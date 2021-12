Coronavirus-News: Kontaktbeschränkungen in Bayern ab sofort in Kraft

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 28.12.2021

+++ Ab heute: Kontaktbeschränkungen in Bayern +++

Ab heute gelten in Bayern verschärfte Kontaktbeschränkungen: So muss bei privaten Zusammenkünften künftig die Höchstteilnehmerzahl von zehn eingehalten werden – auch wenn alle Beteiligten geimpft oder von Corona genesen seien. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

Das Gesundheitsministerium appellierte an die Bevölkerung, die Bestimmungen auch wirklich einzuhalten. "Wir müssen alle gemeinsam verhindern, dass sich - gerade im Hinblick auf die besorgniserregende Virusvariante Omikron - Infektionen weiter ausbreiten", sagte eine Sprecherin.

Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktsperre – sie dürfen sich auch privat nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Hausstandes treffen.

+++ Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen +++

Mehr als 1.500 Menschen haben in Bayern gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

In Kempten zogen am Montagabend etwa 500 Menschen durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die Versammlung verlief den Angaben zufolge überwiegend friedlich. Die Beamten stoppten die Teilnehmer und nahmen Personalien auf. Die Demonstration wurde nicht angemeldet. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt. Die Polizei erstattete 150 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie zwei Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

In Straubing zogen am Montagabend etwa 750 Menschen durch die Innenstadt. Verstöße gegen die Auflagen stellten die Beamten nicht fest. In Vilshofen an der Donau (Lkr. Passau) trafen sich etwa 390 Menschen zu einer angemeldeten Demonstration, die den Angaben zufolge friedlich verlief.

+++ Untersuchung: Viele Studenten leiden nach Corona an Angstzuständen +++

Lehramtsstudenten leiden nach den Einschränkungen durch die Pandemie zum Teil an Angstzuständen. Dies ist das Ergebnis einer Studie unter Studierenden in Augsburg.

Für die Untersuchung am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Augsburger Uni wurden mehr als 1.200 Erstsemestern ein Fragebogen zugeschickt, knapp 400 Studentinnen und Studenten und somit ein Drittel nahmen an der Untersuchung teil. Professor Klaus Zierer hatte für die Studie einen Fragebogen der Christopher Newport University in den USA übernommen, der mittlerweile in mehreren Ländern eingesetzt wird.

Nach Angaben von Zierer habe der Großteil der Studierenden zwar keine zusätzlichen Angstzustände aufgrund der Corona-Krise. "Allerdings erreichen circa 15 Prozent der Lehramtsstudierenden einen auffallenden Wert und weisen insofern einen dysfunktionalen Angstzustand vor."

Corona-News vom 27.12.2021

+++ Ärger mit Impfgegnern: Jeder vierte Arzt berichtet von Beschimpfungen +++

Rund jeder vierte Arzt (24 Prozent) gab an, in der Praxis schon einmal von Impfgegnern beleidigt oder beschimpft worden zu sein. 19 Prozent sprachen dabei von Einzelfällen, fünf Prozent registrierten mehrfach solche Vorgänge. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Ärztenachrichtendienstes (änd).

In der Regel handelt es sich den befragten Ärzten zufolge dabei um verbale Attacken von Patienten. In Einzelfällen berichten die Niedergelassenen aber auch von Drohbriefen, direkten Gewaltandrohungen oder zerstörten Schildern. Auffällig auch: Anonyme Internetbewertungen werden von Impfgegnern offenbar gern als Kritikinstrument missbraucht.

An der Befragung des Branchendienstes beteiligten sich vom 20. bis zum 26. Dezember über 1.257 niedergelassene Haus- und Fachärzte, die derzeit gegen Corona in ihren Praxen impfen.

+++ Ab Dienstag strengere Corona-Regeln in Bayern +++

Aus Furcht vor der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante Omikron gelten von Dienstag an in Bayern verschärfte Regelungen. Darauf hat das Gesundheitsministerium am Montag nochmals hingewiesen. Vor allem bei privaten Zusammenkünften müsse künftig eine Höchstteilnehmerzahl von zehn eingehalten werden – auch wenn alle Beteiligten geimpft oder von Corona genesen seien.

Das Ministerium appellierte an die Bevölkerung, die Bestimmungen auch wirklich einzuhalten. "Wir müssen alle gemeinsam verhindern, dass sich - gerade im Hinblick auf die besorgniserregende Virusvariante Omikron - Infektionen weiter ausbreiten", sagte eine Sprecherin.

+++ Holetschek räumt Fehler der Gesundheitsministerkonferenz ein +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat Fehler der Gesundheitsministerkonferenz in der Corona-Kommunikation eingeräumt. "In der Kommunikation nach außen hätten wir besser sein sollen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Etwa, als die Stiko ihre Empfehlungen zum Impfstoff AstraZeneca mehrmals änderte. Einmal hieß etwa: Astra nur über 65 Jahre, dann wieder nur unter 65 Jahre. Einmal so, dann wieder so. Das wirkte nicht immer nachvollziehbar."

Insgesamt sei er aber zufrieden mit der Corona-Politik: "Ich glaube, wenn wir einmal aus der zeitlichen Distanz auf diese Zeit zurückschauen werden, können wir sagen, dass wir im Großen und Ganzen gut gehandelt haben", sagte Holetschek.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt auf 190,4 +++

Der Corona-Inzidenzwert ist in Bayern über die Feiertage weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag (Stand 3.25 Uhr) für den Freistaat einen Sieben-Tage-Wert von 190,4. Die Zahl lag damit unter dem Bundesschnitt von 222,7.

Vor den Feiertagen hatte die Inzidenz in Bayern noch bei knapp 250 gelegen. Das RKI wies allerdings darauf hin, dass während der Feiertage wegen einer geringeren Test- und Meldeaktivität die Daten nur ein unvollständiges Bild der Lage geben könnten.

+++ Infektiologe zu 2022: Corona-Wellen werden immer flacher werden +++

Die Corona-Wellen werden nach Ansicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz im Jahr 2022 abnehmen. "Die Wellen werden immer flacher werden, auch wenn neue Varianten kommen, weil einfach schon eine gewisse Grundimmunität da ist", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur.

Die Spanische Grippe habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. "Aber irgendwann wird es dann schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind."

Corona-News vom 26.12.2021

+++ Kritik an Holetschek für Strafen-Vorstoß bei Impfpflicht-Verstößen +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Konsequenzen bei der Krankenkasse zu erwägen. "Wir sollten zusätzlich auch prüfen, ob Malus-Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären", sagte Holetschek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Sonntag). "Denn das Risiko für Ungeimpfte, an Corona schwer zu erkranken, ist deutlich erhöht", sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. "Die Prüfung, ob dies gegebenenfalls möglich und sinnvoll wäre, hat durch den Bund zu erfolgen im Kontext der Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht."

Kritik an diesen Überlegungen kam vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. "Holetschek sollte nicht mit dem Feuer spielen. Das setzt Fliehkräfte frei, die wir nicht mehr beherrschen können", sagte Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnte höhere Krankenkassenbeiträge für Impfunwillige und Impfgegner strikt ab. "Die solidarische gesetzliche Krankenversicherung mit über 100-jähriger Geschichte kennt keine risikoadaptierten Prämien", sagte Gassen der "Rheinischen Post" (Montag).

+++ Hunderte bei Corona-Demo in Schweinfurt - Festnahmen +++

Mehrere hundert Menschen haben am Sonntagabend laut Polizei in Schweinfurt gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert - teils gewaltvoll. "Unsere Einsatzkräfte waren bereits gezwungen, gegen aggressive Versammlungsteilnehmer Schlagstock und Pfefferspray einzusetzen. Wir fordern alle Teilnehmer auf, friedlich von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen und die Regeln einzuhalten", twitterte die Polizei Unterfranken. Drei Personen, die gewaltsam versucht hätten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, seien festgenommen worden.

"Wir fordern alle Teilnehmer auf, die Beschränkungen einzuhalten und sich deutlich von Krawallmachern und Straftätern abzugrenzen!", hieß es weiter. Die Versammlung sei nicht angemeldet worden, die Polizeiinspektion Schweinfurt sei mit zahlreichen Unterstützungskräften im Einsatz.

+++ 4,7 Millionen Impfungen in Bayern seit 18. November - Soll erfüllt +++

Bayern hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums seinen Beitrag zu Deutschlands 30-Millionen-Impfungen-Ziel geleistet. Seit dem 18. November seien im Freistaat fast 4,9 Millionen Impfungen (genaue Zahl: 4 896 882 - Stand 24. Dezember) verabreicht worden. Damit sei an der Bevölkerung gemessen das Soll von rund 4,7 Millionen der bundesweit angestrebten 30 Millionen Impfungen bis Jahresende mehr als erfüllt, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag. Dennoch werde in hohem Tempo weitergeimpft.

Vor genau einem Jahr, am 26. Dezember 2020, waren die ersten Impfstoff-Dosen im Freistaat eingetroffen; tags darauf wurden die ersten Spritzen gesetzt. Seitdem seien mehr als 22,5 Millionen Impfungen verabreicht worden, davon rund 9,4 Millionen Erstimpfungen, rund 9,1 Millionen Zweitimpfungen und rund 4,5 Millionen Auffrischimpfungen. "Inzwischen sind wir in Bayern bei 71,4 Prozent Erstimpfungen, 69,4 Prozent Zweitimpfungen und 34,5 Prozent Boosterimpfungen", sagte der Minister. Er appellierte mit Blick auf die besorgniserregenden Variante Omikron erneut, zur Impfung zu gehen.

+++ 30 Millionen Impfungen in Deutschland +++

Die Bundesregierung hat ihr Mitte November gesetztes Zwischenziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende erreicht. Die Marke wurde am Sonntag überschritten, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren."

Der SPD-Politiker dankte allen, die dazu beigetragen haben - insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, aber auch denjenigen, die sich haben impfen lassen. "

+++ Regierung verschiebt zentrales Impfziel auf Ende Januar +++

Die Bundesregierung verschiebt ihr Ziel, bei den Erstimpfungen eine Quote von 80 Prozent zu erreichen. Nun will die Regierung diese Quote möglichst bis Ende Januar schaffen, wie ein Regierungssprecher der "Bild am Sonntag" sagte.

Zuvor war der 7. Januar genannt worden. An diesem Tag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das nächste Mal mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten.

Derzeit sind 61,4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, was 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Für das Ziel müssten rund 5 Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

+++ Handel befürchtet weiteren Schlag durch Omikron +++

Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass die Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron dem Einzelhandel in den deutschen Innenstädten noch einmal einen Schlag versetzen wird. "Wenn die Inzidenzzahlen in die Höhe schnellen, werden wahrscheinlich wieder weniger Menschen in die Innenstädte kommen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur.

Auch viele Geimpfte und Genesene, die eigentlich shoppen gehen könnten, würde sich den Weg in die Fußgängerzonen dann wohl zwei Mal überlegen. Genth warnte dennoch nachdrücklich vor einem neuen Lockdown im Einzelhandel zur Bekämpfung der Pandemie.

+++ Umfrage: Jeder Zweite unzufrieden mit Impfkampagne +++

Ein Jahr nach der ersten Corona-Impfung in Deutschland ist jeder Zweite unzufrieden mit der Organisation der Impfkampagne. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigten sich 19 Prozent der Befragten "sehr unzufrieden" und weitere 31 Prozent "eher unzufrieden" damit, wie das Impfen in den vergangenen zwölf Monaten gelaufen ist. Dagegen sind nur 36 Prozent "eher zufrieden" und 7 Prozent "sehr zufrieden". Weitere 7 Prozent machten keine Angaben.

Am 26. Dezember 2020 waren ein Jahr nach dem Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle die ersten Menschen in Deutschland gegen das Virus immunisiert worden. Offiziell startete die Impfkampagne in der gesamten Europäischen Union am 27. Dezember.

+++ Impfbetrugs-Tourismus an Bayerns Grenzen +++

An den Außengrenzen Bayerns registriert die Polizei immer wieder Impfbetrugs-Tourismus. Vor allem an der Grenze zu Österreich versuchten Menschen mit Wohnsitz im Nachbarland, mit gefälschten Impfnachweisen in Bayern digitale Zertifikate zu bekommen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten meldete zuletzt, dass bei mehr als drei Vierteln der etwa 100 aufgeflogenen Betrugsversuche im Landkreis Lindau am Bodensee die Beschuldigten außerhalb Deutschlands wohnten.

Oft würden in solchen Fällen vermeintliche Nachweise von deutschen Impfzentren oder Arztpraxen vorgelegt, teilte das LKA mit. "Daher erscheint auch die Vorgehensweise erklärbar, dass grenznahe deutsche Apotheken aufgesucht werden", sagte ein LKA-Sprecher. Die Einträge darin stammten vermeintlich aber meist nicht nur aus der jeweiligen Region, sondern aus Impfzentren in ganz Deutschland.

Corona-News vom 25.12.2021

+++ Lauterbach ruft zum Testen auf +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine Weihnachtsgrüße verbunden mit einem Appell zum Corona-Testen sowie einem Dank an Impfende und Impfwillige. "Ich wünsche uns allen ein frohes Weihnachtsfest", schrieb der SPD-Politiker am Samstag bei Twitter. "Werde heute beim Familienfest alle testen. Tun Sie bitte das auch. Es kann Leben retten." Der Minister dankte zugleich allen, "die heute noch impfen oder sich impfen lassen. Es ist ein Geschenk an die ganze Gesellschaft. Danke". Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), wird sich die Pandemie auch kommendes Jahr stark auf den Alltag in Deutschland auswirken. Der nordrhein-westfälische Regierungschef warb bereits um Verständnis für weitere Erschwernisse.

+++ Holetschek: Finanzielle Nachteile bei Impfpflicht-Verstoß +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht bei einem Verstoß gegen eine allgemeine Impfpflicht finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung in Betracht. "Wir sollten zusätzlich auch prüfen, ob Malus-Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären", sagte Holetschek dem " ". "Denn das Risiko für Ungeimpfte, an Corona schwer zu erkranken, ist deutlich erhöht", erklärte Holetschek.

+++ 67.000 Impfdosen an Heiligabend verabreicht +++

Kein Verschnaufen, auch nicht am Heiligen Abend: Am 24. Dezember haben sich erneut in Deutschland zahlreiche Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus abgeholt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden am Freitag rund 67.000 Impfungen verabreicht, davon waren 51.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfschutzes (Stand: Samstag, 10.31 Uhr). Der bisherige Impf-Rekord war am 15. Dezember mit insgesamt 1,6 Millionen Dosen erzielt worden.

+++ Polizei darf in Bayern Impfnachweise ohne Anlass kontrollieren +++

Die Polizei in Bayern darf künftig auch ohne Anlass Impfnachweise kontrollieren. Das Gesundheitsministerium habe die bayerische Polizei ausdrücklich beauftragt, neben den eigentlich kraft Gesetz zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, entsprechende Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Dies teilte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums dem BR mit. Demnach seien die anlasslosen Kontrollen nun möglich. Damit darf die Polizei nun auch Personen kontrollieren, die sich zu den sogenannten Spaziergängen der Querdenker-Szene treffen. Zuvor waren Kontrollen nur dann erlaubt, wenn es konkrete Anhaltspunkte für Straftaten oder Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gab.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert jedoch, dass die Weigerung, die App mit dem hinterlegten Impfzertifikat oder vergleichbare Dokumente vorzuzeigen, nicht sanktioniert wird. "Ohne die Möglichkeit, dies im Verweigerungsfall als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen, bleibt das ein stumpfes Schwert", so Jürgen Ascherl, der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) zum BR.

+++ Corona-Erkrankungen von Polizisten weiter kein Dienstunfall +++

Der Freistaat erkennt Corona-Erkrankungen von Polizisten weiterhin nicht als Dienstunfall an. "Nach unserem Kenntnisstand wurden seitens des Landesamts für Finanzen bisher keine Corona-Erkrankungen als Dienstunfall anerkannt", teilte ein Sprecher des für die Polizei zuständigen bayerischen Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 21. Oktober 2021, wonach die Corona-Erkrankung eines Polizeibeamten in dem konkreten Fall als Dienstunfall anzuerkennen ist, ist bislang noch nicht rechtskräftig. Der betroffene Neu-Ulmer Polizist war mit Kollegen bei einem Sportlehrgang bei der Bereitschaftspolizei im oberbayerischen Eichstätt. Nach diesem Lehrgang seien bei 19 von 21 Teilnehmern Corona-Infektionen festgestellt worden, sagte ein Gerichtssprecher.

Bei Dienstunfällen steht Beamten eine spezielle Unfallfürsorge zu. Um eine Anerkennung zu erhalten, müssen die Polizisten im Fall von Corona allerdings nachweisen, dass sie sich im Dienst und nicht privat angesteckt haben. Dies ist für die Beamten häufig schwierig.

Corona-News vom 24.12.2021

+++ Lauterbach rät auch Geimpften zu Tests an Weihnachten +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in der Corona-Pandemie zu Vorsicht bei den Weihnachtsfeierlichkeiten gemahnt. Der Anteil der Omikron-Fälle werde in den "nächsten Tagen SEHR stark ansteigen", schrieb der SPD-Politiker am Freitag bei Twitter. "Über Feiertage melden Gesundheitsämter mit Verspätung. Wir haben Entwicklung dennoch im Blick. Bitte vermeidet/vermeiden Sie Ansteckungen beim Fest. Sogar Geimpfte sollten sich testen". Zuvor hatte sich der Minister in einer Videobotschaft bei den Beschäftigten des Gesundheitswesens bedankt, insbesondere während der Pandemie.

+++ RKI: Omikron-Variante in allen Bundesländern nachgewiesen +++

Die Omikron-Variante ist mittlerweile in allen Bundesländern angekommen. Auch wenn der überwiegende Anteil der Infektionen nach wie vor von der Delta-Variante des Coronavirus verursacht wird, ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in den letzten Wochen deutlich angestiegen, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend.

Bis zum 21. Dezember seien 441 über eine Genomsequenzierung bestätigte Omikron-Infektionen übermittelt worden. Bei 1.438 Fällen bestehe nach einem spezifischen PCR-Test der Verdacht darauf. In Deutschland wird jedoch nur ein kleiner Teil der positiven Proben auf Omikron hin getestet.

"Bisherige Meldedaten zu Symptomen deuten auf eher milde Verläufe bei Infizierten mit vollständiger Impfung beziehungsweise Auffrischimpfung", schreibt das RKI. Für insgesamt mehr als 1.200 Fälle wurden dem RKI zufolge Angaben zu den Symptomen übermittelt. Überwiegend seien demnach keine oder milde Symptome genannt worden, am häufigsten Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Bisher kamen dem RKI-Wochenbericht zufolge 28 Covid-Erkrankte, bei denen Omikron nachgewiesen wurde, ins Krankenhaus, eine Person ist nachweislich verstorben.

Corona-News vom 23.12.2021

+++ Testpflicht auch für geimpfte Schüler ab 10. Januar nun fix +++

Nun ist es fix: Die regelmäßige Testpflicht an Bayerns Schulen gilt nach den Ferien auch wieder für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Das geht aus der veränderten Corona-Verordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervor. Bislang waren Schüler, die doppelt geimpft sind, von der regelmäßigen Testpflicht - nämlich dreimal pro Woche - befreit.

Mit der geänderten Verordnung setzt das Ministerium wie angekündigt auch den Bund-Länder-Beschluss zu Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten um: Vom 28. Dezember an dürfen sich nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene privat treffen - dies gilt bei privaten Zusammenkünften außerhalb der Gastronomie. Wenn auch nur ein Ungeimpfter dabei ist, gelten ohnehin noch striktere Kontaktregeln: Dann sind nur noch Treffen der Angehörigen eines Hausstands mit höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands erlaubt.

Ausgenommen sind, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstagabend mitteilte, bei der Zählung Kinder unter 14 Jahren, wie im Bund-Länder-Beschluss vereinbart. Das bedeutet für Bayern eine gewisse Lockerung: Bislang waren lediglich Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten von der Zählung ausgenommen gewesen.

+++ Wie viel Omikron ist schon in München im Umlauf? +++

Dem Gesundheitsamt wurden in den vergangenen zwei Wochen 262 Omikron-Verdachtsfälle (Stand: 23.12.) gemeldet. Das teilte die Stadt München am Donnerstag mit. In der gleichen Zeit gab es 3.068 Fälle der Variante B.1.617, zu der auch die Delta-Variante gehört und rund drei Fünftel davon ausmacht. Alpha-, Beta- und Gamma-Fälle wurden nur noch vereinzelt gemeldet.

+++ Offener Brief an Innenminister Herrmann und München-OB Dieter Reiter +++

Nach dem Protest tausender Maßnahmen-Gegner am Mittwochabend, den Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Donnerstag als "nicht akzeptabel" bezeichnet hatte, hat sich ein nicht näher definiertes Bündnis mit einem offenen Brief an Reiter und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gewandt. Die Initiative, zu der offenbar auch das Corona-Kritiker-Bündnis "München steht auf" gehört, fordert in dem nicht namentlich unterschriebenen Brief einen runden Tisch mit den Politikern, um Standpunkte auszutauschen und "friedlichen Protest" gegen die Corona-Politik zu ermöglichen.

In den Ausführungen heißt es, dass ein Großteil der Demonstrierenden am Mittwoch aus der Mitte der Gesellschaft stamme. Außerdem werden Argumente gegen eine Impfpflicht und weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bekräftigt und die Gefahr durch das Coronavirus für die Gesellschaft relativiert.

Nicht thematisiert wird in dem Schreiben, dass im Rahmen des Protestzuges am Mittwoch ein Großteil der Teilnehmer die geltenden Corona-Regeln, wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot, missachtete. Ebenso wenig, dass es bei der Demo zu Gewalt gegen Polizisten und Journalisten kam, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen gezeigt wurden, und Mitglieder der rechten Szene am Marsch teilnahmen. Die Polizei, mit der viele der Demonstrierenden lange ein Katz-und-Maus-Spiel spielten, hatte in der Nacht auf Donnerstag von einer "aggressiven Stimmung" gesprochen. Es gab Festnahmen und Platzverweise.

+++ Erster Omikron-Todesfall in Deutschland +++

In Deutschland gibt es den ersten Todesfall in Zusammenhang mit der Omikron-Variante. Das bestätigte das am Donnerstag. Demnach handelt es sich um eine Person zwischen 60 und 79 Jahren. Insgesamt werden Omikron derzeit 3.198 Covid-19-Fälle zugeordnet.

+++ Verdacht auf verdünnten Impfstoff und gefälschte Ausweise +++

Zwei Ärztinnen in Niederbayern stehen im Verdacht, in zahlreichen Fällen Impfbetrug begangen zu haben. Sie sollen bei Impfgegnern die Impfpässe gefälscht, anderen Patienten verdünnten Impfstoff verabreicht sowie nicht getätigte Impfungen abgerechnet haben, wie ein Sprecher der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) am Donnerstag sagte. Zwei Praxen und mehrere Wohnungen seien durchsucht worden. Es gebe fünf Beschuldigte, darunter zwei Ärztinnen.

Konkret sollen die Ärztinnen bei Patienten, die sich nicht impfen lassen wollten, Etiketten von entsorgten Impfstoffdosen als Bestätigung in den gelben Impfpass geklebt haben. Anderen Patienten sollen sie ohne deren Wissen verdünnten Impfstoff verabreicht haben, so der ZKG-Sprecher. Weiter sollen in einer noch unbekannten Anzahl von Fällen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) Impfungen vorgetäuscht und unberechtigterweise abgerechnet worden sein. Den Impfstoff sollen die Beschuldigten entsorgt haben.

Eine Privatperson habe die Behörden auf den möglichen Betrug aufmerksam gemacht. Gegen die Beschuldigten werde nun unter anderem wegen Betrugs, vorsätzlicher Körperverletzung und unrichtiger Bescheinigung von Schutzimpfungen ermittelt.

+++ Zehntausend Corona-Tote innerhalb eines Monats in Deutschland +++

Innerhalb eines knappen Monats hat die Corona-Pandemie in Deutschland fast 10.000 Todesopfer gefordert. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag, dass seit Beginn der Pandemie deutschlandweit 109.749 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben seien. Die Zahl von 100.000 Todesopfern war erst am 25. November überschritten worden. Für Bayern meldete das RKI am Donnerstag 71 neue Corona-Tote.

In den Zahlen spiegelt sich der rasante Anstieg der Infektionszahlen im Herbst. Seit einigen Wochen gehen sowohl die Corona-Neuinfektionen als auch die Neuaufnahmen schwer kranker Covid-Patienten auf den Intensivstationen zurück, wo sich die Mehrheit der Todesfälle ereignet.

Bayern hatte sowohl bei den Corona-Infektionszahlen als auch den Krankenhauseinweisungen lange weit überdurchschnittliche Werte gemeldet, seit Anfang Dezember hat sich die Lage aber leicht entspannt. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 5.881 neue Corona-Infektionen im Freistaat, die sieben-Tage-Inzidenz sank auf 246, nach 255,6 am Vortag. Die bundesweite Inzidenz war mit 280,3 deutlich höher.

+++ Inzidenz sinkt weiter +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 280,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 289,0 gelegen, vor einer Woche bei 340,1 (Vormonat: 399,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 56.677 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Corona-News vom 22.12.2021

+++ Mehr als 1,1 Millionen wöchentliche Impfungen in Bayern +++

Die Zahl der Corona-Impfungen in Bayern ist zuletzt weiter gestiegen. Vergangene Woche hätten im Freistaat mehr als 1,1 Millionen Menschen Impfungen gegen das Virus erhalten, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch in München. In der Woche zuvor waren es gut 66.000 Impfungen weniger gewesen. Den größten Teil der Impfungen machten zuletzt mit gut 900.000 Spritzen die Auffrischimpfungen aus.

Auch die Zahl der wöchentlichen Erstimpfungen stieg in Bayern nach Angaben des Gesundheitsministeriums zuletzt wieder an - von knapp 83 000 Anfang Dezember auf mehr als 100.000 in der vergangenen Woche. Es sei zwar möglich, dass die Impfbereitschaft wegen Feiertagen und Ferien wieder abnehme, sagte der Ministeriumssprecher. Wegen der neuen Stiko-Empfehlung zu Booster-Impfungen könne aber auch "ein gegenteiliger Effekt" eintreten.

+++ 3.000 Gegner der Corona-Politik demonstrierten in München +++

Annähernd 3.000 Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Mittwochabend in München demonstriert. Auf der Ludwigstraße und im Viertel rund um Siegestor und Universität versuchten nach Polizeiangaben rund 500 Beamte, die sogenannten Spaziergänge zu unterbinden. Weitere Informationen finden Sie hier.

+++ Statue am Viktualienmarkt ist "geboostert" +++

Ein kleiner Piks nur, Pflaster drauf, fertig. Die Impfkampagne, vor allem für Booster, läuft. Allein in der vergangenen Woche ließen sich 30.913 Menschen in den Münchner Impfzentren und bei mobilen Sonderimpfaktionen der Stadt impfen. Auch Münchner Originale gehen mit gutem Beispiel voran, wie AZ-Leser Djordje Matkovic bei Else Aulinger am Viktualienmarkt entdeckt hat. Passend zur Vorweihnachtszeit, denn die Volksschauspielerin gilt als Begründerin einer beliebten Weihnachtstradition, der Radio-Lesung der Heiligen Nacht von Ludwig Thoma im BR, die sie von 1925 bis 1960 selbst las und die es bis heute gibt. Ein besinnliches Weihnachten kann kommen!

+++ München überprüft Pandemiepläne +++

Die Stadt München will ihre Pandemiepläne aufgrund von Omikron überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit die Stadtverwaltung auch im Fall einer hohen Krankenstands- und Quarantänequote weiter arbeiten und die städtische Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Das teilte sie am Dienstag mit.

"Unsere Pandemiepläne sind bereits darauf ausgerichtet, unsere Arbeitsfähigkeit vor allem in den kritischen Bereichen auch bei hohen Infektionszahlen sicherzustellen. Schon jetzt werden viele Aufgaben im Homeoffice erledigt und in Bereichen der kritischen Infrastruktur, wie etwa bei der Strom- und Wasserversorgung, arbeitet die Belegschaft in getrennten Schichten, um Komplettausfälle auszuschließen" , wird OB Dieter Reiter in der Mitteilung zitiert.

Zudem appelliert Reiter an die Münchnerinnen und Münchner, "sich umsichtig zu verhalten, unnötige Kontakte zu vermeiden und sich vor allem impfen zu lassen".

+++ Wir schließen nichts aus: Gesundheitsminister Lauterbach spricht über Lockdown +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus verteidigt, zugleich aber härtere Schritte nicht ausgeschlossen. Die für die Zeit nach Weihnachten beschlossenen Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens würden Wirkung erzielen, zeigte sich der SPD-Politiker am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen" sicher. "Aber wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, dann gibt es da keine roten Linien."

Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen, hatten Bund und Länder weitere Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Am 7. Januar will sich Scholz erneut mit den Länderchefs treffen, um über die Pandemiebekämpfung zu beraten.



+++ Bayerischer Feuerwehrverband gelassen trotz Omikron +++

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der neuen Gefahren durch die Variante Omikron sind Bayerns Feuerwehrleute einsatzbereit, wie der Chef des Landesfeuerwehrverbandes betont hat: "Die Einsatzbereitschaft aller bayerischen Feuerwehren war und ist zu keinem Zeitpunkt gefährdet", sagte Verbandschef Johann Eitzenberger auf Anfrage.

Man verfolge die Informationen zur Omikron-Variante und die damit verbundenen Warnungen. "Wir sind wachsam, wir haben gelernt, mit der Pandemie umzugehen." Es gebe nur noch wenige Einsatzkräfte, die nicht geimpft sind, in den Einsatzfahrzeugen gelte FFP2-Maskenpflicht. "Wir erwarten keine Gefährdung der Einsatzbereitschaft", sagte Eitzenberger.

Corona-News vom 21.12.2021

+++ Beschluss: Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene +++

Zur Eindämmung der Corona-Virusvariante Omikron kommen spätestens ab dem 28. Dezember Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Dann sind private Zusammenkünfte für sie nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, wie Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Weiterhin beschlossen Bund und Länder, dass überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warb mit Blick auf die neuen verschärften Corona-Maßnahmen um Verständnis in der Bevölkerung. "Ich hätte Ihnen gerne erfreulichere Nachrichten kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt", sagte er am Dienstag in Berlin nach Beratungen. "Diese Pandemie strengt uns alle an. Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz halten." Mit Blick auf Silvester sagte Scholz: "Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde."

Die nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie werden am 7. Januar stattfinden. Anschließend äußerte sich auch Markus Söder positiv über die "große Übereinstimmung und einheitliche Linie" der Beschlüsse und betonte erneut die Wichtigkeit der Impfung.

+++ Die Pandemiepläne von Dieter Reiter +++

Die Stadt München will ihre Pandemiepläne aufgrund von Omikron überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit die Stadtverwaltung auch im Fall einer hohen Krankenstands- und Quarantänequote weiter arbeiten und die städtische Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Das teilte sie am Dienstag mit.

"Unsere Pandemiepläne sind bereits darauf ausgerichtet, unsere Arbeitsfähigkeit vor allem in den kritischen Bereichen auch bei hohen Infektionszahlen sicherzustellen. Schon jetzt werden viele Aufgaben im Homeoffice erledigt und in Bereichen der kritischen Infrastruktur, wie etwa bei der Strom- und Wasserversorgung, arbeitet die Belegschaft in getrennten Schichten, um Komplettausfälle auszuschließen" , wird OB Dieter Reiter in der Mitteilung zitiert.

Zudem appelliert Reiter an die Münchnerinnen und Münchner, "sich umsichtig zu verhalten, unnötige Kontakte zu vermeiden und sich vor allem impfen zu lassen".

+++ NRW-Regierungschef Wüst verlangt Respekt für Robert Koch-Institut +++

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) hat Respekt für die Arbeit des Robert Koch-Instituts (RKI) verlangt. Die Bundesregierung müsse auch künftig bei ihren Planungen den Expertenrat des RKI einbeziehen, sagte Wüst nach der Krisenschalte der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag.

Wenige Stunden vor der Spitzenrunde hatte das RKI in einer neuen Stellungnahme sofortige Maßnahmen wie die Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kitas gefordert. Die Empfehlungen stimmten mit den Auffassungen der Bundesregierung "in einigen Teilen" nicht überein und gingen über die Empfehlungen des Expertenrats hinaus, sagte Wüst.

Man müsse nicht jeden einzelnen Punkt der Auffassungen des RKI teilen. "Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dem RKI der Respekt entgegengebracht wird, den es verdient". Denn das Bundesinstitut habe mit seiner Arbeit in den vergangenen Monaten der Pandemie "viele Menschenleben gerettet", so der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

+++ Kreise: Bund und Länder über schärfere Kontaktbeschränkungen einig +++

Angesichts der Omikron-Gefahr sollen spätestens ab dem 28. Dezember schärfere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene gelten. Darauf hätten sich Bund und Länder in ihrer Schaltkonferenz am Dienstag verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend von Bund- und Länder-Seite. Demnach sollen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen "spätestens" ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein - Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Der Punkt ist aber nur einer von vielen, die Einigung auf das Gesamtpapier stand am frühen Abend noch aus.

Die Länder baten den Bundestag und die Bundesregierung, die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht zügig voranzutreiben und "kurzfristig einen Zeitplan vorzulegen". Das Auftreten der Corona-Virusvariante Omikron erhöhe die "Dringlichkeit" der für Februar 2022 in den Blick genommenen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, heißt es in dem Beschlussvorschlag der Länder.

+++ RKI empfiehlt "maximale Kontaktbeschränkungen" und Restaurantschließung +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten "sofort beginnen" und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI am Dienstag auf Twitter schrieb.

In einem zugehörigen Strategiepapier empfiehlt das Institut zudem unter anderem, folgende Schritte sofort umzusetzen: Verbot von Großveranstaltungen, Schließung von Bars, Clubs, Diskotheken, von Sportstätten im Innenbereich und von Restaurants (Außer-Haus-Verkauf möglich). Weiter hieß es, dass die Weihnachtsferien für Kitas und Schulen verlängert werden sollten. Danach sei zu prüfen, ob im Anschluss Präsenzunterricht oder Distanz-, Hybrid-, oder Wechselunterricht stattfinden kann.

"Die Konzepte 2G/3G sollten unter Berücksichtigung der Omikron-Variante geschärft werden", schrieb das RKI weiter. Unter anderem heißt es: "Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarfs und öffentlichem Personenverkehr mit 3G".

+++ Impfzertifikate ohne Booster nur noch neun Monate gültig +++

Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, werden EU-Impfzertifikate ab Februar neun Monate nach der Grundimmunisierung ohne Booster ungültig.

Auffrischungsimpfungen werden demnach spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen. Das Impfzertifikat soll aber drei weitere Monate gültig sein, bevor es abläuft, damit man genug Zeit hat, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen.

+++ Söder verlangt rasches Signal für Impfpflicht +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat von der Bundesregierung ein rasches Signal für eine Impflicht verlangt. Das sagte der CSU-Politiker am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Wenn der Expertenrat von einer dramatischen Lage spreche, zugleich aber vor allem nur über neue Kontaktbeschränkungen gesprochen werde, passe dies nicht zusammen.

Bund und Länder müssten heute Klarheit schaffen, was wirklich nötig sei, einer neuen Corona-Welle durch die Omikron-Variante zu begegnen, so Söder.

+++ Stiko empfiehlt Auffrischimpfungen bereits nach drei Monaten +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Das gelte ab sofort, teilte das Gremium am Dienstag mit.

+++ RKI: Hohes Risiko für zweifach Geimpfte und Genesene wegen Omikron +++

Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus hat das Robert Koch-Institut (RKI) seine Risikobewertung verschärft. Für zweifach Geimpfte und Genesene werde die Gefahr einer Ansteckung nun als "hoch" angesehen, teilte das RKI am Montag auf Twitter mit. Für Ungeimpfte bleibt es demnach "sehr hoch". Für Geimpfte mit Auffrischimpfung (Booster) schätzt das Institut die Gefährdung hingegen als moderat ein. Insgesamt werde die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung als "sehr hoch" eingeschätzt, schreibt das Institut in seiner geänderten Risikobewertung. Es warnt vor schlagartiger Erhöhung der Fallzahlen.

"Ursächlich hierfür ist das Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikronvariante, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand (aus anderen Ländern) deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten", schreibt das RKI. Die aktuelle Entwicklung sei "sehr besorgniserregend". Zu befürchten sei bei weiterer Verbreitung von Omikron eine weitere Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle und ein Überschreiten der deutschlandweit verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten.

Corona-News am 20.12.2021

+++ Omikron im Abwasser in München entdeckt +++

Ein Forschungsteam des Tropeninstituts der LMU hat die Virus-Mutante nachgewiesen. Wie die " " berichtet, wurden am 7. und 10. Dezember sechs Proben aus dem Münchner Abwasser entnommen - fünf davon seien positiv. Andreas Wieser, Facharzt für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, sagte dazu: "Das ist kein Zufall, sondern systematisch und besorgniserregend. Nun ist das Ganze nicht mehr zu stoppen und wird uns Weihnachten und danach noch richtig erwischen."

+++ Kommt der Lockdown light nach Weihnachten? +++

Ab dem 28. Dezember soll es in Deutschland einen Lockdown light geben. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur und mehreren Medien vorliegenden Beschlussvorlage zur Vorbereitung der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag hervor. Demnach soll es auch für Geimpfte und Genesene Kontaktbeschränkungen geben und nur noch Treffen mit bis zu zehn Personen erlaubt sein. Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen seien in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten.

Nach dpa-Informationen wurde die Vorlage mit Stand Montagvormittag vom Kanzleramt verschickt. Es handelt sich demnach aber nur um einen Zwischenstand. Über die Vorschläge stimmen sich die Regierungschefs und -chefinnen der Länder erst am Dienstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab.

Die Obergrenze von zehn Personen soll laut vorläufigem Beschlussvorschlag für private Treffen innen wie im Außenbereich gelten. Kinder bis 14 Jahre seien davon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, sollen wieder die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen gelten: Das Treffen müsste dann auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt werden.

+++ Impfstoff wird knapp: München muss Biontech rationalisieren +++

Aufgrund der eingeschränkten Liefermengen des Biotech-Impfstoffs muss die Landeshauptstadt München ab Mittwoch die Vergabe einteilen, meldet das Rathaus. Für Erst- und Auffrischungsimpfungen werde bei Über-30-Jährigen nun Moderna verwendet. Von dieser Regelung sind Schwangere und Stillende ausgenommen.

Bei Zweitimpfungen werde jedoch weiter Biontech eingesetzt, wenn auch die Erstimpfung mit diesem Vakzin durchgeführt wurde. Laut der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StIKO) sind sowohl Moderna als auch Biontech für Personen ab 30 Jahren gleichermaßen gut geeignet.

+++ EMA empfiehlt Zulassung von Novavax-Impfstoff +++

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU.

Nun muss die EU-Kommission noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.

Der Novavax-Impfstoff (Nuvaxovid) wird in zwei Dosen gespritzt im Abstand von etwa drei Wochen. Er ist den Studien zufolge mit einem Infektionsschutz von etwa 90 Prozent hochwirksam. Wie stark er allerdings bei der sehr ansteckenden Omikron-Variante wirkt, ist unklar. Es habe bisher nur Fälle von milden Nebenwirkungen gegeben.

Das Präparat könnte für Impfskeptiker eine Alternative sein, da es auf einer anderen Technologie beruht. Nicht geimpfte Menschen, die Zweifel an den übrigen Impfstoffen haben, könnten dadurch möglicherweise umgestimmt werden.

+++ Gegen Omikron: Bund und Länder erwägen deutliche Kontaktbeschränkungen +++

Zur Eindämmung der vorhergesagten massiven fünften Corona-Welle in Deutschland erwägen Bund und Länder deutliche Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen und im Freizeitbereich. "Zum Thema, welche weiteren Beschränkungen denkbar sind, werden sich Bund und Länder jetzt austauschen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. "Es ist naheliegend, dass es da insbesondere um private Zusammenkünfte geht, für die heute vielerorts noch eine Obergrenze von 50 Personen indoor und 200 Personen outdoor gilt und um Großveranstaltungen und Bars und Clubs".

Als Reaktion auf die Prognose einer rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante wollen die Regierungsspitzen von Bund und Ländern an diesem Dienstagnachmittag über Maßnahmen beraten. "In Deutschland haben wir mit Omikron auch deshalb ein Problem, weil die Zahl der Geimpften nicht hoch genug ist", sagte Büchner.

Allerdings gehe bei den Geimpften die Booster-Kampagne gut voran. Die anvisierte Zahl von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten sei in Reichweite. Laut offiziellen Zahlen vom Montag sind mindestens 58,4 Millionen Personen nach bisherigen Maßstäben vollständig geimpft, also 70,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 26,2 Millionen - insgesamt 31,5 Prozent - haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen.

"Beides müssen wir jetzt auch während der Feiertage und zwischen den Jahren noch einmal intensivieren - das Impfen und das Boostern", sagte Büchner. Er zitierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Worten: "Jetzt Leute, geht dahin und macht das."

+++ Bayern will bei Kampf gegen Omikron nicht vorpreschen +++

Gleichzeitig will Bayern bei möglichen neuen Vorkehrungen im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nicht vorpreschen. Der Freistaat werde aber alle Maßnahmen mittragen, die gemeinsam von Bund und Ländern getroffen werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstandes in München. In Bayern seien derzeit 68 Omikron-Fälle bestätigt, es gebe 123 weitere Verdächstfälle.

Bayern habe viele Maßnahmen bereits getroffen, die in anderen Bundesländern noch ausstünden. Söder nannte die Schließung von Clubs und Discotheken als Beispiel. Weitere Schritte müssten auf der Grundlage der Aussagen von Experten einheitlich getroffen werden.

Beispielsweise müsse auch geklärt werden, wie mit den Schulen umgegangen werden muss, sollte sich bewahrheiten, dass die Omikron-Variante sich stärker auch auf Kinder und Jugendliche niederschlage, sagte Söder. Er kündigte für Bayern an, die Impfzentren auch über die Weihnachtsfeiertage offen halten zu wollen. Auch in Arztpraxen solle möglichst weiter geimpft werden.

+++ Vorbild Griechenland: CSU-Politiker Pilsinger für Impfpflicht ab 50 Jahren +++

Nach Ansicht des CSU-Gesundheitspolitikers Stephan Pilsinger sollte eine Corona-Impfpflicht eingeführt werden - allerdings nur für Menschen ab 50 Jahren. "Aktuelle Zahlen zeigen, dass über 80 Prozent aller intensivpflichtigen Covid-Patienten über 50 Jahre alt sind", sagte Pilsinger der Augsburger Allgemeinen (Montag). "Dadurch könnten die Intensivstationen signifikant entlastet werden und so wenig wie möglich Menschen in ihrer Freiheit und Eigenverantwortung eingeschränkt werden", erklärte der Bundestagsabgeordnete, der selbst Arzt ist.

Dem Gesundheitssystem drohe angesichts der grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus eine Überlastung, warnte Pilsinger. Deshalb halte er ein Vorgehen ähnlich wie in Griechenland für sinnvoll und verhältnismäßig. Für alle Menschen über 60 Jahre hatte die Regierung dort Ende November eine Impfpflicht verkündet, die von Mitte Januar an mit einem monatlichen Bußgeld von 100 Euro bei Verstößen forciert werden soll. Die Zahl der Erstimpfungen in der betreffenden Altersgruppe ist seither sprunghaft angestiegen.

Über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona soll der Bundestag voraussichtlich im kommenden Jahr in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden.

+++ Zahl der Covid-Intensivpatienten unter 900 gesunken +++

Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten auf Bayerns Intensivstationen ist über das Wochenende erstmals seit November wieder unter 900 gesunken. Am Montagmorgen waren nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) noch 878 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. Landesweit waren wieder zwölf Prozent der Intensivbetten frei, ebenfalls so viel wie seit Wochen nicht mehr.

Sowohl Corona-Neuinfektionen als auch Krankenhauseinweisungen und Corona-Todesfälle gehen derzeit kontinuierlich zurück. Die bayernweite Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut am Montag auf 285,2.

Corona-News vom 19.12.2021

+++ Wegen Omikron - Expertenrat für zeitnahe Kontaktbeschränkungen +++

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante "Handlungsbedarf" bereits für die kommenden Tage. "Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen", heißt es in einer in Berlin veröffentlichten Stellungnahme.

Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

+++ Impfzentren bleiben an Weihnachten und Silvester geöffnet +++

Über die Feiertage sollen die Impfzentren hochgefahren bleiben. Das sagte der Leiter des neuen Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, der "Bild am Sonntag".

Breuer betonte, das Tempo müsse auch in der Weihnachtszeit aufrechterhalten werden. "Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten sind von enormer Bedeutung." Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich impfen zu lassen. Er selbst werde auch an Weihnachten im Dienst sein. "Ich werde Heiligabend natürlich im Krisenstab sein. Die Lage im Land macht das notwendig."

+++ Großbritannien wird Virusvariantengebiet +++

Als einziges Land in Europa wird Großbritannien zum Virusvariantengebiet. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) bekannt. Damit wird die Einreise von der Insel erheblich erschwert. Die Corona-Lage hatte sich in Großbritannien in den vergangenen Tagen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante zugespitzt. Laut der britischen Regierung sind 60 Prozent aller Neuinfektionen auf Omikron zurückzuführen.

Ein Virusvariantengebiet ist die höchste Corona-Risikokategorie. Die Einstufung Großbritanniens ist wirksam ab Montag, 0 Uhr. Sie gilt laut RKI voraussichtlich bis zum 3. Januar 2022. Eine Verlängerung sei möglich, hieß es. Dies bedeutet, dass Einreisende 14 Tage in Corona-Quarantäne müssen – auch, wer geimpft ist oder genesen ist. Diese Frist kann auch nicht durch einen Test verkürzt werden. Zudem dürfen nur noch Bundesbürger und Menschen mit deutschem Wohnsitz ins Land.

Corona-News vom 18.12.2021

+++ Erlanger Stiko-Mitglied Bogdan: Impfpflicht lohnt nicht +++

Impfen ja - Impfpflicht nein: Das Stiko-Mitglied Christian Bogdan vom Universitätsklinikum Erlangen sieht den Aufwand einer Impfpflicht in keinem Verhältnis zum Nutzen. "Persönlich halte ich von einer gesetzlichen Impfpflicht nicht viel, da diese einen Rattenschwanz an Administration, Impfbefreiungszeugnissen und Klagen nach sich zieht und die gesellschaftliche Entzweiung fördert", sagte der Experte der Ständigen Impfkommission (Stiko) den "Nürnberger Nachrichten" und der "Nürnberger Zeitung".

"Das Ziel, möglichst viele Menschen zu impfen, erreicht man über andere Wege viel einfacher. Allein die Einführung der 2G-Regel hat ja schon dazu geführt, dass sich sehr viele Unentschlossene impfen haben lassen", sagte Bogdan. "Die drei oder vier Prozent, die generell jede Impfung ablehnen, sind der Mühe nicht wert, eine Impfpflicht einzuführen."

Zugleich verteidigte Bogdan die Arbeit der Stiko. "Wenn es zu Verzögerungen gekommen ist, dann aufgrund von Impfstoffmangel oder aufgrund von politischen Entscheidungen, die in der Bevölkerung den Eindruck hinterließen, die Pandemie sei vorbei." So habe die Politik das Zurückfahren der Impfzentren angekündigt und damit eine Impflethargie in der Bevölkerung ausgelöst. Nur fünf Wochen später seien dann Booster-Impfungen gefordert worden.

+++ Bayern: Demos gegen Corona-Maßnahmen weitgehend ohne Zwischenfälle +++

Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Freistaat sind am Samstag vorerst weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Den gravierendsten Zwischenfall gab es in Traunstein, wo einer der rund 1.200 Protestierenden wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht einen Platzverweis erhielt. Ein unbeteiligter Dritter griff daraufhin die Beamten tätlich an und verletzte einen von ihnen leicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte. In München endete ein Autokorso mit rund 100 Fahrzeugen und rund 150 Teilnehmern mit einer kurzen Kundgebung auf der Theresienwiese - und ohne besondere Vorkommnisse, wie ein Polizeisprecher der AZ bestätigte. Viel los war in Regensburg: Bei der Kundgebung der Gegner der Corona-Maßnahmen waren in der Spitze nach Schätzungen der Polizei rund 2.400 Menschen, bei einer Gegendemonstration weitere knapp 100. In Bamberg und in Ansbach versammelten sich rund 1.600 Maßnahmengegner.

+++ Kita-Fachkräfte: Sozialministerium soll Tests zentral besorgen +++

Die Corona-Tests für die Krippen- und Kindergarten-Kinder sollte das Sozialministerium nach Ansicht des Verbandes der Kita-Fachkräfte in Bayern zentral beschaffen und an die Kitas verteilen. "Die Sets können dann von den Eltern in den Einrichtungen abgeholt werden. Durch dieses Verfahren würde den Eltern der Weg in die Apotheke erspart und damit die Umsetzung erleichtert", teilte der Verband am Samstag in München mit. Zudem müssten dann keine Berechtigungsscheine mehr ausgestellt werden, wodurch der Verwaltungsaufwand minimiert werde.

Nach dem Ende der Weihnachtsferien müssen Eltern ihre Kita-Kinder drei Mal in der Woche selbst testen, wofür sie von den Kitas Berechtigungsscheine für bislang jeweils zehn Tests erhalten. Das Ergebnis der Selbsttests müssen die Eltern entweder durch Vorlage der Testkassette oder durch ein unterschriebenes Formular vorweisen, bevor das Kind betreut werden darf. Haben Erzieherinnen und Erzieher Zweifel an der Wahrheit der Angaben, dürfen sie laut Ministerium weitere Nachweise verlangen, etwa ein Video von der Durchführung des Tests.

+++ Holetschek: Müssen Omikron-Ausbreitung hinauszögern +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat sich besorgt wegen der Omikron-Variante des Coronavirus gezeigt. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz erklärte am Samstag in München nach einer Sonder-Videoschalte der Länderressortchefs: "Wir müssen die Ausbreitung von Omikron so lange wie möglich verhindern und maximal verlangsamen, damit sich noch mehr Menschen impfen lassen können."

Dass Omikron sehr ansteckend sei, sei mittlerweile wissenschaftlicher Konsens. Das Einschleppen der Variante aus den von der Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuften Ländern müsse bestmöglich verhindert werden. "Von zentraler Bedeutung ist es, die Bedingungen der Einreise aus Virusvariantengebieten nochmals deutlich zu verschärfen", so der CSU-Politiker.

+++ Wegen Omikron: Gesundheitsminister wollen schärfere Einreiseregeln +++

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante fordern die Gesundheitsminister der Länder schärfere Regeln zur Einreise nach Deutschland. Dabei geht es um Maßnahmen bei der Einreise aus Virusvariantengebieten, wie es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss der Gesundheitsminister von Samstag heißt.

"Die Einreise sicherer zu machen, hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Verhindern können wir die Verbreitung nicht, nur verzögern. Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser."

Konkret sollen Reisende ab sechs Jahren, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Virusvariantengebiet eingestuften Gebiet aufgehalten haben, schon vor der Abreise einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen – ein Antigen-Schnelltest solle nicht mehr zulässig sein.

+++ Sonder-Schalte der Gesundheitsminister wegen Corona +++

Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstagmittag zu einer Sonder-Schalte. Die genaue Tagesordnung sei noch unklar, doch es werde um die allgemeine Corona-Entwicklung und um die Versorgung mit Impfstoffen gehen, sagte eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums, das den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat.

+++ Branchenverband will gegen Feuerwerksverbot klagen +++

Der Branchenverband der Feuerwerksindustrie hat angekündigt, gerichtlich gegen das beschlossene Böllerverbot zu Silvester vorzugehen. Wie Vorstand Ingo Schubert mitteilte, will der Bundesverband Pyrotechnik im Eilverfahren Klage einlegen, sobald das vom Bundesrat bestätigte Verbot rechtskräftig ist.

Auch verschiedene Klagen gegen Abbrennverbote von Feuerwerk in Bremen, Hamburg und Sachsen werden von Verbandsseite unterstützt.

Das Böllerverbot an Silvester wurde beschlossen, um - aufgrund der aktuelle Belastung der Kliniken mit Covid-19-Fällen - Krankenhauskapazitäten zu schonen. Mit dem Verbot soll verhindert werden, dass es zu Unfällen durch unsachgemäßen Gebrauch der Feuerwerkskörper kommt.

+++ Bundestagspräsidentin Bas fordert Impfregister +++

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat ihre Forderung nach einem nationalen Impfregister bekräftigt. Die Politikerin kritisierte in der "Welt am Sonntag", dass noch immer zu wenige Daten über die Corona-Pandemie zur Verfügung stünden.

"Was uns alle umtreibt ist, dass die Gesundheitsämter nicht konkret wissen, wie viele Infektionen es genau gibt. Oder wie der exakte Stand bei den Impfungen ist. Bei den Pflegekräften gehen wir von bis zu 90 Prozent Geimpften aus, aber das sind Schätzungen. Wir brauchen exakte Zahlen", so Bas.

Bisher werden die Daten für die Covid-19-Impfungen von den Impfzentren und impfenden Praxen erhoben und vom Robert Koch-Institut (RKI) aufbereitet, so dass die Impfquoten bundesweit und regional bekannt sind.



Corona-News vom 17.12.2021

+++ Biontech/Pfizer wollen dritte Impfdosis bei kleinen Kindern prüfen +++

Das US-Pharmaunternehmen Pfizer und sein deutscher Partner Biontech wollen die laufenden klinischen Studien zum Corona-Impfstoff für kleinere Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren um eine dritte Dosis ausweiten. Es werde nun eine dritte Impfstoffdosis mituntersucht, die frühestens zwei Monate nach der zweiten verabreicht werde, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Damit dürften sich die bislang noch für dieses oder Anfang nächstes Jahr erwarteten Ergebnisse verzögern, die Unternehmen gehen nun von der "ersten Jahreshälfte 2022" aus.

Die Entscheidung sei gefallen, weil erste Daten zeigten, dass Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren nicht genauso gut auf die Impfung ansprachen wie Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und wie Kinder zwischen sechs und 24 Monaten. Sicherheitsbedenken seien keine festgestellt worden, hieß es. An der Studie nehmen den Unternehmen zufolge rund 4.500 Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren aus mehreren Ländern teil. Für Kinder ab fünf Jahren ist der Impfstoff unter anderem in den USA und in der EU inzwischen zugelassen. Auch für Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren wollen Biontech und Pfizer nun noch eine dritte Impfdosis untersuchen.

+++ Frankreich und Dänemark werden zu Corona-Hochrisikogebieten +++

Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Sonntag an als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Norwegen, Libanon und Andorra, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Damit sind künftig bis auf Luxemburg alle Nachbarländer Deutschlands als Hochrisikogebiete eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen werden Bulgarien, Estland, Lettland, Albanien, Nordmazedonien und Moldau.

+++ Lauterbach: Stehen vor massiver fünfter Corona-Welle +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet wegen der Omikron-Variante eine weitere große Corona-Welle. "Ich gehe von einer massiven fünften Welle aus", sagte Lauterbach am Freitag in Hannover. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Omikron-Welle, vor der wir stehen, die wir aus meiner Sicht nicht verhindern können, eine massive Herausforderung wird für unsere Krankenhäuser, für unsere Intensivstationen, aber auch für die Gesellschaft in der Gänze."

Lauterbach sagte: "Wir müssen uns hier auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben." So übertreffe das, was in Großbritannien derzeit beobachtet werde, alles, was in der Pandemie bisher beobachtet worden sei, sagte Lauterbach unter Berufung auf Gespräche mit britischen Expertinnen und Experten.

+++ Werksviertel-Mitte: Erst impfen lassen, dann gratis Riesenrad fahren +++

Impfaktion im Coronatestzentrum vom "Werk 12": Am Sonntag (19. Dezember) werden zwischen 10 und 18 Uhr insgesamt 100 Dosen des Impfstoffs Moderna an alle Personen über 30 Jahren verimpft. Termine können online unter gebucht werden. Nach der Impfung lädt das Werksviertel-Mitte jeden Impfling zu einer kostenlosen Runde ins Umadum Riesenrad ein. Mit der Impfaktion will das Werksviertel-Mitte gemeinsam mit "MeinCoronaschnelltest" erneut ein Zeichen setzen und noch ein paar mehr Münchner zum Impfen motivieren.

+++ 81 Infizierte nach Corona-Ausbruch im Straubinger Gefängnis +++

Bei einem Corona-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt Straubing ist die Zahl der Infizierten nach Angaben eines Sprechers auf 81 gestiegen. Am Donnerstag waren zunächst 55 Fälle bestätigt. Bei der Auswertung einer Reihentestung seien 17 weitere Infizierte festgestellt und am Freitag per Schnelltest zusätzlich 9 Fälle registriert worden, sagte der Sprecher. Die Betroffenen seien isoliert und in Quarantäne.

Es ist nicht der erste Corona-Vorfall im Straubinger Gefängnis. In der niederbayerischen JVA sitzen rund 700 Männer ein. Schon im April dieses Jahres hatten sich dort 48 Menschen infiziert. Auch in anderen bayerischen Gefängnissen tritt Corona immer wieder auf.

+++ Inzidenz sinkt - aber nicht stark genug +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 331,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 340,1 gelegen (Vorwoche: 413,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 50.968 Corona-Neuinfektionen und 437 Todesfälle. Bayern hat eine Inzidenz von 313,4 (Vortag: 322,5), die Inzidenz in der Stadt München liegt bei 218,2 (Vortag: 225,7).

Dennoch sinken die Zahlen im Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle nicht stark genug, wie das RKI in seinem Wochenbericht vom Donnerstag schreibt. Alle Maßnahmen - etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der Hygieneregeln - müssten aus diesem Grund aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden.

Corona-News vom 16.12.2021

+++ Über 92 Prozent der bayerische Polizeikräfte geimpft oder genesen +++

Laut Bayerischem Innenministerium liegt die Quote der Polizeivollzugsbeamten in Bayern die entweder vollständig geimpft oder genesen sind, mittlerweile bei 92,9 Prozent. Wie einer Pressemitteilung von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu entnehmen ist, wird sich die diese Zahl in den kommenden Wochen weiter erhöhen "aufgrund von zusätzlichen Erstimpfungen oder Zweitimpfungen, bei denen jedoch die anschließend erforderlichen 14 Tage noch nicht vergangen sind". Gehe man von allen Beschäftigten der Polizei aus, auch etwa Verwaltungsbeamten, liege die Quote (Stand 14. Dezember) bei 92 Prozent.

Herrmann betont, dass die Zahl der geimpften und genesenen Polizistinnen und Polizisten damit seit der letzten Erhebung "deutlich gestiegen" sei. Am 19. November hatte das Innenministerium noch eine Quote von 81 Prozent gemeldet. Damals hatte Herrmann betont, dass er es für "kaum vertretbar" halte, wenn ungeimpfte Polizisten im Streifendienst mit Bürgern in Kontakt kommen oder 2G-Regeln kontrollieren.

+++ EU-Behörde gibt grünes Licht für zwei Covid-19-Medikamente +++

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg für die Zulassung von zwei weiteren Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 freigemacht. Mit Xevudy und Kineret könnten Patienten gut behandelt werden, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit.

Die EU-Kommission muss der Zulassung noch zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Mit diesen beiden Präparaten sind dann insgesamt fünf Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten in der EU zugelassen.

Xevudy (sotrovimab) der Hersteller GlaxoSmithKline und Vir Biotechnology ist ein monoklonaler Antikörper. Es kann nach Ansicht der Experten bei Patienten ab 12 Jahren eine Verschlechterung des Zustandes verhindern. Laborstudien deuteten darauf hin, dass Xevudy auch gegen die Omikron-Variante wirksam ist. Die EMA-Experten hatten sich zuvor bereits positiv über das Mittel ausgesprochen, so dass es bereits in einigen EU-Mitgliedsstaaten verschrieben wird.

Das Präparat Kineret könne Patienten mit Lungenentzündung gegeben werden, die Sauerstoff benötigten. Es ist in der EU bereits als Mittel gegen andere Entzündungen zugelassen. Das Mittel des schwedischen Herstellers Orphan Biovitrum AB kann nach Angaben der EMA auch bei Covid-19-Patienten Entzündungen reduzieren und schwere Schäden an Atemwegen verhindern.

Die EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, begrüßte die Empfehlung der EMA. Damit stehe nun eine breitere Palette von Medikamenten zur Verfügung. In den nächsten Monaten würden weitere folgen.

+++ Wieler: Weihnachten nicht zum "Kickstart" für Omikron machen +++

Der Präsident des Robert Koch-Insituts, Lothar Wieler, hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dazu aufgerufen, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird", sagte Wieler am Donnerstag in Berlin.

Er bat die Bürger "eindringlich", die Feiertage so zu verbringen, dass sie "nicht für das Virus ein Fest" würden. "Verbringen Sie diese Zeit wirklich nur im kleinsten, engsten Freundes- und Familienkreis." Bei Treffen mit Personen aus Risikogruppen empfahl er auch bei vollständiger Impfung Tests.

Es gehe jetzt darum, generell Infektionen so gut es geht zu verhindern, damit sich Omikron nicht so schnell ausbreiten könne und die Klinken entlastet würden, bevor die Fallzahlen dann wahrscheinlich wieder anstiegen. In Deutschland seien bisher einige Hundert Fälle mit der Variante im Meldesystem übermittelt worden, sagte Wieler.

Momentan lässt sich seinen Angaben zufolge noch nicht einschätzen, wie gut die Impfung vor schweren Verläufen schütze und ob Omikron weniger oder mehr krank mache. Dadurch, dass es so extrem ansteckend sei, müsse man aber "allein aus mathematischen Gründen" mit einer hohen Zahl an schweren Verläufen rechnen. Zur Impfwirkung sagte Wieler: "Geimpft sein ist immer besser als nicht geimpft sein, das ist völlig klar". Erste Studien wiesen aber darauf hin, dass zwei Impfungen nicht so gut vor Omikron schützten. Mit einer Auffrischungsimpfung könne der Schutz aber wahrscheinlich wieder deutlich erhöht werden.

+++ Gesundheitsminister Lauterbach warnt: Biontech-Impfstoff wird knapp +++

Bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Biontech-Impfstoff bereits derzeit knapp bemessen. Innerhalb der nächsten drei Wochen könnten in Deutschland etwa 3,2 Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden, sagte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF. "Das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen." Der neue Minister hatte zuvor schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt. Aus der Union sowie auch von Hausärzten kam deshalb Kritik.

"Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800.000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen", sagte Lauterbach in der Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2021". Für 2,2 Milliarden Euro will die neue Bundesregierung nun mehr als 90 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff nachkaufen.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist der Grund für den Mangel, dass Deutschland und die EU im Frühherbst eine Bestelloption über mehrere Millionen zusätzliche Dosen Biontech verstreichen ließen. Mögliches Lieferdatum wäre der Januar 2022 gewesen, so das Blatt. Weder der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten auf zusätzlichen Impfstoff gedrängt.

+++ Inzidenz in Bayern sinkt unter bundesweiten Wert +++

Die Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnnerstagmorgen mit 340,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 353,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 422,3.

Die Inzidenz in Bayern ist erstmals wieder niedriger als bundesweit und beträgt 322,5. In München beträgt sie 225,7.

Corona-News vom 15.12.2021

+++ Start der Kinderimpfungen in Bayern +++

In bayerischen Impfzentren sowie bei Haus- und Kinderärzten starten heute die Kinderimpfungen. Nicht überall sind die Vorbereitungen dafür schon abgeschlossen, daher startet die Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige in manchen Städten und Gemeinden - unter anderem in München -auch erst am Donnerstag oder später. Im Freistaat gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 855.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden.

Allein für die Impfzentren im Freistaat sind nach Worten von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rund 240.000 Impfdosen bestellt worden. "Dazu kommen noch die Impfdosen für die Ärzte, die selbst bestellen konnten."

+++ Kanzler Scholz: "Jeder kann und soll sich impfen lassen" +++

In seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Scholz die Bevölkerung zum Impfen aufgerufen. "Die Lage ist schwer, aber die Lösung liegt auf der Hand", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Im vergangenen Winter sei das oberste Gebot gewesen, Kontakte zu reduzieren. Jetzt seien regelmäßige Tests und behutsamer Verzicht auf Kontakte angebracht, so Scholz. "Aber am allerwichtigsten ist: Jeder kann und sollte sich impfen lassen."

+++ Inzidenz sinkt erneut +++

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die bundesweite Inzidenz im Vergleich zum Vortag erneut gesunken und liegt nun bei 353,0 (Vortag: 375,0, vor einer Woche: 427, Stand: 3.20 Uhr). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 51.301 Corona-Neuinfektionen und 453 Todesfälle.

In Bayern ist die Inzidenz ebenfalls gesunken und beträgt nun 356,0 (Vortag: 382,6), München hat eine Inzidenz von 229,3 (276,2)

Corona-News vom 14.12.2021

+++ Holetschek: Brauchen mehr Corona-Impfstoff für Booster-Kampagne +++

Nach Angaben des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) fehlt es zu Beginn des kommenden Jahres "überraschend" an Impfstoff gegen das Coronavirus. Nach Ansicht der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) braucht es allerdings mehr Impfstoff, um die Booster-Impfkampagne weiter vorantreiben zu können.

Die Länder-Minister hätten den Bund am Dienstag bestärkt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um mehr Impfstoff zu beschaffen, gerade auch für das erste Quartal nächsten Jahres, sagte Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU). "Wir brauchen mehr Impfstoff, und wir brauchen auch Transparenz über die Mengen, die zur Verfügung stehen", betonte der CSU-Politiker. Er könne nur raten, jeden Impfstoff zu bestellen, der verfügbar sei. Auch eine allgemeine Impfpflicht mache nur Sinn, wenn es genügend Impfstoff gebe, sagte Holetschek.

+++ Keine Gastro-Sperrstunde an Silvester +++

Die Sperrstunde in der Gastronomie (22 Uhr) wird für die Silvesternacht aufgehoben – das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Ministerrats mit.

"Wir werden mit dieser Ausnahmeregelung verantwortungsvoll umgehen", sagte Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga Bayern) laut einer Mitteilung vom Dienstag. "Hier werden unsere Betriebe zum Teil der Lösung, da es besser ist, sich in einem kontrollierten Umfeld unter strengen Schutz- und Hygienekonzepten zu treffen, als mit tausenden Feierwilligen ohne jegliche Kontrolle im öffentlichen Raum", so Inselkammer.

+++ Bayern lockert Zugang für Geimpfte und Genesene +++

Weniger Auflagen für Geimpfte oder Genesene: Ab Mittwoch (15. Dezember) entfällt in Bayern für Menschen mit einem gültigen Impfzertifikat oder einem Genesennachweis die bisher vielerorts vorgeschriebene zusätzliche Testpflicht (2G+).

Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, dass etwa der Besuch von Zoos und Freizeitparks sowie von öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel die ergänzenden Tests entfallen. Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung (für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G+), für öffentliche und private Veranstaltungen mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel.

+++ Söder: 2G-Ausnahmen für Schüler werden verlängert +++

In Bayern bleibt es auch nach dem Jahreswechsel zunächst bei erleichterten Corona-Regeln für Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Für 12- bis 17-Jährige gelten dann weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel – nämlich in der Gastronomie, für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen sowie zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend sagte. Zunächst solle dies nun bis zum 12. Januar gelten.

Ursprünglich war angekündigt gewesen, dass die Übergangsregel Ende des Jahres ausläuft. Ausgenommen von den 2G-Zugangsbeschränkungen sind in Bayern auch alle Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten.

+++ Bayerns Sport begrüßt Corona-Erleichterungen +++

Der Bayerische Landes-Sportverband befürwortet die Corona-Erleichterungen für den Sport. "Es sind kleine Schritte in die richtige Richtung", sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon laut Mitteilung vom Dienstag. "Dass die Testpflicht nun für den Outdoor-Sport entfällt, ist eine Erleichterung für die Sportvereine, die dringend notwendig ist." Für den Sport im Freien entfällt die Testpflicht. Es gilt dort 2G, nicht mehr 2G plus.

Außerdem soll die Auffrischungsimpfung künftig den Test bei Veranstaltungen unter der Regel 2G plus ersetzen. Das heißt, dass alle Dreifach-Geimpften ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung keinen zusätzlichen Testnachweis mehr benötigen. Zudem wurde die Ausnahmeregelung für ungeimpfte Jugendliche bis einschließlich 12. Januar 2022 verlängert. Der BLSV kündigte an, sich bei der Politik auch weiterhin dafür einzusetzen, dass 2G für den Sport drinnen auch ohne Boostern gilt.

+++ Söder fordert zeitnahe Omikron-Konferenz +++

Zum Kampf gegen die Corona-Variante Omikron fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine weitere zeitnahe Konferenz von Bund und Ländern. "Wir brauchen für Omikron einheitliche nationale Regeln", sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen in München. Sofern keine Ministerpräsidentenkonferenz mehr vor Weihnachten möglich sei, halte er eine Terminansetzung "sehr früh im Januar" für wichtig, betonte Söder.

+++ Ministerpräsident Söder informiert über Corona-Regeln +++

Die Corona-Regeln in Bayern werden, leicht verändert, verlängert – die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 12. Januar. Das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstagmittag mit. Unter anderem müssen sich Geboosterte bei 2G+ nicht mehr testen lassen. Das gilt ab dem 15. Tag, so der CSU-Politiker. Zudem gilt 2G+ nur noch in Innenräumen. Eine weitere Lockerung: An Silvester soll es keine Sperrstunde geben.

+++ Kein bayerischer Landkreis mehr im Lockdown +++

Nachdem bereits seit letzter Woche kein Hotspot die Inzidenz von 1.000 überschritten hatte, befindet sich seit heute auch kein bayerischer Landkreis mehr im Lockdown. In Weilheim-Schongau (Oberbayern) und Freyung-Grafenau (Niederbayern) lag die Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 1.000. Somit entfallen die Hotspot-Regelungen, beispielsweise darf die Gastronomie wieder öffnen.

+++ Neue Impfangebote in München - und Terminschluderer +++

Am Nockherberg und im Museum gibt es die Spritze. Anderswo in München verfallen hingegen Termine. Hier mehr dazu.

+++ Inzidenz sinkt - Todeszahlen steigen +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2 (Vormonat: 312,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.823 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 36.059 Ansteckungen.

In Bayern ist die Inzidenz auf 382,6 (Vortag: 399,2) gesunken, in München auf 269,7 (Vortag: 276,2).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 473 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 399 Todesfälle.

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 14. Dezember.