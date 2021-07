Coronavirus-News: Politiker fordern besseren Schutz von Kindern

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Aktuelle Corona-Zahlen aus München und Bayern

Der Lockdown in Bayern gilt aktuell bis zum 30. Juni.

In München gibt es einige spezielle Corona-Regeln.

Corona-News vom 11.07.2021

+++ Politiker fordern besseren Schutz für Kinder vor Delta-Variante+++

Politiker verschiedener Parteien drängen auf einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen. SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken sagte gegenüber der Funke-Mediengruppe, man dürfe nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, Kinder und Jugendliche seien nicht gefährdet.

Durch die fehlende Impfung seien die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50 Jahren.

Long-Covid-Folgen könnten jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.

Corona-News vom 10.07.2021

+++Nach Wieler-Aussage: SPD fordert Abschaffung der FFP2-Maskenpflicht +++

In einem Brief an das Bundesgesundheitsministerium stellt RKI-Chef Lothar Wieler fest, dass FFP2-Masken sehr häufig keinen größeren Schutz als medizinische Masken bieten. Diese Aussage ist Wasser auf die Mühlen des bayerischen SPD-Fraktionschef Florian von Brunn, der nun erneut die bayerische Staatsregierung dazu auffordert, die FFP2-Pflicht in Bayern endlich abzuschaffen.

"Diese sinnlose Belastung der Menschen in Bayern muss endlich beendet werden. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske ist bezeichnend für Söders Aktionismus in der Corona-Krise", so von Brunn.



+++ Holetschek: Maskenpflicht und Abstandsgebote bleiben zunächst +++ Trotz aktuell niedriger Corona-Infektionszahlen: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek geht nicht davon aus, dass es in der Pandemie bald auch ohne Maskenpflicht und Abstandsgeboten geht. Das werde auch nach den bayerischen Sommerferien Anfang September noch so sein, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Holetschek stellt sich damit gegen Forderungen etwa von Außenminister Heiko Maas (SPD), der für ein baldiges Ende aller Maßnahmen plädiert hatte.

+++ Bildungsministerin Karliczek für Präsenzpflicht an Schulen +++

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich dafür ausgesprochen, dass nach den Ferien für Schüler trotz Corona grundsätzlich die Präsenzpflicht im Unterricht gelten soll. "Die Präsenzpflicht sollte aus meiner Sicht wieder in der Regel gelten", sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Ausnahmen bei vorerkrankten und besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen müssen aber möglich sein", so Karliczek. Es werde Rahmenbedingungen geben, unter denen sicherer Unterricht gewährleistet werden kann. Vor Schulbeginn nach den Ferien sollten ihrer Ansicht nach alle Schüler einmal getestet werden: "Danach muss es Regeltestungen geben, in der Frequenz abhängig vom Infektionsgeschehen. Das sollten wir uns als erste und wichtigste Maßnahme bei steigenden Inzidenzen leisten."

Für den Schulstart in Bayern nach den Sommerferien hatte sich zuletzt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Präsenzunterricht mit Maßnahmen wie Maskenpflicht, Lüften und regelmäßigen Tests stark gemacht. Aktuell können bayerische Grundschüler an ihrem Platz im Klassenzimmer auf eine Maske verzichten, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Für Schüler an weiterführenden Schulen gilt das, wenn die Inzidenz stabil unter 25 ist.

+++ Umfrage: Mehrheit der Bayern für Impfschwänzer-Strafen +++

Eine klare Mehrheit der Menschen in Bayern hält einer Umfrage im Auftrag des "Bayerischen Rundfunks" zufolge Strafen für das Schwänzen von Impfterminen für angemessen. Fast zwei Drittel befürworteten eine Geldbuße für Menschen, die ihren Impftermin nicht wahrnähmen, ergab die repräsentative Civey-Umfrage für "BR24".

Mit 63,4 Prozent plädieren in Bayern etwas weniger Befragte für finanzielle Folgen des Impfschwänzens als im Bundesdurchschnitt (65 Prozent). 43 Prozent im Freistaat sind der Umfrage zufolge der Meinung, dass Impfterminschwänzer auf jeden Fall bestraft werden sollen, weitere 20,4 sagen "eher ja". Drei von zehn der Befragten (30,5 Prozent) lehnten Strafen für Impfterminschwänzer grundsätzlich oder eher ab. 6,1 Prozent hatten keine klare Meinung.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Corona-News vom 09.07.2021

+++ Keine Blade Night 2021 in München +++

Das Ganze sollte zwischen dem 9. August und dem 27. September über die Bühne gehen, und es sollte nur zwei mögliche Strecken geben - doch wie der Veranstalter SkateMunich! e.V. am Freitag mitteilte, muss die Münchner Blade Night heuer ausfallen. Man bedaure es sehr, "dass es für eine Großveranstaltung wie die Münchner Blade Night keine Genehmigung geben kann - auch nicht nach der neuesten Verordnung der Bayerischen Staatsregierung".

Es handle sich zwar eine reine Freiluft-Veranstaltung, dennoch sei sie zu groß und die Zahl der Teilnehmer nicht zu limitieren, argumentieren die Behörden. Auch könne man die Teilnehmer nicht lückenlos registrieren und die Abstände unter ihnen nicht garantieren.

+++ Intensivmediziner: Maskentragen bleibt notwendig +++

Das Thema erhitzt die Gemüter: Intensivmediziner fordern ein Festhalten an der Maskenpflicht, bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. "Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Andernfalls bestehe im Herbst die Gefahr einer "vierten Welle".

Marx bezog sich damit auf Sorgen vor der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus, die mittlerweile auch in Deutschland dominiert: "Erst mit einer Impfquote von 85 Prozent bei den über 18-Jährigen werden wir die Pandemie für beendet erklären können." In Deutschland sind inzwischen mehr als 40 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Knapp 58 Prozent haben mindestens eine Spritze bekommen.

+++ So stornieren Sie Ihren Impftermin +++

Sie haben bereits einen Impftermin am Impfzentrum vereinbart, brauchen ihn aber nicht mehr? Die Stadt bittet darum, den Termin in diesem Fall zu stornieren. Das funktioniert allerdings nicht über das Internetportal Bayimco, sondern muss telefonisch über die Impfhotline geschehen. Diese ist Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 089/904292222 zu erreichen.

+++ Schutzwirkung von Biontech lässt nach sechs Monaten nach – dritte Impfung notwendig +++

Die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung des gemeinsamen Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr aus. "Wie anhand der vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Daten aus der praktischen Anwendung bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung."

Es sei wahrscheinlich, "dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird". Pfizer und Biontech meinen, dass eine dritte Dosis das höchste Schutzniveau gegenüber allen bisher getesteten Coronavirus-Varianten erhalte, hieß es weiter.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die US-Gesundheitsbehörde CDC teilten nach Bekanntwerden der Impfstoffhersteller-Mitteilung mit, dass Amerikaner, die vollständig geimpft seien, derzeit keine Auffrischungsimpfung benötigen. Man sei aber auf die Verabreichung von Auffrischungsdosen vorbereitet, sollten auch wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sie notwendig seien.

+++ München-Inzidenz schon wieder gestiegen +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag für München einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 11,5 (Vortag: 10,6). Zum dritten Mal in Folge ist der Wert auch bundesweit angestiegen: Die Inzidenz liegt im Landesschnitt jetzt bei 5,5.

Corona-News vom 08.07.2021

+++ Stadt-Appell: Geimpfte Münchner, löscht euren Account! +++

Viele Münchner sind bei BayIMCO registriert, haben auch ein Terminangebot, vereinbaren aber trotzdem keinen Impftermin. Die Stadt München bittet deshalb darum, den BayIMCO-Account zu löschen, wenn man bereits außerhalb des Impfzentrums geimpft worden ist. So kämen andere Menschen ihrerseits schneller an freie Termine.

+++ Gesundheitsminister verteidigt Bayern-Regeln für Zuschauer-Rückkehr +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den Sonderweg des Freistaats bei der Zuschauer-Rückkehr in die Fußball-Stadien verteidigt. Zur neuen Saison dürfen die Vereine in Bayern ihre Stadien zu 35 Prozent auslasten. Maximal sind 20.000 Fans erlaubt – das betrifft ohnehin nur den FC Bayern. In anderen Teilen Deutschlands sind bis zu 50 Prozent Auslastung und maximal 25.000 Zuschauer in den Arenen erlaubt.

Bayerns Entscheidung sei "ein abgewogener erster Schritt hin zu mehr Normalität, der aber weiterhin nur unter der Überschrift 'Umsicht und Vorsicht' umgesetzt werden kann", sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

+++ Bayern-FDP fordert spezielle "Impf-Sonntage" +++

Die FDP Bayern fordert die Einführung von sogenannten "Impf-Sonntagen" im Freistaat. "Wir müssen den Menschen ein unbürokratisches Impfangebot unterbreiten, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Eine Maßnahme kann die Einführung von 'Impf-Sonntagen' sein", wir Bayerns FDP-Chef Daniel Föst in einer Mitteilung zitiert.

Das Prinzip: An jedem Sonntag sollen in Bayerns Impfzentren überschüssige Dosen an kurzfristig Entschlossene verabreicht werden – ohne Voranmeldung. Bei ausreichenden Kontingenten sollen die Bürger zudem frei entscheiden können, welchen Impfstoff sie nehmen wollen.

+++ Mehr als 1.000 Corona-Verfahren am Verwaltungsgerichtshof +++

Seit Ausbruch der Corona-Krise musste sich der Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit 1.140 Verfahren befassen, bei denen gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verstoßen wurde. Corona habe den Richtern "Nachtschichten beschert", sagte die Gerichtshof-Präsidentin Breit.

650 davon seien Normenkontrolleilverfahren gewesen. Dazu kamen dann noch Fragen des Versammlungsrechts wie sie sich beispielsweise bei "Querdenker"-Demonstrationen gezeigt hätten. 900 Verfahren seien bereits entschieden.

+++ München-Inzidenz bei 10,6 +++

Am Donnerstagmorgen meldet das RKI einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 10,6 in München. Am Vortag lag dieser bei 10,7. Bundesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 5,2 (Vortag: 5,1).

+++ Mangelhafte Masken - Firma will 2,3 Mio. Euro zurück +++

Eine Firma, die Apotheken mit FFP2-Masken versorgt, will ihr Geld zurück: Sie hatte bei einem Lieferanten im April vergangenen Jahres knapp 850.000 hochwertige Atemschutzmasken bestellt. Bei der Lieferung stellte sich, laut Klägerin heraus, dass die Qualität zu schlecht und die Masken unbrauchbar seien. Die Firma fordert deshalbhalt heute vor dem Landgericht München die Rückabwicklung des Kaufvertrages - und damit die Rückzahlung von 2,28 Millionen Euro.

Corona-News vom 07.07.2021

+++ R-Wert in Bayern ist wieder über 1 +++

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl ist in Bayern wieder über die Schwelle von 1 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab das Robert Koch-Institut (RKI) den sogenannten 7-Tage-R-Wert für den Freistaat am Mittwoch mit 1,02 an - und damit sogar minimal höher als den Wert für Gesamtdeutschland.

"Wir beobachten gerade, dass die Reproduktionszahl von Tag zu Tag um den Wert 1 schwankt", sagte ein Ministeriumssprecher. Jedoch: "Der R-Wert sollte insbesondere bei den niedrigen Infektionszahlen nicht isoliert betrachtet werden, denn er reagiert sensibel auf die auch täglich schwankenden Zahlen der neuen Infektionen."

Ein R-Wert von 1,02 bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken. Die Kennziffer bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter 1, stieg aber zuletzt relativ kontinuierlich an. Experten zufolge könnte das an der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und an Lockerungen der Corona-Beschränkungen liegen.

+++ Weniger Hochzeiten 2020: Corona bremst Liebesglück aus +++

Im Corona-Jahr 2020 haben rund zehn Prozent weniger Paare in Bayern geheiratet als noch im Jahr zuvor. 61.138 Menschen gaben sich das Ja-Wort – das sind 7.363 weniger als 2019. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mit.

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung seien maßgeblich für den Rückgang verantwortlich, hieß es. Die Hochzeiten verteilten sich aber übers Jahr ganz unterschiedlich: Besonders zu Beginn der Pandemie verzichteten offenbar viele Paare auf eine Hochzeit oder verlegten sie. Im April 2020 heirateten demnach fast 42 Prozent weniger Paare als in den Jahren davor, im Mai knapp 33 Prozent.

Später im Jahr habe es vermutlich Nachholeffekte gegeben, teilte das Amt mit. Im Oktober gab es sogar rund 22 Prozent mehr Trauungen als in den Vorjahren – viele davon am "Schnapszahltag" 10.10.2020. Für dieses Datum meldeten die Standesämter den Tagesrekord von 1.955 Trauungen.

+++ Holetschek: Impfempfehlung für Jugendliche muss erneut geprüft werden +++

Die eingeschränkte Empfehlung zu Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen muss laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek auf Grundlage neuester Daten erneut überprüft werden. "Da erwarten wir, dass wir von der Ständigen Impfkommission (Stiko) bald Empfehlungen haben, damit da Klarheit herrscht", sagte der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Weiter: "Wir sollten da möglichst bald auch die Daten auswerten, die international ja schon zur Verfügung stehen." Als Beispiel nannte er die USA, wo junge Menschen schon länger geimpft würden. Die dortigen Daten und ständig neu gewonnenen Erkenntnisse müssten die Grundlage für Deutschland bilden, um klare Schlussfolgerungen zu ziehen.

+++ Luftfilter-Diskussion: Entscheidungsgrundlage fehlt +++

Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl vermisst in der Diskussion um die Anschaffung von Luftfiltern für Schulen klare Entscheidungsgrundlagen. Die Kommunen seien zudem von der Entscheidung überrumpelt worden. "Mit uns hat keiner gesprochen", beklagte er. Bis zu 50 Prozent der Kosten seien förderfähig, den Rest müssten die Kommunen selbst zahlen, so Söders Regierung.

Die Staatsregierung übernehme natürlich nicht 50 Prozent der Kosten, kritisierte Brandl. "Denn hinzukommen werden Beraterkosten, Installationskosten, Wartungskosten. Und das, was uns am meisten stört, ist die Tatsache, dass wir bis heute keinen gesicherten Beweis darüber haben, ob diese Raumluftfilter tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten."

+++ München-Inzidenz steigt wieder +++

Wie das RKI in der Nacht auf Mittwoch mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München aktuell bei 10,7 (Vortag: 10,0). Bundesweit liegt sie bei 5,1.

Corona-News vom 05.07.2021

+++ Kreuzimpfungen in Riem +++

Am Impfzentrum werden Münchner, die als Erstimpfung Astrazeneca erhalten haben, künftig Biontech oder Moderna erhalten. Nur auf ausdrücklichen Wunsch wird Astrazeneca auch als Zweitimpfung verwendet.

Astra-Impflinge können den Termin für ihre Zweitimpfung auf Wunsch nach vorne verschieben. Das geht allerdings nicht über das Portal Bayimco, sondern nur über die Münchner Impfhotline (089 90 42 92 222, täglich 8-18 Uhr). Der Mindestabstand zur Erstimpfung muss bei Kreuzimpfungen mindestens vier Wochen betragen. Außerdem können sich nun auch Münchner, die die Erstimpfung beim Hausarzt erhalten haben, einen Zweitimpfungstermin am Impfzentrum geben lassen. Sie müssen sich bei Bayimco registrieren und dann im Anschluss die Hotline anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Freie Termine gibt es aber erst ab September.

+++ In Bayern macht sich Impfmüdigkeit breit +++

Die bayerische Staatsregierung sieht eine einsetzende Impfmüdigkeit in der Bevölkerung zunehmend als Herausforderung im Kampf gegen Corona. "Wir müssen jeden Tag dafür werben, dass wir Impfwillige finden", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts.

Er plädierte für niederschwelligere Impfangebote. Der Impfstoff müsse jetzt zu den Menschen gebracht werden. Er stelle sich vor, dass man sich die Corona-Impfung "praktisch im Vorbeigehen" verabreichen lassen kann.

Nach Regierungsangaben haben derzeit in Bayern 54 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Rund 38 Prozent sind vollständig geimpft. Zuletzt hatten sich Berichte gehäuft, dass kaum Interesse an Sonder-Impfaktionen bestand, besonders dann, wenn der Impfstoff von AstraZeneca im Angebot war.

+++ 190 Millionen Euro für Luftreiniger in Schulen +++

Der Freistaat Bayern stellt den Schulen 190 Millionen Euro für die Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftreinigungsgeräten zur Verfügung. Das kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an. Mit dem Geld sollen rund 60. 000 Klassenzimmer und 50.000 Räume in Kindertagesstätten mit mobilen Luftreinigern versorgt werden können. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Freistaat 50 Millionen bereitgestellt. Das Geld sei weitgehend ausgeschöpft, sagte Herrmann.

Die Luftreiniger sollen die Virenlast in der Raumluft verringern und damit einen Beitrag leisten, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu senken. Herrmann rief die Kommunen - die eigentlich für die Schulen zuständig sind - auf, das Geld abzuschöpfen. Die Geräte seien vom Land bis zu 50 Prozent förderfähig. Den Rest müssen die Kommunen selbst aufbringen.

+++ Jetzt kritisiert auch Gesundheitsminister Impf-Muffel Aiwanger +++

Nach Söder hat auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die Position seines Kabinettskollegen Hubert Aiwanger zu Corona-Impfungen kritisiert.

Der Vorsitzende der Freien Wähler steht in der Kritik, weil er sich bislang keine Spritze gegen das Coronavirus hat geben lassen. Aiwanger wehrt sich dagegen. Er verlangt, dass auf Ungeimpfte kein Druck ausgeübt werden dürfe.

Auch Holetschek sagte, dass jeder selbst entscheiden müsse, ob man sich impfen lasse."Ich sage aber auch, Impfen ist ein Akt der Solidarität. Wenn man bestimmte öffentliche Ämter innehat und sozusagen auch Vorbild ist, sollte man sich bewusst machen, welche Welle man damit auslöst."

+++ München-Inzidenz sinkt +++

Wie das RKI in der Nacht auf Dienstag mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München aktuell bei 10,0 (Vortag: 11,6). Bundesweit liegt sie bei 4,9.

Corona-News vom 04.07.2021

+++ Münchner Medizinethiker gegen Bestrafung von Impfschwänzern +++

In der Politik wird aktuell darüber diskutiert, ob Menschen, die Corona-Impftermine nicht wahrnehmen, eine Strafzahlung leisten sollten. Der Münchner Medizinethiker Georg Marckmann hat sich gegen diese Maßnahmen ausgesprochen.

Gegenüber " " hat der LMU-Professor erklärt, dass eine Bestrafung von Impfschwänzern einen negativen Effekt haben könne. Für manche Menschen könne das abschreckend wirken, sich für einen Impftermin zu registrieren. Das Vertrauen in die Corona-Impfung müsse stattdessen gefördert werden.

+++ Reisebeschränkungen für Portugal und Großbritannien werden gelockert +++

Die Bundesregierung lockert die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal deutlich. Am Mittwoch werden die fünf Länder vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft, wie das Robert Koch-Institut am Montagabend mitteilte. Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt.

Mit der Herabstufung zum Hochinzidenzgebiet entfällt das Beförderungsverbot ganz, die Einreise nach Deutschland ist also für alle Personen mit allen Verkehrsmitteln wieder grundsätzlich möglich. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nur noch für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen zweiten Test auf fünf Tage verkürzen.

+++ Dehoga fordert weitere Lockerungen +++

Angesichts des niedrigen Inzidenzgeschehens bei gleichzeitig stetig steigender Impf- und Genesenenquote fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga weitere Öffnungsmaßnahmen. So sollen etwa Negativ-Getestete mit Geimpften und Genesenen (3G) gleichgestellt werden, um Anreize für freiwillige Testungen und Impfungen zu schaffen. Auch einen Wegfall der Maskenpflicht bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m oder der 3G-Regel fodert der Verband. Und: Clubs und Diskotheken sollen wieder öffnen dürfen.

+++ Sonderimpfaktion für volljährige Schüler +++

Die Landeshauptstadt München bietet volljährigen Schülerinnen und Schülern der aktuellen Abschluss- und Vorabschlussklassen eigene Impftermine im Impfzentrum Riem an. Dieses besondere Impfangebot ist an alle Schülergerichtet, die zum Stichtag 30. Juni 2021 volljährig sind und im aktuellen Schuljahr 2020/2021 eine Abschlussklasse oder eine Vorabschlussklasse an einer Münchner Schule besuchen.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: "Damit wir dieses Impfangebot in München zügig und noch vor Beginn der Sommerferien umsetzen können, bieten wir Reihenimpfungen im Impfzentrum Riem an. Ich freue mich sehr, dass wir diese Impfaktion in unserem leistungsstarken Impfzentrum kurzfristig stemmen können und hoffe auf rege Beteiligung der Schülerinnen und Schüler."

Die Impftermine finden statt am Montag, 12. Juli, Montag, 19. Juli, und Montag, 26. Juli. Die impfberechtigten Schülerinnen und Schüler werden über die Schulen über die Anmeldemöglichkeit informiert. Hierzu wird ab Mittwoch, 7. Juli, ein eigenes Portal zur Verfügung stehen.

+++ München-Inzidenz doppelt so hoch wie Bundesdurchschnitt +++

Wie das RKI in der Nacht auf Montag mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München aktuell bei 11,6. Bundesweit liegt sie weiter konstant bei 5,0.

Corona-News vom 03.07.2021

+++ Diskussion über Strafen für geschwänzte Impftermine +++

Politiker von SPD und Union haben sich Forderungen angeschlossen nach Strafzahlungen für Menschen, die Corona-Impftermine nicht wahrnehmen. "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild am Sonntag".

Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU). Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wies die Idee zurück. Kritik kam auch von Ärztevertretern und von der Opposition: Statt mit Bußgeldern solle lieber mit Impfanreizen gearbeitet werden.

+++ Bundes-Inzidenz erstmals wieder gestiegen +++

Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sie lag bei 5,0 Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner und damit um 0,1 höher als tags zuvor (4,9; Vorwoche: 5,7), wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.23 Uhr wiedergeben.

Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Institut binnen eines Tages 559 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 538 Ansteckungen gelegen.

+++ Delta-Variante breitet sich in München aus +++

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Bayern zunehmend aus. Die mit Abstand meisten registrierten Fälle gibt es in München. Der Statistik des Landesamtes für Gesundheit (LGL) zufolge wurden bis 30. Juni 139 Delta-Fälle in der Landeshauptstadt festgestellt. Bis 1. Juni waren es noch 29. Bayernweit stieg die Zahl der Delta-Fälle im Juni von 95 auf 481.

Zu berücksichtigen sei, dass nicht alle positiven Coronatests daraufhin ausgewertet würden, um welche Virusvariante es sich handelt, erläuterte ein LGL-Sprecher. Zudem gebe es eine Zeitverzögerung, da es sich um ein aufwendiges Laborverfahren handele: Teilweise werde den Behörden zunächst lediglich ein positives Testergebnis mitgeteilt und die konkrete Auswertung der Variante nachgemeldet.

Nicht nur in großen Städten wie München, Nürnberg oder Augsburg wird die Delta-Variante inzwischen häufiger festgestellt, sondern auch in ländlichen Regionen wie zum Beispiel in den Landkreisen Kitzingen, Ostallgäu, Aschaffenburg und Ebersberg. Mancherorts waren laut LGL-Tabelle bis Mittwoch keine Delta-Fälle bekannt, etwa in Bayreuth, Kempten, Straubing sowie den Landkreisen Lichtenfels und Hof.

+++ Sieben-Tage-Inzidenz in München gestiegen +++

Die Inzidenz ist in München klettert wieder nach oben: Das Robert Koch-Institut gibt diese am Freitag mit einem Wert von 11,5 an Stand: 03. Juli, 3.13 Uhr). Tags zuvor war noch ein Wert von 10,8 gemeldet worden. Bundesweit liegt die Inzidenz mittlerweile bei 4,9.

Corona-News vom 02.07.2021

+++ Tschechien plant Verschärfung der Einreisebestimmungen +++

Aus Sorge vor der Delta-Variante des Coronavirus verschärft Tschechien seine Einreisebestimmungen. Nach den Plänen der Regierung müssen vom 9. Juli an alle Reisenden ein Online-Meldeformular ausfüllen, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Wer nicht vollständig geimpft sei, müsse zudem einen negativen PCR-Test vorlegen, unabhängig davon, aus welchem Land er komme. Die Einzelheiten der neuen Regelung waren noch nicht bekannt.

Bisher gilt noch, dass die Einreise aus sogenannten grünen Ländern mit geringem Corona-Risiko wie Deutschland ohne Auflagen möglich ist. Eine wichtige Änderung gibt es vom 9. Juli an auch in einem anderen Punkt: Als vollständig geimpft gilt man erst 14 Tage nach Verabreichung aller notwendigen Covid-19-Impfstoffdosen. Bisher war dies bereits drei Wochen nach der ersten Impfung der Fall.

+++ Weitere Impfaktion für italienische Hotel-Mitarbeiter in München +++

In München soll es eine zweite Impfaktion für Hotelmitarbeiter aus Italien gegeben haben. Die Nürnberger Generalstaatsanwalt hat deswegen nun die Ermittlungen ausgeweitet. Auch in dem neuen Fall bestehe der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Hotels aus Italien Spritzen gegen das Coronavirus erhalten haben, sagte Oberstaatsanwalt Matthias Held am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Neuer IHK-Präsident ist gegen Homeoffice-Pflicht +++

Der neue Präsident der IHK für München und Oberbayern, Klaus Josef Lutz, hält nichts von einer Homeoffice-Pflicht. "Die Unternehmen in Bayern haben bewiesen, dass sie sehr verantwortungsvoll mit der Krise umgegangen sind. Eine gesetzliche Regelung, wie das jetzt einige fordern, halte ich deshalb nicht für nötig. Das machen die Betriebe in Eigenregie, falls es das Pandemiegeschehen erfordert", sagte der Chef der oberbayerischen Industrie- und Handelskammer dem "Münchner Merkur".

Er glaube allerdings, dass es künftig "mehr Hybridarbeitsplätze geben wird" – wenn die Voraussetzungen stimmen: "Das setzt aber voraus, dass wir mit der Digitalisierung noch schneller vorankommen."

Corona-News vom 01.07.2021

+++ PCR-Tests in Bayern nicht mehr kostenlos +++

Corona-Tests in den Praxen niedergelassener Ärzte in Bayern sind seit Donnerstag nicht mehr kostenlos. Gratis-Tests gebe es aber noch in den kommunalen Testzentren, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Als die vom Freistaat finanzierten Jedermanntests eingeführt worden seien, seien PCR-Tests das einzige verfügbare Mittel gewesen, um Infektionen zu erkennen. Seitdem seien viele hilfreiche Werkzeuge hinzugekommen. Angesichts steigender Impfzahlen geht das Gesundheitsministerium für die Zukunft davon aus, dass es einen sinkenden Bedarf an PCR-Tests bei Menschen ohne Symptome geben wird.

+++ Heftige Kritik an UEFA +++

Vor dem EM-Spiel in der Allianz Arena am Freitag (Belgien – Italien) reißt die Kritik an der Zuschauer-Politik der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nicht ab und wird nun durch Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) untermauert. Laut WHO nimmt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Europa nach einem zehnwöchigen Rückgang erstmals wieder zu.

Angetrieben von "Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen" sei die Fallzahl vergangene Woche um zehn Prozent gestiegen, sagte der europäische WHO-Regionaldirektor Hans Kluge gestern bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Laut WHO-Expertin Catherine Smallwood müssen die Verantwortlichen in den EM-Spielorten Bewegungen der Zuschauer stärker überwachen. In München war ebenfalls kritisiert worden, dass viele Besucher in der Arena keine Masken getragen hatten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) kritisierte:. "Ich halte die Position der UEFA für absolut verantwortungslos."

+++ Kulturszene sauer auf Staatsregierung +++

Der Verband Münchner Kulturveranstalter hat sich in einem Offenen Brief an die Staatsregierung gewandt und die Ungleichbehandlung angeprangert. "Wir sind schockiert über die andauernde mangelnde Kommunikation von Politik und Verwaltung, mit Kulturveranstaltern in Bayern im Dialog miteinander Lösungen zu finden und empfinden einen Mangel an Respekt vor den Leistungen aller Kulturschaffenden im Land", heißt es in einem Offenen Brief an Markus Söder.

Die Politik hatte nun über ein Jahr Zeit, sich dazu Gedanken zu machen, sich Know-how einzukaufen und Konzepte zu entwickeln. "Warum schaffen Sie es bis heute nicht, eine transparente, faire und zielführende Kulturpolitik mit nachvollziehbaren Prozessen zu machen?", heißt es abschließend in dem Brief.

+++ R-Wert liegt in München wieder über 1 +++

Die Reproduktionszahl für München liegt zum ersten Mal seit langem wieder über 1. Die Stadt weist für den 1.7. einen Wert von 1,03 aus – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 103 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

+++ Keine Priorisierung mehr: Wichtige Änderung bei Impf-Registrierung kommt +++

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert alle Bayern ab 18 Jahren auf, sich für eine Corona-Impfung registrieren zu lassen. "Künftig entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung darüber, wie schnell ich einen Termin bekomme", sagte er am Donnerstag in München. "Jetzt sollten sich auch diejenigen in der Impfplattform BayIMCO registrieren, die bislang darauf verzichtet hatten, weil sie keine Priorisierung haben."

An diesem Freitag fällt die Priorisierung in den Impfzentren. Dann könne "jeder unabhängig von Vorerkrankungen und je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs auch in den Impfzentren ein Impfangebot bekommen", betonte der Minister.

Eine notwendige Software-Aktualisierung der bayerischen Impfplattform sei für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplant, sagte Holetschek. Ab dieser Systemänderung werde die Reihenfolge zur Termineinladung ausschließlich über das Datum der Registrierung vergeben.

Corona-News vom 30.06.2021

+++ Curevac: Corona-Impfstoff zeigt 48 Prozent Wirksamkeit +++



Auch die finalen Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten von Curevac aus Tübingen sind enttäuschend. Sie zeigen insgesamt eine deutlich geringere Wirksamkeit als andere Impfstoffe. Laut den Ergebnissen der finalen Analyse liegt sie bei 48 Prozent über alle Altersgruppen hinweg. Das teilte Curevac am späten Mittwochabend in Tübingen mit. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse war von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" die Rede gewesen. Die Daten der Zwischenanalyse hatten für einen deutlichen Rückgang des Börsenkurses und Enttäuschung bei Politikern gesorgt. In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren zeigte der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf. Einen vollständigen Schutz gab es in dieser Altersgruppe vor einem Krankenhausaufenthalt oder Tod. "Die Daten für die über 60-Jährigen innerhalb der Studie waren nicht ausreichend, um eine Wirksamkeit bestimmen zu können", sagte Curevac-Sprecherin Sarah Fakih.

+++ Bundeswehrsoldaten zur Kontaktverfolgung abgezogen +++

Staatsminister Dr. Florian Herrmann hat am Mittwoch Soldatinnen und Soldaten des IT-Bataillons 293 aus Murnau verabschiedet, deren Einsatz bei der Kontaktnachverfolgung der Landeshauptstadt München zum 30. Juni 2021 endet. Gemeinsam mit dem Kommandeur des Landeskommandos Bayern, General Thomas Hambach, der Leiterin des Gesundheitsreferats der Stadt München, Beatrix Zurek, und dem Leiter des städtischen Krisenstabes, Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble dankte Staatsminister Dr. Herrmann den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz, stellvertretend für die gesamte Truppe im Amtshilfeeinsatz.

+++ 7-Tage-Inzidenz in München wieder unter 10 +++

Die Inzidenz ist in München wieder unter die 10er-Marke gefallen. Das Robert Koch-Institut gibt diese am Mittwoch mit einem Wert von 9,8 an. Bundesweit liegt die Inzidenz mittlerweile bei 5,2.

+++ 90 Prozent wollen weiter im Homeoffice arbeiten +++

Nach dem Auslaufen der Homeofficepflicht wollen einer DAK-Bayern-Studie zufolge 90 Prozent auch künftig mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit daheim ableisten. 46 Prozent wollen höchstens zur Hälfte, zehn Prozent fast gar nicht mehr ins Büro zurück. Während der zweiten Corona-Welle waren laut DAK rund 40 Prozent der Beschäftigten in Bayern im Homeoffice - bei hoher Arbeitszufriedenheit und Produktivität.

Bayerns SPD-Chefin Ronja Endres fordert ein dauerhaftes Recht für Arbeitnehmer auf Homeoffice: "Wir brauchen eine Regelung, die Arbeitnehmern ein verbindliches Recht auf mobiles Arbeiten zusichert. Mindestens 24 Tage pro Jahr, im Idealfall sogar mehr, sollten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zugestehen."

Corona-News vom 29.06.2021

+++ Öffnung der Nachtgastronomie vertagt: Föst kritisiert Aiwanger +++

Der Ministerrat hat am Dienstag die Öffnung der Nachtgastronomie vertagt, Bayerns FDP-Chef Daniel Föst lässt vor allem an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kein gutes Haar. "Die Staatsregierung lässt Bayerns Bar- und Clubbranche seit mehr als 15 Monaten im Regen stehen. Das ist für zigtausende Lokalbetreiber und Beschäftigte unzumutbar. Wirtschaftsminister Aiwanger hat in den vergangenen Wochen mehrfach einen Plan für die Schankwirtschaften und Unterhaltungsgastronomie in Aussicht gestellt. In der heutigen Kabinettssitzung ist er erneut eingeknickt. Bayerns Bars, Clubs und Diskotheken harren weiter einer Öffnungsperspektive", sagte Föst.

Föst argumentierte: Eine kontrollierte Öffnung gebe nicht nur den Unternehmen wieder Luft zum Atmen, geöffnete Bars, Clubs und Diskotheken führten auch dazu, dass sich Feiern im öffentlichen Raum wieder dorthin verlagern, wo Sicherheitsregeln eingehalten werden. "Zudem kann kein Mensch nachvollziehen, weshalb private Feiern mittlerweile weitgehend erlaubt sind, während professionelle Lokalbetreiber nach wie vor mit dem Rücken zur Wand stehen. Mit Hygienekonzepten, Sicherheitsvorschriften und koordinierten Einlasssystemen soll auch unsere Bar- und Clubszene wieder öffnen dürfen."

+++ Gastronomie künftig bis 1 Uhr geöffnet +++

Eine Stunde länger: Ab kommenden Donnerstag (1. Juli) darf die Gastronomie in Bayern bis 1 Uhr statt wie bisher bis 0 Uhr geöffnet haben - oder wie es im Kabinettsbeschluss heißt: "Gastronomische Angebote dürfen künftig bis 1 Uhr zur Verfügung gestellt werden." Überregionale Märkte sollen künftig mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten zugelassen werden.

+++ Bayern regelt Vorgaben für Hochinzidenzgebiete selbst +++

Nach dem Wegfall der Bundesnotbremse ab dem 1. Juli hat Bayern die Corona-Regeln für Regionen mit einer Inzidenz über 100 binnen sieben Tagen neu geregelt. Es werde keine Übernahme der bisherigen Bundesregel in Landesrecht geben, aber es gelten weiter Vorsichtsmaßnahmen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München. Der Ministerrat beschloss demnach, dass in Bayern bei Inzidenzen oberhalb von 100 künftig die gleichen Regeln gelten, die bisher bereits für Regionen mit einer Inzidenz oberhalb von 50 vorgeschrieben waren.

Dazu zählen unter anderem die Kontaktbeschränkung auf den eigenen Hausstand und maximal zwei weitere Hausstände, Veranstaltungen dürfen innen nur noch mit maximal 25 Personen und außen 50 Personen durchgeführt werden, für Gastronomie, Beherbergungswesen, Sport und Kultur gelten wieder Testnachweispflichten. Sollte eine Inzidenz von mehr als 100 eintreten, "sind die Kommunen verpflichtet, weitergehende, intensive Maßnahmen zu machen nach der jeweiligen Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium, betonte Söder.

Die sogenannte Bundesnotbremse hatte in den vergangenen Monaten bundesweit die gleichen Regeln für Regionen mit mehr als 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche vorgegeben. Innerhalb der Koalition hatte es immer wieder Streit um die Regelung gegeben, die Freien Wähler lehnten sie ab, weil sie Befugnisse des Landes gefährdet sahen und auch einzelne Regeln ablehnten.

+++ Beschluss: An allen Schulen entfällt die Maskenpflicht am Platz +++

Nach den bayerischen Grundschülern müssen auch Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen am Sitzplatz keine Maske mehr tragen – sofern die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend mitteilte. Es solle dabei empfohlen werden, dreimal statt zweimal pro Woche einen Corona-Test zu machen.

+++ Bayern erlaubt bis zu 1.500 Zuschauer bei Kultur und Sport +++

Bayern lockert die Corona-Schutzmaßnahmen für Kultur- und Sportveranstaltungen weiter. Unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte sind im Freien statt bisher 500 künftig bis zu 1.500 Zuschauer erlaubt, davon bis zu 200 auf Stehplätzen mit Mindestabstand. Das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag.

+++ Holetschek: Konsequente Kontrollen von Urlaubsrückkehrern +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dringt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf bessere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern. Bestehende Regeln wie Testpflicht und Quarantäne müssten konsequent durchgesetzt und so weit es geht kontrolliert werden, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. "Das ist der Maßstab, den wir da setzen müssen."

+++ EM als Superspreader-Event? Söder mahnt zur Vorsicht +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wegen der Corona-Krise weiter Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft angemahnt. Am Spielort München und in Deutschland allgemein sei es bislang "gut gelaufen", sagte Söder der "Bild". Man habe sich "ganz bewusst dafür entschieden, so lange abzuwarten, bis klar war, wie sich die Inzidenzen bei uns entwickeln", sagte er mit Blick auf eine Zulassung von Zuschauern im Stadion und betonte: "Ich möchte halt nicht, dass es uns einholt."

Dass in Budapest mehr als 55.000 Zuschauer in das Stadion durften, hält Söder für einen Fehler. "Ich hätte das in Ungarn so nicht gemacht, hätte das nicht verantworten wollen. Ausgangspunkt für ein Superspreader-Event zu sein, das ist der Fußball in dem Verhältnis nicht wert. Genießen ja, aber genießen mit Verstand", sagte Söder.

+++ Kabinett diskutiert über Corona-Lage an Bayerns Schulen +++

Eine Woche nach der überraschenden Aussetzung der Maskenpflicht im Unterricht an Bayerns Grundschulen steht das Thema am Dienstag im Kabinett wieder auf der Tagesordnung. Der Ministerrat muss dann die Frage klären, ob und wann auch an den weiterführenden Schulen am Sitzplatz in der Klasse auf die Maske verzichtet werden darf. Die Freien Wähler fordern schon länger eine Aufhebung der Maskenpflicht an allen Schulen, die Forderung wird auch von Teilen der Opposition unterstützt.

+++ Ärztevereinigung rät: Impftermin und Urlaub koordinieren +++

Mit Blick auf die Sommerferien und die laufenden Corona-Impfungen hält es die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) für sinnvoll, sich bei der Urlaubsplanung nach den Impfterminen zu richten. Es sei sinnvoll, die vereinbarten Zeitabstände zwischen Erst- und Zweitimpfung einzuhalten – insbesondere im Sinne einer besseren Wirksamkeit. "Individuelle Urlaubspläne der zu impfenden Personen können hier nicht den Ausschlag geben beziehungsweise sind um die Impftermine herum zu planen."

Impfmüdigkeit bei den Patienten sei in Bayerns Arztpraxen noch nicht eingekehrt. "Die Anfrage nach Erstimpfungen in den Praxen ist nach wie vor spürbar vorhanden", teilte ein Sprecher am Montag mit. "Wobei es hier große Unterschiede je nach Impfstoff gibt." Es seien aber alle zugelassenen Impfstoffe als "hochgradig wirksam" anzusehen.

+++ Bayerns Abiturienten: Trotz Corona bessere Ergebnisse +++

Trotz der schwierigen Bedingungen in der Corona-Krise haben Bayerns Abiturienten 2021 besser abgeschnitten als in früheren Jahren. Nach den ersten Rückmeldungen der Schulen an das Kultusministerium zeichnet sich ab, dass der Gesamtdurchschnitt voraussichtlich zwischen 2,1 und 2,2 liegen wird. In den Jahren zuvor hatte der Gesamtschnitt zwischen 2,2 und 2,3 gelegen.

"Unsere Abiturienten haben bei den Abiturprüfungen exzellent abgeschnitten. Sie können sehr stolz auf ihre Leistung sein", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München.

Corona-News vom 28.06.2021

+++ Gesundheitsminister wollen Impfzentren zurückfahren +++

Die Gesundheitsminister der Bundesländer wollen im Herbst den Betrieb der Impfzentren zurückfahren. Auch über den 30. September hinaus setze man bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf staatliche oder kommunale Impfangebote. Der Schwerpunkt dabei solle zunehmend aber auf mobilen Impfteams liegen, heißt es in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom Montagabend. Die Länder könnten dabei selbst über die künftige Infrastruktur des Impfangebots entscheiden. Im Bedarfsfall sollen die Impfzentren in jedem Fall aber auch schnell wieder aktiviert werden können.

+++ Bayern fordert Regeln und Kontrollen für Rückkehrer +++

Wegen der in einigen Bundesländern jetzt anstehenden Sommerferien fordert Bayern vom Bund klare Vorgaben und Regeln für Reiserückkehrer. "Es war letztes Jahr schon das Problem, dass dies sehr spät gemacht wurde, als der Urlaub in den meisten Bundesländern vorbei war", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Impfgipfel in der Staatskanzlei in München.

Es gehe dabei nicht darum, neue Testkapazitäten aufzubauen - diese seien anders als vor einem Jahr in ganz Deutschland gut vorhanden, sagte Söder. Es müsse aber "fixiert" werden, wie die vorhandenen Testpflichten auch kontrolliert würden. Zumindest bei Rückreisen per Flugzeug, Bahn und Bus müsse durch Negativtests vor der Einreise das Risiko eingeschleppter Infektionen bestmöglich minimiert werden.

+++ Lange Warteschlangen vor Münchner Impfzentrum +++

Hunderte mussten heute im Freien anstehen - wohl weil sie viel zu früh da waren. Etliche Menschen haben sich bei der AZ gemeldet und lange Schlangen vor dem Münchner Impfzentrum beklagt. Dort, so berichten sie, seien bis zu 1.000 Leute gleichzeitig in der Sommerhitze vor dem Gebäude angestanden. Trotz vorher gebuchter Termine - und ohne Schutz vor der prallen Sonne.

"Die Reihen sind immer wieder umorganisiert worden, weil noch mehr Leute dazugekommen sind", erzählt Reinhard Wittig (76). "Und die, die neu dazukamen, die haben oft das Ende der Schlange nicht mehr finden können." Etwa eine Stunde sei er vor dem Gebäude angestanden, "dabei hatte ich doch einen Termin".

Das Gesundheitsreferat erklärte auf Nachfrage der AZ, die langen Schlangen seien darauf zurückzuführen, dass viele Bürger "bis zu zwei Stunden vor den terminierten Zeitslots im erscheinen". Die Behörde appelliert: "Es ist vollkommen ausreichend, 15 Minuten vor dem Termin anzukommen."

+++ Bayern hebt Impfpriorisierung in Impfzentren auf +++

Der Freistaat Bayern hebt noch in dieser Woche die Impfpriorisierung in allen bayerischen Impfzentren auf. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag mit. Da "nur" noch 275.000 Menschen aus den Priorisierungsgruppen 1-3 auf den Wartelisten stünden, sei der Schritt nun möglich, so Söder.

+++ Lauterbach: Corona-Kontrollen an Bahnhöfen und an Grenzen +++

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) spricht sich für Kontrollen von Test- und Impfnachweisen an Bahnhöfen aus. So soll das Risiko von Corona-Infektionen in der Urlaubs- und Reisezeit möglichst gering gehalten werden. "Wenn die ersten Stichproben ergeben, dass es so nicht funktioniert, dann müsste man tatsächlich mit Grenzkontrollen arbeiten", sagte Lauterbach im Interview mit RTL/ntv.

Außerdem fordert der SPD-Politiker eine verschärfte Testpflicht. Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, soll sich vor Rückreise testen und dann nochmal fünf Tage nach Einreise. Und Lauterbach geht noch weiter: "Es wäre eine kluge Regelung, wenn man in den fünf Tagen dazwischen für diejenigen, die aus Risikogebieten kommen, sogar Quarantäne vorsehen würde." So könne der Reiseverkehr auch aus Nicht-EU-Staaten relativ sicher geregelt werden.

+++ Bayerischer Impfgipfel: Wie kann schneller geimpft werden? +++

In der Hoffnung auf wieder mehr Tempo bei den Corona-Impfungen im Freistaat lädt die Staatsregierung am Montagvormittag Experten und Kommunalpolitiker zum Impfgipfel.

Bei der Videokonferenz geht es primär darum, wie in Bayern wieder mehr Erstimpfungen durchgeführt werden können. In den vergangenen Wochen hatte es wegen des Mangels an Impfstoffen in den Impfzentren vor allem nur Zweitimpfungen gegeben. Nachdem aber für die kommenden Wochen wieder von den Herstellern mehr Vakzin in Aussicht gestellt wurde, soll das Tempo nun wieder angezogen werden.

Corona-News vom 27.06.2021

+++ Holetschek will Urlauber streng auf Corona testen +++

Urlauber, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sollen nach dem Willen von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) an den Grenzen engmaschig auf Impfausweise und negative Corona-Tests kontrolliert werden. Das sagte der CSU-Politiker, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die rasche Ausbreitung der Delta-Variante.

"Im Gegensatz zum letzten Sommer sind in ganz Deutschland flächendeckende Testsysteme aufgebaut. Entscheidend ist, dass vor Einreise getestet wird und die Testnachweise an den Grenzübergängen und den Flughäfen nicht nur stichprobenartig kontrolliert werden", so Holetschek. Bund und Land befänden sich in enger Abstimmung, um engmaschige Kontrollen während der Reisezeit sicherzustellen, sagte Holetschek weiter.

Corona-News vom 26.06.2021

+++ Söder: Delta-Variante bald auch in Bayern dominant +++

Die Delta-Variante des Coronavirus wird nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bald auch in Bayern das Infektionsgeschehen bestimmen. In einigen Wochen werde sie "auch bei uns die dominante Variante" sein, sagte der Ministerpräsident am Samstag bei der CSU-Listenaufstellung zur Bundestagswahl in Nürnberg. Wegen der Corona-Krise fand die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt.

Söder betonte, dass aus diesem Grund weiter Vorsicht notwendig sei und zu viele Lockerungen die erzielten Erfolge gefährdeten. Gleichwohl werde es in den kommenden Wochen "Stück für Stück" weitergehen mit den Lockerungen. Ziel der Corona-Politik müsse es sein, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Dazu müssten jetzt die richtigen Weichen für den Herbst gestellt werden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei das Impfen, es brauche insbesondere Angebote für Schüler und Studenten. "Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulen offen bleiben können."

+++ Fitnessbranche hofft auf Erholung +++

Fitnessstudios in Bayern waren aufgrund der Pandemie monatelang geschlossen - für Sportler und Betreiber keine einfache Zeit. Doch die letzten Wochen zeigen: die Menschen haben wieder Lust auf Fitness. Nach monatelangen Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie hofft die Fitnessbranche im Freistaat auf Erholung. "Sobald wir unsere strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen lockern können, sind wir zuversichtlich, dass noch mehr Mitglieder wieder zurückkommen werden", sagte ein Sprecher der Kette McFit, die in Bayern 20 Studios betreibt.

Positiv stimmt die Betreiber, dass bei vielen Menschen eine neue Wertschätzung für die eigene Gesundheit zu beobachten sei. "Diabetes Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Übergewicht waren ja Probleme, die während Corona ein zusätzliches Risiko mit sich brachten", sagte eine Sprecherin der Franchise-Kette Clever fit und sprach in Bezug auf neue Mitglieder von einem besseren Juni als je zuvor. Ähnliches berichtet die Kette Fitness First. "Waren es im Juni 2020 nach der Wiedereröffnung nur 60 Prozent der Neuverträge wie im selben Monat 2019, so sehen wir aktuell in 2021 rund 160 Prozent mehr Neumitglieder im Vergleich zu 2019", hieß es. Im Bundesdurchschnitt verloren die Studios 2020 zwölf Prozent ihrer Mitglieder.

+++ Schleppende Impfkampagne in Bayern +++

Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) haben 33,8 Prozent der Menschen haben in Bayern inzwischen die Corona-Zweitimpfung erhalten. Damit liege Bayern im bundesweiten Vergleich auf dem 6. Platz bei den vollständig Geimpften. Der vollständige Impfschutz sei gerade mit Blick auf die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus wichtig, so Holetschek. Der Impfschutz sei bei dieser Variante wirksam.

50 Prozent der Bayern haben mindestens eine Erstimpfung erhalten. Damit liegt der Freistaat dem Bundesgesundheitsministerium zufolge (Stand 25.6., 10.00 Uhr) im deutschlandweiten Vergleich allerdings auf dem vorletzten Platz. Lediglich in Sachsen haben mit 46,9 Prozent weniger Menschen eine Erstimpfung erhalten. In den vergangenen Wochen hatte es wegen Impfstoffmangels in den Impfzentren vor allem nur Zweitimpfungen gegeben. Nachdem aber für die kommenden Wochen von den Herstellern wieder mehr Vakzin in Aussicht gestellt wurde, soll das Tempo angezogen werden.

+++ Inzidenz für München sinkt leicht +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für München eine Sieben-Tages-Inzidenz von 9,0 (Stand: 26. Juni, 3.12 Uhr). Damit sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag minimal (9,2). Für Bayern ist ein Wert von 7,2 notiert, deutschlandweit liegt der Wert bei 5,9.

Corona-News vom 25.06.2021

+++ Digitales Impfzertifikat gibt es nun zum Herunterladen auf das Smartphone +++

Seit Freitag, 25. Juni, kann jeder, der in einem Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft wurde und seinen Account noch nicht gelöscht hat, sein digitales Impfzertifikat herunterladen und muss dafür nicht mehr zum Arzt oder zur Apotheke gehen.

So geht es:

Auf der Homepage unter seinem Account einloggen.

Die Nachweise über die erfolgte Erst- und Zweitimpfung (etwas nach unten scrollen) als PDF herunterladen.

PDF anschließend am Computer öffnen oder ausdrucken.

Auf dem Smartphone die (sofern schon vorhanden) Apps CovPass oder Corona-Warn-App öffnen und nacheinander die beiden Impfnachweise hinzufügen. Dafür der App die Verwendung der Kamera erlauben und mit der Kamera jeweils auf den QR-Code zielen. Damit werden diese in der App gespeichert. Liegt der zweite Impftermin schon länger als zwei Wochen zurück, erscheint abschließend ein grünes Häkchen, welches bestätigt, dass man den vollständigen Impfschutz besitzt. Ist der zweite Impftermin noch keine zwei Wochen her, erscheint der Hinweis, wie viele Tag noch vergehen, bis der vollständige Impfschutz vorhanden ist.

+++ RKI: Maskenpflicht an Schulen bis 2022 +++

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, plädiert für Schutzmaßnahmen in Schulen bis zum kommenden Frühjahr. "Wir empfehlen, dass in Schulen weiter getestet und Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein", sagte Wieler der "Rheinischen Post" (Freitag).

"Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben." Nach eigener Aussage rechnet er mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen. "Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten, schon jetzt sehen wir größere Ausbrüche der Delta-Variante in Schulen."

Corona-News vom 24.06.2021

+++ Behörde: Zwölf Positiv-Tests von Fußballfans bei drei EM-Spielen +++

Bei den drei bisherigen Spielen in München sind dem Gesundheitsreferat insgesamt zwölf positive Schnelltests mit Bezug zur EM gemeldet worden. Das teilte die Behörde am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei "mehreren Tausend Testungen" seien sechs Personen positiv gewesen, die ins Stadion gehen wollten. Sechs weitere positiv getestete Fans waren aus anderen Gründen wegen der EM in der Stadt, etwa zum Public Viewing.

Weil am Mittwoch viele ungarische Fans zur Partie gegen Deutschland nach München gekommen waren, hatte es Befürchtungen gegeben, die Zahl der positiven Tests könnte ansteigen. "Nein, ein solcher Ausschlag hat nicht stattgefunden", teilte der Sprecher mit.

+++ Aiwanger will Volksfeste wieder erlauben +++

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich für die Wiederaufnahme von Volksfesten in Bayern ausgesprochen. Im Rahmen des Zukunftsdialogs Märkte und Volksfeste betonte Bayerns Wirtschaftsminister die Bedeutung der Feste für die Brauchtumspflege im Freistaat. "18 Monate ohne Volksfeste sind eine viel zu lange Zeit", erklärte Aiwanger.

Schausteller und Marktkaufleute bräuchten endlich wieder Einnahmequellen. Kleinere Volksfeste und Kirchweihfeiern sollen schnellstmöglich wieder stattfinden, so der Wirtschaftsminister weiter. Seit Anfang Juni 2021 sind aktuell lediglich Märkte, wie etwa Flohmärkte oder Künstlermärkte, unter freiem Himmel und ohne Volksfestcharakter erlaubt. Volksfeste dürfen derzeit nur mit einer Ausnahmegenehmigung durchgeführt werden.

+++ Inzidenz für München steigt leicht +++

Das RKI meldet für München am Donnerstag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 9,2. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (8,8) wieder leicht an. Deutschlandweit liegt der Wert bei 6,6.

Corona-News vom 23.06.2021

+++ Delta-Variante weiter auf dem Vormarsch +++

Trotz weiter rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz wächst in Deutschland der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante deutlich. Er verdoppelte sich in einer Stichprobe im Vergleich zur Vorwoche fast auf nun 15,1 Prozent, wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochabend hervorgeht. Die Angabe bezieht sich auf die Woche vom 7. bis 13. Juni. Die Werte für die Woche zuvor wurden wegen Nachmeldungen rückwirkend von etwa sechs auf acht Prozent korrigiert. In den Daten ist damit nun in der dritten Woche in Folge eine ungefähre Verdopplung des Delta-Anteils abzulesen: von 4 auf 8 auf 15 Prozent. Dieses Tempo hatten Fachleute befürchtet.

+++ Stadt München verlängert Betrieb von Impfzentrum +++

Das Impfzentrum in Riem wird bis zum 30. September weiter betrieben. Das hat der Münchner Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Die Dauer des Betriebs ist gekoppelt an die Finanzierung durch den Freistaat Bayern, die zunächst bis 30. Juni gereicht hatte und nun bis 30. September zugesichert ist.

Im Impfzentrum Riem wurden bisher, inklusive der mobilen Teams, rund 638.000 Impfungen durchgeführt. In zwei Messehallen stehen 120 Impfkabinen auf 20.000 Quadratmetern Fläche bereit. Das Münchner Impfzentrum ist nach Hamburg das zweigrößte in Deutschland.

+++ Wieder Erstimpfungen im Münchner Impfzentrum möglich +++

Nach mehreren Wochen Pause sind nun wieder Erstimpfungen gegen das Coronavirus im Münchner Impfzentrum möglich. Personen, die sich online registriert haben, erhalten je nach Priorisierungsgruppe inzwischen wieder eine entsprechende Mail. Wer eine solche Mail bekommen hat und schnell ist, kann sogar noch am heutigen Mittwoch einen Termin für die Erstimpfung im Impfzentrum ausmachen.

+++ Bericht: Bordelle dürfen wieder öffnen +++

Die Prostitutionsstätten im Freistaat dürfen nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) wieder öffnen. Die aktuelle Infektionslage sowie die Räumlichkeiten von Prostitutionsstätten sprächen dafür, dass von den Betrieben derzeit keine erhöhte infektionsschutzrechtliche Gefährdungslage ausgehe, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung (online) berichtet.

Die Richter gaben in ihrem Beschluss vom Dienstag einem Eilantrag eines Betreibers teilweise statt - und setzten die Regelung in der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorläufig außer Vollzug. Die bisherige Regelung beeinträchtige die Betreiber "außerordentlich schwer in ihrer Berufsfreiheit", begründete das Gericht seine Entscheidung.

Bordelle, in denen mitunter eine Vielzahl von Personen gleichzeitig zusammentrifft, blieben jedoch geschlossen, hieß es.

+++ Sechs Kommunen in Bayern haben eine Inzidenz von 0 +++

Es geht weiter nach unten: Das RKI meldet am Mittwoch eine bundesweite Inzidenz von 7,2. In Bayern liegt sie mit 8,8 etwas darüber. Doch es gibt schon sechs Kommunen, die gar keine Neu-Infektionen mehr haben: In den Städten Weiden und Straubing und in den Kreisen Roth, Regen, Freyung-Grafenau sowie Coburg liegt die Inzidenz bei Null.

Corona-News vom 22.06.2021

+++ Weniger Hochschul-Abschlussprüfungen in Bayern +++

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfungen an Bayerns Hochschulen um 8,4 Prozent zurückgegangen. Insgesamt erhielten 72.446 Kandidatinnen und Kandidaten von den Universitäten und Fachhochschulen ihre Urkunde. Die Hälfte (50,6 Prozent) von ihnen waren Frauen, so das Landesamt für Statistik in Fürth.

Am stärksten war der Rückgang mit knapp 14 Prozent bei den universitären Abschlüssen. Allerdings hatten die Studierenden aufgrund der Corona-Pandemie die Möglichkeit, Fristen für das Ablegen von Prüfungsleistungen zu verlängern. In Summe gab es bei den Universitäten mit 34 161 dennoch die meisten erfolgreichen Abschlüsse (47,2 Prozent), bei den Fachhochschulabschlüssen (38,8 Prozent) kamen weitere 28.122 hinzu. Des Weiteren legten 4.575 Absolventinnen und Absolventen ihre Lehramtsprüfung, 4.654 ihre Promotion sowie 934 die Prüfung für künstlerische oder sonstige Hochschulabschlüsse ab.

+++ Mit Abstand und Hygienemaßnahmen: Bayerns Schüler dürfen Abschlüssen feiern +++

Gute Nachrichten für Bayerns Abschlussklassen: Trotz der Corona-Krise wird es in diesem Jahr an den Schulen Abschlussfeiern und auch Zeugnisverleihungen geben. Es gebe auch bereits eine Reihe von Schulen, die dies vorbereiteten, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag in München.

Er betonte aber, dass auf den Feiern auf Infektionsschutzmaßnahmen geachtet werden müsse. Das bedeute etwa, dass es kein Catering mit Verpflegung geben könne und auch die Abstandsregeln eingehalten werden müssten. "Ein enges Zusammenstehen wollen wir nicht", sagte Piazolo. Aber Feiern mit Abstand und Sitzplätzen seien möglich.

+++ Delta-Variante verbreitet sich in Bayern +++

Die Zahl der bestätigten Corona-Ansteckungen mit der gefährlicheren Deltavariante des Virus hat sich in Bayern im Verlauf einer Woche fast verdoppelt. Bisher seien bayernweit 229 Fälle der zunächst in Indien bekanntgewordenen Variante bestätigt worden, in der vergangenen Woche waren es noch 132, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München

In einzelnen Laboren betrage der Anteil der Deltavariante inzwischen fast ein Viertel, sagte Herrmann. Schon allein deswegen müsse das Prinzip der Vorsicht weiter gelten, sagte er. "Deshalb heute auch keine großen Lockerungsschritte." Die Deltavariante sei problematisch und produziere Sorgenfalten, auch mit Blick auf andere Länder, etwa Großbritannien, Israel oder Portugal.

+++ Maskenpflicht an Grundschulen wird entschärft +++

Schülerinnen und Schüler an Bayerns Grundschulen müssen im Unterricht keine Masken zum Schutz vor Corona mehr tragen, sofern sie an ihrem Platz sitzen. Das gab Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekannt.

Aufgrund der niedrigen Inzidenz, der hohen Temperaturen und der Tatsache, dass die Schüler zwei Mal pro Woche getestet würden, sei die Lockerung zu verantworten, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) in München. Er betonte, dass die Regelung nur dort gelte, wo die Inzidenz unter 50 liege und darüber hinaus die Maskenpflicht im Schulgebäude weiter bestehe.

Die Lockerung der Maskenpflicht gelte auch für die Grundschulstufen an den Förderschulen, sagte Herrmann. Auch an Horten wird die Maskenpflicht an den Sitzplätzen gelockert. In anderen Schulformen bleibt es laut Herrmann aber zunächst weiter bei der bestehenden Maskenpflicht auch am Sitzplatz. Dem Vernehmen nach könnte diese Regel aber bereits in der kommenden Woche ebenfalls vom Kabinett neu bewertet werden.

+++ Kabinett erörtert Corona-Lage in Bayern +++

Das bayerische Kabinett wird sich bei seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) in München erneut mit der Lage in der Corona-Pandemie befassen. Im Mittelpunkt dürfte die Bedrohung durch die zuerst in Indien bekanntgewordene Delta-Variante des Virus stehen.

Auch die Frage der Maskenpflicht bei EM-Spielen in der Münchner Allianz Arena wird die Kabinettsmitglieder beschäftigen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der gemeinsam mit Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) im Anschluss vor die Medien treten wird, hatte bereits am Montag Kritik an den Stadionbesuchern und den Kontrollen in der Arena geübt.

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 22.06.