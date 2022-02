Coronavirus-News: Apotheken starten mit Impfung gegen Coronavirus

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 08.02.2022

+++ Kabinett berät über weitere Corona-Lockerungen +++

Nach den von Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigten Corona-Lockerungen muss das bayerische Kabinett heute nun die entsprechenden Beschlüsse fassen. Nach den Worten des CSU-Chefs soll die Sperrstunde in der Gastronomie fallen. Zudem sollen bei Sport- und Kulturveranstaltungen wieder mehr Zuschauer erlaubt werden. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben. Für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios soll künftig wieder die 3G-Regel gelten.

+++ Corona-Impfung nun auch in Apotheken möglich +++

Begleitet von deutlicher Kritik des Hausärzteverbandes beginnen die Apotheken in Bayern am Dienstag mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Am Montag hatten sich mindestens 122 Apotheken für eine Teilnahme an der Impfaktion bemüht. Die Hausärzte kritisieren die Beteiligung der Apotheken als "Überschreiten von Grenzen der medizinischen Heilberufe" und als Gefahr für die Patientensicherheit. Zudem bestehe derzeit ein Überangebot sowohl an Impfstoff als auch an Terminen in Impfzentren und Arztpraxen.

Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht. Allerdings sind Veterinäre und Zahnärzte noch nicht an der Reihe. In der entsprechenden Coronavirus-Impfverordnung des Bundes werden diese als Leistungserbringer bisher nicht genannt.

Corona-News vom 07.02.2022

+++ Holetschek: Bayern setzt Teil-Impfpflicht "mit Augenmaß" um +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Entscheidung des Bundeslandes, die gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorerst nicht umzusetzen, bekräftigt. Bayern setze auf eine "Umsetzung mit Augenmaß, bei der auch die berechtigten und wichtigen Belange der betroffenen Einrichtungen sowie der ohnehin am Limit agierenden Gesundheitsämter berücksichtigt werden", teilte der CSU-Politiker am Montagabend als Reaktion auf die Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit (siehe Blog-Eintrag weiter unten). "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", hatte Lauterbach gemahnt.

Holetschek: "Mit angemessenen Umsetzungsfristen sorgen wir dafür, dass die Versorgungssicherheit in Krankenhäusern, Pflegeheimen und weiteren von der Impfpflicht erfassten Einrichtungen stets gewährleistet bleibt." Der Kurs Bayerns gefährde nicht die Glaubwürdigkeit von Politik, sondern stärke sie. "Denn wir zeigen damit, dass wir rasch auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Dagegen hat es die Bundesregierung bis heute nicht geschafft, die erforderlichen einheitlichen Regeln für die Umsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorzulegen."

Das bereits im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn das nicht geschieht. Diese können die Beschäftigung in der Einrichtung untersagen.

+++ Tausende protestieren in Bayern gegen Corona-Maßnahmen +++

Erneut sind am Montagabend in Bayern zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Bayernweit protestierten insgesamt weit mehr als 10.000 Menschen bei etwa 200 Versammlungen, wie eine Umfrage bei den Polizeipräsidien ergab. "Alles friedlich", hieß es am Abend. Teils habe es aber Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. In Nürnberg demonstrierten laut Polizei rund 4.500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.

In Ansbach berichtete die Polizei von rund 3.000 Teilnehmern, in Bamberg waren es rund 2.000, in Kempten etwa 1.800, in Landshut 1.500 und in Augsburg rund 1.200. Vielerorts waren laut Polizei Gruppen von Dutzenden oder einigen hundert Menschen unterwegs. In Bamberg nahmen rund 1.000 Menschen an einer Demonstration gegen "Verschwörungsmythen und rechte Hetze" teil. Auch andernorts gab es ähnliche Demonstrationen mit allerdings deutlich weniger Teilnehmern.

+++ Inzidenz bei jüngeren Schulkindern liegt bei fast 5.000 +++

Die Corona-Inzidenz bei Schulkindern erklimmt in Bayern immer neue Höhen. In der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen liegt sie inzwischen bei 4.828, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um rund ein Drittel zu dem vor einer Woche gemeldeten Wert. Inklusive Nachmeldungen könnte der Wert zudem noch auf mehr als 5.000 steigen, hieß es. Das würde bedeuten, dass sich binnen einer Woche etwa jedes 20. Kind dieser Gruppe infiziert hätte.

Die zweit- und dritthöchsten Inzidenzen gibt es in den Altersgruppen der Zwölf- bis 15-Jährigen mit 3.653 und der 16- bis 19-Jährigen mit 2.797. Auch hier steigen die Zahlen nach wie vor deutlich. Dahinter folgen die Altersgruppen 20 bis 34 mit einer Inzidenz von 2.117 und null bis fünf Jahre mit 1.907.

Die niedrigsten Werte finden sich aktuell in der Gruppe über 80 mit 458 und bei den 60- bis 79-Jährigen mit 578. Für alle Gruppen sind dies die jeweils höchsten bisher erreichten Werte. Bei allen Inzidenzen ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen, auf die auch das LGL hinweist. Bei Schul- und Kindergartenkindern dürfte sie wegen verpflichtender Corona-Tests aber niedriger ausfallen.

+++ Lauterbach kritisiert Söders Ankündigung zu Teil-Impfpflicht +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Ankündigung Bayerns kritisiert, die gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorerst nicht umzusetzen. "Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden", sagte der SPD-Politiker am Montag. "Dazu gefährden sie auch die Glaubwürdigkeit von Politik." Es gehe um den Schutz von Patienten und Heimbewohnern. "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen", mahnte Lauterbach.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens, sagte am Montag: "Wenn die CSU die Impfpflicht aussetzt, entzieht sie sich damit ihrer Verantwortung, diesen Schutz zu gewährleisten. Das sendet ein fatales Signal."

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor gesagt, es werde "großzügigste Übergangsregelungen" bei der Impfpflicht geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft". Für wie viele Monate dies gelten solle, werde man dann sehen. Lauterbach hatte bereits deutlich gemacht, dass das Gesetz gilt und dass er eine Verschiebung ablehnt. Der Bund könne den Ländern aber bei einem einheitlichen Vorgehen helfen, wie mit konkreten Umsetzungsproblemen umzugehen sei.

+++ Bernreiter begrüßt Stopp von einrichtungsbezogener Impfpflicht +++

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), hat die Ankündigung der Staatsregierung begrüßt, die Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umzusetzen. "Wir sind sehr erleichtert, dass der Freistaat den Vollzug aussetzt", sagte und Landrat von Deggendorf am Montagabend. Die einrichtungsbezogene Impflicht sei unter der Prämisse beschlossen worden, dass zeitnah auch eine allgemeine Impfpflicht folge, sagte Bernreiter. Das sei nun nicht der Fall.

Bei der Umsetzung habe es zahlreiche Defizite gegeben. Die Impfpflicht hätte voraussichtlich vielerorts zu einem Pflegenotstand geführt. Etwa sei unklar geblieben, ob und unter welchen Voraussetzungen ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Einrichtungen ein Betretungsverbot bekommen müssten. "Berlin ist wie immer ganz weit weg. Man lässt uns mit der Umsetzung allein."

+++ Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte noch nicht umsetzen +++

Bayern will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis auf Weiteres nicht umsetzen. Es werde "großzügigste Übergangsregelungen" geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft", sagte der CSU-Vorsitzende am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. "Für wie viele Monate wird man dann sehen", fügte er hinzu - jedenfalls zunächst für einige Zeit, "um das Ganze vernünftig zu gestalten."

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, die eigentlich ab dem 15. März greifen soll, wurde im Infektionsschutzgesetz verankert. Konkret heißt es dort, dass die Beschäftigten bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Das "kann", wenn trotz anschließender Aufforderung innerhalb einer Frist kein Nachweis vorgelegt wird, ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot für die Klinik oder Pflegeeinrichtung aussprechen.

+++ Sperrstunde in Bayern fällt weg - schrittweise Öffnungen +++

Es ist bereits durchgesickert, nun ist es offiziell: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Montagmittag nach der CSU-Vorstandssitzung bekanntgegeben, dass die Sperrstunde (22 Uhr) im Freistaat komplett wegfallen wird.

Zudem sollen bei Kultur- und Sportveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. In der Kultur darf die Kapazität auf 75 Prozent erhöht werden, beim Sport auf 50 Prozent, maximal aber 15.000 Zuschauer. Es bleibt bei 2G+ und einer FFP2-Maskenpflicht.

Bei körpernahen Dienstleistungen gilt wieder die 3G-Regel.

+++ Söder kündigt weitreichende Lockerungen für Bayern an +++

Bayern will nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine ganze Reihe von Corona-Beschränkungen lockern. So sollen Gaststätten künftig wieder ohne Zeitbegrenzung öffnen dürfen, die Sperrstunde - aktuell noch 22.00 Uhr - soll aufgehoben werden. Das kündigte der Parteichef am Montag in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freistaat sollen den Angaben zufolge in Kürze noch mehr Zuschauer zugelassen werden. Bei Sportveranstaltungen soll demnach wieder eine Zuschauerauslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt werden - in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem soll laut Söder dann eine maximale Obergrenze von 15.000 Zuschauern gelten. Aktuell sind es 10.000.

Bei Kulturveranstaltungen soll wieder eine Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt werden, derzeit sind es höchstens 50 Prozent. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sollen künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Es solle hier wieder die 3G-Regel gelten, kündigte Söder nach dpa-Informationen an. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.

+++ Inzidenz in Bayern steigt weiter +++

Mit fast 23.000 neuen Corona-Infektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern abermals gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Montagmorgen 1.786 (Vortag: 1756,0) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Stand: 3.56 Uhr). Den bundesweiten höchsten Wert hatte erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 4083,8 (Vortag: 3822,8).

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI im Freistaat mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 5 auf 20.640.

Für München meldet das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 2.392,6.

Corona-News vom 06.02.2022

+++ Sperrstunde soll geändert werden +++

Die bayerische Staatsregierung soll einen Beschluss vorbereiten, der Änderungen bei der Sperrstunde in der Gastronomie vorsieht, das berichtet der . Künftig soll bis 23 Uhr oder 0 Uhr geöffnet sein (und nicht mehr nur bis 22 Uhr). Am Dienstag will die Koalition aus CSU und Freie Wähler den Weg dafür freimachen. Gültig soll die Änderung dann schon im Laufe der Woche sein. FDP und Freie Wähler werben schon länger dafür.

+++ Söder will stufenweise Öffnungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut für Öffnungsschritte geworben und einen Stufenplan vom Bund gefordert. "Der konsequente Einsatz von FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen", schrieb Söder am Sonntag auf Facebook. "Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen."

Voraussetzung sei, dass die Kliniken nicht überlastet würden, betonte Söder. "Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass wir schon jetzt Perspektiven für Erleichterungen entwickeln."

Auf Twitter schrieb Söder weiter, es brauche bei Omikron eine kluge Politik "mit Vorsicht und Hoffnung". Bei Kultur, Sport und Handel sollten weitere Öffnungsschritte angegangen werden, wenn die Krankenhaus-Zahlen stabil blieben. "Nach zwei Jahren mit #Corona wünschen wir uns alle Hoffnung: Wir können in der #Omikron-Wand eine Tür öffnen und vielleicht den Weg von der Pandemie in die Endemie gehen."

+++ Apotheken beginnen mit Impfungen +++

Bayerns Apotheken beginnen am kommenden Dienstag mit Impfungen gegen das Coronavirus. Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht.



Die ersten Apotheken hatten bereits in der vergangenen Woche erste Impfungen verabreicht - und dabei ansonsten vom Verfall bedrohten Impfstoff aus einem benachbarten Impfzentrum eingesetzt.

Der Bayerische Apothekerverband glaubt, dass sich zahlreiche der knapp 3.000 Apotheken im Land an der Impfaktion beteiligen werden.

Pro Impfung erhält der Apotheker - wie auch Ärzte - eine Vergütung von 28 Euro während der Woche und 36 Euro am Wochenende. Hinzu kommt etwa ein Euro pro Dosis an Vergütung für die Impfstoffbeschaffung.

Tier- und Zahnärzte hätten zwischenzeitlich die Möglichkeit, ihre Dienste in Impfzentren zur Verfügung zu stellen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

+++Inzidenz in Bayern steigt - FFB mit Höchstwert +++

Die Corona-Inzidenz ist in Bayern erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Sonntagmorgen 1.756,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind 14,8 mehr als am Samstag. Der Anstieg fiel damit geringer aus als in den Vortagen. Allerdings wird am Wochenende oft weniger gemeldet als unter der Woche. Bayern liegt weiter deutlich über dem Bundesschnitt. Für ganz Deutschland gab das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.400,8 an.

Den bundesweiten Spitzenwert hat erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 3.822,8. Grund waren massive Nachmeldungen in den vergangenen Tagen. Auch am Sonntag wurde nachgemeldet, nämlich 810 Fälle, datiert auf den 5. Februar. Das Landratsamt hatte am Freitag erläutert, in den vorangegangenen Tagen seien Tausende Fälle in der Meldesoftware "hängengeblieben". Angesicht der extremen Zahlen meldete sich Landrat Thomas Karmasin (CSU) auf Facebook zu Wort und erläuterte, die Zahlen gingen auf einen technischen Fehler und nicht auf eine Infektionswelle zurück. "Wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands." Wichtig sei, dass die Klinik derzeit nicht überlastet sei.

Für München meldet das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 2.360,5.

+++ Lauterbach gegen zu schnelle Lockerungen +++

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut vor übereilten Schritten gewarnt. "Unsere Strategie ist bisher gut aufgegangen", sagte er der "Bild am Sonntag". Mit gezielten Maßnahmen und Boostern sei es gelungen, Alte und Vorerkrankte zu schützen. "Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle. Das, was wir in Wochen aufgebaut haben, können wir so in Tagen verspielen."

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sehen die Zeit für Lockerungen in der Corona-Krise noch nicht gekommen - die FDP und die CSU dringen dagegen auf rasche Öffnungsschritte. Nach Scholz dämpfte jetzt auch Habeck die Erwartungen: "Natürlich brauchen wir eine Öffnungsperspektive, aber die Lockerungen müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen", sagte der Wirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Noch ist die Omikron-Welle nicht gebrochen."

Für den 16. Februar ist das nächste Spitzengespräch zwischen den Ministerpräsidenten und Scholz geplant. Dort könnten bundesweite Lockerungen vereinbart werden. Am 24. Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, "Öffnungsperspektiven" zu entwickeln, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte mehrfach erklärt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland wahrscheinlich Mitte Februar erreicht sein dürfte.

Corona-News vom 05.02.2022

+++ Grüne verteidigen RKI-Präsident Wieler gegen FDP-Kritik +++

Die Ampel-Koalition streitet über die Zukunft von RKI-Chef Lothar Wieler. Nachdem der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts scharf kritisiert und eine Ablösung angedeutet hatte, erhielt Wieler am Samstag Unterstützung aus den Reihen der Grünen. Auf Twitter postete die Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: "Lothar Wieler hat in der Pandemie unfassbar viel geleistet. Seine Expertise, die Fachlichkeit, die Standhaftigkeit bei Angriffen vom Wissenschaftsfeinden verdient Respekt".

Ähnlich äußerte sich auch Janosch Dahmen, der Gesundheitsexperte der Grünen. "Seine Expertise ist von unschätzbarem Wert. Ohne ihn stünden wir heute viel schlechter da", schrieb er auf Twitter.



+++ Impftempo in Deutschland schwächt sich weiter ab +++

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (10.16 Uhr) sind am Vortag mindestens 266.000 Impfdosen gegen das Coronavirus gespritzt worden. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 428.375 Dosen - vor zwei Wochen etwa 589.000 Dosen. Mehr als zwei Drittel der am Freitag verabreichten Dosen waren Auffrischungsimpfungen. Insgesamt haben nach RKI-Angaben nun 74,4 Prozent der Menschen (61,8 Millionen) einen Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind.

Bisher haben den Angaben zufolge 45,1 Millionen Menschen in Deutschland (54,2 Prozent) zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mindestens eine Impfdosis haben 75,9 Prozent der Bevölkerung (63,2 Millionen) bekommen. Das Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona zu impfen, war Anfang der Woche weit verfehlt worden. Bei der Zahl der verabreichten Auffrischungsimpfungen gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. An der Spitze liegt hier Schleswig-Holstein, wo 62,1 Prozent der Menschen bereits einen Booster erhielten. Das Schlusslicht bildet Sachsen, wo dies 43,8 Prozent der Menschen betrifft.

+++ FDP rückt nach Änderung des Genesenenstatus von RKI-Chef Wieler ab +++

Nach der Verkürzung des Corona-Genesenenstatus von sechs auf drei Monate durch das Robert Koch-Institut (RKI) geht die FDP auf Distanz zu dessen Leiter. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem "Spiegel": "Ich habe großen Respekt vor den Leistungen des RKI-Chefs Lothar Wieler in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie." Und: "Des Vertrauens der FDP kann sich Herr Wieler aber aufgrund dieser neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein."

Mit Wirkung vom 15. Januar hatte das RKI den Genesenenstatus überraschend von sechs auf drei Monate verkürzt. Kritisiert wird, dass diese Änderung durch das RKI vorher nicht angekündigt wurde. Viele Bürger verloren quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte daraufhin gefordert, dass künftig das Parlament wieder über den Genesenenstatus entscheiden soll. Djir-Sarai: "Das RKI kann nicht quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung die Verkürzung der Genesenenfrist festlegen. Diese Entscheidung hat eine unmittelbare Auswirkung auf das tägliche Leben vieler Menschen. Optimale Kommunikation geht anders."

+++ Hessen lockert Corona-Regeln: 2G im Einzelhandel gekippt +++

Hessen lockert von Montag an seine Corona-Beschränkungen und beendet die 2G-Regel im Einzelhandel. Das beschloss das Corona-Kabinett am Freitagabend, wie die Staatskanzlei am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Zudem lässt das Land bei Großveranstaltungen mehr Zuschauer zu. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der eine schwarz-grüne Regierung führt, hatte die Änderung der Schutzverordnung am Mittwoch in Aussicht gestellt.

"Wir ermöglichen damit mehr Freiheiten, gleichzeitig schützen wir die Menschen durch klare Vorgaben", sagte Bouffier nach Angaben der Staatskanzlei. Zu den Vorgaben zählt, dass beim Einkaufen künftig eine FFP2-Maske getragen werden muss. Bei Großveranstaltungen gilt in Hessen weiter die 2G-plus-Regel.

+++ Steigende Inzidenz in Bayern: Bundesweiter Höchstwert in Fürstenfeldbruck +++

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete am Samstag für das Bundesland einen neuen Höchststand von 1.741,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind 45,6 mehr als am Freitag.

Die höchste Inzidenz bundesweit registrierte das RKI für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort schnellte der Wert bedingt durch erneute Nachmeldungen von 3.019,1 auf 3720,4 nach oben. Neu beim RKI gemeldet wurden in dem Landkreis rund 2.000 Fälle, 939 datierten auf den 3. Februar und 1.060 datierten auf den 4. Februar.

In München liegt der Inzidenzwert aktuell bei 2.277,8 - gegenüber 2.119,3 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI im Freistaat fast zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 229.000 der Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg um 46 auf 20.627 (Stand Samstag: 3.53 Uhr). Auf den bayerischen Intensivstationen wurden am Samstag laut bundesweitem Intensivregister (Stand: 8.05 Uhr) 335 Corona-Patienten behandelt - drei weniger als am Vortag.

+++ Impfpflicht in Österreich nun in Kraft +++

In Österreich gilt seit Samstag eine allgemeine Corona-Impfpflicht gegen das Coronavirus. Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt trat die Regelung - eine der strengsten in Europa - nun in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der Billigung durchs Parlament das "Bundesgesetz über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" unterschrieben. Auch in Deutschland wird seit Wochen über eine Impfpflicht diskutiert.

Die Impfpflicht im Nachbarland gilt für alle mit Wohnsitz in Österreich über 18 Jahren. Ausnahmen gibt es für Schwangere und für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie teils auch für Genesene. Bei Verstößen drohen Strafen in einem verkürzten Verfahren bis zu 600 Euro, am Ende dann bis zu 3600 Euro. Bis Mitte März soll es aber noch keine Strafen geben. Erst dann wird auch mit Stichproben kontrolliert.

+++ Mehr als sechs Prozent der bayerischen Schüler wegen Corona zu Hause +++

Die Zahl der Schulkinder, die wegen Corona nicht am Unterricht teilnehmen können, steigt weiter. Stand Freitag waren es 6,38 Prozent, wie das Kultusministerium mitteilte. Das sind 1,1 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. 3,56 Prozent der Schüler blieben dabei wegen eines positiven Corona-Tests dem Unterricht fern, 2,82 Prozent waren in Quarantäne.

Wie das Geschehen sich bei Betreuungseinrichtungen für Kinder - von der Krippe bis zum Hort - entwickelte, ist unklar. Stand Freitagabend lagen dem Sozialministerium Meldungen über 1212 betroffene Einrichtungen vor. Das wären 11,88 Prozent der bayernweit rund 10 200 und ein leichter Rückgang im Vergleich zum Wert vor einer Woche. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, dass mehrere Bezirksregierungen nach eigenen Angaben unvollständige Zahlen gemeldet hatten. Daher ist hier mit Nachmeldungen zu rechnen, so dass die Zahlen noch steigen dürften. Den unvollständigen Zahlen zufolge waren mindestens 49 Einrichtungen komplett und mindestens 757 teilweise geschlossen. In 406 waren demnach nur Einzelpersonen betroffen.

+++ RKI registriert 217.815 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.388 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1388,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1349,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1127,7 (Vormonat: 258,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217.815 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 189.166 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 172 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 182 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10.889.417 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

+++ Impfpflicht-Pläne werden konkreter - Virologe Stöhr ist skeptisch +++

Politiker und Gesundheitsexperten diskutieren weiter kontrovers über eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland. Der Virologe Klaus Stöhr hält so eine Impfpflicht gegenwärtig "nicht für zielführend".

Dagegen sprach sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, für eine Impfpflicht aus. "Mir scheint der Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 auf zwei Jahre befristet der Vernünftigste zu sein", sagte er der "Rheinischen Post". Unklar seien ihm noch die Sanktionen für dann immer noch Ungeimpfte. "Zwangsimpfungen wird es nicht geben – dazu stehen Ärztinnen und Ärzte nicht zur Verfügung. Deswegen kommt es auch hier auf die handwerkliche Qualität des Gesetzes an", sagte Montgomery.

Corona-News vom 04.02.2022

+++ Mehrere hundert Apotheken wollen kommende Woche mit Impfungen starten +++

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass in der kommenden Woche bundesweit mehrere hundert Apotheken mit den Corona-Impfungen starten werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der impfenden Apotheken sukzessive aufwächst. Eine vierstellige Zahl hat bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllen", sagte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung am Freitag. In ganz Deutschland gibt es rund 18.500 Apotheken.

Insgesamt hätten mittlerweile gut 6.000 Apothekerinnen und Apotheker die notwendige Schulung absolviert. Voraussetzungen für die Impfungen sind eine mehrstündige theoretische und praktische Ausbildung durch einen Arzt und ein abgetrennter Behandlungsraum in der Apotheke. Möglich sind dabei sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen. Das Angebot ist freiwillig und als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arztpraxen und Impfzentren gedacht. Die Covid-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken bundesweit anbieten können.

+++ SWR-Umfrage: Tausende Pflegekräfte noch ungeimpft +++

Wie die Ergebnisse einer aktuellen unter den zuständigen Ministerien der Bundesländer zeigen - mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens haben demnach alle Länder fristgerecht geantwortet -, sind in Deutschland derzeit noch mehrere zehntausend Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen ohne Impfschutz.

Dabei sind regional sehr große Unterschiede festzustellen: Nach der Auswertung des SWR ist die Impfquote in Rheinland-Pfalz (92 Prozent) am höchsten - gefolgt von Hamburg (90 Prozent), Hessen (88 Prozent), Bremen (88 Prozent) und Bayern (86 Prozent). In Sachsen liegt die Impfquote den Ergebnissen zufolge bei 65,7 Prozent, in Thüringen rangiert sie "zwischen 60 und 70 Prozent".

+++ Bericht: Novavax-Impfstoff ab Ende Februar in Bayern +++

Der neue Novavax-Impfstoff steht in Bayern voraussichtlich ab der neunten Kalenderwoche (ab 28. Februar 2022) zur Verfügung. Das teilte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage des "Bayerischen Rundfunks" mit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird der Freistaat den Impfstoff bevorzugt für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich bereitstellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt - die Vorbereitungen liefen bereits. In einem zweiten Schritt ginge Novavax dann auch an andere Impfwillige.

+++ Handwerk fordert 3G-Regel für körpernahe Dienstleistungen +++

Der Bayerische Handwerkstag fordert die Aufhebung der 2G-Regel für körpernahe Dienstleistungen. Neben Geimpften und Genesenen (2G) sollen künftig auch negativ Getestete (3G) die Läden betreten dürfen. Dieser Schritt sei nach der Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel nur folgerichtig, sagte Verbandspräsident Franz Xaver Peteranderl am Freitag. Die Firmen litten seit Monaten unter starken Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebs, obwohl sich die Zahl der Kunden gut über den Tag verteilen lasse.

Eine Lockerung würde Friseur-, Kosmetik-, Fuß- und Nagelpflegestudios betreffen. Der Handwerkstag fordert, dass die derzeit ausgesetzte Siebentagesinzidenz über 1.000 gänzlich keine Rolle mehr spielen soll. Auch eine einheitliche Gestaltung der Regelungen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird gefordert. Bislang gilt dort meist die 2G-Regel.

+++ Bei vielen Patienten Corona nur "Nebenbefund" +++

In der Omikronwelle ist in Bayerns Krankenhäusern ein hoher Anteil von Corona-Patienten nicht wegen Covid in Behandlung, sondern wegen anderer Krankheiten. Das berichteten insgesamt fünf Universitätskliniken und die RoMed-Kliniken Rosenheim auf Anfrage der Deustche Presse-Agentur.

Das Uniklinikum rechts der Isar in München antwortete, dass die Mehrheit der aktuell mit dem Corona-Erreger infizierten Patienten "nicht mehr wegen schwerer Covid-19-Verläufe, sondern aus anderen medizinischen Gründen und einer nebenbefundlichen Sars-CoV-2-Infektion" aufgenommen werde.

Das Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität bezifferte den Anteil der Patienten auf Normalstationen, die wegen einer Sars-CoV-2-Infektion aufgenommen und derzeit in Covid-Stationen behandelt werden, auf über 65 Prozent.

+++ München hat höchste 7-Tage-Fallzahl in ganz Deutschland +++

In keiner Stadt und keinem Landkreis in Deutschland hat es in den vergangenen sieben Tagen so viele Corona-Fälle gegeben wie in München. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete die bayerische Landeshauptstadt insgesamt 31.539 Fälle (Anmerkung: Die zwölf Berliner Bezirke werden vom RKI einzeln gezählt).

+++ Landkreis Fürstenfeldbruck mit Inzidenz von 3.019,1 +++

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190.148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand.

Neben Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf hat auch der Landkreis Starnberg die Inzidenz-Schwelle von 3.000 überschritten. Sie beträgt dort 3.019,1. Der Landkreis Dachau hat mit 2.741,8 die dritthöchste Inzidenz in Deutschland.

In der Stadt München liegt die Inzidenz bei 2.119,3, in Bayern bei 1695,6. Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen, 03.49 Uhr, wieder.

Corona-News vom 03.02.2022

+++ Verdi: Situation in Kitas dramatisch - droht der Kollaps? +++

Die Situation in den Kindertagesstätten ist wegen der Corona-Pandemie nach Ansicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dramatisch. "Das System ist kurz vor dem Einsturz", warnte Verdi München am Donnerstag. Die Beschäftigten seien am Ende ihrer Kräfte und die frühkindliche Bildung bleibe auf der Strecke. Hygienemaßnahmen, Schutz vor Ansteckung und Personalmangel machten eine kindgerechte Förderung kaum noch möglich. Zudem kämen ständig neue Aufgaben hinzu wie das Abfragen der Testergebnisse von den Kindern.

Verdi forderte, das Kita-Personal besser zu schützen und zu entlasten. "Ansonsten wird irgendwann das System zusammenbrechen und dann ist keiner mehr da, der die Kinder übernehmen kann", sagte Gewerkschafterin Merle Pisarz. Allein in München seien mindestens 200 Kitas von Gruppenschließungen betroffen. Manche Einrichtungen in Bayern seien sogar ganz zu.

Die Gewerkschaft verlangte Lüftungsanlagen für jede Einrichtung und FFP2-Masken für alle Beschäftigten. Zudem müssten die Öffnungszeiten an das zur Verfügung stehende Personal angepasst werden. Auch die Quarantäneregeln hält Verdi für kontraproduktiv. Kinder könnten sich nach fünf Tagen freitesten, das Kita-Personal erst nach sieben Tagen. "Wer soll dann bitteschön die Kinder betreuen?"

+++ Novavax: Wer bekommt den begehrten Impfstoff wann? +++

Wann ist der Impfstoff von Novavax im Freistaat verfügbar? Das bayerische Ministerium für Gesundheit und Pflege rechnet damit, dass das neue Vakzin ab der Kalenderwoche 9 – also Anfang März – vom Bund bereitgestellt wird. Wie eine Sprecherin auf AZ-Anfrage mitteilt, wird Bayern diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen. Erst im zweiten Schritt soll der Impfstoff dann für alle anderen Impfwilligen zur Verfügung stehen – sprich in Arztpraxen und Impfzentren. Einen konkreten Termin hierfür nennt das Ministerium nicht. Auch der Umfang der Liefermengen ist demnach noch unklar. Die Planungen liefen "auf Hochtouren".

+++ Dobrindt: Empfehlung für zweite Auffrischimpfung plausibel +++

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders Gefährdete ist aus Sicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nachvollziehbar. Es sei eine erwartbare Entscheidung gewesen, sagte Dobrindt am Donnerstag bei der Klausurtagung der CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin. "Dass man nicht mit drei Impfungen dann am Ende einer Immunisierungskampagne landet, das ist aus meiner Sicht nachvollziehbar."

Dobrindt wies darauf hin, dass die Pandemie noch nicht beendet sei. Für manche Menschen liege die erste Auffrischimpfung auch schon eine Weile zurück. Die Stiko hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Boosterimpfung zu geben.

+++ Bayern: Corona-Steuererleichterungen sind nicht ausreichend +++

Die angekündigten Corona-Steuererleichterungen der Bundesregierung reichen nach Ansicht von Bayerns Finanzminister Albert Füracker nicht aus. "Die vom Bund angedachten Corona-Steuererleichterungen sind ein gutes Signal, gehen aber teilweise nicht weit genug. Insbesondere im Bereich Homeoffice hatten wir uns mehr als ein bloßes "weiter so" befristet bis Ende 2022 erhofft", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Arbeitswelt werde auch nach der Pandemie eine andere bleiben als vor deren Ausbruch.

"Wir brauchen eine Weiterentwicklung zu einer Pauschale für mobiles Arbeiten verbunden mit einer Erhöhung auf 1000 Euro im Jahr", betonte Füracker. Die Verlängerung der sogenannten erweiterten Verlustverrechnung sei im Grundsatz richtig, "die Ausweitung des Rücktragzeitraums auf nur zwei Jahre und erst ab 2022 ist jedoch leider ernüchternd. Damit die Regelung nicht ins Leere läuft, müsste sie zum einen rückwirkend gelten und zu anderen auch auf einen Drei-Jahreszeitraum erweitert werden."

+++ Piazolo: Wegen Corona "durchaus Engpässe" an einigen Schulen +++

Nach Darstellung von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sorgen die steigenden Corona-Zahlen inzwischen für Probleme an manchen Schulen. Es gebe "durchaus Engpässe in bestimmten Bereichen", sagte er am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Das sei aber regional sehr unterschiedlich. "In weiten Bereichen lässt es sich gut abfangen." Anderswo sei es "durchaus eng". Insgesamt seien aber immer noch an mehr als 90 Prozent aller Schulen alle Klassen im ganz normalen Präsenzunterricht. An neun Prozent der Schulen seien einzelne Klassen im Distanzunterricht.

Die PCR-Pool-Tests an Grundschulen laufen nach Angaben des Ministeriums nach wie vor weitgehend reibungslos. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle seien die Pool-Ergebnisse abends da und ebenfalls in weit mehr als 90 Prozent der Fälle am nächsten Morgen die Einzeltests. Dabei war die Zahl der positiven Tests zuletzt hoch: In der vergangenen Woche seien im Durchschnitt sieben Prozent aller Pool-Tests positiv gewesen. Ist dies der Fall, muss weiter untersucht werden, welche Schüler in der Klasse Corona-infiziert sind.

+++ Rufe nach Lockerungen werden lauter +++

Während in einigen Ländern die Corona-Maßnahmen weitestgehend aufgehoben werden - so zum Beispiel in Großbritannien, Dänemark oder Schweden - hält Deutschland an den strengen Beschränkungen fest. Doch auch hierzulande fordern immer mehr Politiker Öffnungsschritte und Lockerungen. Unter anderem machen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai Druck. "Wir sollten konsequente Öffnungsschritte jetzt angehen", sagte der CSU-Vorsitzende Söder der "Bild" (Donnerstag). Djir-Sarai fordert eine "Exit-Strategie" mit klar definierten Schritten. Diese müsse bereits vorliegen, sollten die Infektionszahlen wie von Experten prognostiziert Ende Februar wieder sinken, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich Forderungen nach einer baldigen Lockerung der Corona-Regeln angeschlossen. "Es geht nicht darum, dass jetzt alle Maßnahmen fallen", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" angesichts der noch steigenden Inzidenzen inmitten der Omikron-Welle. Aber eine verlässliche Planung sei notwendig, etwa für den kulturellen Bereich oder die Veranstaltungsbranche. Er verwies darauf, dass am 19. März die gesetzlichen Grundlagen der gegenwärtigen Corona-Maßnahmen auslaufen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will dem Kurs der Regierung in Kopenhagen aber vorerst nicht folgen. Entscheidungen über Lockerungsschritte könne es nach dem Höhepunkt der Infektionen geben. "Aber da sind wir leider noch nicht angekommen", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-"heute-journal".

+++ Stiko empfiehlt zweite Booster-Impfung für bestimmte Gruppen +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen aus. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll es eine zweite Boosterimpfung geben. Ein Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, Änderungen seien noch möglich.

+++ Stiko spricht sich für Impfung mit Novavax-Vakzin ab 18 aus +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 aus. Der Proteinimpfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden, teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich.

+++ Erneuter Höchststand bei Corona-Neuinfektionen +++

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 236.120 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 203 136 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1283,2 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1227,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1017,4 (Vormonat: 232,4). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wieder.

Corona-News vom 02.02.2022

+++ Söder fordert Stufenplan für Erleichterung der Maßnahmen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Stufenplan für zeitnahe Erleichterungen bei den Beschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Welle der Corona-Pandemie verlangt. Obwohl die Inzidenzzahlen stiegen, erhöhe sich die Krankenhausbelegung nicht in gleicher Weise, sagte Söder am Mittwoch in Berlin zum Auftakt der zweitägigen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er ergänzte: "Weil die Omikron-Wand zwar steil, aber doch vielleicht eine Wand mit Türen und Fenstern ist in eine hoffnungsvollere Zukunft, brauchen wir neben dem Konzept Vorsicht auch das Konzept Augenmaß und Hoffnung."

Für ihn ergebe sich "eindeutig das Bild: Eher früher mit Erleichterungen beginnen, Stück für Stück", sagte Söder. Es werde nicht den Tag geben, an dem alles aufgehoben werde. "Aber wir brauchen einen Weg aus der Pandemie", deswegen sei ein Stufenplan verantwortbar. Nötig sei eine klare Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung.

+++ Warnung vor Verharmlosung des Holocaust bei Corona-Protesten +++

Die Justiz in Bayern geht gegen Gegner der Corona-Politik vor, die bei Protesten einen Davidstern mit dem Wort "ungeimpft" oder andere den Holocaust relativierende Symbole tragen. Nach Überzeugung des Bayerischen Justizministeriums können Äußerungen, die staatliche Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust vergleichen, insbesondere den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen, wie es dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) mitteilte.

In einem Informationsschreiben seien die Verbände der bayerischen Polizei gebeten worden, entsprechende Fälle zur Prüfung des Anfangsverdachts für eine Straftat der zuständigen Staatsanwaltschaft vorzulegen", erklärte das Ministerium auf RND-Anfrage. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU): "Für Antisemitismus darf es keinen Platz in Deutschland geben."

+++ Justizminister Buschmann hofft auf Aus vieler Corona-Regeln im März +++

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollen am 16. Februar erneut über Wege aus der Pandemie beraten. Bei der Runde am 24. Januar hatten sich Bund und Länder bereits darauf verständigt, dass Öffnungsperspektiven entwickelt werden sollten für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne.

"Ich hoffe, dass im März viele Schutzmaßnahmen zurückgenommen werden können", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der "Rheinischen Post". Voraussetzung sei, dass wie vom Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziert "ab Mitte Februar die Fallzahlen wieder sinken". Auch dürften nicht kurzfristig neue Virusvarianten auftauchen, die die Lage wieder komplett veränderten.

Aus Sicht mehrerer Politiker von Bund und Ländern ist der Zeitpunkt für weitgehende Öffnungen noch nicht gekommen. Es sei noch keine Zeit für eine Entwarnung in Deutschland, findet auch der Virologe Christian Drosten.

+++ Novavax-Impfstoff ab Anfang März in Gesundheitseinrichtungen +++

In Bayern soll von Anfang März an auch der neu zugelassene Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen. Der Freistaat erwarte in der 9. Kalenderwoche Lieferungen mit dem Impfstoff, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in München auf dpa-Anfrage mit.

"Bayern wird diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten in Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt", sagte eine Ministeriumssprecherin. Dies entspreche einer Einigung der Bundesländer in der Gesundheitsministerkonferenz vom 22. Januar. Zu den erwarteten Größenordnungen der Impfstofflieferungen machte das Ministerium keine Angaben.

Für andere Impfwillige werde Novavax in einem zweiten Schritt zur Verfügung stehen, hieß es. Voraussetzung sei, dass der Bund den Novavax-Impfstoff in ausreichender Menge in die Regelversorgung gebe.

+++ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat Corona +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Holetschek habe sich einem PCR-Test unterzogen, der positiv ausgefallen sei, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Holetschek habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. "Ich habe derzeit lediglich leichte Symptome wie etwa Husten und werde von zu Hause aus weiterarbeiten", sagte der Minister. Geplante Termine wolle er digital wahrnehmen. "Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin", sagte der Politiker. Wo und wann der Minister sich infiziert habe, sei unklar. Am Dienstag hielt Holetschek nach der Kabinettssitzung noch eine Pressekonferenz in München.

+++ Landkreistag: Fehlende Vorgaben bei Impfpflicht für Pfleger +++

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages hat fehlende Leitlinien bei der Impfpflicht für Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitswesen beklagt. "Ohne Vorgaben des Bundes zur Auslegung des Gesetzes werden die Gesundheitsämter den Vollzug nicht leisten können", sagte der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) am Mittwoch in München. Sofern nun nicht bald auch die allgemeine Impfpflicht komme, müsse das Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impflicht "in jedem Fall ausgesetzt werden, zumindest bis vom Bund praktikable und unbürokratische Vollzugshinweise vorgelegt werden".

+++ Großangelegte Studie zu gesundheitlichen Corona-Folgen startet +++

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beginnt eine großangelegte Studie, die mehr Klarheit über die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Infektion bringen. Mehr als 9.000 Einwohner, die sich bis Ende November vergangenen Jahres mit dem Virus infiziert hatten, sollen nächste Woche schriftlich gebeten werden, einen fünfseitigen Fragebogen zurückzusenden, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Darin geht es um körperliche wie seelische Symptome und um die Frage, ob weitere medizinische Behandlung nötig war und ob der Alltag bewältigt werden kann.

"Wir erhoffen uns natürlich einen großen Rücklauf", sagte der Ärztliche Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und

Versorgungsforschung der Technischen Universität, Antonius Schneider. "Je mehr Betroffene antworten, desto zuverlässigere Ergebnisse können wir gewinnen." Die Erhebung solle zeigen, wie es den Betroffenen gehe - und helfen, bessere Versorgungskonzepte zu entwickeln.

+++ Insgesamt mehr als 10 Millionen Fälle in Deutschland - Inzidenz steigt weiter +++

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 10 Millionen überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen 10 186 644 Ansteckungen seit Beginn der Pandemie. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, weil viele Infektionen nicht erkannt werden.

Zudem ist die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 208 498 Fälle in 24 Stunden. Am Donnerstag, den 27. Januar, hatte die Zahl erstmals über 200 000 gelegen. Vor einer Woche waren es 164 000 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1227,5 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1206,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 940,6 (Vormonat: 222,7).

Die Inzidenz in Bayern liegt bei 1451,4, in München bei 1690,7.

+++ Kinder-Impfen im Gasteig: Neue Öffnungszeiten +++

Die Öffnungszeiten des Kinder- und Jugend-Impfzentrums Gasteig wurden angepasst - Impfungen sind hier nun täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr möglich. Für eine Impfung muss eine Registrierung erfolgen sowie ein Termin vereinbart werden.

Corona -News vom 01.02.2022

+++ Streit um längere Arbeitszeiten wegen Omikron +++

Staatsregierung und Behörden treibt die Sorge um, dass die Omikron-Variante wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens lahm legen könnte. Arbeitnehmer in zwölf Bereichen von der Abfallentsorgung über Landwirtschaft bis Versicherungen müssen sich in der Omikronwelle auf eine mögliche Zwangsverpflichtung zu längeren Arbeitszeiten einstellen. Die sieben Bezirksregierungen haben entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen, die Gewerkschaft Verdi kündigte am Dienstag Klagen an.

An Werktagen könnten Arbeitgeber im Falle eines Falles bis zu zwölf Stunden Arbeitszeit anordnen, wobei die Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht überschreiten soll. Sofern die Arbeit nicht an Werktagen erledigt werden kann, ist auch Sonntagsarbeit erlaubt. "Die Beschäftigten haben den Laden bis an die Erschöpfungsgrenze und teilweise darüber hinaus am Laufen gehalten", kritisierte Verdi-Landesbezirksleiterin Luise Klemens in München. "Jetzt die zulässige Höchstarbeitszeit heraufzusetzen und Sonntagsarbeit zu erlauben, ist eine unerträgliche Zumutung."

+++ Zahl der Coronapatienten in Krankenhäusern steigt +++

Die Zahl der Corona-Patienten in Bayerns Krankenhäusern steigt sehr schnell - aber nur auf den Normalstationen. Bei den schwer kranken Intensivpatienten gibt es bisher keine vergleichbare Zunahme, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München berichtete.

Demnach ist die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen im Zuge der Omikron-Welle innerhalb einer Woche von 475 auf 657 gestiegen - das entspricht einem raschen Zuwachs von 38 Prozent. Allerdings sind unter diesen Patienten nach den Worten des Staatskanzleichefs nicht wenige, die wegen einer anderen Erkrankung eingewiesen werden, aber coronapositiv sind.

+++ Quarantäneregeln für Schulen nachgebessert +++

Nachdem die Quarantäneregeln in Bayern für viel Kritik gesorgt hatten, beriet das bayerische Kabinett am Dienstag vor allem über die Situation in Schulen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erklärte im Anschluss an die Sitzung in einer Pressekonferenz, dass das "hohe Schutzniveau, das wir an Schulen haben" gehalten und ausgebaut werden solle. Am wichtigsten sei es, den Präsenzunterricht weiter sicherzustellen.

Wie auch bisher sollen Infizierte in Isolation, nach einem positiven Test in der Schule sollen die betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Hause gehen bzw. von ihren Eltern abgeholt werden. Für die restliche Klasse gilt neu: Negativ-Getestete in der gleichen Klasse bleiben im Präsenzunterricht, werden dann aber häufiger getestet. Ist der Präsenzunterricht nicht mehr sinnvoll - das ist dem Freistaat Bayern zufolge der Fall, wenn nur noch 50 Prozent anwesend sind - geht die Klasse für zunächst fünf Schultage in den Distanzunterricht.

+++ Keine Maßnahmen-Änderungen in Bayern +++

In Bayern werden die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verändert, es gibt also weder Lockerungen noch strengere Regeln. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

+++ Mehr Pflegekräfte melden sich arbeitssuchend +++

Deutlich mehr Pflegekräfte als noch vor der Corona-Pandemie haben sich in Bayern arbeitssuchend gemeldet. Im Dezember und im Januar hätten 4.109 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflegebranche eine entsprechende Meldung bei den Arbeitsagenturen gemacht, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zu Dezember 2019 und Januar 2020 bedeute das einen Anstieg um 171 Prozent.

Ob diese Entwicklung allein auf die geplante Impfpflicht im Gesundheitswesen zurückzuführen ist, "können wir nicht eindeutig sagen", betonte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion. Die Gründe, warum sich Menschen melden, seien vielseitig und würden auch nicht explizit erfragt. "Neben der Ablehnung der Impfung ist es auch möglich, dass die Betroffenen sich bei der Versorgung von Corona-Patienten nicht weiter dem erhöhten Risiko aussetzen möchten oder im zweiten Pandemie-Winter einfach die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht sind."

Man werde die Entwicklung aber weiterhin genau beobachten. Außerdem bemühe man sich weiter darum, "den Fachkräftebedarf unter anderem durch Zuwanderung von Pflegekräften zu decken". Zum Stichtag 30. Juni 2021 hatten in Bayern 255 729 Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Job in der Pflege. Von 15. März an müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind oder von einer Infektion genesen sind.

+++ Viele Kliniken in Oberbayern müssen Operationen weiter verschieben +++

Angesicht der Omikron-Welle mit steigenden Corona-Infektionszahlen müssen Dutzende Krankenhäuser in Oberbayern aufschiebbare Behandlungen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern habe 76 Kliniken im Regierungsbezirk verpflichtet, noch bis Ende Februar von unter medizinischen Aspekten nicht sofort notwendigen Behandlungen abzusehen, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Regelung war in Oberbayern wie in den meisten anderen Regierungsbezirken in der zweiten Novemberhälfte in Kraft getreten und wurde nun zumindest in Oberbayern bis 28. Februar verlängert.

Ziel bleibe es, die Kapazitäten für alle Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, hieß es. Zwar sei die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Oberbayern tendenziell rückläufig. Gleichzeitig steige jedoch der Belegungsdruck für normale Krankenhausbetten.

Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

+++ EU-Impfausweis ohne Booster nur noch neun Monate gültig +++

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen nun deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise sind seit Dienstag ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.

+++ Landkreis Starnberg mit bundesweit höchster Inzidenz +++

Nirgendwo in Deutschland ist die Inzidenz so hoch wie im Landkreis Starnberg. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 2.847,5 (Stand: 3.51 Uhr). Nach der Stadt Remscheid und Berlin Tempelhof-Schöneberg folgt auf Rang vier der Landkreis Dachau mit einer Inzidenz von 2.630,3. In München liegt die Inzidenz bei 1.678,8 und ist somit im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen.

Deutschlandweit hat die Inzidenz erstmals die Schwelle von 1.200 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1206,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1176,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 894,3 (Vormonat: 220,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162 613 Corona-Neuinfektionen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Corona-News vom 31.01.2022

+++ Gefälschtes Söder-Bild zu Corona-Protesten sorgt für Ärger +++

Ein gefälschtes Foto von Markus Söder mit einem Aufruf zur Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Politik kursiert derzeit bei Twitter. Das Bild zeigt den CSU-Chef, wie er ein Plakat in die Kamera hält, auf dem steht: "Spazierengehen hilft. Auch allen, die du liebst. Montags in deiner Stadt". Unten auf der Montage ist zudem das Logo der Bundesregierung abgebildet.

In Wirklichkeit zeigte das Foto aus der vergangenen Woche Söder, wie dieser anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages das Bild eines neunarmigen Chanukkaleuchters ins Bild hält und damit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Von Söder selbst gab es dazu zunächst keine Stellungnahme, CSU-Generalsekretär Markus Blume attackierte die Fälschung aber umgehend: "Widerwärtig und unverfroren! Dieses Bild ist ein Fake - ausgerechnet aus einem Foto zum Gedenken an den Holocaust. Wer so ein Fake in die Welt setzt, sollte sich schämen."

+++ Inzidenz bei Schulkindern bei über 3.700 +++

Die Corona-Inzidenzen bei Schulkindern in Bayern erreichen immer neue Rekordhöhen. In der am stärksten betroffenen Gruppe der Sechs- bis Elfjährigen hat sie inzwischen einen Wert von 3.727 erreicht, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um gut 70 Prozent zum vor einer Woche gemeldeten Wert.

Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2.569, in der Gruppe im Alter von 16 bis 19 Jahren bei 2.183 und somit deutlich über 2.000. Hier sind die Anstiege etwas langsamer als bei den jüngeren Schülern. Die vierthöchste Inzidenz findet sich bei Kindern bis fünf Jahren mit 1.707. Diese Gruppe hatte lange zu den laut offiziellen Meldungen unterdurchschnittlich betroffenen gehört.

+++ Ministerium: Zwei Prozent der Lehrkräfte fehlen wegen Corona +++

Von den bayerischen Lehrkräften sind nach Angaben des Kultusministeriums derzeit rund zwei Prozent aus Corona-Gründen zu Hause. Nach Meldung der bayerischen Schulen seien am Montag 1,6 Prozent der Lehrkräfte aufgrund eines positiven Covid-19-Tests und 0,43 Prozent wegen Quarantäne nicht im Präsenzunterricht gewesen, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Ein weiterer kleiner Teil (0,09 Prozent) stand aufgrund eines ärztlichen Attestes mit Covid-19-Bezug, der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, nicht für normalen Unterricht zur Verfügung. "Aktuell befindet sich keine Schule im vollständigen Distanzunterricht", betonte das Ministerium.

+++ Ab morgen: 3G im Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung +++

Ab dem 1. Februar gilt für den Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung aufgrund der dynamischen Corona-Lage allgemein die 3G-Regel. Man muss also geimpft, genesen oder getestet sein und das auch vor Ort nachweisen können. Weiter gilt unverändert die FFP2-Maskenpflicht.

Ausgenommen von der 3G-Zugangsbeschränkung sind Vorsorge- und Unterstützungsangebote des Gesundheits- und Bereiche des Sozialreferats.

+++ Bund gegen "verfrühte" Corona-Lockerungen +++

Bayerns Ministerpräsident Söder hat Hoffnung auf eine Lockerung der Corona-Regeln Mitte Februar gemacht. Doch der Bund warnt davor, die Maßnahmen zu früh zu lockern. "In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, verantwortlich lockern zu können, wird diese Bundesregierung, werden alle Landesregierungen genau diesen Schritt gehen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.

Im Augenblick sei es aber "noch ein bisschen verfrüht", schon diesen Schritt zu machen. Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. "Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig zu glauben, es ist schon vorbei", sagte Hebestreit.

+++ Impfungen an den Außenstellen in München ab sofort ohne Termin +++

Ab heute brauchen Menschen, die sich an den drei Außenstellen in München am Marienplatz, auf der Theresienwiese und in den Pasing Arcaden impfen lassen wollen, dort keinen Termin mehr. Die Stadt empfiehlt eine vorherige Terminvereinbarung jedoch weiter, um Wartezeiten zu vermeiden.

+++ Inzidenz in Bayern weiter auf hohem Niveau +++

Der Negativ-Trend hält an: In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von fast 1.385 für den Freistaat. Damit steht Bayern im Vergleich der Bundesländer hinter Berlin, Hamburg, Hessen und Bremen auf dem fünften Platz. Die bundesweite Inzidenz liegt bei rund 1.177 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Bei den kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern lagen die Kreise Starnberg (2.662) und Dachau (2.586) am Montag auf Stelle zwei und drei im bundesweiten Vergleich. An der Spitze rangierte der Berliner Stadtteil Tempelhof-Schöneberg (2.912). In München liegt die Inzidenz derzeit bei 1.568.

Die steigenden Corona-Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar: Laut Divi-Intensivregister lagen auf bayerischen Intensivstationen am Montag 328 erwachsene Covid-Patienten - sechs mehr als am Vortag.

+++ Söder macht Hoffnung auf baldige Lockerung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Lockerungen schon ab Mitte Februar für möglich. "Omikron ist was anderes als Delta", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Wenn es keine Überlastung der Krankenhäuser gebe, müssten Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden, betonte der CSU-Chef am Sonntagabend. Söder geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in zwei Wochen erreicht sein werde. "Also muss man schon für die Zeit danach planen, welche Richtung man gehen muss. Und die Richtung ist relativ eindeutig", so Bayerns Ministerpräsident.

Mehr Zuschauer könnten etwa bei Sport- und Kulturevents erlaubt sein, mehr Möglichkeiten gebe es zudem bei der Gastronomie sowie Messen. Die nächste Bund-Länder-Konferenz im Februar solle aber noch abgewartet werden, betonte Söder in der ARD. "Ich glaube, wir müssen halt Schritt für Schritt gehen."

+++ Neuer Höchstwert: Inzidenz steigt auf 1176,8 +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.176,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.156,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 840,3 (Vormonat: 265,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78.318 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 63.393 Ansteckungen.

Corona-News vom 30.01.2022

+++ Corona-Demos: Weniger Teilnehmer als erwartet +++

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Nürnberg und München gegen die Corona-Beschränkungen und insbesondere eine mögliche Impfpflicht demonstriert. An beiden Orten kamen allerdings deutlich weniger Teilnehmer als erwartet. Zwischenfälle wurden von der Polizei nicht mitgeteilt.

In Nürnberg hatte auch die Polizei mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstranten gerechnet, letztlich sprach ein Polizeisprecher von 3.500 bis 4.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. In München wurden ebenfalls 10.000 Menschen auf der Theresienwiese angekündigt. Die Polizei nannte dann dort etwa 1.000 Teilnehmer.

Insbesondere die Protestveranstaltung in Nürnberg wurde vor vielen Menschen scharf kritisiert. Denn die Demo fand am Volksfestplatz in unmittelbarer Nähe zum Reichsparteitagsgelände statt. Zudem war Sonntag der Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933. Auf Twitter kritisierten daher viele Nutzer den Ort und den Zeitpunkt.

+++ Ruf nach "Exit-Strategie" in Corona-Pandemie wird lauter +++

Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen wird in der Politik der Ruf nach einem Konzept für eine Rücknahme von Beschränkungen lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte dem "Spiegel": "Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann." SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, bei den Beratungen von Bund und Ländern am vergangenen Montag sei richtigerweise eine notwendige Öffnungsperspektive bereits in Aussicht gestellt worden. "Bund und Länder sind hier gemeinsam gefordert. Dabei ist frühzeitig unter Einbeziehung des Expertenrates der Bundesregierung zu beraten, welche Branchen und Bereiche zuerst hierunter fallen können."

Im Beschlusspapier von Bund und Ländern am Montag hieß es, es sollten Öffnungsperspektiven entwickelt werden für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne. Die nächsten Beratungen sind für den 16. Februar geplant - sofern nicht das weitere Infektionsgeschehen eine frühere Zusammenkunft nötig mache.

+++ Jede achte Kita von Corona betroffen - Immer mehr Schüler zuhause +++

Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayern sind immer häufiger von Corona betroffen. Stand Freitag fehlten 5,28 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler entweder wegen eines positiven Corona-Tests oder wegen Quarantäne im Unterricht, wie das Kultusministerium auf Nachfrage mitteilte. Von den rund 10.200 Betreuungseinrichtungen - von der Krippe bis zum Hort - waren laut Sozialministerium 1.270 betroffen, das ist etwa jede achte.

Konkret waren 63 Einrichtungen komplett und 876 teilweise geschlossen. In weiteren 331 Kitas waren dem Ministerium zufolge nur Einzelpersonen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Das sind jeweils deutliche Anstiege im Vergleich zu den Werten eine Woche zuvor. Damals waren 49 Einrichtungen ganz und 691 teilweise geschlossen. In 230 waren Einzelpersonen betroffen.

Bei den Schülerinnen und Schülern hatten Stand Freitag 2,48 Prozent einen positiven Corona-Test, 2,8 Prozent waren in Quarantäne. Vor einer Woche hatte der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit positivem Test noch bei 1,5 Prozent gelegen, in Quarantäne waren zu diesem Zeitpunkt 2,3 Prozent.

Corona-News vom 29.01.2022

+++ Ethikrats-Vorsitzende Buyx: Impfen soll möglichst einfach sein +++

Nach Ansicht der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates sollte diee Vorbereitung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus mit anderen Maßnahmen flankiert werden. Dazu zählten laut der Münchner Medizinethikerin Alena Buyx "niedrigschwellige Impfangebote und zielgruppenspezifische Beratung und Information", wie sie der Bremer Zeitung "Weser-Kurier" sagte.

Buyx verwies dabei auch auf die Stellungnahmen des Ethikrates, eines unabhängigen Sachverständigengremiums. "Wir haben sehr klar gesagt: Das Vorbereiten einer Impfpflicht entbindet die Verantwortlichen in keiner Weise davon, dass man sich weiter um die Freiwilligkeit bemüht und es den Menschen wirklich einfach macht."

+++ BDI-Chef Russwurm kritisiert deutsche Corona-Politik +++

Vor zwei Jahren - am 27. Januar 2020 - wurde das Coronavirus in Deutschland erstmals bestätigt; seitdem wurden mehr als 9,6 Millionen Infektionen registriert, rund 118.000 Menschen starben an oder unter Beteiligung einer Infektion. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, kritisiert das bisherige Pandemie-Management.

"Nach zwei Jahren Corona ist es völlig inakzeptabel, dass es nicht genug aktuelle Daten, PCR-Testkapazitäten und einheitliche Hygienekonzepte für Schulklassen gibt", sagte Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Und mich verwundert manche Entscheidungsfindung. Wir erleben Corona-Gipfel von Bund und Ländern mit großer Einigkeit – und ein paar Stunden später landesspezifische Varianten der Entscheidung." Das führe zu Vertrauensverlust und zu einem Flickenteppich, den keiner mehr verstehe. Russwurm sagte: "Ich wünsche mir mehr Systematik. Deutschland kommt einfach nicht vor die Welle."

+++ Städtetag fordert Klarheit bei einrichtungsbezogener Impfpflicht +++

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, hat offene Fragen bei der beschlossenen Impfpflicht für Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeheimen bemängelt. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht werde nur Wirkung entfalten, "wenn Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden klar erkennen können, in welchen Fällen Ungeimpfte ihre Tätigkeit nach dem 15. März nicht mehr ausüben dürfen und welche Ausnahmen es gibt", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Hier stocherten im Moment alle im Nebel. "Zudem müssen die Verfahren deutlich vereinfacht werden, damit die Gesundheitsämter sie überhaupt durchführen können."

Das von Bundestag und Bundesrat im Dezember beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn Nachweise nicht vorgelegt werden. Diese können dann die Beschäftigung in der Einrichtung untersagen. Unter Kommunen, Betreibern und den Ländern gibt es Bedenken wegen der Umsetzbarkeit. Lewe: "So, wie es ist, wird das Gesetz ins Leere laufen."

+++ Weniger Menschen lassen sich impfen +++

Die Zahl der Impfungen in Deutschland hat zum Ende der Woche abgenommen. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht, wurden am Freitag mindestens 370.000 Impfdosen verabreicht - am Vortag waren es noch 466.000. Am Freitag vor einer Woche gab es knapp 582.000 Impfungen, am Freitag davor etwa 769.000. Mindestens 73,9 Prozent der Bevölkerung (61,4 Millionen) haben nach RKI-Angaben einen vollständigen Grundschutz erhalten. Das Ziel der Bundesregierung, dass bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen Corona geimpft sind, droht allerdings zu scheitern.

+++ Ärztepräsident: Verkürzung des Genesenenstatus ist sinnvoll +++

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus für richtig. "Die bisherige wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, dass sich Ungeimpfte nach einer durchgemachten Delta-Infektion schon deutlich früher als nach sechs Monaten mit der Omikron-Variante anstecken können", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post". Deshalb sei die Verkürzung des Genesenenstatus "aus medizinischer Sicht sinnvoll".

Der Präsident der Bundesärztekammer sprang damit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Seite, der die Verkürzung auf drei Monate verteidigt hatte. Der Genesenenstatus war Mitte Januar auf Basis neuer Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden. Zuvor hatten sechs Monate gegolten. Die Entscheidung löste teils heftige Kritik aus. In anderen EU-Staaten gelten Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, für einen Zeitraum von sechs Monaten als genesen. Die Regel betrifft auch Menschen, die beispielsweise von einem EU-Land in ein anderes reisen wollen.

+++ Corona-Inzidenz klettert weiter in Bayern +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Bayern ist auch am Wochenende weiter gestiegen: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag für den Freistaat 1.301,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag lag der Wert noch bei rund 1.218.

Bei den kreisfreien Städten und Landkreisen lag der Kreis Starnberg weiterhin an der Spitze - dort betrug die Inzidenz 2.602. Der Wert für den oberbayerischen Landkreis war in den vergangenen Tagen massiv nach oben geschossen, weil das Landratsamt zahlreiche Altfälle nachmeldete. Hinter Starnberg rangierten am Samstag der Landkreis Dachau (2.391) und die Stadt Rosenheim (2.073). In München liegt der Wert bei 1.726,3, den niedrigsten Corona-Wert im Freistaat vermeldet der oberfränkische Kreis Coburg (451).

Trotz der steigenden Corona-Zahlen müssen die Kliniken noch nicht zusätzliche Intensivpatienten behandeln. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser lagen am Samstag 312 erwachsene Patienten - dies waren rund 20 weniger als am vergangenen Wochenende.

+++ Söder plädiert für bundesweite "Krankenhaus-Ampel" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert von der Bundesregierung neue und verlässliche Maßstäbe zur Bewertung der Corona-Lage. Da die bisher im Fokus stehende Sieben-Tage-Inzidenz in der laufenden Omikron-Welle auch wegen mangelnder Testmöglichkeiten ihre vorwarnende Wirkung verliere, "brauchen wir ein neues Bewertungssystem, das sich an der Belegung der Krankenhausbetten orientieren sollte", sagte der CSU-Chef der "Welt am Sonntag". Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Bayern: Jede achte Kita von Corona betroffen - Immer mehr Schüler zuhause +++

Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayern sind immer häufiger von Corona betroffen. Stand Freitag fehlten 5,28 Prozent der bayerischen Schülern entweder wegen eines positiven Corona-Tests oder wegen Quarantäne im Unterricht, wie das Kultusministerium auf Nachfrage mitteilte.

Von den rund 10.200 Betreuungseinrichtungen - von der Krippe bis zum Hort - waren laut Sozialministerium 1.270 betroffen, das ist etwa jede achte. Konkret waren 63 Einrichtungen komplett und 876 teilweise geschlossen. In weiteren 331 Kitas waren dem Ministerium zufolge nur Einzelpersonen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Bei den Schülern hatten Stand Freitag 2,48 Prozent einen positiven Corona-Test, 2,8 Prozent waren in Quarantäne. Vor einer Woche hatte der Anteil der Schüler mit positivem Test noch bei 1,5 Prozent gelegen, in Quarantäne waren zu diesem Zeitpunkt 2,3 Prozent.

+++ Unangemeldete Corona-Proteste in Ulm und Neu-Ulm +++

Nach einem unangemeldeten Protestzug von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Freitag in Ulm und Neu-Ulm hat die Polizei Ermittlungen gegen mehr als 120 Teilnehmer eingeleitet. Dabei handele es sich vor allem um Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske, teilte die Polizei mit.

Es seien auch Menschen in Gewahrsam genommen und Identitäten festgestellt worden. So seien die Personalien von vier mutmaßlichen Leitern der nicht angemeldeten Versammlung festgestellt worden. Sie erwartet nun Strafanzeigen. Ermittelt wird auch wegen Widerstands gegen polizeiliche Maßnahmen, Beleidigung und - in einem Fall - wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Corona-News vom 28.01.2022

+++ Welcher Mindestabstand gilt nun bei Großveranstaltungen? +++

Das bayerische Gesundheitsministerium hat die neuen Regeln für Großveranstaltungen in Sport und Kultur präzisiert: In Stadien, Hallen und anderen Veranstaltungsstätten ist nach Angaben vom Freitag auch dann eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 25 Prozent möglich, wenn die 1,50-Meter-Mindestabstände etwa auf den Sitzplatz-Tribünen nicht durchgängig eingehalten werden können.

Das Kabinett hatte die Lockerung der Corona-Regeln für Sport, Kultur und andere Veranstaltungen am Dienstag beschlossen, sie sind seit Donnerstag in Kraft. Danach ist bei Events, die nicht groß und überregional sind, wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt - bisher waren es 25 Prozent. Bei überregionalen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern ist nun wieder eine 25-Prozent-Auslastung erlaubt, bis zu einer Obergrenze von 10.000 Zuschauern. Es dürfen aber ausschließlich Sitzplätze belegt werden.

Grundsätzlich gilt bei alledem: Es muss überall der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Ausnahmen sind aber möglich, z.B. für Kinos und Theater.

+++ Mehr als die Hälfte in Bayern ist geboostert +++

In Bayern hat mehr als die Hälfte der Menschen jetzt eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Darauf wies Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Freitag in München hin. So sollen im Freistaat 6.603.683 Menschen ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben. Von den über 60-Jährigen seien in Bayern schon 73,1 Prozent geboostert, bei den Personen ab 18 Jahren sind es 59,1 Prozent. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind bereits 17,5 Prozent eine geboostert.

Holetschek wies auch daraufhin hin, dass seiner Meinung nach die Impflücke in ganz Deutschland zu groß ist. Erst 73,3 Prozent der Menschen im Freistaat hätten sich für die Erstimpfung entschieden. Das seien leider noch zu wenige. Gerade bei den vulnerablen Gruppen sei es wichtig, dass sich noch mehr Menschen impfen ließen.

+++ Virologe Streeck ruft zu Kontaktreduzierungen auf +++

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen hat der Virologe Hendrik Streeck dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein und Kontakte zu reduzieren. Das sagte er am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin".

Auch Geimpfte und - in reduzierter Form - auch Geboosterte könnten das Virus übertragen. "Es geht wirklich darum, jetzt nochmal diese Zeit zu überbrücken, bis wir eine Trendumkehr haben." Dann komme das Frühjahr mit sinkenden Fallzahlen. "Das wird ein guter Sommer wieder werden", sagte das Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung voraus.

Streeck riet jedem, sich impfen zu lassen. Man werde um eine Verbreitung des Virus nicht herumkommen. "Wir werden alle irgendwann mal Kontakt mit diesem Virus machen", sagte der Virologe. Eine allgemeine Impfpflicht sieht Streeck aber "sehr skeptisch". Es gebe auch andere Mittel, dem Virus beizukommen.

+++ Impfpflicht ab 15. März: Eigene Vollzugsregeln für Bayern? +++

Die Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen gilt bundesweit ab dem 15. März. Klaus Holetschek (CSU) erwägt für den Freistaat aber eigene Vollzugsregeln zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Weil der Bund noch keine Regeln vorgelegt habe, müsse Bayern "selbst überlegen, wie wir eigene Vollzugsregeln definieren, damit die Versorgung nicht gefährdet ist", so der bayerische Gesundheitsminister in der "Passauer Neuen Presse".

Es müsse genau geregelt werden, wie ab dann zu verfahren ist. "Wir müssen wissen, welche Übergangs- und Umsetzungszeiten beim Aussprechen von Tätigkeitsverboten gelten", sagte Holetschek. Dies könne man "nicht bei den ohnehin hochbelasteten Gesundheitsämtern oder den Arbeitgebern abladen, nach dem Motto: Lasst Euch etwas einfallen." Wenn der Bund ein Gesetz auf den Weg bringe, müsse er auch sagen, wie er sich die Dinge konkret vorstellt. "Hier brauchen wir sehr rasch Details" forderte Holetschek und stellte aber auch klar: "Ein Freifahrtschein für Ungeimpfte ist das natürlich nicht."

+++ 190.148 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf 1.073 +++

Deutlicher Anstieg der bundesweiten Inzidenz mit einem neuen Höchstwert: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.073,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1017,4 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 190.148 Corona-Neuinfektionen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 4,64 an (Mittwoch 4,26).

Corona-News vom 27.01.2022

+++ Kekulé: Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal verschieben +++

Der Virologe Alexander Kekulé plädiert dafür, die Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal zu verschieben. Für die sich ausbreitende Omikron-Welle komme die Impfpflicht im März viel zu spät, sagte Kekulé am Donnerstag MDR Aktuell. Wenn die Politik im November gehandelt hätte, wäre die Wirkung rechtzeitig gekommen. Es zeige sich immer deutlicher, dass die Omikron-Variante leichtere Verläufe bei Infektionen auslöse. "Das macht keine Überlastung der Intensivstationen."

Das Hauptproblem seien nun viele leichtere Fälle, bei denen zu diskutieren sei, ob sie überhaupt alle ins Krankenhaus müssten. Deshalb sollte seiner Meinung nach geprüft werden, ob die Impfpflicht für Personal zum richtigen Zeitpunkt komme. Er wäre dafür, die Übergangsfrist zu verändern. Gekippt werden sollte die Impfpflicht für Berufstätige in Kliniken und Pflegeeinrichtungen aber nicht. "Ich finde, man darf und soll das von diesen Menschen abverlangen." Die Impfungen sollten spätestens wirksam sein, wenn die nächste größere Corona-Welle komme - er erwarte sie im Herbst.

+++ Aiwanger: "Coronahilfen für Marktkaufleute und Schausteller werden ausbezahlt" +++

Am Donnerstag hat die Bewilligung und Auszahlung der Coronahilfen für Marktkaufleute und Schausteller im Rahnen der Sonderhilfe Weihnachstmärkte in Bayern begonnen. Bisher sind 135 Anträge eingegangen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Die neuerliche Absage der Weihnachtsmärkte im Dezember war für viele Marktkaufleute und Schausteller existenzgefährdend. Wir haben deshalb umgehend reagiert und in Rekordzeit ein eigenes Förderprogramm für die Branche aufgelegt. Jetzt wird dieses Geld an die Betroffenen ausbezahlt. Zusammen mit den Überbrückungshilfen können die geschädigten Unternehmerinnen und Unternehmer auf ein starkes Hilfspaket zurückgreifen. Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten und die Bedingungen schaffen, damit Schausteller und Marktkaufleute wieder ihre Arbeit hochfahren können."

Marktkaufleute und Schausteller können für den Zeitraum November 2021 bis März 2022 einen Unternehmerlohn von monatlich bis zu 1.500 Euro erhalten. Kriterium ist, dass sie aufgrund der coronabedingten, kurzfristigen Absage der Weihnachtsmärkte erhebliche Einbußen hatten. Die Überbrückungshilfen des Bundes können zusätzlich beantragt werden.

+++ Publikumsmesse f.r.e.e in München fällt aus +++

Von 16. bis 20. Februar hätte die Publikumsmesse f.re.e stattfinden sollen. Nun hat sie der Veranstalter und Organisator Messe München abgesagt. Damit komme man dem Wunsch der meisten Aussteller nach, für die die Teilnahme an der Messe mit intensiven Planungen verbunden sei. Bei der Freizeitmesse spiele mehr als bei reinen Fachmessen die Anzahl der Besucher eine entscheidende Rolle. Diese sei aufgrund der Teilnehmerobergrenze jedoch nicht gewährleistet gewesen. Deshalb hatten ohnehin zahlreiche Aussteller ihre Teilnahme für 2022 zurückgezogen.

Zuletzt verzeichnete die Reise- und Freizeitmesse im Jahr 2020 über 130 000 Besucher. Die nächste Ausgabe der f.re.e soll von 22. bis 26. Februar 2026 auf dem Messegelände stattfinden.

+++ EU-Behörde EMA gibt grünes Licht für Corona-Pille von Pfizer +++

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Nach der Zulassung ist Paxlovid das erste Mittel, das Patienten zu Hause oral einnehmen können. Die Covid-Pille gilt als sehr effektiv, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen soll sie das Risiko von sehr schweren Krankheitsverläufen um 89 Prozent senken.

+++ Regierung will Pool-Tests "so lange wie möglich" halten +++

Ungeachtet erster Engpässe bei den Laborkapazitäten will Bayern sein System von Pool-Tests auf das Coronavirus bei Grund- und Förderschulkindern "so lange wie möglich" aufrechterhalten. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf eine entsprechende Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Tagen hatten einzelne Eltern die Pool-Tests ihrer Kinder als "im Labor nicht auswertbar" ohne Ergebnis zurückerhalten.

Insgesamt ist das Ministerium mit dem Verfahren der Pool-Tests zufrieden. "Bayern ist bei der erfolgreichen Umsetzung von PCR-Pool-Testungen bundesweit an der Spitze", betonte die Sprecherin. In der vergangenen Woche seien die Ergebnisse von mehr als 50.000 PCR-Pool-Tests und mehr als 45.000 Einzel-PCR-Tests mit einer Quote von 95 Prozent vor Unterrichtsbeginn des Folgetages an Schulen und Eltern übermittelt worden.

+++ 43 Prozent mehr! Omikron-Welle kommt in Krankenhäusern an +++

Auch in den Krankenhäusern kommt die neue Corona-Welle inzwischen an. Mit Stand Mittwoch hatte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 549 Krankenhauseinweisungen binnen sieben Tagen gemeldet, das sind 43 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Zahl der belegten Intensivbetten stagniert seit einigen Tagen. Mit laut bundesweitem Intensivregister 334 Betten ist sie aber nicht einmal bei einem Drittel des Höchststandes in der Delta-Welle.

+++ Erstmals über 200.000 Neuinfektionen bundesweit gemeldet +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreichte einen Rekordwert von 203.136. Die vom RKI gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat exakt zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland erstmals die Schwelle von 1.000 überschritten; diese liegt bei 1017,4.

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter stark an. Sie beträgt am Donnerstagmorgen 1.159. Treiber des Anstiegs waren 34.193 weitere gemeldete Infektionen seit Mittwoch. München meldet 1.830 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Corona-News vom 26.01.2022

+++ Impf-Nachfrage in Bayern bleibt verhalten +++

Die Impfkampagne in Bayern hat auch nach den Weihnachtsferien im Januar kaum an Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche seien im Freistaat rund 539.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden – etwa 5.000 weniger als in der letzten Woche der Weihnachtsferien Anfang Januar, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch mit.

Zum Vergleich: Mitte Dezember 2021 war die Zahl wöchentlicher Corona-Impfungen im Freistaat auf mehr als 1,1 Millionen gestiegen. Die Zahl der Erstimpfungen lag damals bei mehr als 100.000, in der vergangenen Woche nur bei knapp 49.000.

+++ Beteiligungen des Freistaats rauschen wegen Corona tief ins Minus +++

Flughäfen, Messen, Brauereien, Spielbanken - viele Unternehmensbeteiligungen des Freistaats sind in der Corona-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmaß ins Minus gerutscht. "Die Corona-Krise hat zahlreiche Branchen, wie unter anderem die Messewirtschaft und den Luftverkehr, und damit auch viele Beteiligungen des Freistaats hart und unverschuldet getroffen", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Beteiligungsberichts im Haushaltsausschuss des Landtags.

Die Flughäfen München und Nürnberg etwa hätten 2020 - unverschuldet - das schwierigste Jahr ihrer Geschichte verzeichnen müssen, sagte Füracker. Die Fluggastzahlen seien in den vergangenen beiden Jahren um jeweils rund 75 Prozent gegenüber 2019 als letztem Vor-Krisen-Jahr eingebrochen. Auch in der ersten Jahreshälfte 2021 habe es wegen des Lockdowns und der Reisebeschränkungen weiterhin dramatisch niedrige Flugverkehrszahlen gegeben. Seit Mitte 2021 verzeichne man eine Erholung. "Aber völlige Entwarnung ist bei Weitem nicht in Sicht." Wie es nun weitergehe, könne man nur mit einem "Blick in die Glaskugel" beantworten, das könne heute noch niemand sagen. Dennoch: Der Freistaat stehe "uneingeschränkt" zu den beiden Flughäfen.

+++ Theater muss Spielbetrieb aussetzen +++

Der Spielbetrieb im Mainfranken Theater in Würzburg wird aufgrund der pandemischen Lage vorerst ausgesetzt. Wegen der Omikron-Variante und dem daraus folgenden Infektionsgeschehen mangle es derzeit an Planbarkeit, teilte das Theater am Mittwoch mit. Im Februar sollen daher an sämtlichen Spielstätten keine Aufführungen stattfinden. Davon betroffen seien alle Interim-Spielorte, die während der Sanierung des Hauses zur Überbrückung genutzt würden, wie etwa die Theaterfabrik Blaue Halle oder der Ratssaal des Rathauses.

+++ RKI mit Höchststand an Neuinfektionen +++

Es ist ein trauriger Rekord. Nie zuvor gab es binnen 24 Stunden mehr als 150.000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben vom Mittwochmorgen 164.000 Fälle. Vor einer Woche waren es noch 112.323. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 940,6 (Vortag: 894,3).

Einen neuen Höchststand gibt es auch in Bayern: 31.797 Neuinfektionen. Die Inzidenz im Freistaat wird mit 1.068,0 angegeben (Vortag: 984,1). Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Mittwoch weiterhin der Landkreis Dachau, danach kommt die Stadt München mit 1.763,1 (Vortag: 1.581,9).

+++ Delta-Variante ließ auch Kinder schwerer erkranken +++

Die Delta-Variante des Coronavirus hat offenbar auch bei Kindern öfter zu schweren Erkrankungen geführt als die vorherigen Virus-Typen. Das zeigen Patientenzahlen des Haunerschen Kinderspitals am LMU Klinikum München. Im November 2021 wurden dort 14 Kinder und Jugendliche behandelt - ein Höchststand. Insgesamt wurden bisher 60 Kinder mit Covid-Infektion behandelt, 15 von ihnen auf der Intensivstation, hiervon wiederum die meisten mit schweren Vorerkrankungen.

In den vergangenen zwei Jahren wurden auf den Intensivstationen des LMU Klinikums 570 Corona-Patienten behandelt. Im Schnitt waren sie 61,4 Jahre alt. Die mittlere Liegedauer auf der Intensivstation betrug 16,7 Tage - bei sonstigen Erkrankungen liegt der Schnitt bei etwa 4 Tagen.

Corona-News vom 25.01.2022

+++ Uniklinik München: Mehr Mitarbeiter krank +++

An den Kliniken der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) gibt es vermehrt infizierte Mitarbeiter. Wie die Uniklinik am Dienstag mitteilte, sind mittlerweile rund 250 Mitarbeiter infiziert. Diese Zahl hat sich innerhalb von zwei Wochen verdreifacht.

"Wir sind allerdings gut gewappnet und passen ständig unsere Konzepte an, um uns den neuen Herausforderungen zu stellen", sagt Markus Lerch, Ärztlicher Direktor des LMU-Klinikums. Um flexibler Patienten versorgen zu können, gibt es in der Uniklinik inzwischen sogenannte Hybrid-Stationen. Auf diesen können sowohl Patienten mit Covid, als auch solche ohne Corona-Infektion behandelt werden. Die Isolierung erfolgt dann durch eine flexibel einsetzbare Trennwand.

Nach Angaben der LMU sind inzwischen mehr als 90 Prozent der Patienten mit der Omikron-Variante des Virus infiziert. Insgesamt lagen auf den Intensivstationen der Uniklinik in den vergangenen zwei Jahren 570 Covid-Patienten, 70 Prozent von ihnen waren männlich. Die mittlere Liegedauer betrug 16,7 Tage, die längste 160 Tage.

+++ Deutschland sitzt wegen Corona länger vor dem Bildschirm +++

Mit der Corona-Pandemie ist bei den Deutschen die durchschnittliche Zeit vor dem Bildschirm deutlich angestiegen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom wuchs die durchschnittliche Bildschirmzeit pro Kopf um zwei auf täglich insgesamt zehn Stunden an.

Besonders stark nahmen die Nutzungszeiten bei Streaming und der Videotelefonie zu. Vor der Pandemie wurden im Schnitt lediglich fünf Minuten pro Tag Anrufe per Video getätigt. Laut der Studie seien es mittlerweile durchschnittlich 27 Minuten.

+++ WHO glaubt an Ende der Corona-Akutphase in diesem Jahr +++

Könnte die Akutphase der Pandemie schon bald überstanden sein? Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das realistisch. Dazu müssten unter anderem die Impflücken in ärmeren Ländern geschlossen werden, zudem müsste mehr getestet werden, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrats in Genf.

Omikron "schafft eine glaubhafte Hoffnung auf Stabilisierung und Normalisierung", sagte der WHO-Regionalchef für Europa, Hans Kluge, am Montag. Diese Variante des Coronavirus führe zu wesentlich schwächeren Krankheitsverläufen als die zuvor dominierende Delta-Variante.

Dennoch warnten Kluge und Tedros vor voreiligem Optimismus. "Es wäre gefährlich anzunehmen, dass Omikron die letzte Variante war und dass wir schon in der Endphase sind", sagte der WHO-Chef. "Die Bedingungen sind ideal für die Entstehung weiterer Varianten."

+++ EU will Reisen für Geimpfte, Getestete und Genesene erleichtern +++

Künftig soll ein gültiges EU-Corona-Zertifikat für Reisen in der EU wichtiger als das Infektionsgeschehen im Abreiseland sein. Die EU-Staaten einigten sich am Dienstag darauf, dass vom 1. Februar an nicht mehr entscheidend sein soll, von wo aus eine Reise startet – sondern, ob ein gültiger Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorliegt. Das teilten die EU-Länder am Dienstag mit. Damit folgen die Staaten weitgehend einem Vorschlag, den die EU-Kommission vor zwei Monaten präsentiert hatte.

+++ Bayern lockert Corona-Regeln ab Donnerstag +++

Ab Donnerstag (27. Januar) gelten in Bayern teilweise gelockerte Corona-Regeln. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit.

Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, gilt im Bereich der Kultur, der Kunst und im Kino künftig, dass die Kapazitätsbeschränkung von 25 Prozent auf 50 Prozent angehoben wird. Es gilt weiter 2G+ und die Maskenpflicht. Das gilt auch für alle anderen Veranstaltungen mit Kapazitätsbeschränkung.

Zu überregionalen Großveranstaltungen bei denen mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet werden, darf die verfügbare Kapazität ab Donnerstag zu 25 Prozent ausgelastet werden. Maximal dürfen aber 10.000 Zuschauer an den Veranstaltungen teilnehmen. Das gilt zum Beispiel für Fußballspiele oder Konzerte.

Die Zugangsregeln (2G plus beziehungsweise 2G) gelten bei alledem unverändert, zudem gilt bei Veranstaltungen eine FFP2-Maskenpflicht.

Angebote der außer-schulischen Jugendarbeit dürfen im Rahmen der 3G-Regel angenommen werden, gleiches gilt für den Bereich der Prüfungen, Fahrschule und Meisterkurse.

+++ Bayerisches Kabinett berät heute über Lockerungen +++

Das bayerische Kabinett will um 9 Uhr über Lockerungen für Sport- und Kulturveranstaltungen im Freistaat beraten und entscheiden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte nach den Bund-Länder-Beratungen am Montagabend erneut angekündigt, in beiden Bereichen mehr Zuschauer zulassen zu wollen – jeweils unter 2G+-Bedingungen und mit Maskenpflicht. In Theatern, Kinos und bei anderen kulturellen Veranstaltungen sollen statt 25 voraussichtlich wieder 50 Prozent Zuschauer-Auslastung erlaubt werden. Und im Sport sind Hoffnungen auf ein Ende der Geisterspiele in Profi-Ligen groß.

+++ Corona-Demos: Polizeigewerkschaft warnt vor Überlastung +++

"Die Belastungsgrenze ist nahezu erreicht", heißt es mit Blick auf die vielen Einsätze im Zusammenhang mit den Corona-Demos in einer Mitteilung der Gewerkschaft der Polizei Bayern (GdP).

Mittlerweile seien an fast allen Werktagen so viele Polizisten "aufgrund der Flut an Demos und 'Spaziergängen', parallel in vielen Städten und Gemeinden in Bayern, im Einsatz wie nie zuvor". Dabei steige die Zahl der Teilnehmenden an Demos stetig an. Dies berge nicht nur ein erhebliches Infektionsrisiko für die Einsatzkräfte, sondern bedeute auch eine deutliche Mehrbelastung.

"Viele unserer Kolleginnen und Kollegen kommen aus den Stiefeln gar nicht mehr heraus", sagt Peter Pytlik, Landesvorsitzender der GdP Bayern. Auch bei der Polizei komme es zunehmend zu Corona-Infektionen, was immer mehr zu einer angespannten Personalsituation beitrage.

+++ Neuinfektionen verdoppeln sich bundesweit in nur 24 Stunden +++

Die bundesweite Inzidenz ist auf 894,3 gestiegen (Vortag: 840,3). Das RKI meldet am Dienstagmorgen 126.955 Corona-Neuinfektionen. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag.

In Bayern gab es 20.681 Neuinfektionen, nach 14.850 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit am Dienstag auf 984,1. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat wies der Landkreis Dachau mit 1.790,3 auf, gefolgt von der Stadt München mit 1.581,9 (Vortag: 1.406,9).

+++ Wegfall der 2G-Regelung im Handel führt zu Einkaufstourismus in Bayern +++

Weil der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im Freistaat gekippt hat, kommt es nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg zu einer Art Einkaufstourismus. So gilt im baden-württembergischen Ulm im Einzelhandel noch die 2G-Regel, dort darf also nur einkaufen, wer geimpft oder genesen ist. Im benachbarten - bayerischen - Neu-Ulm sieht das schon anders aus: Hier gibt es bis auf die FFP2-Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die maximal erlaubte Personenzahl pro Quadratmeter keine Zugangsbeschränkungen.

Kunden aus grenznahen Gebieten würden durch die erleichterten Bedingungen in Bayern mehr als bisher dort einkaufen, sagt Hermann Hutter, Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg. "Dieser Zustand ist nicht tragbar und führt dazu, dass dem ohnehin schon stark angeschlagenen baden-württembergischen Einzelhandel dringend benötigter Umsatz verloren geht", wird Hutter auf zitiert.

Corona-News vom 24.01.2022

+++ Söder kündigt Lockerungen an +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach den Bund-Länder-Beratungen seine Zusage für Lockerungen bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Bayern erneuert. Man werde in beiden Bereichen mehr Zuschauer zulassen, sagte Söder am Montagabend im BR Fernsehen - jeweils unter 2G-plus-Bedingungen und mit Maskenpflicht. Die Details will das Kabinett bereits an diesem Dienstag beschließen. Ob und für welche Profi-Ligen dies gelten soll, ließ Söder noch offen. "Wir werden einige Anpassungen vornehmen, weil es nicht mehr verhältnismäßig ist, bei einer doch so geringen Gesundheitsbelastung in den Krankenhäusern die gleichen Regeln zu haben", sagte Söder. Man könne Vorsicht mit Augenmaß auch dadurch erreichen, "indem man ein Stück weit atmen lässt, die Bevölkerung und die Menschen, und damit auch ein Signal der Hoffnung gibt", argumentierte der CSU-Chef.

Für den Kultur-Bereich hatte Söder bereits angekündigt, statt 25 voraussichtlich wieder 50 Prozent Zuschauer-Auslastung zuzulassen. Für welche Sport-Events er Lockerungen will und mit wie vielen Zuschauern, dazu sagte Söder am Montag zunächst weiterhin nichts. Söder argumentierte aber: "Die Mehrzahl der Bundesländer, denken wir beispielsweise an den Fußball, hat die ganze Zeit Zuschauer, und zwar zum Teil viele." In einzelnen Bundesländern gebe es bis zu 15.000 Zuschauer, in Berlin seien es zuletzt einige 1.000 gewesen. Und da gehe es nicht nur um den Fußball und den FC Bayern, sondern auch um Eishockey, Handball oder Basketball.

+++ Söder unzufrieden mit Bund-Länder-Treffen +++

Nach dem Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unzufrieden geäußert. Es "war unbefriedigend, weil wir erneut nur vertagt haben", sagte er am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Seine Frage sei schon vor Wochen gewesen: "Was müssen wir jetzt ändern?" Da die inzwischen vorherrschende Omikron-Variante offenbar weniger aggressiv und auch milder im Verlauf als frühere Corona-Varianten sei, sei es nicht mehr wie im vergangenen Jahr angebracht, "mit Zusperren alles zu lösen", sagte der CSU-Vorsitzende. "Wir müssen uns einen klügeren Weg überlegen".

Es sei auch nicht befriedigend, dass die PCR-Testkapazitäten nicht ausreichen. "Wir haben uns gewundert und geärgert", so Söder. Die jetzt beschlossene Priorisierung bedeute, dass ab diesem Zeitpunkt "wir keine Ahnung haben, wie hoch die Infektionszahl wirklich ist".

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, die bisherigen Maßnahmen nicht zu verschärfen, aber auch nicht zu lockern. Angesichts der beispiellos hohen Infektionszahlen sollen genauere PCR-Labortests und das Nachverfolgen von Ansteckungsketten stärker auf besonders sensible Bereiche konzentriert werden. Fürs Impfen soll eine neue Kampagne werben.

+++ Keine Lockerungen nach Bund-Länder-Treffen +++

Vorerst wird es keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit. "Wir müssen unverändert vorsichtig bleiben und den Kurs beibehalten", sagte Scholz in Berlin.

NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst ergänzte, vorerst müsse man an dem derzeitigen Kurs festhalten, in den nächsten Wochen aber "in beide Richtungen blicken". Man könne Öffnungsperspektiven erarbeiten, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann.

Spätestens am 16. Februar wollen sich Bund und Länder erneut treffen.

+++ Neue Impfkampagne und "ausbalancierte" Teststrategie +++

Bund und Länder wollen eine neue Impfkampagne starten. "Das Tempo hat nachgelassen, aber es geht voran", so Bundeskanzler Scholz am Montagabend. Es seien aber noch immer nicht genügend Menschen geimpft. Mit großer Anstrengung habe die Bundesregierung daher eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern aufgelegt. Neben Plakaten mit der Motto-Aufschrift "Impfen hilft" solle es nun auch verstärkt Aufrufe im Radio und auch auf Social-Media-Plattformen geben.

Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionen sollen zudem die begrenzten Kapazitäten für PCR-Tests erhöht werden. Dazu müssten alle Anstrengungen unternommen werden, heißt es in einem Beschluss von Bund und Ländern vom Montag. Zugleich wurde festgehalten, dass es bei auftretenden Engpässen unabdingbar sei, Priorisierungen vorzunehmen.

Die Länder nahmen den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zur Kenntnis, die begrenzt verfügbaren PCR-Tests auf besonders gefährdete, vulnerable Gruppen zu konzentrieren sowie auf Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln. Es handele sich um das Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.

Bei diesen soll demnach ein Verdacht auf eine Covid-19-Infektion weiterhin durch einen PCR-Test abgeklärt werden. Ebenso sollen PCR-Tests für Hochrisikopatientinnen und -patienten eingesetzt werden, um eine frühzeitige Behandlung zu ermöglichen.

+++ Inzidenz bei Kindern in Bayern steigt auf über 2.000 +++

Die Corona-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen in Bayern steigt rasant. Für die vergangenen sieben Tagen liegt sie in der Altersgruppe sechs bis elf Jahre bei 2.187, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zur vor einer Woche ausgewiesenen Inzidenz und der mit Abstand höchste je in Bayern gemeldete Wert.

Den drastischsten relativen Anstieg gab es bei Kindern bis fünf Jahren. Hier sprang die Inzidenz von 376 vor einer Woche auf 1.204. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Auch die Altersgruppen der Zwölf- bis 15-Jährigen mit 1.565 und der 15- bis 19-Jährigen mit 1.596 weisen Werte weit über dem Durchschnitt auf. Das Wachstum fällt hier allerdings geringer aus.

Zu den hohen Werten bei Kindern und Jugendliche könnte auch beitragen, dass es in Schulen sowie bei Kindergartenkindern eine Verpflichtung zu regelmäßigen Tests gibt. Symptomlose Infektionen werden dadurch leichter entdeckt.

+++ Neue PCR-Test-Regeln: Ministerium will "zeitnah" informieren +++

Die Details der geplanten Priorisierung von PCR-Tests sollen "zeitnah" nach den Bund-Länder-Beratungen in einer entsprechenden Verordnung festgelegt werden. Das sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag in Berlin. "Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, begleitend zu dem Verordnungsverfahren sehr zeitnah verlässliche und nachvollziehbare Informationen dazu zu liefern", fügte er hinzu.

PCR-Tests sollen wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und begrenzter Laborkapazitäten künftig voraussichtlich vorrangig bei Menschen aus Risikogruppen und Beschäftigten, die diese betreuen und behandeln, eingesetzt werden. Ab wann das gelten soll und wie es konkret ausgestaltet wird, ist aber noch offen. Nach aktuell geltender Testverordnung hat noch jeder mit einem positiven Schnelltest - auch Selbsttest - Anspruch auf eine PCR-Nachtestung.

Der Sprecher verteidigte die Pläne. Deutschland habe im internationalen Vergleich eine sehr gute Ausstattung im Laborbereich und ein Ausbau der Testkapazitäten finde laufend statt. "Aber bei den zu erwartenden Fallzahlen wird es natürlich so sein, dass die Ressourcen da endlich sind."

+++ Corona-Kurs halten: Wieder Corona-Beratungen von Bund und Ländern +++

Heute Mittag beraten Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz über die Corona-Lage. Dabei deutet sich bereits an, dass sie ihren bisherigen Kurs beibehalten wollen: Keine Verschärfungen der bisherigen Maßnahmen, aber vorerst auch keine Lockerungen.

PCR-Tests sollen auf Risikogruppen konzentriert werden und auf Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, heißt es in der Vorlage. Genannt werden ältere Menschen und andere Risikogruppen, Beschäftigte in Kliniken, Praxen, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Die Quarantäne- und Isolationsregeln sollen auch die Fristen für Klinik- und Pflegepersonal ebenfalls verkürzt werden. Infizierte können sich laut dem Entwurf nach sieben Tagen mit einem zertifizierten Antigen-Schnelltest vorzeitig freitesten, wenn es seit 48 Stunden symptomfrei ist; ansonsten bleibt es bei zehn Tagen. Als Kontaktpersonen können sie ebenfalls nach sieben Tagen mit negativem Test die Quarantäne beenden. Haben sie als Kontaktpersonen eine Booster-Impfung oder sind sonst frisch geimpft oder frisch genesen, entfällt die Quarantäne.

Was ist mit der Impfpflicht? Die geplante allgemeine Pflicht ist in der Beratungsvorlage nur am Rande Thema. Die Gesundheitsminister hatten zudem gefordert, dass ungeimpften Klinik- oder Pflege-Beschäftigten, die ab März bereits der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten werden soll. Er gilt als eine Art Totimpfstoff.

+++ Bayerns Abgeordnete noch unschlüssig beim Thema Impfpflicht +++

39 Prozent der aus Bayern stammenden Bundestagsabgeordneten hat zum Thema Impfpflicht noch keine eindeutige Meinung und will erst noch die Debatten im Parlament abwarten.

Demnach sprachen sich 29 Prozent für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren aus, 18 Prozent sind dagegen. 14 Prozent antworteten auf die Anfrage des Radiosenders Antenne Bayern nicht oder gaben an, sich nicht äußern zu wollen.

Während sich bei der CSU von 33 Politikern, die geantwortet haben, 22 noch nicht festgelegt haben, sprachen sich bei der SPD 16 (bei 22 Antworten) für eine Impfpflicht aus. Bei der AfD waren alle Abgeordneten, die eine Antwort abgaben, gegen eine Impfpflicht.

Corona-News vom 23.01.2022

+++ Vor Bund-Länder-Treffen: Änderungen bei PCR-Tests geplant - keine neuen Maßnahmen +++

Auf die Bürger kommen zunächst wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen von Corona-Maßnahmen zu. Vor der zweiten Omikron-Krisensitzung zwischen Bund und Ländern in diesem Jahr zeichnen sich aber auch keine Lockerungen ab. Vertreter der Bundesregierung und aus den Ländern machten vor den Beratungen am Montag deutlich, dass die im Moment geltenden Regelungen beibehalten werden sollten. "Wir brauchen keine Kurskorrektur", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz der "Süddeutschen Zeitung". Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Regierung. Das Gremium forderte in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante aber auch Vorbereitungen für mögliche weitere Schritte.

Entscheidungen werden in der Bund-Länder-Runde unter anderem beim Thema PCR-Tests erwartet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Gesundheitsminister der Länder hatten sich für eine sogenannte Priorisierung ausgesprochen: Bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen angesichts knapper Laborkapazitäten bevorzugt Anspruch auf die besonders genauen Tests bekommen. Auch die ab Mitte März greifende einrichtungsbezogene Impfpflicht dürfte Thema sein. Die Gesundheitsminister der Länder forderten am Samstag in Vorbereitung der Bund-Länder-Beratungen bei einer Schaltkonferenz, dass noch ungeimpften Beschäftigten etwa in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, die ab März der Impfpflicht unterliegen, bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird.

+++ Stadt veröffentlicht neue Regeln für Schulen +++

Die Stadt hat neue Corona-Regeln für Schulen bekannt gegeben. Ist ein Schüler positiv getestet, muss er für zehn Tage in Isolation. Nach sieben Tagen ist eine Freitestung möglich, sofern der infizierte Schüler bereits seit 48 Stunden symptomfrei ist.

Für Klassenkameraden bedeutet ein Corona-Fall tägliche Selbsttests (an weiterführenden und beruflichen Schulen) beziehungsweise einen zusätzlichen Selbsttest an Tag fünf nach dem letzten engen Kontakt (an "Pooltestschulen").

Erst, wenn innerhalb der ersten fünf Tage nach dem ersten Infizierten drei weitere Fälle in der Klasse auftauchen, wird die komplette Klasse nach Hause geschickt. Für Lehrer findet eine Einzelfallprüfung statt.

+++ Münchner Infektiologe für regionale Lockdowns ab Inzidenz 1.000 +++

Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, hält bei hohen Infektionszahlen Einschränkungen weiter für notwendig und plädiert für ein Beibehalten der Regelung zu regionalen Lockdowns ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.000. Er halte es für sinnvoll, "dass der 1.000er Wert eingehalten wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich würde schon sagen, dass wir angesichts extrem steigender Neuinfektionen in diesen Tagen und voraussichtlich auch in den nächsten Wochen weitere Kontaktbeschränkungen benötigen."

Es sei davon auszugehen, dass die Omikron-Welle wegen der höheren Infektiosität schnell durchlaufen werde und der Peak im Februar und März erreicht werde, sagte Wendtner. In dieser Zeit müsste versucht werden, die Infektionszahlen nicht zu extrem werden zu lassen, um die Kliniken nicht zu überlasten. Das gelte bei Omikron für die Intensivstationen, aber auch mehr und mehr für die Normalstationen, die stärker in den Blick genommen werden müssten.

+++ Vier Impfschäden durch Corona-Impfung bayernweit anerkannt +++

Mehr als ein Jahr nach Impfstart gegen das Coronavirus ist ein dauerhafter impfbedingter Gesundheitsschaden bisher bei vier Menschen in Bayern anerkannt worden. Drei weitere Anträge seien abgelehnt, zwei zurückgenommen worden. 263 Anträge würden noch bearbeitet (Stichtag: 17. Januar), teilte das zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Seit dem Start der Impfkampagne im Freistaat sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) fast 25 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden.

Welche Impfschäden die vier Betroffenen erlitten haben, konnte die Behörde aus Datenschutzgründen nicht mitteilen.

+++ München-Inzidenz steigt weiter ++

Die Inzidenz in München steigt weiter sprunghaft an. Während der Wert am Samstag noch bei 1.137,7 lag, beträgt er am heutigen Sonntag 1336,0. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards um 3.26 Uhr wiedergeben. Bayern hat eine Inzidenz von 863,9. Deutschland von 806,8.

München hatte in den letzten sieben Tagen die zweithöchste Fallzahl in Deutschland, nur in Hamburg waren es mehr. (Anmerkung der Redaktion: Zuvor hatten wir an dieser Stelle fälschlicherweise von der zweithöchsten Inzidenz berichtet. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen.)

Corona-News vom 22.01.2022

+++ Rund 50 Fahrzeuge bei Autokorso in München +++

Etwa 50 Fahrzeuge und rund 70 Teilnehmer hat die Polizei am heutigen Samstag in der Spitze bei einem Autokorso von Gegnern der Corona-Politik gezählt. "Es gab keine besonderen Vorkommnisse", erklärte eine Polizeisprecherin der AZ auf Anfrage. Der Konvoi sei an der Theresienwiese zu einem Rundkurs gestartet, der die Autos unter anderem über den Bavariaring, die Lindwurmstraße, den Stachus, die Sonnenstraße und die Landwehrstraße zurück zur Theresienwiese geführt habe.

"Sehr ruhig" war es laut Polizei auch bei einer angemeldeten Kundgebung von Corona-Maßnahmen-Gegnern an der Münchner Freiheit. Bei winterlicher Witterung hatten sich dort etwa 20 Menschen versammelt.

+++ Hälfte der Bevölkerung hat Booster-Impfung bekommen +++

Mindestens die Hälfte der Bevölkerung hat eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Knapp 41,7 Millionen Menschen (50,1 Prozent) seien inzwischen geboostert, teilte das Robert Koch-Institut am Samstag mit. Das ist wichtig für einen wirksamen Schutz vor der besonders ansteckenden Virusvariante Omikron. Mindestens 75,4 Prozent der Bevölkerung (62,7 Millionen Menschen) sind bislang einmal geimpft. Die Bundesregierung strebt 80 Prozent Erstgeimpfte bis Ende Januar an.

Mindestens 73,3 Prozent der Bevölkerung (60,9 Millionen) haben nach RKI-Angaben einen vollständigen Grundschutz erhalten. Dafür sind in der Regel zwei Impfdosen nötig. Noch zählt das RKI auch Menschen, die nur eine Dosis des Johnson-&-Johnson-Präparats erhalten haben, mit - allerdings wird das gerade umgestellt. Künftig sollen Johnson-&-Johnson-Geimpfte nur noch nach einer zweiten Impfdosis - möglichst mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von Biontech/Pfizer oder Moderna - von den 2G-Regeln profitieren.

Nicht geimpft sind derzeit 24,6 Prozent der Bevölkerung (20,5 Millionen Menschen). Für 4,8 Prozent (vier Millionen) dieser Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung.

+++ Gesundheitsminister Lauterbach: Schnelltests sollen viele PCR-Tests ersetzen +++

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen schlägt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Priorisierung der besonders genauen PCR-Tests und eine Konzentration der Kontaktnachverfolgung auf bestimmte Berufsgruppen vor. So will der Minister, dass in vielen Fällen künftig auf einen positiven Schnelltest kein PCR-Test folgt.

"Mein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz sieht vor, dass künftig nur noch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test bestätigen lassen können", sagte er der "Rheinischen Post". Alle anderen, die beispielsweise zu Hause einen positiven Schnelltest hatten, sollten diesen im Testzentrum nur noch mit einem "professionellen Antigen-Schnelltest" bestätigen lassen.

+++ Bayerische Sozialreferenten für 3G in offenen Jugendeinrichtungen +++

Die Sozialreferentinnen der Städte Würzburg, Nürnberg, Augsburg und München fordern die bayerische Staatsregierung auf, alle Angebote der Offenen Jugendarbeit als außerschulische Bildungsangebote auch negativ getesteten Jugendlichen zugänglich zu machen. Minderjährige Schüler in Bayern erhalten derzeit Zugang zu Gastronomie, ins Beherbergungswesen sowie zu sportlicher, musikalischer und schauspielerischer Eigenaktivität, wenn sie regelmäßig getestet werden.

Die Ausnahme für diese Personengruppe – von den in diesen Bereichen üblicherweise geltenden 2G- und 2G-Plus-Voraussetzungen – hat die Bayerische Staatsregierung fortgeführt und verlängert. Sie gilt aber weiter nicht für Schüler über 18 Jahren und auch nicht für die Angebote/Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Damit sei präventive Arbeit in Jugendzentren oder Freizeitstätten faktisch kaum mehr möglich. Zudem sei offene Jugendarbeit Pflichtaufgabe der Kommunen und Teil eines funktionierenden Gemeinwesens, argumentieren die Sozialreferenten.

+++ Immer mehr bayerische Schüler fehlen wegen Corona +++

Corona grassiert - das bekommen insbesondere die Familien zu spüren. Kinder müssen in Quarantäne, Kitas sind geschlossen und berufstätige Eltern verzweifeln, weil sie ja eigentlich arbeiten müssten. In Bayern fehlen immer mehr Schüler fehlen wegen Corona-Infektionen oder Quarantäne im Unterricht. Stand Freitag waren es 3,8 Prozent, wie das Kultusministerium auf Nachfrage mitteilte. Wie die Lage in Schulen, Kindergärten und Co. ist, lesen Sie hier.

+++ Inzidenzwert in München klettert weiter nach oben +++

Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz (Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche) in München die 1.000er-Marke (1.122,4) übersprungen, am heutigen Samstag (Stand: 22.01., 3.22 Uhr) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1.137,7. Am Donnerstag lag die Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt noch bei 986,4. Auch im Landkreis München liegt die Inzidenz weiter über 1.000, genauer gesagt bei 1.266,9 (gegenüber 1.153 tags zuvor).

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun über der 800er-Marke - bei rund 822 nach 755 am Vortag. Die fünf Landkreise mit dem meisten Infizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner lagen alle in Oberbayern. Der Kreis Dachau (rund 1.393) wird hier gefolgt vom Landkreis Erding mit 1.341. Laut dem Intensivregister Divi lagen am Samstag 334 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern - neun weniger als am Vortag.

Bundesweit registrierte das RKI 135.461 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - und einen erneuten Höchstwert der Sieben-Tage-Inzidenz (772,7). Am Vortag hatte der Wert bei 706,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 497,1 (Vormonat: 289,0). Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

