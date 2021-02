Coronavirus-News: Druck auf Söder wächst - FDP droht mit Klage

Das Coronavirus grassiert weiter in Bayern und Deutschland. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 08.02.2021

+++ Vor MPK: Druck auf Söder wächst +++

Im Ringen über den weiteren Anti-Corona-Kurs wächst der Druck auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den Lockdown in Bayern zu lockern. Die Landtags-FDP drohte am Montag mit einer eigenen Klage gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, sollte die Staatsregierung diese über das kommende Wochenende hinaus verlängern wollen. Aber auch aus den Reihen der CSU und der Freien Wähler gibt es neue Forderungen nach Lockerungen oder Szenarien dafür. Wie es an den Schulen weitergeht, blieb nach einem Gespräch mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern erwartungsgemäß offen.

Am Mittwoch wollen Bund und Länder über mögliche Lockerungen beraten - vor dem Hintergrund sinkender Neuinfektionszahlen, aber wachsender Sorge vor einer Ausbreitung der mutierten Virusarten. Am Donnerstag will das bayerische Kabinett entscheiden, am Freitag der Landtag. Bereits am Dienstag gibt es aber eine Debatte im Landtag dazu.

+++ Tirol jetzt Risikogebiet +++

Österreich hat für das eigene Bundesland Tirol aufgrund der als brisant eingeschätzten Corona-Lage ab sofort eine Reisewarnung verhängt. Das erklärte die Bundesregierung am Montag in Wien. Zuletzt war es in dem an Bayern grenzenden Bundesland zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen südafrikanischen Coronavirus-Variante gekommen.

Alle nicht notwendigen Reisen nach Tirol sollen laut Appell unterlassen werden. Zudem fordert die Regierung alle Urlauber, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben, zu einem Corona-Test auf. Reisende aus Tirol sollen sich vor der Fahrt in ein anderes Bundesland ebenfalls testen lassen.

Nach Einschätzung von Experten, auf die sich die Bundesregierung stützt, liegen mittlerweile 293 belegte Fälle der zuerst in Südafrika entdeckten Mutation des Coronavirus in Tirol vor. Die Zahl der aktiven Fälle werde auf zumindest 140 geschätzt, hieß es.

+++ Lückenhafte Corona-Überprüfungen bei Flugpassagieren +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert höhere Bußgelder für Fluggesellschaften, die die Corona-Beförderungsauflagen missachten. Bei einem Besuch der Bundespolizei am Münchner Flughafen sagte Herrmann, dass allein hier vom 24. Januar bis einschließlich 4. Februar insgesamt 253 Verstöße wegen fehlender 'Digitaler Einreiseanmeldung' (DEA) und 210 Verstöße wegen fehlendem gültigen Corona-Testnachweis trotz entsprechender Verpflichtungen nach der Coronavirus-Einreiseverordnung festgestellt wurden.

Dazu kamen 317 Verstöße gegen das Beförderungsverbot gemäß der Coronavirus-Einreiseverordnung durch Fluggesellschaften. Herrmann forderte ein Bußgeld von mindestens 10.000 Euro pro Beförderungsverstoß.

+++ Free Now bietet kostenlose Impffahrten an +++

Der Mobilitätsanbieter Free Now unterstützt die Städte und Länder bei der Impfkampagne und bietet Impffahrten deutschlandweit in über 45 Städten an. Ab sofort werden alle Fahrten, die über die App gebucht werden und an einer Impfpraxis oder einem Impfzentrum enden, vom Unternehmen übernommen. Fahrgäste können die Fahrt wie gewohnt über die App bestellen, sich nach der Fahrt an den Kundenservice wenden und dort die Terminbestätigung des Impfzentrums oder der Praxis vorlegen. Der Betrag wird dann zurückerstattet.

+++ Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg +++



Ob das ein Vorbild für den Freistaat Bayern ist? Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat die dort geltende nächtliche Ausgangssperre gekippt. Dem Beschluss zufolge ist die von 20 bis 5 Uhr geltende pauschale Ausgangssperre wegen der erheblich verbesserten Pandemielage nicht mehr angemessen.

+++ Kultusminister trifft sich mit Schulvertretern +++

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) trifft sich am Montag mit Schüler-, Lehrer- und Elternvertretern und diskutiert über die Form des Unterrichts in Bayern. Angesichts des bislang bis zum 14. Februar befristeten Lockdowns und sinkender Infektionszahlen dürfte diesmal besonders rege über die Frage diskutiert werden, ob - und wenn ja, ab wann - welche Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulgebäuden unterrichtet werden.

Piazolo hoffe, dass es vor allem an Grund- und Förderschulen wieder mehr Präsenzunterricht geben werde. Zum 1. Februar durften die meisten Abschlussklassen in den Wechselunterricht zurückkehren - ein heftig umstrittener Schritt.

Corona-News vom 07.02.2021

+++ Söder geht von erneuter Lockdown-Verlängerung aus +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einer erneuten Verlängerung des Corona-Lockdowns in Deutschland aus. "Also ich glaube, grundsätzlich wird der Lockdown erstmal verlängert werden müssen", sagte Söder am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Es hat ja keinen Sinn, jetzt einfach abzubrechen. Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt auf einen Schlag alles öffnen, dann wären wir in zwei, drei Wochen vielleicht in einer schlimmeren Situation als vorher."

Söder zufolge habe man im vergangenen November den Fehler gemacht, nicht entschieden genug gehandelt zu haben. "Wenn wir jetzt zu früh aufhören, dann werden wir ein 'Stop and Go'-Verfahren haben. (...) Ich habe die Sorge, dass wenn wir jetzt einen Fehler machen, möglicherweise eine dritte Welle haben", stellte der CSU-Chef klar. "Ich rate dringend dazu, dass wir jetzt nichts überstürzen, dass wir nichts verstolpern."

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie – dann wird höchstwahrscheinlich auch die Verlängerung des Lockdowns beschlossen.

+++ Söder: "Auf Sicht fahren ist das einzige, was wirklich hilft"

Aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist ein detaillierter Stufenplan mit Corona-Öffnungsschritten nur schwer umsetzbar. "Ich warne aber jetzt schon ein bisschen davor, dass wir sozusagen durchexerzierte Stufenpläne mit acht, neun, oder zehn Stufen haben, die dann möglicherweise auf den Tag terminiert sind und dann nicht zu halten sind", sagte Söder am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin". "Das Auf-Sicht-fahren nervt. Aber das Auf-Sicht-fahren ist das einzige, was wirklich hilft. Denn der Herausforderer, vor dem wir stehen, - Corona - hält sich null an Termine, die wir setzen."

+++ Herrmann: Bayern verstärkt Grenzkontrollen +++

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, dehnt Bayern die Grenzkontrollen zu Österreich und Tschechien aus. Er habe eine verstärkte Schleierfahndung bei Grenzpendlern, Grenzgängern und Reiserückkehrern angeordnet, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem "Münchner Merkur" (Montag). Auch werde Bayerns Grenzpolizei verstärkt durch zusätzliche Einheiten der Bereitschaftspolizei.

"Die Corona-Lage ist immer noch sehr brenzlig, gerade mit Blick auf die hochansteckenden Corona-Mutationen", betonte Herrmann. "Daher müssen wir sehr genau die Einhaltung der strengen Corona-Einreiseregeln überwachen, vor allem an den Grenzen zu Tschechien und Österreich sowie auch an den Flughäfen."

+++ Österreich lockert Lockdown +++

Nach sechs Wochen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie öffnen in Österreich am Montag die Geschäfte wieder. Auch Kinder und Jugendliche dürfen - teilweise im Schichtbetrieb und mit Corona-Tests - wieder in die Schule gehen. Friseure können Kunden bedienen. Es gelten verschärfte Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer besonders schützenden FFP2-Maske wird nahezu überall Pflicht.

+++ Österreich verschärft Grenzkontrollen zu Nachbarländern +++

Österreich will aus Sorge vor der Verbreitung des Coronavirus Grenzkontrollen zu Deutschland und den weiteren Nachbarländern ab Montag massiv verschärfen. So sollen alle nicht notwendigen Reisen in der Pandemie verhindert werden, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.

"Die Grenzkontrollen dienen als Wellenbrecher für Infektionsketten, die gerade durch neue Virusmutationen immer gefährlicher werden", sagte Innenminister Karl Nehammer. Zu dem Thema habe Nehammer auch ein positives Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) geführt. Das Netz der Kontrollen an den Grenzen solle nun deutlich dichter werden.

+++ FDP: Verlängerung der Ausgangssperre ist "rechtswidrig" +++

Die FDP-Fraktion im bayerischen Landtag fordert regional differenzierte Öffnungsperspektiven für Kitas, Schulen und Einzelhändler sowie ein sofortiges Ende der landesweiten Ausgangsbeschränkungen. "Eine Verlängerung der Ausgangssperre über den 14. Februar hinaus hielten wir für rechtswidrig", sagte Fraktionschef Martin Hagen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Martin Hagen, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. © Sven Hoppe/dpa

Auch müssten die Anti-Corona-Maßnahmen angesichts sinkender Infektionszahlen regional angepasst werden. "Es kann nicht sein, dass in Regensburg mit einer Inzidenz unter 30 dieselben Einschränkungen gelten wie in Tirschenreuth mit einem Wert über 350." Die Lockerungen der gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Einschränkungen sollten sich an einem Stufenplan orientieren, dem die jeweiligen Ansteckungszahlen zugrunde liegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ CSU-Generalsekretär fordert verstärkte Grenzkontrollen +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume fordert verstärkte Grenzkontrollen, um einen erneuten Anstieg der Corona-Infektionen durch mutierte Viren aus dem benachbarten Ausland zu verhindern. "Die größte Gefahr geht nicht vom Friseur aus, sondern von der Grenze", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Wir müssen sicherstellen, dass eine besonders gefährliche dritte Welle mit dem mutierten Virus nicht wieder über unsere Grenzen nach Deutschland schwappt."

Markus Blume, CSU-Generalsekretär. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

"Österreich und Tschechien gefährden mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland", kritisierte Blume. "Deshalb brauchen wir mehr Kontrollen der Bundespolizei an allen Außengrenzen." Mit Blick auf die anstehende Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch schloss Blume Lockerungen aus. "Wir müssen beim aktuellen Kurs von Vorsicht und Umsicht bleiben. Wir sind nicht über den Berg."

+++ Corona-Impfung für Kinder: Hoffentlich im Sommer +++

Bisher ist noch keiner der Impfstoffe für Kinder zugelassen - ein Problem vor allem für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt jetzt einen geeigneten Impfstoff für Sommer in Aussicht.

Wie er laut " " in der digitalen Jahresauftakt-Klausur der hessischen Union am Freitagabend berichtete, gäbe es eine Reihe von Herstellern, bei denen Studien mit Kindern und Jugendlichen liefen: "Wir gehen davon aus - toi, toi, toi -, wenn die Dinge gut laufen, dass wir im Sommer auch einen Impfstoff haben, der eben dann Kinder und Jugendliche schützen kann."

Corona-News vom 06.02.2021

+++ Erste Astrazeneca-Impfdosen in Bayern eingetroffen +++

Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca ist in Bayern eingetroffen. "Die erste Charge enthält 52.800 Impfdosen", erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstagabend laut Mitteilung. Der Impfstoff solle nun bis auf eine geringe Sicherheitsreserve an die Impfzentren im Freistaat ausgeliefert werden. "Er soll so schnell wie möglich verimpft werden".

Sofern es bei den Zusagen von Astrazeneca für weitere Lieferungen bleibt, werden im Februar insgesamt rund 270.000 Impfdosen des Herstellers erwartet, heißt es in der Mitteilung weiter.

+++ Kostenlose Corona-Masken für Senioren am Marienplatz +++

Der LichtBlick Seniorenhilfe e.V. wird von Dienstag (9. Februar) bis einschließlich Donnerstag am Marienplatz kostenlose FFP2-Masken an Senioren/innen ab 60 Jahre verteilen. Die Ausgabe erfolgt jeweils von 9.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Dienerstraße. Die Masken können im ehemaligen Shop von München Ticket gegenüber dem Strumpfhaus Ludwig Beck abgeholt werden. OB Dieter Reiter hat für Mittwoch (11 Uhr) seinen Besuch angekündigt.

+++ Mehr als 1.000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Freilassing +++

Zu einer Demonstration gegen die gesetzlich angeordneten Anti-Corona-Maßnahmen sind am Samstag in Freilassing deutlich mehr Teilnehmer gekommen als vom Veranstalter erwartet. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zunächst nicht nennen, aber "es sind sicher mehr als 1.000 Menschen". Die Gruppierung "BGL steht auf" hatte für die Demo am Grenzübergang an der Saalach-Brücke 200 Teilnehmer angemeldet.

+++ Söder warnt vor überstürzten Corona-Lockerungen +++

"Wenn die Zahlen sinken, und das tun sie, dann haben wir mehr Perspektiven, dann gibt es auch Veränderungen und natürlich wieder zu mehr Freiheit und Normalität", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag auf dem vorwiegend online organisierten CDU-Landesparteitag in Hildesheim. Lockerungen müssten nicht übereilt, sondern in einem moderaten Prozess erfolgen, nötig seien Empathie und Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung, erklärte Söder mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs.

Söder weiter: "Sicherheit ist - glaube ich - am Ende der beste Ratgeber." Bei der Bewältigung der Corona-Epidemie sei Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern der Welt den richtigen Weg gegangen, sagte Söder. "Ich wünsche mir einfach, dass wir diesen Weg jetzt klug und besonnen weitergehen."

+++ HNO-Arzt: Mehr Hörstürze in Pandemie +++

Hörprobleme sind kein typisches Symptom einer Covid-19-Erkrankung - aber die Ohren können in der Pandemie dennoch in Mitleidenschaft gezogen werden. Es könne in der Krise vermehrt zu Hörstürzen und Tinnitus kommen, sagte Bernhard Junge-Hülsing, Landesvorsitzender des Berufsverbandes HNO in Bayern und Ärztlicher Koordinator zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis Starnberg. Der Stress etwa durch geschlossene Schulen, Sorgen um die Gesundheit, allgemeine Unsicherheit und fehlende Kontakte durch den Lockdown spiele dabei eine wesentliche Rolle.

Statistisch sei eine Zunahme von Hörstürzen allerdings nicht erfasst. "Wenn es bundesweite Angaben gibt, sind die durch die "Corona-Bias" nicht verwertbar, weil viele Patienten aus Angst vor Corona wegen einer Hörminderung und neu aufgetretenem Tinnitus nicht oder erst sehr spät, in Einzelfällen auch zu spät zum HNO-Arzt gegangen sind", sagte Junge-Hülsing.

+++ Dobrindt: Schulen bei Lockerungen nicht zwingend vorne +++

"Schnelle Lockerungen sehe ich noch nicht", betont CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU). Aber wenn man über die Reihenfolge von Lockerungsmechanismen diskutiere, "muss nicht zwingend die Schule zu Beginn stehen", sagte er dem "Münchner Merkur". Dobrindt: "Ich weiß, dass die Forderungen danach besonders stark sind und es dafür auch gute Gründe gibt, aber ein mögliches Infektionsgeschehen in den Schulen stellt aus meiner Sicht kein unwesentliches Risiko dar. Ich könnte mir Lockerungen beispielsweise bei körpernahen Dienstleistungen oder anderen Bereichen zu Beginn eher vorstellen."

+++ Stadt stundet Corona-geschädigten Betrieben Gewerbesteuer +++

Münchner Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind, bietet die Stadtkämmerei eine Stundung, Aus- oder Herabsetzung der fälligen Gewerbesteuervorauszahlungen an sowie eine Stundung anderer fälliger Leistungen. Das erleichterte Verfahren bei den Gewerbesteuervorauszahlungen ermögliche es Gewerbesteuerpflichtigen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation direkt bei der Stadt München die Anpassung oder Herabsetzung der Vorauszahlungen zu beantragen. Ein entsprechendes Antragsformular findet sich .

+++ Münchner Initiative: Nachhilfe für Schüler im Distanzunterricht +++

Bildungsexperten schlagen seit Wochen Alarm: Im Distanzunterricht verlieren viele Schüler den Anschluss - und zwar gerade dann, wenn die Eltern wenig Unterstützung bieten. Ein deutschlandweites Nachhilfe-Projekt von Münchner Studierenden springt deshalb in die Bresche. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ München-Inzidenz bleibt unter 50 +++

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in München liegt weiterhin unter dem Schwellenwert von 50. Das RKI weist für die Landeshauptstadt am Samstag einen Wert von 45,1 aus (Vortag: 46,9). Die bundesweit geltenden Einschränkungen bleiben aber weiter in Kraft.

Corona-News vom 05.02.2021



+++ Immer mehr Impfungen im Münchner Impfzentrum +++

Seit vergangenem Mittwoch hat das Münchner Impfzentrum auf dem Messegelände geöffnet, direkt am ersten Tag konnten 150 Menschen geimpft werden. Jetzt werden die Kapazitäten erhöht: Wie die Stadt mitteilt, gibt es für Donnerstag und Freitag bereits jeweils 450 Impftermine. Am Samstag und Sonntag wurden jeweils 800 weitere Termine zur Verfügung gestellt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Der reibungslose Impfstart im Impfzentrum hat gezeigt, dass wir bestens vorbereitet sind und auch an Tempo noch deutlich zulegen können, wenn wir entsprechende Impfstoffmengen zur Verfügung gestellt bekommen. Hierzu bleibe ich auch weiter im intensiven Austausch mit dem bayerischen Gesundheitsminister."

Seit dem Start der Corona-Schutzimpfungen am 27. Dezember hat die Stadt bislang rund 37.900 Impfdosen erhalten. Davon wurden bis einschließlich 4. Februar von den städtischen Impfteams insgesamt rund 21.800 Impfungen durchgeführt.

+++ Bayern bekommt fast eine Million Impfdosen binnen vier Wochen +++

Die 100 Impfzentren in Bayern werden in den nächsten vier Wochen mit fast einer Million Impfdosen der Hersteller Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna beliefert. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums auf dessen Webseite hervor. Allein Astrazeneca wolle im Februar und der ersten Märzwoche 504.000 Dosen nach Bayern liefern. Die ersten 52.000 sollen bereits an diesem Samstag ankommen. Bayern hat seit dem Impfstart am 27. Dezember vor allem in Altenheimen und an Personal des Gesundheitswesens gut eine halbe Million Impfdosen verabreicht. Rund 665.000 Dosen seien bis zum 2. Februar geliefert worden, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium.

+++ Landkreise an der Grenze haben weiter höchste Corona-Inzidenzen +++

Die bayerische Grenzregion zu Tschechien hat bundesweit nach wie vor die höchsten Corona-Neuinfektionszahlen. Nach den am Freitag veröffentlichten Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth mit 363,7 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen in Deutschland an der Spitze. Es folgten laut RKI der Landkreis Hof mit einem Wert von 337,5, die Stadt Hof mit 327,3 und der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge mit 287,7. Unter den zehn Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten bundesweit ist demnach auch der Landkreis Regen mit 217 Infektionen. Alle vier Landkreise grenzen an Tschechien, das von der Pandemie besonders stark getroffen ist.

Corona-News vom 04.02.2021

+++ Holetschek: Anzeichen für deutlich mehr Impfstoff im zweiten Quartal +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich in Bezug auf die Impfkampagne gegen das Corona-Virus ungeachtet erheblicher Anfangsschwierigkeiten optimistisch gezeigt. "Wichtig ist, dass der Impfstoff künftig verlässlich und regelmäßig fließt. Die Angaben, die wir vom Bund bekommen haben, stimmen mich zuversichtlich, dass wir spätestens im zweiten Quartal deutlich mehr bekommen werden", sagte Holetschek am Donnerstag in München.

Bayernweit seien inzwischen mehr als eine halbe Million Impfdosen gegen das Corona-Virus verabreicht worden. Mehr als 160.00 Menschen hätten die zweite Dosis erhalten und damit vollen Impfschutz, sagte der Minister. Das sei angesichts der unerwarteten Lieferverzögerungen des Impfstoffes eine gute Entwicklung.

+++ "Die Hütte brennt": Gastro-Protest in Bayern +++

Ein Bild vom Donnerstagabend: Kerzen in einem menschenleeren Biergarten in München. © Peter Kneffel/dpa

"Die Hütte brennt" – unter diesem oft verwendeten Motto haben Gastronomen in Bayern in ihren Wirtshäusern am Donnerstagabend die Lichter angeknipst. Damit wollten sie auf ihre desolate Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Die Wirte folgten einem Aufruf des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK), in der Nacht zum Freitag das Licht in ihren Betrieben brennen zu lassen. Der Verein unterstreicht damit die Forderung nach einer Öffnung der Gastronomie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vom 1. März an.

+++ Pädagogen an Schulen und Kitas bekommen Gratis-FFP2-Masken +++

Die Stadt München wird alle pädagogischen Fachkräfte in städtischen Kitas und Schulen mit FFP2-Masken ausstatten. Zwar sei man als Arbeitgeber in der Betreuung aktuell nicht dazu verpflichtet, jedoch wolle man mit dieser freiwilligen Leistung die Pädagogen bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen, meldet die Verwaltung.

+++ "CityPartner" warnt vor Pleitewelle in Münchner Innenstadt +++

Die Unternehmensvereinigung der Münchner Innenstadt "CityPartner" hat wirksame Hilfen für die Geschäfte in der Innenstadt gefordert. "Während die Unterstützung für die Gastronomie und die anderen Branchen der November- und Dezemberhilfen ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, fällt insbesondere der innerstädtische Einzelhandel hinten runter", erklärte Wolfgang Fischer, Geschäftsführer von "CityPartner".

Wolfgang Fischer. © privat

Die innerstädtischen Handelsunternehmen seien wegen fehlender Liquidität akut in ihrer Existenz bedroht, so Fischer weiter. Ohne wirksame Hilfen werde es für viele in der Münchner Innenstadt bald zu spät sein.

+++ Nach Aiwanger-Aussagen: Jetzt droht Zoff in der Koalition +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind sich in Sachen Corona-Lockerungen nicht ganz einig. © Jennifer Weese (dpa)

In der bayerischen Staatsregierung droht erneut ein Streit um den weiteren Kurs im Corona-Krisenmanagement. Nachdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag in einer Regierungsfragestunde im Landtag erklärt hatte, er sehe wegen der sinkenden Infektionszahlen Spielraum für Lockerungen, distanzierte sich kurz darauf die CSU um Ministerpräsident Markus Söder überaus deutlich davon.

"Das ist nicht die Haltung der Staatsregierung. Wir entscheiden nach der Konferenz der Ministerpräsidenten", sagte der Chef der Staatskanzlei und Corona-Koordinator Florian Herrmann der Deutschen Presse-Agentur in München. Mit Blick auf die wiederholte Forderung Aiwangers nach Lockerungen betonte er: "Und täglich grüßt das Murmeltier." Für den Freistaat bleibe es weiter bei dem Weg der Vorsicht. "Die Lage ist noch viel zu instabil."

+++ Aiwanger macht Hoffnung auf erste Lockerungen +++

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht angesichts der gesunkenen Corona-Zahlen Spielraum für Lockdown-Lockerungen. Die Zahlen der vergangenen Tage deuteten darauf hin, "dass eher Öffnungen möglich sind als alles völlig unverändert geschlossen zu lassen", sagte Aiwanger am Donnerstag in einer Regierungs-Fragestunde im Landtag in München. Dies müsse aber auf Bundesebene und in der Koalition in Bayern abgestimmt werden. "Daten müssen diskutiert werden, Inzidenzen müssen diskutiert werden, und politische Mehrheiten in Bund und Land müssen gefunden werden."

Aiwanger deutete an, dass als erstes Handel und Friseure wieder geöffnet werden könnten und erst später Gastronomie und Tourismus. Genaue Daten könne man aber noch nicht nennen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Holetschek: Lage ist volatil +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht auch angesichts weiter sinkender Corona-Zahlen noch keinen Grund zur Entwarnung. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Donnerstag bayernweit bei 83,1, das sei bundesweit Platz neun. Es gebe aber gerade in der Grenzregion zu Tschechien Landkreise mit Werten über 200, dort gingen die Ausschläge wieder nach oben. "Das hängt auch mit Testungen zusammen, das hängt auch mit der Frage des mutierten Virus zusammen", sagte Holetschek in einer Regierungs-Fragestunde im Landtag in München.

"Man sieht eben, wie volatil die Situation in dieser Frage noch ist: Einen Tag geht's rauf, dann geht's wieder runter", sagte Holetschek. Der Trend sei also noch nicht so fest, wie man sich das wünsche.

+++ Inzidenz sinkt unter 50 +++

Zum ersten Mal seit Monaten ist die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in München untern den wichtigen Schwellenwert von 50 gefallen. Das RKI weist für die Landeshauptstadt am Donnerstag einen Wert von 48,0 aus. Die bundesweit geltenden Einschränkungen bleiben aber weiter in Kraft. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Staatsregierung hofft auf weitere Impfstätten +++

Die bayerische Staatsregierung lotet zusammen mit mehreren Pharmafirmen Möglichkeiten für den Aufbau zusätzlicher Impfstoff-Produktionsstätten im Freistaat aus. Dabei geht es zwar nicht um kurzfristige Kapazitäten, wohl aber in Richtung des Jahresendes oder Anfang 2022. "Das Thema Impfstoff wird uns auch in der Zukunft noch lange beschäftigen", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. "Wir werden auch im nächsten Jahr noch Impfstoff brauchen" Deshalb solle eine neu eingesetzte Arbeitsgruppe nun ausloten, wo in Bayern man möglicherweise noch Kapazitäten aufbauen könne und welche Voraussetzungen nötig seien.

Corona-News vom 03.02.2021

++ CSU fordert, dass die Gewerbesteuer später eingezogen wird +++

Handwerksbetriebe trifft der Corona-Lockdown hart. Die CSU fordert deshalb nun, dass die Stadt die Gewerbesteuer verzögert einziehen soll. Auch Stundungen ohne Zinszahlungen sollte die Stadt aus Sicht der CSU ermöglichen. Die Gewerbesteuer wird von den Kommunen erhoben. Deshalb könne die Stadt hier einen Beitrag zur Sicherung der Betriebe leisten, heißt es in dem Antrag. Denn die Corona-Krise sei auch eine Wirtschaftskrise. Die Handwerkskammer machte kürzlich den gleichen Vorschlag.

+++ Großer Gastro-Protest geplant +++

Die Gastronomie ist so schwer wie kaum eine andere Branche von der Corona-Krise betroffen. Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) ruft deshalb zu einer großen Protest-Aktion auf, um auf die verheerende Situation für Selbstständige, Mitarbeiter und indirekt Betroffenen in der Gastronomie aufmerksam zu machen.

Im Rahmen der Aktion werden unter dem Motto "Die Hütte brennt" alle Gastronomen dazu aufgefordert, in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar das Licht in ihren Betrieben brennen zu lassen. Dies soll ein Zeichen der Solidarität, aber auch eine klare Ermahnung der Politik sein. Konkret fordert der Verein die Öffnung der Gastronomie unter Einhaltung der AHA-Regeln ab spätestens 1. März.

+++ Impfstart im Impfzentrum München +++

Am Impfzentrum an der Messe München in Riem werden seit Mittwoch die ersten registrierten Impfwilligen mit höchster Prioritätsstufe geimpft. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Lehrerverband für Wechselunterricht ab 50er Inzidenz +++

Nach der weiter ausstehenden Entscheidung zur Öffnung der Schulen hat sich Lehrerverbands-Chef Heinz-Peter Meidinger für eine Rückkehr abhängig von der Inzidenzzahl stark gemacht. "Der Kultusminister müsste klar sagen: Bei einer Inzidenzzahl von 50 gehen wir in den Wechselunterricht, darüber bleiben die Schulen im Distanzunterricht", sagte Meidinger der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Dann gebe es zwar bayernweit einen Flickenteppich. Der sei aber gerechtfertigt und für die Schulen nachvollziehbar.

Corona-News vom 02.02.2021

+++ Entscheidung über Schul- und Kita-Öffnungen erst kurzfristig +++

Kinder und Eltern, Lehrer und Erzieher in Bayern müssen sich weiterhin in Geduld üben, ob und welche weiteren Öffnungsschritte es ab dem 15. Februar an Schulen und Kitas geben wird. Entscheidungen dazu würden erst kommende Woche, also wieder relativ kurzfristig, gefällt, sagten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag. Man müsse dazu die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen abwarten. "Corona lässt nicht immer Planungssicherheit zu", sagte Piazolo. Seit Montag befinden sich Abschlussklassen etwa an Gymnasien wieder im Wechselunterricht - laut Piazolo 2,4 Prozent aller Schüler.

+++ Angela Merkel: "Können keinen starren Impfplan machen"

Einen Tag nach dem vielfach kritisierten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel um Verständnis für den Ablauf der Corona-Impfungen in Deutschland. "Wir können keinen starren Impfplan machen", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Die Hersteller hätten den Regierungschefs von Bund und Ländern am Vortag erläutert, dass die Impfstoffe unter Hochdruck produziert würden und sich exakte Vorhersagen über die genauen Mengen nicht lange im Voraus treffen ließen. Man müsse das Vorgehen "dynamisch anpassen". Bis zum Ende des Sommers solle jede und jeder zumindest die erste der zwei nötigen Impfungen bekommen können. Bei der Impfstoff-Bestellung durch die Europäische Union sei "im Großen und Ganzen nichts schief gelaufen". Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Merkel ruft im Corona-Lockdown zum Durchhalten auf +++

Eine Woche vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat Bundeskanzlerin eine Lockerung der Lockdowns abgelehnt. Sie bitte alle Menschen, "noch eine Weile durchzuhalten", sagte sie in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Zwar gebe es jetzt bundesweit eine Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. "Das ist eine gute Leistung, da waren wir lange nicht. Aber damit haben wir noch nicht wieder die Kontrolle über das Virus durch die Gesundheitsämter." Lockerungen werde es aber nicht erst geben, wenn alle Bürger geimpft seien. "Das ist nicht der Weg, den wir anstreben."

+++ Sicherheitsmaßnahmen für Klinikum Bayreuth gelockert +++

Die Gesundheitsbehörden haben für das Klinikum Bayreuth die Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Mutations-Verdachtsfälle gelockert. Künftig wird klar zwischen Bereichen mit und ohne Ausbruchsgeschehen unterschieden. Unter anderem werde die Pendelquarantäne für die Beschäftigten der Stationen und Bereiche ohne Ausbruchsgeschehen am Mittwoch (24 Uhr) beendet. Zudem gelte kein allgemeiner Aufnahmestopp mehr, teilte das Klinikum am Dienstagabend mit.

Für Beschäftigte in Stationen mit noch aktuellen Corona-Infektionsfällen werde die Pendelquarantäne am Standort Hohe Warte bis einschließlich 5. Februar 2021 und für den Standort Klinikum bis zum 10. Februar 2021 verlängert. An den täglichen Antigen-Schnelltests für patientennahe Beschäftigte und den wöchentlichen PCR-Tests für alle Mitarbeiter werde zunächst bis zum 10. Februar festgehalten. Bei der Pendelquarantäne dürfen Beschäftigte nur zwischen ihrem Arbeitsplatz und ihrem Zuhause unterwegs sein.

+++ Herrmann: Rückgang der Corona-Fälle in Bayern stagniert +++

"Die Infektionslage ist nach wie vor sehr angespannt", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München. Hätte die Zahl der Neuinfektionen vor einer Woche bei 801 gelegen, seien es aktuell noch immer 796. "Das ist keine deutliche Verlangsamung", betonte Herrmann. Besorgniserregend sei derzeit, dass sich das Virus aber in einigen grenznahen Landkreisen stark nach oben bewege. Sorge bereite auch die Ausbreitung der Virusmutationen. Aussagen zu Lockerungen seien daher jetzt noch verfrüht, dies könne wieder erst kurzfristig in der Woche vor dem 14. Februar nach der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden werden.

+++ Corona beflügelt Neugründungen +++

In der Corona-Pandemie hat die Zahl der Unternehmensgründungen in Bayern zugelegt. In Teilen hängt das nach Einschätzung des Statistischen Landesamts direkt mit der Krise zusammen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 94.368 Firmen in Bayern gegründet, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fünf Prozent. Darunter waren sehr viele Ein-Mann- beziehungsweise Eine-Frau-Betriebe. Auffällig aus Sicht des Landesamts ist der hohe Anteil von Frauen, die Einzelunternehmen gründeten - von denen laut Landesamt viele "mit dem Nähen von Masken und dem Herstellen von Visieren in Verbindung gebracht werden können". Sehr viele Gründungen gab es demnach auch im Handel, mutmaßlich vor allem im Onlinehandel.

+++ Britische Corona-Mutation in Augsburg nachgewiesen +++

In Augsburg sind vier Fälle der britischen Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. In drei Fällen bestehe eine Verbindung zu Auslandsaufenthalten in Moldawien und Indien, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. "Der vierte Fall steht im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Fälle." Die wohl hoch ansteckenden Mutationen könnten der Entwicklung der Pandemie eine neue Richtung geben, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Für die Bekämpfung einer möglichen dritten Welle haben wir alle erforderlichen organisatorischen Vorbereitungen getroffen."

+++ Verfassungsgerichtshof: Bayerische Corona-Verordnung bleibt in Kraft +++



Die bayerische Corona-Verordnung mit weitreichenden Einschränkungen bleibt vorerst weiter in Kraft. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung erneut ab, die Verordnung durch einstweilige Anordnung außer Vollzug zu setzen. Mehrfach musste sich das Gericht bereits mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auseinandersetzen - und lehnte die Außerkraftsetzung fast immer ab.

+++ Freistaat finanziert Zusatz-Schulbusse bis zu den Sommerferien +++

Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen finanziert die Staatsregierung zusätzliche Schulbusse nun bis zum Beginn der Sommerferien. Für das entsprechende Sonderprogramm werden weitere 20 Millionen Euro bereitgestellt. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Damit übernimmt der Freistaat weiterhin hundert Prozent der Kosten, die den Kommunen für die Bereitstellung zusätzlicher Schulbusse entstehen. Bislang waren in diesem Jahr 20 Millionen Euro, aber nur für die Zeit bis zu den Osterferien, vorgesehen gewesen.

Man wolle für Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler sorgen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Videoschalte des Kabinetts in München. Das gelte vor allem vorausschauend für die Zeit, wenn es wieder mehr Präsenzunterricht geben werde. Man lasse die Kommunen mit dieser Aufgabe und den Kosten nicht alleine.

+++ Tirschenreuth bundesweit vorne +++

Die bayerische Grenzregion zu Tschechien bleibt ein Brennpunkt der Corona-Pandemie in Deutschland. Nach den am Dienstag veröffentlichten neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 322 Infektionen pro 100.000 Einwohnern deutschlandweit an der Spitze. Unter den zehn Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten sind vier bayerische Kreise: Auf Platz drei liegt der Kreis Hof mit 283,8, auf Platz sechs der Landkreis Regen mit 249,3 und an neunter Stelle der Kreis Wunsiedel mit 235,4.

+++ Bayerns Kabinett berät über Impfungen und Schule +++

Nach dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern in Berlin muss am Dienstag das bayerische Kabinett das weitere Vorgehen im Freistaat beraten. Bei der Sitzung per Videoschalte ab 10.00 Uhr dürfte es dann aber abseits der Perspektiven für die Zukunft vor allem auch um die aktuellen Probleme wegen des fehlenden Impfstoffs gehen. Im Freistaat kommt wie in den anderen Bundesländern bisher die Impfung der Bevölkerung nur schleppend voran. Auch zur Sprache kommen dürfte der am Montag begonnene Wechselunterricht für Abiturienten und die Abschlussklassen an den Berufsschulen im Freistaat.

+++ Virologin: Keine Panik wegen Corona-Mutationen +++

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer warnt vor Panikmache wegen Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. Nach ersten Ergebnissen seien hierzulande höchstens zwei Prozent der zirkulierenden Viren entsprechend mutiert. "Also noch kein Grund zur Sorge. Aber man muss es halt im Auge behalten", sagte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München. "Es kann schon sein, dass die Zahl der nachgewiesenen Varianten zunimmt, wenn man jetzt genauer hinschaut", erläuterte die Virologin. Die Varianten B.1.1.7 aus Großbritannien und B.1.351 aus Südafrika seien ansteckender - aber nur bei direktem Kontakt ohne Schutz. "Auch die neuen Varianten können ja nur auf den Nächsten übertragen werden, wenn man sie lässt."

Corona-News vom 01.02.2021

+++ Söder: Impfen wird Geduldsprobe +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach dem Impfgipfel vor überhöhten Erwartungen an die Corona-Impfgeschwindigkeit gewarnt. Diese Zeit werde für die Geduld der Menschen noch einmal eine echte Herausforderung. Im ersten Quartal werde es nach aktuellem Stand nicht mehr Impfstoff geben. Man müsse aber nun versuchen, das Beste daraus zu machen. Söder berichtete aus dem Gesprächen, eine "punktgenaue Planung" sei aus Sicht der Unternehmen schwer möglich. Dafür seien zu viele Variablen im Spiel, etwa was die Produktion angehe. Die Unternehmen könnten Zusagen machen, aber keine hundertprozentigen Garantien geben, sagte der CSU-Chef.

Mehr zum Impfgipfel und der aktuellen Lage finden Sie in diesem Artikel. Einen Kommentar von AZ-Politikvize Clemens Hagen zum Impfgipfel finden Sie hier.

+++ Langsames Impf-Tempo: Merkel verteidigt Vorgehen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das europäische Vorgehen bei der Corona-Impfstoffbeschaffung verteidigt und um Verständnis für das Tempo geworben. Der Weg sei an einigen Stellen langsamer gewesen, sagte sie am Montag nach Beratungen mit den Ländern, Vertretern der EU-Kommission und Impfstoffherstellern in Berlin. "Aber ich finde, es gibt auch gute Gründe dafür, dass er langsamer war." Zu diesen Gründen gehörten laut Merkel unter anderem, dass etwa in Europa die Produktionskapazitäten im Vergleich zu den USA begrenzt seien, dass die EU lange über Haftungsfragen verhandelt und eine Notzulassung aus Vertrauensgründen abgelehnt habe. Zudem habe man sich für die empfohlenen Abstände zwischen erster und zweiter Impfung entschieden und in anderen Ländern, wie Israel, gebe es einen anderen Umgang mit Daten.

+++ 100 Infizierte in Pflegeheim in Geretsried - Hälfte war bereits geimpft +++

In einem Pflegeheim im oberbayerischen Geretsried haben sich seit Mitte Januar etwa 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund die Hälfte von ihnen - 51 - hatten bereits eine erste Impfdosis erhalten, bevor das Virus bei ihnen nachgewiesen wurde, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Montag mitteilte.

Einer der Infizierten war sogar bereits zum zweiten Mal geimpft. Er hatte die zweite Dosis sieben Tage vor dem Nachweis des Virus erhalten. Man gehe davon aus, dass der Impfstoff seine volle Wirksamkeit 14 Tage nach der Zweitimpfung entfalte, erläuterte das Landratsamt.

+++ Verdacht auf Mutation im Allgäu +++

Im Allgäu gibt es in einem Krankenhaus den Verdacht auf eine Coronavirus-Mutation. In dem kommunalen Krankenhaus in Buchloe werden deswegen vorläufig keine neue Patienten aufgenommen oder Kranke in andere Häuser verlegt. Es seien strenge Schutzmaßnahmen getroffen worden, berichtete das Landratsamt in Marktoberdorf am Montag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Verdachtsfall berichtet. Bei einem Covid-19-Patienten, der am 27. Januar in das Krankenhaus gekommen sei, sei möglicherweise die südafrikanische oder die brasilianische Mutation festgestellt worden. Weitere Laboruntersuchungen müssen nach Angaben der Behörde allerdings noch Klarheit bringen.

+++ Abschlussklassen im Wechselunterricht: Es hagelt Kritik +++

Die Rückkehr von Abschlussklassen an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen in den Wechselunterricht wird von Lehrern und Schülern in Bayern zum Teil heftig kritisiert. Inmitten eines strengen Lockdowns mit Ausgangssperre müssten Schüler und Lehrer in die Schule und seien deshalb oft verunsichert und verärgert. Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes: "Viele Lehrer und Schüler fühlen sich momentan als Versuchskaninchen für die im Raum stehende bayernweite Schulöffnung ab Mitte Februar." Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Söder warnt vor frühen Lockerungen +++

Am Rande der CSU-Vorstandsklausur hat Ministerpräsident Markus Söder vor zu frühen Lockerungen gewarnt. "Die Mutationen sind ein Problem. Die Devise für die Maßnahmen lautet: Lieber länger und gründlicher. Wer bei einer Inzidenz von 90 öffnet, ist innerhalb kürzester Zeit wieder bei 150", so Söder am Montag. Besonders in den Grenzregionen sei die Inzidenz noch weit von einer 50-er Marke entfernt.

+++ Erste Schüler sehen wieder ein Klassenzimmer +++

Dank sinkender Corona-Neuinfektionen dürfen die ersten Schüler in Bayern an diesem Montag wieder in der Schule lernen. Fast sieben Wochen waren sie nun zu Hause - Treffen nur noch im digitalen Klassenzimmer, Übungen in Lernplattformen, der Lehrer auf Distanz. Nun heißt es zumindest in Abschlussklassen wieder: Maske auf und Abstand halten, soweit es geht. Jetzt dürfen zunächst die Abschlussklassen an Gymnasien sowie Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) in den Wechselunterricht - also mal Lernen zu Hause, dann wieder mit verminderter Schülerzahl im Klassenraum.

Auch für Mädchen und Jungen anderer Schulformen, die vor der Abitur- beziehungsweise Fachabiturprüfung stehen - etwa an den Abendgymnasien - soll vom 1. Februar an Wechselunterricht stattfinden. Dazu zählen auch diejenigen in den beruflichen Schulen, bei denen noch vor Ostern die Abschluss- oder Kammerprüfungen geplant sind. Insgesamt betrifft es aber nur rund 2,3 Prozent der 1,65 Millionen Schüler im Land. Zur Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen kehren auch Auszubildende in Handwerksberufen in den Präsenzunterricht zurück. Weil die Prüfungen der Abschlussklassen bei den Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen später beginnen als beispielsweise die der Gymnasien, dürfen deren Schüler noch nicht zurück in die Klassenzimmer.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 01. Februar.