Coronavirus-News: Söder fordert stufenweise Exit-Strategie - aber auch Notfallplan

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 14.02.2022

+++ Söder fordert stufenweise Exit-Strategie - aber auch Notfallplan +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch für eine stufenweise Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen stark. "Wenn der Omikron-Peak erreicht und das Gesundheitssystem weiterhin intakt ist, braucht es den Einstieg in den Ausstieg", sagte Söder in München.

Er plädierte für einen Stufenplan, um die Corona-Regeln schrittweise zurückzufahren. Zugleich forderte er eine länger gültige gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie eine Notfallstrategie für mögliche neue Wellen. "Am Mittwoch dürfen Entscheidungen nicht vertagt werden. Jetzt ist die Zeit für Weichenstellungen gekommen – nicht überstürzt, aber stufenweise", sagte Söder. Die Ampel müsse nun ihre Pläne offenlegen.

+++ Mannschaftsarzt des FC Bayern impft in neuer Münchner Impftram +++

Bürgermeisterin Verena Dietl und Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek haben am Montag gemeinsam mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie Oliver Kahn, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, am Wettersteinplatz die Impf-Tram der Landeshauptstadt vorgestellt. Die ersten Impfungen nahm Professor Dr. Roland Schmidt, Mannschaftsarzt des FC Bayern. vor - den ersten drei Impflinge überreichte Oliver Kahn handsignierte Trikots.

"Alle sind eingeladen, einzusteigen und sich ohne Terminvereinbarung diesen wichtigen Impfschutz zu holen", sagte Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl. Die Impf-Tram steht täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr an einem anderen Standort in der Stadt für Impfwillige bereit. Täglich impfen drei Teams gleichzeitig bis zu 150 Personen pro Tag. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Impfaußenstelle Pasing Arcaden vorübergehend geschlossen +++

Die Impfaußenstelle in den Pasing Arcaden muss ab dem morgigen Dienstag voraussichtlich bis kommende Woche geschlossen bleiben. Grund hierfür ist eine Verzögerung bei Umzugsarbeiten - die nötige Lichtinstallation konnte bislang seitens des Center Managements nicht durchgeführt werden. Die Impfstation musste in einen benachbarten Laden umziehen, weil die bisher genutzte Ladenfläche neu vermietet wurde.

+++ Bericht: Bald keine "tiefgreifenden" Corona-Maßnahmen mehr! +++

Deutschland steht in der Corona-Pandemie vor großen Lockerungsschritten. Wie die " " berichtet, sollen bis zum 20. März alle "tiefgreifenden" Corona-Maßnahmen wegfallen! Das geht aus dem Entwurf der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch hervor.

Demnach sollen zunächst die Regeln für private Feiern gelockert werden, dann wären wieder mehr Personen erlaubt. Aktuell gilt noch die Obergrenze von zehn Personen. Auch die Zugangskontrollen im Einzelhandel sollen wegfallen.

Anfang März soll dann vor allem bei der Gastro gelockert werden: In Restaurants und Hotels soll dann 3G gelten, Diskos und Clubs sollen wieder öffnen dürfen – hier gilt dann 2G+.

Am 20. März soll dann der sogenannte "Freedom Day" folgen. In der Beschlussvorlage heißt es dazu: "In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen." Die Maskenpflicht soll aber vorerst bestehen bleiben.

+++ Überbrückungshilfen für Firmen werden verlängert +++

Die Überbrückungshilfen für Unternehmen mit Corona-bedingten Umsatzeinbrüchen werden bis Ende Juni ausgeweitet. Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte, wurde zwischen den Ressorts eine Einigung über eine Verlängerung erzielt. Die Überbrückungshilfe IV ist bisher bis Ende März befristet. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in der vergangenen Woche bereits signalisiert, dass die Überbrückungshilfe IV um drei Monate verlängert wird.

Die Bundesregierung hatte bereits die Regelungen zur erleichterten Bedingungen beim Kurzarbeitergeld um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert. Die milliardenschweren Überbrückungshilfen sind das zentrale Kriseninstrument des Bundes, um die Folgen der Pandemie auf Firmen und Jobs abzufedern. Unterstützt werden Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Vergleichswert ist in der Regel der jeweilige Monat im Vor-Corona-Jahr 2019. Erstattet werden fixe Betriebskosten wie Mieten und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versicherungen. Die Förderhöhe ist gestaffelt je nach Höhe des Umsatzeinbruchs.

+++ Wende im Infektionsgeschehen in Bayern? +++

Die bayernweite Inzidenz ist erneut gesunken - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Das RKI gab den Wert von 1.772,0 (Vortag: 1.798,3). Es ist schwer zu beurteilen, ob das wirklich eine Wende im Infektionsgeschehen bedeutet. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist.

Auf den Intensivstationen in Bayern stieg die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen leicht: Das Divi-Intensivregister meldete am Montag 351 Corona-Patienten, eine Woche zuvor waren es noch 328.

+++ Söder fordert Exit-Strategie – aber auch Notfallplan +++

Söder plädiert für einen Stufenplan, um die Corona-Regeln schrittweise zurückzufahren. Zugleich forderte er eine länger gültige gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie eine Notfall-Strategie für mögliche neue Wellen.

"Als erstes kann 2G im Handel bundesweit abgeschafft und in der Gastronomie von 2G plus auf 2G umgestellt werden. Zudem sollten bundesweit mehr Zuschauer zugelassen werden: 50 Prozent im Sport mit einer begrenzten Höchstzahl und 75 Prozent in der Kultur", so Söder zur dpa.

Söder ist auch für ein Ende der Kontaktbeschränkungen - bislang dürfen im privaten Rahmen maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Anschließend brauche es einen Zeitplan, "wie und wann man von 2G auf 3G umstellen kann". Die Öffnung von Clubs sieht der CSU-Chef dagegen nicht.

Corona-News vom 13.02.2022

+++ Coronavirus-News: RKI erwartet neue Welle im Herbst +++

Das Robert-Koch-Institut geht fest davon aus, dass es im Herbst eine neue Corona-Welle geben wird. Das berichtet die " " und bezieht sich auf einen internen Lage-Bericht. Laut Einschätzung der RKI-Experten befinde man sich in einer Übergangsphase, die Endemie sei noch nicht erreicht.

+++ Impfpflicht: Söder fordert konkrete Vorschläge vom Bund +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich im Interview mit RTL/ntv zur Teil-Impfpflicht in Bayern: "Wir sind rechtstreu. […] Die Idee, es zu machen, ist ja völlig ok. […] Der Bund hat im Prinzip ein Auto geliefert ohne Motor. Jetzt muss er noch die Innereien zur Verfügung stellen. Leider wird die allgemeine Impfpflicht völlig zerredet. Der Bund hat ewig lang keinen Vorschlag gemacht."

Die partielle Impfpflicht bundesweit auszusetzen, wolle er bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz jedoch nicht vorschlagen. "Bis zum 15. März ist noch Zeit und es müssen noch konkrete Vorschläge gemacht werden", sagte Söder und weiter: "So, wie es im Moment aussieht, könnte ein Pflegenotstand entstehen, das will keiner. Es gibt jetzt ein paar Handreichungen, aber das reicht nicht. Wenn der DGB und die CSU dieselbe Meinung haben, dann muss was dran sein an der Sache."

+++ Wendtner: Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht +++

Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht ist. Diesen erwarte er erst in den "nächsten Wochen". Weitere Aussagen und Einschätzungen von Wendtner finden Sie hier.

+++ Corona-Inzidenz in München sinkt +++

Die Corona-Inzidenz in München ist gesunken, am Sonntag betrug der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) 1.878. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 2.006,3. Die höchste Inzidenz in ganz Deutschland weist aktuell der bayerische Landkreis Eichstätt mit 3.773,4 auf.

Corona-News vom 12.02.2022

In Deutschland werden pro Tag immer weniger Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Am Freitag waren es 193.000 Impfdosen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht. Das sind deutlich weniger Impfungen als am Freitag vergangener Woche (305.327) und als vor zwei Wochen (432.324 Impfungen). Mittlerweile haben mindestens 62,2 Millionen Menschen oder 74,8 Prozent der Bevölkerung einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. Mindestens 46 Millionen Menschen oder 55,4 Prozent der Bevölkerung haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 63,3 Millionen Menschen oder 76,1 Prozent. Eine große Gruppe von 19,9 Millionen Menschen bleibt weiterhin ungeimpft. Das entspricht 23,9 Prozent der Bevölkerung. Für vier Millionen von ihnen (4,8 Prozent) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind. Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

+++ Weniger Corona-Neuinfektionen in Bayern +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist leicht gesunken - die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Samstag (Stand: 3.19 Uhr) 40.677 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.823,7. Die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden lag am Samstag bei 38. Am Freitag hatten die bayerischen Gesundheitsämter dem RKI 45.868 Neuinfizierte gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 1811,4.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichneten die Landkreise Eichstätt (3.853,0), Neuburg-Schrobenhausen (2.586,7) und Regen (2.584,3). Nur zwei Landkreise lagen unter einer Inzidenz von 1.000: Regensburg (928,6) und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (639,9). Für München meldet das RKI eine Inzidenz von 2.006,3 (Vortag: 2.165,4).

Die Aussagekraft der Daten gilt allerdings als begrenzt. Experten gehen von sehr viel höheren Zahlen aus. Viele Fälle werden ihrer Ansicht nach nicht in den RKI-Daten erfasst, da unter anderem die Testkapazitäten und die Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Auch Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

+++ Söder: Pflege-Impfpflicht muss umsetzbar sein +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Streit um die Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal in der "Rheinischen Post" die Bereitschaft zur Umsetzung signalisiert. "Klar. Wir wollen das und wir halten uns auch an Bundesrecht", sagte er der Zeitung. "Aber es muss vernünftig und praktikabel umsetzbar sein. Sonst kommt es schnell zu einem Pflegeproblem und das Vertrauen in den Staat erodiert."

Söder hatte am Montag angekündigt, den Vollzug der ab Mitte März greifenden - und auch mit Unionsstimmen beschlossenen - Impfpflicht auszusetzen. Sie sei in der jetzigen Form nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern.

Nach starker Kritik hatte bereits Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag zurückhaltendere Töne angeschlagen: Die Staatsregierung werde sich "im Rahmen von Recht und Gesetz bewegen" und stelle die Impfpflicht als solche nicht in Frage.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rief die Bundesländer am Freitagabend bei der Umsetzung der Teil-Impfpflicht zu Geschlossenheit auf. "Das ist eine große Aufgabe, und wir müssen das gemeinsam schaffen", sagte Lauterbach in den ARD-"Tagesthemen". Dass "es leicht werden würde, das hat niemand geglaubt, dafür sind es einfach zu viele betroffene Menschen", sagte er weiter. Man arbeite mit den Ländern seit Wochen an einer Umsetzungsstrategie und habe dazu erst am Freitag eine Handreichung vorbereitet.

+++ KMK-Präsidentin Prien: Test und Masken in Schulen allmählich beenden +++

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien, fordert Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen. "Wir müssen raus aus einer Kultur der Angst an den Schulen", sagte die schleswig-holsteinische CDU-Bildungsministerin der "Bild"-Zeitung. Wenn ab Mitte Februar, Anfang März geöffnet werde, müsse auch an Schulen gelockert werden. "Sport und Musikunterricht muss wieder in vollem Umfang stattfinden. Das Testen muss schrittweise enden. Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche."

Schrittweise müsse die Testpflicht zur "Testmöglichkeit" werden. Auch die Maskenpflicht müsse nach und nach fallen, zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude. Ihre Begründung: Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei in ersten Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen und Hamburg bereits überschritten, so Prien. "Das zeigt sich erfreulicherweise auch in den rückläufigen Infektionszahlen bei den 5- bis 18-Jährigen."

+++ RKI registriert 209.789 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.474,3 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1.474,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.472,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.388,0 (Vormonat: 407,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.789 Corona-Neuinfektionen.

Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 217.815 Ansteckungen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die damit nicht in die offizielle Statistik einfließt. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 8.679.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 119.877.

Corona-News vom 11.02.2022

+++ Ab Samstag gelten neue Regeln für Corona-Tests +++

Ab Samstag, 12. Februar gelten die neuen Regeln für Corona-Tests. Kostenfreie PCR-Tests soll es nur noch nach einem positivem Antigen-Schnelltest geben. Eine rote Warnmeldung auf der Corona-Warn-App reicht, wie bisher, dafür nicht mehr. Die angepasste Testverordnung, welche die Kostenübernahme für die Tests regelt, tritt nunmehr in Kraft. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen die PCR-Tests auf die Fälle konzentriert werden, bei denen von einem positiven Testergebnis ausgegangen werden kann.

Bei Diagnose und Auswertung der PCR-Tests werden künftig Risikopatienten, Personen in vulnerablen Bereichen (Pflege, Eingliederungshilfe, häusliche Pflege) und in medizinischen Bereichen (Praxen, Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienste) bevorzugt. Für das Freitesten, also das vorzeitige Beenden einer Isolierung beziehungsweise Quarantäne, reicht ab Samstag ein negativer Antigen-Schnelltest.



+++ Streeck für Gleichheit von Geimpften und Ungeimpften +++

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck plädiert im Kampf gegen Corona für die Abschaffung von Unterschieden zwischen Geimpften und Ungeimpften. "Wir müssen vorsichtig zur Normalität zurück. Da darf es aus meiner Sicht keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften mehr geben", sagte er dem "Münchner Merkur". "Doppelt Geimpfte übertragen das Virus wie Ungeimpfte. Das ändert sich mit der Boosterung ein wenig, aber gesichert nur für ein paar Monate. Daher muss man sich generell die Frage stellen, ob man an den G-Regeln festhalten will."

Für den Sommer hält er eine Abschaffung von Corona-Maßnahmen wie der Maskenpflicht für wünschenswert. "Ich plädiere für einen Sommer-Modus und für einen Winter-Modus. Im Sommer könnten wir daher auf Maßnahmen verzichten, im Herbst und Winter wiederum müssten Maßnahmen sein. Ich vergleiche das gerne mit Sommer- und Winterreifen-Modus."

Streeck betonte, auch eine überstandene Corona-Infektion schütze danach eine Zeitlang gut gegen das Virus: "Ich sag es mal so: 26 europäische Länder sehen den Genesenenstatus bei mindestens 6 Monaten. Ich glaube nicht, dass sich die Wissenschaftler aller dieser Länder irren. Ich plädiere dafür, Genesene und Geimpfte gleichzusetzen." Er selbst gehe allerdings "lieber mit einer Dreifach-Impfung in eine Infektion", betonte er.

+++ Weitere Corona-Öffnungsschritte in Österreich absehbar +++

In Österreich bahnen sich über die bereits geplanten Schritte hinaus weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen an. Am nächsten Mittwoch will sich die Regierung nach eigenen Angaben mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zu entsprechenden Beratungen treffen. "Wir haben immer gesagt, dass wir Einschränkungen nur so lange wie unbedingt nötig aufrechterhalten", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag. Die Infektionszahlen seien zwar nach wie vor hoch, die Belastung der Normal- und Intensivstationen aber seit Wochen stabil.

Branchenvertreter dringen auf ein Ende der Sperrstunde um 24 Uhr sowie auf weitere Lockerungen zum Beispiel bei Fitness-Studios und den Wellness-Bereichen von Hotels. Bereits an diesem Samstag fällt unter anderem die 2G-Regel in allen Geschäften und in den Museen. Nach 13 langen Wochen ende gerade noch rechtzeitig vor dem Valentinstag (14. Februar) ein "unrühmliches Kapitel der österreichischen Handelsgeschichte", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will. Österreich hat mit rund 2.500 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine fast doppelt so hohe Sieben-Tage-Inzidenz wie Deutschland.

+++ Verbände stützen Staatsregierung: Teil-Impfpflicht aussetzen +++

Im Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen bekommt die Staatsregierung Rückendeckung von Verbänden und Kommunen, den Vollzug zunächst auszusetzen. Der Bayerische Landkreistag, das Bayerische Rote Kreuz, die Lebenshilfe und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern machten am Freitag übereinstimmend deutlich, dass die Teil-Impfpflicht aktuell so nicht umgesetzt werden könne.

Es fehle an einheitlichen Vollzugshinweisen des Bundes. Zudem sei die Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen in Gefahr, wenn viele Pflegekräfte auf einmal freigestellt werden müssten, argumentierten Spitzenvertreter der vier Organisationen am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in München. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag gesagt, es brauche bei der Impfpflicht für Gesundheitswesen und Pflege, die ab Mitte März gelten soll, "großzügigste Übergangsregelungen", was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs" hinauslaufe. Damit hatte er einen Sturm der Kritik ausgelöst.

+++ Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Pflege-Impfpflicht ab +++

Die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal kann aus rechtlicher Sicht wie geplant ab Mitte März umgesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte es im Eilverfahren ab, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit im eigentlichen Verfahren steht noch aus.

+++ Inzidenz in Bayern und München sinkt erneut +++

Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern ist auf 45.868 gestiegen - die Sieben-Tage-Inzidenz ist aber weiter etwas gesunken. Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1811,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1817,5 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI in Berlin außerdem binnen 24 Stunden 37 Todesfälle (Stand: 3.58 Uhr).

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichneten die Landkreise Eichstätt (3.896,6), Neuburg-Schrobenhausen (2.494,6) und Regen (2.465,3). Fünf Städte und Landkreise lagen unter einer Inzidenz von 1000 - darunter Regensburg (983,1) und Passau (932,5). Am niedrigsten war sie mit 720,8 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Für München meldet das RKI eine Inzidenz von 2.165,4 (Vortag: 2.321,9).

+++ "Desaster": Justizminister rügt Söder für Impfpflicht-Aussagen +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für dessen eigenmächtige Abkehr von der beschlossenen Teil-Impfpflicht kritisiert und will sie nötigenfalls auch gegen seinen Willen durchsetzen. "Aus der Perspektive des Rechtsstaates ist es ein Desaster, wenn Länderchefs den Gedanken in den Raum stellen, ein vom Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz zu ignorieren", sagte Buschmann dem "Tagesspiegel" (Online). Sollte Söder daran festhalten, wäre das «ein beispielloser Vorgang».

In der ZDF-Sendung "maybrit illner" äußerte sich Buschmann am Donnerstagabend jedoch zuversichtlich, dass auch Bayern das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht letztlich umsetzen werde. Er sei sich "sehr sicher, dass die Juristen in der Staatskanzlei Herrn Söder mittlerweile aufgeklärt haben". Staatliche Gewalt sei überall in Deutschland an Recht und Gesetz gebunden, und Bundesrecht breche nun einmal Landesrecht. Sollte sich die bayerische Landesregierung dem verweigern, gebe "es auch Möglichkeiten, das durchzusetzen", sagte der Justizminister.

Söder hatte am Montag angekündigt, den Vollzug der ab Mitte März greifenden - und auch mit Unionsstimmen beschlossenen - Impfpflicht auszusetzen.

Corona-News vom 10.02.2022

+++ Umfrage: Schüler mit psychosozialen Problemen durch Corona +++

In fast jeder ihrer Klassen sitzen nach Einschätzung bayerischer Gymnasiallehrer Kinder oder Jugendliche, für die eine psychosoziale Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise notwendig scheint. In rund zwei Drittel der Klassen benötigen demnach ein bis drei Schülerinnen und Schüler Hilfe, in gut jeder fünften sind es bis zu sechs, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Bayerischen Philologenverbands unter 1.800 Mitgliedern ergab.

In sieben Prozent aller Klassen bräuchten gar mehr als sechs Kinder oder Jugendliche Hilfe. "Wir kommen nicht zum Lösen der Probleme der Schülerinnen und Schüler - seien es psychosoziale oder kognitive", bilanzierte Regina Knape, Schulpsychologin in Coburg. "Die Schule befindet sich noch immer in einem Krisenzustand."

"Nach Einschätzung der Lehrkräfte hat sich die Situation keineswegs verbessert", sagte der Vorsitzende des Philologenverbands, Michael Schwägerl. "63 Prozent sehen im Vergleich zum letzten Schuljahr eine Verschlechterung mit Blick auf die psychosozialen Probleme der Schülerinnen und Schüler."

Dies liegt nach Einschätzung des Gilchinger Beratungslehrers Michael Lilla auch daran, dass bei der Befragung im Vorjahr durch den Distanzunterricht viele Notlagen bis hin zu Selbstverletzungen oder Suizidgedanken unbemerkt geblieben seien. Die Lösung - darin waren sich die Lehrkräfte einig - seien in erster Linie mehr Stunden für Schulpsychologen und Beratungskräfte, am besten im Umfang von einer Lehrerstelle pro Schule.

+++ Aiwanger wünscht sich Feste mit möglichst wenigen Auflagen +++

Am 24. Februar will die Staatsregierung mit den Schaustellerverbänden über die Möglichkeiten für Volksfeste in diesem Jahr beraten. "Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) möchte, dass in diesem Jahr Volksfeste wieder stattfinden und dabei so wenige Einschränkungen gelten, wie es infektiologisch vertretbar ist", sagte ein Sprecher seines Hauses am Donnerstag dem Radiosender Antenne Bayern. Die Entscheidung über die Einschränkungen obliege aber dem Gesundheitsministerium. Daher würden Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am 24. Februar mit den Schaustellerverbänden einen Runden Tisch durchführen, um die Voraussetzungen für Volksfeste in dieser Saison zu besprechen.

+++ Lauterbach: Muss Debatte über Lockerung bei Bund-Länder-Treffen geben +++

Am Mittwoch kommender Woche (16. Februar) findet das nächste Bund-Länder-Treffen statt. Dann wird es auch um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen gehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Donnerstag, es sei klar, dass es entsprechende Diskussionen bei dem Treffen geben müsse.

Zugleich warnte er, dass man "nicht zu schnell lockern" solle. "Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben." Wenn man nun so stark lockere, dass die Fallzahlen deutlich stiegen, dann verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit.

Wegen der geringen Impfquote bei den Älteren gelte in Deutschland: "Höhere Inzidenz und es sterben mehr Menschen." Es sei Wunschdenken, zu glauben, man könnte die Inzidenzen steigen lassen, aber es gebe keine zusätzlichen Toten. "Dafür haben wir einfach nicht die Impfquote. Und die ist auch nicht über Nacht gekommen." Bund und Länder wollen kommende Woche Mittwoch über den weiteren Pandemie-Kurs beraten. Die FDP forderte zuletzt weitreichende Lockerungen.

Welche Lockerungen er selbst für möglich hält, wollte Lauterbach am Donnerstag nicht sagen.

+++ Impf-Tram in München kommt +++

Ab Montag, 14. Februar, bietet die Stadt Corona-Schutzimpfungen in einer Trambahn an. Zum Start der Impf-Tram am Montag um 10 Uhr am Wettersteinplatz kommen Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, und Mannschaftsarzt Prof. Dr. Roland Schmidt, der die ersten Impfungen vornehmen wird. Die Impf-Tram steht dann täglich an einem anderen Ort im Stadtgebiet, Impfwillige können sich jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr impfen lassen.

Das sind die Termine der Impf-Tram:

Montag, 14. Februar: Wendegleis Wettersteinplatz, 10 bis 17.30 Uhr

Wendegleis Wettersteinplatz, 10 bis 17.30 Uhr Dienstag, 15. Februar: Wendeschleife St.-Veit-Straße, 10.30 bis 17.30 Uhr

Wendeschleife St.-Veit-Straße, 10.30 bis 17.30 Uhr Mittwoch, 16. Februar: Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg, 10.30 bis 17.30 Uhr

Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg, 10.30 bis 17.30 Uhr Donnerstag, 17. Februar: Wendeschleife Effnerplatz, 10.30 bis 17.30 Uhr

Wendeschleife Effnerplatz, 10.30 bis 17.30 Uhr Freitag, 18. Februar: Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße Ecke Ackermannstraße, 10.30 bis 17.30 Uhr

Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße Ecke Ackermannstraße, 10.30 bis 17.30 Uhr Samstag, 19. Februar: Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke

Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Sonntag, 20. Februar: Wendeschleife Hochschule München, 10.30 bis 17.30 Uhr

+++ Holetschek: "Paar Wochen" Verzögerung bei Impfpflicht +++

Die bayerische Staatsregierung will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nun doch etwas schneller einführen als von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zunächst in Aussicht gestellt. Bayern halte die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Deren Einführung werde sich aber um ein "paar Wochen" verschieben, weil viele Fragen noch offen seien.

Söder hingegen hatte am Montag noch von "großzügigsten Übergangsregelungen" gesprochen, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs" hinauslaufe. "Für wie viele Monate, wird man dann sehen." Die Staatsregierung hatte sich damit scharfe Kritik eingehandelt.

Mit einem pünktlichen Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März ist in Bayern aber aller Voraussicht nach weiterhin nicht zu rechnen. Holetschek sagte dazu im Bayerischen Rundfunk, der Vollzug sei einfach noch nicht geklärt. "Natürlich ist das Gesetz sinnvoll. Aber es muss halt auch im Vollzug machbar sein." Holetschek warf seinerseits der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht voranzukommen.

+++ Impfpflicht-Streit: Buschmann attackiert Söder +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege frontal angegriffen. "Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern", twitterte Buschmann am Mittwochabend. Dazu stellte er einen Zeitungskommentar mit der Überschrift: "Söder gehört in politische Quarantäne."

Der CSU-Chef hatte am Montag angekündigt, den Vollzug der ab Mitte März greifenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht auszusetzen. Sie sei in der jetzigen Form nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern, so Söder. Dafür sieht er sich seither scharfer Kritik ausgesetzt.

"Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Nicht weniger schlimm ist, dass wichtige Teile der Union ihm dabei auch noch folgen wollen", fügte Mützenich hinzu. "Sie setzen damit das Vertrauen in demokratische Grundsätze aufs Spiel."

+++ Omikronwelle ungebrochen: Eichstätt knapp unter Inzidenz von 4000 +++

Die Omikronwelle in Bayern ist ungebrochen. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 44.758 neue Coronainfektionen, das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Kaufbeuren. Die Zahl der Todesopfer stieg um 41 auf 20.765 seit Beginn der Pandemie. Die bayernweite 7-Tage-Inzidenz lag mit 1817,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner etwas niedriger als am Vortag.

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten trotz der sehr hohen Infektionszahlen seit Monatsbeginn aber nur leicht gestiegen. Am Donnerstagmorgen wurden 353 schwer kranke Coronapatientinnen und -patienten intensivmedizinisch behandelt, wie im Intensivregister nachzulesen ist. Das waren etwa 40 mehr als vor zwei Wochen.

Der Landkreis Eichstätt liegt derzeit mit einer Inzidenz von 3888,3 laut RKI bundesweit an der Spitze. Unter den deutschlandweit fünf Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen sind neben Eichstätt noch zwei weitere oberbayerische Kommunen vertreten: Die Stadt Rosenheim und der Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Für München meldet das RKI eine Inzidenz von 2.321,9.

Corona-News vom 09.02.2022

+++ Corona-Impfpflicht könnte ab 1. Oktober gelten +++

Eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 könnte - sofern es im Bundestag eine Mehrheit dafür gibt - nach den Vorstellungen einiger Abgeordneter ab dem 1. Oktober in Deutschland gelten. "Wir streben an, das Gesetz in der zweiten Märzhälfte im Bundestag zu beschließen. Nach einer mehrmonatigen Frist für Beratung und nachgeholte Impfungen soll die Impfpflicht dann am 1. Oktober greifen", sagte die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Strack-Zimmermann gehört zu einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grünen und FDP, die sich für eine Impfpflicht ab 18 starkmachen. Zuletzt waren immer mehr Details ihres Vorschlags bekannt geworden. So sprach sich die Parlamentariergruppe in einem Eckpunktepapier dafür aus, dass die Impfpflicht mit drei Impfungen erfüllt und bis Ende des nächsten Jahres befristet sein soll. Die Krankenkassen sollen demnach ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und diesen speichern.

+++ Dehoga fordert Öffnung von Kneipen und Clubs in Bayern +++

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband fordert die Öffnung von Kneipen, Clubs und Diskotheken. Deren Schließung sei angesichts der aktuellen Corona-Lage "nicht mehr verhältnismäßig", sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Mittwoch. Maßstab für die Schließung sei "immer die drohende Überlastung des Gesundheitssystems" gewesen. Dies sei nicht mehr der Fall. "Daher ist die Zeit jetzt gekommen, Betriebe mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten wieder zu öffnen. Eine weitere Verzögerung würde die Existenz gefährden."

Geppert bezog sich dabei unter anderem auf eine Aussage des Chefs der Deutsche Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Dieser hatte der "Bild" gesagt: "Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens." Allerdings hatte Gaß hinzugefügt, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen noch bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle gelten sollten. Danach könne die Politik "ohne Zweifel schrittweise Lockerungen für die kommenden Wochen ins Auge fassen".

+++ Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat Corona +++

Münchens OB Dieter Reiter ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Rathaus am Mittwoch mit. Nach einem positiven Schnelltest habe ein PCR-Test das Ergebnis am Nachmittag bestätigt.

Der 63-Jährige hat laut Mitteilung keine nennenswerten Symptome und wird während der Isolation von zu Hause aus arbeiten. Auch Reiters Ehefrau Petra wurde positiv getestet.

+++ Bericht: Unionsfraktion im Bundestag will Maßnahmen nicht verlängern +++

Die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden immer lauter. Wie der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge, auf Anfrage des " " erklärte, will sie die Corona-Schutzmaßnahmen über den 19. März hinaus möglichst nicht verlängern.

"Aus heutiger Sicht gibt es guten Grund zur Zuversicht", so Sorge. "Sinken die Corona-Zahlen wie erwartet, wird der Maßnahmenkatalog des §28a Infektionsschutzgesetz nicht mehr nötig sein." Entspanne sich die Lage, sei die Union bereit, auf eine Verlängerung der Maßnahmen Mitte März zu verzichten.

Er schloss aber explizit nicht aus, dass die Maßnahmen verlängert werden, sollte dies aufgrund hoher Zahlen notwendig sein.

+++ Inzidenz in Bayern steigt weiter +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist weiter gestiegen. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1.840,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1819,1 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI in Berlin binnen 24 Stunden 44.890 Neuinfektionen und 45 Todesfälle (Stand: 3.57 Uhr).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldeten die Landkreise Fürstenfeldbruck (3.553,5), Eichstätt (3.506,8) und Weilheim-Schongau (2.472,6). Dreistellig sind dagegen etwa die Zahlen aus den Landkreisen Passau (940,8), Regensburg (928,6) und Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim (806,7). Für München meldet das RKI eine Inzidenz von 2.385,9.

Die Aussagekraft der Daten gilt allerdings als begrenzt. Experten gehen von sehr viel höheren Zahlen aus. Viele Fälle werden ihrer Ansicht nach nicht in den RKI-Daten erfasst, da unter anderem die Testkapazitäten und die Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Auch Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

+++ Lauterbach setzt auf Vollzug der Impfpflicht auch in Bayern +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht weiter davon aus, dass auch Bayern die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal umsetzen wird. Zwar gebe es keine "Mechanik", Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dazu zu zwingen. "Ich hoffe, wir können hier mit der ganz normalen Vernunft auch arbeiten", sagte Lauterbach am Dienstagabend im ZDF-"heute-journal". Das beschlossene Gesetz könne nicht so einfach zurückgedreht werden, aber es sei eben möglich, es nicht umzusetzen. Söder hatte eine Aussetzung des Vollzugs angekündigt.

Lauterbach sagte, wenn ein Bundesland signalisiere, dass das Gesetz nicht kontrolliert werde, dann meldeten die Einrichtungen gar nicht erst, wer nicht geimpft sei. Der Minister bekräftigte, er sei sicher, dass die Welle bis Ostern brechen werde. "Ich glaube sogar, dass wir in den nächsten zwei oder drei Wochen also eine Stabilisierung der Fallzahl sehen und dass es dann heruntergehen könnte." Allerdings warne er davor, die Maßnahmen zu schnell zurückzunehmen. Wenn dann noch eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werde, sei Deutschland auch für einen Rückfall im Herbst vorbereitet.

+++ Diese Corona-Regeln gelten ab heute in München und Bayern +++

Keine Sperrstunde mehr in der Gastronomie, 3G statt 2G bei Friseuren und noch einmal mehr Besucher für Sport und Kultur: In Bayern gelten ab heute zahlreiche Corona-Lockerungen. Begründet wurden die Erleichterungen von der Staatsregierung mit der stabilen Lage in den Kliniken. Die neuen Regelungen im Überblick finde Sie hier!

Corona-News vom 08.02.2022

+++ Gesundheitsreferentin Zurek über geplante Aussetzung der Teil-Impfpflicht +++

Beatrix Zurek spricht sich klar für eine Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus. "Die Politik muss Stellung beziehen für die Impfpflicht, denn nur durch sie kommen wir aus dieser Pandemie", wird Münchens Gesundheitsreferentin in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Im ersten Schritt müsse diese Impfpflicht in den medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen durchgesetzt werden: "Hier geht es um die hochvulnerablen Gruppen, für die eine Erkrankung mit dem Corona-Virus auch meist schwere Verläufe und leider oft auch den Tod bedeuten kann."

Zu der von der Staatsregierung geplanten Aussetzung der Teil-Impfpflicht sagt Zurek: "In meinen Augen wäre es ein großer Fehler, die Impfpflicht für Pflegekräfte auszusetzen - noch dazu, ohne einen konkreten Zeitraum zu benennen. Mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte und das übrige Personal in diesen Bereichen stellen wir uns unserer Verantwortung!"

+++ Staatsrechtler: Aussetzung der Impfpflicht verfassungswidrig +++

Nach der Klarstellung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern kommt scharfe Kritik von Staatsrechtlern. "Ein solches Handeln wäre verfassungswidrig", sagte Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, der "Welt". "Würden die Länder Bundesgesetze je nach ihrer politischen Einschätzung nicht umsetzen, hätten wir praktisch keinen Rechtsstaat mehr."

Der Staatsrechtler Christoph Degenhart hält es für "wohl noch im Rahmen", wenn ein Bundesland seine Gesundheitsämter anweisen sollte, zunächst keine Beschäftigungs- oder Betretungsverbote auszusprechen. Es sei aber "verfassungsrechtlich problematisch", wenn ein Land so eindeutig der Intention eines Bundesgesetzes zuwider handle. "Dies widerspricht dem Grundsatz der Bundestreue."

Volker Boehme-Neßler, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Universität Oldenburg, sieht eine mögliche Verletzung der Bundestreue differenzierter. Wenn die Umsetzung dazu führe, dass sich die Pflegesituation in Bayern deutlich verschlechtere, widerspreche das Gesetz den Interessen des Bundeslandes. "In diesem Fall verletzt der Bund seine Pflicht zur Bundestreue. Der Bund kann nicht pauschal Gesetze durchsetzen, die wichtige Strukturen im Gesundheitswesen der Länder beschädigen."

+++ Bayerisches Kabinett: Diese Lockerungen sind beschlossen +++

Nach den von Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigten Corona-Lockerungen hat das bayerische Kabinett am Dienstag die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Darüber informierten Florian Herrmann, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, und Kultusminister Michael Piazolo in der Pressekonferenz.

So fällt im Freistaat wie erwartet die aktuell noch geltende Sperrstunde von 22 Uhr in der Gastronomie: In Speiselokalen können Gäste damit wieder länger sitzen. Zudem gibt es bei Sportveranstaltungen wieder eine erlaubte Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent - in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem gilt eine maximale Obergrenze von 15.000 Zuschauern, aktuell sind es 10.000.

Auch bei Kulturveranstaltungen gibt es Lockerungen: Hier ist nun eine Auslastung von bis zu 75 Prozent möglich, aktuell sind es höchstens 50 Prozent. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Bei Messen wird analog zu diesen Zuschauer-Erweiterungen die tägliche Besucherobergrenze von 12.500 auf nunmehr 25.000 Personen erhöht. Und: Auch große Seilbahnen dürfen nun zu 75 Prozent belegt werden.

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sind ab Mittwoch auch wieder für Kunden mit einem negativen Corona-Test möglich, also nicht nur für Geimpfte und Genesene. Es gilt künftig somit die 3G-Regel und nicht wie bisher die striktere 2G-Regel.

Neu ist zudem: Besucher von Bädern, Thermen und Saunen brauchen neben einem Impf- oder Genesenennachweis künftig keinen zusätzlichen Test mehr. Es gilt also künftig die 2G-Regel und nicht mehr 2G plus.

Die derzeit bestehende 15. Infektionsschutzverordnung wurde bis 23. Februar verlängert. Alle beschlossenene Änderungen treten bereits am Mittwoch (9. Februar) in Kraft.

"Dem Gesundheitssystem droht gerade – seit einigen Wochen auch - keine Überlastung", begründete Florian Herrmann nach der virtuellen Sitzung des Ministerrats die Entscheidungen. Es gebe zwar Höchstwerte bei den Inzidenzen, auf der anderen Seite aber auch einen sinkenden R-Wert. Zudem beobachte man eine "geringere Dynamik in der Entwicklung der Krankenhauslage und eine Entkoppelung von Inzidenz und Hospitalisierungsinzidenz". Diese Entkoppelung sei der entscheidende Punkt in Sachen Lockerungen.

+++ Digitalministerin Judith Gerlach: Positiver Corona-Test +++

Sie hätte eigentlich am Dienstag bei der Pressekonferenz nach den virtuellen Beratungen des Ministerrats sprechen sollen, jetzt ist klar, warum Digitalministerin Judith Gerlach nicht dabei war. "Ich bin heute positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Heute morgen hatte ich ein leichtes Halskratzen. Und nachdem mein täglicher Selbsttest dieses Mal positiv war, habe ich einen PCR-Test gemacht. Ich habe mich in häusliche Isolation begeben und arbeite digital weiter", twitterte die 36-Jährige.

Prompt meldete sich Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls auf der Plattform zu Wort: "Gute Besserung, @gerlach_judith! Wir hoffen, dass die Corona-Infektion milde verläuft. Gute und schnelle Genesung!"

+++ Bayern: Testpflicht in Kita-Gruppen nach Corona-Ausbruch +++

Nach einer Corona-Infektion in einer Kita-Gruppe unterliegen alle übrigen Kinder an den fünf darauffolgenden Betreuungstagen einer täglichen Selbsttestnachweispflicht. Dies hat das bayerische Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Damit wird das Testmanagement in der Kindertagesbetreuung deutlich verschärft und an die Regeln in den Schulen angeglichen. Die Eltern sollen dafür zusätzliche Berechtigungsscheine erhalten, mit denen sie kostenlose Schnelltests für den Hausgebrauch in der Apotheke erhalten.

In Bayerns Kitas müssen derzeit die Eltern von Kindern, die nicht geimpft oder genesen sind, drei Mal pro Woche einen negativen Selbsttest vorlegen oder glaubhaft machen, dass das Kind negativ getestet wurde. Die Testpraxis ist deshalb wegen der fehlenden Verbindlichkeit durchaus umstritten.

+++ Florian Herrmann: "So mündet die Teil-Impfpflicht ins Chaos" +++

Nach Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat auch Florian Herrmann die Entscheidung des bayerischen Kabinetts die bundesweit entschiedene und angestrebte einrichtungsbezogene Impfpflicht im Freistaat noch nicht umzusetzen, verteidigt. "Ohne größeren Vorlauf mündet die Teil-Impfpflicht ins Chaos", sagte der Chef der Bayerischen Staatskanzlei und fand noch deutlichere Worte: "Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rast bei diesem Paragrafen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit 180 Sachen in Nebelbänke hinein."

Herrmann sieht angesichts des in seinen Augen schmalen Zeitkorridors in der Vorbereitung (Stichtag 15. März) die Personalsituation in Kliniken und Pflegeheimen gefährdet und damit auch die gesundheitliche Lage der Patienten. Es stehe zudem noch nicht fest, wie die Verantwortlichen eigentlich ab 15. März an die Gesundheitsämter melden sollen - es müsse außerdem ja jeder einzelne Fall geprüft werden. Herrmann: "Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht."

+++ Präsenzunterricht in fast allen Klassen weiter möglich +++

Ungeachtet der hohen Zahl von Corona-Infektionen in bayerischen Schulen kann der Präsenzunterricht nach Worten von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) weitestgehend aufrechterhalten werden. 99,1 Prozent aller Klassen seien derzeit in Präsenz, sagte er am Dienstag.

Dennoch gelte weiterhin das Prinzip der erhöhten Vorsicht. Derzeit seien 8,4 Prozent der Pooltests in Grundschulen positiv. Eine Woche zuvor habe der Anteil bei neun Prozent gelegen. Die Pooltests sollen laut Piazolo noch vor den Osterferien auf die 5. und 6. Klassen ausgeweitet werden. Derzeit seien acht Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer krankheitsbedingt nicht im Unterricht. Ein guter Teil davon leide jedoch nicht an einer Corona-Erkrankung.

+++ Herrmann: Erstimpfungen in Bayern eingeschlafen +++

Das Impfen bisher Ungeimpfter gegen das Coronavirus ist in Bayern nach Worten von Staatskanzleichef Florian Herrmann praktisch eingeschlafen. Der Aufwuchs im Vergleich zur Vorwoche von 72,9 auf 73,4 Prozent vollständig Geimpfter sei marginal, sagte Herrmann am Dienstag. Ziel müsse es aber bleiben, die Impflücke weiter zu schließen. Herrmann: "Wir setzen auf Novavax - das Mittel steht in der neunten Kalenderwoche zur Verfügung - und hoffen, dass es die erreicht, die auf diese klassische Art von Impfstoff gewartet haben."

+++ Lauterbach kritisiert Söder +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Vorstoß aus Bayern für eine vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht kritisiert. "Das halte ich für sehr problematisch", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Die Impfpflicht sei keine Schikane gegen das Personal in den Einrichtungen, es gehe um den Schutz der den Mitarbeitern anvertrauten Menschen. Lauterbach sprach von einem "vollkommen falschen Signal". "Es gibt das Signal, als wenn uns der Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht wichtiger wäre, (...) als uns der Schutz dieser Menschen bedeutsam ist."

Lauterbach erklärte, dass der Vollzug des Gesetzes Ländersache sei. Der Bund könne Hilfestellung anbieten, etwa mit Musterbenachrichtigungen für Gesundheitsämter, mit denen sie die betroffenen Beschäftigten anschreiben könnten. "Wir können mit allem helfen. Aber ganz konkrete Anfragen habe ich weder aus Bayern noch von der CDU gesehen. Es ist offensichtlich so, dass man sich hier von dem Gesetz verabschieden will, und das ist falsch."

+++ Inzidenz steigt weiter - 28.285 neue Corona-Fälle in Bayern +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat sich erneut erhöht. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Dienstagmorgen einen Wert von 1.819,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1.786 gelegen, vor einer Woche bei 1.421,7.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 28.285 Corona-Neuinfektionen und 29 Todesfälle im Freistaat. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand der RKI-Daten im Netz von 7.20 Uhr wiedergeben.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr auf diese Weise bestätigen lassen - und die damit nicht in die offizielle Statistik einfließen.

+++ Kabinett berät über weitere Corona-Lockerungen +++

Nach den von Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigten Corona-Lockerungen muss das bayerische Kabinett heute nun die entsprechenden Beschlüsse fassen. Nach den Worten des CSU-Chefs soll die Sperrstunde in der Gastronomie fallen. Zudem sollen bei Sport- und Kulturveranstaltungen wieder mehr Zuschauer erlaubt werden. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben. Für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios soll künftig wieder die 3G-Regel gelten.

+++ Corona-Impfung nun auch in Apotheken möglich +++

Begleitet von deutlicher Kritik des Hausärzteverbandes beginnen die Apotheken in Bayern am Dienstag mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Am Montag hatten sich mindestens 122 Apotheken für eine Teilnahme an der Impfaktion bemüht. Die Hausärzte kritisieren die Beteiligung der Apotheken als "Überschreiten von Grenzen der medizinischen Heilberufe" und als Gefahr für die Patientensicherheit. Zudem bestehe derzeit ein Überangebot sowohl an Impfstoff als auch an Terminen in Impfzentren und Arztpraxen.

Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht. Allerdings sind Veterinäre und Zahnärzte noch nicht an der Reihe. In der entsprechenden Coronavirus-Impfverordnung des Bundes werden diese als Leistungserbringer bisher nicht genannt.

Corona-News vom 07.02.2022

+++ Holetschek: Bayern setzt Teil-Impfpflicht "mit Augenmaß" um +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Entscheidung des Bundeslandes, die gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorerst nicht umzusetzen, bekräftigt. Bayern setze auf eine "Umsetzung mit Augenmaß, bei der auch die berechtigten und wichtigen Belange der betroffenen Einrichtungen sowie der ohnehin am Limit agierenden Gesundheitsämter berücksichtigt werden", teilte der CSU-Politiker am Montagabend als Reaktion auf die Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit (siehe Blog-Eintrag weiter unten). "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", hatte Lauterbach gemahnt.

Holetschek: "Mit angemessenen Umsetzungsfristen sorgen wir dafür, dass die Versorgungssicherheit in Krankenhäusern, Pflegeheimen und weiteren von der Impfpflicht erfassten Einrichtungen stets gewährleistet bleibt." Der Kurs Bayerns gefährde nicht die Glaubwürdigkeit von Politik, sondern stärke sie. "Denn wir zeigen damit, dass wir rasch auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Dagegen hat es die Bundesregierung bis heute nicht geschafft, die erforderlichen einheitlichen Regeln für die Umsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorzulegen."

Das bereits im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn das nicht geschieht. Diese können die Beschäftigung in der Einrichtung untersagen.

+++ Tausende protestieren in Bayern gegen Corona-Maßnahmen +++

Erneut sind am Montagabend in Bayern zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Bayernweit protestierten insgesamt weit mehr als 10.000 Menschen bei etwa 200 Versammlungen, wie eine Umfrage bei den Polizeipräsidien ergab. "Alles friedlich", hieß es am Abend. Teils habe es aber Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. In Nürnberg demonstrierten laut Polizei rund 4.500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.

In Ansbach berichtete die Polizei von rund 3.000 Teilnehmern, in Bamberg waren es rund 2.000, in Kempten etwa 1.800, in Landshut 1.500 und in Augsburg rund 1.200. Vielerorts waren laut Polizei Gruppen von Dutzenden oder einigen hundert Menschen unterwegs. In Bamberg nahmen rund 1.000 Menschen an einer Demonstration gegen "Verschwörungsmythen und rechte Hetze" teil. Auch andernorts gab es ähnliche Demonstrationen mit allerdings deutlich weniger Teilnehmern.

+++ Inzidenz bei jüngeren Schulkindern liegt bei fast 5.000 +++

Die Corona-Inzidenz bei Schulkindern erklimmt in Bayern immer neue Höhen. In der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt sie inzwischen bei 4.828, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um rund ein Drittel zu dem vor einer Woche gemeldeten Wert. Inklusive Nachmeldungen könnte der Wert zudem noch auf mehr als 5.000 steigen, hieß es. Das würde bedeuten, dass sich binnen einer Woche etwa jedes 20. Kind dieser Gruppe infiziert hätte.

Die zweit- und dritthöchsten Inzidenzen gibt es in den Altersgruppen der Zwölf- bis 15-Jährigen mit 3.653 und der 16- bis 19-Jährigen mit 2.797. Auch hier steigen die Zahlen nach wie vor deutlich. Dahinter folgen die Altersgruppen 20 bis 34 mit einer Inzidenz von 2.117 und null bis fünf Jahre mit 1.907.

Die niedrigsten Werte finden sich aktuell in der Gruppe über 80 mit 458 und bei den 60- bis 79-Jährigen mit 578. Für alle Gruppen sind dies die jeweils höchsten bisher erreichten Werte. Bei allen Inzidenzen ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen, auf die auch das LGL hinweist. Bei Schul- und Kindergartenkindern dürfte sie wegen verpflichtender Corona-Tests aber niedriger ausfallen.

+++ Lauterbach kritisiert Söders Ankündigung zu Teil-Impfpflicht +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Ankündigung Bayerns kritisiert, die gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorerst nicht umzusetzen. "Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden", sagte der SPD-Politiker am Montag. "Dazu gefährden sie auch die Glaubwürdigkeit von Politik." Es gehe um den Schutz von Patienten und Heimbewohnern. "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", mahnte Lauterbach.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens, sagte am Montag: "Wenn die CSU die Impfpflicht aussetzt, entzieht sie sich damit ihrer Verantwortung, diesen Schutz zu gewährleisten. Das sendet ein fatales Signal."

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor gesagt, es werde "großzügigste Übergangsregelungen" bei der Impfpflicht geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft". Für wie viele Monate dies gelten solle, werde man dann sehen. Lauterbach hatte bereits deutlich gemacht, dass das Gesetz gilt und dass er eine Verschiebung ablehnt. Der Bund könne den Ländern aber bei einem einheitlichen Vorgehen helfen, wie mit konkreten Umsetzungsproblemen umzugehen sei.

+++ Bernreiter begrüßt Stopp von einrichtungsbezogener Impfpflicht +++

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), hat die Ankündigung der Staatsregierung begrüßt, die Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umzusetzen. "Wir sind sehr erleichtert, dass der Freistaat den Vollzug aussetzt", sagte und Landrat von Deggendorf am Montagabend. Die einrichtungsbezogene Impflicht sei unter der Prämisse beschlossen worden, dass zeitnah auch eine allgemeine Impfpflicht folge, sagte Bernreiter. Das sei nun nicht der Fall.

Bei der Umsetzung habe es zahlreiche Defizite gegeben. Die Impfpflicht hätte voraussichtlich vielerorts zu einem Pflegenotstand geführt. Etwa sei unklar geblieben, ob und unter welchen Voraussetzungen ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Einrichtungen ein Betretungsverbot bekommen müssten. "Berlin ist wie immer ganz weit weg. Man lässt uns mit der Umsetzung allein."

+++ Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte noch nicht umsetzen +++

Bayern will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis auf Weiteres nicht umsetzen. Es werde "großzügigste Übergangsregelungen" geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft", sagte der CSU-Vorsitzende am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. "Für wie viele Monate wird man dann sehen", fügte er hinzu - jedenfalls zunächst für einige Zeit, "um das Ganze vernünftig zu gestalten."

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, die eigentlich ab dem 15. März greifen soll, wurde im Infektionsschutzgesetz verankert. Konkret heißt es dort, dass die Beschäftigten bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Das "kann", wenn trotz anschließender Aufforderung innerhalb einer Frist kein Nachweis vorgelegt wird, ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot für die Klinik oder Pflegeeinrichtung aussprechen.

+++ Sperrstunde in Bayern fällt weg - schrittweise Öffnungen +++

Es ist bereits durchgesickert, nun ist es offiziell: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Montagmittag nach der CSU-Vorstandssitzung bekanntgegeben, dass die Sperrstunde (22 Uhr) im Freistaat komplett wegfallen wird.

Zudem sollen bei Kultur- und Sportveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. In der Kultur darf die Kapazität auf 75 Prozent erhöht werden, beim Sport auf 50 Prozent, maximal aber 15.000 Zuschauer. Es bleibt bei 2G+ und einer FFP2-Maskenpflicht.

Bei körpernahen Dienstleistungen gilt wieder die 3G-Regel.

+++ Söder kündigt weitreichende Lockerungen für Bayern an +++

Bayern will nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine ganze Reihe von Corona-Beschränkungen lockern. So sollen Gaststätten künftig wieder ohne Zeitbegrenzung öffnen dürfen, die Sperrstunde - aktuell noch 22.00 Uhr - soll aufgehoben werden. Das kündigte der Parteichef am Montag in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freistaat sollen den Angaben zufolge in Kürze noch mehr Zuschauer zugelassen werden. Bei Sportveranstaltungen soll demnach wieder eine Zuschauerauslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt werden - in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem soll laut Söder dann eine maximale Obergrenze von 15.000 Zuschauern gelten. Aktuell sind es 10.000.

Bei Kulturveranstaltungen soll wieder eine Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt werden, derzeit sind es höchstens 50 Prozent. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sollen künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Es solle hier wieder die 3G-Regel gelten, kündigte Söder nach dpa-Informationen an. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.

+++ Inzidenz in Bayern steigt weiter +++

Mit fast 23.000 neuen Corona-Infektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern abermals gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Montagmorgen 1.786 (Vortag: 1756,0) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Stand: 3.56 Uhr). Den bundesweiten höchsten Wert hatte erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 4083,8 (Vortag: 3822,8).

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI im Freistaat mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 5 auf 20.640.

Für München meldet das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 2.392,6.

Corona-News vom 06.02.2022

+++ Sperrstunde soll geändert werden +++

Die bayerische Staatsregierung soll einen Beschluss vorbereiten, der Änderungen bei der Sperrstunde in der Gastronomie vorsieht, das berichtet der . Künftig soll bis 23 Uhr oder 0 Uhr geöffnet sein (und nicht mehr nur bis 22 Uhr). Am Dienstag will die Koalition aus CSU und Freie Wähler den Weg dafür freimachen. Gültig soll die Änderung dann schon im Laufe der Woche sein. FDP und Freie Wähler werben schon länger dafür.

+++ Söder will stufenweise Öffnungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut für Öffnungsschritte geworben und einen Stufenplan vom Bund gefordert. "Der konsequente Einsatz von FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen", schrieb Söder am Sonntag auf Facebook. "Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen."

Voraussetzung sei, dass die Kliniken nicht überlastet würden, betonte Söder. "Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass wir schon jetzt Perspektiven für Erleichterungen entwickeln."

Auf Twitter schrieb Söder weiter, es brauche bei Omikron eine kluge Politik "mit Vorsicht und Hoffnung". Bei Kultur, Sport und Handel sollten weitere Öffnungsschritte angegangen werden, wenn die Krankenhaus-Zahlen stabil blieben. "Nach zwei Jahren mit #Corona wünschen wir uns alle Hoffnung: Wir können in der #Omikron-Wand eine Tür öffnen und vielleicht den Weg von der Pandemie in die Endemie gehen."

+++ Apotheken beginnen mit Impfungen +++

Bayerns Apotheken beginnen am kommenden Dienstag mit Impfungen gegen das Coronavirus. Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht.



Die ersten Apotheken hatten bereits in der vergangenen Woche erste Impfungen verabreicht - und dabei ansonsten vom Verfall bedrohten Impfstoff aus einem benachbarten Impfzentrum eingesetzt.

Der Bayerische Apothekerverband glaubt, dass sich zahlreiche der knapp 3.000 Apotheken im Land an der Impfaktion beteiligen werden.

Pro Impfung erhält der Apotheker - wie auch Ärzte - eine Vergütung von 28 Euro während der Woche und 36 Euro am Wochenende. Hinzu kommt etwa ein Euro pro Dosis an Vergütung für die Impfstoffbeschaffung.

Tier- und Zahnärzte hätten zwischenzeitlich die Möglichkeit, ihre Dienste in Impfzentren zur Verfügung zu stellen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

+++Inzidenz in Bayern steigt - FFB mit Höchstwert +++

Die Corona-Inzidenz ist in Bayern erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Sonntagmorgen 1.756,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind 14,8 mehr als am Samstag. Der Anstieg fiel damit geringer aus als in den Vortagen. Allerdings wird am Wochenende oft weniger gemeldet als unter der Woche. Bayern liegt weiter deutlich über dem Bundesschnitt. Für ganz Deutschland gab das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.400,8 an.

Den bundesweiten Spitzenwert hat erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 3.822,8. Grund waren massive Nachmeldungen in den vergangenen Tagen. Auch am Sonntag wurde nachgemeldet, nämlich 810 Fälle, datiert auf den 5. Februar. Das Landratsamt hatte am Freitag erläutert, in den vorangegangenen Tagen seien Tausende Fälle in der Meldesoftware "hängengeblieben". Angesicht der extremen Zahlen meldete sich Landrat Thomas Karmasin (CSU) auf Facebook zu Wort und erläuterte, die Zahlen gingen auf einen technischen Fehler und nicht auf eine Infektionswelle zurück. "Wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands." Wichtig sei, dass die Klinik derzeit nicht überlastet sei.

Für München meldet das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 2.360,5.

+++ Lauterbach gegen zu schnelle Lockerungen +++

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut vor übereilten Schritten gewarnt. "Unsere Strategie ist bisher gut aufgegangen", sagte er der "Bild am Sonntag". Mit gezielten Maßnahmen und Boostern sei es gelungen, Alte und Vorerkrankte zu schützen. "Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle. Das, was wir in Wochen aufgebaut haben, können wir so in Tagen verspielen."

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sehen die Zeit für Lockerungen in der Corona-Krise noch nicht gekommen - die FDP und die CSU dringen dagegen auf rasche Öffnungsschritte. Nach Scholz dämpfte jetzt auch Habeck die Erwartungen: "Natürlich brauchen wir eine Öffnungsperspektive, aber die Lockerungen müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen", sagte der Wirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Noch ist die Omikron-Welle nicht gebrochen."

Für den 16. Februar ist das nächste Spitzengespräch zwischen den Ministerpräsidenten und Scholz geplant. Dort könnten bundesweite Lockerungen vereinbart werden. Am 24. Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, "Öffnungsperspektiven" zu entwickeln, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte mehrfach erklärt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland wahrscheinlich Mitte Februar erreicht sein dürfte.

Corona-News vom 05.02.2022

+++ Grüne verteidigen RKI-Präsident Wieler gegen FDP-Kritik +++

Die Ampel-Koalition streitet über die Zukunft von RKI-Chef Lothar Wieler. Nachdem der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts scharf kritisiert und eine Ablösung angedeutet hatte, erhielt Wieler am Samstag Unterstützung aus den Reihen der Grünen. Auf Twitter postete die Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: "Lothar Wieler hat in der Pandemie unfassbar viel geleistet. Seine Expertise, die Fachlichkeit, die Standhaftigkeit bei Angriffen vom Wissenschaftsfeinden verdient Respekt".

Ähnlich äußerte sich auch Janosch Dahmen, der Gesundheitsexperte der Grünen. "Seine Expertise ist von unschätzbarem Wert. Ohne ihn stünden wir heute viel schlechter da", schrieb er auf Twitter.



+++ Impftempo in Deutschland schwächt sich weiter ab +++

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (10.16 Uhr) sind am Vortag mindestens 266.000 Impfdosen gegen das Coronavirus gespritzt worden. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 428.375 Dosen - vor zwei Wochen etwa 589.000 Dosen. Mehr als zwei Drittel der am Freitag verabreichten Dosen waren Auffrischungsimpfungen. Insgesamt haben nach RKI-Angaben nun 74,4 Prozent der Menschen (61,8 Millionen) einen Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind.

Bisher haben den Angaben zufolge 45,1 Millionen Menschen in Deutschland (54,2 Prozent) zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mindestens eine Impfdosis haben 75,9 Prozent der Bevölkerung (63,2 Millionen) bekommen. Das Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona zu impfen, war Anfang der Woche weit verfehlt worden. Bei der Zahl der verabreichten Auffrischungsimpfungen gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. An der Spitze liegt hier Schleswig-Holstein, wo 62,1 Prozent der Menschen bereits einen Booster erhielten. Das Schlusslicht bildet Sachsen, wo dies 43,8 Prozent der Menschen betrifft.

+++ FDP rückt nach Änderung des Genesenenstatus von RKI-Chef Wieler ab +++

Nach der Verkürzung des Corona-Genesenenstatus von sechs auf drei Monate durch das Robert Koch-Institut (RKI) geht die FDP auf Distanz zu dessen Leiter. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem "Spiegel": "Ich habe großen Respekt vor den Leistungen des RKI-Chefs Lothar Wieler in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie." Und: "Des Vertrauens der FDP kann sich Herr Wieler aber aufgrund dieser neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein."

Mit Wirkung vom 15. Januar hatte das RKI den Genesenenstatus überraschend von sechs auf drei Monate verkürzt. Kritisiert wird, dass diese Änderung durch das RKI vorher nicht angekündigt wurde. Viele Bürger verloren quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte daraufhin gefordert, dass künftig das Parlament wieder über den Genesenenstatus entscheiden soll. Djir-Sarai: "Das RKI kann nicht quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung die Verkürzung der Genesenenfrist festlegen. Diese Entscheidung hat eine unmittelbare Auswirkung auf das tägliche Leben vieler Menschen. Optimale Kommunikation geht anders."

+++ Hessen lockert Corona-Regeln: 2G im Einzelhandel gekippt +++

Hessen lockert von Montag an seine Corona-Beschränkungen und beendet die 2G-Regel im Einzelhandel. Das beschloss das Corona-Kabinett am Freitagabend, wie die Staatskanzlei am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Zudem lässt das Land bei Großveranstaltungen mehr Zuschauer zu. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der eine schwarz-grüne Regierung führt, hatte die Änderung der Schutzverordnung am Mittwoch in Aussicht gestellt.

"Wir ermöglichen damit mehr Freiheiten, gleichzeitig schützen wir die Menschen durch klare Vorgaben", sagte Bouffier nach Angaben der Staatskanzlei. Zu den Vorgaben zählt, dass beim Einkaufen künftig eine FFP2-Maske getragen werden muss. Bei Großveranstaltungen gilt in Hessen weiter die 2G-plus-Regel.

+++ Steigende Inzidenz in Bayern: Bundesweiter Höchstwert in Fürstenfeldbruck +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Samstag für das Bundesland einen neuen Höchststand von 1.741,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind 45,6 mehr als am Freitag.

Die höchste Inzidenz bundesweit registrierte das RKI für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort schnellte der Wert bedingt durch erneute Nachmeldungen von 3.019,1 auf 3720,4 nach oben. Neu beim RKI gemeldet wurden in dem Landkreis rund 2.000 Fälle, 939 datierten auf den 3. Februar und 1.060 datierten auf den 4. Februar.

In München liegt der Inzidenzwert aktuell bei 2.277,8 - gegenüber 2.119,3 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI im Freistaat fast zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 229.000 der Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg um 46 auf 20.627 (Stand Samstag: 3.53 Uhr). Auf den bayerischen Intensivstationen wurden am Samstag laut bundesweitem Intensivregister (Stand: 8.05 Uhr) 335 Corona-Patienten behandelt - drei weniger als am Vortag.

+++ Impfpflicht in Österreich nun in Kraft +++

In Österreich gilt seit Samstag eine allgemeine Corona-Impfpflicht gegen das Coronavirus. Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt trat die Regelung - eine der strengsten in Europa - nun in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der Billigung durchs Parlament das "Bundesgesetz über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" unterschrieben. Auch in Deutschland wird seit Wochen über eine Impfpflicht diskutiert.

Die Impfpflicht im Nachbarland gilt für alle mit Wohnsitz in Österreich über 18 Jahren. Ausnahmen gibt es für Schwangere und für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie teils auch für Genesene. Bei Verstößen drohen Strafen in einem verkürzten Verfahren bis zu 600 Euro, am Ende dann bis zu 3600 Euro. Bis Mitte März soll es aber noch keine Strafen geben. Erst dann wird auch mit Stichproben kontrolliert.

+++ Mehr als sechs Prozent der bayerischen Schüler wegen Corona zu Hause +++

Die Zahl der Schulkinder, die wegen Corona nicht am Unterricht teilnehmen können, steigt weiter. Stand Freitag waren es 6,38 Prozent, wie das Kultusministerium mitteilte. Das sind 1,1 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. 3,56 Prozent der Schüler blieben dabei wegen eines positiven Corona-Tests dem Unterricht fern, 2,82 Prozent waren in Quarantäne.

Wie das Geschehen sich bei Betreuungseinrichtungen für Kinder - von der Krippe bis zum Hort - entwickelte, ist unklar. Stand Freitagabend lagen dem Sozialministerium Meldungen über 1212 betroffene Einrichtungen vor. Das wären 11,88 Prozent der bayernweit rund 10 200 und ein leichter Rückgang im Vergleich zum Wert vor einer Woche. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, dass mehrere Bezirksregierungen nach eigenen Angaben unvollständige Zahlen gemeldet hatten. Daher ist hier mit Nachmeldungen zu rechnen, so dass die Zahlen noch steigen dürften. Den unvollständigen Zahlen zufolge waren mindestens 49 Einrichtungen komplett und mindestens 757 teilweise geschlossen. In 406 waren demnach nur Einzelpersonen betroffen.

+++ RKI registriert 217.815 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.388 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1388,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1349,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1127,7 (Vormonat: 258,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217.815 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 189.166 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 172 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 182 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10.889.417 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

+++ Impfpflicht-Pläne werden konkreter - Virologe Stöhr ist skeptisch +++

Politiker und Gesundheitsexperten diskutieren weiter kontrovers über eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland. Der Virologe Klaus Stöhr hält so eine Impfpflicht gegenwärtig "nicht für zielführend".

Dagegen sprach sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, für eine Impfpflicht aus. "Mir scheint der Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 auf zwei Jahre befristet der Vernünftigste zu sein", sagte er der "Rheinischen Post". Unklar seien ihm noch die Sanktionen für dann immer noch Ungeimpfte. "Zwangsimpfungen wird es nicht geben – dazu stehen Ärztinnen und Ärzte nicht zur Verfügung. Deswegen kommt es auch hier auf die handwerkliche Qualität des Gesetzes an", sagte Montgomery.

Corona-News vom 04.02.2022

+++ Mehrere hundert Apotheken wollen kommende Woche mit Impfungen starten +++

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass in der kommenden Woche bundesweit mehrere hundert Apotheken mit den Corona-Impfungen starten werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der impfenden Apotheken sukzessive aufwächst. Eine vierstellige Zahl hat bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllen", sagte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung am Freitag. In ganz Deutschland gibt es rund 18.500 Apotheken.

Insgesamt hätten mittlerweile gut 6.000 Apothekerinnen und Apotheker die notwendige Schulung absolviert. Voraussetzungen für die Impfungen sind eine mehrstündige theoretische und praktische Ausbildung durch einen Arzt und ein abgetrennter Behandlungsraum in der Apotheke. Möglich sind dabei sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen. Das Angebot ist freiwillig und als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arztpraxen und Impfzentren gedacht. Die Covid-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken bundesweit anbieten können.

+++ SWR-Umfrage: Tausende Pflegekräfte noch ungeimpft +++

Wie die Ergebnisse einer aktuellen unter den zuständigen Ministerien der Bundesländer zeigen - mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens haben demnach alle Länder fristgerecht geantwortet -, sind in Deutschland derzeit noch mehrere zehntausend Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen ohne Impfschutz.

Dabei sind regional sehr große Unterschiede festzustellen: Nach der Auswertung des SWR ist die Impfquote in Rheinland-Pfalz (92 Prozent) am höchsten - gefolgt von Hamburg (90 Prozent), Hessen (88 Prozent), Bremen (88 Prozent) und Bayern (86 Prozent). In Sachsen liegt die Impfquote den Ergebnissen zufolge bei 65,7 Prozent, in Thüringen rangiert sie "zwischen 60 und 70 Prozent".

+++ Bericht: Novavax-Impfstoff ab Ende Februar in Bayern +++

Der neue Novavax-Impfstoff steht in Bayern voraussichtlich ab der neunten Kalenderwoche (ab 28. Februar 2022) zur Verfügung. Das teilte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage des "Bayerischen Rundfunks" mit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird der Freistaat den Impfstoff bevorzugt für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich bereitstellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt - die Vorbereitungen liefen bereits. In einem zweiten Schritt ginge Novavax dann auch an andere Impfwillige.

+++ Handwerk fordert 3G-Regel für körpernahe Dienstleistungen +++

Der Bayerische Handwerkstag fordert die Aufhebung der 2G-Regel für körpernahe Dienstleistungen. Neben Geimpften und Genesenen (2G) sollen künftig auch negativ Getestete (3G) die Läden betreten dürfen. Dieser Schritt sei nach der Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel nur folgerichtig, sagte Verbandspräsident Franz Xaver Peteranderl am Freitag. Die Firmen litten seit Monaten unter starken Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebs, obwohl sich die Zahl der Kunden gut über den Tag verteilen lasse.

Eine Lockerung würde Friseur-, Kosmetik-, Fuß- und Nagelpflegestudios betreffen. Der Handwerkstag fordert, dass die derzeit ausgesetzte Siebentagesinzidenz über 1.000 gänzlich keine Rolle mehr spielen soll. Auch eine einheitliche Gestaltung der Regelungen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird gefordert. Bislang gilt dort meist die 2G-Regel.

+++ Bei vielen Patienten Corona nur "Nebenbefund" +++

In der Omikronwelle ist in Bayerns Krankenhäusern ein hoher Anteil von Corona-Patienten nicht wegen Covid in Behandlung, sondern wegen anderer Krankheiten. Das berichteten insgesamt fünf Universitätskliniken und die RoMed-Kliniken Rosenheim auf Anfrage der Deustche Presse-Agentur.

Das Uniklinikum rechts der Isar in München antwortete, dass die Mehrheit der aktuell mit dem Corona-Erreger infizierten Patienten "nicht mehr wegen schwerer Covid-19-Verläufe, sondern aus anderen medizinischen Gründen und einer nebenbefundlichen Sars-CoV-2-Infektion" aufgenommen werde.

Das Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität bezifferte den Anteil der Patienten auf Normalstationen, die wegen einer Sars-CoV-2-Infektion aufgenommen und derzeit in Covid-Stationen behandelt werden, auf über 65 Prozent.

+++ München hat höchste 7-Tage-Fallzahl in ganz Deutschland +++

In keiner Stadt und keinem Landkreis in Deutschland hat es in den vergangenen sieben Tagen so viele Corona-Fälle gegeben wie in München. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete die bayerische Landeshauptstadt insgesamt 31.539 Fälle (Anmerkung: Die zwölf Berliner Bezirke werden vom RKI einzeln gezählt).

+++ Landkreis Fürstenfeldbruck mit Inzidenz von 3.019,1 +++

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190.148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand.

Neben Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf hat auch der Landkreis Starnberg die Inzidenz-Schwelle von 3.000 überschritten. Sie beträgt dort 3.019,1. Der Landkreis Dachau hat mit 2.741,8 die dritthöchste Inzidenz in Deutschland.

In der Stadt München liegt die Inzidenz bei 2.119,3, in Bayern bei 1695,6. Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen, 03.49 Uhr, wieder.

Corona-News vom 03.02.2022

+++ Verdi: Situation in Kitas dramatisch - droht der Kollaps? +++

Die Situation in den Kindertagesstätten ist wegen der Corona-Pandemie nach Ansicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dramatisch. "Das System ist kurz vor dem Einsturz", warnte Verdi München am Donnerstag. Die Beschäftigten seien am Ende ihrer Kräfte und die frühkindliche Bildung bleibe auf der Strecke. Hygienemaßnahmen, Schutz vor Ansteckung und Personalmangel machten eine kindgerechte Förderung kaum noch möglich. Zudem kämen ständig neue Aufgaben hinzu wie das Abfragen der Testergebnisse von den Kindern.

Verdi forderte, das Kita-Personal besser zu schützen und zu entlasten. "Ansonsten wird irgendwann das System zusammenbrechen und dann ist keiner mehr da, der die Kinder übernehmen kann", sagte Gewerkschafterin Merle Pisarz. Allein in München seien mindestens 200 Kitas von Gruppenschließungen betroffen. Manche Einrichtungen in Bayern seien sogar ganz zu.

Die Gewerkschaft verlangte Lüftungsanlagen für jede Einrichtung und FFP2-Masken für alle Beschäftigten. Zudem müssten die Öffnungszeiten an das zur Verfügung stehende Personal angepasst werden. Auch die Quarantäneregeln hält Verdi für kontraproduktiv. Kinder könnten sich nach fünf Tagen freitesten, das Kita-Personal erst nach sieben Tagen. "Wer soll dann bitteschön die Kinder betreuen?"

+++ Novavax: Wer bekommt den begehrten Impfstoff wann? +++

Wann ist der Impfstoff von Novavax im Freistaat verfügbar? Das bayerische Ministerium für Gesundheit und Pflege rechnet damit, dass das neue Vakzin ab der Kalenderwoche 9 – also Anfang März – vom Bund bereitgestellt wird. Wie eine Sprecherin auf AZ-Anfrage mitteilt, wird Bayern diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen. Erst im zweiten Schritt soll der Impfstoff dann für alle anderen Impfwilligen zur Verfügung stehen – sprich in Arztpraxen und Impfzentren. Einen konkreten Termin hierfür nennt das Ministerium nicht. Auch der Umfang der Liefermengen ist demnach noch unklar. Die Planungen liefen "auf Hochtouren".

+++ Dobrindt: Empfehlung für zweite Auffrischimpfung plausibel +++

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders Gefährdete ist aus Sicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nachvollziehbar. Es sei eine erwartbare Entscheidung gewesen, sagte Dobrindt am Donnerstag bei der Klausurtagung der CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin. "Dass man nicht mit drei Impfungen dann am Ende einer Immunisierungskampagne landet, das ist aus meiner Sicht nachvollziehbar."

Dobrindt wies darauf hin, dass die Pandemie noch nicht beendet sei. Für manche Menschen liege die erste Auffrischimpfung auch schon eine Weile zurück. Die Stiko hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Boosterimpfung zu geben.

+++ Bayern: Corona-Steuererleichterungen sind nicht ausreichend +++

Die angekündigten Corona-Steuererleichterungen der Bundesregierung reichen nach Ansicht von Bayerns Finanzminister Albert Füracker nicht aus. "Die vom Bund angedachten Corona-Steuererleichterungen sind ein gutes Signal, gehen aber teilweise nicht weit genug. Insbesondere im Bereich Homeoffice hatten wir uns mehr als ein bloßes "weiter so" befristet bis Ende 2022 erhofft", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Arbeitswelt werde auch nach der Pandemie eine andere bleiben als vor deren Ausbruch.

"Wir brauchen eine Weiterentwicklung zu einer Pauschale für mobiles Arbeiten verbunden mit einer Erhöhung auf 1000 Euro im Jahr", betonte Füracker. Die Verlängerung der sogenannten erweiterten Verlustverrechnung sei im Grundsatz richtig, "die Ausweitung des Rücktragzeitraums auf nur zwei Jahre und erst ab 2022 ist jedoch leider ernüchternd. Damit die Regelung nicht ins Leere läuft, müsste sie zum einen rückwirkend gelten und zu anderen auch auf einen Drei-Jahreszeitraum erweitert werden."

+++ Piazolo: Wegen Corona "durchaus Engpässe" an einigen Schulen +++

Nach Darstellung von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sorgen die steigenden Corona-Zahlen inzwischen für Probleme an manchen Schulen. Es gebe "durchaus Engpässe in bestimmten Bereichen", sagte er am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Das sei aber regional sehr unterschiedlich. "In weiten Bereichen lässt es sich gut abfangen." Anderswo sei es "durchaus eng". Insgesamt seien aber immer noch an mehr als 90 Prozent aller Schulen alle Klassen im ganz normalen Präsenzunterricht. An neun Prozent der Schulen seien einzelne Klassen im Distanzunterricht.

Die PCR-Pool-Tests an Grundschulen laufen nach Angaben des Ministeriums nach wie vor weitgehend reibungslos. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle seien die Pool-Ergebnisse abends da und ebenfalls in weit mehr als 90 Prozent der Fälle am nächsten Morgen die Einzeltests. Dabei war die Zahl der positiven Tests zuletzt hoch: In der vergangenen Woche seien im Durchschnitt sieben Prozent aller Pool-Tests positiv gewesen. Ist dies der Fall, muss weiter untersucht werden, welche Schüler in der Klasse Corona-infiziert sind.

+++ Rufe nach Lockerungen werden lauter +++

Während in einigen Ländern die Corona-Maßnahmen weitestgehend aufgehoben werden - so zum Beispiel in Großbritannien, Dänemark oder Schweden - hält Deutschland an den strengen Beschränkungen fest. Doch auch hierzulande fordern immer mehr Politiker Öffnungsschritte und Lockerungen. Unter anderem machen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai Druck. "Wir sollten konsequente Öffnungsschritte jetzt angehen", sagte der CSU-Vorsitzende Söder der "Bild" (Donnerstag). Djir-Sarai fordert eine "Exit-Strategie" mit klar definierten Schritten. Diese müsse bereits vorliegen, sollten die Infektionszahlen wie von Experten prognostiziert Ende Februar wieder sinken, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich Forderungen nach einer baldigen Lockerung der Corona-Regeln angeschlossen. "Es geht nicht darum, dass jetzt alle Maßnahmen fallen", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" angesichts der noch steigenden Inzidenzen inmitten der Omikron-Welle. Aber eine verlässliche Planung sei notwendig, etwa für den kulturellen Bereich oder die Veranstaltungsbranche. Er verwies darauf, dass am 19. März die gesetzlichen Grundlagen der gegenwärtigen Corona-Maßnahmen auslaufen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will dem Kurs der Regierung in Kopenhagen aber vorerst nicht folgen. Entscheidungen über Lockerungsschritte könne es nach dem Höhepunkt der Infektionen geben. "Aber da sind wir leider noch nicht angekommen", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-"heute-journal".

+++ Stiko empfiehlt zweite Booster-Impfung für bestimmte Gruppen +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen aus. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll es eine zweite Boosterimpfung geben. Ein Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, Änderungen seien noch möglich.

+++ Stiko spricht sich für Impfung mit Novavax-Vakzin ab 18 aus +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 aus. Der Proteinimpfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden, teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich.

+++ Erneuter Höchststand bei Corona-Neuinfektionen +++

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 236.120 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 203 136 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1283,2 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1227,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1017,4 (Vormonat: 232,4). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wieder.

Corona-News vom 02.02.2022

+++ Söder fordert Stufenplan für Erleichterung der Maßnahmen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Stufenplan für zeitnahe Erleichterungen bei den Beschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Welle der Corona-Pandemie verlangt. Obwohl die Inzidenzzahlen stiegen, erhöhe sich die Krankenhausbelegung nicht in gleicher Weise, sagte Söder am Mittwoch in Berlin zum Auftakt der zweitägigen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er ergänzte: "Weil die Omikron-Wand zwar steil, aber doch vielleicht eine Wand mit Türen und Fenstern ist in eine hoffnungsvollere Zukunft, brauchen wir neben dem Konzept Vorsicht auch das Konzept Augenmaß und Hoffnung."

Für ihn ergebe sich "eindeutig das Bild: Eher früher mit Erleichterungen beginnen, Stück für Stück", sagte Söder. Es werde nicht den Tag geben, an dem alles aufgehoben werde. "Aber wir brauchen einen Weg aus der Pandemie", deswegen sei ein Stufenplan verantwortbar. Nötig sei eine klare Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung.

+++ Warnung vor Verharmlosung des Holocaust bei Corona-Protesten +++

Die Justiz in Bayern geht gegen Gegner der Corona-Politik vor, die bei Protesten einen Davidstern mit dem Wort "ungeimpft" oder andere den Holocaust relativierende Symbole tragen. Nach Überzeugung des Bayerischen Justizministeriums können Äußerungen, die staatliche Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust vergleichen, insbesondere den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen, wie es dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) mitteilte.

In einem Informationsschreiben seien die Verbände der bayerischen Polizei gebeten worden, entsprechende Fälle zur Prüfung des Anfangsverdachts für eine Straftat der zuständigen Staatsanwaltschaft vorzulegen", erklärte das Ministerium auf RND-Anfrage. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU): "Für Antisemitismus darf es keinen Platz in Deutschland geben."

+++ Justizminister Buschmann hofft auf Aus vieler Corona-Regeln im März +++

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollen am 16. Februar erneut über Wege aus der Pandemie beraten. Bei der Runde am 24. Januar hatten sich Bund und Länder bereits darauf verständigt, dass Öffnungsperspektiven entwickelt werden sollten für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne.

"Ich hoffe, dass im März viele Schutzmaßnahmen zurückgenommen werden können", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der "Rheinischen Post". Voraussetzung sei, dass wie vom Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziert "ab Mitte Februar die Fallzahlen wieder sinken". Auch dürften nicht kurzfristig neue Virusvarianten auftauchen, die die Lage wieder komplett veränderten.

Aus Sicht mehrerer Politiker von Bund und Ländern ist der Zeitpunkt für weitgehende Öffnungen noch nicht gekommen. Es sei noch keine Zeit für eine Entwarnung in Deutschland, findet auch der Virologe Christian Drosten.

+++ Novavax-Impfstoff ab Anfang März in Gesundheitseinrichtungen +++

In Bayern soll von Anfang März an auch der neu zugelassene Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen. Der Freistaat erwarte in der 9. Kalenderwoche Lieferungen mit dem Impfstoff, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in München auf dpa-Anfrage mit.

"Bayern wird diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten in Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt", sagte eine Ministeriumssprecherin. Dies entspreche einer Einigung der Bundesländer in der Gesundheitsministerkonferenz vom 22. Januar. Zu den erwarteten Größenordnungen der Impfstofflieferungen machte das Ministerium keine Angaben.

Für andere Impfwillige werde Novavax in einem zweiten Schritt zur Verfügung stehen, hieß es. Voraussetzung sei, dass der Bund den Novavax-Impfstoff in ausreichender Menge in die Regelversorgung gebe.

+++ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat Corona +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Holetschek habe sich einem PCR-Test unterzogen, der positiv ausgefallen sei, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Holetschek habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. "Ich habe derzeit lediglich leichte Symptome wie etwa Husten und werde von zu Hause aus weiterarbeiten", sagte der Minister. Geplante Termine wolle er digital wahrnehmen. "Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin", sagte der Politiker. Wo und wann der Minister sich infiziert habe, sei unklar. Am Dienstag hielt Holetschek nach der Kabinettssitzung noch eine Pressekonferenz in München.

+++ Landkreistag: Fehlende Vorgaben bei Impfpflicht für Pfleger +++

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages hat fehlende Leitlinien bei der Impfpflicht für Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitswesen beklagt. "Ohne Vorgaben des Bundes zur Auslegung des Gesetzes werden die Gesundheitsämter den Vollzug nicht leisten können", sagte der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) am Mittwoch in München. Sofern nun nicht bald auch die allgemeine Impfpflicht komme, müsse das Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impflicht "in jedem Fall ausgesetzt werden, zumindest bis vom Bund praktikable und unbürokratische Vollzugshinweise vorgelegt werden".

+++ Großangelegte Studie zu gesundheitlichen Corona-Folgen startet +++

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beginnt eine großangelegte Studie, die mehr Klarheit über die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Infektion bringen. Mehr als 9.000 Einwohner, die sich bis Ende November vergangenen Jahres mit dem Virus infiziert hatten, sollen nächste Woche schriftlich gebeten werden, einen fünfseitigen Fragebogen zurückzusenden, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Darin geht es um körperliche wie seelische Symptome und um die Frage, ob weitere medizinische Behandlung nötig war und ob der Alltag bewältigt werden kann.

"Wir erhoffen uns natürlich einen großen Rücklauf", sagte der Ärztliche Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und

Versorgungsforschung der Technischen Universität, Antonius Schneider. "Je mehr Betroffene antworten, desto zuverlässigere Ergebnisse können wir gewinnen." Die Erhebung solle zeigen, wie es den Betroffenen gehe - und helfen, bessere Versorgungskonzepte zu entwickeln.

+++ Insgesamt mehr als 10 Millionen Fälle in Deutschland - Inzidenz steigt weiter +++

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 10 Millionen überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen 10 186 644 Ansteckungen seit Beginn der Pandemie. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, weil viele Infektionen nicht erkannt werden.

Zudem ist die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 208 498 Fälle in 24 Stunden. Am Donnerstag, den 27. Januar, hatte die Zahl erstmals über 200 000 gelegen. Vor einer Woche waren es 164 000 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1227,5 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1206,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 940,6 (Vormonat: 222,7).

Die Inzidenz in Bayern liegt bei 1451,4, in München bei 1690,7.

+++ Kinder-Impfen im Gasteig: Neue Öffnungszeiten +++

Die Öffnungszeiten des Kinder- und Jugend-Impfzentrums Gasteig wurden angepasst - Impfungen sind hier nun täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr möglich. Für eine Impfung muss eine Registrierung erfolgen sowie ein Termin vereinbart werden.

Corona -News vom 01.02.2022

+++ Streit um längere Arbeitszeiten wegen Omikron +++

Staatsregierung und Behörden treibt die Sorge um, dass die Omikron-Variante wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens lahm legen könnte. Arbeitnehmer in zwölf Bereichen von der Abfallentsorgung über Landwirtschaft bis Versicherungen müssen sich in der Omikronwelle auf eine mögliche Zwangsverpflichtung zu längeren Arbeitszeiten einstellen. Die sieben Bezirksregierungen haben entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen, die Gewerkschaft Verdi kündigte am Dienstag Klagen an.

An Werktagen könnten Arbeitgeber im Falle eines Falles bis zu zwölf Stunden Arbeitszeit anordnen, wobei die Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht überschreiten soll. Sofern die Arbeit nicht an Werktagen erledigt werden kann, ist auch Sonntagsarbeit erlaubt. "Die Beschäftigten haben den Laden bis an die Erschöpfungsgrenze und teilweise darüber hinaus am Laufen gehalten", kritisierte Verdi-Landesbezirksleiterin Luise Klemens in München. "Jetzt die zulässige Höchstarbeitszeit heraufzusetzen und Sonntagsarbeit zu erlauben, ist eine unerträgliche Zumutung."

+++ Zahl der Coronapatienten in Krankenhäusern steigt +++

Die Zahl der Corona-Patienten in Bayerns Krankenhäusern steigt sehr schnell - aber nur auf den Normalstationen. Bei den schwer kranken Intensivpatienten gibt es bisher keine vergleichbare Zunahme, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München berichtete.

Demnach ist die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen im Zuge der Omikron-Welle innerhalb einer Woche von 475 auf 657 gestiegen - das entspricht einem raschen Zuwachs von 38 Prozent. Allerdings sind unter diesen Patienten nach den Worten des Staatskanzleichefs nicht wenige, die wegen einer anderen Erkrankung eingewiesen werden, aber coronapositiv sind.

+++ Quarantäneregeln für Schulen nachgebessert +++

Nachdem die Quarantäneregeln in Bayern für viel Kritik gesorgt hatten, beriet das bayerische Kabinett am Dienstag vor allem über die Situation in Schulen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erklärte im Anschluss an die Sitzung in einer Pressekonferenz, dass das "hohe Schutzniveau, das wir an Schulen haben" gehalten und ausgebaut werden solle. Am wichtigsten sei es, den Präsenzunterricht weiter sicherzustellen.

Wie auch bisher sollen Infizierte in Isolation, nach einem positiven Test in der Schule sollen die betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Hause gehen bzw. von ihren Eltern abgeholt werden. Für die restliche Klasse gilt neu: Negativ-Getestete in der gleichen Klasse bleiben im Präsenzunterricht, werden dann aber häufiger getestet. Ist der Präsenzunterricht nicht mehr sinnvoll - das ist dem Freistaat Bayern zufolge der Fall, wenn nur noch 50 Prozent anwesend sind - geht die Klasse für zunächst fünf Schultage in den Distanzunterricht.

+++ Keine Maßnahmen-Änderungen in Bayern +++

In Bayern werden die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verändert, es gibt also weder Lockerungen noch strengere Regeln. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

+++ Mehr Pflegekräfte melden sich arbeitssuchend +++

Deutlich mehr Pflegekräfte als noch vor der Corona-Pandemie haben sich in Bayern arbeitssuchend gemeldet. Im Dezember und im Januar hätten 4.109 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflegebranche eine entsprechende Meldung bei den Arbeitsagenturen gemacht, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zu Dezember 2019 und Januar 2020 bedeute das einen Anstieg um 171 Prozent.

Ob diese Entwicklung allein auf die geplante Impfpflicht im Gesundheitswesen zurückzuführen ist, "können wir nicht eindeutig sagen", betonte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion. Die Gründe, warum sich Menschen melden, seien vielseitig und würden auch nicht explizit erfragt. "Neben der Ablehnung der Impfung ist es auch möglich, dass die Betroffenen sich bei der Versorgung von Corona-Patienten nicht weiter dem erhöhten Risiko aussetzen möchten oder im zweiten Pandemie-Winter einfach die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht sind."

Man werde die Entwicklung aber weiterhin genau beobachten. Außerdem bemühe man sich weiter darum, "den Fachkräftebedarf unter anderem durch Zuwanderung von Pflegekräften zu decken". Zum Stichtag 30. Juni 2021 hatten in Bayern 255 729 Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Job in der Pflege. Von 15. März an müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind oder von einer Infektion genesen sind.

+++ Viele Kliniken in Oberbayern müssen Operationen weiter verschieben +++

Angesicht der Omikron-Welle mit steigenden Corona-Infektionszahlen müssen Dutzende Krankenhäuser in Oberbayern aufschiebbare Behandlungen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern habe 76 Kliniken im Regierungsbezirk verpflichtet, noch bis Ende Februar von unter medizinischen Aspekten nicht sofort notwendigen Behandlungen abzusehen, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Regelung war in Oberbayern wie in den meisten anderen Regierungsbezirken in der zweiten Novemberhälfte in Kraft getreten und wurde nun zumindest in Oberbayern bis 28. Februar verlängert.

Ziel bleibe es, die Kapazitäten für alle Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, hieß es. Zwar sei die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Oberbayern tendenziell rückläufig. Gleichzeitig steige jedoch der Belegungsdruck für normale Krankenhausbetten.

Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

+++ EU-Impfausweis ohne Booster nur noch neun Monate gültig +++

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen nun deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise sind seit Dienstag ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.

+++ Landkreis Starnberg mit bundesweit höchster Inzidenz +++

Nirgendwo in Deutschland ist die Inzidenz so hoch wie im Landkreis Starnberg. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 2.847,5 (Stand: 3.51 Uhr). Nach der Stadt Remscheid und Berlin Tempelhof-Schöneberg folgt auf Rang vier der Landkreis Dachau mit einer Inzidenz von 2.630,3. In München liegt die Inzidenz bei 1.678,8 und ist somit im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen.

Deutschlandweit hat die Inzidenz erstmals die Schwelle von 1.200 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1206,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1176,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 894,3 (Vormonat: 220,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162 613 Corona-Neuinfektionen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Corona-News vom 31.01.2022

+++ Gefälschtes Söder-Bild zu Corona-Protesten sorgt für Ärger +++

Ein gefälschtes Foto von Markus Söder mit einem Aufruf zur Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Politik kursiert derzeit bei Twitter. Das Bild zeigt den CSU-Chef, wie er ein Plakat in die Kamera hält, auf dem steht: "Spazierengehen hilft. Auch allen, die du liebst. Montags in deiner Stadt". Unten auf der Montage ist zudem das Logo der Bundesregierung abgebildet.

In Wirklichkeit zeigte das Foto aus der vergangenen Woche Söder, wie dieser anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages das Bild eines neunarmigen Chanukkaleuchters ins Bild hält und damit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Von Söder selbst gab es dazu zunächst keine Stellungnahme, CSU-Generalsekretär Markus Blume attackierte die Fälschung aber umgehend: "Widerwärtig und unverfroren! Dieses Bild ist ein Fake - ausgerechnet aus einem Foto zum Gedenken an den Holocaust. Wer so ein Fake in die Welt setzt, sollte sich schämen."

+++ Inzidenz bei Schulkindern bei über 3.700 +++

Die Corona-Inzidenzen bei Schulkindern in Bayern erreichen immer neue Rekordhöhen. In der am stärksten betroffenen Gruppe der Sechs- bis Elfjährigen hat sie inzwischen einen Wert von 3.727 erreicht, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um gut 70 Prozent zum vor einer Woche gemeldeten Wert.

Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2.569, in der Gruppe im Alter von 16 bis 19 Jahren bei 2.183 und somit deutlich über 2.000. Hier sind die Anstiege etwas langsamer als bei den jüngeren Schülern. Die vierthöchste Inzidenz findet sich bei Kindern bis fünf Jahren mit 1.707. Diese Gruppe hatte lange zu den laut offiziellen Meldungen unterdurchschnittlich betroffenen gehört.

+++ Ministerium: Zwei Prozent der Lehrkräfte fehlen wegen Corona +++

Von den bayerischen Lehrkräften sind nach Angaben des Kultusministeriums derzeit rund zwei Prozent aus Corona-Gründen zu Hause. Nach Meldung der bayerischen Schulen seien am Montag 1,6 Prozent der Lehrkräfte aufgrund eines positiven Covid-19-Tests und 0,43 Prozent wegen Quarantäne nicht im Präsenzunterricht gewesen, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Ein weiterer kleiner Teil (0,09 Prozent) stand aufgrund eines ärztlichen Attestes mit Covid-19-Bezug, der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, nicht für normalen Unterricht zur Verfügung. "Aktuell befindet sich keine Schule im vollständigen Distanzunterricht", betonte das Ministerium.

+++ Ab morgen: 3G im Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung +++

Ab dem 1. Februar gilt für den Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung aufgrund der dynamischen Corona-Lage allgemein die 3G-Regel. Man muss also geimpft, genesen oder getestet sein und das auch vor Ort nachweisen können. Weiter gilt unverändert die FFP2-Maskenpflicht.

Ausgenommen von der 3G-Zugangsbeschränkung sind Vorsorge- und Unterstützungsangebote des Gesundheits- und Bereiche des Sozialreferats.

+++ Bund gegen "verfrühte" Corona-Lockerungen +++

Bayerns Ministerpräsident Söder hat Hoffnung auf eine Lockerung der Corona-Regeln Mitte Februar gemacht. Doch der Bund warnt davor, die Maßnahmen zu früh zu lockern. "In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, verantwortlich lockern zu können, wird diese Bundesregierung, werden alle Landesregierungen genau diesen Schritt gehen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.

Im Augenblick sei es aber "noch ein bisschen verfrüht", schon diesen Schritt zu machen. Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. "Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig zu glauben, es ist schon vorbei", sagte Hebestreit.

+++ Impfungen an den Außenstellen in München ab sofort ohne Termin +++

Ab heute brauchen Menschen, die sich an den drei Außenstellen in München am Marienplatz, auf der Theresienwiese und in den Pasing Arcaden impfen lassen wollen, dort keinen Termin mehr. Die Stadt empfiehlt eine vorherige Terminvereinbarung jedoch weiter, um Wartezeiten zu vermeiden.

+++ Inzidenz in Bayern weiter auf hohem Niveau +++

Der Negativ-Trend hält an: In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von fast 1.385 für den Freistaat. Damit steht Bayern im Vergleich der Bundesländer hinter Berlin, Hamburg, Hessen und Bremen auf dem fünften Platz. Die bundesweite Inzidenz liegt bei rund 1.177 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Bei den kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern lagen die Kreise Starnberg (2.662) und Dachau (2.586) am Montag auf Stelle zwei und drei im bundesweiten Vergleich. An der Spitze rangierte der Berliner Stadtteil Tempelhof-Schöneberg (2.912). In München liegt die Inzidenz derzeit bei 1.568.

Die steigenden Corona-Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar: Laut Divi-Intensivregister lagen auf bayerischen Intensivstationen am Montag 328 erwachsene Covid-Patienten - sechs mehr als am Vortag.

+++ Söder macht Hoffnung auf baldige Lockerung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Lockerungen schon ab Mitte Februar für möglich. "Omikron ist was anderes als Delta", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Wenn es keine Überlastung der Krankenhäuser gebe, müssten Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden, betonte der CSU-Chef am Sonntagabend. Söder geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in zwei Wochen erreicht sein werde. "Also muss man schon für die Zeit danach planen, welche Richtung man gehen muss. Und die Richtung ist relativ eindeutig", so Bayerns Ministerpräsident.

Mehr Zuschauer könnten etwa bei Sport- und Kulturevents erlaubt sein, mehr Möglichkeiten gebe es zudem bei der Gastronomie sowie Messen. Die nächste Bund-Länder-Konferenz im Februar solle aber noch abgewartet werden, betonte Söder in der ARD. "Ich glaube, wir müssen halt Schritt für Schritt gehen."

+++ Neuer Höchstwert: Inzidenz steigt auf 1176,8 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.176,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.156,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 840,3 (Vormonat: 265,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78.318 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 63.393 Ansteckungen.

Corona-News vom 30.01.2022

+++ Corona-Demos: Weniger Teilnehmer als erwartet +++

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Nürnberg und München gegen die Corona-Beschränkungen und insbesondere eine mögliche Impfpflicht demonstriert. An beiden Orten kamen allerdings deutlich weniger Teilnehmer als erwartet. Zwischenfälle wurden von der Polizei nicht mitgeteilt.

In Nürnberg hatte auch die Polizei mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstranten gerechnet, letztlich sprach ein Polizeisprecher von 3.500 bis 4.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. In München wurden ebenfalls 10.000 Menschen auf der Theresienwiese angekündigt. Die Polizei nannte dann dort etwa 1.000 Teilnehmer.

Insbesondere die Protestveranstaltung in Nürnberg wurde vor vielen Menschen scharf kritisiert. Denn die Demo fand am Volksfestplatz in unmittelbarer Nähe zum Reichsparteitagsgelände statt. Zudem war Sonntag der Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933. Auf Twitter kritisierten daher viele Nutzer den Ort und den Zeitpunkt.

+++ Ruf nach "Exit-Strategie" in Corona-Pandemie wird lauter +++

Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen wird in der Politik der Ruf nach einem Konzept für eine Rücknahme von Beschränkungen lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte dem "Spiegel": "Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann." SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, bei den Beratungen von Bund und Ländern am vergangenen Montag sei richtigerweise eine notwendige Öffnungsperspektive bereits in Aussicht gestellt worden. "Bund und Länder sind hier gemeinsam gefordert. Dabei ist frühzeitig unter Einbeziehung des Expertenrates der Bundesregierung zu beraten, welche Branchen und Bereiche zuerst hierunter fallen können."

Im Beschlusspapier von Bund und Ländern am Montag hieß es, es sollten Öffnungsperspektiven entwickelt werden für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne. Die nächsten Beratungen sind für den 16. Februar geplant - sofern nicht das weitere Infektionsgeschehen eine frühere Zusammenkunft nötig mache.

+++ Jede achte Kita von Corona betroffen - Immer mehr Schüler zuhause +++

Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayern sind immer häufiger von Corona betroffen. Stand Freitag fehlten 5,28 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler entweder wegen eines positiven Corona-Tests oder wegen Quarantäne im Unterricht, wie das Kultusministerium auf Nachfrage mitteilte. Von den rund 10.200 Betreuungseinrichtungen - von der Krippe bis zum Hort - waren laut Sozialministerium 1.270 betroffen, das ist etwa jede achte.

Konkret waren 63 Einrichtungen komplett und 876 teilweise geschlossen. In weiteren 331 Kitas waren dem Ministerium zufolge nur Einzelpersonen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Das sind jeweils deutliche Anstiege im Vergleich zu den Werten eine Woche zuvor. Damals waren 49 Einrichtungen ganz und 691 teilweise geschlossen. In 230 waren Einzelpersonen betroffen.

Bei den Schülerinnen und Schülern hatten Stand Freitag 2,48 Prozent einen positiven Corona-Test, 2,8 Prozent waren in Quarantäne. Vor einer Woche hatte der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit positivem Test noch bei 1,5 Prozent gelegen, in Quarantäne waren zu diesem Zeitpunkt 2,3 Prozent.

