Coronavirus-News: Kinderimpfungen in Bayern starten ab heute

Corona-News vom 15.12.2021

+++ Start der Kinderimpfungen in Bayern +++

In bayerischen Impfzentren sowie bei Haus- und Kinderärzten starten heute die Kinderimpfungen. Nicht überall sind die Vorbereitungen dafür schon abgeschlossen, daher startet die Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige in manchen Städten und Gemeinden - unter anderem in München -auch erst am Donnerstag oder später. Im Freistaat gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 855.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden.

Allein für die Impfzentren im Freistaat sind nach Worten von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rund 240.000 Impfdosen bestellt worden. "Dazu kommen noch die Impfdosen für die Ärzte, die selbst bestellen konnten."

+++ Kanzler Scholz: "Jeder kann und soll sich impfen lassen" +++

In seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Scholz die Bevölkerung zum Impfen aufgerufen. "Die Lage ist schwer, aber die Lösung liegt auf der Hand", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Im vergangenen Winter sei das oberste Gebot gewesen, Kontakte zu reduzieren. Jetzt seien regelmäßige Tests und behutsamer Verzicht auf Kontakte angebracht, so Scholz. "Aber am allerwichtigsten ist: Jeder kann und sollte sich impfen lassen."

+++ Inzidenz sinkt erneut +++

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die bundesweite Inzidenz im Vergleich zum Vortag erneut gesunken und liegt nun bei 353,0 (Vortag: 375,0, vor einer Woche: 427, Stand: 3.20 Uhr). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 51.301 Corona-Neuinfektionen und 453 Todesfälle.

In Bayern ist die Inzidenz ebenfalls gesunken und beträgt nun 356,0 (Vortag: 382,6), München hat eine Inzidenz von 229,3 (276,2)

Corona-News vom 14.12.2021

+++ Holetschek: Brauchen mehr Corona-Impfstoff für Booster-Kampagne +++

Nach Angaben des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) fehlt es zu Beginn des kommenden Jahres "überraschend" an Impfstoff gegen das Coronavirus. Nach Ansicht der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) braucht es allerdings mehr Impfstoff, um die Booster-Impfkampagne weiter vorantreiben zu können.

Die Länder-Minister hätten den Bund am Dienstag bestärkt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um mehr Impfstoff zu beschaffen, gerade auch für das erste Quartal nächsten Jahres, sagte Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU). "Wir brauchen mehr Impfstoff, und wir brauchen auch Transparenz über die Mengen, die zur Verfügung stehen", betonte der CSU-Politiker. Er könne nur raten, jeden Impfstoff zu bestellen, der verfügbar sei. Auch eine allgemeine Impfpflicht mache nur Sinn, wenn es genügend Impfstoff gebe, sagte Holetschek.

+++ Keine Gastro-Sperrstunde an Silvester +++

Die Sperrstunde in der Gastronomie (22 Uhr) wird für die Silvesternacht aufgehoben – das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Ministerrats mit.

"Wir werden mit dieser Ausnahmeregelung verantwortungsvoll umgehen", sagte Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga Bayern) laut einer Mitteilung vom Dienstag. "Hier werden unsere Betriebe zum Teil der Lösung, da es besser ist, sich in einem kontrollierten Umfeld unter strengen Schutz- und Hygienekonzepten zu treffen, als mit tausenden Feierwilligen ohne jegliche Kontrolle im öffentlichen Raum", so Inselkammer.

+++ Bayern lockert Zugang für Geimpfte und Genesene +++

Weniger Auflagen für Geimpfte oder Genesene: Ab Mittwoch (15. Dezember) entfällt in Bayern für Menschen mit einem gültigen Impfzertifikat oder einem Genesennachweis die bisher vielerorts vorgeschriebene zusätzliche Testpflicht (2G+).

Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, dass etwa der Besuch von Zoos und Freizeitparks sowie von öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel die ergänzenden Tests entfallen. Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung (für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G+), für öffentliche und private Veranstaltungen mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel.

+++ Söder: 2G-Ausnahmen für Schüler werden verlängert +++

In Bayern bleibt es auch nach dem Jahreswechsel zunächst bei erleichterten Corona-Regeln für Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Für 12- bis 17-Jährige gelten dann weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel – nämlich in der Gastronomie, für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen sowie zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend sagte. Zunächst solle dies nun bis zum 12. Januar gelten.

Ursprünglich war angekündigt gewesen, dass die Übergangsregel Ende des Jahres ausläuft. Ausgenommen von den 2G-Zugangsbeschränkungen sind in Bayern auch alle Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten.

+++ Bayerns Sport begrüßt Corona-Erleichterungen +++

Der Bayerische Landes-Sportverband befürwortet die Corona-Erleichterungen für den Sport. "Es sind kleine Schritte in die richtige Richtung", sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon laut Mitteilung vom Dienstag. "Dass die Testpflicht nun für den Outdoor-Sport entfällt, ist eine Erleichterung für die Sportvereine, die dringend notwendig ist." Für den Sport im Freien entfällt die Testpflicht. Es gilt dort 2G, nicht mehr 2G plus.

Außerdem soll die Auffrischungsimpfung künftig den Test bei Veranstaltungen unter der Regel 2G plus ersetzen. Das heißt, dass alle Dreifach-Geimpften ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung keinen zusätzlichen Testnachweis mehr benötigen. Zudem wurde die Ausnahmeregelung für ungeimpfte Jugendliche bis einschließlich 12. Januar 2022 verlängert. Der BLSV kündigte an, sich bei der Politik auch weiterhin dafür einzusetzen, dass 2G für den Sport drinnen auch ohne Boostern gilt.

+++ Söder fordert zeitnahe Omikron-Konferenz +++

Zum Kampf gegen die Corona-Variante Omikron fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine weitere zeitnahe Konferenz von Bund und Ländern. "Wir brauchen für Omikron einheitliche nationale Regeln", sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen in München. Sofern keine Ministerpräsidentenkonferenz mehr vor Weihnachten möglich sei, halte er eine Terminansetzung "sehr früh im Januar" für wichtig, betonte Söder.

+++ Ministerpräsident Söder informiert über Corona-Regeln +++

Die Corona-Regeln in Bayern werden, leicht verändert, verlängert – die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 12. Januar. Das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstagmittag mit. Unter anderem müssen sich Geboosterte bei 2G+ nicht mehr testen lassen. Das gilt ab dem 15. Tag, so der CSU-Politiker. Zudem gilt 2G+ nur noch in Innenräumen. Eine weitere Lockerung: An Silvester soll es keine Sperrstunde geben.

+++ Kein bayerischer Landkreis mehr im Lockdown +++

Nachdem bereits seit letzter Woche kein Hotspot die Inzidenz von 1.000 überschritten hatte, befindet sich seit heute auch kein bayerischer Landkreis mehr im Lockdown. In Weilheim-Schongau (Oberbayern) und Freyung-Grafenau (Niederbayern) lag die Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 1.000. Somit entfallen die Hotspot-Regelungen, beispielsweise darf die Gastronomie wieder öffnen.

+++ Neue Impfangebote in München - und Terminschluderer +++

Am Nockherberg und im Museum gibt es die Spritze. Anderswo in München verfallen hingegen Termine. Hier mehr dazu.

+++ Inzidenz sinkt - Todeszahlen steigen +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2 (Vormonat: 312,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.823 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 36.059 Ansteckungen.

In Bayern ist die Inzidenz auf 382,6 (Vortag: 399,2) gesunken, in München auf 269,7 (Vortag: 276,2).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 473 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 399 Todesfälle.

Corona-News vom 13.12.2021

+++ Corona-Impfungen mit Kindervakzin starten diese Woche +++

Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollen in dieser Woche in Deutschland anlaufen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte den Start der Auslieferung des Kindervakzins von Biontech/Pfizer angekündigt. Neben Kinderarztpraxen sind auch in öffentlichen Impfzentren Kinderimpfungen vorgesehen, aber nicht überall. Mancherorts sind auch besondere Impf-Aktionen geplant.

In Bayern sollen Kinder ab fünf Jahren laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) von Mittwoch an in Impfzentren und Arztpraxen geimpft werden können - sofern der Bund seine Lieferzusagen einhalte. Allein die Impfzentren im Freistaat haben rund 240.000 Dosen bestellt. "Wir haben die Impfzentren bereits gebeten, spezielle Familienimpftermine anzubieten", sagte Holetschek. Zudem sollen die Stationen laut einer Ministeriumssprecherin kindgerecht gestaltet werden, die Kinder sollen etwa "Give-Aways" wie Buntstifte bekommen.

+++ Botanischer Garten: Impf-Freitage im Biotopia +++

Am kommenden Freitag (17. Dezember) lädt das "Biotopia - Naturkundemuseum Bayern" in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns zum ersten Impf-Freitag in den Botanischen Garten in Nymphenburg ein. Nach vorheriger Anmeldung und Terminvergabe können interessierte Bürger zwischen 11 und 16 Uhr gegen Corona geimpft werden. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

Die Aktion wird im neuen Jahr jeweils freitags fortgesetzt, zunächst am 14., 21. und 28. Januar 2022. Das "Biotopia Lab" bleibt an diesen Tagen für den Publikumsverkehr geschlossen. Weitere Infos und die Anmeldung finden Sie .

+++ 2G+: Fällt Testpflicht für Geboosterte bald weg? +++

Geht es nach Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), könnte die Testpflicht für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung bekommen haben, wegfallen. Das könnte einen zusätzlichen Impfanreiz schaffen und gleichzeitig die Testkapazitäten schonen, sagte der Politiker am Montagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin". Am Dienstag beraten Bund und Länder darüber.

Zudem müsse die Diskussion über eine Impfpflicht geführt werden, "damit wir endgültig aus dieser Pandemie rauskommen", so Holetschek.

+++ Inzidenz in Bayern wieder unter 400 +++

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sinken die Inzidenzen weiter. Am Montagmorgen betrug sie in Deutschland mit 389,2. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 390,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441,9 (Vormonat: 277,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21.743 Corona-Neuinfektionen.

In Bayern ist die Inzidenz wieder auf unter 400 gefallen und beträgt nun 399,1, in München 276,2.

Corona-News vom 12.12.2021

+++ Rund 240.000 Impfdosen für Kinder in Bayern +++

Für Kinder von fünf bis elf Jahren sollen in den kommenden Tagen rund 240.000 Corona-Impfdosen nach Bayern geliefert werden. "Allein von den Impfzentren wurden rund 24.000 Vials des Kinderimpfstoffs bestellt", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag in München. "Das entspricht rund zehn Mal so vielen Impfdosen und ermöglicht also rund 240.000 Impfungen. Dazu kommen noch die Impfdosen für die Ärzte, die selbst bestellen konnten."

Der Start der Corona-Impfungen von Kindern im Freistaat sei weiter für Mittwoch geplant, sagte Holetschek. "Wir haben die Impfzentren gebeten, frühestmöglich mit den Impfungen zu beginnen, möglichst schon ab dem 15. Dezember." Außerdem habe das Ministerium die Impfzentren aufgefordert, für Kinder eigene Impfangebote und separate, kindgerecht gestaltete Impfstraßen einzurichten.

Termine sollen interessierte Eltern demnach telefonisch für ihre Kinder im jeweiligen Impfzentrum ausmachen. In einigen Fällen gebe es auch die Möglichkeit einer digitalen Anmeldung.

+++ Kein bayerischer Landkreis mehr Hotspot +++

Kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt im Freistaat liegen mehr über der Inzidenzmarke von 1.000, ab der aktuell schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt werden. Die höchsten Inzidenzwerte in Bayern finden sich demnach in den Landkreisen Freyung-Grafenau mit 819,3 und Passau mit 752,1. In beiden Kommunen waren die Werte in den vergangenen Tagen deutlich gesunken.

Das RKI meldete 32 weitere im Zusammenhang mit Corona verzeichnete Todesfälle in Bayern. Insgesamt waren es nun 18.565.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist aber zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

+++ Bundesweite Inzidenz fällt unter 400 +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 390,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 402,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 439,2 (Vormonat: 263,7).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32.646 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 42.055 Ansteckungen.

In München liegt die Inzidenz laut RKI bei 288,7.

Corona-News vom 11.12.2021

+++ Corona-Demos in München und anderen bayerischen Städten +++

In mehreren bayerischen Städten haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Am Münchner Marienplatz trafen sich nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 100 Menschen zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Weitere Demonstranten seien in 100 Fahrzeugen durch die Stadt gefahren und hätten mit Transparenten demonstriert. In Augsburg berichtete die Polizei von bis zu 550 Teilnehmern. Größere Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.

In Neumarkt in der Oberpfalz trafen sich zunächst 1.300 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Als sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, hätten sich weitere angeschlossen, sodass in der Spitze rund 2.000 Menschen mitliefen. Zu Verstößen sei es nur vereinzelt gekommen, hieß es.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde eine Frau angezeigt, weil sie ein Schild mit einem Schriftzeichen verwendet habe, das an eine Siegrune erinnerte. Bei einem weiteren Schild werde geprüft, ob es den Tatbestand der Volksverhetzung erfülle, teilte die Polizei mit.

Auch in Fürth versammelten sich nach Polizeiangaben knapp 2.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Bei einem Impfzentrum im niederbayerischen Straubing versammelte sich eine größere Gruppe mutmaßlicher Impfgegner, wie die Polizei mitteilte. Von dort aus sei die Gruppe zum Stadtplatz im Straubinger Zentrum gezogen und diesen mehrfach auf- und abgeschritten. Angemeldet sei die Veranstaltung nicht gewesen, teilte die Polizei mit. In der Spitze seien rund 700 Menschen bei dem Zug mitgelaufen.

+++ Bayerns Einzelhandel leidet unter 2G-Regel ++++

Das erste Adventswochenende mit 2G-Regel im Einzelhandel ist nach Angaben des Handelsverbands Bayern enttäuschend verlaufen. "Viele Geschäfte haben 40 bis 60 Prozent weniger Kunden", sagte Verbandssprecher Bernd Ohlmann am Samstag. "Das Weihnachtsgeschäft dümpelt saft- und kraftlos vor sich hin." Von Festtagsstimmung sei der Einzelhandel im Freistaat "Lichtjahre entfernt", stattdessen wanderten die Umsätze in den Internethandel: "2G ist da ein Mega-Turbo-Beschleuniger."

Immerhin seien die Kunden bei den 2G-Kontrollen überwiegend "sehr diszipliniert" gewesen, betonte Ohlmann. "Da gab es kaum Murren."

Um die Kontrollen zu erleichtern, wollten einige Städte wie in anderen Bundesländern auf Armbänder setzen. Umsetzen ließ sich das aber nicht in allen Fällen. Während in Bamberg Bändchen an Kunden ausgegeben wurden, wurde das Vorhaben in Kempten kurzfristig gestoppt. Das bayerische Gesundheitsministerium habe das Vorhaben "als nicht zulässig bewertet", teilte das City-Management Kempten am Freitag mit.

+++ Hausärzte-Funktionär rechnet mit einer vierten Corona-Impfung +++

Die lange stockende Corona-Impfkampagne nimmt allmählich Tempo auf, doch es zeichnet sich bereits ab, dass auch die derzeitigen Auffrischungsimpfungen nicht die letzten sein werden. "Wir rechnen damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst eine vierte Impfung nötig sein wird", sagte Hausärzteverband-Chefs Ulrich Weigeldt der "Bild"-Zeitung. Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann "schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung" verabreicht werden könne, "um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen".

Nötig werden könnte das auch wegen der neuen Virusvariante Omikron, die womöglich noch ansteckender ist als die derzeit dominierende hochinfektiöse Delta-Variante. Die Hersteller Biontech/Pfizer wollen bis März - unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung - einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen. Sie gehen aber davon aus, dass auch ihr derzeitig verwendeter Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schützt - allerdings auch davon, dass angesichts von Omikron zwei Dosen keine vollständige Impfung mehr sind.

Es zeichnet sich bereits ab, dass Impfungen gegen die Virusvariante Omikron nötig werden könnten. Die Hersteller Biontech/Pfizer gehen davon aus, dass ihr Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schützt. Bis März wollen sie - unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung - einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen.

+++ Omikron-Infektionen bei Kindern: Mediziner warnen +++

Mit Blick auf die drohende Ausbreitung der Omikron-Variante erwarten Intensivmediziner eine Zunahme von Covid-19-Erkrankungen bei Kindern. "Die Zahl der infizierten Personen und damit auch der Kinder wird dramatisch ansteigen", sagte Florian Hoffmann, Kinder-Intensivmediziner und Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Infektiologen sprachen sich für kürzere Zeitabstände zwischen Zweit- und Drittimpfung aus. Derzeit lasse sich zwar noch nicht sagen, ob Omikron auch häufiger zu schwereren Krankheitsverläufen führe, erklärte Hoffmann. Doch selbst bei milderen Verläufen könne allein die hohe Anzahl an Infizierten dazu führen, dass in absoluten Zahlen mehr Kinder ins Krankenhaus müssten als jetzt. "Wir müssen also in jedem Fall damit rechnen, dass durch Omikron mehr Kinder erkranken", sagte der Divi-Generalsekretär.

+++ Lauterbach: Neues Expertengremium soll Dienstag zusammenkommen +++

Mit einem neuen Expertengremium will die Bundesregierung ihre Beratung in der Corona-Pandemie breiter aufstellen. "Wir wollen als Bundesregierung die Pandemiebekämpfung stärker auf wissenschaftliche Expertise stützen», sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu am Samstag. Es sei wichtig, sich von einem möglichst breiten Expertengremium beraten zu lassen. "Wir werden bereits Dienstag zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Für mich wird die enge Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftlern Grundlage meiner Politik sein. Wir kennen uns schon lange", so Lauterbach weiter.

Die "Welt am Sonntag" berichtete, zu dem sogenannten Wissenschaftlichen Expertengremium gehörten unter anderem Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, sowie Hendrik Streeck, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn an. Beide Experten hatten sich in der Vergangenheit teils sehr unterschiedlich zur Bewältigung der Krise geäußert. Anders als Drosten war Streeck unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zu Corona-Beratungen hinzugezogen worden.

Neben dem Virologen-Duo sollen unter anderem Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie die Virologin Melanie Brinkmann (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), die Physikerin Viola Priesemann (Max-Planck-Institut) und Intensivmediziner Christian Karagiannidis (Divi-Intensivregister) dem Expertenrat angehören.

+++ Arbeitgeber wollen Pflegebonus nur an Geimpfte auszahlen +++

Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) fordert, den erneut geplanten Pflegebonus nur an geimpftes Personal auszuzahlen. Geschäftsführerin Isabell Halletz sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf Corona: "Wer sich nicht impfen lassen will und damit die Pflegebedürftigen in den Einrichtungen gefährdet, der kann dafür keinen Bonus kriegen."

Die Kräfte in Pflegeheimen, egal in welchem Bereich, hätten eine Verantwortung für die Bedürftigen. "Sie und ihre Angehörigen müssen sich darauf verlassen können, dass die Beschäftigten dieser Verantwortung gerecht werden", sagte Halletz. "Dazu gehört, dass man sich impfen lässt, zum eigenen Schutz und um das Risiko einer Ansteckung zu senken." SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass es einen Corona-Bonus für Pflegekräfte geben soll. Dafür will die Ampel-Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Der AGVP ist einer von mehreren Verbänden der Pflegebranche.

+++ RKI: Corona-Inzidenz in Bayern weiter gesunken +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter. Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat einen Wert von 427,5. Das ist der 15. Rückgang in Folge - am Freitag lag der Wert noch bei 447,7. Bayern bleibt damit aber über der bundesweiten Inzidenz von 402,9 am Samstag. Inzwischen liegt kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt im Freistaat mehr über der Inzidenzmarke von 1.000, ab der aktuell schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt werden.

Die höchsten Inzidenzwerte in Bayern finden sich demnach in den Landkreisen Freyung-Grafenau mit 916,3 und Passau mit 797,6. Das RKI meldete 108 weitere im Zusammenhang mit Corona verzeichnete Todesfälle in Bayern. Insgesamt waren es nun 18.533. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist aber zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

+++ Bundesweit 53.697 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 402,9 +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 413,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,7 (Vormonat: 249,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 53.697 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.09 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 64.510 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle.

Corona-News vom 10.12.2021

+++ Corona-Pandemie hat Infektionen mit Krankenhauskeimen erhöht +++

Die Corona-Pandemie hat die Zahl von Infektionen mit Krankenhauskeimen 2020 steigen lassen. Bundesweit nahmen sie im Vergleich zum Vorjahr um gut 17 Prozent zu, teilte die Barmer in Sachsen mit.

"Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass die Zahl der Krankenhausinfektionen während der Pandemie und den damit verbundenen strengen Hygienevorschriften zugenommen hat", erklärte Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer. Doch gerade in der ersten Welle der Pandemie hätten vor allem ältere Menschen, die anfälliger für Infektionen sind, auf den Stationen gelegen. Dazu komme die hohe Arbeitsbelastung für das Personal, dem es besonders am Anfang auch an Schutzausrüstung mangelte.

Hygienedefizite in vielen Krankenhäusern wollte Magerl nicht als Kritik am Pflegepersonal oder den Ärzten verstanden wissen. Sie hätten Enormes geleistet. "Das Krankenhauspersonal war und ist offenbar in vielen Einrichtungen während der Corona-Pandemie so belastet, dass es die hohen erforderlichen Hygienestandards nicht immer vollständig einhalten kann. Dabei ist das gerade in Pandemiezeiten ein extrem wichtiger Aspekt, der über Leben und Tod entscheiden kann."

Dabei komme allein der Händehygiene wesentliche Bedeutung zu. Nicht nur aus Sicht der Patienten müsse alles getan werden, um diese Infektionen zu verhindern. Deren Behandlung sei mit jährlich rund 1,5 Milliarden Euro an Zusatzkosten extrem teuer.

+++ Bundestag beschließt erste begrenzte Impfpflicht +++

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Bundestag eine erste begrenzte Impfpflicht für Gesundheitspersonal und weitere Krisenregelungen beschlossen. Für das Gesetz der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen stimmten am Freitag 571 Abgeordnete. Mit Nein votierten 80 Abgeordnete, 38 enthielten sich. Am Nachmittag soll darüber auch noch der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend entscheiden.

Konkret sollen Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen. Neben Ärzten sollen künftig befristet auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte mitimpfen können. Ergänzt und verlängert werden sollen Möglichkeiten für die Länder zu regional härteren Corona-Beschränkungen.

+++ Inzidenz sinkt leicht +++

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mitteilte, ist die Inzidenz in Deutschland leicht gesunken, die Inzidenz liegt nun bei 413,7. Am Vortag betrug sie 422,3.

Für Bayern meldete das RKI eine Inzidenz von 447,7 (Vortag: 471,2), sie ist damit zum 14. Mal in Folge gesunken. Die bayerische Landeshauptstadt hat eine Inzidenz von 330,3.

Corona-News vom 09.12.2021

+++ Michael Müller: Impfpflicht wird kommen +++

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat begrüßt, dass eine Impfpflicht kommen soll. Aus seiner Sicht sei nicht entscheidend, wann der erste Tag der Umsetzung sei, sagte Müller am Donnerstagabend nach Beratungen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das für ihn Wichtige sei, dass nach Wochen der Diskussion und Debatte nun unzweifelhaft festgelegt werde, dass sie kommen werde.

"Insofern hat jeder jetzt die Chance, die Zeit zu nutzen, auch inhaltlich sich damit auseinanderzusetzen, warum führen wir diese Debatte, welche Impfquote brauchen wir, um andere zu schützen, was kann ich selbst dafür tun", sagte Müller. "Das ist das Entscheidende. Insofern müsste jedem klar sein, dass es uns sehr wichtig ist, den Infektionsschutz, den Gesundheitsschutz möglichst auf allen Ebenen so gut wie möglich umzusetzen, und dazu gehört die Impfpflicht, die kommen wird."

+++ RKI rät zu mehr Kontaktbeschränkungen +++

Trotz eines leichten Rückgangs der wöchentlich gemeldeten Corona-Neuinfektionen rät das Robert Koch-Institut (RKI) zu stärkeren Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie. Die hohe Infektionsgefahr bleibe angesichts der großen Fallzahl weiter bestehen, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht vom Donnerstag.

"Der leichte Rückgang der 7-Tage-Inzidenz könnte ein erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Dynamik im Transmissionsgeschehen aufgrund der intensivierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sein", schreibt das RKI. Auch aus anderen Datensystemen kämen vergleichbare Signale.

Grundsätzlich sollten laut RKI alle Menschen - auch Geimpfte und Genesene - nicht notwendige Kontakte reduzieren und Reisen vermeiden. "Insbesondere vor Kontakt zu besonders gefährdeten Personen sollte ein vollständiger Impfschutz vorliegen und ein Test gemacht werden."

+++ Vorerst keine zusätzlichen Corona-Auflagen für Weihnachten +++

Bund und Länder planen vorerst keine zusätzlichen Corona-Beschränkungen über die Weihnachtsfeiertage, wollen die Lage aber weiter beobachten. In der nächsten Woche soll ein vorgesehener Expertenrat auch für genauere Einschätzungen zur neuen Virusvariante Omikron zusammenkommen, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstagabend in Berlin deutlich machte. Wenn nötig, solle mit diesem Erkenntnisgewinn dann auch agiert werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, neue allgemeine Kontaktbeschränkungen hätten in der Runde keine Rolle gespielt. Er betonte, dass es nicht nötig sei, sich zu Weihnachten einzugraben. "Man kann Familie und Freunde treffen, die Frage ist: Wie?" Es sei nicht klug, mit 20 und mehr Menschen zusammenzukommen, ohne auf Schutz zu achten.

+++ Staatsregierung justiert bei Corona-Regeln für Skifahrer weiter nach +++

Die Staatsregierung hat bei den Corona-Regeln in Skigebieten noch einmal nachjustiert. Kleinere Gondeln dürfen nun mit bis zu 75 Prozent ausgelastet werden. Das teilten Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag mit. Ursprünglich war vorgesehen, dass Gondeln nur zu einem Viertel besetzt werden dürfen. Das gilt jetzt nur noch bei größeren Anlagen mit einer Kapazität von mehr als zehn Personen pro Einheit. Keine Begrenzungen gibt es für Seilbahnen und Lifte, bei denen die Fahrgäste unter freiem Himmel sind – also etwa für Schlepplifte.

Nach großen Protesten aus der Tourismusbranche hatte die Staatsregierung am vergangenen Dienstag die Corona-Vorschriften für den alpinen Skisport entschärft. Geimpfte und Genesene dürfen demnach Gondeln und Lifte ohne zusätzlichen Corona-Test benutzen. Denn eigentlich hatte der Freistaat für das Skifahren 2G+-Regeln vorschreiben wollen – es wäre also vor jedem Skitag ein zusätzlicher Test notwendig geworden.

+++ Pinakothek der Moderne: 500 Impftermine ohne Anmeldung am Montag +++

An der Pinakothek der Moderne im Kunstareal können sich am Montag ab 10 Uhr 500 Menschen ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Möglich sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster (Drittimpfungen). Es können alle Impfwilligen ab zwölf Jahren kommen (Minderjährige mit einem Erziehungsberechtigten). Registrierung und Nummern-Vergabe ist am Eingang Süd, Ecke Gabelsberger Straße/Türkenstraße. Die 15 Minuten Ruhezeit nach der Impfung erfolgen in der gläsernen Rotunde.

Ärzte des LMU-Tropeninstituts impfen mit Biontech/Pfizer (nur für Menschen unter 30 Jahren und Schwangere) und mit Moderna. Bitte Ausweisdokument und Impfpass mitbringen und öffentlich anreisen (keine Parkplätze). Die Aktion findet im Kontext des Hi!A-Festivals statt.

+++ Verwaltungsgerichtshof stützt Verbot von Weihnachtsmärkten +++

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Vorschrift zum Verbot von Weihnachtsmärkten in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als voraussichtlich rechtmäßig bestätigt. Das Gericht lehnte mit Beschluss vom Donnerstag einen Eilantrag der Betreiberin des Regensburger Weihnachtsmarkts "Thurn und Taxis" ab. Zugleich stellte es klar, dass die angegriffene Vorschrift nur solche Weihnachtsmärkte verbiete, die als Freizeiteinrichtung einzustufen seien. Reine Warenmärkte seien von der Untersagung nicht umfasst.

Obwohl der Verwaltungsgerichtshof nicht über den konkreten Einzelfall entschieden hatte, zog der Veranstalter des beliebten Weihnachtsmarktes auf Schloss Thurn und Taxis, Peter Kittel, die Konsequenz: "Wir bauen ab." Die rund 120 Beschicker des Marktes seien nun gezwungen, um ihre Existenz zu kämpfen.

+++ Stiko: Kinder-Impfung bei Vorerkrankung empfohlen +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will die Corona-Impfung Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können, hieß es ausdrücklich in einer Mitteilung des Expertengremiums vom Donnerstag zu einem Beschlussentwurf. Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Empfehlung.

+++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt: kein Landkreis über 1.000 +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt seit fast zwei Wochen. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat einen Wert von 471,2. Das ist der 13. Rückgang in Folge - am Mittwoch war der Wert bei 493,2. Zudem lag am Donnerstag erstmals seit fast einem Monat kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt mehr über der Inzidenzmarke von 1000, ab der aktuell schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt werden. Allerdings meldete das RKI auch einen Anstieg der bisher im Zusammenhang mit Corona verzeichneten Todesfälle in Bayern um 136 auf nun insgesamt 18.310.

Die höchsten Inzidenzwerte in Bayern finden sich demnach in den Landkreisen Freyung-Grafenau mit 945,7 und Weilheim-Schongau mit 864,6. Beide hatten am Mittwoch noch über 1.000 gelegen. Bleiben sie vier weitere Tage unter der Marke, könnten sie frühestens ab Dienstag kommender Woche die verschärften Corona-Regeln für Hotspots beenden.

+++ Zoll findet 130.000 unsichere FFP2-Masken +++

Der Zoll hat rund 130.000 unsichere FFP2-Masken aus dem Verkehr gezogen. Die Masken hätten nicht nicht den vorgegebenen Normen entsprochen, teilte ein Sprecher des Hauptzollamts Regensburg am Donnerstag mit. Den Beamten waren demnach Anfang Dezember bei der Abfertigung der aus Südosteuropa kommenden Lieferung in Amberg wegen des fehlenden Namens und der nicht vorhandenen Kontaktanschrift des Herstellers Zweifel gekommen.

Die zuständige Marktüberwachungsbehörde bei der Regierung von Mittelfranken habe den Verdacht dann bestätigt. Auch sei die Kennzeichnung falsch gewesen.

+++ Verbände: Jugendliche nicht durch 2G ausschließen +++

Die Einführung der 2G-Regel auch in der Kinder- und Jugendarbeit wird nach Einschätzung von Verbänden für viele junge Menschen im Freistaat zu massiven Einschränkungen und damit zu sozialen Folgen führen. "Minderjährige können zum Teil nicht selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen", erläuterte das Forum Bildungspolitik als Dachverband von über 40 Organisationen am Donnerstag in München. Ungeimpft habe der Nachwuchs jedoch ab dem nächsten Jahr keinen Zugang mehr zu außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten wie Volkshochschulen oder Schwimmbädern.

Die 2G-Regel treffe daher im Abwägungsprozess zwischen Pandemiebekämpfung und sozialen Freiheiten genau die Falschen, betonte das Forum Bildungspolitik. "Als Gesellschaft müssen wir die Bedürfnisse junger Menschen jetzt politisch priorisieren. Sie brauchen diese Zeit in den schulischen und außerschulischen Einrichtungen für ihre geistige und soziale Entwicklung ebenso wie für ihre psychische Gesundheit", erläuterte die Vorsitzende Simone Fleischmann.

+++ Lauterbach: "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde" +++

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Wichtigkeit der Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen die neue Corona-Variante Omikron unterstrichen. "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde", sagte er am Mittwoch im "heute journal" (ZDF). Das sei die neue Realität, um vor Omikron einigermaßen geschützt zu sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden zwei Impfungen die Krankheit aber bereits abmildern, "und drei Impfungen wahrscheinlich sehr gut gegen schwere Krankheit schützen".

Man müsse dafür sorgen, dass Omikron Deutschland so spät wie möglich erreiche. Wenn die Omikron-Variante Deutschland flächendeckend erreichen würde, könnte das nach Lauterbachs Worten Auswirkungen darauf haben, wer als vollständig geimpft gilt. "Wenn wir tatsächlich die Omikron-Welle hier in Deutschland hätten, dann wäre 2G dann erreicht, wenn man quasi die dritte Impfung hat", so Lauterbach. Man könne mit zwei Impfungen dann nicht davon ausgehen, vollständig geschützt zu sein.

+++ Technische Probleme: RKI korrigiert Inzidenz deutlich nach oben +++

Am frühen Donnerstagmorgen hieß es zunächst, dass die bundesweite Inzidenz bei 338,1 liegen würde - das wäre ein Minus von fast 90 Punkten im Vergleich zum Vortag gewesen. Um kurz vor 9 Uhr korrigiert das RKI den Wert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 422,3. Am Vortag betrug diese 427. Grund für die anfänglich falschen Zahlen dürften wohl Meldeverzögerungen gewesen sein. Insgesamt gibt es 70.611 Neuinfektionen. Das sind knapp 3.000 mehr als vor einer Woche.

Corona-News vom 08.12.2021

+++ Neue Regierung sagt Corona den Kampf an +++

Im ersten Interview nach seinem Amtsantritt mit dem Fernsehsender "Welt" versprach Scholz einen entschlossenen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die neue Bundesregierung werde alles tun, um die Impfquote im Land zu steigern, sagte er. In den kommenden Wochen wird diese Herausforderung die neue Bundesregierung in besonderer Weise auf die Probe stellen.

+++ Wöchentliche Impfungen in Bayern kratzen an Millionen-Marke +++

Die Zahl der wöchentlichen Impfungen in Bayern ist Anfang Dezember auf fast eine Million gestiegen. Zwischen dem

29. November und 5. Dezember seien im Freistaat 971.300 Dosen gegen Corona verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

In der Woche zuvor waren es noch rund 793.000 gewesen, Anfang November nur knapp 180.000.

Allein am Dienstag wurden den Angaben zufolge fast 169.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft, rund 13.000 davon zum ersten Mal. Im Wochenvergleich sank die Zahl der Erstimpfungen nach Angaben des Ministeriums aber erstmals seit Anfang November wieder - von rund 109.000 auf etwa 100.000. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen stieg im Gegensatz dazu von knapp 619.000 auf fast 793.000.

+++ Verfassungsgerichtshof lässt neue bayerische Corona-Regeln in Kraft +++

Die im Dezember noch einmal deutlich verschärften bayerischen Corona-Regeln bleiben unverändert in Kraft. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung ab, einzelne Vorschriften der bayerischen Corona-Verordnung durch einstweilige Anordnung außer Vollzug zu setzen. Es sei zudem "nicht davon auszugehen, dass die Popularklage im Hinblick auf die aktuell geltenden Vorschriften in der Hauptsache erfolgreich sein wird", teilte das Gericht mit.

Der Antragsteller hatte unter anderem eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften beklagt und die Corona-Regeln gleich reihenweise außer Vollzug setzen lassen wollen: etwa das Verbot von Weihnachtsmärkten, die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und Nicht-Genesene, die 2G- und 2G-plus-Regelungen, die Sperrstunde in der Gastronomie, die pauschale Schließung von Clubs und Kneipen sowie die noch strikteren Einschränkungen in regionalen Corona-Hotspots.

Das höchste bayerische Gericht wies sämtliche Forderungen zurück: Es sei nicht ersichtlich, dass die Staatsregierung die Spielräume im Bundesinfektionsschutzgesetz überschritten habe oder unter Verletzung von Grundrechten der Bayerischen Verfassung gehandelt habe. Die Richter verwiesen dabei auf die zugespitzte Corona-Lage in Bayern.

+++ Fast 70 Prozent der Bayern sind für Impfpflicht +++

Fast 70 Prozent der Bayern befürworten eine generelle Impflicht. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des Bayerischen Rundfunks ergeben. Demnach antworteten 58,8 Prozent mit "ja, auf jeden Fall" und 10,1 Prozent mit "eher ja" - das sind zusammen 68,9 Prozent. 24,5 Prozent sind kategorisch dagegen, 3,5 Prozent sagten "eher nein". Unentschieden in der Impfpflichtfrage sind 3,1 Prozent.

6,4 Prozent der Befragten lehnen alle Covid-Impfstoffe ab. 15,5 Prozent stimmten der Aussage "Bin skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen" zu. 10,1 Prozent wollen auf einen Totimpfstoff warten. Die Ansicht, das Virus sei "nicht so gefährlich wie gesagt wird", vertreten 11,9 Prozent.

+++ Pandemie hat Gastgewerbe 100.000 Mitarbeiter gekostet +++

Die Corona-Krise könnte den Personalmangel im Gastgewerbe nach Ansicht abermals deutlich verschärfen. "Rund 100 000 Beschäftigte hat das Gastgewerbe durch die Pandemie bis September 2021 verloren", sagte die Chefin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges. 8,4 Prozent weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gebe es im Vergleich zum 2019.

+++ Zahl der täglichen Corona-Toten mit höchstem Stand seit Februar +++

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Corona-Toten hat den höchsten Stand seit Februar erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten dem RKI binnen 24 Stunden 527 Fälle von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 427.

Momentan ist die Zahl der täglich übermittelten Corona-Toten noch deutlich kleiner als zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende vergangenen Jahres - und das, obwohl es momentan wesentlich mehr Ansteckungen gibt als damals. Experten führen das auf den positiven Effekt der Impfung zurück, die wirksam vor schweren Krankheitsverläufen schützt.

Corona-News vom 07.12.2021

+++ Virusvariante Omikron: Drosten rechnet ab Januar mit einem "Problem" +++

Der Virologe Christian Drosten befürchtet ab Anfang kommenden Jahres Schwierigkeiten mit der Omikron-Variante des Coronavirus auch hierzulande. "Das Virus wird auch in Deutschland zuwachsen", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. "Ich denke, ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben."

Dieses Problem könne bis in den Sommer andauern, warnte er. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des dort einsetzenden Sommers hoch. "Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt." Bisher seien ihm hierzulande aus dem Austausch mit Kollegen ungefähr 25 bis 30 Omikron-Fälle bekannt, berichtete Drosten. Die Zahl sei nicht vollständig und werde "in ganz kurzer Zeit" zunehmen.

Der Virologe betonte jedoch, dass es rund um die Variante noch viele offene Fragen gebe und mehr Daten abgewartet werden müssten. Mehrfach sprach Drosten von einer "Ratestunde". Die Ausgangslagen in Südafrika und England, wo Omikron sich in besorgniserregender Geschwindigkeit ausbreite, seien zudem anders als in Deutschland. Er wolle auch nicht den Teufel an die Wand malen, halte aber Vorsicht angesichts der Veränderungen des Virus für geboten, sagte der Charité-Forscher.

+++ Mehr Kliniken und mehr Personal für Corona-Versorgung in Bayern +++

Um Akutkrankenhäuser zu entlasten und um zusätzliche Intensiv-Kapazitäten zu schaffen, sollen Fachkliniken und ähnliche Häuser in Bayern ab sofort in die Versorgung von Corona-Patienten eingebunden werden. Die entsprechenden Kliniken werden aufgefordert, geeignete Patienten aufzunehmen - alternativ sollen sie Pflegepersonal für besonders belastete Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen. Dafür soll es eine finanzielle Entschädigung für die Kliniken geben, beziehungsweise die Pflegekräfte sollen einen Ausgleich für die Zusatzbelastungen bekommen. Auch Pflegekräfte aus Reha-Einrichtungen sollen mithelfen.

Insgesamt stellt der Freistaat 66 Millionen Euro bereit, um mit diesen und weiteren Maßnahmen die Kapazitäten zur Behandlung von Intensivpatienten zu sichern und zu erweitern. Das sei ein "guter Aufschlag", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Man hoffe, dass sich damit die dramatische Situation auf den Intensivstationen in Bayern ein Stück weit entspanne. Ziel sei es, am Ende rund 100 Betten auf Intensivstationen zusätzlich zu haben. Es gehe aber auch um eine Entlastung von Normalstationen, betonte er.

+++ Bayern lockert bei Skiliften +++

Lockerung der Corona-Regeln in Bayerns Skigebieten: Künftig gilt dort 2G, nicht mehr 2Gplus. Das beschloss das Kabinett am Dienstag. Damit wolle man unter anderem ein Abwandern von Skifahrern in Nachbarländer vermeiden, so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW).

+++ Corona-Tests nach den Weihnachtsferien auch in Kitas Pflicht +++

Auch Kleinkinder unterliegen beim Besuch von Kindertagesstätten im neuen Jahr einer Corona-Testnachweispflicht. Das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag. Kinder, die älter als ein Jahr sind, dürften nach den Weihnachtsferien nur noch die Kita besuchen, wenn sie drei Mal wöchentlich getestet werden.

Akzeptiert werde ein Test, der in der Einrichtung vorgenommen werde, oder auch die glaubhafte Versicherung eines selbst vorgenommenen Schnelltests. Auch PCR-Pooltests seien möglich, sofern die Träger dies anböten, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Der Entwurf des Sozialministeriums werde noch weiter ausgearbeitet. Vonseiten der Eltern hatte es Kritik gegeben, unter anderem weil die Laborkapazitäten für die Tests unter Umständen nicht ausreichen könnten.

+++ Deutsche Bahn will 3G verstärkt kontrollieren +++

Ab dem 8. Dezember will die Deutsche Bahn die seit einigen Wochen geltende 3-Regelung in öffentlichen Verkehrsmitteln vermehrt kontrollieren, vor allem in Regionalzügen. Das berichtet das (RND). Zusätzlich zur Fahrkarte sollen dann auch die entsprechenden Nachweise kontrolliert werden - allerdings nur, wenn das Personal zu zweit unterwegs ist oder in Begleitung der DB-Sicherheit auftritt.

+++ Ungeimpfte eher bereit zum Regelbruch an Weihnachten +++

Besonders Ungeimpfte sind einer Umfrage zufolge bereit, sich am bevorstehenden Weihnachtsfest über eventuelle Kontaktbeschränkungen hinwegzusetzen. Bei der jährlichen Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr München gaben zwei Drittel (66 Prozent) der nicht geimpften Befragten an, dass sie sich über Corona-bedingte Verbote, zumindest teilweise, hinwegsetzen würden. Von den vollständig geimpften Personen zeigten nur 43 Prozent eine Offenheit für Regelbrüche, sagte Studienleiter Professor Philipp Rauschnabel.

Im Durchschnitt hatten 47 Prozent der Männer und Frauen eine Bereitschaft zu Regelverstößen erklärt.

80 Prozent der Befragten waren den Informationen zufolge vollständig geimpft, 16 Prozent nicht. Die 4 Prozent Teilnehmer, die sich als noch nicht vollständig geimpft bezeichneten, wurden bei den Vergleichen nicht berücksichtigt. 1.166 Menschen wurden dazu bundesweit Anfang Dezember befragt.

+++ Inzidenz in Bayern sinkt langsam +++

Am Dienstagmorgen meldet das RKI eine Inzidenz von 520,6 für den Freistaat. Das sind 5,8 weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen steigt dagegen um neun an und liegt jetzt bei 1.067 Erwachsenen. Die höchsten Inzidenzen in Bayern weisen weiterhin die Landkreise Weilheim-Schongau mit 1046 und Freyung-Grafenau mit 1015,9 auf.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 432,2. Am Vortag hatte der Wert bei 441,9, gelegen, vor einer Woche bei 452,2. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 399 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 388 Todesfälle.

Corona-News vom 06.12.2021

+++ Testpflicht-Befreiung nach Booster-Impfung könnte Schule machen +++

Die Befreiung von verpflichtenden Corona-Tests für Menschen mit Booster-Impfung soll möglicherweise von bislang drei Bundesländern auf andere ausgeweitet werden. Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) kündigte nach einer Konferenz der Gesundheitsminister am Montag an, dass der Freistaat diese Möglichkeit prüfen werde. Auch der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe bei der Konferenz einen entsprechenden Hinweis gegeben.

In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt eine entsprechende Regelung bereits seit Samstag. Mecklenburg-Vorpommern prüft ebenfalls. Lauterbach nahm erstmals an der Sitzung teil, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum letzten Mal. Lauterbach soll zusammen mit den anderen Mitgliedern des künftigen Bundeskabinetts aus SPD, Grünen und FDP an diesem Mittwoch vereidigt werden.

+++ Wieder mehr Termine im Impfzentrum +++

Das Impfzentrum Riem hat ab dieser Woche auch am Donnerstag und Freitag wieder geöffnet, außerdem wird die Öffnungszeit der Impfaußenstelle am Marienplatz (im ehemaligen Sport Münzinger) um zwei Stunden bis 19.45 Uhr verlängert. Damit sind jetzt auch wieder neue Terminvereinbarungen im BayIMCO-Impfportal möglich, die entsprechenden Termine werden laut Stadt nach und nach freigeschaltet.

Im Impfzentrum Riem selbst sind nach wie vor auch Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten steigt die Kapazität des Impfzentrums Riem inklusive aller Außenstellen und mobilen Impfaktionen wieder auf bis zu 30.000 Impfungen pro Woche.

+++ FDP fordert wegen verzerrter Corona-Zahlen Konsequenzen +++

Die Landtags-FDP wirft der Staatsregierung und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Täuschung der Öffentlichkeit mit verzerrten Corona-Zahlen vor und fordert personelle Konsequenzen. "Persönlichkeiten in führenden Ämtern, die die Bürger täuschen, sind nicht länger tragbar", sagte FDP-Fraktionschef Martin Hagen am Montag in München. Zu klären sei nun, wer dafür verantwortlich sei und wer alles davon gewusst habe.

Konkret geht es um die Berechnung der Inzidenz aufgeschlüsselt nach Geimpften und Ungeimpften durch das LGL - und die Frage, ob es legitim ist, Personen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen. Die "Welt" hatte berichtet, dass die Gruppe der Personen mit unbekanntem Impfstatus dabei einen sehr großen Teil ausmache. So war bei der Berechnung für den 24. November von gut 72.000 Personen, die als ungeimpft behandelt wurden, bei mehr als 57.000 der Impfstatus unbekannt. Potenziell kann dies das Ergebnis massiv verzerren: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Geimpften könnte tatsächlich viel höher, die der Ungeimpften deutlich niedriger sein.

Als Konsequenz forderte Hagen eine Erfassung des Impfstatus bei sämtlichen PCR-Tests und ein Aussetzen der ab Mittwoch geltenden 2G-Regel im Handel. Die These, dass ein ungetesteter Geimpfter ungefährlicher sei als ein getesteter Ungeimpfter, müsse noch einmal neu überprüft werden. Und auch die Impfpflicht-Debatte müsse im Lichte der neuen Erkenntnisse noch einmal verändert geführt werden. Das LGL hatte sein Vorgehen am Sonntag verteidigt. Zum einen weise man auf der Homepage auf die Einbeziehung der unbekannten Fälle hin, betonte LGL-Präsident Walter Jonas. Zum anderen habe sich herausgestellt, dass die Fälle mit zunächst unbekanntem Impfstatus "nach später vorliegenden Daten in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle ungeimpft waren".

+++ Umfrage: Mehrheit für Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte +++

Weitere Kontaktbeschränkungen sollen helfen, die vierte Corona-Welle endlich zu brechen. Bei einem Großteil der Bevölkerung stößt die Maßnahme auf Zustimmung: Drei von vier Deutschen begrüßen einer Umfrage zufolge die jüngst beschlossenen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in der Corona-Pandemie.

In der repräsentativen Befragung des Instituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" gaben 74 Prozent an, sie hielten die Kontaktbeschränkungen für richtig. 23 Prozent lehnten die Maßnahmen ab. Drei Prozent der Befragten zeigten sich unentschieden. Bund und Länder hatten am 2. Dezember beschlossen, dass Treffen, an denen ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen Haushalts beschränkt werden.

Hinter der neuen Regelung stehen laut Umfrage die Anhänger fast aller größeren deutschen Parteien. Nur die Wähler der AfD sprechen sich mit 77 Prozent mehrheitlich gegen die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte aus. Am größten ist die Zustimmung für die Maßnahme bei denen, die den Grünen (90 Prozent), der SPD (89 Prozent) und der Union (87 Prozent) nahestehen.

+++ Bayerisches Rotes Kreuz sucht Mitarbeiter für Corona-Testung +++

SeniorenWohnen Kieferngarten und das BRK sucht ab sofort einen neuen Mitarbeiter für die Corona-Testung. Die geringfügige Beschäftigung ist bis März 2022 befristet. An zwei oder drei Tagen pro Woche sei man für die Schnelltests zuständig (Durchführung, Auswertung und Dokumentation). Quereinsteiger sind willkommen,

+++ RKI registriert 27.836 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 441,9 +++

Die bundesweite Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt am Montag bei 441,9. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 452,4 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 27.836 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 29.364 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 81 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 73 Todesfälle.

Corona-News vom 05.12.2021

+++ Buschmann (FDP): Impfpflicht nicht überstürzen +++

Der designierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will das parlamentarische Verfahren zur Entscheidung über eine Corona-Impfpflicht nicht überstürzen. Auch die Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht seien sich darin einig, dass die Impfpflicht "nicht vor Februar oder März" kommen müsse, sagte Buschmann am Sonntag dem TV-Sender Phoenix.

Dafür müsse zunächst die Organisation stehen. "Nichts wäre schlimmer, als wenn man Menschen zu etwas verpflichtet und dann kein Impfangebot zur Verfügung stellen kann", sagte er. "Das muss gut vorbereitet sein." Um die aktuelle Corona-Welle zu brechen, müssten jetzt so viele Menschen wie möglich eine Booster-Impfung erhalten. Buschmann bekräftigte seinen Vorschlag, Gruppenanträge im Bundestag zuzulassen und die Abstimmung zur Impfpflicht ohne Fraktionsbindung stattfinden zu lassen.

+++ Konzert- und Reiseveranstalter fürchten Flut an Rückzahlungsforderungen +++

Die Konzert- und Reiseveranstalter in Deutschland müssen sich im Januar auf Rückzahlungsforderungen ihrer Kunden einstellen. Verbraucher können sich mit Beginn des neuen Jahres die Gutscheine auszahlen lassen, die sie in der ersten Corona-Welle als Ausgleich für ausgefallene Veranstaltungen und Reisen bekommen hatten.

Zahlen, wie viele Gutscheine noch nicht eingelöst worden sind, haben nach Informationen des "Tagesspiegel" zwar weder das Bundesjustizministerium noch die Veranstaltungswirtschaft. Alleine beim Konzert-Dienstleister CTS Eventim ist aber noch eine "kleine siebenstellige Zahl" von Gutscheinen offen, wie ein Unternehmenssprecher dem "Tagesspiegel" sagte.

+++ Olaf Scholz appelliert an Ungeimpfte +++

Der voraussichtliche Kanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert erneut an ungeimpfte Menschen: "Gebt euch jetzt einen Ruck, macht das."

Der Bundestag soll in der neuen Woche weitere Corona-Regelungen unter anderem zu einer Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen beraten und beschließen.

Scholz warb um Akzeptanz für härtere Beschränkungen im Advent, die nach all der langen Zeit schwer zu ertragen seien. "Aber eben weil nicht genug sich haben impfen lassen, müssen wir das noch mal machen", sagte er am Samstag - und hob hervor, dass 2G-Zugang nur für Geimpfte und Genesene zu Restaurants oder Geschäften immerhin möglich ist.

Im vergangenen Winter hatten Schließungen alle betroffen. Er rief dazu auf, bis Weihnachten "zig Millionen Impfungen" hinzukriegen: "Das ist das Gebot der Stunde."

+++ Wissing rät von Reisen zu Weihnachten ab +++

Angesichts der aktuellen Lage hat der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dazu geraten, an Weihnachten zu Hause zu bleiben und auf Reisen zu verzichten.

"Der Winter 2021 wird dramatischer als der Winter 2020. Wir dürfen Corona nicht auf die leichte Schulter nehmen", so Wissing in der "Bild am Sonntag". Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich seien wichtig, um die Pandemie zu bekämpfen. "In der aktuellen Situation scheint es sinnvoller, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen."

+++ Debatte um Berechnungsmethode für Inzidenz bei Ungeimpften in Bayern +++

Ist es legitim, Personen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen? Die "Welt" berichtet, dass bei der Berechnung für den 24. November von gut 72.000 Personen, die als ungeimpft behandelt wurden, bei mehr als 57.000 der Impfstatus unbekannt war.

Das LGL bestätigte die Zahlen, verteidigte aber sein Vorgehen. Zum einen weise man auf der Homepage auf die Einbeziehung der unbekannten Fälle hin, betonte Präsident Walter Jonas. Zum anderen habe sich herausgestellt, dass die Fälle mit zunächst unbekanntem Impfstatus "nach später vorliegenden Daten in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle ungeimpft waren".

Zudem betonte Jonas: "Selbst nach einer Umstellung der Berechnung wird sich weder an der Tatsache etwas ändern, dass die Inzidenz bei den Ungeimpften um ein Vielfaches höher ist als bei den Geimpften. Noch wird sich an der Tatsache, dass Ungeimpfte einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, schwer an Covid-19 zu erkranken, irgendetwas ändern."

FDP-Fraktionschef Martin Hagen zu "Bild": "Die Staatsregierung hat ihre Politik offenbar mit falschen Zahlen begründet. Entweder sie hat die Bürger getäuscht, oder sie wurde von ihrer eigenen Behörde getäuscht. In beiden Fällen muss es personelle Konsequenzen geben."

+++ Ansbach: Mehr Demo-Teilnehmer als angemeldet +++

Bei einer Demonstration gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen sind in Ansbach statt angemeldet 250 Teilnehmern rund 1.500 Menschen gekommen.

Wie ein Pressesprecher der Polizei am Sonntag sagte, musste die Zahl der Ordner kurzfristig erhöht werden und deswegen eine Zwischenkundgebung am Karlsplatz in Ansbach stattfinden. In der Spitze sollen bis zu 1.800 Menschen am Samstag an der Demonstration teilgenommen haben. Zwischenfälle oder Verstöße gegen die Auflagen seien dem Pressesprecher der Polizei nicht bekannt.

+++ Inzidenz in Bayern auf 529,6 gesunken +++

Die Corona-Zahlen in Bayern sinken langsam aber stetig. Das RKI meldete am Sonntagmorgen eine Inzidenz von 529,6 für den Freistaat. Das sind 14,1 weniger als am Vortag, es ist der neunte Rückgang in Folge. Deutscher Durchschnitt sind 439,2. Zudem liegen derzeit etwas weniger Menschen mit Corona auf Intensivstationen in Bayern.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist allerdings zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung bei den Corona-Zahlen ausgehen.

Corona-News vom 04.12.2021

+++ Bayerische Händler im Corona-Tief +++

Am zweiten Adventssamstag sind die Kundenströme in den bayerischen Geschäften ausgeblieben. "Von Geschenkfieber keine Spur", sagte Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Alles in allem seien um die 40 Prozent weniger Kunden gekommen als an einem normalen zweiten Adventssamstag, woran aber auch das schlechte Wetter einen Anteil habe.

"Wir hatten uns mehr ausgerechnet", sagte Ohlmann. Gerade mit Blick auf die anstehende Einführung der 2G-Regelung (geimpft oder genesen) im Handel habe man gehofft, dass jene Kunden, die künftig nicht mehr kommen könnten, die Chance noch nutzten. Allerdings sei die Verunsicherung insgesamt groß. "Viele haben schon heute mit ihren Impfpässen gewunken."

+++ Inzwischen 13 Millionen Menschen mit Corona-"Booster" +++



Bei den Corona-Impfungen haben inzwischen mindestens 13 Millionen Geimpfte eine zusätzliche Auffrischungsdosis bekommen. Insgesamt wurden am Freitag in Deutschland 896.000 Impfungen vorgenommen, wie aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums von Samstag hervorgeht. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach nun mindestens 57,3 Millionen Menschen oder 68,9 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine erste Impfung haben 59,8 Millionen Menschen oder 71,9 Prozent aller Einwohner erhalten. Der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erläuterte, dass in den vergangenen drei Tagen insgesamt fast drei Millionen Impfungen gemacht wurden. Verstärkenden "Booster-Schutz" hätten inzwischen auch mehr als ein Drittel der geimpften Über-60-Jährigen erhalten. Bund und Länder haben das Ziel von bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen bis Jahresende ausgegeben - ausgehend vom Stand der Impfungen bei der vorangegangenen Bund-Länder-Runde am 18. November.

+++ Südtirol: Omikron-Variante per Sequenzierung nachgewiesen +++

In Südtirol haben die Behörden einen Fall der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Die durchgeimpfte Frau sei Ende November aus dem südafrikanischen Kapstadt über München eingereist, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb (Sabes) am Samstag mit. Sie lebe in der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. PCR-Tests vor dem Abflug und nach der Landung fielen demnach negativ aus. Nach einem Hinweis der Behörden in Rom auf einen mit der Omikron-Variante infizierten Passagier an Bord wiederholten sie den Test - das Ergebnis: positiv. Laut Sabes ergab eine Sequenzierung am Freitagabend, dass sich die Frau mit der Omikron-Variante angesteckt hatte. Sie befinde sich in Isolation.

Am Freitag meldete auch die norditalienische Region Venetien einen per Sequenzierung bestätigten Omikron-Fall eines Mannes, der aus Südafrika zurückgekehrt war. Auch bei ihm war ein erster Corona-Test nach der Einreise negativ ausgefallen. Den Behörden zufolge hätten beide Patienten leichte Symptome.

+++ Strobl fürchtet Radikalisierung von Protest bei Impfpflicht +++

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste im Fall einer Impfpflicht gewarnt. Nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes könne man davon ausgehen, dass "eine Impfpflicht die aggressive Haltung der Querdenker-Bewegung noch verstärkt", sagte der baden-württembergische Innenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

"Die Querdenken-Bewegung ist gefährlich für unsere freiheitliche Demokratie, und sie wird noch gefährlicher", sagte Strobl. "Sie meint, eine voranschreitende Diktatur zu erkennen, sie meint zunehmend einen delegitimen Staat zu erkennen, gegen den Widerstand gerechtfertigt sei." Im Kampf gegen Corona sei es aber richtig, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. "Auch wenn es eine zunehmende Radikalisierung geben sollte: Wir lassen uns von Extremisten, Verschwörungsideologen und Antisemiten nicht abhalten, das Richtige zu tun."

Zuletzt hatten sich zahlreiche Politiker für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona ausgesprochen. Der voraussichtliche künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass darüber im Bundestag ohne Fraktionsdisziplin abgestimmt werden solle. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert könnte eine solche Abstimmung Anfang des Jahres stattfinden.

+++ Stadt sucht Ermittler für die Kontakt-Nachverfolgung +++

Gleich mehrere Stellen gilt es in der aktuellen Corona-Welle zu besetzen. Konkret sucht die Stadt München nun nach Ermittlern im sogenannten Contact Tracing. In Voll- oder Teilzeit sollen diese an sieben Tagen die Woche positiv Getestete und Verdachtsfälle im Datenbanksystem erfassen, Kontaktpersonen ermitteln und Quarantänemaßnahmen anordnen. Bewerber müssen volljährig und zeitlich flexibel sein.

+++ Inzidenz in Bayern sinkt weiter: Weniger Intensiv-Fälle +++

Der leichte Abwärtstrend bei den gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Bayern hält an. Das Robert Koch-Institut gab am Samstagmorgen (Stand 3.23 Uhr) eine Inzidenz von 543,7 für den Freistaat an. Das sind 17,8 weniger als am Freitag und der achte Rückgang in Folge. Zudem liegen aktuell etwas weniger Menschen mit Corona auf Intensivstationen in Bayern. Das bundesweite Intensivregister meldete mit Stand 9.05 Uhr im Vergleich zum Vortag einen leichten Rückgang um elf auf 1.077 erwachsene Covid-19-Patienten.

Die höchsten Inzidenzen in Bayern wiesen die Landkreise Freyung-Grafenau mit 1.050,3 und Weilheim-Schongau mit 1.049 auf. Sie sind auch die einzigen über der Grenze von 1.000 ab der verschärfte Corona-Maßnahmen greifen. Gültig sind diese - Stand Samstag - noch in neun Landkreisen. In Dingolfing-Landau endeten sie am Samstag, nachdem der Landkreis fünf Tage unter der Marke geblieben war. Die niedrigsten Inzidenzen in Bayern wies das RKI am Samstag für die Landkreise Main-Spessart (251,6), Kulmbach (266,0) und Wunsiedel (291,8) aus.

+++ RKI registriert 64.510 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 442,7 +++



Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 442,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 442,1 gelegen, vor einer Woche bei 444,3 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.510 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.48 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 67.125 Ansteckungen. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

+++ Umfrage: Lauterbach wird als Gesundheitsminister favorisiert +++



s ist die spannendste noch offene Frage bei der Bildung der neuen Bundesregierung: Wen macht die SPD zum neuen Gesundheitsminister? In der Bevölkerung hat der Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe Karl Lauterbach die Sympathien auf seiner Seite. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich 45 Prozent für den 58-Jährigen aus. Nur 33 Prozent wünschen sich einen anderen Politiker oder eine andere Politikerin auf dem so wichtigen Posten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die andere Befragten machten keine Angaben. Die SPD will an diesem Samstag auf einem Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen. Anschließend entscheidet die Parteiführung über die Besetzung ihrer sieben Ministerposten. Darunter ist der des Gesundheitsministers. Scholz hat öffentlich noch keine Präferenz erkennen lassen. Der Epidemiologe Lauterbach hat seit Beginn der Corona-Pandemie durch zahlreiche Fernsehauftritte einen großen Bekanntheitsgrad erlangt. Neben ihm ist aber auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher als möglicher Gesundheitsminister im Gespräch. Er ist Molekularbiologe und Arzt.

Corona-News vom 03.12.2021

+++ Abwasser-Untersuchung: Omikron in München noch nicht verbreitet +++

In München wird das Abwasser künftig genau auf die Omikron-Variante des Coronavirus untersucht. Bislang sei im Abwasser der Landeshauptstadt die neue Variante noch nicht nachgewiesen worden, berichtete das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag.

Ein Forschungsteam des Tropeninstituts am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) analysiert das Abwasser, um so Rückschlüsse auf die Verbreitung von Corona ziehen zu können. Ähnliche Untersuchungen gibt es auch in anderen Orten. Nach Angaben des Ministeriums wird in München derzeit nur die Delta-Variante nachgewiesen. "Daraus kann geschlossen werden, dass es bisher keine großflächige Verbreitung von Omikron in München gibt", hieß es.

+++ Nockherberg wird zum Impf- und Testzentrum +++

Künftig könnte es im Paulaner am Nockherberg Corona-Tests und -Impfungen geben. "Wir überlegen, den Nockherberg im Januar und Februar zu schließen und im großen Fest-Saal ein Impf- und Testzentrum zu errichten", sagte Wirt Christian Schottenhamel der " ".

Am 18. und 19. Dezember startet die Impf-Aktion am Nockherberg, vorerst aber nur für Dehoga-Mitglieder. Wenn alles gut läuft, soll das Angebot ausgeweitet werden.

+++ Bayern prüft Testpflicht für Kita-Kinder +++

Bayern will künftig auch Kinder in Kindertagesstätten verpflichtend auf Corona testen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Freitag nach einer Kabinettssitzung, das Sozialministerium solle bis Dienstag einen Vorschlag für eine Testpflicht auch in der Kita machen. Dies müsse allerdings praktikabel und umsetzbar sein und nicht zu einer Überlastung des Personals führen.

Bisher werden Grundschulkinder zwei Mal pro Woche einem Pooltest unterzogen. Für Kindertagesstätten ist das Testen derzeit noch freiwillig, es gibt dafür Test-Angebote. Gegen eine Testpflicht für die ganz Kleinen hatte sich Widerstand aus der Elternschaft geregt.

+++ Weihnachtsferien werden nicht vorgezogen +++

In Bayern sollen die Weihnachtsferien nicht früher als geplant starten. Das sagten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag nach einer Kabinettssitzung in München. Auch die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler soll demnach nicht ausgesetzt werden.

+++ Bayern will Marktleute mit Unternehmerlohn entschädigen +++

Der Freistaat Bayern will den vom Ausfall der Weihnachtsmärkte betroffenen Händlern einen Ausgleich für ihre entgangenen Einnahmen zahlen. Das Kabinett beauftragte am Freitag das Wirtschaftsministerium, ein entsprechendes Konzept für die Zahlung eines Unternehmerlohns an Marktbeschicker und Schausteller zu erarbeiten. Der Lohn von bis zu 1.500 Euro monatlich könnte für den Zeitraum vom 1. November bis 31. März gezahlt werden – zusätzlich zu den Hilfen vom Bund. "Ich denke, das ist ein gutes Signal", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

+++ Söder: Maßnahmen in Bayern zeigen Wirkung +++

Angesichts leicht gesunkener Infektionszahlen in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die ergriffenen Maßnahmen als wirkungsvoll bezeichnet. "Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen", sagte Söder am Freitag nach einer Sitzung seines Kabinetts. Bayern liege bei der Inzidenz "stabil in der Mitte der Bundesländer", sagte Söder. "Was zeigt es: Es wirkt", betonte er.

Söder forderte die Bevölkerung auf, bei den Anstrengungen zur Kontaktvermeidung und zur Absenkung der Infektionen nicht nachzulassen. "Die Inzidenz muss runter und die Intensivbetten müssen entlastet werden", sagte Söder.

+++ Söder verkündet weitere Corona-Verschärfungen für Bayern +++

Einen Tag nach der MPK hat das bayerische Kabinett weitestgehend die Beschlüsse von Bund und Ländern übernommen.

So wird es auch im Freistaat die 2G-Regelung im Handel geben – gelten wird sie ab kommendem Mittwoch. Läden des "täglichen Bedarfs", also beispielsweise Supermärkte, Drogerien und Apotheken, sind davon ausgeschlossen. Zudem gilt 2G dann auch in der Außengastronomie, die Kommunen selbst können auf öffentlichen Plätzen zudem ein Alkoholverbot erlassen. In München gibt es die 2G-Regel in der Außengastro bereits.

Ebenfalls nachgeschärft wurde bei den Kontaktbeschränkungen: Wie in der MPK beschlossen, darf sich auch in Bayern künftig nur noch ein Haushalt mit höchstens zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, wenn mindestens ein Ungeimpfter dabei ist.

Einen strengeren Kurs verfolgt Bayern auch bei bestimmten Großveranstaltungen: Bei Fußballspielen werden bereits ab diesem Wochenende keine Zuschauer mehr zugelassen. Im Freistaat gibt es vorerst also nur Geisterspiele! "Ich finde es schade, dass es hier nicht bundeseinheitlich ist", sagte Söder bei der Pressekonferenz am Freitag. Bund und Länder hatten sich hier am Donnerstag auf eine Begrenzung von 15.000 Zuschauern geeinigt.

Weiterhin strenger als in vielen anderen Teilen des Landes bleibt Bayern bei der (Nacht-)Gastronomie. Die Sperrstunde ab 22 Uhr gilt weiter, zudem müssen Clubs und Diskotheken weiterhin geschlossen bleiben.

+++ Herrmann: Kampf gegen Corona-Sünder wichtiger als gegen Falschparker +++

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält den Kampf gegen Corona-Verstöße derzeit für wichtiger als den Einsatz gegen Raser und Falschparker. Man müsse dafür sorgen, dass das, was etwa auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossen wurde, nun auch tatsächlich befolgt werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. "Es gibt eine kleine Minderheit, die meint, man könne das missachten. Da muss die Polizei einschreiten."

Die Einhaltung der Corona-Vorschriften habe nun Priorität. "Das ist im Moment einfach wichtiger, als Parkverstöße oder überhöhte Geschwindigkeit zu kontrollieren", sagte er. "Die höchste Gefahr geht von Corona aus, da muss die Polizei eine Priorität setzen."

+++ Inzidenz in Bayern sinkt siebten Tag in Folge +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt seit einer Woche. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) das siebte Mal in Folge eine niedrigere Zahl für den Freistaat. Aktuell liegt die Inzidenz demnach bei 561,5 – das ist gut 10 weniger als am Vortag und ein Rückgang um 91 im Vergleich zum Freitag vor einer Woche. Auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Corona-Patienten allerdings weiter. Das bundesweite Intensivregister meldete mit Stand 9.05 Uhr im Vergleich zum Vortag einen Anstieg um acht auf 1.088 erwachsene Covid-19-Patienten.

+++ Apothekerverband dämpft Hoffnung auf Corona-Impfungen +++

Der Bayerische Apothekerverband dämpft die Hoffnung auf eine flächendeckende Hilfe von Apotheken bei der Corona-Impfung. "Die Erwartung, dass es jetzt jede Apotheke im Bayern sofort stante pede kann und will, die möchte ich ein bisschen dämpfen", sagte der Verbandsvorsitzende Hans-Peter Hubmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Er gehe davon aus, dass sich "ein Viertel bis ein Drittel" der bayerischen Apotheken an der Impfung beteiligen werden. Das wären seinen Angaben zufolge 800 bis 1.000 Apotheken. Bundesweit rechnet Hubmann mit 4.000 bis 5.000 Apotheken. Grundsätzlich seien Apotheken zwar bereit, ihren Beitrag zu leisten. Allerdings verwies er auf Personalmangel und hohe Arbeitsbelastung durch Corona-Tests und die Verteilung der Impfstoffe an die Arztpraxen. Deshalb wolle er keine übertriebenen Hoffnungen wecken.

+++ Kontaktbeschränkungen: Kabinett will strengere Regeln beschließen +++

Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga, schärfere Kontaktbeschränkungen und Zugang zum Handel nur noch für Geimpfte und Genesene: Das bayerische Kabinett will am Freitag (10.00 Uhr) die angekündigte Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen.

Schon ab dem Wochenende und zunächst bis Jahresende soll es in der Fußball-Bundesliga in Bayern nur noch Geisterspiele geben. Einkaufen soll - analog zu einem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag - nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt sein (2G). Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Und auch die Kontaktbeschränklungen sollen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch einmal etwas gegenüber der aktuell in Bayern gültigen Regel verschärft werden: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, sollen demnach beschränkt werden auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen.

Corona-News vom 02.12.2021

+++ Anästhesisten: Corona-Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus +++

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. "Die Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die Intensivstationen von dem enormen Druck zu entlasten und eine Patientengefährdung zu verhindern", sagte DGAI-Präsident Frank Wappler am Donnerstag. "Wir sind zu spät dran und versuchen es jetzt mit aller Gewalt, unzureichende Maßnahmen übers Knie zu brechen."

Statt der Umsetzung eines "komplizierten Systems mit vielen Lücken" forderten die Anästhesisten "strikte Kontaktbeschränkungen und in letzter Konsequenz einen Lockdown". Schätzungen zufolge würden bis Weihnachten bis zu 6000 schwerkranke Covid-19-Patienten auf den deutschen Intensivstationen liegen. Möglicherweise müsse man dann auch die "Notreserve" von wenigen tausend Betten zusätzlich antasten. Dabei fehlten bis zu 30 Prozent Schwestern und Pfleger, um alle Intensivbetten betreiben zu können. Würden sich die Prognosen bewahrheiten, müssten in den kommenden Wochen auch flächendeckend Operationssäle stillgelegt werden.

+++ Bald Impfungen in Apotheken und beim Zahnarzt? +++

In München könnte bald zusätzlich in Apotheken und Zahnarztpraxen gegen Corona geimpft werden. Die CSU-Stadtratsfraktion fordert deshalb, dass das Gesundheitsreferat jetzt eine Kampagne startet, um diese Berufsgruppen dafür zu gewinnen.

+++ Söder: Geisterspiele in Bayern ab dem Wochenende +++

Das bayerische Kabinett will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Söder nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte – dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.

+++ Apotheker und Zahnärzte dürfen künftig impfen +++

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen. Der Bund werde den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich ausweiten, heißt es in einem Beschluss von Bund und Ländern vom Donnerstag.

+++ Merkel würde für Impfpflicht stimmen +++

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Sie würde dafür stimmen, wenn sie bei der geplanten Abstimmung noch Mitglied im Bundestag wäre, sagte Merkel am Donnerstag nach einer Bund-Länder-Schalte zu Corona in Berlin.

+++ Merkel: Vierte Corona-Welle muss gebrochen werden +++

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Lage in der Corona-Pandemie in Deutschland als sehr ernst bezeichnet. Die vierte Welle müsse gebrochen werden, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern. Ziel der beschlossenen Maßnahmen sei es, mit den neuen Maßnahmen die Lage in den Intensivstationen zu brechen. "Dazu muss die vierte Welle gebrochen worden." Es gebe zwar eine Beruhigung der Infektionslage, aber auf viel zu hohem Niveau.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Merkel sagte, der Impfstatus werde bei einer doppelten Impfung nicht dauerhaft anerkannt werden können. Es werde auch auf EU-Ebene diskutiert, dass nach neun Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliere, daher sei das Boostern ganz wichtig. Der Übergang werde aber so sein, dass jeder eine Chance habe, seinen Impfstatus zu erneuern.

+++ MPK-Beschlüsse: Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, 2G im Handel +++

Am Donnerstagnachmittag haben Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bald-Kanzler Olaf Scholz (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die gefassten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vorgestellt.

Die meisten Neuregelungen müssen von den Ländern per Verordnung umgesetzt werden, andere durch Gesetzesänderungen. Daher blieb zunächst offen, wann was konkret in Kraft tritt.

In sämtlichen Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie bei Veranstaltungen gilt demnach die 2G-Regelung, Betreiber können sich auch für die etwas strengere 2G+-Regel entscheiden. Dies gilt unabhängig von der Inzidenz. Auch im Einzelhandel gilt künftig 2G – Zutritt erhalten dann also nur noch vollständig gegen Corona Geimpfte und Genesene. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Supermärkte, Apotheken und Drogerien.

Die Teilnehmerzahl für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen wurde deutlich eingeschränkt. Künftig dürfen maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen dürfen es aber höchstens 5.000 Besucher und im Freien höchstens 15.000 sein.

Zudem wird es strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben: Der eigene Haushalt darf sich dann nur noch mit höchstens zwei zusätzlichen Personen eines weiteren Haushalts treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Doch auch für Geimpfte wird es künftig Kontaktbeschränkungen geben – zumindest in Landkreisen mit einer Inzidenz von über 350. Bei privaten Feiern gilt dann im Innenraum eine Personenbegrenzung von 50, draußen dürfen sich bis zu 200 Personen treffen. Voraussetzung dafür: Alle Personen müssen geimpft oder genesen sein.

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz über 350 liegt, müssen Clubs und Diskotheken ausnahmslos schließen. Zudem wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester in diesem Jahr erneut verboten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Wüst sagte, Bund und Länder hätten eine entsprechende Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen.

In Schulen gilt eine generelle Maskenpflicht für alle Klassen.

Kanzlerin Merkel betonte, dass die getroffenen Maßnahmen der "Mindeststandard" seien. Die Länder selbst können gegebenenfalls in bestimmten Bereichen noch nachschärfen.

+++ Münchner Impfzentrum wird wieder ausgebaut +++

Nachdem im Oktober die Impfkapazitäten in ganz Bayern um 75 Prozent reduziert wurden, ist auch das Münchner Impfzentrum in Riem kleiner geworden. Im Zuge der aktuellen Corona-Welle soll dieses nun schnellstmöglich wieder ausgebaut werden. Bis Januar soll die gesamte Halle C4 wieder als Impfzentrum genutzt werden können und auch die ursprüngliche Personalstärke von 70 Impfteams hergestellt sein – aktuell stehen nur zehn stationäre Teams zur Verfügung. Das Impfzentrum Riem ist dringend auf der Suche nach medizinischen Assistenz- und Verwaltungskräften.

+++ Kreise: Verkauf von Böllern an Silvester verboten +++

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. Darauf einigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Donnerstag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Auf besonders publikumsträchtigen Plätzen soll es demnach zudem ein Feuerwerksverbot geben. Für betroffene Unternehmen ist eine entsprechende Kompensation im Rahmen der geplanten Wirtschaftshilfen vorgesehen. Eine Einigung auf das gesamte Beschlusspapier mit weiteren Punkten stand allerdings am frühen Nachmittag noch aus.

+++ Kreise: Auch Apotheker sollen künftig impfen dürfen +++

Um die Impfkampagne in Deutschland zu beschleunigen, sollen künftig auch Apotheker und Zahnärzte gegen das Coronavirus impfen dürfen. Darauf einigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Donnerstag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Eine Einigung auf das gesamte Beschlusspapier mit weiteren Punkten stand allerdings noch aus.

+++ 21 Covid-Patienten sollen in dieser Woche verlegt werden +++

In dieser Woche sollen nach derzeitigem Stand insgesamt 21 Covid-Intensivpatienten aus Bayern in andere Bundesländer verlegt werden. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Zwei Patienten wurden demnach am Mittwoch bereits verlegt, 17 weitere sollten am Donnerstag und Freitag folgen, bei zweien waren die Einzelheiten noch nicht geklärt. Zu einem Großteil erfolgen die Verlegungen auf dem Luftweg. Grund ist die Überlastung vieler bayerischer Intensivstationen. Die Planungen können sich jedoch kurzfristig ändern - ein maßgeblicher Faktor ist der Zustand der Patienten.

+++ Impfpflicht ab 12 Jahren? Söder will darüber diskutieren +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will über eine Impfpflicht bei Kindern ab zwölf Jahren sprechen. "Das muss man diskutieren", sagte er im Bayerischen Rundfunk. "Generell wäre es natürlich gut, wenn die Impfpflicht zumindest bei denen, bei denen der Impfstoff schon erprobt ist - ab zwölf - auch stattfinden würde." Das würde schnell gehen und die Schulen "absolut sicher machen". Zudem sei sein Gefühl bei den jungen Leuten: "Die wollen auch geimpft werden, weil sie sagen: "Dann habe ich Freiheit"."

+++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter +++

Die Corona Inzidenz in Bayern sinkt weiter. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat eine Inzidenz von 571,6 (Stand 3.24 Uhr). Das ist ein Rückgang um 17,7 im Vergleich zum Mittwoch. Bundesweit hat Bayern damit die fünfthöchste Inzidenz. Deutscher Durchschnitt sind 439,2.

Laut RKI stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona um 87. Insgesamt sind es seit Beginn der Pandemie in Bayern 17.739.

Die höchste Inzidenz in Bayern wies am Donnerstag der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.148,6 auf. Auch Weilheim-Schongau und Rottal-Inn lagen über der Schwelle von 1.000 ab der verschärfte Maßnahmen starten. Die niedrigste Inzidenz in Bayern meldete das RKI für den Landkreis Kulmbach mit 253,4.

+++ LMU-Statistik: Überdurchschnittliche Corona-Todeszahlen in Bayern +++

In Bayern und anderen Bundesländern mit niedriger Impfquote sterben derzeit im Verhältnis erheblich mehr Menschen an und mit Corona als im besser durchgeimpften Norden Deutschlands. Das geht aus statistischen Analysen der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität hervor. Grundlage sind die offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden.

In Bayern sind demnach im Verhältnis zur Bevölkerung in sieben Tagen (Stand 1.12.) mehr als dreimal so viele Corona-Patienten gestorben wie in Bremen, dem Land mit der höchsten Impfquote. So gab es im Freistaat 3,9 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in Bremen 1,18. Nachzulesen ist das auf den "Corona Maps" des Instituts für Statistik an der LMU. Die meisten Toten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu beklagen haben Thüringen (7,88) und Sachsen (6,75), Bayern folgte am Mittwoch auf Platz drei. Die Zahlenverhältnisse differieren von Tag zu Tag etwas.

Bayern hat in sieben Tagen 512 Corona-Todesfälle gemeldet, in absoluten Zahlen mehr als jedes andere Bundesland. Unterdurchschnittlich ist die Zahl der Corona-Toten dagegen in Hamburg oder in Niedersachsen, wo sehr viele Menschen gegen Corona geimpft sind. Bundesweit am besten steht Schleswig-Holstein mit lediglich 0,82 Toten pro 100.000 Einwohner da.

Corona-News vom 01.12.2021

+++ Söder: Verstöße gegen etwaige Impfpflicht müssten bestraft werden +++

Bayerns Ministerpräsident Söder erklärt, dass Verstöße gegen eine mögliche Impfpflicht mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden müssten. In Wiederholungsfällen könnten diese dann auch steigen, betonte er am Mittwoch bei der Eröffnung einer neuen Impfstelle in Nürnberg.

Er zeigte sich außerdem zufrieden, dass die Infektionszahlen in Bayern langsam sinken. In Bayern sind bereits zahlreiche Maßnahmen in Kraft, die auf der Bundesebene erst noch beschlossen werden sollen: "Wir tun, was wir tun müssen, um das Land und die Menschen zu schützen", sagte der Ministerpräsident.

+++ Was bei der morgigen MPK beschlossen werden könnte +++

Konkrete Beschlüsse gab es beim gestrigen Treffen von Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bald-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer nicht. Danach ließ aber unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) durchklingen, in welchen Punkten man sich bereits (weitestgehend) einig sei. Diese Beschlüsse könnte bei der MPK am Donnerstag endgültig gefasst werden:

Für Ungeimpfte soll es weitgehende Kontaktbeschränkungen geben, unter anderem sind fünf Personen aus zwei Haushalten im Gespräch. Bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise Fußballspielen, sind starke Einschränkungen in Sachen Besucherzahl geplant. Söder plant in Bayern sogar Geisterspiele, also gänzlich ohne Zuschauer.

Zudem ist eine bundesweite 2G-Regelung im Einzelhandel im Gespräch – die Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben davon allerdings ausgeschlossen. Zudem plädieren zumindest einige Bundesländer für eine 2G-Regel bei der Außengastronomie – auch diese möchte Söder in Bayern einführen. In München gilt sie bereits.

+++ Zahl der Impfungen in Bayern weiter gestiegen +++

Die Zahl der Impfungen in Bayern ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Allein am Dienstag seien im Freistaat fast 150.000 Impfungen verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch auf Anfrage mit. Eine Woche zuvor waren es knapp 128.000.

Auch im Wochenvergleich stieg die Zahl der Impfungen deutlich – von rund 499.000 zwischen 15. und 21. November auf fast 792.000 in der vergangenen Woche. Seit dem Start der Corona-Impfkampagne habe es nur fünf Wochen mit höheren Werten gegeben, sagte ein Ministeriumssprecherin.

+++ Erste Corona-Hotspots in Bayern lockern wieder +++

Die ersten beiden bayerischen Landkreise dürfen die wegen Inzidenzen von mehr als 1.000 verhängten verschärften Corona-Regeln wieder lockern. Ostallgäu und Deggendorf lagen am Mittwoch den jeweils fünften Tag am Stück wieder unter der Schwelle. Damit fallen dort die zusätzlichen Beschränkungen ab Donnerstag weg.

Dann ist in den beiden Landkreisen unter anderem der Zutritt zu Sportstätten, Kulturbereich, Bädern und Fitnessstudios für Geimpfte oder Genesene jeweils mit Test (2G+) wieder erlaubt. Mit 2G können Gastronomie und Beherbergungsbetriebe wieder besucht werden, zudem Einrichtungen der Aus- Fort- und Weiterbildung, Fahrschulen und körpernahe Dienstleistungen. Im Handel können wieder mehr Kunden in die Geschäfte.

+++ Landkreis Miesbach richtet Leichensammelstelle ein +++

Angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern richtet der Landkreis Miesbach vorsorglich eine Leichensammelstelle ein. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Sprecherin des Landratsamts am Mittwoch. Es gehe darum, Leichen zu kühlen, bevor sie bestattet werden könnten. Der Ort werde in diesen Tagen eingerichtet.

Derartige Vorbereitungen habe es unter dem Eindruck von Bergamo bereits in der Vergangenheit gegeben, sagte die Sprecherin. Der Katastrophenschutz treffe nun erneut erste Vorbereitungen – obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in der vergangenen Woche im Vergleich zu den Vorwochen zurückgegangen seien. Es könne aber keine Entwarnung gegeben werden, man rechne wieder mit steigenden Zahlen.

+++ Zahl der Intensivpatienten weiter gestiegen +++

Die Zahl der Covid-Schwerstkranken auf Bayerns überlasteten Intensivstationen ist trotz Verlegungen in andere Bundesländer weiter gestiegen. Am Mittwoch meldete das bundesweite Intensivregister 1.065 Corona-Intensivpatientinnen und -patienten, das waren knapp 60 mehr als eine Woche zuvor. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Experte: Vielleicht einige Hundert Omikron-Fälle in Deutschland +++

Nach ersten Nachweisen der Omikron-Variante in Deutschland gehen Experten von einem bereits darüber hinausgehenden Vorkommen aus. Der Zeitraum, in dem Reisende das Virus bereits international verbreiteten, betrage sicher Wochen, teilte Oliver Keppler, Vorstand am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München der Nachrichtenagentur dpa mit. "Einige Hundert Fälle können es in Deutschland vielleicht sein."

Die aktuellen Infektionszahlen könne man nicht mit Omikron in Verbindung bringen, das sei die Delta-Welle, betonte Keppler auch. Er halte eine größere unentdeckte Omikron-Verbreitung in Deutschland für unwahrscheinlich.

+++ Experte warnt vor Corona-Panikmache: "Unsensibel und rücksichtslos" +++

Nach Experteneinschätzung sollte der Begriff der Triage im Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Welle nicht "leichtfertig" verwendet werden. Er wolle die aktuelle Not in den Krankenhäusern nicht relativieren, sagte der Leiter des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth, Prof. Eckhard Nagel, der Deutschen Presse-Agentur. "Dass wir jetzt in einer Situation sind mit weiter steigenden Patientenzahlen ist natürlich mit Sorge zu betrachten. Aber hier davon zu sprechen, dass Patienten Angst haben müssten, gar nicht mehr behandelt zu werden, halte ich für unsensibel und rücksichtslos."

Weiter sagte Nagel: "Ich will nichts schönreden, es ist problematisch. Aber ich weiß nicht, wie diese Panikmache helfen soll, mit der Pandemie besser umzugehen. Hier bin ich wirklich empört über die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird." Um den akuten Pflegenotstand auf den Intensivstationen zu beheben, empfahl er eine Verdopplung des Gehalts - damit könne man nicht nur das derzeitige Personal halten, sondern auch ehemalige Pflegekräfte zur Rückkehr bewegen.

+++ RKI meldet 67.186 neue Corona-Infektionen an einem Tag +++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum zweiten Mal in Folge gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert leicht darunter bei 452,2 gelegen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 404,5 gelegen (Vormonat: 118,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 67.186 Corona-Neuinfektionen.

