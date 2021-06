Coronavirus-News: Söder verteidigt EM-Konzept mit 14.000 Zuschauern

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Aktuelle Corona-Zahlen aus München und Bayern

Der Lockdown in Bayern gilt aktuell bis zum 30. Juni.

In München gibt es einige spezielle Corona-Regeln.

Corona-News vom 08.06.2021

+++ Söder verteidigt EM-Konzept mit 14.000 Zuschauern +++

Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Zulassung von 14.000 Zuschauern im Stadion in München gegen Kritik verteidigt. Zum einen erlaube es die pandemische Lage mit einer niedrigen Inzidenz und einer hohen Zahl an Geimpften, zum anderen gebe es ein "extrem hohes Sicherheitskonzept", sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche".

Das Sicherheitskonzept umfasse Testkapazitäten, Masken und ein innovatives Zu- und Abgangskonzept für die Zuschauer. Letztes sei von besonderer Bedeutung, da hier wohl die größten Ansteckungsprobleme lägen. "Das eigentliche Problem im Stadion ist ja nicht das Sitzen im Stadion", sagte Söder.

+++ VDMK will mit bayerische Staatsregierung Öffnungslösungen suchen +++

Der Verband der Münchener Kulturveranstalter (VDMK) hat sich mit einem Offenen Brief an die bayerische Staatsregierung gewendet. Darin fordert der VDMK die Diskussion und die Umsetzung von zahlreichen Öffnungs- und Testmöglichkeiten von kulturellen Veranstaltungen.

So soll u.a. ein Pilotprojekt für ein Open-Air-Konzert gestartet werden, mit einer ähnlich hohen und vertretbaren Publikumszahl wie bei den EM-Spielen in der Münchner Allianz Arena, bei denen 14.000 Zuschauer zugelassen sind.

Zudem sollen Vertreter der Staatsregierung gemeinsam mit Betreiber von Clubs und Musikspielstätten Bedingungen erarbeiten, unter denen diese Kultureinrichtungen wieder öffnen können.



+++ Abstriche unbrauchbar: Drei Corona-Teststationen schließen +++

Nach Kontrollen des Gesundheitsamts sind im Landkreis Landsberg am Lech drei Corona-Teststationen geschlossen worden. Abstriche seien falsch durchgeführt worden und deshalb unbrauchbar gewesen, sagte ein Sprecher des örtlichen Landratsamts am Mittwoch. Als weiteren Grund für die Schließung nannte das Landratsamt Hygienemängel. Demnach wurden Tests unsachgemäß gelagert und entsorgt. Verwendete Desinfektionsmittel stellten sich als nicht zugelassen und nicht wirksam heraus.

+++ Kultusminister Piazolo fordert Lockerung der Maskenpflicht an Schulen +++

Wegen der stark sinkenden Corona-Infektionszahlen fordert Bayerns Kultusminister Michael Piazolo Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. "Die Maskenpflicht ist ein großer Eingriff in die Freiheit und wir müssen immer wieder kritisch hinterfragen, ob sie noch verhältnismäßig ist", sagte der Freie-Wähler-Politiker am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Mit Blick auf die am Donnerstag beginnende Konferenz der Kultusminister (KMK) forderte er dazu "einen intensiven Austausch" für ein bundeseinheitliches Vorgehen.

Aus der Sicht von Piazolo sollte es im Schulgebäude selbst weiter die Maskenpflicht geben, eine Aufhebung sei aber auf dem Schulhof und auch am Sitzplatz in den Klassen angemessen. "Voraussetzung dafür ist eine Inzidenz, die deutlich unter 50 liegt. Über den genauen Wert für einen Korridor müssen wir uns aber natürlich gemeinsam verständigen", betonte Piazolo. Er könne sich gut vorstellen, die Lockerung unterhalb des Wertes 20 bis 25 zu gestatten. Er unterstütze auch ausdrücklich, dass jeder der wolle weiter eine Masken tragen könne.

+++ Bayerns Freizeitparks öffnen wieder +++

In ganz Bayern öffnen in diesen Tagen wieder die Freizeitparks. Am vergangenen Freitag hatte die Staatsregierung bekanntgegeben, dass Spaß auf Riesenrad und Wildwasserbahn ab sofort wieder möglich ist – wenn auch mit Einschränkungen.

An Orten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 müssen Besucher ab sechs Jahren vor dem Eintritt in Freizeitparks einen negativen Schnelltest vorweisen – es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen. Liegt die lokale Inzidenz stabil unter 50, so entfällt die Testpflicht. Auch gelten in allen Parks die bekannten Hygienekonzepte mit Abstandsregeln und FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Eine Übersicht der bayerischen Freizeitparks finden Sie hier.

+++ Inzidenz sinkt unter 20 +++

Die Inzidenz für München geht weiter zurück. Das RKI meldet für die Landeshauptstadt am Mittwoch einen Wert von 18,8. Am Dienstag hatte er noch bei 21,2 gelegen.

Corona-News vom 08.06.2021

+++ Dank Moderna: Wieder früher Erstimpfungen in München möglich +++

Weil der Impfstoff weiterhin knapp ist, verzögern sich die Erstimpfungen im Münchner Impfzentrum mit dem Impfstoff von Biontech. Erst ab 21. Juni soll es wieder Termine für Biontech-Erstimpfungen im Impfportal geben.

Jedoch soll es nun möglicherweise doch schon wieder früher Erstimpfungen an der Messe geben. Möglich macht's eine Sonderzuteilung des Moderna-Impfstoffs – das berichtet der " ". Die Erstimpfungen sollen dann bereits ab der kommenden Woche stattfinden, wie das Münchner Gesundheitsreferat mitgeteilt hat. Allzu große Hoffnungen sollten sich die wartenden Münchner allerdings nicht machen. "Die Höhe dieser Zuteilung ist jedoch nicht bekannt, fällt aber erfahrungsgemäß gering aus", wird die Sprecherin im Bericht zitiert.

+++ Corona-Lockerungen sorgen für Mega-Staus +++

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen macht sich auf Deutschlands Autobahnen gleich bemerkbar: Am vergangenen langen Wochenende gab es zum Ende der Pfingstferien nach Schätzung des ADAC sogar mehr Staus als vor der Krise 2019. Besonders stauträchtig war der Feiertag Fronleichnam am vergangenen Donnerstag: Der ADAC zählte 1.900 Staus, gut 700 mehr als 2019. Laut ADAC gab es aber durchaus Unterschiede, insbesondere eine größere Zahl von Tagesausflüglern oder kurzentschlossenen Urlaubern. Deshalb sei der Verkehr 2021 oft sogar stärker gewesen als 2019.

+++ Bayerische Industrie auf Vor-Corona-Niveau +++

Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes in Bayern stabilisieren sich auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Im April lagen sie mit 30,4 Milliarden Euro um ein Prozent unter dem Wert von vor zwei Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem schwer von der Pandemie getroffenen April 2020 ging es sogar um fast 61 Prozent nach oben. Im März hatte das verarbeitende Gewerbe das Vorkrisenniveau sogar leicht übertroffen.

Noch positiver entwickelte sich zuletzt die Nachfrage. Preisbereinigt lag sie im April um 20 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. Noch keine positiven Auswirkungen zeigen sich beim Personalstand. Er lag mit 1,166 Millionen weiter klar unter den April-Werten von 2020 und 2019 und sogar minimal unter dem Wert aus dem März.

+++ Inzidenz sinkt weiter +++

Die Corona-Zahlen gehen weiter zurück. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.204 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.785 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 22,9 an. Die Inzidenz für München ist etwas darunter, beträgt 21,2.

Corona-News vom 07.06.2021

+++ Zahlen veröffentlicht: So viele Impfdosen erhält München wöchentlich +++

Aktuell sind in Deutschland fast 55 Millionen Impfdosen verabreicht worden und täglich werden hunderttausende Bürger gegen das Coronavirus geimpft. Wie viele Dosen erhält München in der Woche? Das wollten die Stadträte Hans-Peter Mehling und Rudolf Schabl (Fraktion ÖDP/ FW) wissen und stellten eine entsprechende Anfrage an die Stadt.

"Die Zahl der wöchentlich gelieferten Impfdosen ist derzeit sehr unterschiedlich [...]. Aktuell erhält die Stadt wöchentlich im Schnitt ca. 20.000 - 40.000 Impfdosen", lautete die Antwort von Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek in der Rathaus-Umschau vom 7. Juni. Dabei wurden aber auch genaue Zahlen genannt, die sich auf die Lieferungen der Impfdosen pro Kalenderwoche beziehen (Stand 21.5.2021):

13. KW: 22.134 Impfdosen

14. KW: 49.576 Impfdosen

15. KW: 10.299 Impfdosen

16. KW: 33.958 Impfdosen

17. KW: 19.632 Impfdosen

18. KW: 39.776 Impfdosen

19. KW: 41.812 Impfdosen

20. KW: 31.916 Impfdosen

+++ Jusos fordern Gastro-Gutscheine für junge Münchner +++

Um Ältere zu schützen, haben sich die meisten Jugendlichen in München eingeschränkt – und nun werden sie auch noch die letzten sein, die geimpft werden. Die Jusos fordern deshalb, dass die Stadt an alle unter 27 Jahren Gastro- und Kultur-Gutscheine im Wert von 25 Euro ausgibt – als "kleine Aufmerksamkeit und Dankeschön". "Die Jugend ist eine unwiederbringliche Zeit, in der Kontakte, Feiern, Freundschaften einen höheren Stellenwert haben als in späteren Jahren – deshalb waren die Beschränkungen besonders schwer für junge Menschen", sagt Dariusch Klett von den Jusos. Auch Münchenpass-Inhaber sollen Gutscheine bekommen

+++ Betriebsimpfungen starten: Wirtschaft klagt über zu wenig Impfstoff +++

Zum Start der regulären Impfungen durch Betriebsärzte beklagt die bayerische Wirtschaft den knappen Impfstoff. "Die Betriebe stehen schon lange in den Startlöchern und sind sehr gut vorbereitet", sagte Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, am Montag. Die vbw monierte jedoch, dass immer noch zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe. "Wir setzen darauf, dass jetzt Woche für Woche mehr Impfstoff geliefert wird, um die Impfwilligkeit der Betriebe und deren Belegschaften zu nutzen und so die Impfkampagne weiter zügig voranzutreiben."

Seit diesem Montag dürfen Betriebsärzte impfen, doch wird die erste Lieferung auch in manchen Großunternehmen erst am Dienstag oder später eintreffen. Adidas etwa geht davon aus, dass der Impfstoff im Laufe der Woche eintrifft. Der Sportartikelhersteller hat bereits vor Wochen Impfstraßen an den drei Standorten in Herzogenaurach, Scheinfeld und Rieste eingerichtet, wie eine Sprecherin mitteilte.

+++ Ab Montag: In Bayern treten neue Lockerungen in Kraft +++

Ob in Schulen, Wirtshäusern oder auf dem Sportplatz: Bayern hat zum Ende der Pfingstferien viele Corona-Beschränkungen aufgehoben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag am Sonntag kein einziger Kreis mehr über der Corona-Inzidenz-Marke von 100, nur sechs lagen noch über 50.

Schon bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 können sich privat zehn Menschen aus drei Haushalten treffen - plus Geimpfte. Geburtstage, Hochzeiten oder Vereinssitzungen sind in geschlossenen Räumen mit 25 Teilnehmern erlaubt. In den Schulen soll es vom 21. Juni an wieder einen fast normalen Präsenzunterricht geben. Gleiches gilt für Kindertagesstätten. Gastwirte dürfen wieder drinnen bedienen, bis 24.00 Uhr. Im Handel gehen die Türen wieder auf, Testpflicht und Voranmeldung zum Einkaufen fallen weg. Freizeitparks, Saunabetriebe und Bäder darf man mit Test besuchen.

Bei stabilen Inzidenzwerten unter 50 gilt: In den Schulen gibt es nach den Pfingstferien wieder fast normalen Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kitas. Private Treffen sind mit zehn Menschen aus zehn Haushalten möglich, bei Geburtstagen und Hochzeiten dürfen es 50 sein. Bewohner von Pflegeheimen können leichter Angehörige und Freunde empfangen: Die Testpflicht für Besucher fällt weg.

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Montag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 22,6 (Vortag: 23,0) liegt. Die bundesweite Inzidenz beträgt 24,7.

Corona-News vom 06.06.2021

+++ München-Inzidenz steigt leicht +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Sonntag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 23,0 (Vortag: 22,0) liegt. Die bundesweite Inzidenz beträgt 24,3.

Corona-News vom 05.06.2021

+++ Bayern erhält mehr Geld für Corona-Labordiagnostik als andere Länder +++

Nach Bayern ist bislang mehr Geld für Corona-Laboruntersuchungen geflossen als in andere Bundesländer. Für Labordiagnostik hat der Freistaat bis 17. Mai 2021 fast 214 Millionen Euro erhalten, wie aus einer Aufstellung des Bundesamtes für Soziale Sicherung hervorgeht. Das deutlich bevölkerungsreichere Nordrhein-Westfalen hat aus diesem Topf nur knapp 207 Millionen Euro erhalten.

Bei den labordiagnostischen Leistungen handelt es sich insbesondere um die sogenannten PCR-Tests. Diese sind deutlich aufwendiger und somit teurer als die mittlerweile weit verbreiteten Antigen-Schnelltests. Bayern hatte im Juli 2020 als erstes Land umfangreiche Corona-Tests für alle auch ohne Symptome eingeführt. Damals gab es praktisch jedoch noch keine Schnelltest-Alternativen.

+++ München-Inzidenz sinkt weiter +++

Das Robert-Koch-Institut meldet für München für den 5.6. eine Sieben-Tages-Inzidenz von 22,0. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 26,3.

Corona-News vom 04.06.2021

+++ Sicherheitslücke bei Schnelltestanbieter in München und Berlin +++

Durch eine Sicherheitslücke in der Software eines Corona-Schnelltestanbieters mit Stationen in München und Berlin konnten Unbefugte auf Testergebnisse und andere sensible Daten zugreifen. Entdeckt wurde die Schwachstelle durch das Hackerkollektiv "Zerforschung". Der betroffene Anbieter, die MyDerma GmbH mit Sitz in Berlin, teilte am Freitag mit, die "mögliche Schwachstelle" habe einige Tage lang bestanden, sei aber, "wie wir sehen können, von niemandem genutzt" worden.

Nach Angaben des Hackerkollektivs waren rund 17.500 Testergebnisse des Berliner Anbieters von der Sicherheitslücke betroffen. Wie viele davon aus der Münchner Station kamen, wisse man nicht, hieß es von der Gruppe auf Nachfrage. Unter anderem seien aber Namen, Adressen und Telefonnummern "mit vertretbarem Aufwand" zugänglich gewesen.

+++ EM in München: Bis zu 14.000 Zuschauer zugelassen +++

Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag mitteilte, werden zu Spielen der EM in München bis zu 14.000 Zuschauer zugelassen. Mehr dazu finden Sie in unserem Newsblog zum DFB-Trainingslager.

+++ Bayern lockert ab Montag in der Gastro +++

Ab Montag (7.6.) darf in Bayern die Innen- und Außengastronomie bis 24 Uhr öffnen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag mit. Ausgenommen bleiben Schankwirtschaften und Clubs. Bei Inzidenz 50 -100 gilt weiter eine Testpflicht.

Zudem gilt bei den Kontaktbeschränkungen: Zwischen einer Inzidenz von 50 -100 sind Treffen von zehn Personen aus maximal drei Haushalten erlaubt. Unter 50 sind zehn Personen erlaubt, egal aus wie vielen Haushalten.

+++ Bayerische Wirtschaft erleichtert über Corona-Lockerungen +++

Die Wirtschaftsverbände in Bayern reagieren erfreut und erleichtert auf die bevorstehende Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Die Chance, dass die Wirtschaft sich noch in diesem Jahr ein Stück weit von der schweren Krise erholt, stehen gut", sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, am Freitag. Die wirtschaftlichen Einbußen wieder wettzumachen, wird nach vbw-Einschätzung dauern: "Das Vorkrisenniveau wird die bayerische Wirtschaft frühestens Ende nächsten Jahres erreichen."

+++ Corona-Regeln: Alpenverein fürchtet schwierige Hütten-Saison +++

Wegen strenger Corona-Regeln für Übernachtungsgäste stellt sich der Deutsche Alpenverein (DAV) auf eine schwierige Hütten-Saison in Bayern ein. "Wenn die Restriktionen so bleiben, sehen wir für diese Saison eher schwarz", sagte der Bereichsleiter Alpine Raumordnung beim DAV, Hanspeter Mair. "Dann wird die Belegungssituation noch schlechter als im Vorjahr."

Hätten im vergangenen Sommer noch bis zu zehn Wanderer in einer festen Gruppe in einem Raum übernachten dürfen, sei momentan im Freistaat nur ein Haushalt pro Zimmer erlaubt, sagte Mair. "Der Übernachtungsbetrieb ist dadurch schwer möglich. Das ist unbefriedigend, um es diplomatisch zu formulieren."

Im Handel entfällt "Click&Meet". Zudem ist der Katastrophenfall aufgehoben.

+++ Hallenbäder in München bleiben vorerst zu +++

Erlaubt wäre es ab Montag wieder, in München werden die Hallenbäder erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder öffnen.

+++ Aiwanger fordert weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen +++

Vor der Sitzung des bayerischen Kabinetts hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen gefordert. "Es geht ja von der Kultur über das Thema Schule, von Märkten bis Freizeitparks, von Innen-Gastro bis Wellness", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

"Viele Dinge, die noch unter den Corona-Lockdown-Maßnahmen leiden, wo viel Geld verloren geht, wo auch das Verständnis der Menschen nicht mehr da ist und wo auch die Notwendigkeit nicht mehr da ist, diese Schließungen durchzuexerzieren."

+++ Kabinett berät über weitere Lockerungen bei Corona-Maßnahmen +++

Das bayerische Kabinett kommt am Freitag unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zusammen, um über weitere Lockerungen bei den Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beraten. Unter anderem soll es angesichts der landesweit gesunkenen Zahl bei den Neuinfektionen um Fragen gehen, wie mehr Normalität in Bereichen wie Kultur, Sport oder Gastronomie hergestellt werden kann. Nach Angaben aus Regierungskreisen sind größere Öffnungsschritte denkbar.

Mit Blick auf die Gaststätten waren Forderungen nach der Öffnung der Innenräume laut geworden, nachdem bisher nur Außengastronomie möglich ist. Auch Kontaktbeschränkungen könnten neu geregelt werden. Die bisherigen Corona-Regelungen, zuletzt aktualisiert am 25. Mai, laufen am 6. Juni aus.

+++ München-Inzidenz bei 26,1 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 26,1 (Vortag: 28,0 ) liegt. Seit neun Tagen liegt der Inzidenzwert in München unter 35. Seit Mittwoch gelten gelockerte Corona-Regeln. Eine Übersicht der aktuellen Lockerungen finden Sie hier.

Corona-News vom 03.06.2021

+++ Öffnung der Innengastronomie schon ab Montag? +++

Das bayerische Kabinett will am Freitag über weitere Lockerungen bei den Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten - dabei soll es auch um Gastronomie, Kultur und Sport gehen. Die bisherigen Corona-Regelungen laufen an diesem Sonntag (6. Juni) aus. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Ruth Waldmann, forderte am Donnerstag die Aufhebung der Sperrstunde für die Außengastronomie sowie ein verlässliches Konzept für die Öffnung der Innengastronomie. "Viele Zusammenkünfte von jungen Menschen finden jetzt im Freien statt - in teilweise bedenklichen Situationen." Deswegen sei eine geöffnete Außengastronomie mit guten Hygienekonzepten und Kontaktnachverfolgung sinnvoll. Sie forderte außerdem ein verantwortungsvolles Umgehen mit Öffnungen: "Die Wirte brauchen Verlässlichkeit. Viele haben derzeit nicht genug Personal. Wenn sie welches einstellen, müssen sie es auch beschäftigen können. Das Schlimmste wären Öffnungen, auf die gleich wieder Schließungen folgen."

Bayerns Dehoga-Präsidentin Angela Inselkammer hatte bereits vergangene Woche die sofortige Öffnung der Innengastronomie für Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem negativen Corona-Test gefordert, und zwar unabhängig von Inzidenzwerten. "Die Erfahrungen haben gezeigt, dass unsere Betriebe sicher sind", sagte sie. Der Dehoga Bayern forderte - insbesondere mit Blick auf Randale in Innenstädten und illegale Partys - zudem eine kontrollierte Öffnung von Diskotheken und Clubs.

Neben der Gastronomie dürfte es am Freitag auch um Lockerungen in Sport, Kultur oder Schulen geben, heißt es aus Regierungskreisen. Demnach könnte etwa für Schüler die Maskenpflicht während des Unterrichts entfallen.

+++ Testangebot für Kita-Kinder startet +++

Bayern wird in der kommenden Woche auch Corona-Tests für Kita-Kinder anbieten. Nach den Pfingstferien können die Eltern in Apotheken gegen die Vorlage von Berechtigungsscheinen zwei Selbsttests pro Woche erhalten. Die Gutscheine würden durch die Kindertageseinrichtungen verteilt. Noch nicht eingeschulte Kinder brauchen im Freistaat keinen verpflichtenden negativen Tests, um in die Kitas zu gehen, sofern die Kleinen keine Krankheitssymptome haben.

+++ München-Inzidenz bei 28,0 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Fronleichnam, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München 28,0 beträgt (0,7 Punkte weniger als am Mittwoch). Seit acht Tagen liegt der Inzidenzwert in München unter 35. Seit Mittwoch gelten gelockerte Corona-Regeln. Eine Übersicht der aktuellen Lockerungen finden Sie hier.

Corona-News vom 02.06.2021

+++ Wegen sinkender Corona-Zahlen: Aiwanger will Innengastro öffnen +++

Wirtschaftsminister Aiwanger fordert aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen die Öffnung der Innengastronomie. Zudem will er auch die Bars und Clubs öffnen. Wie " " berichtet, reiche es laut Aiwanger nicht nur die Biergärten zu öffnen. Auch in anderen Bereichen wie der Kulturbranche seien seiner Meinung nach Lockerungen angebracht: "Das ist der Zeitpunkt, an dem man sich die Öffnungen zutrauen muss. Sonst ist der Sommer rum."

Dieser Meinung ist auch Angela Inselkammer, der Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Sie hatte schon vor Tagen die sofortige Öffnung der Innengastronomie gefordert. Schließlich sei durch das schlechte Wetter im Mai der Betrieb in der Außengastronomie nur schleppend in Gang gekommen.

+++ PCR-Tests in Bayern nur noch 24 Stunden gültig +++

Bisher waren PCR-Tests in Bayern 48 Stunden lang gültig, das hat sich aber seit Mitte Mai bereits geändert, wie Demnach richtet sich diee Gültigkeit des Tests nach der Uhrzeit des Abstrichs.

Das regelt die Änderung der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die PCR-Tests wurden damit den Schnelltests gleichgestellt. Bayern hat sich damit an die Bundesgesetzliche Lage angeglichen.

Bis PCR-Tests im Labor ausgewertet sind, vergehen oft mehr als 24 Stunden. Mit der neuen Regel sind diese Tests nun unpraktischer geworden. Viele Gaststätten und Hotels schreiben aber auch noch, dass der Test maximal 48 Stunden alt sein darf - das trifft nun nicht mehr zu.

In Gebieten, in denen die Inzidenz unter 50 liegt, entfällt aber die Testpflicht bereits.

+++ Spahn will sich auf vierte Welle vorbereiten +++

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereitet sich im Gegensatz zum Vorjahr bereits jetzt auf eine mögliche weitere Welle mit rasant steigenden Corona-Infektionszahlen vor.

In diesem Jahr wolle er schon früher Risiken besprechen und Strategien zur Vermeidung einer vierten Welle durchgehen. "Die Gespräche habe ich schon mit Experten und dem Robert Koch-Institut begonnen", sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Sensibilität dafür habe auch damit zu tun, dass sich die Lage im vergangenen Jahr nach einem Sommer mit niedrigen Inzidenzen im September und Oktober schlagartig verschlechtert habe.

Insgesamt zeigte sich Spahn zufrieden mit der derzeitigen Situation: "Die Stimmung ist gerade zurecht gut, die Inzidenzen sind niedrig, die Impfzahlen sind hoch, aber wir sehen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich: Es kann auch schnell wieder schief gehen."

+++ Kabinett billigt Ende der Priorisierung bei Corona-Impfungen +++

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland fällt die Priorisierung mit einer festen Reihenfolge wie vorgesehen zum kommenden Montag weg. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch Änderungen der Impfverordnung, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun verkünden kann. Zugleich werden damit auf breiter Front Impfungen von Beschäftigten direkt über ihre Firmen möglich. Damit sollen Betriebsärzte ebenfalls ab kommendem Montag beginnen können und dafür in der ersten Woche mehr als 700.000 Impfdosen bekommen.

Im Münchner Impfzentrum soll die Priorisierung vorerst beibehalten werden, teilte die Stadt mit.

+++ Corona hat Mobilität in Bayern verändert +++

Die Corona-Pandemie hat das Mobilitätsverhalten der Bayern gravierend verändert. Die Staatsregierung will an diesem Mittwoch eine Studie des Infas-Instituts für angewandte Sozialwissenschaften veröffentlichen. Ersten Ergebnissen zufolge hatte sich die Mobilität in der Hochphase des Pandemie-Lockdowns drastisch verändert. Busse und Bahnen wurden um ein Drittel weniger genutzt. Die meisten Mitfahrer wollten wieder zurückkehren - aber mit geänderten Vorlieben. Viele wollten Stoßzeiten möglichst meiden, der Abstand zu anderen Fahrgästen erhält größeren Stellenwert.

"Dazu brauchen wir vor allem eine gute Infrastruktur und passgenaue Angebote beim Takt. Denn wir wollen ja nicht nur zu den bisherigen Passagierzahlen zurück, sondern noch mehr Menschen für den ÖPNV begeistern", sagte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Geplant sind deswegen etwa ein massiver Ausbau der Bahnkapazitäten in München und Nürnberg in den nächsten Jahren.

+++ München-Inzidenz bei 28,7 – Lockerungen treten in Kraft +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch in München 28,7 und damit 0,3 Punkte mehr als am Dienstag. Der Inzidenzwert liegt dennoch sieben Tage in Folge unter 35.

Damit treten heute die in der aktuellen Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt beschlossenen Lockerungen in Kraft. So sind ab Mittwoch wieder Treffen von bis zu drei Haushalten mit maximal zehn Personen möglich. Eine Übersicht der aktuellen Lockerungen finden Sie hier.

Corona-News vom 01.06.2021

+++ Zweiter Verdachtsfall von Betrug in bayerischen Testzentren +++

In bayerischen Corona-Testzentren gibt es wohl mindestens zwei Verdachtsfälle von Betrug. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte am Dienstag einen Fall im Kreis Miesbach, wo ein privat betriebenes Testzentrum geschlossen worden sei. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) bei der General-Staatsanwaltschaft Nürnberg ermittelt in einem weiteren Fall, bestätigte ein Sprecher der Behörde im Gespräch mit dem "Bayerischen Rundfunk". Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Münchner Impfzentrum: Termine weiterhin nach Priorisierung +++

Trotz der von der Bundesregierung verkündeten allgemeinen Aufhebung der Impfpriorisierung ab 7. Juni werden über das bayerische Impfportal BayIMCO die Impftermine für die Impfzentren weiterhin nach Priorisierung vergeben. Diese Vorgabe des bayerischen Gesundheitsministeriums hat die Regierung von Oberbayern jetzt mitgeteilt.

Damit werden auch im Münchner Impfzentrum über BayIMCO erst dann Impftermine für die Allgemeinheit vergeben, wenn allen dort registrierten Personen der Priorisierungsgruppen 1 bis 3 ein Impfangebot gemacht wurde. Erst im Anschluss daran sollen dann alle anderen in BayIMCO registrierten Personen eine automatisierte Einladung nach Anmeldereihenfolge erhalten. Derzeit finden im Impfzentrum auf Anweisung des Gesundheitsministeriums ausschließlich Zweitimpfungen statt.

+++ Sinkende Corona-Zahlen: Aiwanger fordert 15.000 EM-Fans in München +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich angesichts der sinkenden Coronazahlen für 15.000 Zuschauer in der Münchner Allianz Arena bei der anstehenden EM ausgesprochen. "Ich bin schon der Meinung, wenn jeder fünfte Platz besetzt ist und die vorher getestet sind, bitteschön", sagte der Freie-Wähler-Vorsitzende im BR-Fernsehen: "Dann rein mit den Leuten, hilft ja nix!"

Mit Blick auf die EM vom 11. Juni bis 11. Juli kritisierte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, dass weiterhin unklar sei, ob Fans zu den Spielen in die Spielstätte des deutschen Rekordmeisters dürfen. Andere Länder hätten bereits höhere Zuschauerkapazitäten beschlossen, Deutschland müsse entsprechend nachlegen. "Wir müssen das jetzt in den nächsten Tagen auf die Reihe kriegen", forderte Aiwanger (50).

+++ Zahl der Privatinsolvenzen in Bayern sprunghaft gestiegen +++

In der Corona-Krise sind mehr Verbrauchern die Schulden über den Kopf gewachsen: Bei den Insolvenzgerichten in Bayern wurden deutlich mehr Bürger vorstellig. Experten erwarten bald die nächste Welle.

Nach einem Jahr Corona-Krise ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Bayern sprunghaft gestiegen. Der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel zufolge meldeten von Januar bis März 3462 Verbraucher im Freistaat Insolvenz an. Das waren 69 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit steht Bayern aber noch relativ gut da: Mit nur 26 Privatinsolvenzen je 100 000 Einwohner wirtschaften die bayerischen Verbraucher im Bundesvergleich am solidesten, gefolgt von den Hessen, Thüringern und Baden-Württembergern.

+++ München-Inzidenz sinkt unter 30 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Dienstag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München bei 28,4 liegt (Vortag: 30,4). Seit sechs Tagen liegt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 35. Am Mittwoch treten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen ein. Es dürfen sich künftig drei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen.

Corona-News vom 31.05.2021

+++ Notbremse endet noch im Juni +++

Die "Bundes-Notbremse" mit einheitlichen Maßnahmen bei hohen Corona-Infektionszahlen kann aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende Juni außer Kraft treten. "Sie kann auslaufen jetzt", sagte Merkel am Montag in Berlin. Die Kanzlerin machte zugleich für den Fall wieder bundesweit steigender Infektionszahlen deutlich: "Sollte sich etwas entwickeln durch Mutationen, was wir alles nicht hoffen, dann können wir das jederzeit reaktivieren."

Die im April in Kraft getretenen bundeseinheitlichen Regeln sind im Infektionsschutzgesetz längstens bis zum 30. Juni befristet.

Merkel betonte, dass die Notbremse "sehr zur Klarheit" beigetragen habe, um die dritte Corona-Welle zu bremsen. Sie dankte für Vernunft und Anstrengungen der Menschen in den vergangenen Monaten, betonte aber zugleich: "Corona ist noch da, auch wenn die Inzidenzen erfreulicherweise jetzt sinken. Wir müssen weiter auch in größerem Maße vernünftig sein, als wenn es diese Pandemie nicht gäbe."

+++ Holetschek kündigt harte Gangart gegen Test-Betrüger an +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek( CSU) will mögliche Betrügereien bei Corona-Teststationen "mit aller Härte" bekämpfen. Das kündigte Holetschek am Montag nach einer Konferenz der Länder-Gesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an. Bayern hat derzeit den Vorsitz in der Gesundheitsministerkonferenz.

"Wir werden in Bayern jedem Verdacht mit aller Härte nachgehen. Illegales Handeln werden wir konsequent unterbinden", sagte Holetschek. Niemand dürfe an der Pandemie unrechtmäßig Geld verdienen. "Dazu muss auch der Bund nachschärfen", sagte der Minister.

Die Gesundheitsminister hätten auf ihrer Online-Sitzung besprochen, den Abgleich von geliefertem Testmaterial und tatsächlich durchgeführten und gemeldeten Tests noch stärker in den Fokus zu nehmen, betonte Holetschek. Zudem sei die stärkere Einbindung von Zoll und Finanzbehörden besprochen worden, sagte Holetschek.

Derzeit sei in Bayern ein Fall bekannt, bei dem es zu Abrechnungsbetrug gekommen sein soll. Die Strafverfolgungsbehörden ermittelten, sagte ein Ministeriumssprecher. In welchem Teil Bayerns dieser Verdachtsfall aufgetreten sei, sagte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

+++ Fast 8.500 Härtefälle in Bayern +++

Mehr als 8.400 Menschen haben in Bayern einen früheren Impftermin bekommen, weil sie von der Bayerischen Impfkommission als Härtefall eingestuft worden sind.

Die Kommission beendet ihre Arbeit im Juni, begonnen hat sie damit am 1. März. Menschen, deren Erkrankung oder Behinderung nicht in der Impfverordnung erfasst ist, die aber durch eine Infektion besonders gefährdet wären, konnten sich an die Stelle wenden. Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben 8.700 Anträge gestellt, 8.428 wurden bewilligt, so dass die Menschen einen früheren Impftermin bekommen konnten.

+++ OB Reiter fodert Lockerungen +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat vom Freistaat Bayern eine Anpassung der Corona-Regelungen gefordert. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Dehoga Bayern fordert Öffnung von Innengastro und Clubs +++

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) fordert die kontrollierte Öffnung von Clubs und Diskotheken. Angesichts illegaler Partys einerseits, mittlerweile funktionierender Impfungen und Tests andererseits sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Montag in München: "Nach über einem Jahr Dauerschließung ist es jetzt an der Zeit, neben der Innengastronomie auch wieder die getränkegeprägte Gastronomie sowie musikveranstaltende Betriebe zu öffnen."

Andere Länder zeigten, dass ein sicherer verantwortbarer Betrieb möglich sei. "Die Menschen treffen sich zum Feiern. Die Frage ist doch nur, will ich das irgendwo in einem ungeschützten Raum ohne jegliche Auflage und Nachverfolgbarkeit, oder biete ich sichere Bereiche", sagte Geppert. Die Öffnung würde sofort für mehr Sicherheit sorgen.

+++ Corona-Tests: Länder wollen schärfere Regeln gegen Betrug +++

Angesichts des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen planen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schärfere Vorgaben. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen der Ressortchefs am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Bekannt wurden bislang Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll nun beraten werden, wie Betrug weiter erschwert werden kann. Ansatzpunkte sollen demnach etwa sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden.

+++ Sibler plant Präsenz-Semester an Bayerns Hochschulen +++

Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) macht Studenten im Freistaat nach drei digitalen Semestern Hoffnung auf Präsenz-Veranstaltungen. Seinen Plänen nach soll im kommenden Wintersemester die Lehre wieder direkt an den Hochschulen stattfinden. "Für das Wintersemester rechne ich damit, dass wir wieder zur Präsenz zurückkehren können", sagte Sibler der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe).

Noch im laufenden Semester könne man außerdem "mehr Möglichkeiten für die Lehre in Präsenz eröffnen". Als freiwilliges Angebot könne er sich einiges vorstellen, wie kleine Blockseminare oder Tutorials in großen Hörsälen. Für kleinere Formate seien ausreichend solcher Räumlichkeiten vorhanden. Der Sommer biete auch die Möglichkeit, im Freien zu lehren. Sibler zufolge sind nach aktuellem Stand zudem 15 Millionen Euro für drei Millionen Corona-Tests hinterlegt.

+++ München-Inzidenz fünf Tage lang unter 35: Weitere Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Montag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München bei 30,7 liegt (Vortag: 30,7). Seit fünf Tagen liegt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 35. Damit treten ab Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft, unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich künftig drei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen.

Corona-News vom 30.05.2021

+++ Gutes Wetter sorgt für Draußen-Party - Polizei muss immer wieder eingreifen +++

Die Polizei hat es dieser Tage nicht leicht. Das Wetter ist nach Wochen der Tristesse endlich gut, die Münchnerinnen und Münchner treibt es raus, auch abends. Die Stimmung ist ausgelassen, hier und da wird getrunken, die Abstandsregeln werden nicht mehr ganz so genau genommen. An mehreren Orten musste die Polizei am Freitag- und Samstagabend daher durchgreifen und die Leute wegschicken. Einzelne bekamen Anzeigen, unter anderem weil sie gegen das an manchen Orten geltende Alkoholverbot verstoßen hatten. Das gefiel nicht allen, manche leisteten Widerstand.

Die Hotspots am Freitag- und Samstagabend: Akademiestraße, Gärtnerplatz, Ludwig- und Leopoldstraße. Am Odeonsplatz war auch viel los. Als die Polizei hier am Samstag, kurz nach Mitternacht, einschritt, flog eine Flasche auf einen Dienstwagen, es gab Festnahmen. Eine Zusammenfassung der abendlichen Polizeieinsätze finden Sie in diesem Artikel.

+++ Auch in Bayern Betrugsverdacht bei Corona-Testzentrum +++

Der Betrugsverdacht in Corona-Teststellen zieht Kreise. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Gesundheitsministerium erfuhr, ermitteln auch bayerische Behörden wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests. Dem Gesundheitsministerium sei "konkret ein Fall bekannt, in dem die Behörden ermitteln", sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage am Sonntag in München. Um welche Teststelle es sich handelt, wollte er "wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens und der noch geltenden Unschuldsvermutung" nicht sagen.

Zuvor waren Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bekannt geworden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte "stichprobenartig mehr Kontrollen" an.

+++ Reiter freut sich über Inzidenz-Einstufung "unter 50" +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am Sonntag erfreut über die Tatsache gezeigt, dass München jetzt mit dem siebten Tag unter dem kritischen Inzidenz-Schwellenwert offiziell als "unter 50" eingestuft wird. Das hätte die Stadt vor allem den Münchnerinnen und Münchner zu verdanken, "die ganz überwiegend geduldig die Regeln beachtet und so dafür gesorgt haben, dass wir Schritt für Schritt einem normalen Leben wieder näherkommen können."

Einen Seitenhieb in Richtung des deutschen Impfstoff-Managements konnte sich Reiter dabei nicht verkneifen: "Wenn jetzt endlich auch die Versorgung mit ausreichend Impfstoff sichergestellt würde, könnten wir noch hoffnungsfroher in die Zukunft blicken", ließ er sich auf dem Internetportal der Landeshauptstadt zitieren.

+++ Söder für rasche Entscheidung über russischen Impfstoff +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine rasche Entscheidung über die Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU.

"Der Impfmotor darf nicht stottern. Vor allem das Verfahren um Sputnik V muss beschleunigt werden", sagte der CSU-Chef der ". "Es darf nicht aus rein ideologischen Gründen getrödelt werden."

+++ Inzidenz in München bei 30,7 - Lockerungen treten in Kraft +++

Auch am Sonntag liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 (30,7). Damit treten heute die in der aktuellen Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt beschlossenen Lockerungen in Kraft. Diese beinhalten beispielsweise das Wegfallen der Testpflicht in der Außengastronomie, ab Montag, wenn der Einzelhandel öffnet, ist auch spontanes Einkaufen ohne Terminbuchung und Kontakdatenerhebung wieder möglich. Eine Übersicht der aktuellen Lockerungen finden Sie hier.

+++ Kein Kreis in Bayern mehr über 100er Inzidenz +++

In Bayern liegt kein Kreis mehr über der kritischen Corona-Inzidenz-Marke von 100. Laut Robert Koch-Institut (RKI) war der bayerische Spitzenreiter am Sonntag der Landkreis Günzburg mit 99,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Auf Platz zwei folgte die Stadt Memmingen mit 97,5, die in der vergangenen Woche noch mit weit über 100 der deutschlandweite Corona-Hotspot war.

In der Stadt Weiden in der Oberpfalz, die sich in den vergangenen Tagen einer Inzidenz von 0,0 zu nähern schien, stieg die Inzidenz am Sonntag leicht auf 4,7. Im Durchschnitt lag die Inzidenz in Bayern laut RKI am Sonntag bei 36,0 und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 35,2.

Corona-News vom 29.05.2021

+++ Bayern-SPD fordert Aufhebung des Katastrophenfalls +++

Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen in Bayern fordert die SPD-Landtagsfraktion die Aufhebung des Katastrophenfalls. Ihr innenpolitischer Sprecher, Stefan Schuster, habe dazu einen Antrag gestellt, teilte die Oppositionsfraktion am Samstag in München mit. "Der Katastrophenfall liegt nicht mehr vor und muss aufgehoben werden. Unser bayerisches Gesundheitssystem ist voll funktionsfähig und braucht keine zentrale Koordinierung mehr", sagte Schuster.

Der Katastrophenfall sei mit einer landesweiten Inzidenz von 177 sowie der Belegung der Krankenhäuser begründet worden, hieß es von der SPD-Fraktion. "Beides ist aktuell massiv rückläufig", sagte Schuster und betonte: "Unser bayerisches Gesundheitssystem ist voll funktionsfähig und braucht keine zentrale Koordinierung mehr."

+++ Erlangen: Stiko-Mitglied gegen generelle Kinderimpfkampagne +++

Stiko-Mitglied Christian Bogdan hat sich in der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder gegen eine "generelle Kinderimpfkampagne" ausgesprochen. "Eine Impfempfehlung kann nicht einfach deswegen ausgesprochen werden, weil es gerade gesellschaftlich oder politisch opportun erscheint", sagte der Erlanger Immunologe, der der Ständigen Impfkommission (Stiko) angehört, den "Nürnberger Nachrichten". Eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent, die als Schwelle für eine sogenannte Herdenimmunität gilt, sei auch ohne die umfassende Impfung von Kindern zu erreichen.

Die Wirksamkeit für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sei zwar nachgewiesen - "aber in Sachen Nebenwirkungen fehlen noch ausreichend Daten", sagte er. "Die Immunantwort eines Kindes kann anders verlaufen als bei einem Erwachsenen. Deswegen braucht man da mehr Daten." Beim Biontech-Impfstoff habe das Paul-Ehrlich-Institut beispielsweise "Hinweise für ein erhöhtes Auftreten von Herzmuskelentzündungen im zeitlichen Kontext zur Impfung, vor allem bei jungen Männern", sagte Bogdan. "Ich will nicht die Pferde scheu machen. Aber wir brauchen eben Daten und sollten nicht eine generelle Kinderimpfkampagne starten."

+++ Landkreistags-Präsident fordert andere Impfstoffverteilung +++

Christian Bernreiter (CSU), Präsident des bayerischen Landkreistages, fordert eine andere Impfstoffverteilung in Bayern. "Zurecht haben die Grenzlandkreise zu Tschechien große Sondermengen an Impfstoff bekommen, dort sind jetzt teilweise die niedrigsten Inzidenzen zu verzeichnen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Es muss doch möglich sein, dass Ärzte in einem Landkreis mit unterdurchschnittlicher Impfquote pro Kopf mehr Impfdosen erhalten, als in Gebieten, die weit vorne liegen."

Und wenn das nicht möglich sei, müsse das über die Impfzentren reguliert werden: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dies innerhalb Bayerns über die Impfzentren auszugleichen." Der Deggendorfer Landrat beklagte nach wie vor große regionale Unterschiede: "Einige Landkreise liegen deutlich über dem Durchschnitt, andere leider deutlich darunter. In Niederbayern ist der Landkreis Rottal-Inn das Schlusslicht", sagte er. Der Landkreis Regen liege dagegen an der Spitze. "Auf die Einwohnerzahl umgerechnet, gibt es bei uns einen Unterschied von bis zu 6.000 Impfungen zu anderen Landkreisen."

+++ Impfpässe derzeit "die wohl heißeste Fälscherware" +++

In Bayern sind die ersten gefälschten Impfpässe aufgetaucht. "Derzeit ist uns eine niedrige zweistellige Zahl von Verfahren beziehungsweise Anzeigen bekannt", teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den bayerischen Polizeipräsidien ergab, sind die bislang aufgetauchten gefälschten Corona-Impfnachweise ungleich über das Land verteilt.

Die meisten Fälle - nämlich fünf - meldete das Polizeipräsidium München, allerdings ohne Details dazu zu nennen. Die Staatsanwaltschaft München I erwartet künftig eine Flut von Anzeigen wegen gefälschter Corona-Impfnachweise. Impfpässe seien derzeit "die wohl heißeste Fälscherware". Auf Internetplattformen wie Telegram sei ein gefälschter Impfpass problemlos zu haben. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Wenige Corona-Fälle: Weiden bleibt deutscher Spitzenreiter +++



Die Stadt Weiden in der Oberpfalz bleibt vorerst die deutsche Region mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Institutes erneut nur bei 2,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das war der deutschlandweite Bestwert. Allerdings liegt auch der bundesweite Corona-Hotspot nach wie vor in Bayern: Den höchsten Wert in ganz Deutschland wies weiterhin die schwäbische Stadt Memmingen mit 117,9 aus. Sie war am Samstag die einzige Region im Freistaat, die noch über einer 100er-Inzidenz lag. Im Durchschnitt lag die Inzidenz in Bayern laut RKI am Freitag bei 38,2 und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 37,5.

+++ Freie Musikzentrum in München fordert Gruppen-Unterricht +++



In Bayern dürfen Laienmusikgruppen nun nach Ende des Probenverbots wieder gemeinsam üben. Aber Gruppen-Musikunterricht ist weiter nicht erlaubt. Das finden Musikschulen nicht nachvollziehbar und fordern entsprechende Erleichterungen für den Präsenz-Unterricht. Das Freie Musikzentrum in München hat nun einen Appell an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und andere Politiker gerichtet. Seit Dezember sei der Gruppen-Musikunterricht verboten. Dieser sei bislang bei der Rücknahme von Corona-Beschränkungen "komplett vergessen worden", heißt es in dem Appell. Der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen habe bereits vor einigen Wochen die entsprechende Bitte an die Staatsregierung gerichtet, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands, Marianne Lauser. "Bisher leider ohne Ergebnis."

+++ München-Inzidenz weiter unter 50: Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Samstag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München wie tags zuvor bei 30,4 liegt. Seit sechs Tagen bleibt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 50.

Damit treten ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem fällt "Click & meet" weg und zwei Haushalte dürfen in der Gastronomie ohne Test und ohne Voranmeldung an einen Tisch sitzen (maximal fünf Personen).

Außerdem ist kontaktfreier Sport im Innenbereich künftig ohne Testpflicht möglich. Dies gilt auch für Fitnessstudios sowie für Freibäder. Die Kontaktbeschränkungen bleiben. Es gilt weiterhin die Einstufung "35 bis 100". Lockerungen gäbe es erst, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 35 liegt. Das ist bislang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall.

Corona-News vom 28.05.2021

+++ Corona-Impfstoff für Kinder: Holetschek begrüßt EMA-Empfehlung +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA begrüßt, nach der der Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben werden soll. "Wir hatten mit diesem Schritt gerechnet. Gleichwohl müssen wir auch berücksichtigen, welche Empfehlung die Ständige Impfkommission abgeben wird", sagte Holetschek am Freitag in München.

Holetschek hält die Entscheidung des Impfgipfels vom Donnerstag, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ab 7. Juni eine Impfung vorrangig in Arztpraxen anzubieten, für einen sinnvollen Kompromiss. "Ich unterstütze ausdrücklich, dass hier auch die Kinder- und Jugendärzte eingebunden werden sollen, denn sie wissen, welche Kinder und Jugendlichen zum Beispiel Vorerkrankungen haben und den Impfstoff am dringendsten brauchen."

Als Dilemma bezeichnete es der Minister, dass momentan kein zusätzlicher Impfstoff für diese Altersgruppe zur Verfügung stehe. Deswegen könnten ab 7. Juni nicht alle Impfwilligen innerhalb kurzer Zeit geimpft werden. "Das muss allen Eltern, Kindern und Jugendlichen klar sein. Es wird zunächst zu Wartezeiten kommen."

+++ Priorisierung in Bayerns Impfzentren endet noch nicht +++

In den bayerischen Impfzentren wird es auch über den 7. Juni hinaus eine Priorisierung bei Corona-Impfungen geben. Die bundesweit an diesem Tag geplante Aufhebung der Impfreihenfolge wird bei der Terminvergabe im Freistaat zunächst praktisch kaum eine Rolle spielen.

Das Online-Registrierungssystem werde weiterhin die Bürger aus Risikogruppen vorziehen, berichtete eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in München am Freitag.

Aus den Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums für den Impfgipfel der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten am Donnerstag ging bereits hervor, dass Menschen mit besonderem Risiko wie Alter, Vorerkrankungen oder bestimmten Berufen auch weiter vorrangig an die Reihe kommen sollen.

+++ Münchner Infektiologe fordert Mut bei Impfkampagne für Kinder +++

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner wirbt für Corona-Impfungen von Kindern in Deutschland. "Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Mut angesagt", sagte der Chefarzt der München Klinik Schwabing der "Augsburger Allgemeinen". "Man hat gelernt, dass die neuen Varianten auch bei Kindern grassieren." Zudem gebe es auch bei Kindern schwere Erkrankungsbilder.

Der Münchner Chefarzt hatte Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Er sagte, dass eine Impfkampagne für Kinder auch für den sicheren Unterricht an den Schulen sinnvoll sei.

+++ München-Inzidenz fünf Tage lang unter 50: Lockerungen kommen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München bei 30,4 liegt (Vortag: 34,9). Seit fünf Tagen liegt der Wert jetzt unter der kritischen Schwelle von 50. Damit treten ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem fällt "Click & meet" weg und zwei Haushalte dürfen in der Gastronomie ohne Test und ohne Voranmeldung an einen Tisch sitzen (maximal fünf Personen). Außerdem ist kontaktfreier Sport im Innenbereich künftig ohne Testpflicht möglich. Dies gilt auch für Fitnessstudios sowie für Freibäder.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben. Es gilt weiterhin die Einstufung "35 bis 100". Lockerungen gäbe es erst, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 35 liegt. Das ist bislang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall.

+++ Genügend Abstand: Grundschüler lernen in Festzelten +++

Zwei Schulen im niederbayerischen Deggendorf haben in der Woche vor den Pfingstferien einen neuen Unterrichtsort ausprobiert: ein Zelt. Da haben die Schüler ausreichend Platz, um Abstände einzuhalten, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte. Dieses Modell soll nach den Ferien fortgesetzt werden. Es habe sich bewährt, auch wenn es gerade bei Regen wegen des Geräusches auf dem Zeltdach nicht optimal sei. Vor Pfingsten habe es gar an einem Tag gehagelt. "Die Kinder hatten aber einen Riesenspaß", sagte der Sprecher.

