Coronavirus-News: Münchner Infektiologe hält vierte Corona-Impfung für wahrscheinlich

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 13.01.2022

+++ Münchner Infektiologe hält vierte Corona-Impfung für wahrscheinlich +++

Der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, geht davon aus, dass man sich ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen sollte. Der " " sagte er: "Das Szenario einer vierten Impfung halte ich für recht realistisch. Das wird vermutlich bald auf uns zukommen. Meiner Einschätzung nach wird die Empfehlung für eine vierte Impfung circa sechs Monate nach dem Booster kommen, womöglich dann schon mit an Omikron angepassten Impfstoffen."

Zwei Impfungen plus Booster könnten schon bald zur Grundimmunisierung gehören: "Vor schweren Omikron-Verläufen schützt die Dreifach-Impfung inklusive Booster laut neuster Studienlage zu 88 Prozent. Es geht dabei um die gängigen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna und auch um den Impfstoff von Astra-Zeneca."

+++ Mutmaßlich falsche Impfbescheinigungen: Polizei durchsucht Wohnungen +++

Die Polizei hat in Bayern und drei weiteren Bundesländern Wohnungen von mehr als 100 Personen durchsucht, die sich falsche Impfbescheinigungen besorgt haben sollen. Die Ermittler stellten bei der Aktion, die am frühen Donnerstagmorgen begann, unter anderem Impfausweise und Smartphones sicher. Zudem wurde bei Beschuldigten Blut entnommen, um den Impfstatus zu klären, wie ein Sprecher der Polizei erklärte.

Ausgangspunkt der Durchsuchungen ist der Fall eines Hausarztes im Landkreis Donau-Ries, der Scheinimpfungen verabreicht und Impfbescheinigungen ohne Impfung ausgestellt haben soll. Die Durchsuchungen richten sich nun gegen Personen, die im Verdacht stehen, den Arzt bewusst aufgesucht zu haben, um eine Impfung bescheinigt zu bekommen, ohne sich impfen zu lassen. Gegen sie wird laut Polizei wegen der Beihilfe beziehungsweise Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und deren Verwendung ermittelt. Außerdem stünden Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Raum. Gegen den Arzt wurde zwischenzeitlich ein Berufsverbot verhängt.

+++ Bayern muss noch über Fortsetzung der Luca-App entscheiden +++

Der Freistaat Bayern hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er auch weiterhin auf die umstrittene Luca-App bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten setzen will. Das sagte ein Sprecher des Digitalministeriums in München. Die Lizenz sei im vergangenen Jahr für zwölf Monate gekauft worden und laufe am 5. April aus.

Die Luca-App, an der unter anderem der Rapper Smudo ("Die Fantastischen Vier") beteiligt ist, war im vergangenen Frühjahr bekanntgeworden und von Anfang an heftiger Kritik ausgesetzt. Unter anderem der Chaos-Computer-Club (CCC) hatte bemängelt, ihre Sicherheitsarchitektur sei nicht ausreichend, der Nutzen fraglich.

+++ München-Inzidenz: Rasanter Anstieg auf über 600 +++

In der bayerischen Landeshauptstadt steigt die Inzidenz weiter rasch an. Lag der Wert am Vortag noch bei 596,8, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag eine München-Inzidenz von 645,3.

Damit setzt sich der Trend der rasanten Steigerung weiter fort. Bereits von Dienstag auf Mittwoch meldete das RKI einen Anstieg bei der 7-Tage-Inzidenz von 532,5 auf 596,8.

Auch im restlichen Bayern werden steigende Inzidenz-Zahlen ermittelt. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 420,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das sind 45,1 mehr als noch am Vortag und nur noch minimal weniger als der bundesweite Durchschnitt von 427,7. In Bayern wurden 14.346 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählten Todesfälle stieg um 36 auf 20.090.

Corona-News vom 12.01.2022

+++ Kanzler Scholz will zügige Beratungen über Impfpflicht +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf eine zügige Beratung im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. "Ich jedenfalls halte sie für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Er skizzierte zudem, wie er sich die Impfpflicht vorstelle: "Es sollte um alle Erwachsenen gehen", sagte er. Sie solle zudem möglichst unbürokratisch und schlank ausgestaltet sein. Der Debatte im Bundestag wolle er aber nicht vorgreifen.

Scholz betonte, sich nicht impfen zu lassen sei keine persönliche Entscheidung, sondern habe Konsequenzen für das ganze Land. Zuletzt hätten Krankenhäuser Operationen absagen müssen, um Platz für die vielen Corona-Patienten zu machen. Man treffe nicht nur eine Entscheidung für sich, sondern für 80 Millionen andere. "Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft, und deshalb ist die Impfpflicht auch wichtig", betonte Scholz.

+++ Aiwanger und Piazolo in Quarantäne +++

Die komplette Fraktion der Freien Wähler in der Bayerischen Staatsregierung befindet sich in Quarantäne.

Vor ihrer Klausurtagung am Mittwoch gab es für die Teilnehmer einen PCR-Test - der fiel insgesamt neun Mal positiv aus (fünf Abgeordnete und vier Mitarbeiter). Weil vor dem Test noch eine Sitzung stattfand, sollen sich nun alle in Quarantäne begeben haben.

+++ Neue Regeln: Wer wann als geboostert gilt +++

Ab heute gelten neue Regeln, wer wann als geboostert gilt: Nach einer Booster-Impfung, also der dritten Impfung, gilt man jetzt ab sofort als geboostert (bislang nach 14 Tagen).

Auch wer doppelt geimpft und dann genesen ist, oder zuerst genesen und dann doppelt geimpft ist, gilt als geboostert.

Wer mit dem Vakzin Johnson&Johnson geimpft ist und dann eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhält, ist noch nicht geboostert. Die erste Dosis Biontech oder Moderna gilt als erweiterte Grundimmunisierung, auch hier gilt erst die dritte Impfung als Booster.

+++ München-Inzidenz jetzt bei fast 600 +++

Die Corona-Zahlen in Deutschland schießen weiter in die Höhe, so auch in München. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt dort laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 596,8 (Stand: 12.01., 3.20 Uhr). Am Vortag betrug der Wert für die bayerische Landeshauptstadt noch 532,5. Dem RKI zufolge wurden für München in den letzten sieben Tagen insgesamt 8.881 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

In ganz Bayern liegt die Inzidenz aktuell bei 375,1 – unter dem bundesweiten Wert von 407,5. Am Dienstag waren es in Bayern noch 339,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. Die höchsten Inzidenzen im Freistaat gibt es derzeit im Landkreis Ebersberg (635,7) in der Stadt München und im Landkreis Starnberg (565,1).

+++ Kritik an Corona-Regeln im Theater: "Bier geht vor Kultur" +++

Der Verband Freie Darstellende Künste in Bayern (VfdKB) sieht die Kultur bei den Corona-Beschränkungen stark benachteiligt, vor allem gegenüber der Gastronomie. "Wir können das nur noch so bewerten, dass die Aussage 'Bayern ist ein Kulturstaat' ein leere Hülse ist: Bier geht vor Kultur", sagte Daniela Aue vom Vorstand des Verbands der Deutschen Presse-Agentur in München.

Aue kritisierte einen Beschluss des bayerischen Kabinetts, wonach in Lokalen weiter die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gelten soll. Bei Kulturveranstaltungen dagegen müssen sich Geimpfte und Genesene zusätzlich testen lassen, zudem dürfen nur 25 Prozent der Plätze besetzt werden.

Corona-News vom 11.01.2022

+++ Gastro-Verband: Bayern geht praktikablen und vernünftigen Weg +++

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) begrüßt die Beschlüsse des Ministerrates, die 2G-Plus-Regel nicht umzusetzen. "Das ist die richtige Entscheidung, da auch der Expertenrat der Bundesregierung im Vorfeld der MPK keinerlei Handlungsbedarf in der Gastronomie gesehen hat", wird Verbandspräsidentin Angela Inselkammer in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. Es stelle sich sehr wohl die Frage, "ob 2G Plus einen infektiologischen Mehrwert gehabt hätte und damit verhältnismäßig gewesen wäre".

Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Dehoga Bayern, ergänzte: "Es ist richtig, dass Bayern einen praktikablen und vernünftigen Weg im Sinne des Infektionsgeschehens und der Betriebe geht." Nachdem Omikron wohl ansteckender, aber nicht gefährlicher als die bisherigen Virusvarianten sei, sei auch die angekündigte Änderung der Hotspot-Regelung der richtige Weg: "Unsere Betriebe, Mitarbeiter und Gäste brauchen möglichst viel Planbarkeit und Sicherheit."

+++ Erweiterung des Münchner Impfangebots im Gasteig +++

Ab Mittwoch (12. Januar) können sich auch Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren sowie deren Familienmitglieder oder Haushaltsangehörige im Gasteig impfen lassen. Bislang wurden dort nur Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren und deren Angehörige geimpft. Indes ruft Münchens OB Dieter Reiter die Bürger erneut zur Impfung auf. "Alle, die sich impfen lassen, leisten einen wichtigen Beitrag. Sie schützen damit sich selbst und andere vor einer potenziell lebensgefährlichen Infektion; sie übernehmen damit Verantwortung für die Gesellschaft. Denn die Lage wird sich erst entspannen, wenn es genügend vollständig Geimpfte gibt."

Pro Woche können in München 40.000 Impfungen durchgeführt werden, ergänzte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Alle Informationen zu den Impfangeboten der Stadt gibt es .

+++ Mehrere Corona-Fälle: Winterklausur der Freien Wähler verschoben +++

Wegen mehrerer positiver Corona-Tests muss die ursprünglich ab dem Mittwoch (12. Januar) geplante Winterklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler auf das Frühjahr verlegt werden. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl erklärte am Dienstag in einer Mitteilung: "Bei einem Abgeordneten und mehreren Mitarbeitern hat ein am Dienstagnachmittag vorgenommener PCR-Test positiv angeschlagen – trotz vollständiger Immunisierung inklusive Boosterimpfung aller Beteiligter. Wir haben sofort gehandelt, mögliche Kontaktpersonen identifiziert und die zuständigen Behörden informiert."

Eine Durchführung der Veranstaltung sei nicht mehr verantwortbar. Die sehr kurzfristige Entscheidung sei unausweichlich gewesen. Die Landtagsfraktion der Freien Wähler wollte sich in den kommenden drei Tagen unter anderem mit dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie befassen. Außerdem sollten neue Schwerpunkte in der Bildungspolitik gesetzt und wohnortnähere Pflegeangebote geschaffen werden. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

+++ Stückl über Theater in Corona-Zeiten: "Man spürt das Publikum nicht mehr" +++

Der Theatermacher Christian Stückl hofft auf eine baldige Lockerung der Corona-Maßnahmen für Kulturbetriebe. An die bayerische Staatsregierung gerichtet sagte Stückl dem Bayerischen Rundfunk: "Es muss jetzt die Frage kommen: Mit welchen Zahlen können wir umgehen, auf die nächste Zeit." Die Kultur sei "schon das ganze letzte Jahr" nicht gerecht behandelt worden.

Über 2G Plus im Theater und die auf 25 Prozent begrenzte Auslastung im Zuschauerraum sagte der Intendant des Münchner Volkstheaters: "Man spürt das Publikum nicht mehr." Die Theater- und Kulturbranche sei bei staatlichen Maßnahmen "immer voll dran gewesen". 2G und 2G plus - man habe alles mitgemacht, "weil wir alle zusammenhalten müssen", sagte Stückl, der auch Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau ist. Ob die Aufführung stattfinde, dass wisse man weiterhin nicht. Nach einem Gespräch mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Regierungspräsidentin Maria Els gebe es jetzt einen Zeitplan für die Entscheidung: "Man hat sich den März als Deadline gegeben, aber dann muss es wahrscheinlich entschieden werden", sagte Stückl.

+++ Aktuelle Impfbilanz in München +++

In der Woche vom 3. bis zum 9. Januar sind in München insgesamt 27.464 Menschen geimpft worden. 13.586 davon haben sich den Piks im Impfzentrum Riem abgeholt, 8.040 Impfungen fanden in den drei Impfaußenstellen am Marienplatz, auf der Theresienwiese und in den Pasing Arcaden statt. Bei mobilen Sonder-Impfaktionen im Stadtgebiet München wurden 865 Spritzen gegeben. Im Kinderimpfzentrum im Gasteig wurden 4.593 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sowie 380 Familien- oder Haushaltsangehörige der Kinder geimpft.

+++ Am Samstag: "Weißwurst-Impfen" am Nockherberg +++

Im großen Festsaal des Paulaner am Nockherberg wird derzeit bekanntlich geimpft statt gefeiert: Um noch mehr Münchner zur Corona-Schutzimpfung zu bewegen, gibt’s am kommenden Samstag (15. Januar) zwischen 11 und 15 Uhr ein sogenanntes "Weißwurst-Impfen". Dabei erhält jeder Impfling im Anschluss Weißwürste mit Senf und Breze. "Alles, was uns Normalität und Lebensfreude zurückbringt, unterstützen wir", ist die klare Meinung der beiden Wirte Christian Schottenhamel und Florian Lechner, die die Aktion mit den Betreibern der am Nockherberg beheimateten Impfstation organisieren. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Moderna. Termine sind für alle Impfwilligen buchbar.

+++ Aiwanger: Disziplin der Gäste erlaubt lockere Restaurant-Regeln +++

Nur bei einer von 100 Kontrollen in der Gastronomie hat die Polizei bisher Verstöße gegen den Infektionsschutz festgestellt. Das teilte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Dienstag mit und berief sich dabei auf einen Bericht von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in der Sitzung des Ministerrats. Bei nur einem Prozent der Kontrollen habe Kritik geübt werden müssen, es zeige sich eine hohe Disziplin bei den Besuchern in Restaurants, so Aiwanger.

Der Freie-Wähler-Chef verteidigte die Entscheidung des Kabinetts, in Bayern zunächst in der Gastronomie nicht die Testpflicht für Geimpfte und Genesene einzuführen. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Auch im Bereich der Kultur sie das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hier seien unter Umständen ebenfalls Lockerungen möglich, "wenn es verantwortbar ist". Aktuell fehlten aber noch Erkenntnisse, wie mit Omikron umzugehen sei.

+++ Impfungen in Apotheken schon in zwei Wochen +++

Die Apotheken rechnen damit, spätestens in zwei Wochen mit Impfungen beginnen zu können. Die erforderliche Änderung der Impfverordnung ist am Dienstag in Kraft getreten. "Bis zum Impfstart in den Apotheken werden noch etwa ein bis zwei Wochen vergehen. Die Apotheken müssen jetzt erst einmal Impfstoffe bestellen", sagte das Vorstandsmitglied des Deutschen Apothekerverbands, Thomas Preis, der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Das Impf-Interesse der Apotheken sei "sehr groß", berichtete Preis aus seiner eigenen Region Nordrhein. Die Verordnung verlangt den Nachweis einer Impf-Schulung und legt fest, dass die Apotheker für die Impfungen genau so wie Ärzte entlohnt werden.

+++ Bayern macht bei 2G+ in der Gastro nicht mit +++

Am vergangenen Freitag haben sich Bund und Länder bei einer digitalen Konferenz unter anderem auf die 2G+-Regelung in der Gastronomie geeinigt. Das bedeutet, dass doppelt Geimpfte sowie Genesene beim Restaurant-, Bar- oder Café-Besuch künftig zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Ausgenommen von der Testpflicht sind bereits geboosterte Personen ab dem Tag ihrer Auffrischungsimpfung.

Bereits kurz nach Bekanntgabe des Beschlusses gab es Gegenwind aus Bayern. Die Staatsregierung zweifle an der neuen Regelung, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Und tatsächlich geht der Freistaat bei der 2G+-Regel in der Gastro einen Sonderweg. Das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag in München, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bei einer Pressekonferenz mitteilte.

+++ Kabinett beschließt Verkürzung von Corona-Quarantäne +++

Bayern setzt die von Bund und Ländern vereinbarte Verkürzung von Corona-Quarantäne und -Isolation um: Künftig beträgt die Dauer der Isolation für Infizierte und der Quarantäne für enge Kontaktpersonen in der Regel zehn Tage. Bereits nach sieben Tagen ist eine Freitestung mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest möglich – wobei man nach einer Infektion zusätzlich mindestens 48 Stunden symptomfrei sein muss. Die verkürzten Fristen treten noch am Dienstag in Kraft, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte.

+++ Omikron sorgt für Trendwende bei Corona-Infektionen +++

Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus setzt sich auch in Bayern immer mehr durch. "Omikron wächst. Derzeit erleben wir eine Trendwende nicht zum Guten", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Es sei eine "stärkere Dynamik des Infektionsgeschehens" erkennbar.

Die Entwicklung im Freistaat sei damit ähnlich der in ganz Deutschland. Bis Ende des Jahres 2021 sei eine sinkende Inzidenz in Bayern erkennbar gewesen, nunmehr gebe es einen stark ansteigenden Trend, betonte er. Stand diesen Dienstag liege sie landesweit bei 339,5 – in drei Landkreisen in Bayern liege sie sogar schon über 500 (Stadt Würzburg, Landkreis Starnberg und die Stadt München). Auch die Zahl der Todesfälle nehme wieder zu, von Montag auf Dienstag seien es in Bayern 65 gewesen.

"Omikron setzt sich durch als Variante", sagte Herrmann. Landesweit seien etwa 43 Prozent der nachgewiesenen Infektionen Omikron-Verdachtsfälle oder bestätigte Omikron-Fälle. In manchen Laboren sei der Anteil schon höher.

+++ Mehr als 6.300 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Bayern +++

Die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern ist am Dienstag erneut nach oben gegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am Morgen mit 339,5 an. Am Vortag hatte diese Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 321,8 gelegen. Damit liegt Bayern noch besser als der Bundesdurchschnitt von 387,9.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 6.313 Corona-Neuinfektionen, nach 5.876 am Montag. 62 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die Qualität der Statistik dürfte noch immer unter Nachzieheffekten nach den Feiertagen um Weihnachten und den Jahreswechsel leiden: Es wurde weniger getestet als in normalen Zeiten und die Gesundheitsämter arbeiteten teils mit reduzierter Kraft.

+++ RKI meldet München-Inzidenz von über 500 - LMU schätzt höhere Zahlen +++

In München steigt die Inzidenz immer weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag (11. Januar) einen Wert von 532,5. Am Vortag lag die Inzidenz für die bayerische Landeshauptstadt bei 476,9.

Doch laut dem statistischen Institut der LMU München könnte der Wert sogar noch höher liegen als vom RKI angegeben. Grund dafür seien erhebliche Probleme durch einen zeitlichen Verzug bei Krankheitsmeldungen. Wie das meldet, könnte die München-Inzidenz demnach bei über 700 liegen.

Corona-News vom 10.01.2022

+++ Kabinett entscheidet über neue Regeln für Gastronomie +++

Die Corona-Pandemie beherrscht mit stark steigenden Infektionszahlen wegen der um sich greifenden Omikron-Variante weiter die Diskussionen. Am Dienstag will die bayerische Staatsregierung über das künftige Vorgehen beraten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer in nächster Zeit noch Zugang zu Restaurants und Gaststätten bekommt - zweifach Geimpfte und Genesene (2G) oder nur noch zweifach Geimpfte und Genesene, die bereits eine Auffrischungsimpfung haben oder ersatzweise ein negatives Testergebnis vorweisen können (2G plus).

Eine entsprechende Empfehlung für die Booster-Impfung als Voraussetzung für den Gaststättenbesuch hatte in der vergangenen Woche die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern ausgesprochen. In Bayern sieht es jedoch nicht danach aus, als würde diese Empfehlung schnell umgesetzt. Der Freistaat sei bei 2G plus in der Gastronomie "sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch", deutete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Vorfeld an.

Am Dienstag will man auch über die Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und der Isolierung für Infizierte beraten und entscheiden - Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, die Regeln zu vereinheitlichen und die Fristen zu verkürzen.

+++ Je 300 Spaziergänger und Gegen-Demonstranten in Unterhaching +++

In Unterhaching im Landkreis München haben sich am Abend rund 300 Menschen bei zwei angemeldeten Kundgebungen von den sogenannten "Spaziergängern" distanziert. Eine Polizeisprecherin nannte auf AZ-Anfrage die Zahlen von etwa 200 Teilnehmern am Rathausplatz und etwa 90 Personen am Bahnhofsvorplatz. Die Demonstrierenden setzten sich für die Corona-Maßnahmen sowie Wissenschaft und Solidarität ein, unter den Rednern war auch die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Zeitgleich bewegten sich etwa 300 "Spaziergänger" durch Unterhaching. "Lediglich von einigen Personen", mutmaßlich die Organisatoren, hätten die Polizeibeamten vor Ort die Personalien aufgenommen, so die Sprecherin. Insgesamt sei es ruhig geblieben.

Am Münchner Marienplatz kam es nach Angaben der Polizei zu "Diskussionen" zwischen 50 der Querdenker-Szene zuzuordnenden Personen und den zehn Teilnehmern einer dort angemeldeten Versammlung. Diese wendete sich "gegen Nazi-Propaganda" und forderte "Weg mit Hartz IV". Auch hier vermeldete die Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Am Abend gab es weitere Demos in Bayern, unter anderem in Fürstenfeldbruck - dort betreute die Polizei sowohl "einen nicht angemeldeten Aufzug" als auch eine ordnungsgemäß angemeldete Gegenveranstaltung. Rund 700 Menschen nahmen an der unangemeldeten Versammlung im Bereich zwischen Volksfestplatz und Hauptstraße teil. An der Gegenversammlung beteiligten sich etwa 80 Personen, die sich auf dem Volksfestplatz trafen.

+++ Gesundheitsminister: Noch keine Empfehlung für vierte Corona-Impfung +++

Bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr haben die Gesundheitsminister über eine mögliche vierte Impfung beraten - und sich dabei noch nicht festgelegt. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne für Auffrischungsimpfungen, in der Regel mit der dritten Spritze. Israel impft hingegen bereits das vierte Mal. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ließ nach einer Videokonferenz mit ihren Kollegen zunächst offen, inwiefern man diesem Beispiel folgen will. Nötig seien zunächst weitere wissenschaftliche Untersuchungen, sagte die derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.

Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich am Montag dafür aus, dass vom Coronavirus genesene Personen ihren Status künftig ausschließlich digital mit einem QR-Code nachweisen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe zugesichert, dies zeitnah umzusetzen, sagte Petra Grimm-Benne. Das Bundesgesundheitsministerium soll eine entsprechende Rechtsgrundlage schaffen, "mit der die Verpflichtung zur ausschließlichen Vorlage eines digital auslesbaren Genesenen-Nachweises" bei Zutrittskontrollen beispielsweise für Veranstaltungen oder in Restaurants möglich wird. Möglich wäre dies durch Speicherung des Nachweises in der Corona-Warn-App.

+++ Oberbayerische Kliniken: Aufschiebbare Behandlungen weiter ausgesetzt +++

Aufschiebbare stationäre Behandlungen bleiben in Oberbayern bis Ende Januar weiter ausgesetzt. Wie die Regierung von Oberbayern am Montag mitteilte, sind die Kliniken im Regierungsbezirk weiterhin dazu verpflichtet, medizinisch nicht notwendige Behandlungen weiter aufzuschieben. Mit der Verlängerung sollen die Kapazitäten auf den Intensivstationen erhalten bleiben.

Derzeit sind die Intensivbetten in den oberbayerischen Krankenhäusern zu 90 Prozent ausgelastet. Durch Omikron ist die Lage gerade besonders angespannt und die Hospitalisierungsrate steigt deutlich an. Weiter von der Anordnung ausgeschlossen sind dringliche Herz- oder Tumor-Operationen.

+++ Gesundheitsminister tagen: Kommt die vierte Corona-Impfung? +++

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Das geht nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus der Tagesordnung für die Runde hervor. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit Auffrischungsimpfungen.

Israel impft zum Beispiel bereits das vierte Mal. Die Gesundheitsminister wollen sich den Informationen zufolge auch über die aktuelle Infektionslage und über neue Erkenntnisse zur Omikron-Virusvariante sowie über den Stand von Corona-Tests austauschen.

+++ Das ändert sich jetzt bei der Quarantäne für enge Kontaktpersonen +++

Die Stadt München hat am Montag mitgeteilt, dass der Freistaat Bayern nach der Konferenz des Bundeskanzlers mit den Länderchefs ab sofort die geänderten Regelungen zur Dauer der Quarantäne für enge Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten umsetzt. Für Personen, die als enge Kontaktpersonen von Indexpersonen mit Omikron-Infektion eingestuft werden, beträgt die Quarantäne nun zehn Tage. Zudem gibt es die Möglichkeit der Verkürzung ab Tag sieben. Die Testung zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne kann mittels PCR-Test oder Antigentest erfolgen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Diese Änderungen gelten auch für enge Kontaktpersonen, die sich derzeit in einer bereits angeordneten 14-tägigen Quarantäne befinden. Die Stadt werde alle betreffenden Personen über diese angepasste Regelung deshalb auch direkt informieren, heißt es.

Mit dieser geänderten Regelung ist für enge Kontaktpersonen die Dauer der Quarantäne nun unabhängig von der Virusvariante, mit der die Indexperson infiziert ist. Zudem wird das vorzeitige Ende der Quarantäne wirksam mit der Übermittlung des negativen Testergebnisses an die Landeshauptstadt München – entweder über das Kontaktformular auf oder durch eine E-Mail an corona-informationkontaktpersonen@muenchen.de. Eine separate Entlassung aus der Quarantäne durch das Gesundheitsamt ist nicht mehr notwendig.

Die Quarantänepflicht gilt weiterhin auch für geimpfte, geboosterte und genesene enge Kontaktpersonen von Indexpersonen mit Omikron-Infektion. Änderungen in Bezug auf mit Omikron infizierte Personen (Indexpersonen) wurden vom Freistaat noch nicht vorgenommen. Hier bleibt es derzeit noch bei den bisherigen Regelungen (Dauer der Quarantäne 14 Tage ohne Verkürzungsmöglichkeit; Quarantäne auch für Geimpfte, Geboosterte und ursprünglich schon einmal Genesene). Ebenso liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkrete Umsetzung der zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten der Bundesländer abgestimmten Regelungen für Schul- und Kita-Kinder vor.

+++ Lauterbach erwartet weitere Maßnahmen gegen Omikron +++

Gesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet, dass im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus weitere Maßnahmen notwendig werden. Die von Bund und Ländern vereinbarte 2G-plus-Regel in der Gastronomie und die neuen Quarantäneregeln bezeichnete der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" als Erfolge. "Ich glaube schon, dass uns das helfen wird." Er fügte aber hinzu, das werde nicht reichen, um Omikron zu besiegen. "Ich glaube, die Fallzahlen werden ansteigen. Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden, zu gegebener Zeit. Aber das ist jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt nach vorne."

Ob die 2G+-Regelung in Restaurants auch in Bayern kommen wird, ist noch unklar. "Ich habe den Gesundheitsminister gebeten zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch. Wir haben dazu heute auch eine Erklärung gemacht, wir werden es am nächsten Dienstag dann abschließend entscheiden", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach den Beratungen in München.

+++ Start von Schule, Kita und Kindergarten mit strengeren Regeln +++

Ab dem 10. Januar müssen alle Kinder, die Kita oder Kindergarten besuchen, drei Mal die Woche getestet werden. Sorgeberechtigte müssen nun drei Mal in der Woche "glaubhaft versichern", dass sie alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr mit negativem Ergebnis selbst zu Hause getestet haben. Die vom Freistaat per Berechtigungsschein bezahlten Tests müssen montags, mittwochs und freitags erfolgen. Ist ein Kind an einem dieser Tage nicht anwesend, muss ein Test an dem Tag gemacht werden, an dem es wieder betreut wird. Eine zunächst vorgesehene Videodokumentation bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der elterlichen Angaben hat das Sozialministerium in der Zwischenzeit wieder gestrichen.

Für Schülerinnen und Schüler ändert sich mit Blick auf die Testmodalitäten nur insofern etwas, als sich nun auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig testen müssen. Ansonsten bleibt es dabei, dass an den Grund- und Förderschulen zweimal pro Woche ein PCR-Pooltest gemacht wird, der sogenannte "Lollitest". Weil das Ergebnis des Pool-Tests erst mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegt, wird an den Grund- und Förderschulen am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn zusätzlich ein Selbsttest durchgeführt. An allen anderen Schulen testen sich die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche selbst. Alternativ wird jeweils auch ein negativer PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest akzeptiert.

+++ Inzidenz in München steigt stark an +++

In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz über das Wochenende stark angestiegen. Lag der Wert am Freitag (7. Januar) noch bei 305,8, meldet das Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag (10. Januar) eine Inzidenz von 476,9.

Corona-News vom 09.01.2022

+++ Proteste in Bayern gegen Corona-Politik - "Kinder"-Demo in München+++

Tausende Menschen sind am Wochenende an mehreren Orten in Bayern erneut aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen verliefen nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich. Für den Abend erwarteten die Einsatzkräfte allerdings auch wieder eine unangemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Politik in Schweinfurt. In der Vergangenheit war es dabei zum Teil zu Aggression und Gewalt gekommen.

Am Nachmittag hatte es bereits eine kleinere Demonstration in München gegeben. Die Versammlung war unter dem Motto "Die Große Kinder Stehen Auf Demo" angemeldet. Familien mit Kindern trafen sich am Wittelsbacherplatz, um mit Plakaten und Spruchbannern gegen die Impfpflicht und Kinderimpfungen zu demonstrieren.

+++ Ebersberger Landrat Niedergesäß mit Corona infiziert +++

Der Landrat im oberbayerischen Ebersberg, Robert Niedergesäß, ist im Urlaub in Tirol positiv auf Corona getestet worden. Wahrscheinlich handelt es sich um die Omikron-Variante, wie eine Pressesprecherin des Landratsamts am Sonntag mitteilte. Vermutlich habe er sich im familiären Umfeld angesteckt. Niedergesäß sei zweifach geimpft und seit Mitte Dezember auch geboostert. Er habe keine Symptome und werde während der Quarantänezeit aus der Ferienwohnung arbeiten. Frühestens am Mittwoch könne er diese mit einem negativen Test beenden.

+++ Holetschek fordert schnelle Entscheidung über Impfpflicht +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert eine schnelle Entscheidung über eine Corona-Impfpflicht. "Wir müssen diese Diskussion endlich konkret und vor allem zielorientiert führen und dürfen keine Zeit mehr verlieren", sagte der Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Generell beklagte er ein fehlendes Tempo im Kampf gegen die Pandemie.

"Wir müssen wichtige Entscheidungen zügiger treffen und dann auch umsetzen. Durch Zaudern und Zögern werden wir kein schnelleres Pandemieende bekommen", sagte Holetschek der Zeitung. Er sei überzeugt davon, dass eine Impfpflicht in Deutschland der schnellste Weg aus der Pandemie sei. "Aber wir tun gut daran, offen zu bleiben für Diskussionen, in welcher Form diese am sinnvollsten wäre." Möglich sei eine Befristung, zum Beispiel auf zwei Jahre. Ebenso denkbar sei es, die Impfpflicht nur für die besonders gefährdeten Altersgruppen einzuführen.

Bayerns FDP-Chef Martin Hagen äußerte Verständnis für das Zögern der Ampel-Koalition. "Die Impfpflicht wäre ein Eingriff in das Recht am eigenen Körper, der sehr gut begründet sein müsste", sagte er der Zeitung. Er könne sich vorstellen, dass eine altersabhängige Lösung im Bundestag mehrheitsfähig wäre.

+++ Inzidenz steigt erneut deutlich an +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bayern erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Sonntagmorgen bei 295,1 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das RKI einen Wert von 269,8 gemeldet. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 183,3. Allerdings gab es über die Feiertage weniger Tests und Meldungen.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 5.645 Corona-Neuinfektionen. Es wurden 16 Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 9.50 Uhr wiedergeben. Bundesweit meldete das RKI am Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 362,7. Binnen 24 Stunden wurden 36.552 Neuinfektionen und 77 Todesfälle registriert.

+++ Kitas und Schulen starten wieder: Mehr Tests, mehr Sicherheit? +++

In Bayern geht der Unterricht wieder los, und auch der Großteil der Kindertagesstätten nimmt am Montag den Betrieb nach den Ferien wieder auf. Damit geht auch das regelmäßige Testen weiter - nun auch verpflichtend für die ganz Kleinen.

Angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante sollen mehr Tests ein Plus an Sicherheit bringen, wenn Schulen und die meisten Kitas in Bayern an diesem Montag nach den Weihnachtsferien wieder starten. Vor allem die Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern müssen sich umgewöhnen: Wenn sie künftig nicht dreimal in der Woche einen negativen Test ihrer Kinder nachweisen, dürfen diese die Einrichtungen nicht betreten. Die Änderungen bei den Tests in den Schulen hingegen sind minimal: Auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich nun wieder regelmäßig testen.

+++ SPD und Grüne dämpfen Erwartungen an schnelle Impfpflicht +++

Politiker von SPD und Grünen haben Erwartungen an einen raschen Beschluss des Bundestages zu einer allgemeinen Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie gedämpft. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag): "Die Beratungen im Bundestag sollten wir im ersten Quartal zum Abschluss bringen." Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Mit Blick auf mögliche Verzögerungen betonte Wiese, die Impfpflicht wirke ohnehin nicht kurzfristig, sondern sei "perspektivisch eine Vorsorge für den kommenden Herbst und Winter".

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, betonte: "Das ist keine einfache Entscheidung, das bedeutet einen tiefen Eingriff." In den Fraktionen müsse zunächst diskutiert werden, welche Vorstellungen es gebe. "Und dann können wir Ende Januar die öffentliche Debatte im Bundestag darüber führen", sagte Haßelmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Die Frage sei "so relevant und weitgehend", dass es eine "fundierte und sehr sorgfältige Beratung" brauche. Haßelmann selbst sprach sich für eine Impfpflicht aus.

Corona-News vom 08.01.2022

+++ Erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Bayern +++

Zahlreiche Menschen haben in Bayern am Samstag an mehreren Orten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Im mittelfränkischen Ansbach zogen nach Polizeiangaben etwa 2.700 Menschen durch die Stadt. Es gab zwei Gegendemonstrationen mit insgesamt etwa 260 Teilnehmenden. Dennoch sei alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

In Regensburg kamen nach Polizeiangaben etwa 2.000 Menschen zusammen, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Zeitgleich gab es eine Gegendemonstration mit rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum Teil versuchten, den Aufzug zu stoppen, wie ein Polizeisprecher sagte.

80 Fahrzeuge nahmen am Protest-Korso durch München teil. © mag

In Würzburg fuhren der Polizei zufolge 36 Autos in einem Protest-Korso durch die Stadt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Auch in München gab es einen Autokorso, der an der Theresienwiese startete. Angemeldet waren laut Stadt 130 Fahrzeuge. Laut Polizei nahmen 130 Personen in 80 Fahrzeugen daran teil.

+++ Aiwanger: 2G+ für Gastronomie schwer begründbar +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht eine 2G-plus-Regel in der Gastronomie kritisch. "Jeder ist gefordert, sich auch freiwillig regelmäßig zu testen, doch den Restaurantbesuch für ungetestete Geimpfte zu verbieten, aber frisch Geboosterten zu erlauben, ist medizinisch nur schwer begründbar", teilte der Politiker am Samstag mit.

"Wir müssen die aktuellen Maßnahmen ständig auf Verhältnismäßigkeit überprüfen, bevor es Gerichte tun." Im Handel sollte 2G generell wieder abgeschafft werden, forderte er. "Ebenso müssen wir jetzt nach mehreren Wochen Sperre auch Meisterkurse im Handwerk und Fahrunterricht genauso wie den Friseurbesuch mit Test auch für Ungeimpfte, also mit 3G, wieder ermöglichen."

Nach den Beratungen von Bund und Ländern hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einer 2G-plus-Regel für Restaurants, Cafés und Kneipen skeptisch geäußert und angekündigt, diese prüfen zu wollen. Eine Entscheidung ist für nächsten Dienstag geplant.

+++ Steigende Omikron-Zahlen: Söder warnt vor Panik +++

Trotz der auch in Bayern immer stärker steigenden Omikron-Fallzahlen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Angst und Panik fehl am Platz. Zwar sei die neue Virusvariante deutlich ansteckender, es zeige sich aber immer mehr, dass Infizierte vermehrt einen milderen Krankheitsverlauf aufweisen würden, sagte er am Samstag in seiner Rede beim CSU-Neujahrsempfang. Deshalb sollten die Regelungen von der Delta-Variante nicht einfach auf Omikron übertragen werden, vielmehr müsse auch geschaut werden, wie sich die Auflagen gesellschaftlich auswirken. Wegen der Pandemie fand der CSU-Empfang nur digital statt.

Laut Söder liegt der Anteil der Omikron-Fälle in Bayern bei 43 Prozent. "Wir müssen tun, was notwendig ist, um Land und Leute zu schützen", sagte Söder. Es sei aber auch wegen der gespaltenen Gesellschaft klar, dass man nicht übereifrig sondern behutsam reagieren müsse. Bayern sei gerade bei den normalen Bettenkapazitäten in den Kliniken und den Pflegekräften dank Millioneninvestitionen gut aufgestellt: "Corona ist nicht das Ende der Welt."

+++ Lauterbach: Sind von Ende der Pandemie "noch sehr weit entfernt" +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in einem "Welt"-Interview erklärt, eine Omikron-Infektion mache nicht zwingend immun vor der nächsten Virusvariante. Der Glaube, dass die Omikron-Variante das Ende der Pandemie ist, sei "naiv", von einem Ende der Pandemie sei die Gesellschaft "jetzt noch sehr weit entfernt".

Lauterbach weiter: "Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Krankenhaus-Einweisung bei Omikron bei Ungeimpften deutlich niedriger ist, bleiben sehr viele Patienten übrig. Sehr viele Ungeimpfte würden also Gefahr laufen, schwer zu erkranken beziehungsweise ihr Leben lang an den Folgen zu tragen oder sogar zu sterben. Das wäre eine Tragödie."

+++ RKI registriert 55.889 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 335,9 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen starken Anstieg der Zahl der binnen 24 Stunden übermittelten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Der Wert wurde am Samstagmorgen mit 55 .89 angegeben, in der Woche davor waren es 26.392 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 335,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 303,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 220,3 (Vormonat: 427,0). Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.24 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 268 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 184 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.473.884 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6.692.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 113.900.

+++ 7.072 Corona-Neuinfektionen in Bayern: Inzidenz steigt weiter +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Bayern weiter erhöht. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 7072 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 269,8 pro 100.000 Einwohner in einer Woche - am Vortag hatte diese noch bei 243,8 gelegen, vor einer Woche bei 181,6. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 9.30 Uhr wiedergeben.

Binnen 24 Stunden wurden in Bayern 22 Todesfälle registriert. In den bayerischen Krankenhäusern hat sich die Zahl der Corona-Intensivpatienten seit Anfang Dezember nahezu halbiert. Am Samstag wurden 522 schwer kranke Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt (Stand: 9.45 Uhr). Der bisherige Höchststand wurde laut bundesweitem Intensivregister mit 1.081 Patienten am 3. Dezember erreicht.

+++ Regierung peilt Impfquote von 95 Prozent bei Gefährdeten an +++

Die Bundesregierung hat die Messlatte für die sogenannte Herdenimmunität gegen Corona nach oben gelegt. "Unser Ziel muss es sein, zu einer Quote von 95 Prozent vor allem bei den gefährdeten Gruppen zu kommen", sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), der Zeitung "Augsburger Allgemeine".

"Man hat am Anfang gedacht, dass eine Quote von 70 Prozent für die Herdenimmunität ausreicht. Das allerdings reicht, wie wir jetzt wissen, vor dem Hintergrund der zahlreichen Mutationen nicht aus." Omikron biete eine gewisse Chance, von einer weltweiten Pandemie in eine Endemie zu kommen. Aber dazu "brauchen wir noch mehr Impfungen", sagte Dittmar.

+++ Analyse: Booster schützt Ältere zu 90 Prozent vor schwerem Verlauf +++

Booster-Impfungen gegen das Coronavirus bieten Senioren einer aktuellen Analyse zufolge auch bei einer Infektion mit der Omikron-Variante einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf. Drei Monate nach der Drittimpfung liegt der Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus bei rund 90 Prozent, wie die britische Gesundheitsbehörde UKHSA mitteilte. Nach nur zwei Impfdosen liege der Schutz vor schweren Verläufen drei Monate nach der Impfung bei rund 70 Prozent, nach sechs Monaten noch bei 50 Prozent.

Der Schutz vor einer Corona-Infektion mit milden Symptomen lag auf Omikron bezogen drei Monate nach der Booster-Impfung noch bei rund 30 Prozent. Für die Studie wertete die britische Behörde die Daten von Senioren ab 65 Jahren aus, bei denen die Booster-Impfung bereits einige Monate zurücklag. Auch in Großbritannien werden für die Booster-Impfungen, die im vergangenen Herbst starteten, in allen Altersgruppen die Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet.

Corona-News vom 07.01.2022

+++ Mehr Impfaktionen an Münchner Schulen? +++

Im Kampf gegen die Pandemie spielen auch die Impfungen von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Hans Theiss, CSU-Stadtrat und Mediziner, hatte deshalb gefordert, die Stadt solle eine Impfstrategie für Impfungen in den Schulen entwickeln. Diese solle neben dem Impfangebot auch Aufklärungsangebote sowie Unterstützung für Schulen im Umgang mit impfkritischen Eltern, umfassen. Das Gesundheitsreferat (GSR) verweist dazu auf die mittlerweile laufenden Kinderimpfungen im Gasteig.

Die Impfquote der ab Zwölfjährigen liege bei 78 Prozent bei Erst- und bei 74 Prozent bei den Zweitimpfungen (Stand 14. Dezember 2021). Impfaktionen an Schulen würden durchgeführt und bei den Schulen aktiv beworben, heißt es. Nicht alle würden dies nutzen. Schulen, ab Mitte Januar auch Grundschulen, könnten sich dafür weiter beim GSR melden. Aus rechtlichen Gründen seien aber Impfaktionen ohne ein anwesendes Elternteil, wie von Theiss gefordert, nicht möglich.

+++ Bayern zweifelt an 2G+-Regel in der Gastro - Überprüfung nötig +++

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern zur Einführung einer 2G+-Regel in der Gastronomie ist die Umsetzung in Bayern noch nicht entschieden. "Ich habe den Gesundheitsminister gebeten zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch. Wir haben dazu heute auch eine Erklärung gemacht, wir werden es am nächsten Dienstag dann abschließend entscheiden", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach den Beratungen bei einer eigenen Pressekonferenz in München.

Söder betonte, Bayern habe eine Protokollerklärung abgegeben, wonach der Bund-Länder-Beschluss "in weiten Teilen hinter der bereits geltenden bayerischen Rechtslage" zurückbleibe. Weitere Verschärfungen - wie eine inzidenzunabhängige 2G+-Regel in der gesamten Gastronomie - müssten erst auf Basis einer möglichst gesicherten wissenschaftlichen Expertise geprüft werden.

+++ Bund-Länder-Treffen: 2G+-Regel in der Gastro kommt +++

Es hatte sich bereits angedeutet: Künftig wird in ganz Deutschland in der Gastronomie die 2G+-Regel gelten – darauf haben sich Bund und Länder bei einer digitalen Konferenz am Freitag geeinigt, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der anschließenden Pressekonferenz mitteilte.

Demnach müssen künftig doppelt Geimpfte sowie Genesene beim Restaurant-, Bar- oder Café-Besuch zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Ausgenommen von der Testpflicht sind bereits geboosterte Personen ab dem Tag ihrer Auffrischungsimpfung. Die 2G+-Regel in Deutschland gilt inzidenzunabhängig.

Zudem einigten sich Bund und Länder auf verkürzte Quarantänezeiten: Geboosterte Kontaktpersonen müssen demnach künftig nicht mehr in Quarantäne.

Für Infizierte sowie doppelt geimpfte oder genesene Kontaktpersonen wird die Isolationszeiten von 14 auf zehn Tage verringert. Nach sieben Tagen können sie sich jedoch mit einem negativen PCR- oder hochwertigen Antigen-Test "freitesten".

+++ Aiwanger fordert Abschaffung der 2G-Regel im Handel +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert eine Abschaffung der 2G-Regel im Handel. "Im Handel müsste die 2G-Regel generell abgeschafft werden. Sie gilt nach mehreren Gerichtsurteilen zum täglichen Bedarf ohnehin nur noch für etwa 20 Prozent der Branche und die Abgrenzung, was täglicher Bedarf ist, ist nicht ohne weiteres möglich", wird Aiwanger in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums zitiert.

Laut Aiwanger sei aufgrund der aktuellen Auflagen (FFP2-Maskenpflicht, Abstandsgebot) ohnehin kein Infektionsgeschehen im Handel festzustellen, der Kontrollaufwand sei daher unverhältnismäßig.

+++ Holetschek will vor Corona-Runde "gar nichts" ausschließen +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will angesichts der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen neuerliche Einschränkungen inklusive eines Lockdowns nicht ausschließen. "Ausschließen kann man im Moment aus meiner Sicht gar nichts", sagte Holetschek am Freitag im Deutschlandfunk. Er halte es für falsch, "jetzt etwas zu sagen, was möglicherweise sehr schnell revidiert werden muss", sagte der CSU-Politiker vor Beginn der jüngsten Runde der Corona-Beratungen von Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Hauptthema sind dabei mögliche Maßnahmen gegen die rasante Ausbreitung der sehr ansteckenden Omikron-Variante.

Von den Gesprächen erwarte er sich ein "Lagebild", sagte Holetschek. "Das ist dann die Frage, ob das Lagebild ausreicht, um zu entscheiden." Der CSU-Politiker warnte vor einer möglichen Überlastung der Krankenhäuser. Die vielen, vielen Neuinfektionen könnten zu entsprechenden neuen Krankheitsfällen führen, auch wenn diese milder verliefen. "Außerdem muss man sehen, dass möglicherweise der Personalmangel - weil sich die Menschen in den Krankenhäusern anstecken, auch das Personal - dann wieder zu Engpässen führt." Das sei das Entscheidende: "Dann hätten wir eine Überlastung des Gesundheitssystems."

+++ Umstrittene Inzidenz-Berechnung: LGL veröffentlicht Rohdaten +++

Mit der Veröffentlichung von Rohdaten will das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) alle Zweifel an der Berechnung der Inzidenz aufgeschlüsselt nach Geimpften und Ungeimpften beseitigen. Am Freitag schaltete die Behörde, die in Bayern unter anderem für die Erfassung und Auswertung der Corona-Fallzahlen zuständig ist, auf ihrer Internetseite die entsprechenden Tabellen samt umfangreicher Erläuterungen frei.

Anfang Dezember hatte es einen politischen Streit über die Erstellung der Corona-Inzidenzen in Bayern gegeben. Unter anderem SPD und FDP warfen dem LGL und der Staatsregierung vor, mit den verzerrten Inzidenzen unter Geimpften eine trügerische Sicherheit vermittelt und die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Die Verbreitung "fragwürdiger Zahlen" schade der Impfkampagne, hieß es damals. Das LGL und die Regierung verteidigten daraufhin die Vorgehensweise und wollen nun ihre Argumentation mit den im Netz veröffentlichten Rohdaten noch nachvollziehbarer machen.

+++ Corona-Krise trifft auch Spielbanken hart +++

Die Corona-Krise hat Bayerns staatliche Spielbanken schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im vergangenen Jahr besuchten rund 247.000 Menschen eines der neun Häuser. Das war fast ein Drittel weniger als 2020, wie das Finanzministerium mitteilte. Der Bruttospielertrag sank weniger kräftig um knapp 15 Prozent auf 48,6 Millionen Euro.

Wie stark die Pandemie Roulette und Black Jack beeinträchtigt hat, wird aber erst im längerfristigen Vergleich mit Vorkrisenzeiten sichtbar: 2019 hatten die Spielbanken laut staatlichem Beteiligungsbericht noch über 728.000 Besucher gezählt, fast dreimal so viele wie im vergangenen Jahr. Während der monatelangen Lockdowns konnten auch die Spielbanken nicht öffnen.

Allerdings deuten die Zahlen darauf hin, dass die verbliebenen Besucher im Schnitt mehr Geld verspielten: Die Einnahmen sind in den vergangenen zwei Jahren nämlich nur um knapp die Hälfte geschrumpft. 2019 hatten die Spielbanken Bruttospielerträge von knapp 87 Millionen Euro verbucht.

+++ Gastronomie protestiert gegen Corona-Verschärfungen +++

Die von der Corona-Krise hart getroffenen Gastwirte protestieren gegen eine neuerliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern lehnte am Freitag eine zusätzliche Testpflicht für Wirtshaus- und Restaurantbesucher "kategorisch ab", wie Geschäftsführer Thomas Geppert am Freitag erklärte. "Ich warne vor panischem Aktionismus, 2G+ stürzt Betriebe in Existenznot ohne Mehrwert für das Infektionsgeschehen."

Angesichts der wieder schnell steigenden Infektionszahlen wollten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten am Freitag neuerliche Einschränkungen diskutieren. Eine Möglichkeit wäre eine zusätzliche Testpflicht für bereits geimpfte und/oder genesene Restaurantgäste. "Der geplante Beschluss käme im ohnehin extrem umsatzschwachen Januar einem Quasi-Lockdown gleich, für viele Betriebe würde sich eine weitere Öffnung nicht mehr rechnen", sagte Geppert dazu.

+++ Corona-Inzidenz steigt weiter an +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 303,4 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 285,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 214,9 (Vormonat: 432,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 56.335 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 41.240 Ansteckungen.

Auch in Bayern ist die Inzidenz gestiegen. Betrug sie am Donnerstag 234,7, liegt sie heute bei 243,8. Für München gibt das RKI eine Inzidenz von 305,8 an (Vortag: 288,3).

+++ Omikron-Welle: Bund und Länder beraten über nächste Schritte +++

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder kommen an diesem Freitag erneut zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Wegen des befürchteten steilen Anstiegs der Infektionszahlen durch die Omikron-Variante hatten Bund und Länder bereits vor etwas mehr als zwei Wochen verschärfte Kontaktbeschränkungen und weitere Maßnahmen beschlossen.

Im Fokus stehen unter anderem eine Lockerung der Quarantäneregeln sowie eine Einführung der 2G+-Regelung.

+++ Holetschek erwägt befristete Impfpflicht +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht eine Befristung der geplanten Impfpflicht in Erwägung. "Ich kann mir gut vorstellen, die Impfpflicht auf einen bestimmten Zeitraum erstmal zu befristen, zum Beispiel auf zwei Jahre", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). "Womöglich kommen wir ja in eine endemische Lage mit Omikron - wie eine Art Grippe. Man könnte dann nach zwei Jahren einen Schnitt machen, evaluieren und neu entscheiden."

Für künftige Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern ist nach Ansicht Holetscheks die Beratung der Ministerpräsidenten an diesem Freitag entscheidend. Nötig sei eine "Gesamteinschätzung zu Omikron" durch den Bund und dessen Expertenrat. Für Bayern sei etwa vorstellbar, die Maskenpflicht zu verschärfen. "Aber ich setze darauf, dass man das in Deutschland einheitlich definiert", sagte Holetschek.

Corona-News vom 06.01.2022

+++ Großer Sprung bei der München-Inzidenz +++

Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel scheinen sich die Corona-Zahlen langsam wieder zu normalisieren.

Die Folge: Die Inzidenz in München hat von Mittwoch auf Donnerstag einen großen Sprung gemacht. Lag der Wert am Dienstag noch bei 216,9 und am Mittwoch bei 238,2, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für Donnerstag eine Inzidenz von 288,3!

Das RKI wies zuletzt immer wieder darauf hin, dass es über Weihnachten und Neujahr aufgrund eines verringerten und verzögerten Test- sowie Meldeaufkommens zu verzerrten Corona-Zahlen kommen könne.

Das Münchner Gesundheitsreferat geht davon aus, dass sich die Zahlen für die Stadt spätestens in der kommenden Woche wieder komplett normalisiert haben.

+++ Österreich verschärft Corona-Regeln: FFP2-Pflicht im Freien +++

Österreich reagiert mit neuen Beschränkungen und kürzeren Quarantänefristen auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Künftig muss im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn kein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, wie Bundeskanzler Karl Nehammer am Donnerstag in Wien ankündigte. Das gilt zum Beispiel für Fußgängerzonen und Warteschlangen.

Außerdem wird der Handel zu Kontrollen verpflichtet, damit die 2G-Regel - also Einlass nur für Geimpfte und Genesene - eingehalten wird.

Um die Infrastruktur nicht zu gefährden, können sich Kontaktpersonen von Infizierten künftig nach dem fünften Tag aus der Quarantäne freitesten. Mit täglichen Tests und dem Tragen einer FFP2-Maske sollen Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur auch als Kontaktperson weiterarbeiten können.

+++ DEHOGA: Mehr als jeder zweite Betrieb bangt um seine Existenz +++

Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) sehen 55,7 Prozent der Unternehmer die Existenz ihrer Betriebe gefährdet. Schuld daran haben die katastrophalen Umsatzverluste im für das Gastgewerbe besonders wichtigen Weihnachts- und Silvestergeschäft.

"Der Umsatz unserer Branche brach im Dezember um die Hälfte gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 ein", erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick. Bereits im November hatte das Gastgewerbe einen Umsatzrückgang von 34,1 Prozent im Vergleich zu 2019 zu verkraften. "Vielfach sind Liquiditätsreserven aufgebraucht. Deshalb erwarten wir jetzt von der Politik, dass alle Unternehmen die notwendige finanzielle Unterstützung bekommen, die ihre Existenz und den Erhalt der Arbeitsplätze sichern", so Zöllick.

+++ Corona-Gipfel kommt für Söder zu früh +++

Der für diesen Freitag geplante Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Pandemie kommt aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) "möglicherweise ein paar Tage zu früh".

Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef am Donnerstagmorgen bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir beraten dann morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist."

Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung".

+++ Quarantäne-Debatte: IHK-Chef fordert Gleichbehandlung +++

In der Diskussion um eine Verkürzung der Quarantänedauer fordert die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern eine Gleichbehandlung aller Berufsgruppen. Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl sagte am Mittwoch, eine Trennung in öffentlichen und privaten Sektor wäre ebenso falsch wie eine Kategorisierung von Berufen und Wirtschaftsbereichen nach vermeintlicher Wichtigkeit.

"Diese Kriterien können nämlich nur willkürlich festgelegt werden und werden im Zweifel von Gerichten gekippt, was wiederum zu einer fehlenden Planungssicherheit bei den Betrieben führt", so Gößl.

Dem IHK-Chef zufolge tragen jeder einzelne Erwerbstätige in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen sowie Freiberufler und das Personal im öffentlichen Bereich mit "ihrer unverzichtbaren Arbeit" zum Erhalt des öffentlichen Lebens und der Versorgung der Menschen bei. Die Wirtschaft erwarte von der Bundesregierung sowie von den Regierungschefs der Länder bei deren Treffen am Freitag eine klare Entscheidung im Sinne der Gleichbehandlung, sagte Gößl.

+++ Corona-Inzidenz steigt weiter rapide an +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Am Donnerstagmorgen liegt sie bei 285,9 (Vortag: 258,6). Seit Ende Dezember steigt die Inzidenz von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 42.770 Ansteckungen.

Auch in Bayern ist die Inzidenz gestiegen. Betrug sie am Mittwoch 213,3, liegt sie heute bei 234,7. Für München gibt das RKI eine Inzidenz von 288,3 an (Vortag: 238,2).

Corona-News vom 05.01.2022

+++ Ferien und Feiertage bremsen Impfkampagne aus +++

Zwischen den Jahren haben sich in Bayern deutlich weniger Menschen gegen Corona impfen lassen als in den Vorwochen. Die Zahl der wöchentlichen Impfungen im Freistaat sei zwischen 27. Dezember 2021 und 2. Januar 2022 auf rund 469.000 gesunken, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch mit. Die Feiertage seien "als Delle in den täglichen Impfzahlen erkennbar", sagte eine Ministeriumssprecherin. Auch die Ferien spielten eine Rolle. In der Weihnachtswoche waren noch mehr als 700.000 Menschen pro Woche geimpft worden, vor Ferienbeginn Mitte Dezember rund 1,1 Millionen.

Auch bei den Mitte Dezember begonnenen Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen in Bayern seien die Zahlen in der vergangenen Woche leicht gesunken, sagte die Sprecherin. Bisher hätten in Bayern mehr als 85.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine erste Impfung erhalten, das entspreche einer Impfquote von rund 10,3 Prozent.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch waren in Bayern 70,3 Prozent der Gesamtbevölkerung im Freistaat durch Impfungen grundimmunisiert, eine Auffrischimpfung gegen Corona haben demnach bislang 39,6 Prozent aller Menschen in Bayern erhalten.

+++ Ein Drittel in Bayern will härtere Corona-Maßnahmen +++

Mit 31 Prozent bewerten knapp ein Drittel aller Menschen im Freistaat die aktuellen Corona-Maßnahmen einer repräsentativen Umfrage zufolge als zu lasch. Damit wünschen sich so viele Bayern wie nie zuvor härtere Maßnahmen, wie der neueste Wählercheck von "17:30 Sat.1 Bayern" ergab. Demnach finden 42 Prozent der Bevölkerung die bundesweiten Maßnahmen genau richtig, 23 Prozent halten sie für übertrieben. Für eine generelle Impfpflicht sind 42 Prozent, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen befürworten 23 Prozent, und 27 Prozent lehnen eine Impfpflicht generell ab.

+++ Lauterbach will strengere Kontaktbeschränkungen +++

Vor den Beratungen von Bund und Ländern am Freitag hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für strengere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte der SPD-Politiker: "Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukommt, zu begegnen." Er wolle dazu Vorschläge machen, nannte aber keine weiteren Details.

Bereits an diesem Mittwoch kommen kurzfristig die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu einer Videokonferenz zusammen, um über Änderungen der Corona-Regeln zu beraten. Zu einer Sonderschalte treffen sich am Nachmittag auch die Kultusminister der Länder. Sie wollen erörtern, wie der Schulbetrieb bei einem Anwachsen der Omikron-Welle gesichert werden kann.

+++ Innenminister Herrmann: Klare Regeln für Corona-Proteste +++

Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat ein hartes Vorgehen gegen gewaltsame Proteste gegen die Corona-Politik angekündigt. "Selbstverständlich gehört es zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dass Gegner von Corona-Maßnahmen und Kritiker einer Impfpflicht demonstrieren können", sagte der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Es gebe aber klare Regeln, an die sich alle halten müssten. "Gewalttaten in jedweder Form sind völlig inakzeptabel und werden mit aller Konsequenz durch die Polizei verfolgt."

Mit Blick auf die Strategie der Teilnehmer, die Aufzüge als bloße "Spaziergänge" zu bezeichnen, um sich den Regeln des Versammlungsrechts zu entziehen, sagte der Minister: Kreisverwaltungsbehörden könnten per Allgemeinverfügung für konkrete Versammlungen Beschränkungen erlassen, etwa hinsichtlich Ort, Zeit oder Teilnehmerobergrenzen. "Wenn die Teilnehmer an den sogenannten Spaziergängen dann gegen die Anordnungen verstoßen, müssen sie mit empfindlichen Geldbußen rechnen."

+++ Bayern- und München-Inzidenz steigt weiter +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist erneut angestiegen. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 213,3 für den Freistaat. Der Zuwachs um 13,4 ist der vierte Anstieg im Vergleich zum Vortag in Folge. Das RKI verweist allerdings darauf, dass es über die Feiertage weniger Corona-Tests gab und von den örtlichen Gesundheitsämtern weniger Infektionen gemeldet wurden, so dass die Zahlen unvollständig sein könnten.

Aktuell liegt Bayern damit weiter unter dem Bundesdurchschnitt von 258,6. Nur für Niedersachsen und Rheinland-Pfalz werden niedrigere Werte gemeldet. Allerdings gibt es auch im Freistaat weiter zahlreiche Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Deren Zahl seit Pandemiebeginn in Bayern stieg laut RKI seit Dienstag um 66 auf 19 828. Auf bayerischen Intensivstationen wurden dem bundesweiten Intensivregister (Stand Mittwoch, 7.05 Uhr) 593 Corona-Patienten behandelt.

Die höchsten Inzidenzen in Bayern wiesen am Dienstagmorgen die Stadt Schweinfurt mit 360,1 und der Landkreis Ostallgäu mit 351,6 auf. Die niedrigsten Werte wurden für den Landkreis Wunsiedel mit 104,2 und die kreisfreie Stadt Weiden mit 117,6 gemeldet. In München liegt der Wert aktuell bei 238,2.

Corona-News vom 04.01.2022

+++ Auch Söder für kürzere Quarantäne-Regeln +++

Nach dem Beispiel anderer Länder fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch für Deutschland eine Verkürzung bei den Corona-Quarantäne-Vorschriften. "Zum weiteren Umgang mit Omikron muss die Ampel jetzt Vorschläge machen. Die Basis muss dazu eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung sein", sagte der CSU-Chef am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Vor allem sei wichtig zu wissen, ob es durch mildere Verläufe zu einer geringeren Belastung der Krankenhäuser kommen werde. Am Freitag wollen sich Bund und Länder erneut per Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Die wichtigste Frage sei dabei, ob die jetzige Quarantäne-Regelung bleiben könne, betonte Söder. "Es ist nötig, die jetzige Quarantäne-Regelung zu überarbeiten. Wir können ja bei einer rasch wachsenden Verbreitung nicht das ganze Land zeitgleich in Quarantäne schicken." In vielen deutschen Nachbarländern wie Frankreich, Italien und Großbritannien wurden die Quarantänezeiten bereits verkürzt.

+++ Stadt München hat genügend Impfstoff vorrätig +++

Die Stadt München hat genügend Impfstoff vorrätig, das geht aus einer Antwort des Gesundheitsreferats auf eine Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion hervor.

Demnach verfügt die Landeshauptstadt aktuell über circa 37.000 Impfdosen Biontech, rund 24.000 Impfdosen des Kinder-Impfstoffs von Biontech, circa 27.000 Impfdosen Moderna sowie rund 2.400 Impfdosen Johnson & Johnson. (Stand: 3. Januar)

+++ Innerhalb weniger Tage Verdopplung der Omikron-Fälle +++

Die Zahl der in Bayern gemeldeten Corona-Infektionen mit der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Erregers hat sich innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt.

Seit dem ersten Auftreten Ende November haben die bayerischen Gesundheitsämter insgesamt 7.537 Omikron-Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet, wie die Berliner Bundesbehörde am Dienstag in ihrer täglichen Übersicht berichtete. Darin enthalten sind allerdings auch Nachmeldungen. Vor dem Jahreswechsel waren am vergangenen Donnerstag erst 3.163 Omikron-Fälle im Freistaat registriert worden.

Als gänzlich zweifelsfrei erkannt gilt eine Infektion mit der Omikron-Variante nach einer anschließenden Genomsequenzierung. Laut RKI wurden 575 der bayerischen Omikron-Fälle durch Genomsequenzierung bestätigt, 6.962 Fälle gelten offiziell als "Verdacht".

+++ Kultusminister: Schulen im Freistaat nach Ferien in Präsenzunterricht +++

Bayern hält am geplanten Schulstart mit Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien fest. Kultusminister Michael Piazolo sagte in der "BR24 Rundschau": "Wir wollen Präsenzunterricht, wir hatten Präsenzunterricht, wir werden in der nächsten Woche so wie andere Bundesländer auch mit Präsenzunterricht starten."

Der Freie-Wähler-Politiker betonte zugleich: "Aber Details gilt es dann immer anzupassen, gerade auch in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, was die Quarantäne anbetrifft." Noch sei unklar, wie sich die Corona-Variante Omikron entwickle.

+++ Aiwanger: Keine Risiken bei verkürzter Quarantäne eingehen +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warnt in der Diskussion um eine verkürzte Quarantänezeit vor Risiken. "Es wäre ja kontraproduktiv, wenn wir Leute wieder zurück an den Arbeitsplatz schicken würden, die noch infektiös sind", sagte Aiwanger dem "Bayerischen Rundfunk".

An diesem Dienstag kommt der Expertenrat der Bundesregierung zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Ob es eine aktuelle Stellungnahme geben wird, war laut der Regierung in Berlin jedoch zunächst offen.

Grundsätzlich würde er es begrüßen, wenn die Auszeit verkürzt werden könne, sagte Aiwanger dem Sender am Dienstag. "Wo das möglich ist, und wenn man dann freigetestet nicht mehr infektiös ist, bitte gerne. Aber wir dürfen hier natürlich keine Risiken eingehen." Er setze dabei auf den Rat der Wissenschaft. So müsse genau abgegrenzt werden, ab wann die Weitergabe einer Infektion nicht mehr möglich sei.

+++ Holetschek will bundesweite Omikron-Regeln +++

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erhofft von der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag bundeseinheitliche Corona-Regeln, um "nicht blind in eine fünfte Welle zu laufen". Die Regierungschefs sollten am 7. Januar Maßnahmen beschließen, "mit denen wir der Omikron-Variante bundesweit Einhalt gebieten können", sagte Holetschek der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Die Staatsregierung werde dann prüfen, "an welchen Stellschrauben wir in Bayern noch drehen müssen und welche weiteren Maßnahmen wichtig und erforderlich sind".

Aufgrund der höheren Übertragbarkeit und der noch nicht ausreichenden wissenschaftlichen Daten zu Omikron sei Vorsicht geboten. Die Belastung des Gesundheitssystems sei immer noch hoch. Bei Omikron halte er "eine Verkürzung oder gar Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen" für denkbar, sagte Holetschek. Zwischen Infektionsschutz und Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur sei abzuwägen. Es brauche aber aussagekräftige wissenschaftliche Daten, um entscheiden zu können.

+++ Inzidenz steigt weiter +++

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen bei 239,9. Sie steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Inzidenzwert bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6 (Vormonat: 432,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.561 Corona-Neuinfektionen.

Corona-News vom 03.01.2022

+++ Omikron in Österreich jetzt dominant +++

In Österreich ist die ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus nach vorläufigen Zahlen unter den Neuinfektionen nun die vorherrschende Mutante. Zum Jahresende wurden mehr Omikron- als Delta-Fälle gezählt, wie aus aktualisierten Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit vom Montag hervorgeht. In der letzten Kalenderwoche 2021 wurden demnach 4.360 Omikron-Fälle nachgewiesen und 2.915 Delta-Fälle.

Für die Kalenderwoche 52 seien aber noch Nachmeldungen zu erwarten, betonte die Agentur. Zudem handle es sich bei den Sequenzierungen vor allem außerhalb der Hauptstadt Wien nur um Stichproben. Insgesamt nahm die Zahl der Neuinfektionen in Österreich zuletzt wieder deutlich zu: Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte binnen weniger Tage von 170 auf rund 260 Fälle pro 100.000 Einwohner.

+++ CSU-Landesgruppe verschiebt Klausur wegen mehrerer Corona-Fälle +++

Wegen mehrerer Corona-Erkrankungen - unter anderem ihres Vorsitzenden Alexander Dobrindt - hat die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihre traditionelle Klausurtagung abgesagt. Die zweitägige Klausur, die an diesem Donnerstag und Freitag hätte stattfinden sollen, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wie der "Münchner Merkur" und die Deutsche Presse-Agentur erfuhren.

+++ Eltern starten Online-Petition für PCR-Tests in Kitas +++

Per und an die Staatsregierung fordert eine Elterninitiative flächendeckende PCR-Tests in den bayerischen Kindertagesstätten. "In den Kitas gibt es keine Möglichkeit, Schutzmaßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten zu treffen. Deswegen ist es für uns als Eltern ganz wichtig, dass die Kinder wenigstens regelmäßig getestet werden", erläuterte Mit-Initiator Florian Weber am Montag in Baiersdorf. Doch die ab dem 10. Januar geltende Testnachweispflicht, bei der Eltern ihre Kita-Kinder Zuhause selbst testen und dies etwa durch eine Unterschrift versichern müssen, sei nicht ausreichend.

"Vielen Eltern wird es im morgendlichen Ablauf schwerfallen, diese Tests zu machen. Im Zweifel werden sie nur halbherzig oder gar nicht gemacht, so dass der Nachweis, den man erbringen muss, keine Aussagekraft hat", argumentiert Weber. "Da würden die Lolli-PCR-Tests aus den Grundschulen viel mehr bringen, weil sie deutlich genauer sind und die Kinder im Beisein der Erzieher getestet werden, so dass auch sichergestellt wird, dass der Test wirklich durchgeführt wurde." Mehr als 4.200 Menschen sehen dies ähnlich und haben bereits die Petition "PCR-Pool-Tests in bayerischen Kitas jetzt" unterstützt.

+++ Kürzere Quarantäne? Lauterbach kündigt neue Corona-Regeln an +++

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer schnellen Entscheidung über eine Verkürzung der Quarantänefristen bei Corona-Infektionen. Um zu verhindern, dass die Omikron-Welle zu groß werde, werde es bei der Bund-Länder-Runde am Freitag "auf jeden Fall neue Beschlüsse geben", kündigte Lauterbach am Sonntagabend im Interview von RTL/ntv an. Dabei gehe es um eine Änderung der Quarantäneverordnung, aber zum Beispiel auch um die Frage, welche Kontaktbeschränkungen angemessen seien.

Ob Lauterbach nur eine Verkürzung der Quarantänefristen für Kontaktpersonen oder sogar kürzere Isolationszeiten für Infizierte erwägt, blieb offen. Geklärt werden müsse unter anderem, inwieweit die Fristen für Menschen mit Auffrischungsimpfung geändert werden könnten, sagte er. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte kürzlich eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen ins Gespräch gebracht.

Bund und Länder wollen sich am 7. Januar zu einer neuen Schaltkonferenz treffen, um die weitere Strategie zu beraten. Lauterbach machte deutlich, dass angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante in Deutschland Eile geboten sei: "Die Fallzahlen werden sehr stark steigen, und das wird dann auch viele Ungeimpfte treffen, und die sind nicht geschützt. Daher mache ich mir da große Sorgen."

+++ Inzidenz in Bayern steigt erneut – München-Wert sinkt +++

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Montag 191 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag waren es 183,3. Im Freistaat wurden 3035 neue Corona-Infektionen und 11 weitere Todesfälle gemeldet. Die Inzidenz der Stadt München beträgt 205,2 (Vortag: 211,9).

Das RKI verweist darauf, dass es über die Feiertage weniger Corona-Tests gab und von den örtlichen Gesundheitsämtern weniger Infektionen gemeldet wurden, so dass die Zahlen unvollständig sein könnten.

Corona-News vom 02.01.2022

+++ Aiwanger fordert mehr Hilfe für Bars, Clubs und Diskotheken +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat vom Bund mehr finanzielle Unterstützung für die Betreiber von Bars, Clubs und Diskotheken gefordert. Sie müssten bei den Überbrückungshilfen Schaustellern und Marktkaufleuten gleichgestellt werden, sagte Aiwanger laut Mitteilung vom Sonntag.

Er gehe davon aus, "dass sich aktuell mehrere hundert Betreiber von Clubs, Bars und Diskotheken in Bayern aufgrund der Dauerschließung in akuter Existenznot befinden und bald das Handtuch werfen, wenn sie nicht besser unterstützt werden". Gerade für die Attraktivität der Innenstädte und der Tourismusregionen seien diese Betriebe wichtig. "Deshalb müssen wir jetzt ihre Existenz sichern."

+++ Inzidenz in Bayern steigt leicht – München-Wert sinkt minimal +++

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen leicht gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin vom Sonntag (Stand: 3.16 Uhr) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 183,3. Tags zuvor lag der Wert bei 181,6. Allerdings dürften diese Zahlen wegen der Feiertage und der Ferienzeit wenig aussagekräftig sein: Das RKI selbst betont, dass die Zahlen unvollständig sein können - wegen geringerer Test- und Meldeaktivität.

Binnen 24 Stunden wurden im Freistaat 1908 Neuinfektionen registriert. Außerdem starben zwei Menschen. Spitzenreiter bei der Inzidenz war am Sonntag erneut die Stadt Schweinfurt mit 377. Danach folgte der Landkreis Unterallgäu (321,6). Der Landkreis Wunsiedel hatte den niedrigsten Wert mit 82. Die Inzidenz der Stadt München beträgt 211,9.

+++ Holetschek: Müssen Lehren aus der Pandemie ziehen +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht großen Reformbedarf im Gesundheitswesen. Man müsse Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen, sagte er am Sonntag laut Mitteilung seines Ministeriums: "Wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst, die stationäre sowie ambulante Versorgung stärken und auch Änderungen unseres Gesundheitswesens vorantreiben, etwa, indem wir das Fallpauschalensystem der Krankenhäuser gründlich reformieren."

Weiter forderte der CSU-Politiker: "Wir brauchen für die Zukunft pragmatischere Lösungen und weniger Bürokratie." Holetschek war im vergangenen Jahr Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder, nun hat diesen Posten seine Kollegin Petra Grimm-Benne (SPD) aus Sachsen-Anhalt übernommen.

Die Konferenz habe sich zu einem zentralen Gremium zur Pandemie-Bekämpfung in Deutschland entwickelt, sagte Holetschek. Zudem sei ein Zehn-Punkte-Plan entstanden, um den Gesundheitssektor zu verbessern. Für ihn stehe dabei die Pflege an erster Stelle. "Wir alle sind uns einig, dass wir beispielsweise die Pflege- und Betreuungskräfte in den Alten- und Pflegeeinrichtungen ebenso wie in den Krankenhäusern besser entlohnen und die Rahmenbedingungen für eine gute Pflege verbessern müssen. Nur so lassen sich ausreichend Fachkräfte gewinnen, um eine hochwertige pflegerische Versorgung auch in Zukunft zu gewährleisten."

+++ Pandemie-Folge: Corona macht Kinder kurzsichtig +++

Als Folge der Corona-Pandemie mit eingeschränktem Freizeitangebot und viel Zeit zu Hause rechnen Augenärzte mit einer Zunahme der Kurzsichtigkeit bei Kindern. "Es ist zu erwarten, dass in der Pandemie durch übermäßiges zu nahes Sehen auf Handys oder Tablets die Kurzsichtigkeit unter Kindern zugenommen hat", sagte der Sprecher des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands (BVA), Ludger Wollring, der Deutschen Presse-Agentur. "Uns liegen dazu keine Daten vor, aber frühere Studien lassen diese Auswirkung vermuten." Um Kurzsichtigkeit bei Kindern vorzubeugen, sei Tageslicht ein wichtiger Faktor. Selbst dämmriges Tageslicht sei besser als Kunstlicht.

"Vor allem langes Spielen am Handy oder Tablet kann bei Kindern zu Kurzsichtigkeit führen", sagte Wollring. "Unter Lockdown-Bedingungen mit wenig Freizeitangebot sollten Eltern mit ihren Kindern besonders viel rausgehen."

Corona-News vom 01.01.2022

+++ Viele freie Impftermine am 2. Januar +++

Dr. M. Reith impft am Sonntag (2. Januar, 10 bis 18 Uhr) in seiner Arztpraxis in der Speicherstraße 20. (Stand: 18.30 Uhr). "In unserer Praxis können sich momentan nur Personen ab 30 Jahren mit dem mRNA Impfstoff von Moderna impfen lassen. Sobald auch der mRNA Impfstoff von Biontech in ausreichender Menge zur Verfügung steht, werden wir Impfungen für alle Personen ab 12 Jahren anbieten können", so der Mediziner. Auch am 6. Januar bietet Dr. Reith noch Termine an.

+++ Dehoga Bayern: Gastronomie fehlen Planungssicherheit und Perspektiven +++

Eine Umfrage des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Bayern) unter 1.000 Mitglieder-Betrieben ergeben, dass es zum Jahreswechsel in 91 Prozent aller befragten Betriebe Corona-bedingte Stornierungen gab. "Allein die Diskussion über Omikron hat über Silvester eine extreme Storno-Welle verursacht, zugleich fehlen der Branche Planungssicherheit und Perspektiven für das neue Jahr", sagt Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer laut einer Mitteilung – und ergänzt: QDie Buchungslage sieht für das gesamte erste Quartal sehr schlecht aus."

Bei der Frage "Wie blicken Sie ins neue Jahr?" sagten nur sieben Prozent der Befragten "Gut. Ich bin zuversichtlich, dass es nur besser werden kann", 64 Prozent wählten die Antwort "Mit gemischten Gefühlen. Mir fehlt die Planungssicherheit. Eine Aussage zum neuen Jahr lässt sich nur schwer treffen", 30 Prozent gaben an "Ich habe wenig Hoffnung. Die Lage ist mehr denn je existenzbedrohend". Für Dehoga-Bayern-Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert ist dieses Resultat ein deutlicher Hilferuf an die Politik, bei den Wirtschaftshilfen jetzt nicht nachzulassen, sondern sogar gezielte Verbesserungen vorzunehmen. Das betreffe insbesondere die ab dem heutigen Samstag geltende Überbrückungshilfe IV.

+++ Laborärzte-Chef: Können Omikron-Infizierte Covid-Patienten behandeln? +++

Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, fordert im Gespräch mit der "Bild", dass überlegt werden soll, ob zum Schutz der kritischen Infrastruktur Omikron-Infizierte Covid-Patienten behandeln können. Es müsse ein Umdenken stattfinden. "Weil die Omikron-Variante so mild verläuft und so wenig Symptome hat, kann man sicherlich durchaus diese Überlegung machen, bevor das ganze System zusammenbricht."

Dabei sollen Krankenhausmitarbeiter, die geimpft und infiziert, aber nicht erkrankt sind, zusammenarbeiten.

+++ Inzidenz in Bayern verharrt bei knapp über 180 +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Bayern im Vergleich zum Vortag nahezu konstant geblieben. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin vom Samstag (Stand: 3.16 Uhr) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 181,6. Am Vortag lag der Wert bei 182,6. Das RKI betont allerdings, dass die Zahlen über die Feiertage unvollständig sein können - wegen geringerer Test- und Meldeaktivität.

Binnen 24 Stunden registrierte das RKI demnach 3274 Neuinfektionen und 23 Todesfälle im Freistaat. Die höchste Inzidenz wies am Samstag die Stadt Schweinfurt mit 326,3 auf, gefolgt vom Landkreis Unterallgäu (320,2). Der niedrigste Wert wurde für den Landkreis Wunsiedel mit 87,5 ermittelt. Die Inzidenz der Stadt München beträgt 212,6.

+++ Lauterbach sieht "Licht am Ende des Tunnels" +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich mit Blick auf die Pandemie vorsichtig optimistisch gezeigt. Fürs nächste Jahr gebe es "Licht am Ende des Tunnels", sagte der SPD-Politiker am Freitagabend in der ZDF-Silvestershow vom Brandenburger Tor. Die Omikron-Variante werde nochmal eine schwere Herausforderung. "Aber es sieht so aus, als wenn diese Variante etwas weniger gefährlich wäre als die Delta-Variante." Das sei schon mal ein Lichtblick. Man wisse noch nicht genau, ob das auch für die Ungeimpften gelte.

Mehrere Virologen hatten zuletzt Anlass für vorsichtigen Optimismus bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland gesehen. Forscher Christian Drosten verwies im ZDF-"heute journal" auf Daten aus Südafrika, wo sich die besonders ansteckende Variante Omikron zunächst verbreitet hatte: "In gewisser Weise kann uns das beruhigen. Südafrika ist sicher ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort gerade einstellt", sagte Drosten. "Nur sind wir leider noch ein ganzes Stück davon entfernt."

Lauterbach sagte nun am Freitagabend, er teile die Einschätzung von Drosten, dass "wir diese Chance haben". "Es ist aber nur eine Chance, es ist keine Gewissheit", sagte Lauterbach, der per Video zugeschaltet war. Gefragt wurde er nach dem Unterschied zwischen pandemisch und endemisch. Würde das Virus endemisch, dann würde "zu keinem Zeitpunkt" die Gefahr bestehen, dass das Gesundheitssystem überfordert wäre. Man würde dann mit dem Virus leben können, es wäre keine Situation zu befürchten, "die uns aus der Hand gerät".

