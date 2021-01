Coronavirus-News: Mutierte Corona-Form auch in Bayern nachgewiesen

Das Coronavirus breitet sich in Bayern und Deutschland aus. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern auf dem Laufenden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter flourish über den Consent-Anbieter verweigert

+++ München: 457 neue Corona-Fälle am Dienstag +++

Stand: 05.01. Neue Fälle: 457 (Vortag: 272) Fälle insgesamt: 46.032*¹ Genesen: 40.503 Todesfälle insgesamt: 632 (Vortag: 621) Aktuell infiziert: 4.897 (Vortag: 4.793) Reproduktionszahl R: 0,90 (Vortag: 0,90)*² 7-Tage-Inzidenz: 121,8 (RKI), 150,79 (LGL)

*¹ In dieser Zahl enthalten sind Todesfälle sowie Personen, die bereits genesen sind.

*² Das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 90 Menschen neu anstecken.

Anmerkung der Stadt München: "Das RKI weist darauf hin, dass aufgrund der geringeren Anzahl von Untersuchungen während der zurückliegenden (Feier-)Tage die aktuell gemeldeten Fallzahlen und damit auch die 7-Tage-Inzidenz tendenziell niedriger sind."

Hier finden Sie weitere Grafiken zum Coronavirus in Bayern und München.

+++ Mutiertes Virus in Bayern nachgewiesen +++

Die in Großbritannien verstärkt aufgetretene, mutierte Form des Coronavirus ist nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch im Freistaat nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium habe ihn am Vorabend über den Fall einer infizierten Reiserückkehrerin aus Großbritannien informiert. "Dieses mutierte Virus macht große Sorge, weil es aggressiver in der Verbreitung ist", sagte Söder. Das mutierte Virus bedeute in der ohnehin angespannten Situation ein Zusatzrisiko.

+++ Söder: Faschingsferien in Bayern werden abgesagt! +++

In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.

+++ Söder baut Kabinett um +++

Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) soll neuer bayerischer Gesundheitsminister werden. Die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) werde in die Staatskanzlei wechseln, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München.

Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU). © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

+++ Bayerisches Kabinett beschließt schärfere Corona-Regeln +++

Erwartungsgemäß hat das bayerische Kabinett den seit Mitte Dezember bestehenden Corona-Lockdown in Bayern bis Ende Januar verlängert und teilweise verschärft. Der Ministerrat stimmte am Mittwoch in einer Sondersitzung per Videoschalte dem Beschluss von Bund und Ländern vom Vortag zu.

Damit bleiben in Bayern ab kommendem Montag, 11. Januar, nicht nur weiterhin weite Teile des Handels, der Hotellerie und der Gastronomie geschlossen, sondern trotz Ende der Weihnachtsferien auch Schulen und Kindergärten. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen – allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie Söder sagte. Abhängig vom Infektionsgeschehen wird ab Februar eine Rückkehr zum Präsenzunterricht - nach Jahrgangsstufen gestaffelt - angestrebt.

Zudem gilt ab Montag auch für die Menschen in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer rund um ihren Wohnort aufhalten – Einkäufe sind davon aber ausgenommen. Dadurch sollen primär touristische Ausflüge verhindert werden.

Um die Zahl der Kontakte und damit die Gefahr möglicher Ansteckungen mit dem Coronavirus zu reduzieren, sind ab Montag nur noch Treffen mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes gestattet. Bisher galt dies für bis zu fünf Personen eines anderen Hausstandes.

+++ Testzentrum am KVR: So hoch war die Positiv-Quote vor Weihnachten +++

Kurz vor Weihnachten ließen besonders viele Münchnerinnen und Münchner einen Corona-Schnelltest machen, berichtet Dr. Bruce Reith. Er führt im Strom-Club am KVR ein Testzentrum.

Der AZ liegen exklusiv die Zahlen vor: Zwischen dem 21. und 24. Dezember wurden dort 4.078 Abstriche genommen. Aber nur 23 Personen wurden positive Ergebnisse ausgestellt, was einer Quote von 0,56 Prozent entspricht. "Man merkte, dass sich viele Münchner vor dem Besuch bei der Familie an Weihnachten prophylaktisch testen lassen wollten, um zusätzliche Sicherheit beim Feiern mit der Verwandtschaft zu haben", so der Mediziner zur AZ. Im Zeitraum von 1. und 19. Dezember lag die Positiv-Quote noch bei 2,81 Prozent. Aktuell liegt sie bei 1,71 Prozent.

+++ Handel fühlt sich im Stich gelassen: "Es ist ein Skandal" +++

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar geeinigt. Auch der Handel ist massiv von der neuen Entscheidung betroffen, viele Geschäfte müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Der Handelsverband Bayern (HBE) fühlt sich im Stich gelassen und fordert finanzielle Unterstützung. "Es ist ein Skandal, dass der Handel in der Krise weiter allein gelassen wird", sagt HBE-Präsident Ernst Läuger. "Denn die in der Vergangenheit groß angekündigten Milliardenhilfen für den stationären Handel kommen nicht zur Auszahlung."

+++ Inzidenz für München sinkt weiter +++

Die Corona-Inzidenz für München sinkt weiter. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, beträgt der Wert für die bayerische Landeshauptstadt 121,8 (Stand: 06.01.2021, 0 Uhr).

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln", so das RKI.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Bewegungseinschränkungen: 24 bayerische Kreise betroffen +++

Mindestens 24 der 96 Stadt- und Landkreise in Bayern sind derzeit von einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen betroffen. Darunter fallen nach Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 5. Januar, 0 Uhr) etwa die Städte Nürnberg, Coburg, Hof, Bayreuth, Fürth und Landshut aber auch die Landkreise Berchtesgadener Land, Passau, Regen oder Deggendorf.

Bund und Länder verständigten sich am Dienstag in Berlin darauf, dass in Gebieten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern vom Wohnort eingeschränkt werden. Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern - sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge stellen dem Beschluss zufolge explizit keinen triftigen Grund dar.

+++ Söder befürchtet hohe Corona-Dunkelziffer +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigt sich gut eine Woche nach dem Impfstart in Deutschland besorgt über die Impfbereitschaft. "Es ist nicht so, dass die Impfquote extrem hoch ist", sagte Söder nach ersten Erfahrungen in Alten- und Pflegeheimen. Es ergebe sich ein "differenziertes Bild" sowohl bei Heimbewohnern als auch beim Pflegepersonal. Er gehe davon aus, dass noch stärker als bisher für das Impfen gegen das Coronavirus geworben werden müsse.

Söder wies erneut auf die Problematik von Reiserückkehrern aus Risikogebieten hin. Die bayerische Grenzpolizei habe 1.300 Fälle an den Grenzen festgestellt, die an die Gesundheitsbehörden gemeldet werden mussten und wo eine Nachverfolgung nötig sei. Die jetzt auch vom Bund übernommene doppelte Teststrategie - also das Testen unmittelbar bei der Einreise und anschließende Quarantäne, die erst nach fünf Tagen durch einen weiteren negativen Test abgelöst werden kann, hätte bereits früher eingeführt werden können, sagte Söder.

+++ Dehoga Bayern: Immer mehr Wirte verzweifeln +++

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat die erneute Verlängerung des Lockdowns kritisiert. Corona-Bekämpfung und "ein offenes Gastgewerbe mit Hygienekonzepten stehen nicht im Widerspruch. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems", teilte der Verband am Dienstag mit. Angesichts der andauernden Schließungen "nimmt allerdings in weiten Teilen des Gastgewerbes die Verzweiflung überhand".

"Der Lockdown kann nicht ewig ohne eine echte Perspektive verlängert werden. Wir erwarten Planbarkeit und Verlässlichkeit politischer Entscheidungen", so der Wirteverband. Lang versprochene finanzielle Entschädigungen wie die Novemberhilfe müssten endlich bei den Betrieben ankommen. Und Betriebe, die bislang durch alle Raster gefallen seien, bräuchten auch Hilfe.

+++ Bayerns FDP-Chef Föst: "Müssen Virus eindämmen, nicht Menschen"

Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen kritisiert Bayerns FDP-Chef Daniel Föst das Vorgehen der Verantwortlichen: "Die Regierung setzt die falschen Prioritäten. Wir müssen das Virus eindämmen, nicht die Menschen. Ein an den Wohnort gekoppelter Bewegungsradius entbehrt jeglicher Logik. Für ihn ist dies "ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff".

Außerdem fordert Föst "schnellstmöglich einen nationalen Impfgipfel" und ruft dazu auf, die Möglichkeiten auszuloten, wie die Produktionskapazitäten erhöht werden können. Föst weiter: "Trotz monatelangem Hickhack gehen die Zahlen kaum runter. Für Kultur, Handel und Gastronomie fehlt bis jetzt, trotz verhältnismäßig geringem Infektionsgeschehen, jegliche Zukunftsperspektive. Wie geht es nach dem 31. Januar weiter?"

+++ Lockdown bis Ende Januar verlängert! +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, l.) und Michael Müller (SPD, r.), Regierender Bürgermeister von Berlin, kurz vor der Pressekonferenz nach den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen. © Michael Kappeler/dpa

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert. Auch Schulen und Kitas bleiben bis mindestens Ende Januar geschlossen. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag in Berlin verständigt, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht.

Zudem werden die Kontaktbeschränkungen verschärft: Künftig sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

Neu sind die Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte bei der Pressekonferenz am Abend, dass Tagesausflüge keinen triftigen Grund darstellen würden.

Auch die Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden noch einmal verschärft. Ab dem 11. Januar müssen sie nicht nur für zehn Tage in Quarantäne, sondern sich auch 48 Stunden vor oder unmittelbar nach Einreise zwingend auf das Virus testen lassen.

+++ Rund 82.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft +++

In Bayern sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bis Dienstag rund 82.000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Hälfte der knapp 210.000 gelieferten Impfdosen für Bayern werde für die erforderliche zweite Impfung bereitgehalten. "Nun ist es wichtig, dass wir regelmäßig neuen Impfstoff geliefert bekommen, damit wir möglichst viele Menschen schützen und Termine vergeben können", betonte Huml. Am kommenden Freitag sollen laut Ministerium weitere 107.000 Impfdosen im Freistaat eintreffen.

Die Kritik der FDP an Bayerns Impfstrategie wies Huml zurück. "Die Zahlen zeigen, dass Bayern die Corona-Impfungen gut vorbereitet hat. Klar ist auch: Forderungen nach einer Lockerung der Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Infektionen sind derzeit völlig fehl am Platz." Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hatte in einem Zeitungsinterview den Impfstart als Katastrophe bezeichnet und die Ausgangsbeschränkungen als unverhältnismäßig kritisiert.

+++ Corona-Lockdown: Kommen jetzt Bewegungseinschränkungen? +++

Vor den Beratungen zur Verlängerung des Corona-Lockdowns haben Bund und Länder teilweise kontrovers über noch offene Fragen diskutiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen wurde am Dienstagvormittag unter anderem diskutiert, ob es in Kreisen mit einer hohen Neuansteckungsrate Einschränkungen des erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort geben soll. Es war aber noch offen, ob der Punkt wirklich in das Beschlusspapier aufgenommen wird. Eine Entscheidung sollte es erst in der Runde der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag geben. Der ursprünglich für 11 Uhr geplante Auftakt wurde um zwei Stunden nach hinten geschoben.

Nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" soll Merkel den Vorschlag am Montagabend in einer Vorbesprechung unterbreitet haben. Zuvor hatte in einer weiteren Runde auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Expertin des Max Planck Instituts erklärt, dass es zur Senkung der Infektionszahlen "möglicherweise" eine "Stay-at-home"-Anordnung beziehungsweise einen eingeschränkten maximal fünf Kilometer großen Bewegungsradius um den Wohnsitz brauche. Eingeschränkte Bewegungsradien gibt es in Deutschland bisher nur in Sachsen, hier dürfen sich die Menschen maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.

+++ Polizeigewerkschaft bekräftigt Wunsch nach Demo-Verbot +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern hat ihre Forderung bekräftigt, Demonstrationen während des Corona-Lockdowns generell zu verbieten. Nur wenn alle Demos verboten seien, könne die Polizei aufgrund einer klaren Rechtslage gegebenenfalls einschreiten, teilt die Gewerkschaft in einem Schreiben mit. Die GdP hatte bereits vor dem Jahreswechsel eine solche Maßnahme gefordert. Nach dem Nichteinschreiten der Polizei bei einer Corona-Demo am vergangenen Sonntag in Nürnberg war die Polizei in die Kritik geraten.

+++ Zu wenig Impfdosen: Stadt München fordert Geduld +++

Münchner über 80 erhalten in den kommenden Tagen Post von der Stadt. Sie hat am Montag einen Brief verschickt, um die Betroffenen über das Vorgehen bei der Corona-Impfung zu informieren.

Auf einen genauen Termin müssen die Empfänger aber vorerst warten. "Da zu Beginn der Impfstoff nicht in der Menge verfügbar ist, um gleichzeitig alle Menschen einer Prioritätsgruppe zu impfen, möchten wir Sie um etwas Geduld bitten", heißt es in dem Schreiben. Um einen Termin brauche man sich nicht selbst zu kümmern, über diesen werde man in einem weiteren Brief informiert.

Wer, wann, wo? Alle Infos rund um die Corona-Impfung in München finden Sie hier!

+++ Bayerns FDP-Chef fordert Ende der Ausgangsbeschränkungen +++

Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hält die strengen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat für unverhältnismäßig und wenig wirksam. "Bayerns Sieben-Tage-Inzidenz ist schlechter als in vielen anderen Bundesländern, wo die Maßnahmen weniger streng sind", sagte Föst der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag).

"Wenn man Weihnachten mit den Schwiegereltern feiert, ist es dem Virus egal, ob man um 21.00 Uhr mit dem Auto nach Hause fährt oder um 23.00 Uhr." Die Staatsregierung versage in zentralen Bereichen der Corona-Bekämpfung, beim Schutz "der Bewohner in Pflege- und Seniorenheimen, ebenso wie beim Schulunterricht und der Kinderbetreuung", sagte Föst. "Auch der Impfstart war eine Katastrophe." Die Schließung der Gastronomie habe nichts gebracht. "Wir können nicht immer die gesamte Gesellschaft lahmlegen. Wir müssen gezielt die Infektionsquellen ausschalten", forderte er.

+++ Umfrage: Nur ein Viertel glaubt an Wirksamkeit des Lockdowns +++

Die große Mehrheit der Bayern betrachtet einer aktuellen Umfrage zufolge die derzeitigen Corona-Maßnahmen als wenig wirkungsvoll. Mit dem noch vor Weihnachten beschlossenen harten Lockdown werde man "die Lage weiterhin nicht in den Griff bekommen", sagten 72 Prozent der vom GMS-Institut für den Fernsehsender Sat.1 Bayern Befragten. Nur 24 Prozent erwarten einen Erfolg.

Zwei Drittel der Befragten im Freistaat sagten, sie hätten inzwischen den Überblick über die Corona-Vorschriften verloren. Ebenfalls zwei Drittel erklärten sich bereit, sich impfen zu lassen - nur knapp ein Drittel will das nicht.

+++ Bericht: Lockdown soll bis Ende Januar verlängert werden +++

Bund und Länder sollen sich einem " "-Bericht zufolge einig sein: Der "harte" Lockdown in Deutschland soll bis zum 31. Januar verlängert werden. Eine endgültige Entscheidung erfolgt beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag (5. Januar).

Aktuell gilt der Lockdown bis zum 10. Januar, doch bereits in den vergangenen Tagen haben sich mehrere Ministerpräsidenten für eine vorzeitige Verlängerung eingesetzt – unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

+++ 7-Tage-Inzidenz laut RKI erneut gesunken +++

Die Corona-Inzidenz für München ist gesunken. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 133,1 (Stand: 04.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 141,2. Da laut der Stadt München am 02.01. wie auch schon am 26.12. keine Fallerfassung stattfand, dürfte der tatsächliche Wert für die Landeshauptstadt höher sein.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Gefängnis-Insassen brauchen mehr psychologische Betreuung +++

In der Corona-Krise steigt in bayerischen Gefängnissen der Bedarf nach einem Gespräch mit Seelsorgern. "Die Gefangenen suchen schon verstärkt Kontakt zu den Seelsorgern und Seelsorgerinnen", beobachtete Mario Kunz, Gefängnisseelsorger in der JVA Nürnberg und Vorsitzender der Konferenz für Katholische Gefängnisseelsorge in Bayern. "Viele sind noch mehr als sonst verunsichert, manche erfahren Kraft aus dem Glauben." Auch unter den Angestellten hätten Verunsicherungen und Ängste zugenommen.

Etwas mehr Gespräche als sonst registrierte Felix Walter, Gefängnisseelsorger in München-Stadelheim und Vorsitzender der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in Bayern. Vor allem aber hätten sich die Themen der Gespräche verändert. "Der Fokus von vielen Gefangenen ist jetzt mehr bei den Angehörigen: Wie geht es ihnen? Sind sie krank? Verlieren sie in der Krise ihre Arbeit?"

+++ Piazolo: Bayerischer Sonderweg möglich +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. © Peter Kneffel/dpa

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat sich gegen eine Öffnung von Bayerns Schulen nach Ferienende am 10. Januar ausgesprochen. "Wenn ich mir die aktuellen Infektionszahlen ansehe, gehe ich nicht von einem allgemeinem Präsenzunterricht für alle aus", sagte Piazolo der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

Sollten die Beratungen und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz aller Bundesländer an diesem Montag sowie der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nicht den bayerischen Vorstellungen entsprechen, kann sich Piazolo einen bayerischen Sonderweg für die Schulen vorstellen. "Bildung ist Ländersache, es kann durchaus sein, dass Bayern am Ende eigene schulpolitische Vorstellungen umsetzt."

+++ 61.000 Menschen in Bayern geimpft +++

In Bayern waren am Sonntagmorgen mehr als 61.000 Menschen mit der ersten Impfdosis gegen das Coronavirus versorgt. Das sagte der Staatssekretär und Leiter der Corona-Taskforce im bayerischen Gesundheitsministerium, Klaus Holetschek (CSU), am Sonntag der Deutschen Presse Agentur.

In Bayern wird wie in ganz Deutschland seit dem 27. Dezember gegen das Virus geimpft. Zunächst sind derzeit Bewohner von Altenheimen und Bedienstete aus dem Gesundheits- und Pflegebereich an der Reihe. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte noch am Samstag von mehr als 43.000 Geimpften in Bayern gesprochen.

+++ Söder fordert Lockdown-Verlängerung +++

Spricht sich für eine Verlängerung des Lockdowns aus: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Stefanie Loos/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Verlängerung der bis 10. Januar befristeten Corona-Beschränkungen um weitere drei Wochen. "Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", sagte er der " " vor der für Dienstag geplanten Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

"Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. Dabei sind die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch gar nicht absehbar." Dies könne man erst Mitte Januar genau beurteilen, sagte Söder. "Wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben. Das war die Schwäche der Corona-Politik in Deutschland: zu spät begonnen und zu früh aufgehört."

Am Dienstag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder die Situation besprechen. Dabei soll auch entschieden werden, ob der aktuelle Lockdown nach dem 10. Januar fortgesetzt wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Münchner Virologin: Mehr Impfdosen aus Impfstoff-Konzentrat gewinnen +++

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer hat sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie dafür stark gemacht, den vorhandenen Impfstoff besser auszunutzen. "Was man vielleicht noch machen könnte: Man kann aus einer Ampulle dieses Impfstoffes nicht nur fünf, sondern sechs Dosen gewinnen. Das wären schon mal 20 Prozent mehr", sagte die Professorin von der Technischen Universität München am Samstag dem Bayerischen Rundfunk.

Der Impfstoff des Herstellers Biontech wird als Konzentrat geliefert. Aus einer Konzentrat-Ampulle sollen fünf Impfstoff-Dosen gewonnen werden können, sie enthalten aber nach ersten Erfahrungen etwas mehr, was die Entnahme einer sechsten Dosis ermöglicht.

Einen Verzicht auf die zweite Impfung etwa drei Wochen nach der ersten hält die Virologin dagegen nicht für praktikabel. Ein solches Vorgehen müsste erst durch neue Studien gestützt werden und dann ein Zulassungsverfahren passieren. Entsprechende Überlegungen wurden zuletzt aus Großbritannien bekannt.

+++ 43.000 Menschen in Bayern haben Impfdosis erhalten +++

Es holperte und polterte - und es hagelt Kritik. Dennoch hält Bayerns Gesundheitsministerin den Corona-Impfstart im Freistaat für gelungen. 43.000 Menschen haben inzwischen die erste Spritze erhalten.

In Bayern waren am Samstag nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) rund 43.000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft. Es sei jetzt wichtig, dass rechtzeitig und regelmäßig neuer Impfstoff angeliefert werde, sagte die Ministerin dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2).

Die meisten der Geimpften kamen in den ersten Tagen nach dem Impfstart am 27. Dezember aus der Gruppe der Bediensteten im Gesundheits- und Pflegewesen. Die zweite große Gruppe stellten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Senioren im Alter von über 80 Jahren, die zu Hause leben, kamen bisher vergleichsweise selten zum Zug. Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ Deutlich mehr illegale Autorennen im Corona-Jahr +++

Deutlich mehr illegale Autorennen als im Vorjahr hat es 2020 in Bayern gegeben. Bis Mitte Dezember sei in 466 Fällen mit Bezug zu den Rennen ermittelt worden, teilte ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums mit. 2019 seien es 311 Fälle gewesen.

Die Polizei hat eine Theorie zur Erklärung des Anstiegs: "Im Pandemiejahr 2020 wurden gewohnte und beliebte Freizeitaktivitäten für junge Leute unmöglich oder zumindest erschwert", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Nord.

Parkplatztreffen seien für die überwiegend 18- bis 25-jährigen Beteiligten legale Möglichkeiten des Zusammenkommens gewesen. Zudem hätten sie vermehrt "erlebnisorientierte Aktivitäten" rund um das Thema Auto für sich entdeckt.

+++ 6.000 Hochzeiten weniger in Bayern 2020 +++

Bayernweit schlossen 2020 von Januar bis Ende Juni rund 22.600 Paare den Bund fürs Leben. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 6.000 mehr, geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Städte wie Regensburg, Bamberg, Augsburg und Nürnberg bestätigen die Zahlen. Auch in München verzeichnete das Standesamt mit Stand November für 2020 rund 500 Trauungen weniger als im Vorjahr. 300 Termine seien wegen Corona abgesagt worden.

Ungewöhnlich findet die Verwaltung diese Zahlen aber nicht. Das entspreche einer normalen alljährlichen Schwankungsbreite. Ähnlich war die Lage in Passau, wo die Stadt für 2020 mit bis zu 380 Trauungen rechnete - "ein durchschnittlicher Wert der letzten Jahre", wie es hieß.

+++ 52 Todesfälle in Bayern seit Donnerstag +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist am Neujahrstag um 3.743 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Am Freitag vergangener Woche, ebenfalls ein Feiertag, waren 2.758 Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg seit Donnerstag um 52 auf 6.766.

Das Robert Koch-Institut wies allerdings darauf hin, dass eine Interpretation der Daten momentan schwierig sei. Während der Feiertage und um den Jahreswechsel werden wahrscheinlich weniger Menschen getestet und möglicherweise übermitteln nicht alle Ämter ihre Daten.

+++ Handelsverband befürchtet Ladensterben +++

Der Handel rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen in Deutschland. "Ich fürchte, dass die Läden am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürfen. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, wird bis dahin wohl nicht zu erreichen sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Handel fühlt sich in der Krise alleingelassen: "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind", so Geth. Dadurch habe der Einzelhandel keinen ausreichenden Zugang zu Staatshilfen. "Bis zu 50.000 Geschäfte" stünden bundesweit vor der Schließung.

"Viele Händler versuchen zur Zeit, im Internet ein zweites Standbein aufzubauen, aber das ist enorm schwierig", betonte Genth. Die größte Schwierigkeit für einen Händler sei es, im Internet gefunden zu werden.

+++ München-Inzidenz bleibt konstant hoch +++

Die Corona-Inzidenz für München ist konstant geblieben. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 181,3 (Stand: 02.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz nahezu gleichauf mit 181,4.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Weniger Ausflügler in Bayern unterwegs +++

Im Gegensatz zu den Tagen um Weihnachten war das Ausflugsgeschehen in Bayern am Neujahrstag vergleichsweise ruhig. Den Polizeipräsidien Oberbayern Süd, Schwaben Süd/West und Niederbayern lagen bis zum Nachmittag keine Meldungen über größere Menschenansammlungen oder zugeparkte Straßen vor. Eine Sprecherin der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen beurteilte das Fahrgastaufkommen als "sehr übersichtlich" trotz Sonnenscheins und der am Freitag im Ort gastierenden Vierschanzentournee.

Im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, in beliebten Ausflugsregionen mehr Präsenz zu zeigen und Parkverbote zu kontrollieren. Außerdem wurden Ausflügler aufgefordert, Fahrten in viel besuchte Gebiete zu überdenken. Im Lockdown sind alle Skigebiete in Bayern geschlossen, allerdings gingen in den zurückliegenden Tagen viele Menschen mit Schlitten und Tourenski in die Berge.

+++ Mehr Polizeieinsätze über Silvester – wegen Corona-Kontrollen +++

Die meisten Menschen in Bayern haben sich nach Angaben des Innenministeriums über den Jahreswechsel an die Corona-Regeln gehalten. "Es war ein guter Start ins neue Jahr 2021", teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München mit.

Die Polizei rückte im Freistaat von Silvesterabend bis Neujahrsmorgen zu fast 2.900 Einsätzen aus – rund 400 mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür seien die verstärkten Kontrollen gewesen, sagte Herrmann. Die Polizei zählte in Bayern rund 2.000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, davon fast 750 gegen Kontaktbeschränkungen und rund 70 gegen die Maskenpflicht.

+++ Rund 3.700 Corona-Neuinfektionen in Bayern +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist am Neujahrstag um 3.743 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Am Freitag vergangener Woche, ebenfalls ein Feiertag, waren 2.758 Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg seit Donnerstag um 52 auf 6.766.

Das Robert Koch-Institut wies allerdings darauf hin, dass eine Interpretation der Daten momentan schwierig sei. Während der Feiertage und um den Jahreswechsel werden wahrscheinlich weniger Menschen getestet und möglicherweise übermitteln nicht alle Ämter ihre Daten.

+++ Lockdown-Ende am 10. Januar? Söder ist "sehr skeptisch" +++

Bayers Ministerpräsident Markus Söder. © Armin Weigel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns oder umfassende Lockerungen gebremst. "Wir müssen jetzt einfach die Zahlen nachhaltig senken. Daher bin ich sehr skeptisch, schon ab 10. Januar wieder Öffnungen in Aussicht zu stellen", sagte Söder wenige Tage vor den erneuten Bund-Länder-Beratungen der Deutschen Presse-Agentur.

Söder forderte einen weiterhin entschlossenen Kampf von Bund und Ländern gegen das Virus. "Wir wissen nicht, ob wir im Frühjahr Dank oder Quittung dafür bekommen. Aber wenn wir aus Ängstlichkeit nicht entscheiden würden, dann hätten wir unseren Auftrag verfehlt", sagte er. "Es kommt jetzt nicht darauf an, die bequemste Lösung zu finden, sondern die wirkungsvollste."

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem bundesweiten Lockdown, der zunächst bis 10. Januar befristet ist, weitergeht.

+++ München-Inzidenz steigt erneut +++

Die Corona-Inzidenz für München ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut in der Nacht auf Neujahr mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 181,4 (Stand: 01.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag betrug die Inzidenz noch 173,0.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Silvester in München: Verstöße gegen die Ausgangssperre +++

Der Marienplatz in der Silvesternacht: Bis auf ein paar Polizisten ist er menschenleer. © Sven Hoppe/dpa

Die Münchner Polizei hat eine erste Zwischenbilanz zur Silvesternacht gezogen. Bei über 500 Einsätzen ging es in mehr als 150 Fällen um Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre. Weitere Details gibt es hier.

+++ 32.000 Menschen in Bayern gegen das Coronavirus geimpft +++

Rund 32.000 Menschen in Bayern haben sich bislang gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit habe sich innerhalb kürzester Zeit die Zahl der Impfungen beinahe verdoppelt, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag in München mit.

Bis Mittwochnachmittag seien an Bayern rund 102.000 Impfdosen ausgeliefert worden. Damit könnten nun mehr als 50.000 Menschen geimpft werden. Für einen vollen Impfschutz muss sich jeder zweimal impfen lassen.

+++ 700 Freiwillige wollen in Kliniken und Heimen helfen +++

Der reaktivierte Pflegepool für Freiwillige zur Hilfe in der Corona-Krise ist nach Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) gut gestartet. Bislang hätten sich 679 Menschen gemeldet, die in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern aushelfen wollten.

Mit dem erneuten Eintreten des Katastrophenfalls in Bayern war auch der Pflegepool reaktiviert worden. Er läuft über eine Plattform der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, die auch für die Vermittlung zuständig ist. Alle Fachkräfte, die aktuell nicht in der Pflege arbeiteten und nicht zu einer Risikogruppe gehörten, sollten sich zur freiwilligen Unterstützung der Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser melden, hatte Huml Mitte Dezember beim Start des Pflegepools gesagt.

+++ Corona-Maßnahmen: Weniger Infektionskrankheiten in Bayern +++

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben einen positiven Nebeneffekt: Sie verhindern auch die Ausbreitung anderer Infektionskrankheiten. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es seit Anfang Oktober 30 Grippe-Fälle - im Vergleich zu 914 zum selben Zeitraum im Vorjahr. Die Zahl der vom Norovirus ausgelösten Darm-Infektionen lag 2020 bei fast 4.000. Das sind etwa 6.000 weniger als 2019.

Dieser rückläufige Trend könne mehrere Ursachen haben, sagte ein LGL-Sprecher. Dazu gehörten zum Beispiel häufiges Händewaschen, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die geschlossenen Kitas, Schulen, Restaurants und Geschäfte. Wie sich die einzelnen Maßnahmen auf die Infektionszahlen auswirkten, könne aber nicht gesagt werden. Außerdem sei unklar, wie stark sich diese auf die Grippesaison 2020/2021 auswirken werde, denn die Grippe-Welle stehe noch bevor. Diese beginne üblicherweise zwischen Anfang Januar und Anfang Februar.

+++ Inzidenz-Wert nach Weihnachten gestiegen +++

Der Inzidenz-Wert ist um zehn Zähler angestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet in der Nacht auf Silvester einen Inzidenz-Wert von 173,0 (Stand 31.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 163,0.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Wird der Lockdown verlängert? +++

Wie " " berichtet, soll der Lockdown nicht wie geplant am 10. Januar enden, sondern um zwei oder sogar drei Wochen verlängert werden. Das soll die Zeitung exklusiv aus einer Videoschaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun (48, CDU) und den Staatskanzlei-Chefs der Länder erfahren haben.

Die Verlängerung soll auf dem bevorstehenden Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am 5. Januar beschlossen werden. Laut Bericht sollen weite Teile des Einzelhandels sowie diverse Dienstleister definitiv weiterhin geschlossen bleiben, außerdem dränge das Kanzleramt auch darauf, die am 13. Dezember beschlossenen Schul-Maßnahmen weiter zu verlängern.

+++ Verschärfte Kontrollen an Silvester +++

In der Silvesternacht soll es angesichts der Corona-Pandemie verschärfte Polizeikontrollen im Freistaat geben. Das kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch an. Im Fokus soll dabei die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen und der Ausgangssperre ab 21 Uhr stehen. Die örtlichen Polizeiinspektionen würden von 800 Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die Corona-Lage sei weiterhin sehr kritisch, sagte der Minister. Er appelliert an die Einsicht und Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, die sich ja schon über die Weihnachtsfeiertage insgesamt sehr vorbildlich verhalten haben: Bleiben Sie daheim, verzichten Sie in diesem Jahr ausnahmsweise auf Party und Feuerwerk.

+++ Impfstoff-Knappheit in Bayern +++

Bayern wird in der ersten Januar-Woche keinen weiteren Impfstoff bekommen – zuvor war das bereits für Berlin und Brandenburg bekannt geworden.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte am Mittwoch: "Wie wir heute vom Bund erfahren haben, wird Bayern in der ersten Januar-Woche - entgegen der bisherigen Zusage - voraussichtlich keine Impfstofflieferung erhalten". Die Impfzentren hätten eigentlich bereits mit den Dosen geplant, kritisierte Huml. "Es ist für mich unverständlich, wie gerade bei derartig hohen Infektionszahlen eine komplette Lieferung einfach entfallen kann."

Das Impfen lief bisher eigentlich gut an, so Huml. "Bis heute Mittag gab es nach den Meldungen der Impfzentren insgesamt rund 17.000 Corona-Impfungen im Freistaat. Die meisten davon erfolgten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen". Huml fügte hinzu: "Außerdem sind am heutigen Mittwoch weitere 107.500 Impfdosen in Bayern eingetroffen. Diese Lieferungen gehen an alle bayerischen zentralen Lagerstandorte. Von dort aus werden sie weiterverteilt."

Der Koordinator der Taskforce Corona-Pandemie des bayerischen Gesundheitsministeriums, Staatssekretär Klaus Holetschek, ergänzte: "Für eine professionelle Planung benötigen wir frühzeitig verlässliche Informationen zu den bevorstehenden Impfstofflieferungen. Die Informationspolitik des Bundes ist hier stark verbesserungswürdig, denn bislang erreichen uns die benötigten Informationen leider nur sehr zögerlich und meist kurzfristig. Die heutige Mitteilung über die entfallende Lieferung zeigt das leider sehr deutlich." Mehr zu Holetscheks Aussagen lesen Sie hier.

+++ Sieben-Tage-Inzidenz für München steigt leicht an +++

Das Robert Koch-Institut meldet in der Nacht auf Dienstag einen Inzidenz-Wert von 163,0 (Stand 30.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 159,5.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Aiwanger will Corona-Beschränkungen schrittweise lockern +++

Hubert Aiwanger. © Peter Kneffel/dpa

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen - mit Klugheit und Technologie. "Wir brauchen differenzierte und intelligente Lösungen, um schrittweise wieder zur Normalität zurückzukommen", sagte Aiwanger der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen weg vom holzschnittartigen 'ganz Deutschland auf oder zu'". Aiwanger setzt sich unter anderem dafür ein, dem Einzelhandel so wie in anderen Bundesländern zu erlauben, dass Kunden Online-Bestellungen abholen dürfen (Click&Collect) und dass Skigebiete begrenzt öffnen dürfen.

"Wir müssen die Zahlen abwarten, aber es sieht so aus, als ob die Infektionen zurückgehen", sagte der Freie Wähler-Chef. "Wir sollten darüber nachdenken, Click&Collect in Bayern einzuführen." Wenn die Analyse der Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigt, dass dabei keine Corona-Hotspots entstehen, könnte das nach Aiwangers Einschätzung auch in Bayern erlaubt werden.

+++ Spahn hält Lockdown-Ende am 10. Januar für unrealistisch +++

"Stand heute sind wir jedenfalls mit den Zahlen bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag im Interview mit den ARD-"Tagesthemen" mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen. Deshalb werde es nach dem 10. Januar "ohne Zweifel Maßnahmen geben".

In welchem Umfang der Lockdown fortgesetzt werde, müsse man Anfang Januar mit den Bundesländern entscheiden, fügte Spahn hinzu. Es sei aber absehbar, dass die Zahlen bis dahin nicht so niedrig seien, dass man einfach in den Vor-Lockdown-Modus zurück könne: "Das sehe ich nicht."

+++ Augsburg: Verwaltungsgerichtshof kippt Böllerverbot im Garten +++

Die von vielen bayerischen Kommunen erlassenen umfassenden Böllerverbote an Silvester stehen offensichtlich auf rechtlich wackligen Füßen. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte am Dienstag in einer Eilentscheidung das von der Augsburger Stadtverwaltung erlassene Verbot, demzufolge die Bürger auch auf den eigenen Grundstücken kein Feuerwerk zünden sollten.

Das Rathaus nahm diesen Teil der Silvestervorschriften anschließend sofort zurück, appellierte aber an die Bürgerschaft der drittgrößten bayerischen Stadt, heuer auf Feuerwerk zu verzichten. Noch kurz vor Bekanntwerden der Entscheidung hatten sämtliche mittelfränkischen Kommunen ebenfalls ein Böllerverbot auf Privatgrund verkündet - mit der identischen Begründung, die Krankenhäuser seien zu stark belastet.

Doch in Augsburg hat die Stadtverwaltung bereits in der zweiten Instanz ihr Böllerverbot nicht durchsetzen können. Der Verwaltungsgerichtshof hält ein Feuerwerksverbot auf Privatgrundstücken für zu weitgehend, es handele sich nicht um eine infektionsschutzrechtlich notwendige und damit verhältnismäßige Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Die Begründung für das Feuerwerksverbot auf privaten Grundstücken war in Augsburg dieselbe wie in Nürnberg und anderen mittelfränkischen Kommunen: Damit sollen Unfälle vermieden und die Krankenhäuser entlastet werden.

+++ Staatsregierung bereitet Großeinsatz von PCR-Schnelltests vor +++

Die Staatsregierung startet im Januar den Großeinsatz eines neuen Corona-Schnelltests, der weit zuverlässiger sein soll als das bisher übliche Schnellverfahren. Vorerst hat die Staatsregierung sechs der erst vergangene Woche amtlich zugelassenen neuen Testgeräte und 60.000 Testkits des Startups GNA Biosolutions geordert. Darüber hinaus hat sich Bayern das Vorkaufsrecht für 1.000 Geräte plus einer Million Tests gesichert, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag in München sagte.

Der neue Schnelltest ist laut Aiwanger der "weltbeste Schnelltest" – eine Einschätzung, die der in der Biotech-Szene bekannte Biochemiker Horst Domdey weitgehend bestätigte: "Dieses Testsystem gehört zu den sensitivsten weltweit, zu den kostengünstigsten weltweit und den schnellsten weltweit."

+++ Gibt's bald Gastro-Lockerungen für Geimpfte? +++

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband kann sich gelockerte Corona-Regeln für Geimpfte gut vorstellen. Auch Kindergärten verlangten Impfungen. Und wenn 50 Menschen im Gasthaus zusammen feiern wollen "und alle geimpft sind, warum nicht?", sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am Dienstag in München: "Ich würde da relativ pragmatisch vorgehen."

Die Wirte vertrauten voll auf die Zusage der Bundesregierung, mit den November- und Dezemberhilfen 75 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt zu bekommen – auch wenn sie bislang noch "keine wesentlichen Zahlungen erhalten" hätten. Allerdings hätten viele Wirte schon ihre gesamten Ersparnisse samt Altersvorsorge eingesetzt und sich verschuldet, "57 Prozent der Betriebe sehen sich in ihrer Existenz gefährdet" sagte Inselkammer. "Die Not ist brutal."

Auf der anderen Seite hätten viele Menschen erfahren, dass das Leben ohne die Wirtshäuser ärmer sei: "Wenn wir wieder aufsperren, wird die Nachfrage sehr groß sein", sagte Inselkammer. Aus der Not heraus hätten auch viele Wirte mit dem Außer-Haus-Verkauf Geld verdient oder andere neue Konzepte ausprobiert. Davon werde manches bleiben, auch wenn es immer nur ein Zusatzgeschäft sein könne.

+++ Sonderzulassung für Super-Schnelltest aus Bayern +++

Ein von einem bayerischen Startup entwickelter neuer Corona-Schnelltest hat eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten. Das erklärte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in München.

Das Schnellverfahren des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll Ergebnisse in weniger einer Stunde liefern, aber vergleichbar zuverlässig sein wie herkömmliche PCR-Tests. Das Testgerät ist transportabel und kann acht Proben gleichzeitig analysieren. Probeweise eingesetzt wurde das Verfahren in den vergangenen Monaten am Münchner Flughafen. Aiwanger und Unternehmenschef Federico Bürsgens wollen die Einzelheiten an diesem Dienstag vorstellen.

Für den Covid-19-Erreger gibt es mehrere Testmethoden. Bei PCR-Tests wird Erbgut des Erregers nachgewiesen. Dieses Verfahren gilt als das zuverlässigste, ist aber vergleichsweise langsam und teuer. Daneben kommen mittlerweile günstigere Antigen-Schnelltests zum Einsatz, die innerhalb einer halben Stunde Ergebnisse liefern. Diese Antigen-Tests weisen nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind, diese Methode gilt als weniger zuverlässig. Ein drittes Verfahren ist der Nachweis von Antikörpern gegen das Virus.

+++ CSU will neue Pflegekräfte mit 5.000-Euro-Prämie locken +++

Als Konsequenz aus der Corona-Krise will sich die Bundestags-CSU für eine "Neueinsteiger-Prämie" von 5.000 Euro für neue Pflegekräfte einsetzen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt - zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Die 5.000 Euro sollen Pflegekräfte nach ihrer Ausbildung bekommen, wenn sie weiter im Pflegeberuf arbeiten.

Zudem sollen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden, etwa durch mehr Angebote der Gesundheitsförderung. Krankenhaus-Kitas mit gesicherter Nacht-Betreuung sollen gefördert werden. "In der Corona-Pandemie hat das medizinische Personal Großartiges geleistet. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben", heißt es in dem CSU-Papier.

+++ Inzidenzwert für München sinkt laut RKI leicht +++

Das Robert Koch-Institut meldet in der Nacht auf Dienstag einen Inzidenz-Wert von 159,5 (Stand 29.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 162,0.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Huml äußert sich zu Impfstart +++

In Bayern sind bislang etwa 6.000 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montagabend mit. Großenteils wurden alte Menschen in Pflege- und Seniorenheimen geimpft.

Die Impfungen hatten am Sonntag begonnen, bis Jahresende soll Bayern rund 215.000 Impfdosen erhalten. Vorerst werden ganz überwiegend Heimbewohner geimpft. Eine Gruppe mit hoher Priorität sind aber auch zu Hause lebende Senioren. Bis Ende Januar sollen in allen bayerischen Impfzentren persönliche Impftermine angeboten werden.

+++ Nach Panne: Jetzt wird auch in Oberfranken geimpft +++

Nach einer Panne beim Impfstart in Oberfranken soll nun auch dort gegen Corona geimpft werden. Die herstellende Firma habe die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben, teilte die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mit. "Damit steht dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege. Die Impfungen können beginnen."

Beim eigentlichen Impfstart am Sonntag hatte es in Oberfranken und in Schwaben Probleme mit der Kühlkette gegeben – der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Während sich die Probleme in Schwaben bald darauf als marginal erwiesen und das Impfen begann, blieb es in Oberfranken zunächst unklar, wann die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik auch dort starten kann.

+++ Inzidenzwert für München steigt laut RKI wieder an +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Montag einen Inzidenz-Wert von 162,0 (Stand 28.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 145,4.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Situation in Münchner Kliniken weiter angespannt +++

In Bayern ist die Zahl der freien Intensivbetten zuletzt gestiegen, doch in den Münchner Kliniken bleibt die Situation weiter angespannt. Wie die " " unter Berufung auf das DIVI-Intensivregister berichtet, gibt es derzeit in mehreren Krankenhäusern keine freien Intensivbetten mehr. Betroffen sind demnach die Schön Klinik in Harlaching, die München Klinik in Bogenhausen und die Helios Klinik in Perlach.

+++ München trägt Corona-Zahlen für die Weihnachtstage nach +++

Nachdem das Datenerfassungsteam der Landeshauptstadt über die Feiertage frei hatten, meldet München am Sonntag die Zahlen der Weihnachtstage nach: Für Samstag (26. Dezember) wurden - inklusive Nachmeldungen - 601 neue Coronavirus-Fälle und 21 weitere Todesfälle gemeldet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das LGL und RKI waren entsprechend informiert worden.

+++ Corona-Zahlen in Bayern bleiben hoch +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 2.440 Corona-Neuinfektionen für Bayern gemeldet. Die Inzidenz lag damit landesweit bei 171. Das Unterschreiten der Marke von 200 führe aber nicht zu Änderungen der derzeit geltenden Infektionsschutz-Regelungen wie etwa der nächtlichen strikten Ausgangsbeschränkungen, erläuterte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

Das RKI wies zudem darauf hin, bei der Interpretation der Zahlen sei zu beachten, dass über die Feiertage meist weniger Personen einen Arzt aufsuchten. Dadurch würden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet würden. Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter Daten übermittelten. Am 25. Dezember war erstmals seit Beginn des strengen Lockdowns am 16. Dezember die Inzidenz knapp unter den 200er-Wert auf 196 gerutscht.

+++ Erster Impftag in München +++

Zum Start der Impfungen hat die AZ ein mobiles Impfteam im Münchner Süden begleitet. Wie der erste Tag, lesen Sie hier.

+++ Wieder mehr Intensivbetten in Bayern verfügbar +++

In Bayern hat sich die Lage auf den Intensivstationen nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder etwas entspannt. Derzeit seien im Freistaat 376 Intensivbetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit frei, berichtete eine Ministeriumssprecherin am Sonntag. Vor sechs Tagen waren es rund 300.

Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit in Bayern 2.723 sogenannte ICU-Betten verfügbar. Am Sonntag waren 2.347 Betten mit Patienten belegt - davon 798, die an Covid-19 erkrankt sind.

In den Landkreisen Landshut, Aichach-Friedberg und Erlangen-Höchstadt war nach Angaben des DIV-Intensivregisters am Sonntag kein einziges Intensiv-Bett mehr frei. In etlichen Landkreisen standen nur ein oder zwei Betten zur Verfügung. Wenn in einem Landkreis keine Betten mehr frei sind, bedeutet dies nicht, dass keine Behandlung mehr möglich ist. Aber neue Intensivpatienten müssen dann zum Teil über weite Entfernungen in andere Krankenhäuser gebracht werden.

+++ Pannen verzögern Impfstart in Oberfranken und Augsburg +++

In sechs Landkreisen Oberfrankens ist am Sonntag der geplante Start der Corona-Impfungen verschoben worden. "Beim Auslesen der Temperaturlogger, die in den zentral beschafften Kühlboxen beigelegt wurden, sind Zweifel an der Einhaltung der Kühlkette für den Impfstoff aufgekommen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Landräte der Kreise Coburg, Lichtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel und Kulmbach.

Auch in Augsburg musste die Impfaktion zunächst zeitweise unterbrochen werden: Die Kühlkette sei auch hier nicht nachvollziehbar gewesen, teilte der Landkreis mit. "Aus dem integrierten Kühlprotokoll geht hervor, dass die erfasste Temperatur während des Transportes zunächst drei Grad Celsius und später minus ein Grad Celsius betragen hat", erläuterte Augsburgs Landrat Martin Sailer (CSU). Deshalb habe man sich entschlossen, die gelieferten Impfdosen vorerst nicht zu verwenden. Möglicher Hintergrund sei eine Fehlfunktion der Kühlbox, aber auch eine Absenkung der erfassten Temperatur in der Box durch den ursprünglich noch tiefgekühlten Impfstoff.

Weniger Stunden später allerdings wurde die Impfaktion in Augsburg fortgesetzt: Die betroffenen Landkreise in Schwaben hätten nach Gesprächen mit der Regierung von Schwaben und dem Impfstoff-Hersteller Biontech das Signal erhalten, dass der betroffene Impfstoff problemlos verwendet und mit dem Impfen begonnen werden könne, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums nach Agenturangaben.

Mobile Teams impften am Sonntag zuerst vor allem Menschen über 80 in Pflege- und Seniorenheimen sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal. Bereits am ersten Tag sollten mehrere zehntausend Dosen verabreicht werden.

Nach Angaben des Herstellers Biontech muss der Impfstoff für einen längeren Zeitraum bei minus 70 Grad gelagert werden. In speziell entwickelten Versandboxen mit Trockeneis übersteht das Präparat bei diesen Temperaturen bis zu 15 Tage. In den Impfzentren kann das Vakzin in ungeöffnetem Zustand nach Firmenangaben in den Lieferboxen oder auch in herkömmlichen Kühlschränken bis zu fünf Tage bei zwei bis acht Grad aufgehoben werden. Bis zwei Stunden vor dem Spritzen könne das Präparat sogar bei bis zu 30 Grad gelagert werden. Die eigentliche Impfung könne bei Zimmertemperatur erfolgen, teilte Biontech mit.

Bis zum Jahreswechsel könnten es schon mehr als eine Million sein. Es ist die größte Impfaktion, die es in Deutschland jemals gegeben hat.

+++ Einbrüche gehen wegen des Lockdown zurück +++

Während der Corona-Krise ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland im fünften Jahr in Folge zurückgegangen. In Bayern hat sich die Zahl der versuchten und vollendeten Einbrüche seit 2014 etwa halbiert und betrug 2019 dann 4.342. Die Wohnungseinbrüche in Bayern sind 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken - im April 2020 um etwa 50 Prozent und im Mai um etwa 30 Prozent.

Selbst wenn man noch keine konkreten bundesweiten Fallzahlen nennen könne, verzeichne man bei der Eigentumskriminalität im zu Ende gehenden Jahr einen rückläufigen Trend, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Das gelte etwa auch für Laden- und Taschendiebstähle.

+++ Erste mobile Impf-Teams rücken aus +++

Am Samstag waren die ersten 9.750 Impfdosen im Freistaat angekommen, von den zentralen Lagerorten Erlangen und München aus wurden sie regional auf die rund 100 Impfzentren verteilt. Damit können am Sonntag die ersten mobilen Impfteams ausrücken.

+++ Söder warnt vor Liefer-Engpässen +++

Kurz vor dem bundesweiten Start der Corona-Impfungen am Sonntag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor negativen Folgen durch Lieferengpässen gewarnt. "Endloses Warten reduziert auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen", so der CSU-Chef. Leider sei noch nicht genügend Impfstoff vorhanden. "Die Bestellungen des Bundes reichen wohl, aber die Produktion dauert. Daher ist es wichtig, alle Kapazitäten zur Herstellung des Impfstoffes zu erhöhen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Logistik stehe, es brauche nur noch den Impfstoff, so Söder.

+++ Drastische Einsparungen im Münchner Kulturhaushalt wegen Corona +++

Experten auf Bund- und Länderebene fürchten falsche Einsparungen im Kulturbereich nach der Coronakrise: Nach ersten negativen Signalen von Kommunen wie München, wo drastische Einsparungen im Kulturhaushalt anstehen, hofft Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), dass nicht noch weitere diesem Beispiel folgen werden. Sie warnte die Kommunen vor einer Haushaltssanierung auf Kosten der Kultur. "Die staatlich geförderten Institutionen sind mehrheitlich in kommunaler Trägerschaft, viele Theater und Museen sind städtische Einrichtungen", so die CDU-Politikerin nach Agenturangaben.

Die Kommunen seien an anderer Stelle mit mehreren Milliarden entlastet worden, zudem helfe der Bund, nicht-staatliche Einrichtungen wie Kinos, Buchhandlungen, Galerien, Festivals und Privattheater zu finanzieren. "Das schafft Bewegungsspielraum für die Kommunen, so dass wir mit Fug und Recht erwarten können, dass sie beim Kassensturz am Jahresende nicht ausgerechnet die Kultur bluten lassen."

+++ Inzidenz-Wert in München sinkt erneut +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Sonntag einen Inzidenz-Wert von 145,4 (Stand 27.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 154,7.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Start der Corona-Impfungen am Sonntag +++

Nach wochenlangen Vorbereitungen starten am Sonntag auch in Bayern die Corona-Impfungen. Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) kommen zum Auftakt der Impfungen in eine Seniorenresidenz in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck.

In den ersten Tagen wird weitestgehend in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern geimpft: Neben Bewohnern und Mitarbeitern der Heime soll medizinisches Personal in Intensivstationen und Notaufnahmen als erstes den Impfstoff erhalten. Geimpft werde strikt nach der bundesweit vereinbarten Prioritätenfolge, hieß es im Ministerium.

+++ Team hat frei: München-Zahlen erst wieder ab Sonntag +++

Das Gesundheitsamt und das Robert Koch-Institut (RKI) sind informiert: Am diesem Samstag, 26. Dezember, wird es in München keine Tagesmeldung der neuen Corona-Fälle geben. Das Datenerfassungsteam in München bekam einen Weihnachtsfeiertag frei, weshalb keine Fälle erfasst wurden. Nachmeldungen und neu gemeldete Fälle werden ab Sonntag wieder erfasst.

+++ Söder: Impfstoff-Ankunft macht Hoffnung +++

Die Ankunft des Corona-Impfstoffs in Bayern macht laut Ministerpräsident Markus Söder Hoffnung. Es brauche aber weiter Geduld, twitterte der CSU-Chef am Samstag. Am Morgen waren 9.750 Impfdosen für den Freistaat an zentralen Lagerstandorten in Erlangen und München eingetroffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Zunächst sei zumindest eine kleine Menge in Bayern angekommen. "Aber weil die bestellten Mengen erst nach und nach kommen, wird es länger dauern. Daher braucht es weiter Geduld", schrieb Söder. Bis Jahresende werden in Bayern weitere 205.000 Impfdosen erwartet.

+++ Auch Söders zweiter Corona-Test negativ +++

Auch der zweite Corona-Test bei Markus Söder hat keine Infektion des bayerischen Ministerpräsidenten erbracht. Der erneute Test sei ebenfalls negativ, twitterte Söder am Samstag. Er hoffe, dass alle "das Fest mit Herz und Vernunft gefeiert" hätten, ergänzte er.

Der CSU-Chef war kurzzeitig in Quarantäne gewesen, nachdem er Kontakt zu dem nachweislich mit Corona infizierten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) gehabt hatte. Er war trotz eines ersten negativen Tests und einer Aufhebung der Quarantänepflicht durch das Gesundheitsamt im Homeoffice geblieben.

+++ Ausgangsbeschränkungen: Polizei meldet wenig Verstöße +++

Die Menschen in Bayern haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag laut Polizei überwiegend an die Ausgangsbeschränkungen gehalten. "Es gab ein paar kleinere Feiern, aber nix Großes", sagte ein Sprecher des Präsidiums Oberbayern Süd am Samstagmorgen. Auch die Münchner Polizei vermeldete mit Blick auf Heiligabend keine besonderen Vorkommnisse. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bedeuten, dass zwischen 21 und 5 Uhr der Aufenthalt im öffentlichen Raum wegen der Corona-Pandemie nur noch aus wenigen triftigen Gründen erlaubt ist. Das sind etwa Notfälle, der Weg zur Arbeit oder das Gassigehen mit dem Hund.

Im schwäbischen Oberstaufen feierten den Angaben zufolge am Freitagabend vier Menschen aus mehr als zwei Haushalten in einem Bauwagen mit reichlich Bier. Bei Nördlingen war eine 21-Jährige nach Mitternacht mit ihrem Wagen auf dem Heimweg von einer Familienfeier - sie erhielt eine Anzeige. Schwer betrunken und in Schlangenlinien war ein 41 Jahre alter Autofahrer in Illertissen unterwegs: Eine Kontrolle am Samstag gegen 2 Uhr ergab 1,5 Promille.

+++ Studie: 3,3 Prozent der Münchner hatten schon Corona +++

Forscher der Infektions- und Tropenmedizin der Uniklinik München haben in einer groß angelegten Studie untersucht, wie viele Menschen sich in der bayerischen Landeshauptstadt mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Dunkelziffer von den insgesamt ca. 3,3 Prozent der bereits Infizierten Münchnerinnen und Münchner ist dabei im Vergleich zur ersten Welle gesunken. Ein Hinweis auf die aufgehende Teststrategie in Bayern. Alles dazu und welche weiteren positiven Nachrichten die Forscher zu verkünden hatten, lesen Sie in diesem Artikel.

+++ Corona-Impfstoff in Bayern angekommen +++

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland sind die ersten Impfstoffdosen in einzelnen Bundesländern eingetroffen. In Bayern nahmen Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) die Lieferung am Samstagmorgen in Erlangen in Empfang. Es handele sich um die Hälfte der für den Freistaat bestimmten ersten 9.750 Impfdosen, sagte Huml. Die übrigen Dosen sollten in München ankommen. Von München und Erlangen aus wird der Impfstoff regional verteilt, alle 99 Impfzentren in Bayern sollen damit versorgt werden. Am Sonntag sollen die ersten mobilen Impfteams ausrücken, um vor allem in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern zu impfen. Der Bund lässt an diesem Samstag mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

+++ Inzidenz-Wert in München sinkt weiter +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Samstag einen Inzidenz-Wert von 154,7 (Stand 26.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 202,3.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Bayern erwartet Impf-Dosen +++

Countdown zur Corona-Impfung in Bayern: Am Samstag wird die erste Lieferung von 9.750 Impfdosen erwartet. Der Impfstoff soll in Spezialtiefkühlschränken bei minus 70 Grad Celsius in München und Erlangen ankommen und von dort regional verteilt werden.

Alle 99 Impfzentren in Bayern sollen dann mit den ersten Impfstoff-Dosen versorgt werden. Am Impfzentrum Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg werden am Mittag (13.45 Uhr) Sozialministerin Carolina Trautner und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) zusammen mit Landrat Klaus Metzger die ersten Corona-Impfstoffe entgegen nehmen.

Am Sonntag werden dann die ersten mobilen Impfteams aus den Impfzentren ausrücken. In den ersten Tagen wird vor allem in Alten- und Pflegeheimen geimpft sowie in Krankenhäusern. Neben Heimbewohnern gehören die Bediensteten der Heime und medizinisches Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen dazu. Geimpft werde strikt nach der bundesweit vereinbarten Prioritätenfolge, hieß es im Ministerium. Wer nicht zur höchstpriorisierten Gruppe gehöre, sollte derzeit nicht versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Die über 80-Jährigen würden rechtzeitig informiert, wie sie an ihr Impfangebot kommen.

+++ Bayern halten sich auch an Weihnachten an Ausgangsbeschränkungen +++

Am 1. Weihnachtsfeiertag melden die bayerischen Polizeipräsidien nur wenige Verstöße gegen die geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. An Heiligabend und in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag haben sich die Bayern "zum großen Teil" an die Corona-Regeln gehalten. Zwischen 21 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt. Auch für Weihnachtsgottesdienste gab es keine Ausnahmen.

In München herrschte auf dem Mittleren Ring am Weihnachtsabend um halb neun reger Verkehr - offenbar, weil alle schnell heim wollten, um vor 21 Uhr zu Hause zu sein.

+++ Zwei Drittel der Deutschen wollen sich gegen Corona impfen lassen +++

32 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, sich so schnell wie möglich impfen lassen zu wollen. Weitere 33 Prozent sind zwar ebenfalls dazu entschlossen, wollen aber trotzdem erst einmal mögliche Folgen der Impfung bei anderen abwarten. 19 Prozent haben sich gegen eine Impfung entschieden, 16 Prozent sind noch unentschlossen. Eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent hat aber auch Angst vor Nebenwirkungen der Impfung. Nur ein Drittel hat solche Befürchtungen nicht. 10 Prozent machten dazu keine Angaben.

+++ An Weihnachten: Inzidenz-Wert in München sinkt weiter +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Freitag einen Inzidenz-Wert von 202,3 (Stand 25.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 227,3.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Johanniter warnen vor Betrug +++

Die Johanniter-Unfall-Hilfe warnt vor Betrügern im Zusammenhang mit den Coorna-Impfungen, die voraussichtlich am 27. Dezember 2020 starten sollen. Es gibt es bereits Meldungen, dass Betrüger Impfungen gegen Geld anbieten. Die Johanniter warnen: "Die Impfungen sind für die

Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Zudem sind die Aufbereitung und Lagerung des Impfstoffes sehr komplex. Daher sind solche Angebote

auf jeden Fall unseriös“, erläutert Joern Osenbrück, Krisenmanager bei den Johannitern in Oberbayern.

Die Johanniter betreiben in Bayern diverse Impfzentren. Die Impfungen finden ausschließlich über die offiziellen Impfzentren oder

die dort angegliederten mobilen Impfteams statt. Bei verdächtigen Anrufen sollte die örtliche Polizeidienststelle informiert werden. In München befindet sich das Impfzentrum in den Messehallen.

+++ 600.000 Schnelltests für Pflegeangehörige +++

In einer bayernweiten Aktion bieten Hilfsorganisationen an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen für Angehörige von Pflegebedürftigen kostenlose Corona-Schnelltests an. Das vom Gesundheitsministerium initiierte Angebot werde mit 600.000 Schnelltests unterstützt, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml bei einem Besuch mit Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) bei Einsatzkräften in Nürnberg an Heiligabend mit. "Gerade an den Weihnachtsfeiertagen brauchen viele Angehörige größtmögliche Sicherheit, nicht corona-infiziert zu sein", sagte Herrmann.

Laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen Besucher in Pflegeeinrichtungen Altenheimen und Seniorenresidenzen ein negatives Testergebnis vorlegen. Dabei darf die Testung bei einem Antigen-Schnelltest nicht länger als 48 Stunden und bei einem PCR-Test nicht länger als drei Tage zurück liegen. Vom 25. bis 27. Dezember gelten die Testergebnisse je 24 Stunden länger. Antigen-Schnelltests sind 72 Stunden und PCR-Tests vier Tage gültig.

+++ Antikörper-Studie: Rund 3 Prozent der Münchner bisher mit Corona infiziert +++

Einer großangelegten Antikörper-Studie zufolge haben sich in München bis November knapp 3,3 Prozent der Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Damit habe sich die Zahl derjenigen, die Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus entwickelt haben, seit der ersten Welle fast verdoppelt, teilten die Forscher der Infektions- und Tropenmedizin der Uniklinik München mit.

Zu Beginn der neuen Testrunde waren bei den Gesundheitsbehörden rund 1,5 Prozent der Münchner als Corona-positiv registriert gewesen. Damit lag die tatsächliche Zahl etwa zweimal so hoch.

+++ Pflegende Angehörige erhalten kostenlose FFP2-Masken +++

Pflegende Angehörige in Bayern bekommen Anfang Januar eine Million FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt. "Ergänzend zu unseren Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, Besucherinnen und Besucher sowie das Personal in stationären Einrichtungen werden wir verstärkt auch die pflegenden Angehörigen in den Blick nehmen", sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch in München. Rund 76 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern würden derzeit zu Hause gepflegt, etwa 47 Prozent der rund 400.000 Pflegebedürftigen ausschließlich durch Angehörige.

"Auch diese Menschen und ihre pflegebedürftigen Angehörigen müssen wir vor einer Infektion mit dem lebensgefährlichen Coronavirus schützen", sagte Holetschek. Deshalb verteile das Gesundheitsministerium die FFP2-Masken für pflegende Angehörige. Die Schutzmasken stammten aus dem bayerischen Pandemiezentrallager, das durch Ersatzbeschaffungen wieder entsprechend aufgefüllt werde.

+++ 200-Meter-Schlange: Alle wollen zu Dallmayr! +++

Mega-Auflauf in der Münchner Innenstadt einen Tag vor Heiligabend. Am Mittwochmorgen standen Dutzende Menschen in einer langen Schlange am Marienplatz. ARD-Korrespondentin Natalie Amiri fotografierte die Szene und postete das Bild auf ihrem Twitter-Account.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das Ende der Schlange ist mitten auf dem Marienplatz, am Ludwig Beck vorbei biegt sie dann nach links in die Dienerstraße ab – doch wofür standen so viele Münchner an?

Die Auflösung folgte rund 200 Meter später: Ziel war die Dallmayr-Filiale in der Dienerstraße – vor allem bekannt für Feinkost und guten Kaffee. Viele Münchner scheinen sich zum Fest also noch mit reichlich Delikatessen einzudecken, doch auch das ein oder andere Geschenk von Dallmayr dürfte mit Sicherheit unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Auch an Heiligabend selbst wird Dallmayr wohl nochmal extremen Zulauf bekommen. Ganz so viel Zeit haben die Münchner dann allerdings nicht, der Laden schließt bereits am 24. Dezember um 14 Uhr.

+++ Impfstart in München verzögert sich teilweise +++

Der Impfstart in München verzögert sich teilweise. Nach AZ-Informationen kann am Klinikum der LMU nicht wie angekündigt am 27. Dezember mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Der Grund: Die Impfdosen würden nicht - wie geplant - am 26. Dezember geliefert werden. Start soll nun "frühestens am 29. Dezember" sein, heißt es.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Alle 99 Impfzentren in Bayern sollen noch am 26. Dezember mit den ersten Corona-Impfstoff-Dosen versorgt werden. Der Hersteller Biontech werde zwar am zweiten Weihnachtsfeiertag nur zwei der acht Verteilzentren in Bayern - München und Erlangen - anfahren und dort jeweils die Hälfte der 9.750 Impfdosen abliefern. Von dort soll aber eine regionale Verteilung erfolgen, so dass in allen Landkreisen mit den Impfungen begonnen werden könne, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Marcus da Gloria Martins, am Mittwoch.

+++ Wirbel um Feuerwerksverbot in Augsburg +++

Die Stadt Augsburg will ein vollständiges Feuerwerksverbot für den Jahreswechsel vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München durchsetzen. Nachdem das Verwaltungsgericht in Augsburg das Verbot, an Silvester auf Privatgrundstücken zu böllern, mit einer Eilentscheidung gekippt hat, werde die Stadt nun den VGH anrufen, kündigte Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch am Mittwoch an. Nach Angaben einer VGH-Sprecherin wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche entschieden.

+++ Polizeigewerkschaft fordert Demo-Verbot im Lockdown +++

Die Gewerkschaft der Polizei Bayern (GdP) fordert während des derzeitigen "harten" Lockdowns ein Verbot von Versammlungen und Demos. Für sie sei es "nicht nachvollziehbar, warum Demos nach wie vor erlaubt werden".

Der Gewerkschaft zufolge müsse das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit in den aktuellen Zeiten "vorübergehend in den Hintergrund treten". "Dem Infektionsschutz muss jetzt Rechnung getragen werden, um eine Besserung der Situation für uns alle und damit ein schnelles Ende der Beschränkungen zu erreichen", führt die Gewerkschaft in einer offiziellen Mitteilung weiter aus.

Beim Durchsetzen des Demo-Verbots soll die Politik der Gewerkschaft zufolge "einheitlich und konsequent handeln" und eine "klare und gemeinsame Linie" vertreten. "Menschen die Woche für Woche auf Demos vorsätzlich gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen, gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch friedliche und die Auflagen einhaltenden Demo-Teilnehmer sowie unsere Einsatzkräfte. Dieses unverantwortliche Handeln muss Konsequenzen haben", heißt es in der Mitteilung.

Das Demo-Verbot soll mindestens bis zum Ende des Lockdowns gelten, der aktuell bis zum 10. Januar gültig ist.

+++ Piazolo: Mebis wird ertüchtigt +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist optimistisch, dass der Schulunterricht in Bayern technisch besser wird. "Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir einen guten Distanz-Unterricht hinbekommen", sagte der Minister der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch).

Das umstrittene und zuletzt stark absturzgefährdete System Mebis solle in den bevorstehenden drei Ferienwochen weiter ertüchtigt werden, sagte Piazolo. Zudem solle es nach den Ferien eine zeitliche Entzerrung bei der Nutzung geben, damit nicht alle gleichzeitig darauf zugreifen. Zudem solle es eine Erweiterung des Instrumenten-Kastens geben: "Wir wollen die ganze Bandbreite an digitalen und analogen Möglichkeiten nutzen", betonte der Minister. Er wies zudem darauf hin, dass nur ein Achtel aller Schüler in Bayern mit der Online-Lernplattform Mebis arbeite. Andere Hilfsmittel zum Distanzunterricht hätten einwandfrei gearbeitet.

+++ Bedford-Strohm: Keine generelle Gottesdienst-Absage zu Weihnachten +++

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat sich gegen eine generelle Absage von Präsenz-Gottesdiensten an Weihnachten zum Schutz vor Corona-Infektionen ausgesprochen. "Nein, keine generelle Absageempfehlung", sagte Bedford-Strohm am Mittwoch in der Radiosendung "Bayern 2-radioWelt" des Bayerischen Rundfunks. "Das muss jetzt vor Ort entschieden werden", fügte er hinzu.

"Es gibt nur einen schmalen Korridor", betonte Bedford-Strohm. Es gebe Menschen, für die ein Livestream-Gottesdienst eine ideale Alternative sei. Es gebe aber auch einsame Menschen, die einen Gottesdienst vor Ort benötigen, allerdings "nur unter den strengsten Hygieneauflagen." Es gebe gute Gründe, auch an diesem Weihnachtsfest die Möglichkeit offenzuhalten, in den Kirchen die Weihnachtsbotschaft zu hören.

+++ RKI meldet Höchstwert: Fast 1.000 Corona-Tote an einem Tag in Deutschland +++

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 962 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Zugleich wurden 24.740 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Vergangenen Mittwoch (16.12.) waren 27.728 Neuinfektionen und 952 Todesfälle verzeichnet worden. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

Die Entwicklung kommt nicht überraschend. Es war bereits erwartet worden, dass nach dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen im Oktober und November auch die Zahl der Todesfälle deutlich nach oben gehen würde - wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Bis eine Infektion nach schwerem Krankheitsverlauf zum Tod führt, vergeht in der Regel einige Zeit. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Mittwoch auf 27.968.

+++ Inzidenz-Wert in München sinkt erneut +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Mittwoch, dass der Inzidenz-Wert auf 236,6 gesunken sei (Stand 23.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 273,4. Seit vergangenem Mittwoch gilt in München der harte Lockdown.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Corona und Weihnachten: Münchner Polizei mahnt zu Besonnenheit +++

Die Polizei werde nicht "anlasslos von Haus zu Haus gehen und nachzählen, wie viele Leute Weihnachten am Tisch sitzen", sagte Polizeisprecherin Claudia Künzel. "Das ginge auch gar nicht, das wäre ein Verstoß gegen das Grundrecht auf Unversehrtheit der Wohnung." Wohl werde man aber Verstöße ahnden. Das Präsidium ist über die Feiertage mit rund 1.200 Beamten im Einsatz, ungefähr so viele wie während des ersten Lockdowns und in den zurückliegenden Monaten.

Die Polizeigewerkschaft hat die Menschen dazu aufgerufen, an Weihnachten nicht bei jedem vermuteten Corona-Verstoß die Ermittler zu alarmieren. "Ich würde erstmal selbst zu den Nachbarn gehen und – falls da wirklich zu viele Leute sind – sie bitten, sich an die Regeln zu halten", sagte Jörg Radek, Vize-Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, der "Süddeutsche Zeitung". Man sollte nicht immer sofort die Polizei rufen. Diese Pandemie erfordere auch ein Stück Zivilcourage.

+++ Gerichtliches Veto gegen Feuerwerksverbot auf Privatgrundstücken +++

In einer Eilentscheidung hat das Verwaltungsgericht das von der Stadt Augsburg für Silvester erlassene komplette Feuerwerksverbot gekippt. Das Böllerverbot könne nicht auf das Infektionsschutzgesetz beziehungsweise die bayerische Corona-Schutzverordnung gestützt werden, teilte das Augsburger Verwaltungsgericht am Dienstagabend mit (Az.: Au 9 S 20.2731). Die Stadt kann gegen die Entscheidung nun den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München anrufen. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Weitere 500.000 FFP-2-Schutzmasken für Bayerns Lehrer +++

Bayern versorgt seine Lehrer im Kampf gegen das Coronavirus mit weiteren 500.000 Schutzmasken vom Standard FFP2. Das kündigte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag an. Darüber hinaus werde der Freistaat das bestehende Förderprogramm für mobile Luftreinigungsgeräte erweitern.

Ob es nach den Weihnachtsferien in Bayerns Schulen mit Präsenzunterricht weitergehe, sei derzeit nicht absehbar. Aktuell sei davon auszugehen, dass zumindest für einen Teil der Schülerinnen und Schüler noch Distanzunterricht nötig sei, hieß es.

+++ Bayern: 50 Millionen für Erforschung von Corona-Medikamenten +++

Für die Entwicklung von Medikamenten gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 stellt der Freistaat Bayern 50 Millionen Euro zur Verfügung. Dies hat das Kabinett am Dienstag nach Angaben der Staatskanzlei beschlossen. Mit der Stärkung der Pharma- und Biotechnologiebranche wolle die Staatsregierung "erfolgversprechende bayerische Therapieansätze auf den letzten Metern zur Zulassungsreife unterstützen", hieß es weiter.

Den Angaben zufolge arbeiten bereits viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Bayern an Verfahren und Wirkstoffen. Finanziert wird das Förderprogramm aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie, den der Landtag der Regierung zur Bekämpfung der Krise bereit gestellt hat. Die Mittel sollen in die Entwicklung von Medikamenten und Therapien gegen teils lebensbedrohliche Erkrankungen fließen, die das Sars-CoV-2-Virus hervorruft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Fallzahlen in München

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter flourish über den Consent-Anbieter verweigert Auch in München sind die Zahlen in der Herbstwelle noch einmal deutlich gestiegen. In der Landeshauptstadt sind mittlerweile über 400 Menschen gestorben.

+++ Corona-Testzentren vor Weihnachten teilweise an Kapazitätsgrenzen +++

Wegen großen Andrangs vor den Feiertagen stoßen mehrere Testzentren in Bayern nach Angaben der örtlichen Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen. So ist zum Beispiel das Testzentrum auf der Theresienwiese bis einschließlich 27. Dezember bereits ausgebucht. Bessere Chancen hat man hingegen noch in diversen privaten Teststationen. Wo man sich vor Weihnachten teilweise auch spontan noch testen lassen kann, lesen Sie hier.

+++ Söder muss doch nicht in Quarantäne +++

Am Montag gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekannt, dass er sich in häusliche Quarantäne begeben muss. Der Grund: Staatskanzleichef Florian Herrmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Als vermeintliche Kontaktperson 1 war Söder auch davon betroffen.

Doch nun die Kehrtwende: Söder ist doch keine Kontaktperson 1, wie er am Dienstagnachmittag via Twitter mitteilte. Theoretisch müsste er also nicht mehr in Quarantäne – dennoch bleibt der 53-Jährige laut eigener Aussage "aus Vorsicht" vorerst im Homeoffice. Ein erster Corona-Test fiel negativ aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein +++

Alle Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Risikogebieten unterliegen künftig in Bayern einer strengen Corona-Testpflicht. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen sie beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen, dies hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Ermittler: An Weihnachten nicht gleich Polizei rufen +++

Zu viele Feiernde unterm Weihnachtsbaum? Die Polizeigewerkschaft hat die Menschen dazu aufgerufen, an Weihnachten nicht bei jedem vermuteten Corona-Verstoß die Ermittler zu alarmieren. "Ich würde erstmal selbst zu den Nachbarn gehen und - falls da wirklich zu viele Leute sind - sie bitten, sich an die Regeln zu halten", sagte Jörg Radek, Vize-Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag).

"Man sollte nicht immer sofort die Polizei rufen. Diese Pandemie erfordert von uns allen auch ein Stück Zivilcourage." Die Polizei werde nicht "anlasslos von Haus zu Haus gehen und nachzählen, wie viele Leute am Tisch sitzen", sagte er. "Das ginge auch gar nicht, das wäre ein Verstoß gegen das Grundrecht auf Unversehrtheit der Wohnung. Aber wenn wir Hinweise bekommen, dass irgendwo Regeln verletzt werden, dann gehen wir dem nach." Auch über die Feiertage gelten wegen Corona Kontaktbeschränkungen, große Familienzusammenkünfte sind nicht erlaubt.

+++ Drosten warnt vor Corona-Mutation: "Das sieht leider nicht gut aus"

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. (Archivfoto) © Markus Schreiber / dpa

Virologe Christian Drosten hat sich besorgt über die neuen Erkenntnisse zur Corona-Mutation B.1.1.7 gezeigt. Auf Twitter schreibt er: "Das sieht leider nicht gut aus."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Er bezieht sich dabei auf neue Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde. Diese zeigen auf, dass die Virus-Mutation deutlich ansteckender ist als bisher aufgetretene Varianten. Positiv hebt Drosten am Ende seines Posts hervor, dass "Fälle mit der Mutante bisher nur in Gebieten zunahmen, wo die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war".

+++ Bayerns Kabinett berät über Corona-Lage: Söder in Quarantäne +++

Obwohl sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerade in Quarantäne befindet, befasst sich das Kabinett am heutigen Dienstag erneut mit der aktuellen Corona-Lage im Freistaat. Im Fokus dürfte dabei der ab dem 27. Dezember erhoffte Start der Impfungen gegen das Virus stehen. Wegen Söders Quarantäne wurde die geplante Pressekonferenz nach der Sitzung abgesagt.

Dabei ist bisher weiter offen, wie viele Impfdosen Bayern zunächst erhält. Das Mittel wird zentral vom Bund an die Länder weitergegeben, diese organisieren dann die Verteilung in die Impfzentren im Land. Am Montag hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU gegeben.

+++ Inzidenz-Wert in München sinkt erneut leicht +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Dienstag, dass der Inzidenz-Wert auf 273,4 leicht gesunken sei (Stand 22.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 294,4. Seit Mittwoch gilt in München der harte Lockdown.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Söder und Reiter im Impfzentrum in der Messe +++

OB Dieter Reiter und Ministerpräsident Dr. Söder besuchten am Montag das fertige Impfzentrum in der Messe München. Es ist aktuell für die Nutzung durch bis zu 20 Impfteams gleichzeitig eingerichtet. Das bedeutet, dass stationär bis zu 2.000 Personen am Tag geimpft werden können.

Anfangs wird nicht ausreichend Impfstoff für alle, die geimpft werden wollen, vorhanden sein. Söder: "Die Impflogistik steht. Jetzt braucht es Geduld. Alles, was an Impfstoff verfügbar ist, wird so schnell wie möglich verimpft. Die Produktion muss weiter hochgefahren werden. Es wird aber lange dauern, bis alle in der Breite geimpft sind." Nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums wird vor dem Sommer keine Impfung der breiten Bevölkerung möglich sein.

Mit der Zulassung des ersten Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) wird am 21. Dezember gerechnet, so dass voraussichtlich am 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann. Die höchste Prioritätsstufe haben dabei unter anderem Bewohner*innen von Alten- und Pflegeeinrichtungen, über 80-Jährige und auch medizinisches und pflegerisches Personal, das durch die Arbeit besonders stark gefährdet ist sich anzustecken.

+++ Heim statt Bar: Gastro-Personal soll in Kliniken und Heimen helfen +++

Fachkräfte aus Hotels und Gastronomie sollen den Personalmangel in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise lindern. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ruft seine Mitglieder dazu auf, Mitarbeiter dafür freizustellen. Die Aktion ist mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt.

Das Pflegepersonal soll entlastet werden und mehr Zeit für die Patienten und Bewohner haben. Interessierte können sich über die Plattform pflegepool-bayern.de melden. In München stieß die Anfang Dezember gestartete Aktion auf reges Interesse. Innerhalb weniger Tage haben sich mehr als 100 Menschen gemeldet.

+++ Aktuellere Corona-Tests für Besuche in Pflegeeinrichtungen nötig +++

Ab Dienstag, den 22. Dezember, muss man für den Besuch eines Angehörigen in einem Pflegeheim oder einer Behinderteneinrichtung einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder wahlweise einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen. Bisher waren bei beiden Tests längere Fristen vorgesehen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter appelliert jedoch an die Bürger, sich nicht auf ein negatives Testergebnis zu verlassen und sich bei einem Besuch trotzdem an strikte Hygieneregeln zu halten. Dazu gehören Abstand halten, das Tragen einer FFP2-Maske, der Verzicht auf Kontakte schon im Vorfeld sowie der Verzicht eines Besuchs, sollte man auch nur leichte Symptome verspüren.

Testmöglichkeiten gibt es für Besucher an diversen Orten:

PCR-Test: Bei Hausärzten oder bei der Teststation auf der Theresienwiese.

Antigen-Schnelltest: kostenfrei in vollstationären Pflegeeinrichtungen, Seniorenresidenzen und Einrichtungen der Behindertenhilfen, die Leistungen über Tag und Nacht erbringen, sowie kostenpflichtig bei Teststationen oder bei Hausärzten. Eine Liste über Teststationen für Antigen-Schnelltests in München finden Sie hier.

Vom 24. Bis 26 Dezember bietet außerdem der Arbeiter-Samariter-Bund Antigen-Schnelltests für Angehörige von Münchner Altenheim-Bewohnerinnen und -Bewohnern an. Die Testungen werden an allen drei Tagen im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr auf dem Gelände des Arbeiter-Samariter-Bundes an der Adi-Maislinger-Str. 6-8 stattfinden.

Da die Tests ausschließlich den Besucherinnen und Besuchern von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen vorbehalten sind, ist die Voraussetzung für einen Schnelltest eine Bestätigung der jeweiligen Einrichtung über den geplanten Besuch.

+++ Herrmann positiv getestet, Söder in Quarantäne +++

Florian Herrmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet – das gab der Staatskanzleichef am Montag via Twitter bekannt. Mittlerweile befindet er sich in Quarantäne, ihm gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Corona-Fall hat weitere Auswirkungen: Ministerpräsident Markus Söder muss sich als Kontaktperson 1 ebenfalls in Quarantäne begeben. "Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen", teilte er in einem Twitter-Post mit. Noch am Montag hatte Söder mit Münchens OB Dieter Reiter das Corona-Impfzentrum an der Messe besucht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Rund 50 Personen übernachten am Münchner Flughafen +++

Rund 50 Passagiere aus Großbritannien mussten nach Angaben der Bundespolizei die Nacht zum Montag im Transitbereich des Münchner Flughafens verbringen. Grund dafür waren die seit diesem Montag geltenden Landeverbote für aus Großbritannien kommende Flugzeuge wegen einer besonders ansteckenden Variante des Coronavirus, die dort aufgetreten ist.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. "Ein Großteil" der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

+++ Inzidenz-Wert in München sinkt leicht +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Montag, dass der Inzidenz-Wert auf 294,4 leicht gesunken sei (Stand 21.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 300,7. Seit Mittwoch gilt in München der harte Lockdown.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 21. Dezember.