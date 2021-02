Coronavirus-News: Software-Probleme bremsen Impfanmeldungen

Das Coronavirus grassiert weiter in Bayern und Deutschland. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 13.02.2021

+++ Software-Probleme bremsen Impfanmeldungen +++

Probleme mit der Software bremsen offenbar die Anmeldung für die Corona-Impfung in Bayern. "Die Software, die wir verwenden müssen, kann das Alter der Impfwilligen nicht herausfiltern", kritisierte die Landrätin des niederbayerischen Landkreises Regen, Rita Röhrl. Nachdem mit dem Astrazeneca-Impfstoff nur unter 65-Jährige geimpft werden dürfen, müssen die Impfkandidaten ihren Angaben zufolge momentan händisch ermittelt werden.

Die Überprüfungen seien auch darum zeitaufwendig, weil sich bereits jetzt abzeichne, dass bald auch Personen aus der nächsthöheren Priorisierung den neuen Impfstoff erhalten werden. Bürger, die über 65 Jahre alt sind, dürfen derzeit aber nur mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft werden. "Hier läuft die Impfstofflieferung nach wie vor schleppend", sagte sie. So könnte sich die Situation ergeben, dass die älteren Bewohner in ihrem Landkreis zum Teil wesentlich später geimpft werden als jüngere.

+++ Forderung nach Pflegebonus: Hunderte Klagen eingegangen +++

Hunderte Klagen mit Forderungen nach dem Corona-Pflegebonus beschäftigen die Verwaltungsgerichte in Bayern. Allein am Verwaltungsgericht München sind mehr als 200 solcher Klagen anhängig, wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die Kammer nimmt die ausgewählten Verfahren zum Anlass, die konkrete Förderpraxis aufzuklären", sagte der Gerichtssprecher. "Insbesondere wird ein Augenmerk darauf liegen, welche Beschäftigten oder Selbstständigen in welcher Einrichtungen begünstigt sind."

Vor dem Gericht in München klagen beispielsweise Beschäftigte aus einem ambulanten Dialysezentrum, eine Serviceassistentin in der Pflege in einem Münchner Krankenhaus und eine Haushälterin, die in einem Altenheim tätig ist. Sie waren im vergangenen Jahr leer ausgegangen, als die Staatsregierung Pflege- und Rettungskräften bis zu 500 Euro als Bonus für ihre Arbeit in der Corona-Krise ausgezahlt hatte. Ihre Klagen will das Gericht am Aschermittwoch (17. Februar) behandeln. Insgesamt waren rund 350.000 Anträge auf den Bonus eingegangen. Knapp 264.000 Anträge waren bis Anfang Oktober 2020 nach Angaben des Gesundheitsministeriums ausgezahlt, fast 50.000 abgelehnt oder storniert - darunter allerdings etwa 11.600 Doppelanträge.

Corona-News vom 12.02.2021

+++ Söder kritisiert Impf-Vordrängler +++

Nach den Berichten über Vordrängler und Manipulationen bei den Corona-Impfungenverlangt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine strikte Einhaltung der Regeln. "Keiner sollte sich vordrängen", sagte er am Freitag im Landtag in München. Es dürfe nicht sein, dass auf der einen Seite "sozusagen eher ein Büro komplett geimpft wird, anstatt die über 80-Jährigen, die es dringend brauchen und darauf warten."

Jüngst hatte es mehrere Fälle gegeben, in denen Personen geimpft wurden, die eigentlich noch nicht an der Reihe waren. Neben Kommunalpolitikern steht auch der Augsburger Bischof Bertram Meier in der Kritik. Der 60-Jährige hatte sich impfen lassen, weil er als Seelsorger in Altenheimen tätig sei und somit nach Ansicht des Bistums wie Personal der Heime zu betrachten sei. Zu den von den Vorwürfen betroffenen Politikern gehört Landrat Stefan Rößle (CSU) und seine Stellvertreterin aus dem Kreis Donau-Ries. Rößle hatte sich bereits Anfang Januar impfen lassen, mittlerweile bedauert er dies.

+++ Landtags-Grüne fordern Stufenplan für Öffnungen +++

Die Landtags-Grünen fordern von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen verantwortungsvollen und transparenten Stufenplan, wann und unter welchen Bedingungen welche Lockerungen des Corona-Lockdowns möglich sind. Es brauche dringend einen Perspektivenplan, bei dem Lockerungen und Verschärfungen an Inzidenzzahlen festgemacht würden, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Freitag im Landtag.

Ein Perspektivenplan sei vom Prinzip der Verantwortung und Umsicht geleitet, aber eben auch vom Prinzip der Nachvollziehbarkeit und Transparenz, sagte Hartmann. Damit würde man den Menschen ein Stück Verlässlichkeit und Planbarkeit in unruhigen Zeiten geben und sie zum weiteren Mitziehen bei den Anti-Corona-Maßnahmen motivieren. "Sie pfuschen und stolpern nur munter weiter – ohne Strategie", kritisierte Hartmann. Söder müsse vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März einen solchen Plan vorlegen.

+++ Söder: Grenzkontrollen sind entscheidende Schutzmaßnahme +++

Die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wegen der zusätzlichen Gefahr durch Corona-Mutationen unverzichtbar. "Wir sind für ein freies Europa", aber in der Pandemie müsse die Sicherheit oben stehen, sagte er am Freitag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Der Schutz der Grenzen und ein Einreiseverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test sei eine ganz entscheidende Schutzmaßnahme. "Wir brauchen diese Sicherheit."

+++ Masken-Panne in München +++

In München ist es zu einer Masken-Panne gekommen: Insgesamt wurden rund 28.000 falsche FFP2-Masken an Bedürftige verteilt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Registrierungsportal für Corona-Impfungen verbessert +++

Mit einer E-Mail-Adresse sind in Bayern ab sofort mehrere Anmeldungen für Corona-Impftermine möglich. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, können sich nun bis zu fünf Menschen mit einer Adresse für eine Impfung registrieren. "Das ist ein wichtiger Schritt, um gerade Senioren mit wenig Routine im Umgang mit digitaler Kommunikation den Weg zum Impfen zu erleichtern", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Bislang war nur eine Anmeldung pro E-Mail-Adresse möglich gewesen, was Hilfe bei der Online-Registrierung für ältere Menschen erschwert hatte. "Mit der Änderung können nun zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder für ihre Angehörigen Impftermine vereinbaren", sagte Holetschek. Eine Impfung dürfe nicht an technischen Voraussetzungen scheitern.

+++ Kein Bahnverkehr nach Tirol +++

Die Bahn stellt die Verbindungen nach Innsbruck und Reutte/Tirol ein. © dpa

Wegen der Grenzkontrollen und der Einstufung von Tirol als Mutations-Gebiet stellt die Bahn die Verbindungen nach Tirol ab sofort ein. Das teilte der Konzern auf Twitter mit. "Aufgrund der neuen behördlichen Pandemie-Vorgaben für die Ein- und Ausreise ist der grenzüberschreitende Regionalverkehr nach Tirol in Absprache mit den Aufgabenträgern zum 12.02.21 eingestellt worden. Dies gilt bis auf Weiteres und betrifft die Verbindungen nach Innsbruck Hbf und Reutte in Tirol".

+++ Landtag berät verlängerten Corona-Lockdown samt Schul-Öffnungen +++

Am Freitagmittag muss auch der bayerische Landtag die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März sowie die inkludierten Lockerungen beschließen. So sollen ab dem 22. Februar die Grundschüler und die Förderschüler wieder in den Wechselunterricht gehen, auch in den Kitas soll schrittweise wieder der eingeschränkte Regelbetrieb starten.

Die Beschlüsse, die das Kabinett am Donnerstag bereits verabschiedete, gehen im Kern zurück auf den Fahrplan, auf den sich Bund und Länder Mitte der Woche bei ihrer Videokonferenz geeinigt hatten.

Corona-News vom 10.02.2021

+++ Einzelhandel kündigt Klage an +++

Der Handelsverband Bayern (HDE) hat die erneute Verlängerung des Lockdowns als "eine Bankrotterklärung der Politik" kritisiert und will dagegen vor Gericht gehen. Einem Buchhändler oder Floristen sei nicht zu erklären, "warum man sich zwar im Friseursalon zwei Stunden lang eine neue Dauerwelle legen lassen kann, die Händler aber wegen angeblich hoher Infektionsgefahr geschlossen bleiben müssen", sagte HDE-Sprecher Bernd Ohlmann am Donnerstag.

Der Handelsverband werde diese "abstrusen Regelungen gerichtlich überprüfen lassen" und rufe auch seine Mitglieder auf, zu klagen. "Wir wollen keine Extrawurst, sondern nur Chancengleichheit." Die Klage würde sich gegen den Freistaat Bayern richten.

+++ SPD: Masken-Ausgaben zurückholen +++

Eine halbe Million FFP-2-Masken hat die Stadt an bedürftige Münchner verteilt. Auch die städtischen Mitarbeiter bekamen kostenlose Masken. Und damit Wohlfahrtsträger ihre Mitarbeiter besser schützen können, gab die Stadt 125.000 Euro aus. All dieses Geld soll sich die Stadt vom Freistaat zurückholen. So fordern es Grüne und SPD nun. Ihr Argument: Schließlich war es der Freistaat, der Mitte Januar die Tragepflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel erließ.

Zwar sei die Stadt gerne in Vorleistung gegangen, um die Münchner zu schützen, sagt Stadträtin Barbara Likus (SPD). Gleichzeitig seien jedoch enorme Kosten entstanden. "In finanziell angespannten Zeiten dürfen die kommunalen Kassen jedoch nicht noch weiter belastet werden. Wer anschafft, soll auch zahlen", sagt Barbara Likus.

+++ Einreisebeschränkungen für Tirol und Tschechien +++

Weil in Tschechien und Tirol gefährliche Virus-Mutationen grassieren, hat das Bundesinnenministerium beschlossen, für beide Länder Einreisebschränkungen zu erlassen. Beide Länder sind zu Virus-Mutationsgebieten erklärt worden.D ie Folge sind weitreichende Einreisebeschränkungen für Menschen aus diesen beiden Ländern. Sie dürfen nur noch in absoluten Ausnahmefällen und mit einem negativen Corona-Test nach Deutschland einreisen. Die bayerischen Landkreise, die an die Länder grenzen, haben bundesweit die höchsten Inzidenzen.

+++ Staatsregierung empfiehlt Schülern medizinische Masken +++

Bei der schrittweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen empfiehlt die Staatsregierung auch Schülerinnen und Schülern das Tragen medizinischer Masken. Das sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München. Damit sind sogenannte OP-Masken gemeint – also keine FFP2-Schutzmasken oder ähnliches.

Für das Personal an Schulen stellt die Staatsregierung laut Kabinettsbeschluss medizinische Masken unentgeltlich zur Verfügung – und für das Kita-Personal als "einmalige und freiwillige Leistung".

+++ Führerscheinprüfungen ab 22. Februar wieder möglich +++

Wer seinen Führerschein machen möchte, kann aufatmen: Ab dem 22. Februar sind wieder Führerscheinprüfungen in Bayern möglich. "Wir haben rund 30.000 bis 40.000 Fahrschüler, sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich, die auf ihre Prüfung gewartet haben", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag nach der Kabinettssitzung in München. "Für viele ist das Auto auch gerade im ländlichen Bereich äußerst wichtig." Die Fahrerlaubnisse für Lastwagen kämen unter Umständen gar systemrelevanten Branchen zugute.

+++ Söder: Stationäre Grenzkontrollen nach Tschechien wahrscheinlich

Die bayerischen Nachbargebiete in Tschechien sowie das österreichische Bundesland Tirol sollen nach Auffassung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Kampf gegen das Coronavirus zu Mutationsgebieten erklärt werden. Dies könnte dann stationäre Grenzkontrollen nach sich ziehen.

Einreisen nach Bayern seien dann ausnahmslos nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich, der dann nicht mehr in Bayern nachgeholt werden dürfe, sagte Söder. Die Gespräche mit dem Bund liefen, es sei "sehr wahrscheinlich", dass es so komme. "Dies kann unsere Sicherheit deutlich verbessern", sagte Söder.

+++ Offiziell: Schul- und Kitaöffnungen ab 22. Februar +++

Die Schulen und Kitas in Bayern öffnen wieder ab dem 22. Februar – zumindest teilweise. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilte am Donnerstag mit, dass neben den Abschlussklassen des Gymnasiums, der BOS und FOS auch diejenigen der Real- und Mittelschule wieder in den Wechselunterricht starten dürfen. Aber nur, wenn die Inzidenz im jeweiligen Kreis unter 100 liegt. Liegt sie über 100, gilt weiterhin Distanzunterricht.

Auch die Grundschulen öffnen ab dem 22. Februar wieder. Liegt die Inzidenz unter 100, dürfen die Klassen eins bis vier in den Wechselunterricht. Gleiches gilt für die Kitas.

In Regionen, in denen es dann weiterhin nur Notbetreuung gebe, aber auch für Eltern, die aus freien Stücken ihre Kinder nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, sollen die Gebühren vorläufig weiter erstattet werden

+++ Söder bestätigt: Ausgangssperre fällt - Ausnahmen in Hotspots +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Matthias Balk/dpa

Die landesweite Ausgangssperre in Bayern wird aufgehoben – das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Donnerstag bekannt. Die Neuregelung tritt ab kommendem Montag (15. Februar) in Kraft.

In Corona-Hotspots (Inzidenz über 100) gilt die Ausgangssperre allerdings weiterhin. Jedoch wird sie um eine Stunde nach hinten verschoben, gilt also nun von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Söder stellte klar, dass sich die Ausgangssperre als "extrem wirksam" erwiesen hätte – "der Eingriff war richtig und notwendig". Ein komplettes Abschaffen der Regelung wäre ihm zufolge "völlig unverantwortlich" gewesen, stattdessen wurde das Konzept mit der Hotspot-Regelung "klug angepasst".

+++ Kreise: Ausgangssperre in Bayern fällt +++

In Bayern deutet sich eine Öffnung erster Grund- und Förderschulklassen ab dem übernächsten Montag (22. Februar) an. Auch Kitas könnten an diesem Termin wieder öffnen. Das verlautete am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Endgültig muss über die Öffnungsschritte allerdings im Kabinett entschieden werden.

Zudem soll den Informationen zufolge die landesweite nächtliche Ausgangssperre zum Ende dieser Woche auslaufen. Im Gespräch seien nächtliche Ausgangssperren künftig lediglich noch in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. Auch darüber muss aber das Kabinett, das seit 11 Uhr tagt, noch final entscheiden. Zuerst hatte die " " darüber berichtet.

+++ Kabinett berät über Öffnungen von Schulen und Kitas +++

Nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch will das bayerische Kabinett am Donnerstag über konkrete Öffnungstermine für die Schulen und Kitas im Freistaat entscheiden. Zuvor berät darüber dem Vernehmen nach der Koalitionsausschuss.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Zeitpunkte und einzelne Öffnungsschritte am Mittwochabend völlig offen gelassen. Er sagte allerdings, Bayern werde im Vergleich mit anderen Ländern "eher etwas vorsichtig und zurückhaltend" sein – damit scheinen erste Öffnungen mindestens für kommenden Montag eher ausgeschlossen zu sein. Als frühestmögliches Datum hatte zuletzt der kommende Mittwoch gegolten.

+++ Jüngere sollen sich noch nicht für Corona-Impfung registrieren +++

Menschen unter 70 Jahren sollen sich in Bayern vorerst nicht online für eine Impfung registrieren. "Wer sich dennoch anmeldet, verursacht vermeidbaren Aufwand, da jeder Fall geprüft wird", erklärte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Ausnahmen gebe es für Jüngere mit Vorerkrankungen oder medizinischen Berufen.

Knapp 1,75 Millionen Impfwillige registrierten sich nach Angaben des Ministeriums bis Mittwochfrüh im Internet - darunter nicht einmal 382.000 Menschen über 80 Jahre. "Falsche Angaben führen nicht zu einer Impfung. Denn es wird vor Ort überprüft, ob die Impfwilligen tatsächlich die Kriterien erfüllen", betonte die Sprecherin.

+++ Grenzschließung zu Österreich und Tschechien? +++

"Sollte Tschechien nicht in der Lage sein, seine Notmaßnahmen zu verlängern, dann muss auch klar sein, dass Tschechien ein Mutationsgebiet ist und dann muss auch die Grenzschließung ein Thema sein", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwochabend im ZDF-"heute-journal".

Das gelte auch für Österreich. "Wir sind bei Österreich sehr verunsichert", sagte Söder. Die Regierung in Wien habe im von der südafrikanischen Virusvariante stark betroffenen Bundesland Tirol Quarantänemaßnahmen verhängt. "In Tirol, so hört man, interessiert das niemanden", sagte Söder. "Ich bin schon besorgt, dass da ein zweites Ischgl droht."

Corona-News vom 10.02.2021

+++ Söder kündigt Fortsetzung des vorsichtigen Corona-Kurses an +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, seinen vorsichtigen Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitergehen zu wollen. Das Motto in Bayern heiße: "Vorsicht mit Perspektive", sagte Söder am Mittwoch nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. Bayern werde einen vorsichtigeren Kurs als andere Bundesländer fahren, kündigte Söder an. Auch die möglichen Öffnungstermine für die Schulen und Kitas in Bayern sind weiter offen.

Söder verwies darauf, dass alle bisher getroffenen Maßnahmen im Lockdown gewirkt hätten. In Bayern sei die Zahl der Infektionen um 90 Prozent gedrückt worden. "Jeder, der bezweifelt hat, ob die Maßnahmen Sinn hatten, ist durch die Realität widerlegt", sagte Söder.

Die Entscheidung Friseursalons früher zu öffnen verteidigt Söder: "Sie hat auch etwas mit - für die einen - Hygiene, aber auch mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten". Für viele Menschen spielten Friseursalons in der Pandemie eine wichtige Rolle, um sich wiederzufinden.

+++ Lockdown bis 7. März verlängert: Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick +++

Bund und Länder haben am Mittwoch über die neuen Corona-Maßnahmen beraten. Folgende Beschlüsse wurden dabei getroffen, diese gelten vorerst bis 7. März 2021:

Beibehaltung der FFP2-Maskenpflicht

Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz gilt weiterhin

Die bisher geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen

Das Homeoffice-Gebot bleibt erhalten

Bei einer dauerhaften Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 können "weitere lokale und regionale Maßnahmen" beschlossen werden

Die Bundesländer sollen eigene Öffnungsstrategien erarbeiten. Schulen und Kitas sollen dabei vorrangig behandelt werden

Erst ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von 35 oder weniger darf unter anderem der Einzelhandel wieder öffnen (ein Kunde pro 20 Quadratmeter)

Ausnahme: Friseure können bei strikter Einhaltung von Hygiene-Auflagen bereits ab dem 1. März 2021 ihren Betrieb wieder aufnehmen

Einen ausführlichen Artikel zu den neuen Beschlüssen finden Sie hier.

+++ Neue Corona-Beschlüsse: Wann darf was wieder öffnen? +++

Bund und Länder sehen die Möglichkeit für weitergehende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 .000 Einwohner. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen (z.B. Fußpflegestudios) wieder aufmachen können, wie aus dem Beschlusspapier vom Mittwoch hervorgeht. Für Lockerungen in Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe wollen Bund und Länder eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" weiterentwickeln.

+++ Münchner Labor: Corona-Mutanten in München bei über 30 Prozent +++

Die deutlich ansteckenderen Mutanten des Coronavirus breiten sich aus. Anfang der Woche erschreckte eine Zahl des Labors Dr. Becker und Kollegen viele: Auf Twitter meldete es für den Raum München einen Anteil von 30,9 Prozent der N501Y Mutanten bei positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten. Angegeben wurde der Zeitraum 5. bis 7. Februar.

Auf AZ-Anfrage betonte Laborsprecher Prof. Jürgen Durner am Mittwoch, bei Betrachtung der gesamten vorigen Woche, sei der Wert geringer: nämlich 16,9 Prozent. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Dienstag in einem Interview gesagt, der Anteil der festgestellten Mutanten läge bundesweit bei "etwa 20 Prozent". Laut RKI machte die britische Mutante Ende Januar noch 5,8 Prozent der Gesamtinfektionen in Deutschland aus.

Das Labor Becker gehört nach eigenen Angaben zu den vier größten Laboren in München und hat weitere Standorte in Bayern.



+++ Bald deutlich mehr Impfungen in Bayern: Kommt es zu Engpässen? +++

In Bayern sollen bald deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Momentan werden im Freistaat pro Tag durchschnittlich knapp 14.000 Impfungen durchgeführt, wie aus Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums für die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch hervorgeht. Noch im Laufe des ersten Quartals sollen in Bayern im Schnitt 43.000 Impfungen täglich möglich sein, bis im Sommer sogar weit mehr als 100.000.

+++ Bund-Länder-Verhandlungen: Öffnung für Friseure ab 1. März in Sicht +++

Bei den Verhandlungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise zeichnet sich die Wiederöffnung für Friseure ab dem 1. März ab. Auf Druck von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Ministerpräsidenten am Mittwoch bei ihrer Videoschalte zur Corona-Krise den zunächst angepeilten Termin 22. Februar noch einmal nach hinten verschoben. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben aus der Sitzung. Zur Begründung hieß es demnach, dass man glaube, dann bei den Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner unter der kritischen Marke von 50 zu liegen.

+++ Bayerische Kabinettsmitglieder warten noch auf Impfungen +++

Die Mitglieder des bayerischen Kabinetts haben im Unterschied zu einigen Kommunalpolitikern bislang keine vorgezogenen Impfungen erhalten. "Es ist noch kein Mitglied der Staatsregierung gegen das Coronavirus geimpft worden", erklärte am Mittwoch ein Sprecher der Staatskanzlei in München. Zuvor war bekannt geworden, dass in Schwaben sich bereits im Januar der Landrat des Kreises Donau-Ries, Stefan Rößle (CSU), und der parteilose Oberbürgermeister der Kreisstadt Donauwörth, Jürgen Sorré, hatten impfen lassen. Aus anderen Bundesländern gibt es ähnliche Fälle.

+++ Entwurf: Länder sollen selbst über Schulöffnungen entscheiden +++

Die Länder sollen nach einem neuen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag eigenständig über die Öffnung von Schulen und Kitas bestimmen. "Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung", heißt es in dem Papier, das am Mittwochmorgen vom Kanzleramt an die Länder verschickt wurde.

+++ Bericht: Lockdown wohl bis Mitte März - Friseure als Ausnahme +++

Der Lockdown soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht nur bis zum 1. März, sondern vorerst bis zum 14. März verlängert werden. Das geht aus dem neuesten Beschlussentwurf der heute stattfindenden Bund-Länder-Konferenz hervor.

Eine Ausnahme soll es allerdings geben: Wie die " " berichtet, sollen Friseursalons schon ab dem 1. März öffnen dürfen. "Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen", heißt es in dem Papier.

+++ Zweite Corona-Impfung mit mehr Nebenwirkungen +++

Die zweite Dosis der Corona-Impfung ruft stärkere Nebenwirkungen hervor als der erste Pieks. "Im Vergleich zur ersten Impfung klagten Mitarbeiter nach der zweiten Impfung vermehrt und verstärkt über typische Nebenwirkungen wie Abgeschlagenheit oder Schüttelfrost", erklärte ein Sprecher des Universitätsklinikums in Erlangen. Es habe auch Krankmeldungen an einzelnen Tagen gegeben, zu einem größeren Ausfall von Ärzten und Pflegepersonal in Krankenhäusern führt dies nach Angaben mehrerer großer Kliniken in Bayern allerdings nicht. "Schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht auf", so der Sprecher.

+++ Experte: Lockerungen wären problematisch +++

Mögliche Lockerungen sieht Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), kritisch. Nach Lockerungen bestehe die Gefahr, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder steige. "Das würde relativ schnell gehen", warnt Mertens im Interview mit "RTL/ntv". So entstünde die Gefahr weiterer Mutationen: "Ohne Vermehrung, keine neuen Mutanten." Die Politik habe im Augenblick keine leichte Aufgabe: "Aus virologischer Sicht sind diese Lockerungen problematisch", sagte Mertens.

+++ Impf-Chaos in München +++

Senioren stehen vor dem Münchner Impfzentrum stundenlang Schlange, vor Ort wird von "katastrophalen Zuständen" gesprochen. Die AZ war am Messegelände und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Die Seniorenbeirätin Franziska Miroschnikoff fordert indes dezentrale Impfmöglichkeiten in der Stadt.

+++ Zweite Welle trübt Stimmung der bayerischen Wirtschaft +++

"Die andauernde und mit viel Unsicherheit belastete Pandemielage trübt die Erwartungen der Betriebe deutlich ein", sagt der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK), Eberhard Sasse.

Dabei sind allerdings nicht alle Branchen gleich betroffen. Während die Situation sich in der Industrie zuletzt tendenziell gebessert hat, ging es in Handel und bei den Dienstleistungen wieder nach unten. Auch die starke Baukonjunktur kühlt sich etwas ab. Am härtesten betroffen ist der Tourismussektor.

+++ Ethikrat-Vorsitzende über Rückkehr zur Normalität +++

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, spricht im AZ-Interview über die realistische Chance auf eine Rückkehr zu ein wenig Normalität. "Das ist teilweise schwer zu sagen, weil die Pandemie in der ganzen Welt unterwegs ist. Da kann man keine Aussagen etwa zum Reiseverkehr machen. Was das Leben im Alltag anbelangt, gehe ich davon aus, dass wir im Sommer eine deutlich bessere Situation haben werden. Da bin ich optimistisch. Dinge wie Abstand und Maske werden wir wohl noch relativ lange sehen."

+++ Beschlussvorlage "Bis zum XXX März verlängern" +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Markus Söder. © Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa

Am heutigen Mittwoch treffen sich Kanzlerin und die Ministerpräsidenten. Die Beratungen über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie starten um 14 Uhr. Was kommt? Schul- und Kita-Öffnungen? Wer hofft, am Ende der Beratungen würden Lockerungen beschlossen, wird wohl bitter enttäuscht: Merkel hat sich gegen jegliche Öffnungsschritte beim aktuellen Corona-Lockdown bis zum 1. März ausgesprochen.

In einer der AZ vorliegenden Beschlussvorlage hieß es zum Beispiel: "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum XXX März verlängern." Die drei X stehen dabei für das Datum, bis wann der Lockdown ausgeweitet wird. Merkel und die Länderchefs müssen sich darauf einigen, wie die Lücke gefüllt wird.

Corona-News vom 09.02.2021

+++ Druck auf Ministerpräsident Söder nimmt zu +++

"Harten Lockdown beenden – verantwortungsvolle Öffnungsstrategie jetzt!" steht über einem Papier, dass die CSU-Mittelstandsunion (MU) am Dienstag verschickt hat: Die Lockdown-Maßnahmen müssten "schnellstmöglich" abgestuft beendet werden, verlangte der Vorstand der MU um den Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer.

Die parteiinterne Wortmeldung macht deutlich, unter welch hohem Druck der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in dieser Woche steht. Schließlich werden nach dem Aus für die landesweite Ausgangssperre in Baden-Württemberg in Bayern die Rufe nach einer Lockerung lauter. Ausgerechnet Söders Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert die Abschaffung der Regelung. An diesem Mittwoch wollen Bund und Länder beraten, wie lange der Corona-bedingte Lockdown verlängert wird und welche Lockerungen eventuell möglich sind. Lesen Sie hier über den Schlagabtausch im Landtag.

+++ Friseurmeisterin kündigt weitere Klage gegen Schließungen an +++

Der Protest bayerischer Friseure gegen die Schließung ihrer Salons nimmt weiter zu. Eine niederbayerische Saloninhaberin hat nach eigener Aussage einen weiteren Eilantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München gestellt. Dort sind nach Aussagen einer Gerichtssprecherin bereits zwei andere Verfahren zur Schließung der Friseurbetriebe anhängig.

Die niederbayerische Friseurmeisterin Christa Meier versteht ihren Eilantrag stellvertretend für ihren Berufsstand, wie sie am Dienstag mitteilte. "Wir haben uns entschieden, uns nicht länger unserem Schicksal zu ergeben", schreibt Meier zudem in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sie beteilige sich damit auch an einer Klagewelle auch in anderen Bundesländern unter dem Motto #FriseureInNot. Die Schließungen führten zu einem Schwarzmarkt ohne kontrollierbare Hygienemaßnahmen. "Das Berufsverbot bewirkt damit genau das Gegenteil von dem, was es bewirken soll".

+++ Müssen Autofahrer bald Gesichtsmasken mitführen? +++

Offenbar gibt es dazu bereits Pläne aus dem Verkehrsministerium: Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, geht dies aus einer Stellungnahme des Ressorts an den Petitionsausschuss des Bundestages hervor. Das Ministerium erklärte dazu auf Anfrage, es prüfe, bei der nächsten Änderungsverordnung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) eine Mitführpflicht von zwei Mund-Nasen-Bedeckungen vorzuschlagen. Verstöße können dann mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet werden.

+++ Gewerkschaft fordert Mindest-Kurzarbeitergeld für Gastro +++

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ein Mindest-Kurzarbeitergeld von monatlich 1.200 Euro für die angeschlagene Gastro-Branche gefordert. "Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. Letzte Reserven sind längst aufgebraucht", sagt Tim Lünnemann, Geschäftsführer der NGG-Region München.

Die Gewerkschaft befürchtet zudem, dass noch Monate vergehen könnten, bis Lokale und Hotels wieder öffnen. Laut einer NGG-Schätzung haben die aktuellen Schließungen ähnlich gravierende Auswirkungen wie der Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres. Damals hätten 2.543 gastgewerbliche Betriebe in München Kurzarbeit angemeldet, berichtet die NGG. Damit seien 74 Prozent aller Gastro-Betriebe in München von Kurzarbeit betroffen.

+++ Wartebereich im Münchner Impfzentrum wird vergrößert +++

Seit das Impfzentrum auf dem Münchner Messegelände eröffnet hat, kommt es immer wieder zu langen Warteschlangen vor dem Gebäude. Das war laut Stadt auch am Dienstag wieder der Fall, Impfwillige sollen demnach teilweise schon zwei Stunden vor ihrem eigentlichen Termin vor Ort gewesen sein. Zudem standen auch Personen ohne Impftermin in der Warteschlange.

Um unnötige Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, bitten die Verantwortlichen Personen, die einen Impftermin vereinbart haben, maximal zehn Minuten vor dem vereinbarten Termin anzureisen. Gesundheitsreferentin Zurek verspricht: "Sie müssen keine Angst haben, dass Ihr Termin verfällt, auch wenn Sie vielleicht ein paar Minuten zu spät kommen." Um die Situation zu verbessern wird derzeit der Wartebereich im Impfzentrum vergrößert. Bis der Umbau abgeschlossen ist, gibt es vor dem Eingang beheizte Zelte mit Sitzgelegenheiten.

+++ Bericht: Merkel will Lockdown verlängern +++

Die Kanzlerin will den Lockdown verlängern. © Michael Sohn/POOL AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den derzeitigen Corona-Lockdown weiter verlängern – das berichtet die " ". Demnach soll sie sich am Montag in einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der CDU/CSU-geführten Bundesländer für eine Verlängerung bis mindestens Ende Februar eingesetzt haben. Dem Bericht nach stimmte ihr die Mehrheit der Ministerpräsidenten zu. Öffnungen soll es dann frühestens ab dem 1. März geben – Schulen und Kitas sollen den Anfang machen.

+++ 2.025 Impfdosen in Bayern bisher unbrauchbar +++

In Bayern mussten von rund 700.000 gelieferten Dosen der Impfstoffe gegen das Coronvirus bisher 2.025 verworfen werden. Das entspreche einer Quote von 0,3 Prozent, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dazu gehörten auch rund 1.000 Dosen aus den ersten Tagen der Impfkampagne im Dezember, bei denen nicht klar war, ob die Kühlkette eingehalten wurde. Dieser Impfstoff sei jedoch nicht vernichtet worden, sondern werde in der Forschung für Tierversuche eingesetzt, sagte ein Ministeriumssprecher.

Dass weitere rund 1.000 Impfstoff-Dosen nicht verwendet werden konnten, gehe auf andere Gründe zurück – etwa zerbrochene oder verunreinigte Glas-Fläschchen, Fehler bei der Anwendung oder zu wenig Impfstoff in den Behältern.

+++ Corona-Mutationen in Tirol: Ausreise zunächst nur noch mit Test +++

Österreich verhängt im Kampf gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Maßnahmen in Tirol. Aus dem Bundesland sei - von Osttirol abgesehen - vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Corona-Ausnahme: Blumenverkauf am Valentinstag erlaubt +++

Die Staatsregierung lässt am Valentinstag eine kleine Ausnahme vom strikten Corona-Lockdown zu: Blumenläden dürfen am kommenden Sonntagmorgen Blumen verkaufen, wenn auch nur zur Abholung und ohne vorherige Besichtigung im Geschäft. Das hat das Arbeitsministerium in einer neuen Vorschrift bekannt gemacht, die nur für den Valentinstag gilt.

Allerdings sollten Blumenkäufer nicht zu spät aufstehen, in der Mittagszeit müssen die Floristen wieder zusperren. "Alle Verkaufsstellen in Bayern, in denen in erheblichem Umfang Blumen feilgehalten werden, dürfen am Sonntag, 14. Februar 2021 (Valentinstag), in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr zum Zwecke der Abgabe von Blumen geöffnet sein", heißt es in der Ausnahmebewilligung vom LadSchlG (Ladenschlussgesetz).

+++ Blume: "Auch Grenzschließung muss eine Möglichkeit sein" +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat scharfe Kritik an Österreichs Kanzler Sebastian Kurz für dessen gelockerten Corona-Kurs geübt. "Das, was Österreich macht, ist aus unserer Sicht unverantwortlich. Und ehrlicherweise ist es ja eine Farce", sagte Blume in der Sendung "Frühstart" von "RTL/ntv".

Blume über mögliche Grenzschließungen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich: "Wir werden nicht zulassen, dass sich diese Welle über die Grenze zu uns nach Deutschland breit macht. Deswegen ist es gut und wichtig, dass auch die Grenzkontrollen jetzt wieder intensiviert werden. (...) Ansonsten muss auch Grenzschließung eine Möglichkeit sein. Das darf kein Tabu sein, auch wenn es nur Ultima Ratio sein kann."

+++ Gratis-Masken für Senioren am Marienplatz +++

Der LichtBlick Seniorenhilfe e.V. wird von heute bis einschließlich übermorgen am Marienplatz kostenlose FFP2-Masken an Seniorinnen und Senioren verteilen.

Die Masken werden am Marienplatz verteilt. (Archivbild) © imago/Sven Simon

Die Ausgabe erfolgt jeweils von 9.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Dienerstraße. Die Masken können im ehemaligen Shop von München Ticket gegenüber dem Strumpfhaus Ludwig Beck abgeholt werden. Wer seinen Rentenausweis vorzeigt, bekommt eine kostenlose FFP2-Maske. Ein Wohnsitz in München ist dafür nicht nötig. Der Verein will insgesamt rund 30.000 Masken verteilen.

OB Dieter Reiter hat für Mittwoch (11 Uhr) seinen Besuch angekündigt.

+++ Aiwanger will Ausgangssperre ab 21 Uhr beenden +++

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen hat sich der Wirtschaftsminister Aiwanger für ein Ende der abendlichen Ausgangssperre eingesetzt. "In meinen Augen ist jetzt auch die Sperrstunde nicht mehr angemessen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Und weiter: "Dann muss man aber auch die zusätzlich gewonnene Sicherheit für Öffnungen nutzen, um wieder Steuergelder zu erwirtschaften und den Menschen nicht mehr Freiheitseinschränkungen abzuverlangen als nötig."

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern. © Matthias Balk/dpa

Aiwanger forderte zudem die Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Der Chef der Freien Wähler spricht sich dafür aus, den Lockdown so zu beenden, wie er angegangen wurde: "Zuerst Friseure und Einzelhandel, dann in einem weiteren Schritt Gastro, Hotellerie und Veranstaltungen."

Corona-News vom 08.02.2021

+++ Bitte nicht zu früh zum Impftermin kommen +++

Um unnötige Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, bittet das Impfzentrum in der Messe München alle Personen, die einen Impftermin vereinbart haben, maximal 10 Minuten vor dem vereinbarten Termin anzureisen.

Von den U2-Haltestellen Messestadt West und Messestadt Ost fährt ein kostenloser Bus-Shuttle-Service (MVG-Sonderlinie 99) zum Impfzentrum. Der Bus benötigt ab Messestadt West 8 Minuten zum Impfzentrum, ab Messestadt Ost sind es 6 Minuten. Die Busse verkehren ab Messestadt West täglich ab 8.30 Uhr (Messestadt Ost 8.32 Uhr) im 10-Minuten-Takt (Sonn- und Feiertage bis 9.30 Uhr im 20-Minuten-Takt). Die Anreise mit dem Auto erfolgt über die Autobahn A 94, Anschlussstelle 5 "München-Riem", weiter über die Paul-Henri-Spaak-Straße zum Messe-Eingang Nord (Zufahrt über Tor 17).

+++ Vor MPK: Druck auf Söder wächst +++

Im Ringen über den weiteren Anti-Corona-Kurs wächst der Druck auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den Lockdown in Bayern zu lockern. Die Landtags-FDP drohte am Montag mit einer eigenen Klage gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, sollte die Staatsregierung diese über das kommende Wochenende hinaus verlängern wollen. Aber auch aus den Reihen der CSU und der Freien Wähler gibt es neue Forderungen nach Lockerungen oder Szenarien dafür. Wie es an den Schulen weitergeht, blieb nach einem Gespräch mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern erwartungsgemäß offen.

Am Mittwoch wollen Bund und Länder über mögliche Lockerungen beraten - vor dem Hintergrund sinkender Neuinfektionszahlen, aber wachsender Sorge vor einer Ausbreitung der mutierten Virusarten. Am Donnerstag will das bayerische Kabinett entscheiden, am Freitag der Landtag. Bereits am Dienstag gibt es aber eine Debatte im Landtag dazu.

+++ Tirol jetzt Risikogebiet +++

Österreich hat für das eigene Bundesland Tirol aufgrund der als brisant eingeschätzten Corona-Lage ab sofort eine Reisewarnung verhängt. Das erklärte die Bundesregierung am Montag in Wien. Zuletzt war es in dem an Bayern grenzenden Bundesland zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen südafrikanischen Coronavirus-Variante gekommen.

Alle nicht notwendigen Reisen nach Tirol sollen laut Appell unterlassen werden. Zudem fordert die Regierung alle Urlauber, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben, zu einem Corona-Test auf. Reisende aus Tirol sollen sich vor der Fahrt in ein anderes Bundesland ebenfalls testen lassen.

Nach Einschätzung von Experten, auf die sich die Bundesregierung stützt, liegen mittlerweile 293 belegte Fälle der zuerst in Südafrika entdeckten Mutation des Coronavirus in Tirol vor. Die Zahl der aktiven Fälle werde auf zumindest 140 geschätzt, hieß es.

+++ Lückenhafte Corona-Überprüfungen bei Flugpassagieren +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert höhere Bußgelder für Fluggesellschaften, die die Corona-Beförderungsauflagen missachten. Bei einem Besuch der Bundespolizei am Münchner Flughafen sagte Herrmann, dass allein hier vom 24. Januar bis einschließlich 4. Februar insgesamt 253 Verstöße wegen fehlender 'Digitaler Einreiseanmeldung' (DEA) und 210 Verstöße wegen fehlendem gültigen Corona-Testnachweis trotz entsprechender Verpflichtungen nach der Coronavirus-Einreiseverordnung festgestellt wurden.

Dazu kamen 317 Verstöße gegen das Beförderungsverbot gemäß der Coronavirus-Einreiseverordnung durch Fluggesellschaften. Herrmann forderte ein Bußgeld von mindestens 10.000 Euro pro Beförderungsverstoß.

+++ Free Now bietet kostenlose Impffahrten an +++

Der Mobilitätsanbieter Free Now unterstützt die Städte und Länder bei der Impfkampagne und bietet Impffahrten deutschlandweit in über 45 Städten an. Ab sofort werden alle Fahrten, die über die App gebucht werden und an einer Impfpraxis oder einem Impfzentrum enden, vom Unternehmen übernommen. Fahrgäste können die Fahrt wie gewohnt über die App bestellen, sich nach der Fahrt an den Kundenservice wenden und dort die Terminbestätigung des Impfzentrums oder der Praxis vorlegen. Der Betrag wird dann zurückerstattet.

+++ Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg +++



Ob das ein Vorbild für den Freistaat Bayern ist? Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat die dort geltende nächtliche Ausgangssperre gekippt. Dem Beschluss zufolge ist die von 20 bis 5 Uhr geltende pauschale Ausgangssperre wegen der erheblich verbesserten Pandemielage nicht mehr angemessen.

+++ Kultusminister trifft sich mit Schulvertretern +++

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) trifft sich am Montag mit Schüler-, Lehrer- und Elternvertretern und diskutiert über die Form des Unterrichts in Bayern. Angesichts des bislang bis zum 14. Februar befristeten Lockdowns und sinkender Infektionszahlen dürfte diesmal besonders rege über die Frage diskutiert werden, ob - und wenn ja, ab wann - welche Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulgebäuden unterrichtet werden.

Piazolo hoffe, dass es vor allem an Grund- und Förderschulen wieder mehr Präsenzunterricht geben werde. Zum 1. Februar durften die meisten Abschlussklassen in den Wechselunterricht zurückkehren - ein heftig umstrittener Schritt.

Corona-News vom 07.02.2021

+++ Söder geht von erneuter Lockdown-Verlängerung aus +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einer erneuten Verlängerung des Corona-Lockdowns in Deutschland aus. "Also ich glaube, grundsätzlich wird der Lockdown erstmal verlängert werden müssen", sagte Söder am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Es hat ja keinen Sinn, jetzt einfach abzubrechen. Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt auf einen Schlag alles öffnen, dann wären wir in zwei, drei Wochen vielleicht in einer schlimmeren Situation als vorher."

Söder zufolge habe man im vergangenen November den Fehler gemacht, nicht entschieden genug gehandelt zu haben. "Wenn wir jetzt zu früh aufhören, dann werden wir ein 'Stop and Go'-Verfahren haben. (...) Ich habe die Sorge, dass wenn wir jetzt einen Fehler machen, möglicherweise eine dritte Welle haben", stellte der CSU-Chef klar. "Ich rate dringend dazu, dass wir jetzt nichts überstürzen, dass wir nichts verstolpern."

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie – dann wird höchstwahrscheinlich auch die Verlängerung des Lockdowns beschlossen.

+++ Söder: "Auf Sicht fahren ist das einzige, was wirklich hilft"

Aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist ein detaillierter Stufenplan mit Corona-Öffnungsschritten nur schwer umsetzbar. "Ich warne aber jetzt schon ein bisschen davor, dass wir sozusagen durchexerzierte Stufenpläne mit acht, neun, oder zehn Stufen haben, die dann möglicherweise auf den Tag terminiert sind und dann nicht zu halten sind", sagte Söder am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin". "Das Auf-Sicht-fahren nervt. Aber das Auf-Sicht-fahren ist das einzige, was wirklich hilft. Denn der Herausforderer, vor dem wir stehen, - Corona - hält sich null an Termine, die wir setzen."

+++ Herrmann: Bayern verstärkt Grenzkontrollen +++

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, dehnt Bayern die Grenzkontrollen zu Österreich und Tschechien aus. Er habe eine verstärkte Schleierfahndung bei Grenzpendlern, Grenzgängern und Reiserückkehrern angeordnet, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem "Münchner Merkur" (Montag). Auch werde Bayerns Grenzpolizei verstärkt durch zusätzliche Einheiten der Bereitschaftspolizei.

"Die Corona-Lage ist immer noch sehr brenzlig, gerade mit Blick auf die hochansteckenden Corona-Mutationen", betonte Herrmann. "Daher müssen wir sehr genau die Einhaltung der strengen Corona-Einreiseregeln überwachen, vor allem an den Grenzen zu Tschechien und Österreich sowie auch an den Flughäfen."

+++ Österreich lockert Lockdown +++

Nach sechs Wochen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie öffnen in Österreich am Montag die Geschäfte wieder. Auch Kinder und Jugendliche dürfen - teilweise im Schichtbetrieb und mit Corona-Tests - wieder in die Schule gehen. Friseure können Kunden bedienen. Es gelten verschärfte Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer besonders schützenden FFP2-Maske wird nahezu überall Pflicht.

+++ Österreich verschärft Grenzkontrollen zu Nachbarländern +++

Österreich will aus Sorge vor der Verbreitung des Coronavirus Grenzkontrollen zu Deutschland und den weiteren Nachbarländern ab Montag massiv verschärfen. So sollen alle nicht notwendigen Reisen in der Pandemie verhindert werden, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.

"Die Grenzkontrollen dienen als Wellenbrecher für Infektionsketten, die gerade durch neue Virusmutationen immer gefährlicher werden", sagte Innenminister Karl Nehammer. Zu dem Thema habe Nehammer auch ein positives Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) geführt. Das Netz der Kontrollen an den Grenzen solle nun deutlich dichter werden.

+++ FDP: Verlängerung der Ausgangssperre ist "rechtswidrig" +++

Die FDP-Fraktion im bayerischen Landtag fordert regional differenzierte Öffnungsperspektiven für Kitas, Schulen und Einzelhändler sowie ein sofortiges Ende der landesweiten Ausgangsbeschränkungen. "Eine Verlängerung der Ausgangssperre über den 14. Februar hinaus hielten wir für rechtswidrig", sagte Fraktionschef Martin Hagen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Auch müssten die Anti-Corona-Maßnahmen angesichts sinkender Infektionszahlen regional angepasst werden. "Es kann nicht sein, dass in Regensburg mit einer Inzidenz unter 30 dieselben Einschränkungen gelten wie in Tirschenreuth mit einem Wert über 350." Die Lockerungen der gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Einschränkungen sollten sich an einem Stufenplan orientieren, dem die jeweiligen Ansteckungszahlen zugrunde liegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ CSU-Generalsekretär fordert verstärkte Grenzkontrollen +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume fordert verstärkte Grenzkontrollen, um einen erneuten Anstieg der Corona-Infektionen durch mutierte Viren aus dem benachbarten Ausland zu verhindern. "Die größte Gefahr geht nicht vom Friseur aus, sondern von der Grenze", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Wir müssen sicherstellen, dass eine besonders gefährliche dritte Welle mit dem mutierten Virus nicht wieder über unsere Grenzen nach Deutschland schwappt."

"Österreich und Tschechien gefährden mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland", kritisierte Blume. "Deshalb brauchen wir mehr Kontrollen der Bundespolizei an allen Außengrenzen." Mit Blick auf die anstehende Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch schloss Blume Lockerungen aus. "Wir müssen beim aktuellen Kurs von Vorsicht und Umsicht bleiben. Wir sind nicht über den Berg."

+++ Corona-Impfung für Kinder: Hoffentlich im Sommer +++

Bisher ist noch keiner der Impfstoffe für Kinder zugelassen - ein Problem vor allem für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt jetzt einen geeigneten Impfstoff für Sommer in Aussicht.

Wie er laut " " in der digitalen Jahresauftakt-Klausur der hessischen Union am Freitagabend berichtete, gäbe es eine Reihe von Herstellern, bei denen Studien mit Kindern und Jugendlichen liefen: "Wir gehen davon aus - toi, toi, toi -, wenn die Dinge gut laufen, dass wir im Sommer auch einen Impfstoff haben, der eben dann Kinder und Jugendliche schützen kann."

Corona-News vom 06.02.2021

+++ Erste Astrazeneca-Impfdosen in Bayern eingetroffen +++

Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca ist in Bayern eingetroffen. "Die erste Charge enthält 52.800 Impfdosen", erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstagabend laut Mitteilung. Der Impfstoff solle nun bis auf eine geringe Sicherheitsreserve an die Impfzentren im Freistaat ausgeliefert werden. "Er soll so schnell wie möglich verimpft werden".

Sofern es bei den Zusagen von Astrazeneca für weitere Lieferungen bleibt, werden im Februar insgesamt rund 270.000 Impfdosen des Herstellers erwartet, heißt es in der Mitteilung weiter.

+++ Mehr als 1.000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Freilassing +++

Zu einer Demonstration gegen die gesetzlich angeordneten Anti-Corona-Maßnahmen sind am Samstag in Freilassing deutlich mehr Teilnehmer gekommen als vom Veranstalter erwartet. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zunächst nicht nennen, aber "es sind sicher mehr als 1.000 Menschen". Die Gruppierung "BGL steht auf" hatte für die Demo am Grenzübergang an der Saalach-Brücke 200 Teilnehmer angemeldet.

+++ Söder warnt vor überstürzten Corona-Lockerungen +++

"Wenn die Zahlen sinken, und das tun sie, dann haben wir mehr Perspektiven, dann gibt es auch Veränderungen und natürlich wieder zu mehr Freiheit und Normalität", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag auf dem vorwiegend online organisierten CDU-Landesparteitag in Hildesheim. Lockerungen müssten nicht übereilt, sondern in einem moderaten Prozess erfolgen, nötig seien Empathie und Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung, erklärte Söder mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs.

Söder weiter: "Sicherheit ist - glaube ich - am Ende der beste Ratgeber." Bei der Bewältigung der Corona-Epidemie sei Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern der Welt den richtigen Weg gegangen, sagte Söder. "Ich wünsche mir einfach, dass wir diesen Weg jetzt klug und besonnen weitergehen."

+++ HNO-Arzt: Mehr Hörstürze in Pandemie +++

Hörprobleme sind kein typisches Symptom einer Covid-19-Erkrankung - aber die Ohren können in der Pandemie dennoch in Mitleidenschaft gezogen werden. Es könne in der Krise vermehrt zu Hörstürzen und Tinnitus kommen, sagte Bernhard Junge-Hülsing, Landesvorsitzender des Berufsverbandes HNO in Bayern und Ärztlicher Koordinator zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis Starnberg. Der Stress etwa durch geschlossene Schulen, Sorgen um die Gesundheit, allgemeine Unsicherheit und fehlende Kontakte durch den Lockdown spiele dabei eine wesentliche Rolle.

Statistisch sei eine Zunahme von Hörstürzen allerdings nicht erfasst. "Wenn es bundesweite Angaben gibt, sind die durch die "Corona-Bias" nicht verwertbar, weil viele Patienten aus Angst vor Corona wegen einer Hörminderung und neu aufgetretenem Tinnitus nicht oder erst sehr spät, in Einzelfällen auch zu spät zum HNO-Arzt gegangen sind", sagte Junge-Hülsing.

+++ Dobrindt: Schulen bei Lockerungen nicht zwingend vorne +++

"Schnelle Lockerungen sehe ich noch nicht", betont CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU). Aber wenn man über die Reihenfolge von Lockerungsmechanismen diskutiere, "muss nicht zwingend die Schule zu Beginn stehen", sagte er dem "Münchner Merkur". Dobrindt: "Ich weiß, dass die Forderungen danach besonders stark sind und es dafür auch gute Gründe gibt, aber ein mögliches Infektionsgeschehen in den Schulen stellt aus meiner Sicht kein unwesentliches Risiko dar. Ich könnte mir Lockerungen beispielsweise bei körpernahen Dienstleistungen oder anderen Bereichen zu Beginn eher vorstellen."

+++ Stadt stundet Corona-geschädigten Betrieben Gewerbesteuer +++

Münchner Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind, bietet die Stadtkämmerei eine Stundung, Aus- oder Herabsetzung der fälligen Gewerbesteuervorauszahlungen an sowie eine Stundung anderer fälliger Leistungen. Das erleichterte Verfahren bei den Gewerbesteuervorauszahlungen ermögliche es Gewerbesteuerpflichtigen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation direkt bei der Stadt München die Anpassung oder Herabsetzung der Vorauszahlungen zu beantragen. Ein entsprechendes Antragsformular findet sich .

+++ Münchner Initiative: Nachhilfe für Schüler im Distanzunterricht +++

Bildungsexperten schlagen seit Wochen Alarm: Im Distanzunterricht verlieren viele Schüler den Anschluss - und zwar gerade dann, wenn die Eltern wenig Unterstützung bieten. Ein deutschlandweites Nachhilfe-Projekt von Münchner Studierenden springt deshalb in die Bresche. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ München-Inzidenz bleibt unter 50 +++

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in München liegt weiterhin unter dem Schwellenwert von 50. Das RKI weist für die Landeshauptstadt am Samstag einen Wert von 45,1 aus (Vortag: 46,9). Die bundesweit geltenden Einschränkungen bleiben aber weiter in Kraft.

