Coronavirus-News: Lauterbach prognostiziert düsteres Szenario für den Herbst

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 14.03.2022

+++ Lauterbach prognostiziert düsteres Szenario für den Herbst +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in einem Interview erneut für eine Impfpflicht ausgesprochen. Hierzulande sei weiterhin die niedrige Impfquote problematisch, sagte Lauterbach dem "Münchner Merkur". Da 25 Prozent der Deutschen ungeimpft seien, müsse man in Sachen Beschränkungen einen Sonderweg gehen, "weil eine Untergruppe in der Bevölkerung sich weigert, sich impfen zu lassen".

Im Hinblick auf eine Einführung einer Impfpflicht stellte Lauterbach klar, dass davon auch die Coronalage im Herbst abhängen würde: "Schaffen wir das, ist der Spuk vorbei. Schaffen wir es nicht, stehen wir vor einer Situation wie jetzt – oder einer sogar noch schlechteren."

+++ Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen explodieren +++

In der Woche nach Ende der Faschingsferien sind die Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen in Bayern im Schulalter nach oben geschossen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am Montag für alle drei Gruppen im Altersbereich zwischen sechs und 19 Jahren Anstiege um mehr als 1.000 binnen einer Woche. Die höchste Inzidenz gibt es derzeit bei den 16- bis 19-Jährigen mit 4.097. Das ist ein Plus von 1.787 zum vor einer Woche gemeldeten Wert.

Dahinter folgen die Sechs- bis Elfjährigen mit einer um 1.000 auf 3.217 gestiegenen Inzidenz vor den Zwölf- bis 15-Jährigen mit einem Anstieg um 1.216 auf 3.031. Dass gerade diese Gruppen besonders starke Zuwächse verzeichneten, dürfte auch daran liegen, dass mit dem Ende der Faschingsferien hier wieder die regelmäßigen Tests in der Schule dafür sorgen, dass Erkrankungen häufiger erkannt werden.

Auch in allen anderen Altersgruppen steigen die Inzidenzen derzeit. Unter 1.000 liegen derzeit nur noch die 60- bis 79-Jährigen mit 971 und die Senioren über 80 mit 865. Bei beiden Gruppen gibt es allerdings deutliche Anstiege von 215 beziehungsweise 189. Etwas vom Trend abgekoppelt haben sich lediglich die Kinder bis fünf Jahren. Hier stieg die Inzidenz nur leicht, um 35 auf 1.322.

+++ Novavax-Impfungen nur noch im Gasteig +++

Wegen der geringen Nachfrage werden Impfungen mit dem Novavax-Vakzin ab sofort nur noch in der Impf-Außenstelle im Gasteig angeboten, die täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet ist. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich, aber möglich über das Registrierungsportal des Freistaates BayIMCO (www.impfzentren.bayern).

Personen, die bereits Termine für die Außenstellen Marienplatz, Pasing Arcaden oder Theresienwiese vereinbart hatten, erhalten ihre Novavax-Impfung noch am vereinbarten Standort.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern knapp unter 2000 +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist auf ein nie da gewesenes Niveau gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Montag mit 1.990,7 an - nach 1938,7 am Sonntag. Am Montag vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1.541,9.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 25.122 neue Infektionen. Hinzu kamen 4 weitere Todesfälle, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg damit auf 21.888. Auf Kreisebene verzeichneten am Montag die Landkreise Haßberge (3.174,1) und Regen (3.035,7) die höchste Inzidenz im Freistaat.

Corona-News vom 13.03.2022

+++ Impfpflicht in der Pflege: Holetschek stichelt gegen den Bund +++

Vor Beginn der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen hat das bayerische Gesundheitsministerium ein Online-Meldeportal für Immunitätsnachweise an den Start gebracht. "Wir ermöglichen unseren Einrichtungen damit einen einheitlichen und vor allem unkomplizierten Meldeweg", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag.

In Richtung Berlin stichelte er: "Da der Bund leider nicht in der Lage war, ein bundesweit einheitliches digitales Meldeportal zu schaffen, haben wir eine eigene bayerische Lösung auf den Weg gebracht." Entsprechende Portale gibt es auch in anderen Bundesländern.

+++ Bayern verzeichnet neues Allzeithoch bei Inzidenz +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat am Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag mit 1.938,7 an. Am Samstag waren es 1.876,3 gewesen – zuvor hatte dieser Wochen-Wert den Höchststand am 9. Februar mit 1.840,4 gehabt.

Die Inzidenz war im Freistaat seit vergangenem Montag täglich angestiegen. Bundesweit lag sie am Sonntag laut RKI bei 1.526,8. Bayern war an dem Tag das Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern (2.150,6).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

+++ Corona-Regeln: Söder kritisiert Pläne des Bundes +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht Deutschland mit dem überarbeiteten Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung neuen Virus-Varianten schutzlos ausgesetzt. Der Entwurf der Ampel habe echte Lücken und Schwächen, sagte Söder der "Bild am Sonntag". "Im Grunde gibt es keine echten Schutzmaßnahmen mehr. Damit stehen wir im Herbst neuen Mutationen schutz- und wehrlos gegenüber. So ist das weitgehende Weglassen der Maske verfrüht und kann zum Beispiel in der Schule rasch zu einer sogenannten Durchseuchung führen", meinte er.

Söder kritisierte insbesondere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Der Bundesgesundheitsminister rechnet mit neuen Wellen, und die Ampel schafft gleichzeitig alle Maßnahmen ab", sagte er mit Blick auf die rot-grün-gelbe Bundesregierung. "Wenn es nach dem Willen der Ampel geht, ist Corona ab nächster Woche Geschichte. Aber das ist doch nicht die Realität."

Corona-News vom 12.03.2022

+++ Jeder 22. Schüler in Bayern verpasst Präsenzunterricht +++

In Bayern hat zuletzt jeder 22. Schüler den Präsenzunterricht wegen Corona verpasst. Wie das bayerische Kultusministerium mitteilte, fehlten am Freitag, 11. März, 3,05 Prozent der Schülerinnen und Schüler wegen eines positiven Tests und weitere 1,49 Prozent die sich in Quarantäne befinden.

Auch viele Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin stark von der Pandemie betroffen. Nach Auskunft des Sozialministeriums meldeten - Stand 11. März - 3,57 Prozent der rund 10.200 Einrichtungen akute Corona-Ausbrüche: 26 waren komplett geschlossen, 343 teilweise.

+++ Ärztevertreter gegen Ende der Maskenpflicht in Innenräumen +++

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vor einem Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen gewarnt.

"Das Tragen von Masken ist eine erprobte und einfache Schutzmaßnahme. Es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben", sagte Marx den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Mit Masken könne man sich und andere effektiv gegen eine Infektion schützen. "Die Länder sollten deswegen in jedem Fall auch nach dem 20. März die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen beibehalten."

Ein von der Bundesregierung vorgelegter Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes in der Corona-Pandemie soll regeln, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Möglich sein sollen noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und öffentlichem Nahverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen.

+++ Inzidenz erreicht neuen Höchstwert +++

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz neue Höchstwerte erreicht: In Bayern liegt sie heute bei 1876,3.

Der Wert der bundesweiten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt aktuell bei 1496 - nach 1439 gestern. Vor einer Woche hatte die bundesweite Inzidenz noch bei 1220,8 gelegen.

Die Zahl der bestätigten Neuansteckungen liegt derzeit bundesweit bei gut 237.000, die Anzahl der bundesweiten Todesfälle binnen 24 Stunden bei 249.

Experten gehen zudem von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, da Kontakte teils nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden können.

Corona-News vom 11.03.2022

+++ Umfrage: Bürger bei Ende tiefgreifender Corona-Maßnahmen gespalten +++

Die Bürger sind beim geplanten Ende der tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen laut Umfragen gespaltener Meinung. Ab 20. März soll nach einem entsprechenden Gesetzentwurf nur noch ein stark eingeschränkter Basisschutz rechtlich möglich sein. 47 Prozent finden es angemessen, dass die tiefgreifenden Maßnahmen dann enden sollen, auch wenn derzeit die Infektionszahlen wieder steigen, wie eine am Freitag veröffentlichte Erhebung des Instituts YouGov ergab. 44 Prozent der 2.349 Befragten finden dies angesichts der Lage unangemessen. 8 Prozent machten keine Angabe.

Das ZDF-"Politbarometer" ergab ähnliche Ergebnisse: 50 Prozent der 1.345 Befragten finden es richtig, dass am 20. März die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Fast ebenso viele, 47 Prozent, finden es laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen nicht richtig.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern klettert weiter +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist weiter gestiegen. Am Freitag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert mit 1.788,6 an. Vor einer Woche hatte er bei 1.581 gelegen. Die Inzidenz steigt seit Montag an und nähert sich wieder dem bisherigen Allzeitrekord im Freistaat, der am 9. Februar mit 1.840,4 erreicht worden war. Bayern ist laut RKI derzeit das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Bundesweit wurde sie am Freitag mit 1.439,0 angegeben.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 49.469 neue Infektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 77 auf insgesamt 21.835. Die höchste Inzidenz auf Landkreisebene wiesen in Bayern die Landkreise Regen (2.985,3) und Haßberge (2.828,8) auf. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

+++ Lauterbach spricht von "kritischer" Situation: "Können nicht zufrieden sein" +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat mit 1.439,0 den neunten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 252.836. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler von einer "kritischen Situation". Die Lage sei mit 200 bis 250 Toten täglich schlimmer als die Stimmung in der Gesellschaft. Dies sei eine unhaltbare Lage, auf die man reagieren müsse.

Lauterbach verteidigte die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Neuregelungen zu weiter möglichen Schutzmaßnahmen über den Frühling hinaus. Nach einem Entwurf für eine neue Rechtsgrundlage sollen allgemeine Basismaßnahmen möglich sein und weitergehende Eingriffsmöglichkeiten in "Hotspots" mit kritischer Infektionslage. Hintergrund ist ein Beschluss von Bund und Ländern, dass zum 20. März alle weitergehenden Alltagsbeschränkungen wegfallen sollen.

Corona-News vom 10.03.2022

+++ Bund wegen Corona-Öffnungsplänen in der Kritik +++

Die Infektionszahlen steigen auf einen Rekord von mehr als 250.000 an einem Tag - und die Bundesregierung will die Corona-Auflagen lockern. Die Warnungen vor den Folgen für die Gesundheit vieler Menschen mehren sich, auch in den Reihen der Ampelparteien. So warnten die Grünen vor Toten durch Realitätsverweigerung.

Im Zentrum der Kritik steht der geplante bundesweite Basisschutz, bei dem unter anderem Maskenpflichten in vielen Bereichen entfallen sollen. Die SPD im Bundestag erwartet noch Änderungen an den Gesetzesplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP).

Die Linke-Gesundheitsexpertin Kathrin Vogler bezeichnete den Gesetzentwurf als "eine Katastrophe für alle, die sich selbst und ihre Lieben zu schützen versuchen". Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien (CDU), sprach sich im ZDF-"Morgenmagazin" gegen einen raschen Wegfall der schützenden Maskenpflicht an Schulen aus.

Buschmann verteidigte die Pläne. Mit dem Kompromiss kämen Freiheit und Sicherheit in Einklang, so Buschmann auf Twitter. "Im Alltagsleben wird es so gut wie keine Einschränkungen mehr geben." Zugleich bekämen die Bundesländer einen Instrumentenkasten, um notfalls handlungsfähig zu sein.

+++ München: Impf-Guides starten in Berg am Laim +++

Die Impfquote in München ist noch immer niedrig, die Nachfrage gering. Deshalb sind ab sofort Impf-Guides unterwegs, die erste Station ist Berg am Laim. Die Guides sollen die dort wohnenden Münchner zum Thema Impfen beraten und auf Impfaktionen - unter anderem in der Grundschule an Berg-am-Laim-Straße vom 10. bis 12. März - aufmerksam machen und sie motivieren, sich impfen zu lassen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: "Aus dem ganzen Bundesgebiet gibt es Berichte, dass die Impfbereitschaft vor allem durch die direkte Ansprache der Bevölkerung in ihrem Wohnumfeld erhöht werden kann. Unser Ziel ist es, Informationen über unsere vielfältigen Impf-Angebote zu den Menschen zu bringen."

Das gemeinsame Projekt der Stadt München und der LMU geht vorerst bis August.

Corona-News vom 09.03.2022

+++ Holetschek und Aiwanger uneinig - Streit um Corona-Regeln droht +++

Zwischen CSU und Freien Wählern droht Streit über die Ausgestaltung der künftigen Corona-Regeln in Bayern. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gerieten darüber am Mittwoch bereits in Streit.

Aiwanger sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Endlich keine Maske mehr an Schulen, aber Tests weiter möglich und je nach Lage sinnvoll." Dabei stellte er allerdings die längerfristige Weiterführung der PCR-Pool-Tests im bisherigen Umfang infrage. Hier müsse man die weitere Entwicklung genau beobachten. Für die PCR-Pool-Tests in den Klassen eins bis sechs gebe man sehr viel Geld aus. "Gegebenenfalls können wir diese Ausgaben reduzieren." Im öffentlichen Nahverkehr fordert Aiwanger OP-Masken. Die CSU galt dagegen immer als Verfechterin der FFP2-Maskenpflicht.

Holetschek konterte, Aiwangers Äußerungen zeigten, dass dieser vom Infektionsschutz wenig verstehe. "Das ist nicht weiter schlimm, weil er dafür als Wirtschaftsminister nicht zuständig ist", sagte der CSU-Politiker der dpa. Allerdings habe Aiwanger "eigentlich genug mit der Aufgabe zu tun, sich um die Folgen der Ukraine-Krise für die bayerische Wirtschaft und für die Energieversorgung zu kümmern. Darauf sollte er jetzt alle seine Kräfte konzentrieren".

+++ Holetschek kritisiert Berliner Pläne für künftige Corona-Regeln +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Pläne der Bundesregierung für die neuen Corona-Regeln nach dem 19. März als unzureichend kritisiert und Nachbesserungen verlangt. Die weitere Entwicklung bei Corona sei derzeit nicht absehbar – dem werde der Gesetzentwurf nicht gerecht, sagte Holetschek am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. "Der Bund muss seinen Gesetzentwurf dringend nachbessern und den Ländern mehr Werkzeuge an die Hand geben, damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen."

Nach dem Gesetzentwurf, auf den sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt haben, sollen am 19. März wie geplant alle tiefgreifenden Corona-Beschränklungen entfallen. Allgemeine Schutzmaßnahmen wie Maskenpflichten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr oder auch Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen sollen aber möglich bleiben. Zudem sollen Landesparlamente, wenn sie die "konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellen, weitere Auflagen beschließen dürfen.

+++ Justizminister: Gesetzentwurf für Corona-Regeln ab 20. März fertig +++

Die Corona-Regeln sollen zum 20. März weitgehend fallen, eine Hotspot-Regelung soll den Ländern aber Eingriffsmöglichkeiten geben. Darauf einigte sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) nach eigenen Angaben mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

"Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden", sagte Buschmann am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Dieser beruhe auf zwei Säulen: Zum einen werde es im Alltagsleben der Bürger "so gut wie keine Einschränkungen mehr geben". Ausnahmen seien Tests dort, wo es viele vulnerable Menschen gebe und Masken etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die zweite Säule sei eine Hotspot-Regelung: In Gebieten mit schwierigem Ausbruchsgeschehen, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitssystems oder gefährlichen neuen Virusvarianten, könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. "Ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt", sagte Buschmann.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern steigt wieder +++

In Bayern werden wieder mehr Corona-Infektionen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen und wurde vom Robert Koch-Institut am Mittwoch mit 1.619,3 angegeben. Das sind knapp 59 Fälle pro Woche und 100.000 Einwohnern mehr als am Dienstag und der zweite Anstieg in Folge. Bayern ist damit derzeit das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Treiber des Anstiegs waren 40.626 zusätzliche Fälle. Inzwischen sind in Bayern seit Beginn der Pandemie mehr als drei Millionen Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 47 auf insgesamt 21.707.

Corona-News vom 08.03.2022

+++ Patientenschützer: Nicht alle Maßnahmen jetzt beenden +++

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wendet sich die Stiftung Patientenschutz gegen umfassende Lockerungen der staatlichen Beschränkungen. Es dürften jetzt nicht alle Schutzmaßnahmen beendet werden, sagte Vorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung müsse vielmehr unverzüglich sicherstellen, "dass das Infektionsgeschehen nicht ungebremst an Fahrt aufnehmen kann".

Dass die Ampel-Koalition darüber streite, ob ein bundesweiter Maßnahmenkatalog überhaupt noch notwendig ist, sei ein "riskantes politisches Spiel mit Leid und Leben der Hochrisikogruppe". Nach einem Drei-Stufen-Plan von Bund und Ländern sollen die allermeisten Corona-Einschränkungen bis zum 20. März fallen. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus.

Ein Basisschutz zum Beispiel mit Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen und mit Tests soll jedoch weiter möglich bleiben. Dafür wird eine neue, bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt. Wie diese genau aussehen soll, ist aber umstritten. Brysch sagte, kurz vor Auslaufen der Regelungen solle nun unter Druck zu einer Koalitionslösung gefunden werden. "Doch bei Bürgertests, Testpflicht für medizinisch-pflegerische Einrichtungen und beim Tragen von Masken darf es keine faulen Kompromisse geben."

+++ Weiter Masken im Schulunterricht +++

Die Masken im Präsenzunterricht in bayerischen Schulen bleiben vorerst. Das teilte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstagmittag nach einer Kabinettssitzung in München mit. Seine Partei habe vorgeschlagen, die Maskenpflicht in Grundschulen ab nächster Woche zu beenden, doch man habe sich nicht einigen können, so Piazolo. Die aktuellen Regelungen laufen am 19. März aus, weshalb es laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) derzeit keinen Sinn ergebe, nun etwas zu ändern.

Lediglich im Sportunterricht gibt es bereits seit vergangener Woche keine Maskenpflicht mehr.

+++ Leichter Anstieg der Corona-Inzidenz in Bayern +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist leicht gestiegen, verharrt seit Tagen aber auf einem ähnlichen Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1.560,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.541,9 gelegen, vor einer Woche bei 1.684,4.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im Freistaat 26.580 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 68 auf 21.660. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 7.20 Uhr wiedergeben.

Corona-News vom 07.03.2022

+++ Freie Wähler für schnelles Maskenpflicht-Ende an Schulen +++

Die Freien Wähler fordern ein Ende der Maskenpflicht an Bayerns Grundschulen. "Die Maskenpflicht ist mittlerweile aus der Zeit gefallen, denn Masken an der Schule stehen im krassen Widerspruch zu Partys in der Diskothek", sagte Fraktionschef Florian Streibl laut einer Mitteilung am Montagabend.

Die Maskenpflicht an den Grundschulen solle spätestens zum kommenden Montag (14. März) fallen, sagte Streibl und verwies auf einen Beschluss des Vorstands der Landtagsfraktion der Freien Wähler und des Kultusministeriums. "Die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen soll daraufhin zeitnah abgeschafft werden", betonte Streibl.

Bislang hatten die Freien Wähler wie die CSU immer die Maskenpflicht an den Schulen als wichtige Maßnahme zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der Corona-Pandemie verteidigt.

+++ Lauterbach besorgt wegen steigender Corona-Zahlen +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist angesichts wieder steigender Corona-Zahlen beunruhigt. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass die Omikronvariante BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikronvariante, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Nach längerem Rückgang stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es 1.259,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Zuversichtlich zeigte sich Lauterbach, dass die Verhandlungen in der Ampelkoalition über die künftigen Corona-Auflagen rechtzeitig abgeschlossen werden und ein geändertes Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht wird. "Wir müssen handlungsfähig bleiben, und so wird das Gesetz auch ausfallen." In der Ampel dringt vor allem die FDP darauf, dass der verabredete Wegfall vieler Corona-Beschränkungen zum 20. März möglichst umfassend ausfällt.

Ob ein entsprechender Gesetzentwurf am Mittwoch im Bundeskabinett beraten wird, sei noch offen. Der Gesundheitsminister sagte, man sei "in der Nähe einer Einigung". Das Gesetz könne auch im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden.

+++ Frauen belastet die Pandemie deutlich mehr als Männer +++

Frauen schlägt die Corona-Pandemie mehr auf das Gemüt als Männern. Das geht aus dem neuen "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. In der Corona-Krise hätten alle Deutschen an Lebenszufriedenheit verloren, aber Frauen deutlich mehr als Männer. Insgesamt wurden von Januar 2020 bis Januar 2022 15.200 Deutsche per Telefon von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern befragt.

Die Studie zeigt einen bedeutenden Wandel: So seien Frauen vor der Pandemie glücklicher als Männer gewesen - durchschnittlich gemessen über alle Altersklassen. In der Pandemie seien Frauen eindeutig unglücklicher geworden. Besonders überraschend seien die großen Glückseinbußen von jungen Frauen bis 25 Jahre, bilanzierte Studienleiter Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Sie waren vor Corona die glücklichsten Menschen der Republik.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern steigt wieder +++

Mit etwas mehr als 20.600 Neuinfektionen ist die Corona-Inzidenz in Bayern wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Montag mit 1.541,9 an (Stand 3.33 Uhr) – nach 1.507,1 am Sonntag und 1.696 am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um vier auf 21.582.

Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2.981,5 – es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Corona-News vom 06.03.2022

+++ Ende der Faschingsferien: Das ist neu in den Schulen +++

In Bayern geht nach den Faschingsferien am Montag die Schule wieder los. Schülerinnen und Schüler können sich über ein paar kleine Lockerungen freuen.

Für viele wird der Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht eine große Erleichterung darstellen. Erstmals seit 24. November 2021 können Kinder und Jugendliche in der Schule wieder ohne Maske sporteln. Kultusminister Piazolo: "Den Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht haben sich viele Schülerinnen und Schüler gewünscht und er ist mir auch persönlich sehr wichtig. Denn: Kinder brauchen Bewegung und sportliche Betätigung."

Außerdem gibt es Lockerungen im Musikunterricht, im Chor und Schulorchestern. Lange war Gesang und das Spielen von Blasinstrumenten verboten. Das ist nun (mit zwei Metern Mindestabstand) wieder möglich.

+++ Macht Corona Jugendliche depressiv? +++

Nach einer wirkt sich Corona negativ auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen aus. In einem am Sonntag publizierten Kinder- und Jugendreport für Bayern teilt die DAK mit, dass immer mehr Jugendliche an Depressionen erkranken. Demnach sind Mädchen in Bayern 2,1-mal so häufig wegen Depressionen in ärztlicher Behandlung wie männliche Teenies.

Ebenso alarmierend: 14 Prozent mehr bayerische Grundschulkinder leiden neu an starkem Übergewicht (Adipositas). Bei Depressionen lässt sich in dieser Altersgruppe kaum eine Veränderung feststellen.

Bei Kindern zwischen zehn und 14 Jahren zeigt sich ein leichter Rückgang an Depressionserkrankungen (-7,7 Prozent).

+++ Schutz bestimmter Bevölkerungsgruppen bei Triage geplant +++

Menschen mit Behinderungen und Hochbetagte sollen im Fall einer pandemiebedingten Triage künftig besonders geschützt werden. Das gehe aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervor, meldet der unter Verweis auf die Ärztezeitung.

So berichte die Zeitung über einen geplanten Gesetzesentwurf mit zugehöriger Formulierungshilfe. Demnach dürfe niemand aus "Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden".

+++ Inzidenz in Bayern sinkt leicht +++

Mit etwas mehr als 23.300 Neuinfektionen ist die Corona-Inzidenz in Bayern leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Sonntag mit 1.507,1 an (Stand 3.33 Uhr) - nach 1.550,7 am Samstag und 1695,3 am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 16 auf 21.588.

Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2.927,1 - es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Die Aussagekraft der Daten gilt weiter als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.

+++ Inzidenz steigt weiter - RKI registriert 116.889 Corona-Neuinfektionen +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 1.231,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.240,3 (Vormonat: 1.400,8 ).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 116.889 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 107.913 Ansteckungen.

Corona-News vom 05.03.2022

+++ Polizei-Einsatz bei AfD-Demo gegen Impfpflicht am Königsplatz +++

Unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" versammelten sich am Samstagnachmittag am Königsplatz rund 130 Personen zu einer Demonstration der AfD gegen die geplante Impfpflicht im Rahmen des AFD-Aktionstages.

Kurz nach Beginn der Versammlung fanden sich etwa 50 Personen einer Gegendemonstration am Zugang der Brienner Straße ein, die auf dem Weg vom Karl-Stützel-Platz über die Maxvorstadt zum Odeonsplatz war.

Einige dieser Personen versuchten gewaltsam, eine Absperrung der Polizei mit Sperrgittern zu überwinden. Um dies zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte der Polizei auch vom Einsatzstock und einem Reizstoffsprühgerät Gebrauch machen.

Während der AfD-Versammlung soll einer der Redner eine verfassungswidrige Geste gezeigt haben und wurde daraufhin angezeigt. Während der Veranstaltung am Königsplatz war die Polizei mit rund 600 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Lauterbach: Müssen mit Corona-Sommerwelle rechnen +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor zu viel Sorglosigkeit bei der Corona-Entwicklung gewarnt und dringt auf weiterhin wichtige Schutzinstrumente. "Ich teile die Sorge vieler Wissenschaftler: Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Omikron- und die Delta-Variante seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe.

Lauterbach betonte, die Länder müssten die Möglichkeit haben, früh auf kommende Wellen zu reagieren. Dazu gehörten Maskenpflichten und Kontaktbeschränkungen. "Es sollte möglich sein, Obergrenzen für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen festzulegen sowie Zutrittsregeln etwa für die Gastronomie" - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder zusätzlich etwa mit Test (2G plus). Wichtig sei, Testregeln im öffentlichen Raum und in Betrieben weiter durchsetzen zu können. Nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan sollen zum 20. März "alle tiefgreifenderen" Beschränkungen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus. Über eine neue Grundlage für einen weiter nötigen Basisschutz im Frühling wird gerade beraten.

+++ Reinhardt: Weiter FFP2-Masken tragen +++

Ärztepräsident Klaus Reinhardt rief die Bürger auf, im Handel, in Bussen und Bahnen weiter FFP2-Masken zu tragen. "Im künftigen Umgang mit der Pandemie ist entscheidend, dass Menschen lernen, durch eigenverantwortliches Handeln im Alltag mit Ansteckungsrisiken vernünftig umzugehen", sagte er der "Rheinischen Post". Dazu zählte Reinhardt auch, sich impfen zu lassen, und freiwillige Schnelltests vor privaten Feiern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte in der Zeitung, unter anderem auch weiterhin kostenfreie Bürger-Schnelltests anzubieten.

+++ Corona-Lockerungen in Österreich: Ansturm auf Diskothek bei Salzburg +++

Das Ende fast aller Corona-Beschränkungen in Österreich hat vor einer Diskothek zu tumultartigen Szenen geführt. Ein paar Hundert Nachtschwärmer versammelten sich laut Polizei schon Stunden vor Mitternacht vor dem Tanzlokal in Oberndorf bei Salzburg. Im Gedränge hätten einige Besucher das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. Zehn Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden.

Unter den Besuchern waren den Angaben zufolge auch viele aus dem benachbarten Bayern. Am Ende konnte nur die Hälfte der Wartenden in die Diskothek. Die Nachtgastronomie war Corona-bedingt in Österreich seit zwei Jahren geschlossen. Die Öffnung der Nachtlokale gehört zu den umfassenden Lockerungen, die seit Samstag in Österreich in Kraft getreten sind. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Es herrscht noch eine FFP2-Maskenpflicht in Teilen des Handels.

Außerdem sind die Vorschriften in Altenheimen und Kliniken strenger. Obendrein macht die Hauptstadt Wien nicht alle Öffnungsschritte mit. So hält sie zunächst an der 2G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest. Grund für die Lockerungen ist die stabile Lage in den Kliniken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei rund 2.200 Fällen pro 100.000 Einwohner, das ist in etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist am Freitag verglichen zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.581 an. Am Vortag waren es 1.567. Die bundesweite Inzidenz stieg ebenfalls leicht: von 1.174 auf 1.196.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 38.591 neue Infektionen und 64 weitere Todesfälle. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat zeigte am Freitag der Landkreis Regen mit 2.812; die niedrigste wies mit 636 der mittelfränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auf.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern - oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen dann nicht in die offizielle Statistik ein.

+++ RKI registriert 192.210 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.220,8 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1220,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.196,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.253,3 (Vormonat: 1.388,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 192.210 Corona-Neuinfektionen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 255 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 250 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15.550.100 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-News vom 04.03.2022

+++ Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist am Freitag verglichen zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.581 an. Am Vortag waren es 1.567. Die bundesweite Inzidenz stieg ebenfalls leicht: von 1.174 auf 1.196.

+++ Offene Clubs und 3G in der Gastro +++

Ab Freitagabend dürften sich viele Tanzflächen in Bayern wieder füllen: Clubs und Diskotheken im Freistaat dürfen ab sofort unter 2G+-Bedingungen öffnen, wie das bayerische Kabinett am Mittwoch beschlossen hat.

Der Besuch von Gastronomie und Hotellerie wird von nun an ebenfalls einfacher. Entsprechend dem bei einer Bund-Länder-Runde im Februar beschlossenen Lockerungsfahrplan gilt in Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen von Freitag an wieder 3G. Die Wirte können aber auch wie die Clubs und Diskotheken 2G+-Regeln anwenden.

Etwas Erleichterung gibt es schon jetzt auch beim Sport in Bayern. Die Kapazitätsgrenze bei Sportveranstaltungen wird von 50 auf 75 Prozent erhöht. Maximal erlaubt bleiben 25.000 Zuschauer, die weiter FFP2-Masken tragen müssen.

Corona-News vom 03.03.2022

+++ Bayerns Wirte dürfen 3G- oder 2G-plus-Regeln anwenden +++

In Bayern darf ab Freitag die gesamte Gastronomie alternativ zur 3G-Regel die 2G-plus-Regel für ihre Gäste anwenden. Diese zusätzliche Möglichkeit sei den erst am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Vorschriften am Mittwoch noch hinzugefügt worden, teilte die Staatskanzlei am Abend mit.

Nach der 3G-Regel dürfen Geimpfte, Genesene und auch negativ auf Corona Getestete Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen besuchen. Sie müssen aber eine Schutzmaske tragen. Die Wirte können sich aber auch dafür entscheiden, nur Gäste zuzulassen, die geimpft oder genesen sind und zudem einen negativen Corona-Test vorweisen oder eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Dafür fällt dann die Maskenpflicht weg.

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sagte: "Freiwilliges 2G plus schafft zusätzliche Flexibilität in der Gastronomie und setzt zugleich einen wichtigen Anreiz für das Impfen." Die Wirte könnten auch bei der 3G-Regel bleiben - dann jedoch mit Maske und ohne laute Musik und Tanz.

+++ Keine Arbeitsverbote für ungeimpfte Pfleger +++

Arbeitsverbote für ungeimpfte Pfleger wird das Münchner Gesundheitsamt heuer wohl kaum aussprechen – zumindest, wenn der Freistaat die Regeln nicht ändert.

Darauf weist die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) hin. Ihrer Einschätzung nach werden sich die Verfahren so lange hinziehen, dass es unwahrscheinlich sei, dass es heuer überhaupt Tätigkeitsverbote gibt.

Am 16. März müssen die Einrichtungen zwar alle Mitarbeiter melden, die weder geimpft noch genesen sind – die Gesundheitsämter müssen den Betroffenen dann aber eine Beratung anbieten. Hintergrund ist, dass möglichst viele Ungeimpfte überzeugt werden sollen. Zurek fordert allerdings, dass das Verwaltungsverfahren beschleunigt werden müsse. Denn die „konsequente Umsetzung“ der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sei dringend nötig.

+++ Auch VGH kippt umstrittene Regelung zum Genesenen-Status +++

Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München stuft die umstrittene Verkürzung des Genesenen-Status nach einer Corona-Infektion auf rund drei Monate als unzulässig ein. Das Gericht entschied am Donnerstag im Fall eines Augsburgers, dass dieser weiterhin den Status als Genesener für sechs Monate erhält.

In den vergangenen Wochen hatten schon eine Reihe anderer Gerichte in Bayern und anderen Bundesländern erklärt, dass die Mitte Januar erlassene Verordnung wohl verfassungswidrig sei. Grund ist, dass der Bund das Robert Koch-Institut (RKI) beauftragt hatte, die Genesenen-Zeitspanne festzulegen.

Die Richter in den Verfahren betonten, dass eine Behörde keine so weitreichende Entscheidung, die die Grundrechte der Bürger betreffen, fällen darf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mittlerweile angekündigt, dass durch sein Ministerium künftig die Dauer des Genesenen-Status festgelegt werden soll.

+++ Verband fordert 3G-Wegfall auf Freischankflächen +++

Am Freitag wird in Bayern unter anderem auch in der Gastro gelockert – sowohl innen als auch außen gilt dann die 3G-Regelung. Auch Ungeimpfte dürfen dann also wieder in Restaurant oder Café – vorausgesetzt, sie können einen negativen Corona-Test vorweisen.

Für den Handelsverband "CityPartner München" reicht das jedoch nicht aus. Zwar begrüße man die angekündigten und beschlossenen Lockerungen, "angesichts des bevorstehenden Frühlings und weiter sinkender Inzidenzahlen hätten wir uns jedoch gewünscht, dass die derzeit noch für Freischankflächen der Gastronomie geltende 2G-Regelung bzw. ab Freitag dann 3G-Regelung für Freischankflächen im Außenbereich aufgehoben wird", sagt Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Die Zugangskontrollen würden dem Verband zufolge potentielle Besucher abschrecken, zudem seien sie mitunter schwierig und aufwändig durchzuführen. Erkenntnisse hätten gezeigt, "dass gerade im Außenbereich das Infektionsrisiko mit Abstand mehr als deutlich reduziert ist", heißt es in der Mitteilung.

Corona-News vom 02.03.2022

+++ Novavax-Impfungen in München möglich +++

Die Stadt hat eine erste Lieferung des Novavax-Impfstoffs erhalten. Ab sofort werden im Impfzentrum Riem und den Impf-Außenstellen (Marienplatz, Pasing Arcaden, Theresienwiese, Gasteig) Impf-Termine über das Impfportal des Freistaates BayIMCO für den Impfstoff Novavax freigeschaltet.

Novavax erhalten vorerst jedoch nur Personen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen. "Das bedeutet, es werden vorerst nur Personen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich mit dem Novavax-Impfstoff geimpft. Die Zugehörigkeit zur betroffenen Personengruppe müssen Impfwillige durch Dokumente nachweisen", wie die Stadt mitteilt.

Der Impfstoff wird in zwei Impfdosen in einem Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht.

+++ Weitere Corona-Lockerungen beschlossen: Clubs öffnen wieder in Bayern +++

Das bayerische Kabinett hat am Mittwoch in einer Sitzung die bereits zuvor von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Lockerungen ab Freitag (4. März) ebenfalls umgesetzt.

Demnach gilt ab Freitag unter anderem die 3G-Regel in der Gastro – auch Ungeimpfte erhalten dann also wieder Zugang zu Restaurant und Café, ein negativer Corona-Test vorausgesetzt. Zudem dürfen die Clubs und Diskotheken im Freistaat wieder öffnen, hier gilt jedoch die 2G+-Regelung. Für Besucher gilt dort keine Maskenpflicht.

Auch bei den Zuschauerbegrenzungen wird gelockert: Künftig ist bei Kultur- und Sportveranstaltungen eine Auslastung von 75 Prozent erlaubt – bei einer Maximalzahl von 25.000 Zuschauern.

Damit setzt der Freistaat die zweite Stufe des Lockerungsplans um, der bei einer Bund-Länder-Runde im Februar beschlossen worden war.

+++ Omikron-Verfügungen zu längerer Arbeitszeit aufgehoben +++

Bayerische Arbeitnehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur müssen wegen der Corona-Situation verhängte längere Arbeitszeiten nicht mehr hinnehmen. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen würden in allen Regierungsbezirken mit Wirkung zum Donnerstag aufgehoben, teilte das Bayerische Arbeitsministerium am Mittwoch mit.

Die Regelung war im Januar erlassen worden. Damals wurde befürchtet, massenhafte Krankmeldungen wegen Infektionen mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus könnten wichtige Bereiche lahmlegen. An Werktagen konnten betroffene Arbeitgeber damit bis zu 12 Stunden Arbeitszeit anordnen, die Wochenarbeitszeit sollte 60 Stunden nicht überschreiten. Die Regelung sollten eigentlich erst am 19. März auslaufen.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern deutlich gesunken +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Bayern deutlich gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit rund 1.574 an, am Vortag waren es noch 1.684. Der Freistaat liegt aber weiterhin sehr deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 1.172.

+++ Sorgenfreier Sommer? Drosten mahnt +++

Virologe Christian Drosten geht nicht von einem Sommer gänzlich frei von Corona-Sorgen aus. Zum einen sei der jetzige Impffortschritt nicht ausreichend, zum anderen sei die Infektionstätigkeit durch die Omikron-Variante weiter hoch, sagte er im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info.

Drosten gab zu bedenken, dass beispielsweise in Südafrika die Omikron-Welle mitten im Hochsommer steil gestiegen sei. "Man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können." Entsprechend halte er es auch im Sommer für ratsam, weiter in Innenräumen Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht "die effizienteste Maßnahme überhaupt".

Corona-News vom 01.03.2022

+++ Kabinett tritt am Mittwoch zusammen +++

Das bayerische Kabinett kommt am Mittwoch (10 Uhr) außerplanmäßig zu Beratungen zusammen. Im Zentrum steht der Ukraine-Krieg. Weiteres Kabinetts-Thema ist Corona. Hier will der Ministerrat noch Öffnungs-Entscheidungen einer Bund-Länder-Runde im Februar umsetzen und die Corona-Verordnung entsprechend anpassen.

Unter anderem sollen an diesem Freitag Diskotheken und Clubs wieder öffnen dürfen, voraussichtlich unter 2G-plus-Bedingungen. Zudem sollen die Regeln für die Gastronomie gelockert werden: Hier sollen neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit negativem Test wieder zugelassen werden.

+++ Ukraine-Flüchtlinge: Kostenlose Corona-Tests in München +++

Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, erhalten in München kostenlose Corona-Tests – das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Maßnahme betreffe sowohl PoC-Antigen- als auch PCR-Tests.

"Es gelten die Voraussetzungen der Coronavirus-Testverordnung. Das heißt: Geflüchtete aus der Ukraine müssen über keine Krankenversicherung verfügen, um ein Testangebot in Anspruch nehmen zu können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben der kommunalen Teststation auf der Theresienwiese sind die Tests auch in allen weiteren beauftragten Teststellen, Apotheken sowie "weiteren Leistungserbringern" gratis.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern gesunken +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern bleibt auf hohem Niveau. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1.684,4 an (Vortag: 1.696). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1.761,9. Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten binnen eines Tages 24.667 Corona-Neuinfektionen.

+++ Ungeimpftes Pflegepersonal droht ab Sommer ein Betretungsverbot +++

Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen soll in Bayern langsam und schrittweise durchgesetzt werden. In letzter Konsequenz sollen Beschäftigten, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen, ungefähr ab Sommer Betretungsverbote drohen. Dies teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)mit. Bei Neueinstellungen gilt die Impfpflicht direkt ab 16. März.

Konkret wird die Impfpflicht in einem gestuften Verfahren umgesetzt: Ab dem 16. März müssen die Einrichtungen zunächst alle Mitarbeiter melden, die noch nicht geimpft oder genesen sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Auf ein Beratungsangebot folgt dann eine förmliche Aufforderung zur Vorlage der gesetzlich festgelegten Nachweise beim Gesundheitsamt. Erfolgt dies nicht, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. "In letzter Konsequenz – aber nur als Ultima Ratio – kann dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden", erklärte das Ministerium.

Corona-News vom 28.02.2022

+++ Corona-Inzidenz in fast allen Altersgruppen in Bayern gesunken +++

Die Corona-Inzidenzen sind in Bayern zuletzt fast über alle Altersgruppen hinweg zurückgegangen - auch bei Kindern im Schulalter, wo die Zahlen aber nach wie vor am höchsten sind. Für die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 3.473, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das sind mehr als 500 weniger als noch vor einer Woche, der Wert bleibt aber immer noch rund doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

Auch andere Kinder im Schulalter sind weiter überdurchschnittlich von Corona betroffen - doch auch hier gingen die Zahlen zuletzt merklich zurück: Bei den 12- bis 15-Jährigen sank die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls um rund 500 auf jetzt 2.839. Bei der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen ging der Wert um gut 200 auf jetzt 2.676 zurück. Eher leichtere Rückgänge zu verzeichnen gab es auch in den Altersgruppen 0 bis 5 Jahre auf jetzt 1.572 und in der Gruppe der 20- bis 34-Jährigen auf jetzt 2.168. Bei den 35- bis 59-Jährigen ging die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.729 zurück.

Eher stabile beziehungsweise leicht steigende Werte waren zuletzt bei den 60- bis 79-Jährigen (jetzt 753) und den Menschen über 80 (jetzt 702) zu verzeichnen. Vergangene Woche hatte das LGL für alle Altersgruppen ab 20 steigende Inzidenzen gemeldet. Da es dort - anders als bei Kindergarten- und Schulkindern - keine verpflichtenden regelmäßigen Tests gibt, ist hier allerdings noch mit einer höheren Dunkelziffer zu rechnen.

+++ Viele Kliniken in Oberbayern müssen Operationen weiter verschieben +++

In Oberbayern müssen Dutzende Krankenhäuser aufschiebbare Operationen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern verpflichtete laut Mitteilung vom Montag 76 Kliniken dazu, bis zum 18. März weiter von stationären Behandlungen abzusehen, die unter medizinischen Aspekten aufschiebbar sind. Die Belastung für das Gesundheitssystem sei in der Omikron-Welle nach wie vor hoch. Die Regelung gilt bereits seit November.

Ausnahmen könne es aber nach Abstimmung mit den jeweiligen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung geben. Dazu müssen die Kliniken sicherstellen, dass die betreffenden Betten innerhalb von 48 Stunden wieder zur Verfügung stehen könnten.

Seit Ende Januar habe die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen wieder zugenommen. Zudem seien bei den Normalpflegebetten die Neuaufnahmen von Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 deutlich gestiegen. Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern steigt leicht - rund 18.800 Neuinfektionen +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen eine Inzidenz von 1.696 - ein Plus von 0,7 gegenüber dem Sonntag. Der bundesweite Schnitt liegt bei einer Inzidenz von 1.238,2 (Vortag: 1.240,3) . Im Wochenvergleich ist die Inzidenz in Bayern dagegen gesunken. Am Montag der vergangenen Woche lag der Wert bei 1.789,2. Auch die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages sank demnach im Wochenvergleich von knapp 21.000 auf rund 18.800. In München liegt der Inzidenzwert bei 1.230,4.

Von den zehn Landkreisen und Städten, die deutschlandweit am stärksten betroffen sind, liegen acht in Bayern. An der Spitze liegt - mit größerem Abstand - der Landkreis Regensburg mit 3.464,2. Die Stadt Regensburg folgt auf Platz fünf mit 2.682,1.

Auf den Intensivstationen ging die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen zurück: Das Divi-Intensivregister meldete am heutigen Montag 371 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat - eine Woche zuvor waren es noch 401. Aktuell mussten von ihnen 158 invasiv beatmet werden - vor einer Woche waren es noch 180.

Deutschlandweit geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Das RKI meldet 62.349 Ansteckungen und 24 weitere Todesfälle. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.346,8 (Vormonat: 1.073,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 62.349 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 73.867 Ansteckungen.

Corona-News vom 27.02.2022

+++ RKI streicht 40 Länder von Liste der Hochrisikogebiete +++

Fast 40 Länder sind am Sonntag von der Bundesregierung von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen worden, darunter EU-Staaten wie Italien, Polen und Belgien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wurde kein Land.

Die von der Liste gestrichenen EU-Länder sind: Belgien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Schweden, Ungarn. Außerdem folgende Überseegebiete Frankreichs: Guadeloupe, St. Barthélemy, St. Martin - sowie folgende Überseegebiete der Niederlande: Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, Saba, St. Martin.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft - also in der Regel zwei Mal - oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist erneut leicht gesunken. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 1695,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche für den Freistaat. Tags zuvor waren es noch 1708,2. Bundesweit hat Bayern damit zurzeit nach Sachsen-Anhalt (1803,5) den zweithöchsten Wert bei den Corona-Inzidenzen. Der bundesweite Durchschnitt lag am Sonntag bei 1240,3. Für München meldete das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 1241,1 (Vortag: 1267,3).

Insgesamt meldete das RKI 26 638 neue Fälle in Bayern. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg um 6 auf 21 313. Die gemeldeten Fallzahlen in Bayern stagnierten in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

