die verschärften Regeln.

+++ Auffrischimpfungen für alle gefordert +++

Angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Deutschlands wollen Bund und Länder Auffrischimpfungen für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem Treffen der Fachminister von Bund und Ländern am Freitag in Lindau. Auch die niedergelassenen Ärzte würden sich für die Auffrischimpfungen engagieren. "Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden - nicht die Ausnahme." Insbesondere gelte dies für Ältere und das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

+++ Gesundheitsminister wollen Ausweitung der Testpflicht in Heimen +++

Die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Länder hat eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Man wolle eine "Sicherheitsschleuse" in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag nach Ende der Tagung der Ressortchefs in Lindau am Bodensee (Bayern). Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

Holetschek bezeichnete die Infektionslage in Deutschland als "teilweise dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend". Die Lage sei ernst und werde zunehmend ernster. "Es ist wichtig, die Dynamik, die jetzt da ist, zu brechen", sagte Holetschek.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern bei über 250 +++

Die bayernweite Corona-Inzidenz hat am Freitag die 250er-Marke geknackt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 256,8 und damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 169,9. Bundesweiter Spitzenreiter blieb der oberbayerische Landkreis Miesbach mit einer Inzidenz von 715,7.

Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wird es wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Fällen inzwischen eng. Landesweit waren mehr als über 90 Prozent der Betten belegt, wie aus dem Intensivregister Divi hervorgeht.

+++ Holetschek: Mehr Booster-Impfungen gegen vierte Corona-Welle +++

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern (GMK), Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), hat sich deutlich für mehr Auffrischungs-Impfungen im Kampf gegen die stark steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich glaube, dass wir da gemeinsam einen Schritt weiter kommen", sagte Holetschek vor Beginn der letzten Konferenz unter seinem Vorsitz am Donnerstag in Lindau. Es habe bereits eine Vorabstimmung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Ärztevertretern gegeben.

Man habe sich verständigen können, die Auffrischungsimpfungen "in einer größeren Art und Weise" durchführen zu können. Daten aus Israel belegten, dass es möglich sei, mit diesem Mittel die Corona-Welle zurückdrängen zu können. Es müsse aber gewährleistet werden, dass zwischen den Impfterminen für zweite und dritte Impfung sechs Monate vergehen.

+++ Hausärzte kritisieren Impfstoffverteilung des Bundes +++

Die bayerischen Hausärzte kritisieren in der Debatte um Corona-Auffrischungsimpfungen organisatorische Hürden durch den Bund. "In den Praxen besteht bei den Booster-Impfungen das Problem, dass wir Impfstoff nur mit zwei Wochen Abstand im Voraus bestellen können", sagte der bayerische Hausärzte-Präsident Markus Beier der "Augsburger Allgemeinen". "Das ist aber in der aktuellen Situation geradezu unmöglich vorauszuplanen", sagte er und forderte: "Wir müssen wieder wöchentlich bestellen können."

+++ Gesundheitsminister verkünden Beschlüsse zu Corona-Kurs +++

Zum Corona-Kurs in den Wintermonaten wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag (13 Uhr) bei einer Pressekonferenz gemeinsame Beschlüsse verkünden.

Diskutiert wird auf der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz in Lindau am Bodensee unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine mögliche Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen und finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser sind Themen bei den Gesprächen.

Eine von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag geforderte Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen hatte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), vor Beginn abgelehnt.

Corona-News vom 04.11.2021

+++ Holetschek fordert Verlängerung epidemischer Notlage +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat zum Auftakt der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau erneut eine Verlängerung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite über den 25. November hinaus gefordert. "Ich glaube schon, dass wir jetzt - angesichts dieser Zahlen - mehr denn je tatsächlich in dieser Lage sind", sagte Holetschek am Donnerstag vor Beginn der zweitägigen Konferenz am Bodensee, deren Vorsitzender er ist. Die Gesundheitsminister der Länder würden sich dort mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "sicherlich noch mal darüber austauschen".

Spahn hatte sich jüngst wie die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP dafür ausgesprochen, die Einstufung als Rechtsgrundlage für weitgehende Corona-Einschränkungen nicht mehr zu verlängern. Holetschek betonte dagegen, die Länder müssten für den Winter "alle Maßnahmen bereithalten, die notwendig sind, um mit aller Konsequenz vorgehen zu können". Dass den Ländern stattdessen nun die Möglichkeit genommen werden sollte, selbst eine solche epidemische Notlage festzustellen habe er "nicht verstanden, weil wir damit den Ländern ein Stück Flexibilität nehmen".

+++ Corona-Situation in Bayern ist "sehr ernst" +++

Die Zahl der Covid-Patienten auf Bayerns Intensivstationen steigt rasant an. Die Krankenhaus-Ampel steht wohl bald auf "Rot". Am Donnerstagabend (Stand 18 Uhr) wies das Divi-Intensivregister 523 aktuell intensivmedizinisch behandelte Covid-Fälle für Bayern aus, 281 davon müssen demnach invasiv beatmet werden.

90 Prozent der Betten auf Intensivstationen im Freistaat sind belegt, in manchen Orten sind gar keine Intensivbetten mehr frei. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Holetschek gegen Impfpflicht für Pflegeheim-Mitarbeiter +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich vorerst gegen eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen ausgesprochen. "Wir haben uns im Moment noch darauf verständigt, gerade in Bayern, dass es keine Impfpflicht gibt - und dabei bleibt es jetzt auch", sagte Holetschek zum Auftakt der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz in Lindau am Bodensee. Man werde die Lage aber "weiter genau beobachten".

Statt einer Impfpflicht solle nun die Testpflicht in den Einrichtungen für Besucher und Mitarbeiter ausgeweitet werden, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Demnach sollen sich auch Geimpfte und Genesene regelmäßig testen lassen müssen. "Impfen ist nach wie vor freiwillig", betonte Holetschek. "Ich sage aber auch: Impfen ist keine Privatsache."

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte vor Beginn der Konferenz eine Impfpflicht in Pflegeheimen gefordert.

+++ Bayerns Grüne fordern 3G-Pflicht am Arbeitsplatz +++

Um die Kinder in der Corona-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten, fordern Bayerns Grüne eine flächendeckende 3G-Regelung am Arbeitsplatz.

"Erwachsene können und müssen mehr schultern – sie sind jetzt gefordert. Das bedeutet vor allem impfen und Impfungen auffrischen", sagt die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. "Das bedeutet aber auch eine flächendeckende 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Und zwar nicht erst, wenn die Ampel auf Rot umschaltet."

Schulze bezieht sich bei ihrer Argumentation auch auf Österreich. Im Nachbarland werde das Modell bereits in der Praxis umgesetzt und auch von den Menschen angenommen.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

+++ Corona-Zahlen auf Allzeithoch +++

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf einen Rekordwert gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages insgesamt 33.949 Corona-Neuinfektionen – so viele wie noch nie. Das geht aus Zahlen des RKI von Donnerstagmorgen hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Der bisherige Rekord lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020.

+++ Gesundheitsminister beraten über Corona-Kurs für den Winter +++

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab Donnerstagnachmittag in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist ein Thema der Gespräche.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich zuletzt nahezu wöchentlich in Videoschalten ausgetauscht. In Lindau soll nun vor Ort beraten werden, die Beschlüsse sollen am Freitag (13 Uhr) bei einer Pressekonferenz verkündet werden.

Corona-News vom 03.11.2021

+++ CSU-Antrag im Stadtrat: München braucht Strategie zur Booster-Impfung +++

Weil die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche - also Covid-Infektionen bei Geimpften - steigt. Unter dem Motto "München gibt bei der Booster-Impfung gegen Covid Gas!" hat die CSU-Stadtratsfraktion einen Antrag zur dringlichen Behandlung im Gesundheitsausschuss - nächste Sitzung am 11. November - eingereicht.

Die Stadt solle "schnellstmöglich eine eigene Strategie zur Booster-Impfung gegen Covid" entwickeln. Als mögliche Maßnahmen schlägt die Fraktion zum Beispiel den Versand eines Anschreibens an alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre vor, das über die Notwendigkeit der Booster-Impfung aufklären und zu einer dritten Impfung motivieren soll. Auch eine eigene städtische Werbekampagne für die Booster-Impfung sei demnach denkbar.

+++ Söder: Drittimpfung für alle wird nötig werden +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich vehement für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland ausgesprochen. "Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht", sagte Söder am Mittwoch in München. "Am Ende wird jeder zu einer Auffrischungsimpfung kommen müssen", fügte er hinzu. Erfahrungen etwa aus Israel zeigten, dass die Drittimpfung massive Fortschritte in der Pandemiebekämpfung bringen könne.

Es brauche jetzt dringend auch eine Abstimmung auf Bundesebene in dieser und anderen wichtigen Fragen bei der Pandemiebekämpfung. Er könne sich eine Ministerpräsidentenkonferenz oder ein anderes Gesprächsformat vorstellen, sagte Söder. "Wir müssen eine gemeinschaftliche Linie in der Corona-Bekämpfung haben."

+++ Während Corona-Pandemie weniger Bayern bei Krebsvorsorge +++

Während der Corona-Pandemie sind in Bayern deutlich weniger Menschen zur Krebsvorsorge gegangen als noch 2019. Wie die AOK Bayern am Mittwoch mitteilte, sei bei ihren Versicherten etwa im Bereich Hautkrebs die Zahl der Früherkennungsuntersuchungen im Jahr 2020 um 18 Prozent zurückgegangen. Beim Mammografie-Screening wurde ein Rückgang um zehn Prozent verzeichnet, bei Prostatakrebs-Früherkennungen waren es noch acht Prozent. Im Bereich Gebärmutterhalskrebs fanden fünf Prozent Untersuchungen weniger statt.

"Die Zahlen belegen, wie wichtig es ist, die Krebs-Früherkennung noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die Menschen zu motivieren, die Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen", mahnte Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, und verwies auf die bundesweite Kampagne "Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden". Denn auch ohne Einflüsse der Pandemie nehmen der AOK zufolge nicht genügend Menschen die Vorsorgeangebote wahr. So sei beispielsweise in einer Langzeit-Auswertung für die Jahre 2009 bis 2020 festgestellt worden, dass nur etwa die Hälfte der bayerischen Versicherten, die 2020 65 Jahre alt waren, von der Darmkrebs-Früherkennung erreicht wurde.

+++ Bayern verschärft Corona-Maßnahmen +++

Das bayerische Kabinett hat die Corona-Regeln im Freistaat verschärft. In der Schule wird es ab nächster Woche für zwei Wochen eine Maskenpflicht am Platz geben. Zudem sollen, sobald es Infektionen in der Klasse gibt, alle Schüler jeden Tag getestet werden.

Außerdem wird die Krankenhaus-Ampel nachgeschärft: Die Stufe "Gelb" gilt, sobald 450 Intensivbetten in Bayern belegt sind, Rot ab 600 Intensivbetten. Bei der gelben Stufe gilt: Testpflicht in Heimen, 3G wird zu 3G+, wo bislang 3G+ galt, gilt dann 2G.

Bei einer roten Ampel gilt 3G am Arbeitsplatz, 2G dann auch für Veranstaltungen in Kultur oder Sport. Ausgenommen bleiben in beiden Fällen der Handel und der ÖPNV.

+++ Auch in München: Massive Inzidenz-Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften +++

Zwischen vollständig Geimpften und Ungeimpften gibt es massive Unterschiede bei der Sieben-Tage-Inzidenz – so auch in München. Demnach liegt die Inzidenz in München bei vollständig Geimpften bei 59,3, bei nicht gegen Corona geimpften Personen beträgt sie 475,5! (Stand: 26.10.)

Die Stadt greift bei diesen Werten auf die aktualisierten Daten der Vorwoche zurück. Der Grund: Der Impfstatus der Neuinfektionen wird teilweise erst im Rahmen weiterer Fallermittlungen erhoben und entsprechend nachgetragen.

+++ Freie Wähler gegen neue Maskenpflicht im Unterricht +++

Die Freien Wähler im bayerischen Landtag haben sich vor der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch gegen eine Rückkehr zur Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz ausgesprochen. "Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen", sagte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring der "Augsburger Allgemeinen".

"Noch ist die Schwelle für weitere Schutzmaßnahmen an Schulen nicht erreicht", sagte der Abgeordnete weiter. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht einführen und sich die Lage dann Richtung Winter weiter verschärft, haben wir ganz schnell wieder die Debatte, Schulen komplett zu schließen."

Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben werden. Am Mittwoch berät das Kabinett darüber, ob sie angesichts steigender Infektionszahlen nach den Herbstferien wieder gilt.

Corona-News vom 02.11.2021

+++ Weitere Beschränkungen? Bayerisches Kabinett tagt am Mittwoch +++

Die Inzidenz in Bayern steigt weiter an. Mittlerweile liegt der Wert über 230 und ist so hoch wie noch nie zuvor. Deshalb berät das bayerische Kabinett am Mittwoch (3. November) über weitere Corona-Beschränkungen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ in einem Interview mit der " "-Zeitung bereits durchblicken, dass die 3G-Regeln weiter verschärft werden. In den Bereichen, in denen aktuell 3G gelte, solle auf 3G-Plus umgestellt werden. Und: "Wo die 3G-Plus heute schon gelten, stellen wir auf 2G, also geimpft oder genesen, um", wird Söder zitiert. Das beträfe unter anderem Clubs und Diskotheken.

+++ Industrie- und Handelskammertag für 3G-Regel am Arbeitsplatz +++

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag fordert die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wie in Österreich sollte jeder Mitarbeiter nachweislich geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. "Das fordern wir auch für Deutschland", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl dem "Münchner Merkur".

Heute wüssten Unternehmen zwar über den Impfstatus ihrer Kunden und Gäste Bescheid. "Den Status der eigenen Mitarbeiter, die diese Kunden und Gäste bedienen, darf man aber nicht wissen. Das passt nicht zusammen", kritisierte Gößl. "In anderen Ländern gibt es vernünftigere Regelungen, zum Beispiel in Frankreich und in Österreich." Mit dem 3G-Nachweis könnten Arbeitgeber ihre Beschäftigten besser einsetzen. Alle Mitarbeiter und Kunden würden besser geschützt.

Normalerweise dürften Arbeitgeber den Gesundheitsstatus ihrer Mitarbeiter zwar nicht erfragen. Aber zum Corona-Status sollte es die Auskunftspflicht bis März geben, sagte Gößl.

+++ Praxisärzte fordern klare Voraussetzungen für Auffrischimpfungen +++

Die Praxisärzte in Deutschland sehen sich für deutlich mehr Corona-Auffrischungsimpfungen im Winter gewappnet, dringen aber auf klare Voraussetzungen. "Das ist machbar, wir können das", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Dienstag in Berlin. Seit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungen unter anderem für ältere Menschen ab 70 Jahren sei die Zahl der impfstoffbestellenden Praxen auf mehr als 30.000 angestiegen.

Abweichende nicht-ärztliche Impfempfehlungen verwirrten da, was auch Praxisabläufe erschwere. Nötig seien geordnete Einladungsverfahren zu Impfungen, so Gassen. Er forderte zudem flexiblere Möglichkeiten für Praxen beim Bestellen von Impfstoff und bei der Handhabung größerer Impfstoff-Fläschchen. Impfverstärkungen ("Booster") sind mindestens sechs Monate nach einer vollständigen Impfung möglich.

+++ Seit Corona: Dramatischer Anstieg schwerer Fälle bei Lungenkrebs-, Diabetes- und Schmerzpatienten +++

Ergebnisse einer deuten darauf hin, dass die Zahl der schweren Fälle bei Lungenkrebs-, Diabetes- und Schmerzpatienten seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen hat. Hintergrund: Aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, lassen Patienten Arzt- und Krankenhausbesuche ausfallen.

"Es ist für uns schon schmerzhaft, wenn wir auf den Tumor-Konferenzen sitzen und sehen, dass wir keinem Patienten mit unserer Kunst mehr helfen können, weil es zu weit fortgeschritten ist. Das ist schon hart", zitiert "Report Mainz" Peter Hollaus, Chefarzt am Marienhausklinikum Mainz.

Hollaus ist der Meinung, dass die Politik das Vertrauen der Menschen in die Krankenhäuser hätte stärken müssen: "Die Patienten wurden zuerst in Panik versetzt, dann wurde alles heruntergefahren. Es war für mich konzeptlos alles."

+++ Kliniken und Pflegeheime: VdK will Testpflicht für Besucher und Mitarbeiter +++

Angesichts der sich häufenden Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern fordert der Sozialverband VdK eine Testpflicht für alle Besucher und Mitarbeiter. "Eine solche Pflicht ist unabhängig vom Impfstatus dringend notwendig. Die Zahl der Infizierten steigt gerade deutschlandweit wieder, gleichzeitig können auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen. Es muss darum jetzt schnell gehandelt werden", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Dienstag in Berlin.

Bentele forderte die Politik auf, eine solche Test-Pflicht zu beschließen. "Sobald diese Voraussetzung geschaffen ist, müssen Einrichtungsleitungen sowie Klinikdirektoren dafür sorgen, dass allen Besuchern und Mitarbeitern kostenlose Tests angeboten werden und nur jene Zutritt bekommen, die negativ getestet wurden. Es stehen Menschenleben auf dem Spiel." Bundesweit kam es in mehreren Pflegeheimen im Oktober zu Corona-Ausbrüchen mit etlichen Toten.

+++ Mobile Impf-Teams in München verzeichnen mehr Impfungen als in der Vorwoche +++

Die Stadt München kann für die durchgeführten mobilen Impfaktionen des Impfzentrums Riem in der vergangenen Woche einen neuen Höchstwert vermelden: Die mobilen Impf-Teams haben von Montag bis Sonntag im ganzen Stadtgebiet insgesamt rund 6.370 Personen geimpft. In der Woche davor waren es rund 5.320 Personen gewesen.

In den dauerhaften Impfstellen ließen sich auf der Theresienwiese rund 1.450, im ehemaligen Sport Münzinger am Marienplatz rund 1.660 und im Einkaufszentrum Pasing Arcaden rund 880 Menschen impfen.

Personen ab zwölf Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland können sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen, grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Eine vorherige Registrierung in BayIMCO ( ) ist erwünscht, aber keine zwingende Voraussetzung. Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie - falls vorhanden - der gelbe Impfpass.

+++ Verschärfte Corona-Maßnahmen in Niederbayern +++



Niederbayern verschärft angesichts steigender Infektionszahlen seine Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Diese gelten ab Mittwoch in den neun Landkreisen Kelheim, Landshut, Regen, Deggendorf, Straubing-Bogen, Dingolfing-Landshut, Rottal-Inn, Passau, und Freyung-Grafenau sowie in den drei kreisfreien Städten Passau, Straubing und Landshut, wie die Regierung von Niederbayern am Dienstag mitteilte. Zu den Maßnahmen gehört eine FFP2-Maskenpflicht in allen Bereichen, in denen bislang eine medizinische Maske getragen werden musste - also beispielsweise in Supermärkten und dem Einzelhandel, im ÖPNV sowie in Freizeiteinrichtungen. Auch die Zugangsregeln werden verschärft. Wo bislang 3Gplus galt, ist künftig 2G vorgeschrieben. In Diskotheken etwa ist dann also nur noch Eintritt für Geimpfte und Genesene möglich. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen von Infizierten dauert zehn Tage - ohne vorzeitiges Freitesten. Diese Maßnahmen sind das Ergebnis einer Besprechung von Landräten und Oberbürgermeistern mit Regierungspräsident Rainer Haslbeck.

+++ FDP Bayern fordert wieder kostenlose Corona-Tests +++

Angesichts der rasch steigenden Corona-Infektionszahlen will die FDP Corona-Tests wieder für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos anbieten. "Die Impfquote stagniert. Nur ein Bruchteil der Ungeimpften beabsichtigt, sich noch impfen zu lassen", sagte der scheidende FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst. "Damit ist der Versuch gescheitert, die Impfrate mittels finanziellen Drucks anzukurbeln."

Die Regierung müsse sich nun ihre Fehleinschätzung eingestehen und schnellstmöglich zu kostenfreien Corona-Tests zurückkehren, sagte Föst. "Insbesondere vor dem Hintergrund der sich mehrenden Impfdurchbrüche und der saisonal schwierigen Wintermonate brauchen wir das Testen als zusätzliche Säule im Pandemie-Management".

+++ Stiko prüft Empfehlung für Booster-Impfung +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will kurzfristig entscheiden, ob Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus in Deutschland für alle empfohlen werden: "Die Ständige Impfkommission prüft im Moment sehr intensiv, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle Bevölkerungsgruppen empfehlen wird", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens dieser Redaktion. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprechen, wobei geprüft werden müsse, in wieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. "Eine Entscheidung darüber wird in wenigen Wochen fallen."

Bei einer solchen allgemeinen Empfehlung für Booster-Impfungen sei die Frage entscheidend, ob damit die Weiterverbreitung des Virus gebremst werden könne, so Mertens. Nach den bisherigen Daten sei davon auszugehen, dass bei Jüngeren und Gesunden der Schutz vor einer Infektion ohne erhebliche Krankheitssymptome früher abnehme als der Schutz vor einer schweren Erkrankung nach Infektion. "Bei Jüngeren und Gesunden ginge es also sechs Monate nach der Grundimmunisierung vor allem darum, Infektionen zu verhindern, um eine Weitergabe des Virus zu vermindern", so Mertens.

+++ Krankenhaus-Ampel in ersten Regionen bereits auf Rot +++

Die Corona-Zahlen in Bayern steigen weiter. Am Dienstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit dem neuen Rekordwert von 248,9 an – leicht über der Inzidenz vom Vortag in Höhe von 248,1. Die bundesweit höchste Inzidenz wies den RKI-Zahlen zufolge weiterhin der Landkreis Mühldorf am Inn mit 650,7 auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist allerdings bei der Bemessung der Infektionslage nicht mehr die entscheidende Größe. Bei einer Impfquote von mehr als 64 Prozent in Bayern wird inzwischen mehr auf die Krankenhausbelegung geschaut – dargestellt mit der sogenannten Krankenhaus-Ampel. Diese steht bayernweit noch auf Grün.

Allerdings zeigt sie in einigen Gegenden Südbayerns regional bereits Rotlicht. Das heißt, dass den Krankenhäusern eine Überlastung droht. Besonders schwer betroffene Regionen in Südbayern hatten deswegen bereits in der vergangenen Woche die Regeln etwa bei der Maskenpflicht und für den Besuch öffentlicher Veranstaltungen verschärft.

+++ Corona-Quarantäne in Bayern wird wieder verlängert +++

In Bayern gelten wieder verlängerte Corona-Quarantänezeiten. Enge Kontaktpersonen eines mit dem Coronavirus infizierten Menschen müssen vom 2. November an wieder mindestens sieben Tage isoliert leben, bevor sie sich mit einem PCR- oder Antigenschnelltest freitesten können. Auch dürfen sie keine typischen Krankheitszeichen für Covid-19 haben. Bisher war das freitesten nach fünf Tagen Quarantäne möglich.

Als Gründe für die strengeren Regeln wurden unter anderem die sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen genannt. Zudem habe sich bei einer Quarantänedauer von fünf Tagen gezeigt, dass sich die Infektionsketten häufig nicht unterbrechen ließen, heißt in der neuen Allgemeinverfügung. "Dies ist darin begründet, dass häufig Infektionen erst nach dem fünften Tag oder später nachgewiesen werden können." Die Inkubationszeit betrage bis zu 14 Tage.

Corona-News vom 01.11.2021

+++ Corona-Infektionen: Mehr registrierte Kinder und Jugendliche +++

Die Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen in Bayern sind höher denn je. In der Altersgruppe 6 bis 11 Jahre lag der Wert vergangene Woche (43. Kalenderwoche) bayernweit bei rund 527, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag in Erlangen mitteilte. Für die 41. Kalenderwoche meldete die Behörde noch eine Inzidenz von etwa 261. Seither hat sich der Wert quasi verdoppelt. Er ist der höchste für eine Altersgruppe, den das LGL seit Beginn der Pandemie ermittelt hat.

Auch bei den 12- bis 15-Jährigen stecken sich immer mehr mit dem Coronavirus an: Hier liegt die Inzidenz inzwischen bei etwa 493. Für die 16- bis 19-Jährigen gab die Behörde den Wert mit knapp 404 an. Der bisherige Inzidenz-Rekord für eine Altersgruppe stammte von Ende vergangenen Jahres und hatte in der Altersgruppe über 80 damals den Wert von 376 erreicht. Das Kultusministerium hatte die hohen Werte von Kindern und Jugendlichen zuletzt mit der hohen Testquote bei Schülerinnen und Schülern erklärt.

+++ Ärztepräsident für 2G-Regelung und am Arbeitsplatz für 3G +++

Angesichts der sich verschlechternden Corona-Lage empfiehlt Ärztepräsident Klaus Reinhardt eine Mischung aus 2G- und 3G-Regelung. Das heißt, dass an bestimmten Orten entweder nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zugang bekommen oder auch Getestete (3G).

"Insofern finde ich es - wenn die Zahlen weiter steigen - angemessen, wenn wir sagen würden, die 2G-Regel gilt in größeren Teilen des gemeinsamen Lebens - zum Beispiel im Museum oder auch in der Gastronomie. Und wenn die 3G-Regel zum Beispiel am Arbeitsplatz gälte, wie das die Italiener schon länger machen und die Österreicher auch, dann glaube ich, könnte das auch hilfreich sein", sagte der Präsident der Bundesärztekammer am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Als drittes Mittel hält Reinhardt intensive Tests in Alten- und Pflegeheimen für nötig. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal lehnte er ab. Dies berge das Risiko, dass ein Teil des ungeimpften Personals dann nicht mehr zur Verfügung stünde.

+++ Neue Rekordzahlen: Hotspot Südbayern +++

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Bayern auf ein bisher unerreichtes Niveau. Vor allem in Südbayern stecken sich derzeit viele Menschen mit dem Virus an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bayernweit nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 248,1 - ein Rekord im Freistaat. Die bundesweit höchste Inzidenz hatte der Landkreis Mühldorf am Inn mit 654,2. Am Sonntag war der vom RKI ermittelte Wert in der Region mit 662,8 so hoch wie noch nie zuvor in einem bayerischen Landkreis.

Der bisherige Höchstwert in einer bayerischen Stadt oder einem Landkreis lag nach einer Auswertung der RKI-Daten durch die Deutsche Presse-Agentur bei 651,1. Er war am 17. Dezember 2020 im Landkreis Regen festgestellt worden. Die Inzidenz misst die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Bayernweit haben nur noch die Städte Bayreuth und Hof eine Inzidenz von unter 100. In sechs Landkreisen liegt der Wert bei mehr als 500.

+++ Spahn: Länder sollen Impfzentren wieder startklar machen +++

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen fordert der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder auf, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. "Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Standby bereithalten, nun wieder startbereit machen", sagte er der "Rheinischen Post". Zudem riet Spahn dazu, in einem ersten Schritt alle Menschen über 60 schriftlich zur Impfung einzuladen.

Hintergrund: Immer mehr Menschen sollen eine Auffrischungsimpfung - die Booster-Impfung - gegen die nachlassende Wirkung des Impfstoffs wahrnehmen. Am Wochenende hatte Spahn auch einen Gipfel zum Thema Auffrischungsimpfungen von Bund und Ländern gefordert. "Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen", sagte er der "Bild am Sonntag". Sein Ministerium hatte zudem noch einmal darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle Bürger laut Impfverordnung einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischung unter anderem für Menschen ab 70, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen, Pflegepersonal mit einem direkten Kontakt zu alten Menschen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Derzeit sind etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland vollständig geimpft.

+++ Dahmen: In Apotheken impfen? +++

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen ist unzufrieden mit dem Verlauf der Corona-Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. "Nach der Schließung der meisten Impfzentren erfüllen die Praxen die in sie gesetzten Erwartungen erkennbar nicht, weder bei den Erst- noch bei den Booster-Impfungen", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das Tempo bei den Erst- und Zweiimpfungen und beim Boostern reicht nicht aus."

Der Grünen-Politiker betonte: "Wenn das Impftempo in der Regelversorgung der Praxen nicht ausreicht, werden wir endlich auch an anderen Stellen, beispielsweise Apotheken, impfen müssen." Er zeigte sich besorgt über die aktuelle Pandemie-Lage. "Schon in den nächsten Wochen könnte die Zahl der Intensivpatienten wieder auf bis 3.000 steigen. Wenn dann noch eine heftige Grippewelle dazu kommt, laufen wir in eine Katastrophe hinein", sagte er.

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 1. November.