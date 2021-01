Coronavirus-News: FFP2-Masken werden Pflicht im ÖPNV und Supermarkt in Bayern

Das Coronavirus breitet sich in Bayern und Deutschland aus. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern auf dem Laufenden.

+++ München-Zahlen: 141 neue Corona-Fälle am Sonntag +++

Stand: 10.01. (23.59 Uhr) Neue Fälle: 141 (Vortag: 363) Fälle insgesamt: 47.771*¹ Genesen: 42.311 Todesfälle insgesamt: 668 (Vortag: 658) Aktuell infiziert: 4.792 (Vortag: 5.013) Reproduktionszahl R: 0,79 (Vortag: 0,90)*² 7-Tage-Inzidenz: 166,6 (11.01., 0 Uhr)

*¹ In dieser Zahl enthalten sind Todesfälle sowie Personen, die bereits genesen sind.

*² Das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 79 Menschen neu anstecken.

Anmerkung der Stadt München: "Das RKI weist darauf hin, dass aufgrund der geringeren Anzahl von Untersuchungen während der zurückliegenden (Feier-)Tage die aktuell gemeldeten Fallzahlen und damit auch die 7-Tage-Inzidenz tendenziell niedriger sind."

Hier finden Sie weitere Grafiken zum Coronavirus in Bayern und München.

+++ Bayern verschärft Maskenpflicht +++

Bayern verschärft die Maskenpflicht: Ab Montag (18.01.) sind FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen verpflichtend. Das hat der Ministerrat beschlossen. Einmal-Masken oder selber genähte sind damit nicht mehr erlaubt.

+++ Merkel warnt vor mutiertem Virus +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnt davor, die mutierte Coronavirus-Version aus Großbrittanien zu unterschätzen. "Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz", sagte sie in einer internen Sitzung der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion, wie die Noch acht bis zehn Wochen seien harte Maßnahmen unabdingbar, zitiert die "Bild" weiter.

Das hieße: Ein harter Lockdown bis kurz vor Ostern! Der bisherige Lockdown war unlängst erst bis zum 31. Januar verlängert worden.

+++ Städtetag: Debatte über Impfpflicht kommt zu früh +++

Die vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) angestoßene Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommt aus Sicht des Deutschen Städtetags zu früh. Er verstehe zwar, dass man auf die Idee komme, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, im SWR2-"Tagesgespräch"

Gerade in den Pflegeheimen habe man eine ausgeprägte Impfzurückhaltung, teilweise seien dort nur 30 Prozent der Beschäftigten bereit, sich impfen zu lassen. "Ich glaube trotzdem, dass der Gedanke zur falschen Zeit kommt", sagte er. Man habe noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. "Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch – das kommt mir ein bisschen früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann", sagte Dedy. Er forderte Arbeitgeber und Klinikträger auf, ihre Mitarbeiter von einer Impfung zu überzeugen.

+++ Landkreis Miesbach will schnell für Ausflügler dicht machen +++

Der Landkreis Miesbach will seine Grenzen schon diese Woche für Tagesausflügler schließen. Die vor allem bei den Bewohnern der Landeshauptstadt beliebte Ausflugsregion hatte sich für diese Möglichkeit seit längerem eingesetzt. "Das werden wir jetzt natürlich umsetzen", sagte Landrat Olaf von Löwis (CSU) der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag). "Wir müssen davor aber noch ein paar juristische Hürden nehmen, zum Beispiel die Verordnung öffentlich bekanntmachen. Wir hoffen aber, dass das sehr schnell geht und im Laufe der Woche funktioniert."

Auch die Landkreise Berchtesgadener Land, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Cham wollen Ausflügler aussperren. Die Polizei soll nach Angaben des Innenministeriums kontrollieren, ob sich die Menschen an die Regelung halten. Seit Montag dürfen sich die Menschen in Bayern außerdem nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, wenn in diesem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen über 200 liegt.

+++ Söder fordert Debatte über Impfpflicht für Pflegekräfte +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Matthias Balk/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen gefordert. "Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen", sagte Söder am Dienstagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin". Wenn man höre und lese, dass sich dort wenige Pflegekräfte impfen lassen wollten, müsse man darüber diskutieren. "Der deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen", sagte Söder. Zuvor hatte sich der CSU-Chef bereits in der "SZ" (Dienstag) entsprechend geäußert.

In einigen Bereichen wie bei Masern gebe es bereits eine Impfpflicht. "Wenn Sie mal vergleichen, Masern mit Corona, ist die Gefahr und Bedeutung von Corona natürlich deutlich höher", sagte er. Deshalb brauche es jetzt eine gesellschaftliche Debatte und parallel dazu eine Impfkampagne, um die generelle Bereitschaft zum Impfen zu erhöhen. "Eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben", betonte Söder.

Währenddessen hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine Impfpflicht für Pflegekräfte abgelehnt. "Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich", sagte Heil am Dienstagmorgen in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. Die bisherige Entscheidung gegen eine Impfpflicht halte er für richtig. "Ich will vor allem Impfakzeptanz. Jetzt geht es darum, aufzuklären, dass Impfen wichtig ist", sagte Heil. Man müsse bei Pflegekräften und Medizinern dafür werben.

+++ Amtsärzte zweifeln an baldigem Lockdown-Ende +++

Die deutschen Amtsärzte bezweifeln, dass die harten staatlichen Corona-Beschränkungen am 31. Januar aufgehoben werden können. "Ich bin mir sehr unsicher, ob wir Ende des Monats zu einem Ende des Lockdown kommen können", sagte die Vorsitzende des Berufsverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, der Funke-Mediengruppe (Dienstag).

Den aktuellen Ansteckungszahlen nach zu urteilen werde es schwer, bis dahin unter die angestrebten 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner je Woche zu kommen. Es reiche zudem nicht, wenn diese Marke einmal erreicht wird. "Die Ansteckungszahlen müssen dauerhaft so niedrig bleiben." Fest stehe: "Lockerungen werden in jedem Fall nur schrittweise kommen können und nicht auf einen Schlag."

+++ Bundesarbeitsminister: Homeoffice lässt sich nicht anordnen +++

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). © Michael Kappeler/dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Vorstoß der Grünen zu einer Verordnung von Homeoffice zurückgewiesen. "Eine Verordnung braucht immer eine Rechtsgrundlage", sagte Heil im "Frühstart" von RTL/ntv. Sein Gesetzesvorschlag werde in der Bundesregierung noch abgestimmt.

Die Erwartungshaltung gegenüber den Betrieben sei allerdings "ganz klar": "Jetzt geht es darum, dieses klare Signal zu setzen an die deutsche Wirtschaft, an die Unternehmen: Lasst, wo immer es geht, die Leute von zu Hause arbeiten" Kontakte müssten auch am Arbeitsplatz und damit im öffentlichen Nahverkehr reduziert werden. "Jeder trägt jetzt Verantwortung im Kampf gegen die Pandemie."

Für die Beschäftigten werde es am Mittwoch im Kabinett einen Beschluss geben, die Zahl der Kinderkrankentage zu erhöhen. "Ich will, dass Beschäftigte, die gerade ihre Kinder nicht versorgt bekommen, keine Angst haben müssen, gleichzeitig im Homeoffice arbeiten zu müssen", sagte Heil.

Arbeitgeber sollen - wo möglich - Homeoffice ermöglichen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

+++ Kabinett berät über Corona-Lage +++

Das bayerische Kabinett kommt am Dienstagvormittag zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt steht erneut die Corona-Krise – seit Montag gelten auch in Bayern nochmals verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. Insbesondere soll es um die begonnenen Impfungen gegen das Coronavirus und den neuerlichen Distanz-Schulbetrieb gehen.

Darüber wollen nach der Sitzung Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) informieren. Für Holetschek ist es die erste Kabinettssitzung als Minister – er hat Melanie Huml (CSU) abgelöst, die nun Europaministerin in der Staatskanzlei ist.

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Die Corona-Inzidenz für München liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit bei 157,2 (Stand: 12.01., 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 166,6.

+++ Söder: "Impfen sollte als Bürgerpflicht angesehen werden" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Stefanie Loos/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beklagt, es gebe "unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung". Der deutsche Ethikrat solle deshalb Vorschläge machen, "ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre" sagte der CSU-Chef der " ".

"Sich impfen zu lassen, sollte als Bürgerpflicht angesehen werden", so Söder. Helfen könne eine staatliche Impfkampagne, "an der sich Vorbilder aus Kunst, Sport und Politik beteiligen". Weil Corona-Impfstoff fehle, forderte er außerdem eine "nationale Pharma-Allianz", um die Produktion zu beschleunigen. Außerdem forderte Söder "dringend mehr Einrichtungen, in denen das mutierte Virus nachgewiesen werden kann". Die wenigen Einrichtungen in Deutschland reichten nicht.

+++ 60 Fälle in bayerischem Seniorenheim +++

+++ CSU-Vize fordert zehn Milliarden Euro schwere EU-Impfoffensive +++

Manfred Weber. © picture alliance/dpa/European Parliament | Fred Marvaux

Der CSU-Politiker Manfred Weber fordert eine zehn Milliarden Euro schwere Impfoffensive der Europäischen Union. Der gemeinsame Impfstart in Europa sei ein Erfolg, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Doch müssten so schnell wie möglich genügend Menschen geimpft werden.

"Die Impfoffensive soll daher auch frühzeitig alle möglichen Knappheiten bei den nun anstehenden hundertmillionenfachen Impfungen beseitigen und eine bestmögliche Logistik zur Verfügung stellen", schrieb Weber. "Europa könnte so der erste Kontinent auf der Welt sein, der die Corona-Pandemie überwindet."

+++ Virologin zweifelt 15-Km-Regel an +++

Virologen sehen die seit Montag geltende 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots in Bayern zurückhaltend. "Eine 15-Kilometer-Grenze bringt infektiologisch gesehen zunächst keinen Vorteil", sagt Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und Leiterin des Instituts für Virologie der Technischen Universität München.

"Natürlich erschrecken einen die Bilder von überfüllten Ausflugszielen zunächst", sagt Protzer. "Aber wenn man die Ansammlung von Menschen vermeiden will, ist es vielleicht doch effizienter, für einzelne Orte gezielt Zugangsbeschränkungen einzuführen, zum Beispiel wenn die Parkplätze sich füllen die Zugangsstraßen zu sperren, als generell den Bewegungsradius einzuschränken." Denn dies berge die Gefahr, dass sich in den Ballungsräumen noch mehr Menschen auf engem Raum bewegen müssten, und die innerstädtischen Parks und Grünflächen dann erst recht überfüllt seien. "Und da trifft man dann auch schnell einmal Menschen, die man kennt, und vergisst dabei vielleicht die notwendigen Abstandsregeln."

+++ Erste Landkreise wollen Ausflügler aussperren +++

Der Stadt- und Landkreis Passau gehören zu den Corona-Hotspots in Bayern. © Armin Weigel/dpa

Zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern wollen ihre Grenzen für Tagesausflügler schließen, darunter die Landkreise Berchtesgadener Land, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Cham. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Gleichzeitig sind insgesamt 28 kreisfreie Städte und Landkreise nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von einer Beschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen.

Betroffene Landkreise haben die Möglichkeit, Tagesreisen von außerhalb in ihre Region zu verbieten. Den höchsten Wert in Bayern verzeichnete am Montag der Landkreis Passau mit 341,5, gefolgt von den Landkreisen Berchtesgadener Land (338,0) und Wunsiedel im Fichtelgebirge (331,7).

+++ Ausflügler am Nymphenburger Kanal: "Bestürzende Bilder" +++

Karl Lauterbach von der SPD. © Kay Nietfeld/dpa

Angesichts der Szenen mit den vielen Ausflüglern auf dem Nymphenburger Kanal mahnt SPD-Gesundheitsexperte Prof. Dr. Karl Lauterbach. "Bestürzende Bilder muss man sagen – man darf das Infektionsrisiko in solchen Situationen nicht unterschätzen, weil die Menschen auf engem Abstand auch miteinander sprechen", erklärte der 57-Jährige bei "Bild".

Viele Menschen hätten dort keine Masken getragen, da sei eine Tröpfcheninfektion "durchaus möglich und nicht unwahrscheinlich", sagte Lauterbach. Zudem nennt der Mediziner die Anreise mit dem Auto zu solchen Plätzen "einen Hochrisikobereich". Wenn ein Familienmitglied bereits infiziert sei, erhöhe sich das Risiko einer Infektion. Lauterbach: "Das ist gefährlich."

Am vergangenen Sonntag waren Hunderte auf dem zugefrorenen Kanal unterwegs, zwei Personen brachen auf der dünnen Eisfläche ein, die Polizei sperrte den Kanal am Nachmittag ab.

+++ Neue Radius-Regel: 28 Kreise in Bayern betroffen +++

Seit heute (11. Januar) gilt die Radius-Regel auch in Bayern – in Corona-Hotspots (Inzidenz über 200) dürfen sich die Bewohner dann nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern bewegen. Stand Montagmorgen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) insgesamt 28 Kreise in Bayern von der neuen Maßnahme betroffen:

Landkreis (LK) Passau, LK Berchtesgadener Land, LK Wundsiedel i. Fichtelgebirge, LK Kulmbach, Stadtkreis (SK) Coburg, SK Passau, LK Deggendorf, LK Coburg, LK Kronach, LK Rottal-Inn, LK Bayreuth, LK Regen, LK Roth, SK Landshut, LK Donau-Ries, LK Cham, SK Hof, LK Tirschenreuth, SK Fürth, LK Lichtenfels, LK Weißenburg-Gunzenhausen, LK Miesbach, SK Weiden i.d.OPf., LK Freyung-Grafenau, SK Rosenheim, SK Ingolstadt, LK Dingolfing-Landau, LK Haßberge.

Zum Überwachen der 15-Kilometer-Regel kann sich Gemeindetagspräsident Uwe Brandl auch das Nutzen von Handydaten vorstellen. "Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz", sagte er am Montagmorgen im "Bayerischen Rundfunk".

+++ München-Inzidenz bleibt gleich +++

Im Vergleich zum Vortag gibt es bei der Corona-Inzidenz für München kaum einen Unterschied: Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge liegt die Inzidenz für die bayerische Landeshauptstadt derzeit bei 166,6 (Stand: 11.01., 0 Uhr). Am Vortag betrug die Inzidenz 166,1.

+++ Söder warnt vor möglicher Corona-RAF +++

Bayers Ministerpräsident Markus Söder. © Armin Weigel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" mit Blick auf "Querdenken" von einer "sektenähnlichen Bewegung" und warnt vor Radikalisierung der Anti-Corona-Proteste. "Auch wenn die Umfragewerte der AfD sinken, besteht die Gefahr, dass sich aus ihrem Umfeld heraus in Deutschland ein Corona-Mob oder eine Art Corona-RAF bilden könnte, die zunehmend aggressiver und sogar gewalttätig werden könnte", sagte der CSU-Vorsitzende.

"Es besteht immer die Gefahr, dass sich aus größeren Bewegungen kleine Protestgruppen entwickeln, die am Ende einen radikalen Kern bilden, der zu einer Terrorzelle werden kann." Der Verfassungsschutz, habe eine zentrale Aufgabe. Man müsse "die sektenähnliche Bewegung der ,Querdenker‘ und anderer vergleichbarer Gruppierungen in den Blick nehmen."

+++ Wegen Applaus von Rechten: Tegernseer Gastronom will Café doch nicht öffnen +++

Eigentlich wollte der Gastronom Hans Becker sein Bistro in Gmund am Tegernsee aus Protest gegen den Corona-Lockdown am Montag öffnen – nun verzichtet er darauf. Die rechte Szene habe die Aktion als Plattform nutzen wollen, davon wolle er sich klar distanzieren, sagte Becker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Um Gotteswillen keine Reichsfahne vor unserem Café!" Mit der rechten Szene und anderen unterirdischen Protestakteuren wolle er sich nie solidarisieren.

Zuletzt hatte ein Sportartikelhändler angekündigt, seine Läden ab Montag zu öffnen. Nach Zuspruch aus der rechten Szene machte er dann aber einen Rückzieher. Wegen des Corona-Lockdowns haben Restaurants und ein Großteil der Geschäfte derzeit geschlossen.

+++ Prozess um erschlichene Corona-Soforthilfen startet am Montag +++

Mutmaßlich erschlichene Coronahilfen beschäftigen am Montag (9.30 Uhr) das Landgericht München I. Ein 31 Jahre alter Mann ist angeklagt, in mindestens 91 Fällen unberechtigterweise Corona-Soforthilfe beantragt zu haben - und zwar auch gleich in mehreren Bundesländern. Die Klage bezieht sich auf Fälle in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin. Der gebürtige Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll mit Scheinidentitäten mehr als 2,5 Millionen Euro beantragt haben. Knapp 68.000 davon wurden ausgezahlt.

Zahlreiche weitere Prozesse dieser Art dürften Gerichte künftig bundesweit beschäftigen, denn ein Einzelfall ist das Vorgehen nicht. "Kriminelle nutzten die aktuelle Notlage aus, um sich finanziell zu bereichern", teilt das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Bundesweite Zahlen dazu hat das Bundeswirtschaftsministerium nicht und verweist auf die Bundesländer.

+++ Bayerischer Wald sperrt Ausflügler von außerhalb aus +++

Ausflüge rund um den Arber im Bayerischen Wald sollen vorerst nur noch für Einheimische möglich sein. "Touristische Tagesausflüge in den Landkreis Regen werden untersagt", teilte die Landrätin Rita Röhrl (SPD) am Sonntag auf der Internetseite des Landratsamtes mit. Sie begründete die Entscheidung mit der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der Region. Am Montag werde man eine entsprechende Allgemeinverfügung beschließen. Sie solle ab Dienstag in Kraft treten und bis Ende Januar gültig sein. Auch der Landkreis Freyung-Grafenau (Niederbayern) hat beschlossen, keine Tagesausflüge mehr zuzulassen.

+++ 111.000 Bayern bereits gegen Corona geimpft +++

In Bayern sind nach Angaben des neuen bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) bereits mehr als 111.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Der Schwerpunkt der Impfungen liege auf den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie auf dem Personal von Kliniken in Bereichen mit einem sehr hohen Risiko, wie Holetschek am Sonntag mitteilte. Rund die Hälfte der 111.897 Impfungen (Stand 9. Januar) seien bei Krankenhauspersonal sowie Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen erfolgt.

+++ Bestatter fordern Priorisierung bei Impfungen +++

Der Bestatterverband fordert schnelle Corona-Impfungen für Bestatter und Mitarbeiter in Krematorien. Bislang seien diese in keiner der Gruppen vorgesehen, die in Deutschland jetzt besonders schnell geimpft werden sollen. "Viele Kollegen berichten mir von ihrer Sorge, sich beim Umgang mit den Verstorbenen oder deren Angehörigen anzustecken", sagte der Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Bestatter und Vorsitzender des Bestatterverbandes Bayern, Ralf Michal, der Deutschen Presse-Agentur in München. "Diese Sorge halten wir für sehr begründet und brauchen deshalb dringend die Priorität bei den Impfungen."

Derzeit kämen "unüberschaubare Risiken auf die Bestatter in Deutschland" zu, sagte Michal. Als Beispiele nannte er, dass infizierte Verstorbene nicht gekennzeichnet werden und aus dem Umfeld von an oder mit Corona gestorbenen Menschen eine Gefahr ausgehe. "

+++ Inzidenz in München steigt an +++

Das RKI meldet am Sonntag eine Inzidenz von 166,1 in München. Damit steigt der Wert erneut leicht an (Stand 10.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 159,7.

+++ Söder für schnellere Zulassung neuer Impfstoffe +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert mehr Schnelligkeit bei der Zulassung von neuen Corona-Impfstoffen. "Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, rasch Impfstoff zu bekommen", sagte der CSU-Chef der "Welt am Sonntag". Die verlässliche Zulassung sei wichtig, aber jeder Impfstoff rette Leben. "Deshalb sollte man nicht die typischen bürokratischen Verfahren wählen, sondern sich in der Tat offensiv um eine Zulassung bemühen. Ein Impfstoff, der in einem Land schon zugelassen ist, könnte auch in der EU schnell zur Zulassung gebracht werden."

Söder kritisierte ferner die mangelnde Bereitschaft beim Pflegepersonal, sich impfen zu lassen. Sollte der Ethikrat eine Impfpflicht für diese Gruppe empfehlen, könnte dies erwogen werden. Zur Erhöhung der allgemeinen Impfbereitschaft regte Söder an, Vorbilder des öffentlichen Lebens impfen zu lassen.

+++ Autokorso gegen Corona-Regeln +++

Mit einem Autokorso quer durch München haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Samstag in München gegen den Lockdown protestiert. Zu der Veranstaltung waren weniger Teilnehmer erschienen, als geplant. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Söder: Müssen Lockdown verlängern und vertiefen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einer Verlängerung des derzeit bis 31. Januar befristeten Corona-Lockdowns aus. "Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einige Stellen auch noch vertiefen", sagte Söder am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Bund und Länder hatten sich erst am vergangenen Dienstag darauf geeinigt, den Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar zu verlängern.

Söder sagte, zu viele Menschen suchten noch Schlupflöcher bei den vereinbarten Corona-Beschränkungen oder diskutierten Einzelmaßnahmen. Viele stellten sich auch als Opfer der Pandemie dar. Die wahren Opfer seien aber die fast 40 000 Toten in Zusammenhang mit dem Virus. "Es ist jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz." Um jedes Leben werde gekämpft, versprach Söder. "Jeder Tag ist eine neue Bewährungsprobe."

Er habe Verständnis für den Ärger vieler Menschen über die Maßnahmen, vor allem aus der Wirtschaft, sagte Söder. Die versprochenen Wirtschaftshilfen müssten auch endlich kommen. "Es dauert schon sehr lange, und manches wirkt sehr bürokratisch." Erst ab kommender Woche sollten endgültig die Auszahlungen der Novemberhilfen kommen. "Aber wird sind im Januar."

+++ Gemeindetag: Corona wird Gesicht der Innenstädte verändern +++

Wegen der Corona-Pandemie könnten zahlreiche Geschäfte in den Innenstädten schließen und kleinere und mittelgroße Kommunen sich nach Ansicht des Bayerischen Gemeindetags stark verändern. "Ich sehe das Problem, dass die Verbraucher ihre Verhaltensweise verändern", sagte Gemeindetagspräsident Uwe Brandl. Gerade auch Menschen über 50, die in der Vergangenheit die Läden in den Innenstädten noch unterstützt hätten, würden jetzt auch online bestellen. "Das ist die spannende Frage: Orientiert sich die Gesellschaft dann auch wieder um, wenn der Präsenzhandel wieder voll verfügbar ist?"

Es sei zu befürchten, dass ältere Menschen, die jetzt ihre Schuhe im Internet bestellen, dabei bleiben - und nicht wieder in den inhabergeführten Schuhladen in der Kleinstadt gehen, wenn dieser wieder öffnet. "Das ist in der Tat eine Riesensorge, die uns umtreibt, weil dann auch die Gesichter der Städte anders sein werden. Wenn Sie heute keine Schaufenster mehr haben, dann wird die Wohn- und Lebensqualität leiden", sagte der Bürgermeister von Abensberg im Landkreis Kelheim.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen werden nach Einschätzung Brandls große Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen haben. Gewerbesteuer werde fehlen, durch die Kurzarbeit dürften auch die Einkommenssteuerzuweisungen sinken. "Wir werden intensiv darüber nachdenken, in welchen Bereichen wir Ausgaben tatsächlich verschieben können, wo wir Investitionen abarbeiten müssen", sagte er. Man wolle vermeiden, alles mit Schulden glattzubügeln. Das sei eine kurzsichtige Art und Weise, mit dieser Krise umzugehen. Schließlich müsse das Geld irgendwann zurückbezahlt werden.

+++ RKI: 7-Tage-Inzidenz für München steigt wieder an +++

Die Corona-Inzidenz für München ist angestiegen: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, beträgt der Wert für die bayerische Landeshauptstadt am Samstag 159,7 (Stand: 09.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 130,2.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln", so das RKI.

+++ Polizei kontrolliert Reiserückkehrer +++

Reiserückkehrer aus dem Ausland werden am Wochenende von Grenz- und Bundespolizei verstärkt kontrolliert. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag mit. Der Fokus liege dabei auf der Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen. Kontrolliert werde mit stichprobenartigen Schleierfahndungskontrollen sowie an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen. Dort sollen möglichst alle Einreisenden einer Infektionsschutzkontrolle unterzogen werden.

Herrmann appellierte an alle Reiserückkehrer, sich möglichst schon 48 Stunden vor ihrer Einreise auf eine Infektion hin testen zu lassen - auch wenn es nach derzeitiger Regelungslage ausreicht, innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise aus einem Corona-Risikogebiet einen negativen Corona-Test vorzuweisen und das Ergebnis innerhalb von drei Tagen dem Gesundheitsamt vorzulegen.

Für Einreisende aus Risikogebieten gilt eine Quarantänepflicht. Sie müssen sich unmittelbar in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich dort für zehn Tage ständig aufhalten. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden. Ausnahmeregelungen, zum Beispiel für Berufspendler oder Durchreisende, bleiben den Angaben nach unberührt. Reisende, die sich in einem Risikogebiet aufhalten, müssen vor ihrer Einreise nach Deutschland eine Digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.

+++ Tegernsee: Gastronom will trotz Lockdowns öffnen +++

Aus Protest gegen den Corona-Lockdown will ein Gastronom ab Montag sein Bistro in Gmund am Tegernsee wieder öffnen. "Ich möchte einfach ein Zeichen setzen, dass die Maßnahmen der Politik nicht verhältnismäßig sind. Sie zerstören die Gastronomie", erklärte Betreiber Hans Becker am Freitag. Zuerst hatte die "Tegernseer Zeitung" über die geplante Öffnung von "Das Becker's" berichtet.

Die Polizei und das Landratsamt suchen schon vorab das Gespräch mit dem Betreiber, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. "Es ist nicht zulässig, dass gastronomische Betriebe öffnen. Wir hoffen, dass die Einsicht siegt." Die Beamten und zwei Vertreter des Landratsamtes werden das Bistro ansonsten am Montag kontrollieren, kündigte eine Sprecherin des Landratsamtes an. "Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, werden diese konsequent geahndet." Laut Bußgeldkatalog droht dem Gastronom eine Strafe von 5.000 Euro.

"Natürlich zahle ich nicht. Im Zweifel ziehe ich bis zum Europäischen Gerichtshof", sagte Becker, der sich ausdrücklich von der rechten Szene distanziert. Er leugne nicht die Existenz des Virus und wolle sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, um seine Gäste nicht zu gefährden. Zwei Besucher hätten trotz drohender Geldstrafe von 250 Euro schon für Montag reserviert.

+++ 25 Skater treffen sich in Fußgängerunterführung +++

Skaten im Freien ist eigentlich nicht generell verboten und fällt nicht unter die Corona-Beschränkungen. Vorausgesetzt man beachtet einige wichtige Regeln. Rund zwei Dutzend Skater, die sich am Donnerstagnachmittag an einer Fußgängerunterführung am Thomas-Wimmer-Ring auf Höhe der Maximiliansstraße getroffen haben, bekamen Ärger mit der Polizei.

Die Skater haben laut Präsidium die Abstände untereinander nicht eingehalten, zudem seien keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen worden. Insgesamt wurden 25 Personen wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, so ein Polizeisprecher.

Skateboard fahren ist nicht verboten. "Aber auch hier ist es, wie bei allen anderen Sportarten zu beachten", so ein Sprecher des Präsidiums, "dass man den Sport entweder allein betreibt oder mit Personen aus dem eigenen oder maximal einem weiteren Haushalt". Andernfalls drohen Anzeigen.

+++ "Dann gehen Sie woanders hin": Eindringlicher Appell der Münchner Polizei +++

Trotz der drastischen Corona-Lage muss die Münchner Polizei noch immer und immer wieder Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz anzeigen. Nachdem einige Münchner auch weiterhin Privatpartys im kleineren - oder auch größeren - Kreis feiern, müssen sich die Beamten nach dem Schneefall nun auch vermehrt um Rodler und Betreiber anderer Winter-Aktivitäten kümmern. Erst am Mittwoch hatte die Polizei einen Rodelberg in Pasing geräumt, auf dem sich rund 150 Personen tummelten.

Jetzt appelliert die Münchner Polizei nochmal eindringlich an die Münchner, die aktuellen Corona-Regeln (weiterhin) zu beachten: "Insbesondere im Freien gilt es, sich an die Abstände zu halten, die Kontakte einzuschränken und eine geeignete Mund-Nasen- Bedeckung zu tragen", schreibt das Münchner Präsidium in einer Mitteilung von Freitag.

"Sollten Sie bemerken, dass sich an einer Örtlichkeit, wie z. B. bei einem Schlittenberg, zu viele Personen aufhalten und darum die Abstandseinhaltung immer schwieriger wird, dann gehen Sie woanders hin. Nur mit einem rücksichtsvollen und zurückhaltenden Miteinander ist es möglich, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bitte, bleiben Sie gesund!!!"

+++ Online-Portal für Impfwillige ab Montag bereit +++

Unter dem neuen Registrierungsportal können sich Interessierte ab kommendem Montag (11. Januar) für eine Corona-Impfung anmelden. Die Bürger mit Wohnsitz im Freistaat könnten über das Portal dann auch schon wichtige Informationen bereitstellen, die für eine Impfung relevant seien, sagte Bayerns neuer Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag in München. "Auf Basis dieser Daten können dann in einem nächsten Schritt ab dem 20. Januar konkrete Impftermine elektronisch vereinbart werden", erklärte der Minister.

Er betonte aber, dass zunächst einmal nur die Interessierten aus den Gruppen das Portal nutzen sollten, die wegen eines höheren Risikos zuerst die Impfungen erhalten sollen. Dadurch würden unnötige Prüfungen und Rückfragen vermieden. Insbesondere Senioren über 80 Jahren sollen zunächst die Impfdosen erhalten, weil nicht gleich genügend Impfstoff für alle Bürger zur Verfügung steht.

Wer keinen Internetzugang hat oder diesen nicht nutzen will, kann sich zudem auch telefonisch mit den regionalen Impfzentren in Verbindung setzen. Außerdem gibt es die bundesweite Zentralnummer 116 117 für Terminvereinbarungen.

+++ Kinder bis drei Jahre sind von Kontaktbeschränkung ausgenommen +++

Bei der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Krise sollen in Bayern Kinder bis drei Jahre von den Vorgaben bei Treffen mit anderen Hausständen ausgenommen werden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in seiner Regierungserklärung zur Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns an.

Ab Montag gilt in Bayern eine Kontaktbeschränkung, die vorsieht, dass sich Familien wie Singles nur noch mit einer weiteren haushaltsfremden Kontaktperson treffen dürfen. Die Verschärfungen gehen zurück auf einen entsprechenden Beschluss, auf den sich Bund und Länder in dieser Woche geeinigt hatten.

+++ Söder schließt dritte Corona-Welle nicht aus +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag im Landtag. © Sven Hoppe/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine dritte Corona-Welle in Deutschland nicht ausgeschlossen. "Was Virologen Sorgen macht, muss auch uns Sorgen machen", sagte Söder bei seiner Regierungserklärung im Landtag über die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien. Das neuartige Virus könne auch eine große Gefahr für Deutschland sein, weswegen man entsprechend vorsichtig agieren müsse. "Jeder der jetzt, nach wie vor Corona leugnet, der die Gefahren unterschätzt, wird der Verantwortung, die wir vor den Menschen stehen müssen, nicht gerecht", stellte der Ministerpräsident klar.

+++ Blume fordert Wahlrechts-Anpassung wegen Corona +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume will das Wahlrecht noch vor der Bundestagswahl im Herbst ändern, um es den Erfordernissen der Corona-Pandemie anzupassen. Unter anderem müsse es möglich werden, dass Parteien ihre Kandidaten für den Bundestag nicht ausschließlich per Präsenzwahl nominieren, sagte Blume der "Rheinischen Post" (Samstag).

"Wenn die Pandemie noch länger andauert und, wie zu befürchten ist, sich aufgrund der Corona-Mutation weiter verschärft, müssen wir sicherstellen, dass die Vorbereitungen für die Bundestagswahl trotzdem ordnungsgemäß ablaufen können", sagte der CSU-Generalsekretär. Er halte es für notwendig, dass der Bundestag gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium Abweichungen vom bisherigen Recht ermögliche. Das betreffe auch Regelungen zur Briefwahl.

"Aktuell gibt es noch keinen anderen Weg, als Kandidaten für den Bundestag in Präsenz zu nominieren", sagte Blume. Hybride Verfahren kombiniert mit Brief- oder Urnenwahlen seien bislang nicht vorgesehen.

+++ Probleme bei Dokumentation der Corona-Impfungen +++

Bei der Dokumentation der Impfungen gegen das Coronavirus gibt es in Bayern Schwierigkeiten. Für mindestens 1.000 verabreichte Impfdosen gab es in der speziell für die Pandemie entwickelten Software zuletzt keinen Nachweis. Dies geht aus einer internen Behörden-E-Mail hervor. Vom Gesundheitsministerium in München waren am Freitag zunächst keine Informationen zu dem Problem zu erhalten. Das Ministerium hatte allerdings eine spätere Stellungnahme angekündigt.

Wie es in der E-Mail der Regierung von Unterfranken heißt, hat das Ministerium am Donnerstag die Regierungspräsidenten auf die mangelhafte Dokumentation hingewiesen. "So sei für eine bayernweit vierstellige Zahl von zugewiesenen Impfdosen die Verimpfung bislang nicht nachgewiesen", heißt es in der Mail. Die Kommunen wurden darauf hingewiesen, dass für die vorgeschriebene Dokumentation auf jeden Fall die Software "BayIMCO" verwendet werden müsse.

+++ Grünen-Chef wettert gegen 15-Kilometer-Regelung +++

Die Landtags-Grünen haben die umstrittene Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Corona-Hotspots stark kritisiert. "Das ist eine Gängelung der Bürger, die auf Kosten der Akzeptanz der Maßnahmen geht", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Nach Ansicht des Grünen-Politikers verspielt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit der Regelung das Vertrauen der Bürger.

"Ob die Menschen 15 oder 30 Kilometer in die freie Natur fahren, um im Corona-Lockdown Kraft zu tanken und abzuschalten, spielt unter

Infektionsschutz-Gesichtspunkten keine Rolle", ergänzte Hartmann. Es gehe um Kontaktvermeidung und die sei im Freien leichter möglich als in vollen Büros, Werkhallen oder in der Bahn. "Auflagen und Beschränkungen, die derart erkennbar am Ziel vorbeischießen, untergraben die Akzeptanz für andere", sagte Hartmann, der die Regelung als ein "Instrument der Hilflosigkeit" bezeichnete.

+++ Grüne fordern Homeoffice-"Pakt" von Söder +++

Für Ludwig Hartmann, den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, geht die Einschränkung des Bewegungsradius in Corona-Hotspots zu weit. © Peter Kneffel/dpa

Zur Eindämmung des Coronavirus fordern die Grünen im bayerischen Landtag mehr Infektionsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz. "Die regulatorischen Maßnahmen zur Einschränkung privater Kontakte sind weitgehend ausgereizt, jetzt braucht es endlich deutliche Beschränkungen bei den Arbeitsplatzkontakten", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Freitag vor der Sondersitzung des Landtags zur Corona-Krise.

Hartmann rief Söder dazu auf, die Chefs der großen Industrie- und Wirtschaftsunternehmen und auch die Leiter großer Behörden zu einem "Homeoffice-Gipfel" an einen Tisch holen. Der Infektionsschutz am Arbeitsplatz müsse zum Chef-Thema gemacht werden, betonte Hartmann, es brauche einen "Pakt für Heimarbeit".

+++ Sondersitzung: Landtag stimmt über verschärfte Corona-Regelungen ab +++

Der bayerische Landtag kommt am Freitagmittag in einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngst angekündigte Verschärfung der Maßnahmen gegen das Coronavirus abzustimmen.

Gleich zu Beginn der Sitzung will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung die am Mittwoch im Kabinett beschlossenen Regelungen begründen, die teils drastische Konsequenzen für die Menschen im Freistaat haben werden. Aus der Opposition war teils massive Kritik an den Verschärfungen laut geworden. Im Plenum besonders diskutiert werden dürfte vor allem über die geplante Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Menschen, die in Infektions-Hotspots leben.

+++ 17 Landkreise mit 7-Tage-Inzidenz über 200 +++

17 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern wären nach den Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Freitag von der neu beschlossenen und ab Montag geltenden Beschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen. Nach der Neuregelung dürfen Menschen sich nur noch 15 Kilometer weit von ihrem Wohnort wegbewegen, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr als 200 beträgt.

Den höchsten Wert in Bayern verzeichnete am Freitag der Landkreis Wunsiedel in Oberfranken mit 341,3, gefolgt von den Landkreisen Berchtesgadener Land (325,7) und Passau (275,1). Die oberfränkischen Kreise Kronach (200,8) und Bayreuth liegen gerade noch über der 200er-Grenze, die Landkreise Hof und Tirschenreuth knapp darunter. Die Werte können sich bis Montag aber ändern.

+++ RKI: 7-Tage-Inzidenz für München steigt wieder an +++

Die Corona-Inzidenz für München ist angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, beträgt der Wert für die bayerische Landeshauptstadt am Freitag 130,2 (Stand: 08.01.2021, 0 Uhr).

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln", so das RKI.

+++ FDP-Fraktionschef Hagen spricht sich für Aufhebung der Ausgangssperre aus +++

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen hat für die Verlängerung der bayernweiten nächtlichen Ausgangssperre kein Verständnis. Hagen verweist darauf, dass die Regelung im Dezember damit begründet wurde, dass bayernweit die 7-Tages-Inzidenz über 200 lag.

Laut dem RKI sei diese Zahl aber mittlerweile auf 121,7 gesunken, in zahlreichen Landkreisen und kreisfreien Städten liege sie sogar und 100. "Diese Regionen dürfen nicht den gleichen Einschränkungen unterliegen wie Hotspots", sagte Hagen dem BR.

Martin Hagen fordert daher eine unverzügliche Abschaffung der landesweiten Ausgangssperre. "Wir müssen dringend wieder zurück zu einem regional differenzierten Vorgehen. Alles andere wäre meiner Meinung nach rechtswidrig", so Hagen.

+++ Mutiertes Virus erneut nachgewiesen +++

Ein Reiserückkehrer aus Großbritannien ist positiv auf die Mutation des Corona-Virus getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. Die neue Virusform gilt als ansteckender.

+++ Abschlussprüfungen in Bayern werden verschoben +++

Für Bayerns Schüler wird es die Zwischenzeugnisse für die erste Hälfte des Schuljahres 2020/21 wegen der Folgen der Corona-Pandemie erst am 5. März geben. Die eigentlich für den 12. Februar geplante Zeugnisausgabe wurde damit um drei Wochen nach hinten verschoben, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München bekannt gab. "So können sich Eltern und Schüler darauf verlassen, dass sie einen aussagekräftigen Zwischenbericht über den Leistungsstand erhalten", erklärte der Minister.

Zudem sollen in allen Schularten die Abschlussprüfungen verschoben werden – vom Abitur bis zum Hauptschulabschluss. Die genauen Termine müssen noch geprüft werden. Der Termin für das Übertrittszeugnis von den vierten Klassen aufs Gymnasium werde um eine Woche nach hinten geschoben. Für die Viertklässler werde zudem die Zahl der Proben für den Übertritt reduziert.

+++ Herrmann erschüttert über Autobahn-Blockaden +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht die Blockade von Autobahnen als eine deutliche Eskalation des Protests gegen die Corona-Maßnahmen. "Das hat mit friedlichem Protest und dem verfassungsrechtlich geschütztem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit überhaupt nichts mehr zu tun", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Nürnberg. Solche Aktionen seien hochgefährlich und verantwortungslos. Wer einen künstlichen Stau auf Autobahnen herbeiführen wolle, der riskiere auch Menschenleben.

Auf den Autobahnen 73 bei Erlangen und 94 bei München waren am Mittwoch nach Angaben von Herrmann mehrere mit Bannern versehene Autos sehr langsam gefahren und hatten dadurch teilweise den Verkehr behindert. Auf einem Parkplatz bei Fürth stellten Beamte die Insassen fünf weiterer Autos, die ähnlich gekennzeichnet waren. Zuvor hatten Gegner der Corona-Maßnahmen bundesweit zu solchen Aktionen aufgerufen.

+++ Münchner Polizei löst mehrere Privatpartys auf +++

Noch immer hat nicht jeder Münchner, jede Münchnerin den aktuellen Ernst der Lage erkannt. Die Münchner Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Privatpartys im Stadtgebiet aufgelöst.

Unter anderem feierten acht Personen in Bogenhausen - die Polizei fand Marihuana. Außerdem lösten die Beamten eine Feier in der Maxvorstadt auf. Fünf Gäste versuchten zunächst, über den Innenhof zu flüchten, konnten wenig später aber gestellt werden. Dann traf die Polizei sechs Personen bei einer nachträglichen Weihnachtsfeier in Neuaubing an. Alle Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen (jeweils 6 Uhr) insgesamt 2.800 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 151 Verstöße angezeigt, in 38 Fällen ging es dabei um die Ausgangssperre.

+++ Bayern lockert Lehrpläne und Prüfungsvorgaben +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. © Peter Kneffel/dpa

Der Freistaat Bayern will es den Schülern in der Corona-Pandemie ein wenig leichter machen: Es werde verbindliche Hinweise für Schwerpunktsetzungen im Lehrplan geben, damit Lehrkräfte und Schüler nicht unter Zeitdruck gerieten, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München.

An Realschulen und Gymnasien könne die vorgegebene Zahl der Schulaufgaben in den Jahrgangsstufen fünf bis zehn reduziert werden, um eine Ballung von Leistungsnachweisen und übermäßigen Zeitdruck zu vermeiden. Die Lehrkräfte sollen dabei alle Spielräume nutzen. Es müsse aber auch die Chancengerechtigkeit, etwa mit Schülern und Schülerinnen aus anderen Bundesländern beim Rennen um Studienplätze oder Lehrstellen gewährleistet bleiben. Dies gelte besonders für die Abschlussklassen.

Schülerinnen und Schüler sollen sich darauf verlassen können, dass nicht prüfungsrelevante Themengebiete auch wirklich nicht in der Prüfung abgefragt werden. Die Lehrkräfte sollen sich ihrerseits darauf verlassen können, dass genügend Zeit für eine angemessene Prüfungsvorbereitung bestehe und nicht jedes Detail im Lehrplan durchgepaukt werden müsse.

+++ Piazolo informiert über Pläne für Schulstart +++

Nach der Sondersitzung des bayerischen Kabinetts informiert Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag (13 Uhr) über die Regelungen zum Schulstart. Trotz des Endes der Weihnachtsferien am kommenden Montag sollen Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen bleiben. In allen Jahrgangsstufen soll es stattdessen Angebote für Distanzunterricht geben.

Piazolo muss sich seit einigen Wochen mit Rücktrittsforderungen und auch Kritik aus der Regierung auseinandersetzen. Grund ist die instabile Online-Lernplattform Mebis, die vor den Weihnachtsferien wie schon im Frühjahr dem Ansturm von Schülern im Distanzunterricht nicht gewachsen war. Söder hatte ihm im Dezember indirekt eine Frist gesetzt, dass das System nach den Weihnachtsferien einwandfrei laufen müsse.

+++ RKI: 15 Städte und Landkreise mit Inzidenz über 200 +++

In Bayern haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag 15 Städte und Landkreise über der kritischen Marke von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen gelegen. Ab dieser Grenze soll die Regel gelten, die den Aktionsradius von Menschen in Corona-Hotspots auf 15 Kilometer um den Wohnort herum begrenzen soll.

Die höchste Inzidenz in Bayern wies am Donnerstag laut RKI der Landkreis Wunsiedel mit 291,8 auf, gefolgt von der Stadt Hof (264,0) und den Landkreisen Berchtesgadener Land (256,8) und Passau (239,8). Die niedrigsten Werte hatten den RKI-Zahlen zufolge die Städte Amberg (33,2) und Bamberg (37,5) sowie die Landkreise Ost- (46,7) und Oberallgäu (49,4). Bayernweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 121,7. Der Freistaat liegt damit deutschlandweit auf Platz sieben hinter den noch stärker betroffenen Ländern Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen und Berlin.

Das RKI weist allerdings weiter darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden.

+++ Inzidenz für München sinkt weiter +++

Die Corona-Inzidenz für München sinkt weiter. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, beträgt der Wert für die bayerische Landeshauptstadt 113,1 (Stand: 07.01.2021, 0 Uhr).

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln", so das RKI.

+++ Camping-Kühlboxen für Corona-Impfstoff +++

Mit Camping-Tiefkühlboxen hat Bayern Corona-Impfdosen beim Transport gekühlt. Der Freistaat habe 305 elektrische Kühlboxen beschafft, bestätigte ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch. 93 Boxen seien zum Einsatz gekommen. Zuerst hatte der "Spiegel" über die Camping-Boxen berichtet, die laut Hersteller eigentlich für Lebensmittel und Getränke gedacht sind.

Das Gesundheitsministerium wies Kritik zurück, wonach die verwendeten Boxen nicht für den Impfstoff geeignet seien. Die Boxen seien nur für den kurzen Transport zwischen Impfzentren und Alten- und Pflegeheimen gedacht, betonte der Sprecher. Der Impfstoff müsse dafür nach Angaben des Herstellers Biontech nur bei zwei bis acht Grad gekühlt werden. Vorschriften zu den Transportbehältnissen gebe es nicht.

Für den Transport der Impfstoffe von den Impfstofflagern zu den Impfzentren seien die Camping-Kühlboxen nicht vorgesehen, hieß es weiter. Dafür gebe es eigene Transport- und Kühltechnik, die ein Logistikdienstleister übernehme.

Doch bei den allerersten Lieferungen am 26. und 28. Dezember habe Bayern nur sehr wenig Impfstoff bekommen. Die Aufteilung und den Transport habe der Dienstleister nicht übernehmen können. Aus diesem Grund seien die Camping-Kühlboxen "außerplanmäßig" bei der überregionalen Verteilung des Impfstoffs eingesetzt worden, erklärte der Sprecher. Die richtige Temperatur sei dabei aber immer überprüft worden. Die Pannen beim Transport und der Kühlung des Impfstoffs in Oberfranken und Schwaben sind laut Ministerium durch Handhabungsfehler passiert. "Die Kühlboxen selbst haben nach allen vorliegenden Erkenntnissen einwandfrei funktioniert", hieß es weiter.

+++ Abholservice erlaubt +++

Bayern erlaubt dem Einzelhandel nun auch den Abholservice Click&Collect. Online-Bestellungen dürfen künftig im Laden abgeholt werden, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in München sagte. "Das ist für viele Händler, gerade auch für den kleineren Einzelhandel, vielleicht der letzte Strohhalm."

In anderen Bundesländern war der Service bislang schon erlaubt. Bayern hatte davon bislang aber aus Angst vor Kundenansammlungen vor den Geschäften Abstand genommen. "Ich appelliere an die Bürger, diese Angebote anzunehmen" - und nicht nur bei den großen internationalen Online-Plattformen zu bestellen, sagte Aiwanger. "Wenn Corona rum ist, wollen wir nicht ein großes Ladensterben festgestellt sehen."

+++ Mutiertes Virus in Bayern nachgewiesen +++

Die in Großbritannien verstärkt aufgetretene, mutierte Form des Coronavirus ist nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch im Freistaat nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium habe ihn am Vorabend über den Fall einer infizierten Reiserückkehrerin aus Großbritannien informiert. "Dieses mutierte Virus macht große Sorge, weil es aggressiver in der Verbreitung ist", sagte Söder. Das mutierte Virus bedeute in der ohnehin angespannten Situation ein Zusatzrisiko.

+++ Söder: Faschingsferien in Bayern werden abgesagt! +++

In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.

+++ Söder baut Kabinett um +++

Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) soll neuer bayerischer Gesundheitsminister werden. Die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) werde in die Staatskanzlei wechseln, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München.

Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU). © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

+++ Bayerisches Kabinett beschließt schärfere Corona-Regeln +++

Erwartungsgemäß hat das bayerische Kabinett den seit Mitte Dezember bestehenden Corona-Lockdown in Bayern bis Ende Januar verlängert und teilweise verschärft. Der Ministerrat stimmte am Mittwoch in einer Sondersitzung per Videoschalte dem Beschluss von Bund und Ländern vom Vortag zu.

Damit bleiben in Bayern ab kommendem Montag, 11. Januar, nicht nur weiterhin weite Teile des Handels, der Hotellerie und der Gastronomie geschlossen, sondern trotz Ende der Weihnachtsferien auch Schulen und Kindergärten. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen – allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie Söder sagte. Abhängig vom Infektionsgeschehen wird ab Februar eine Rückkehr zum Präsenzunterricht - nach Jahrgangsstufen gestaffelt - angestrebt.

Zudem gilt ab Montag auch für die Menschen in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer rund um ihren Wohnort aufhalten – Einkäufe sind davon aber ausgenommen. Dadurch sollen primär touristische Ausflüge verhindert werden.

Um die Zahl der Kontakte und damit die Gefahr möglicher Ansteckungen mit dem Coronavirus zu reduzieren, sind ab Montag nur noch Treffen mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes gestattet. Bisher galt dies für bis zu fünf Personen eines anderen Hausstandes.

+++ Testzentrum am KVR: So hoch war die Positiv-Quote vor Weihnachten +++

Kurz vor Weihnachten ließen besonders viele Münchnerinnen und Münchner einen Corona-Schnelltest machen, berichtet Dr. Bruce Reith. Er führt im Strom-Club am KVR ein Testzentrum.

Der AZ liegen exklusiv die Zahlen vor: Zwischen dem 21. und 24. Dezember wurden dort 4.078 Abstriche genommen. Aber nur 23 Personen wurden positive Ergebnisse ausgestellt, was einer Quote von 0,56 Prozent entspricht. "Man merkte, dass sich viele Münchner vor dem Besuch bei der Familie an Weihnachten prophylaktisch testen lassen wollten, um zusätzliche Sicherheit beim Feiern mit der Verwandtschaft zu haben", so der Mediziner zur AZ. Im Zeitraum von 1. und 19. Dezember lag die Positiv-Quote noch bei 2,81 Prozent. Aktuell liegt sie bei 1,71 Prozent.

+++ Handel fühlt sich im Stich gelassen: "Es ist ein Skandal" +++

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar geeinigt. Auch der Handel ist massiv von der neuen Entscheidung betroffen, viele Geschäfte müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Der Handelsverband Bayern (HBE) fühlt sich im Stich gelassen und fordert finanzielle Unterstützung. "Es ist ein Skandal, dass der Handel in der Krise weiter allein gelassen wird", sagt HBE-Präsident Ernst Läuger. "Denn die in der Vergangenheit groß angekündigten Milliardenhilfen für den stationären Handel kommen nicht zur Auszahlung."

+++ Inzidenz für München sinkt weiter +++

Die Corona-Inzidenz für München sinkt weiter. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, beträgt der Wert für die bayerische Landeshauptstadt 121,8 (Stand: 06.01.2021, 0 Uhr).

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel beachtet werden müssen. In diesen Tagen hätten weniger Menschen einen Arzt aufgesucht, dadurch wurden weniger Tests gemacht, wodurch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln", so das RKI.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Bewegungseinschränkungen: 24 bayerische Kreise betroffen +++

Mindestens 24 der 96 Stadt- und Landkreise in Bayern sind derzeit von einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen betroffen. Darunter fallen nach Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 5. Januar, 0 Uhr) etwa die Städte Nürnberg, Coburg, Hof, Bayreuth, Fürth und Landshut aber auch die Landkreise Berchtesgadener Land, Passau, Regen oder Deggendorf.

Bund und Länder verständigten sich am Dienstag in Berlin darauf, dass in Gebieten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern vom Wohnort eingeschränkt werden. Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern - sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge stellen dem Beschluss zufolge explizit keinen triftigen Grund dar.

+++ Söder befürchtet hohe Corona-Dunkelziffer +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigt sich gut eine Woche nach dem Impfstart in Deutschland besorgt über die Impfbereitschaft. "Es ist nicht so, dass die Impfquote extrem hoch ist", sagte Söder nach ersten Erfahrungen in Alten- und Pflegeheimen. Es ergebe sich ein "differenziertes Bild" sowohl bei Heimbewohnern als auch beim Pflegepersonal. Er gehe davon aus, dass noch stärker als bisher für das Impfen gegen das Coronavirus geworben werden müsse.

Söder wies erneut auf die Problematik von Reiserückkehrern aus Risikogebieten hin. Die bayerische Grenzpolizei habe 1.300 Fälle an den Grenzen festgestellt, die an die Gesundheitsbehörden gemeldet werden mussten und wo eine Nachverfolgung nötig sei. Die jetzt auch vom Bund übernommene doppelte Teststrategie - also das Testen unmittelbar bei der Einreise und anschließende Quarantäne, die erst nach fünf Tagen durch einen weiteren negativen Test abgelöst werden kann, hätte bereits früher eingeführt werden können, sagte Söder.

+++ Dehoga Bayern: Immer mehr Wirte verzweifeln +++

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat die erneute Verlängerung des Lockdowns kritisiert. Corona-Bekämpfung und "ein offenes Gastgewerbe mit Hygienekonzepten stehen nicht im Widerspruch. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems", teilte der Verband am Dienstag mit. Angesichts der andauernden Schließungen "nimmt allerdings in weiten Teilen des Gastgewerbes die Verzweiflung überhand".

"Der Lockdown kann nicht ewig ohne eine echte Perspektive verlängert werden. Wir erwarten Planbarkeit und Verlässlichkeit politischer Entscheidungen", so der Wirteverband. Lang versprochene finanzielle Entschädigungen wie die Novemberhilfe müssten endlich bei den Betrieben ankommen. Und Betriebe, die bislang durch alle Raster gefallen seien, bräuchten auch Hilfe.

+++ Bayerns FDP-Chef Föst: "Müssen Virus eindämmen, nicht Menschen"

Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen kritisiert Bayerns FDP-Chef Daniel Föst das Vorgehen der Verantwortlichen: "Die Regierung setzt die falschen Prioritäten. Wir müssen das Virus eindämmen, nicht die Menschen. Ein an den Wohnort gekoppelter Bewegungsradius entbehrt jeglicher Logik. Für ihn ist dies "ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff".

Außerdem fordert Föst "schnellstmöglich einen nationalen Impfgipfel" und ruft dazu auf, die Möglichkeiten auszuloten, wie die Produktionskapazitäten erhöht werden können. Föst weiter: "Trotz monatelangem Hickhack gehen die Zahlen kaum runter. Für Kultur, Handel und Gastronomie fehlt bis jetzt, trotz verhältnismäßig geringem Infektionsgeschehen, jegliche Zukunftsperspektive. Wie geht es nach dem 31. Januar weiter?"

+++ Lockdown bis Ende Januar verlängert! +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, l.) und Michael Müller (SPD, r.), Regierender Bürgermeister von Berlin, kurz vor der Pressekonferenz nach den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen. © Michael Kappeler/dpa

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert. Auch Schulen und Kitas bleiben bis mindestens Ende Januar geschlossen. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag in Berlin verständigt, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht.

Zudem werden die Kontaktbeschränkungen verschärft: Künftig sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

Neu sind die Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte bei der Pressekonferenz am Abend, dass Tagesausflüge keinen triftigen Grund darstellen würden.

Auch die Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden noch einmal verschärft. Ab dem 11. Januar müssen sie nicht nur für zehn Tage in Quarantäne, sondern sich auch 48 Stunden vor oder unmittelbar nach Einreise zwingend auf das Virus testen lassen.

+++ Rund 82.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft +++

In Bayern sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bis Dienstag rund 82.000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Hälfte der knapp 210.000 gelieferten Impfdosen für Bayern werde für die erforderliche zweite Impfung bereitgehalten. "Nun ist es wichtig, dass wir regelmäßig neuen Impfstoff geliefert bekommen, damit wir möglichst viele Menschen schützen und Termine vergeben können", betonte Huml. Am kommenden Freitag sollen laut Ministerium weitere 107.000 Impfdosen im Freistaat eintreffen.

Die Kritik der FDP an Bayerns Impfstrategie wies Huml zurück. "Die Zahlen zeigen, dass Bayern die Corona-Impfungen gut vorbereitet hat. Klar ist auch: Forderungen nach einer Lockerung der Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Infektionen sind derzeit völlig fehl am Platz." Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hatte in einem Zeitungsinterview den Impfstart als Katastrophe bezeichnet und die Ausgangsbeschränkungen als unverhältnismäßig kritisiert.

+++ Corona-Lockdown: Kommen jetzt Bewegungseinschränkungen? +++

Vor den Beratungen zur Verlängerung des Corona-Lockdowns haben Bund und Länder teilweise kontrovers über noch offene Fragen diskutiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen wurde am Dienstagvormittag unter anderem diskutiert, ob es in Kreisen mit einer hohen Neuansteckungsrate Einschränkungen des erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort geben soll. Es war aber noch offen, ob der Punkt wirklich in das Beschlusspapier aufgenommen wird. Eine Entscheidung sollte es erst in der Runde der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag geben. Der ursprünglich für 11 Uhr geplante Auftakt wurde um zwei Stunden nach hinten geschoben.

Nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" soll Merkel den Vorschlag am Montagabend in einer Vorbesprechung unterbreitet haben. Zuvor hatte in einer weiteren Runde auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Expertin des Max Planck Instituts erklärt, dass es zur Senkung der Infektionszahlen "möglicherweise" eine "Stay-at-home"-Anordnung beziehungsweise einen eingeschränkten maximal fünf Kilometer großen Bewegungsradius um den Wohnsitz brauche. Eingeschränkte Bewegungsradien gibt es in Deutschland bisher nur in Sachsen, hier dürfen sich die Menschen maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.

+++ Polizeigewerkschaft bekräftigt Wunsch nach Demo-Verbot +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern hat ihre Forderung bekräftigt, Demonstrationen während des Corona-Lockdowns generell zu verbieten. Nur wenn alle Demos verboten seien, könne die Polizei aufgrund einer klaren Rechtslage gegebenenfalls einschreiten, teilt die Gewerkschaft in einem Schreiben mit. Die GdP hatte bereits vor dem Jahreswechsel eine solche Maßnahme gefordert. Nach dem Nichteinschreiten der Polizei bei einer Corona-Demo am vergangenen Sonntag in Nürnberg war die Polizei in die Kritik geraten.

+++ Zu wenig Impfdosen: Stadt München fordert Geduld +++

Münchner über 80 erhalten in den kommenden Tagen Post von der Stadt. Sie hat am Montag einen Brief verschickt, um die Betroffenen über das Vorgehen bei der Corona-Impfung zu informieren.

Auf einen genauen Termin müssen die Empfänger aber vorerst warten. "Da zu Beginn der Impfstoff nicht in der Menge verfügbar ist, um gleichzeitig alle Menschen einer Prioritätsgruppe zu impfen, möchten wir Sie um etwas Geduld bitten", heißt es in dem Schreiben. Um einen Termin brauche man sich nicht selbst zu kümmern, über diesen werde man in einem weiteren Brief informiert.

Wer, wann, wo? Alle Infos rund um die Corona-Impfung in München finden Sie hier!

+++ Bayerns FDP-Chef fordert Ende der Ausgangsbeschränkungen +++

Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hält die strengen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat für unverhältnismäßig und wenig wirksam. "Bayerns Sieben-Tage-Inzidenz ist schlechter als in vielen anderen Bundesländern, wo die Maßnahmen weniger streng sind", sagte Föst der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag).

"Wenn man Weihnachten mit den Schwiegereltern feiert, ist es dem Virus egal, ob man um 21.00 Uhr mit dem Auto nach Hause fährt oder um 23.00 Uhr." Die Staatsregierung versage in zentralen Bereichen der Corona-Bekämpfung, beim Schutz "der Bewohner in Pflege- und Seniorenheimen, ebenso wie beim Schulunterricht und der Kinderbetreuung", sagte Föst. "Auch der Impfstart war eine Katastrophe." Die Schließung der Gastronomie habe nichts gebracht. "Wir können nicht immer die gesamte Gesellschaft lahmlegen. Wir müssen gezielt die Infektionsquellen ausschalten", forderte er.

+++ Umfrage: Nur ein Viertel glaubt an Wirksamkeit des Lockdowns +++

Die große Mehrheit der Bayern betrachtet einer aktuellen Umfrage zufolge die derzeitigen Corona-Maßnahmen als wenig wirkungsvoll. Mit dem noch vor Weihnachten beschlossenen harten Lockdown werde man "die Lage weiterhin nicht in den Griff bekommen", sagten 72 Prozent der vom GMS-Institut für den Fernsehsender Sat.1 Bayern Befragten. Nur 24 Prozent erwarten einen Erfolg.

Zwei Drittel der Befragten im Freistaat sagten, sie hätten inzwischen den Überblick über die Corona-Vorschriften verloren. Ebenfalls zwei Drittel erklärten sich bereit, sich impfen zu lassen - nur knapp ein Drittel will das nicht.

+++ Bericht: Lockdown soll bis Ende Januar verlängert werden +++

Bund und Länder sollen sich einem " "-Bericht zufolge einig sein: Der "harte" Lockdown in Deutschland soll bis zum 31. Januar verlängert werden. Eine endgültige Entscheidung erfolgt beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag (5. Januar).

Aktuell gilt der Lockdown bis zum 10. Januar, doch bereits in den vergangenen Tagen haben sich mehrere Ministerpräsidenten für eine vorzeitige Verlängerung eingesetzt – unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

+++ 7-Tage-Inzidenz laut RKI erneut gesunken +++

Die Corona-Inzidenz für München ist gesunken. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 133,1 (Stand: 04.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 141,2. Da laut der Stadt München am 02.01. wie auch schon am 26.12. keine Fallerfassung stattfand, dürfte der tatsächliche Wert für die Landeshauptstadt höher sein.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Gefängnis-Insassen brauchen mehr psychologische Betreuung +++

In der Corona-Krise steigt in bayerischen Gefängnissen der Bedarf nach einem Gespräch mit Seelsorgern. "Die Gefangenen suchen schon verstärkt Kontakt zu den Seelsorgern und Seelsorgerinnen", beobachtete Mario Kunz, Gefängnisseelsorger in der JVA Nürnberg und Vorsitzender der Konferenz für Katholische Gefängnisseelsorge in Bayern. "Viele sind noch mehr als sonst verunsichert, manche erfahren Kraft aus dem Glauben." Auch unter den Angestellten hätten Verunsicherungen und Ängste zugenommen.

Etwas mehr Gespräche als sonst registrierte Felix Walter, Gefängnisseelsorger in München-Stadelheim und Vorsitzender der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in Bayern. Vor allem aber hätten sich die Themen der Gespräche verändert. "Der Fokus von vielen Gefangenen ist jetzt mehr bei den Angehörigen: Wie geht es ihnen? Sind sie krank? Verlieren sie in der Krise ihre Arbeit?"

+++ Piazolo: Bayerischer Sonderweg möglich +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. © Peter Kneffel/dpa

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat sich gegen eine Öffnung von Bayerns Schulen nach Ferienende am 10. Januar ausgesprochen. "Wenn ich mir die aktuellen Infektionszahlen ansehe, gehe ich nicht von einem allgemeinem Präsenzunterricht für alle aus", sagte Piazolo der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

Sollten die Beratungen und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz aller Bundesländer an diesem Montag sowie der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nicht den bayerischen Vorstellungen entsprechen, kann sich Piazolo einen bayerischen Sonderweg für die Schulen vorstellen. "Bildung ist Ländersache, es kann durchaus sein, dass Bayern am Ende eigene schulpolitische Vorstellungen umsetzt."

+++ 61.000 Menschen in Bayern geimpft +++

In Bayern waren am Sonntagmorgen mehr als 61.000 Menschen mit der ersten Impfdosis gegen das Coronavirus versorgt. Das sagte der Staatssekretär und Leiter der Corona-Taskforce im bayerischen Gesundheitsministerium, Klaus Holetschek (CSU), am Sonntag der Deutschen Presse Agentur.

In Bayern wird wie in ganz Deutschland seit dem 27. Dezember gegen das Virus geimpft. Zunächst sind derzeit Bewohner von Altenheimen und Bedienstete aus dem Gesundheits- und Pflegebereich an der Reihe. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte noch am Samstag von mehr als 43.000 Geimpften in Bayern gesprochen.

+++ Söder fordert Lockdown-Verlängerung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Stefanie Loos/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Verlängerung der bis 10. Januar befristeten Corona-Beschränkungen um weitere drei Wochen. "Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", sagte er der " " vor der für Dienstag geplanten Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

"Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. Dabei sind die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch gar nicht absehbar." Dies könne man erst Mitte Januar genau beurteilen, sagte Söder. "Wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben. Das war die Schwäche der Corona-Politik in Deutschland: zu spät begonnen und zu früh aufgehört."

Am Dienstag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder die Situation besprechen. Dabei soll auch entschieden werden, ob der aktuelle Lockdown nach dem 10. Januar fortgesetzt wird.

+++ Münchner Virologin: Mehr Impfdosen aus Impfstoff-Konzentrat gewinnen +++

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer hat sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie dafür stark gemacht, den vorhandenen Impfstoff besser auszunutzen. "Was man vielleicht noch machen könnte: Man kann aus einer Ampulle dieses Impfstoffes nicht nur fünf, sondern sechs Dosen gewinnen. Das wären schon mal 20 Prozent mehr", sagte die Professorin von der Technischen Universität München am Samstag dem Bayerischen Rundfunk.

Der Impfstoff des Herstellers Biontech wird als Konzentrat geliefert. Aus einer Konzentrat-Ampulle sollen fünf Impfstoff-Dosen gewonnen werden können, sie enthalten aber nach ersten Erfahrungen etwas mehr, was die Entnahme einer sechsten Dosis ermöglicht.

Einen Verzicht auf die zweite Impfung etwa drei Wochen nach der ersten hält die Virologin dagegen nicht für praktikabel. Ein solches Vorgehen müsste erst durch neue Studien gestützt werden und dann ein Zulassungsverfahren passieren. Entsprechende Überlegungen wurden zuletzt aus Großbritannien bekannt.

+++ 43.000 Menschen in Bayern haben Impfdosis erhalten +++

Es holperte und polterte - und es hagelt Kritik. Dennoch hält Bayerns Gesundheitsministerin den Corona-Impfstart im Freistaat für gelungen. 43.000 Menschen haben inzwischen die erste Spritze erhalten.

In Bayern waren am Samstag nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) rund 43.000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft. Es sei jetzt wichtig, dass rechtzeitig und regelmäßig neuer Impfstoff angeliefert werde, sagte die Ministerin dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2).

Die meisten der Geimpften kamen in den ersten Tagen nach dem Impfstart am 27. Dezember aus der Gruppe der Bediensteten im Gesundheits- und Pflegewesen. Die zweite große Gruppe stellten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Senioren im Alter von über 80 Jahren, die zu Hause leben, kamen bisher vergleichsweise selten zum Zug. Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ Deutlich mehr illegale Autorennen im Corona-Jahr +++

Deutlich mehr illegale Autorennen als im Vorjahr hat es 2020 in Bayern gegeben. Bis Mitte Dezember sei in 466 Fällen mit Bezug zu den Rennen ermittelt worden, teilte ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums mit. 2019 seien es 311 Fälle gewesen.

Die Polizei hat eine Theorie zur Erklärung des Anstiegs: "Im Pandemiejahr 2020 wurden gewohnte und beliebte Freizeitaktivitäten für junge Leute unmöglich oder zumindest erschwert", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Nord.

Parkplatztreffen seien für die überwiegend 18- bis 25-jährigen Beteiligten legale Möglichkeiten des Zusammenkommens gewesen. Zudem hätten sie vermehrt "erlebnisorientierte Aktivitäten" rund um das Thema Auto für sich entdeckt.

+++ 6.000 Hochzeiten weniger in Bayern 2020 +++

Bayernweit schlossen 2020 von Januar bis Ende Juni rund 22.600 Paare den Bund fürs Leben. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 6.000 mehr, geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Städte wie Regensburg, Bamberg, Augsburg und Nürnberg bestätigen die Zahlen. Auch in München verzeichnete das Standesamt mit Stand November für 2020 rund 500 Trauungen weniger als im Vorjahr. 300 Termine seien wegen Corona abgesagt worden.

Ungewöhnlich findet die Verwaltung diese Zahlen aber nicht. Das entspreche einer normalen alljährlichen Schwankungsbreite. Ähnlich war die Lage in Passau, wo die Stadt für 2020 mit bis zu 380 Trauungen rechnete - "ein durchschnittlicher Wert der letzten Jahre", wie es hieß.

+++ 52 Todesfälle in Bayern seit Donnerstag +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist am Neujahrstag um 3.743 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Am Freitag vergangener Woche, ebenfalls ein Feiertag, waren 2.758 Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg seit Donnerstag um 52 auf 6.766.

Das Robert Koch-Institut wies allerdings darauf hin, dass eine Interpretation der Daten momentan schwierig sei. Während der Feiertage und um den Jahreswechsel werden wahrscheinlich weniger Menschen getestet und möglicherweise übermitteln nicht alle Ämter ihre Daten.

+++ Handelsverband befürchtet Ladensterben +++

Der Handel rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen in Deutschland. "Ich fürchte, dass die Läden am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürfen. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, wird bis dahin wohl nicht zu erreichen sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Handel fühlt sich in der Krise alleingelassen: "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind", so Geth. Dadurch habe der Einzelhandel keinen ausreichenden Zugang zu Staatshilfen. "Bis zu 50.000 Geschäfte" stünden bundesweit vor der Schließung.

"Viele Händler versuchen zur Zeit, im Internet ein zweites Standbein aufzubauen, aber das ist enorm schwierig", betonte Genth. Die größte Schwierigkeit für einen Händler sei es, im Internet gefunden zu werden.

+++ München-Inzidenz bleibt konstant hoch +++

Die Corona-Inzidenz für München ist konstant geblieben. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 181,3 (Stand: 02.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz nahezu gleichauf mit 181,4.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Weniger Ausflügler in Bayern unterwegs +++

Im Gegensatz zu den Tagen um Weihnachten war das Ausflugsgeschehen in Bayern am Neujahrstag vergleichsweise ruhig. Den Polizeipräsidien Oberbayern Süd, Schwaben Süd/West und Niederbayern lagen bis zum Nachmittag keine Meldungen über größere Menschenansammlungen oder zugeparkte Straßen vor. Eine Sprecherin der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen beurteilte das Fahrgastaufkommen als "sehr übersichtlich" trotz Sonnenscheins und der am Freitag im Ort gastierenden Vierschanzentournee.

Im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, in beliebten Ausflugsregionen mehr Präsenz zu zeigen und Parkverbote zu kontrollieren. Außerdem wurden Ausflügler aufgefordert, Fahrten in viel besuchte Gebiete zu überdenken. Im Lockdown sind alle Skigebiete in Bayern geschlossen, allerdings gingen in den zurückliegenden Tagen viele Menschen mit Schlitten und Tourenski in die Berge.

+++ Mehr Polizeieinsätze über Silvester – wegen Corona-Kontrollen +++

Die meisten Menschen in Bayern haben sich nach Angaben des Innenministeriums über den Jahreswechsel an die Corona-Regeln gehalten. "Es war ein guter Start ins neue Jahr 2021", teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München mit.

Die Polizei rückte im Freistaat von Silvesterabend bis Neujahrsmorgen zu fast 2.900 Einsätzen aus – rund 400 mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür seien die verstärkten Kontrollen gewesen, sagte Herrmann. Die Polizei zählte in Bayern rund 2.000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, davon fast 750 gegen Kontaktbeschränkungen und rund 70 gegen die Maskenpflicht.

+++ Rund 3.700 Corona-Neuinfektionen in Bayern +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist am Neujahrstag um 3.743 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Am Freitag vergangener Woche, ebenfalls ein Feiertag, waren 2.758 Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg seit Donnerstag um 52 auf 6.766.

Das Robert Koch-Institut wies allerdings darauf hin, dass eine Interpretation der Daten momentan schwierig sei. Während der Feiertage und um den Jahreswechsel werden wahrscheinlich weniger Menschen getestet und möglicherweise übermitteln nicht alle Ämter ihre Daten.

Fallzahlen in München

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter flourish über den Consent-Anbieter verweigert Auch in München sind die Zahlen in der Herbstwelle noch einmal deutlich gestiegen. In der Landeshauptstadt sind mittlerweile über 400 Menschen gestorben.

+++ Lockdown-Ende am 10. Januar? Söder ist "sehr skeptisch" +++

Bayers Ministerpräsident Markus Söder. © Armin Weigel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns oder umfassende Lockerungen gebremst. "Wir müssen jetzt einfach die Zahlen nachhaltig senken. Daher bin ich sehr skeptisch, schon ab 10. Januar wieder Öffnungen in Aussicht zu stellen", sagte Söder wenige Tage vor den erneuten Bund-Länder-Beratungen der Deutschen Presse-Agentur.

Söder forderte einen weiterhin entschlossenen Kampf von Bund und Ländern gegen das Virus. "Wir wissen nicht, ob wir im Frühjahr Dank oder Quittung dafür bekommen. Aber wenn wir aus Ängstlichkeit nicht entscheiden würden, dann hätten wir unseren Auftrag verfehlt", sagte er. "Es kommt jetzt nicht darauf an, die bequemste Lösung zu finden, sondern die wirkungsvollste."

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem bundesweiten Lockdown, der zunächst bis 10. Januar befristet ist, weitergeht.

+++ München-Inzidenz steigt erneut +++

Die Corona-Inzidenz für München ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut in der Nacht auf Neujahr mitteilte, steht der Wert für die bayerische Landeshauptstadt nun bei 181,4 (Stand: 01.01.2021, 0 Uhr). Am Vortag betrug die Inzidenz noch 173,0.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Silvester in München: Verstöße gegen die Ausgangssperre +++

Der Marienplatz in der Silvesternacht: Bis auf ein paar Polizisten ist er menschenleer. © Sven Hoppe/dpa

Die Münchner Polizei hat eine erste Zwischenbilanz zur Silvesternacht gezogen. Bei über 500 Einsätzen ging es in mehr als 150 Fällen um Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre. Weitere Details gibt es hier.

+++ 32.000 Menschen in Bayern gegen das Coronavirus geimpft +++

Rund 32.000 Menschen in Bayern haben sich bislang gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit habe sich innerhalb kürzester Zeit die Zahl der Impfungen beinahe verdoppelt, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag in München mit.

Bis Mittwochnachmittag seien an Bayern rund 102.000 Impfdosen ausgeliefert worden. Damit könnten nun mehr als 50.000 Menschen geimpft werden. Für einen vollen Impfschutz muss sich jeder zweimal impfen lassen.

+++ 700 Freiwillige wollen in Kliniken und Heimen helfen +++

Der reaktivierte Pflegepool für Freiwillige zur Hilfe in der Corona-Krise ist nach Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) gut gestartet. Bislang hätten sich 679 Menschen gemeldet, die in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern aushelfen wollten.

Mit dem erneuten Eintreten des Katastrophenfalls in Bayern war auch der Pflegepool reaktiviert worden. Er läuft über eine Plattform der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, die auch für die Vermittlung zuständig ist. Alle Fachkräfte, die aktuell nicht in der Pflege arbeiteten und nicht zu einer Risikogruppe gehörten, sollten sich zur freiwilligen Unterstützung der Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser melden, hatte Huml Mitte Dezember beim Start des Pflegepools gesagt.

+++ Corona-Maßnahmen: Weniger Infektionskrankheiten in Bayern +++

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben einen positiven Nebeneffekt: Sie verhindern auch die Ausbreitung anderer Infektionskrankheiten. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es seit Anfang Oktober 30 Grippe-Fälle - im Vergleich zu 914 zum selben Zeitraum im Vorjahr. Die Zahl der vom Norovirus ausgelösten Darm-Infektionen lag 2020 bei fast 4.000. Das sind etwa 6.000 weniger als 2019.

Dieser rückläufige Trend könne mehrere Ursachen haben, sagte ein LGL-Sprecher. Dazu gehörten zum Beispiel häufiges Händewaschen, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die geschlossenen Kitas, Schulen, Restaurants und Geschäfte. Wie sich die einzelnen Maßnahmen auf die Infektionszahlen auswirkten, könne aber nicht gesagt werden. Außerdem sei unklar, wie stark sich diese auf die Grippesaison 2020/2021 auswirken werde, denn die Grippe-Welle stehe noch bevor. Diese beginne üblicherweise zwischen Anfang Januar und Anfang Februar.

+++ Inzidenz-Wert nach Weihnachten gestiegen +++

Der Inzidenz-Wert ist um zehn Zähler angestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet in der Nacht auf Silvester einen Inzidenz-Wert von 173,0 (Stand 31.12.2020, 0 Uhr). Am Vortag lag dieser noch bei 163,0.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt München stand am Vormittag noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Wird der Lockdown verlängert? +++

Wie " " berichtet, soll der Lockdown nicht wie geplant am 10. Januar enden, sondern um zwei oder sogar drei Wochen verlängert werden. Das soll die Zeitung exklusiv aus einer Videoschaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun (48, CDU) und den Staatskanzlei-Chefs der Länder erfahren haben.

Die Verlängerung soll auf dem bevorstehenden Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am 5. Januar beschlossen werden. Laut Bericht sollen weite Teile des Einzelhandels sowie diverse Dienstleister definitiv weiterhin geschlossen bleiben, außerdem dränge das Kanzleramt auch darauf, die am 13. Dezember beschlossenen Schul-Maßnahmen weiter zu verlängern.

+++ Verschärfte Kontrollen an Silvester +++

In der Silvesternacht soll es angesichts der Corona-Pandemie verschärfte Polizeikontrollen im Freistaat geben. Das kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch an. Im Fokus soll dabei die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen und der Ausgangssperre ab 21 Uhr stehen. Die örtlichen Polizeiinspektionen würden von 800 Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die Corona-Lage sei weiterhin sehr kritisch, sagte der Minister. Er appelliert an die Einsicht und Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, die sich ja schon über die Weihnachtsfeiertage insgesamt sehr vorbildlich verhalten haben: Bleiben Sie daheim, verzichten Sie in diesem Jahr ausnahmsweise auf Party und Feuerwerk.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 30. Dezember.