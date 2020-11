Coronavirus-News: 7-Tage-Inzidenz für München steigt erneut an

Das Coronavirus breitet sich in Bayern und Deutschland aus. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, hat in München, Bayern und Deutschland monatelang für drastische Maßnahmen gesorgt. Nach dem Lockdown im Frühjahr steigen die Zahlen nun wieder massiv an, weswegen es erneut zu strikten Regeln im ganzen Land kommt. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in München und Bayern auf dem Laufenden.

Die Corona-Fallzahlen steigen bundesweit und damit auch in München.

Bund und Länder haben sich auf einen erneuten Lockdown geeinigt, der am 2. November in Kraft getreten ist – das sind die neuen Beschränkungen.

Die beschlossenen Maßnahmen werden eins zu eins für den Freistaat übernommen. Zusätzlich gelten in München einige weitere besondere Regeln.

+++ München: 513 neue Corona-Fälle am Mittwoch +++

In München sind am Mittwoch 513 neue Corona-Fälle (Vortag: 407) gemeldet worden (Stand: 11.11., 23.59 Uhr). Insgesamt sind in der Landeshauptstadt bislang 21.997 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl sind 16.016 Personen enthalten, die bereits genesen sind, sowie 269 Todesfälle (Vortag: 266). 5.712 Menschen sind in München aktuell mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Reproduktionszahl R für München liegt derzeit bei 0,99 (Stand 11.11., Vortag: 0,91). Das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 99 Menschen neu anstecken. Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) 214,9 (Stand 13.11. Uhr; Vortag: 211,2).

Hier finden Sie weitere Grafiken zum Coronavirus in Bayern und München.

+++ 7-Tage-Inzidenz steigt laut RKI erneut an +++

Die 7-Tage-Inzidenz in München steigt laut Robert-Koch-Institut erneut an. Für Freitag vermeldet das RKI eine Inzidenz von 214,9 (Stand: 13.11., 0 Uhr). Der Freistaat Bayern kommt im Schnitt auf einen Wert von 180,68.

Hinweis der Redaktion: Die offizielle Ausweisung der Infektionszahlen durch die Stadt stand am Morgen noch aus. Die Aktualisierung der Infografik und der aktuellen Zahlen oben in diesem Newsblog erfolgt, sobald die Zahlen der Stadt vorliegen.

+++ Söder will "Querdenker" vom Verfassungsschutz beobachten lassen +++

Der Verfassungsschutz sollte sich aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) intensiver mit den "Querdenker"-Demonstranten beschäftigen. "Wir haben in Deutschland anfangs die Reichsbürger unterschätzt und dann erlebt, wie aus einer völlig absurden Idee eine ernsthafte Gefahr für den Staat und das Leben entstehen kann", sagte er dem "Münchner Merkur" (Freitag). "Ich habe ein ungutes Gefühl, dass sich bei einem Teil der Querdenker Ähnliches anbahnt." Sogenannte Reichsbürger sprechen dem Grundgesetz und den deutschen Behörden die Legitimität ab. Teilweise gelten sie als gewaltbereit.

Für den Regierungschef entwickelt sich die Bewegung um die Gegner der Corona-Maßnahmen "zunehmend sektenartig", mit einer "Abschottung von Argumenten" und einer "Radikalisierung in Blasen". "Jeder sollte genau hinschauen, mit wem man demonstriert", warnte Söder. "Es entwickelt sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen."

+++ Corona sorgt für milliardenschweres Minus in Bayern +++

Wegen der Corona-Krise muss der Freistaat Bayern für 2020 und 2021 mit rund 7,2 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im vergangenen Herbst erwartet. "Die jüngsten Schätzungen fallen leicht besser aus, als noch im September befürchtet", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in München zur regionalisierten November-Schätzung.

+++ Markus Söder: Corona-Lockerung erst ab Sieben-Tage-Wert von unter 50 +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Maßnahmen erst lockern, wenn die Zahl der Infektionen deutlich zurückgegangen ist. "Unser Ziel muss sein, unter die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 zu kommen", sagte der CSU-Politiker dem "Münchner Merkur". Laut dem Robert Koch-Institut liegt der Wert für Bayern bei 178,9, bundesweit bei 138,9 (Stand: Donnerstag, 00.00 Uhr). Er gibt an, wie viele Neuinfektionen es binnen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Menschen gab.

"Wenn wir jetzt nur ein bisschen die Zahlen senken und zu früh abbrechen, verfallen wir vielleicht in einen ständigen Wechsel von Lockdown und Öffnung", warnte Söder im Gespräch mit der Zeitung. "Das wäre für die Menschen kaum nachvollziehbar." Ob der für November geltende Teil-Lockdown im Dezember verlängert werden muss, ließ er offen. "Wir müssen es jetzt konsequent durchziehen. Dann werden wir sehen, ob vier Wochen ausreichen."

+++ Bayern verbietet ab Freitag wegen Corona-Krise Indoor-Sport +++

Wegen der Corona-Krise müssen ab Freitag so gut wie alle Indoor-Sportstätten in Bayern geschlossen bleiben - einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. "Die Staatsregierung zieht damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte", sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag der dpa in München.

Hintergrund für die Neuregelung ist eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH). Dieser hatte unter Verweis auf das Gleichheitsprinzip am Donnerstag die bisherige Schließung von Fitnessstudios aufgehoben, weil auf der anderen Seite sonstige Sportstätten für Individualsport geöffnet seien. Das Gericht gab damit dem Eilantrag eines Fitnessstudio-Inhabers zum Teil statt.

+++ Eilantrag stattgegeben: Lockdown-Regelung gelockert +++

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat am Donnerstag dem Eilantrag des Inhabers eines Fitnessstudios zum Teil stattgegeben. Seit dem 2. November durften Einrichtungen des Freizeitsports nur allein, zu zweit, oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands genutzt werden. Fitnessstudios mussten hingegen komplett schließen.

Dem neuen Urteil nach ist das jedoch nicht verhältnismäßig, die Inhaber von Fitnessstudios würden durch die Regelung benachteiligt werden, ohne das dies sachlich gerechtfertigt sei. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die restlichen Beschränkungen werden jedoch weiterhin bestehen bleiben. Damit wird der Betrieb von Fitnessstudios nur in einem stark eingeschränkten Umfang möglich sein.

+++ Coronavirus: So ist die Lage in Münchens Schulen +++

Das Münchner Gesundheitsamt hat darauf hingewiesen, dass die Schulen in München kein Treiber des Corona-Infektionsgeschehens sind.

Von rund 6.600 Münchner Schulklassen sind derzeit lediglich 84 geschlossen. Das entspricht einem Anteil von 1,3 Prozent, berichtet die Stadt München. Aktuell gibt es insgesamt nur 88 Fälle, die zu einer Klassenschließung geführt haben.

Nach Angaben des Gesundheitsamts hätten sich die positiv getesteten Schüler typischerweise im außerschulischen Bereich angesteckt. Die Schulen selbst seien dagegen sichere Orte.

+++ Bayerns Corona-Impfzentren sollen Mitte Dezember bereit sein +++

Bayerns Corona-Impfzentren sollen bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein. Wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag bestätigte, sind alle Städte und Landkreise im Freistaat aufgefordert, bis Mitte Dezember mindestens ein solches Zentrum zu errichten und zu betreiben. Am Montag hatte das Ministerium ein Schreiben mit der entsprechenden Aufforderung an die Kommunen gerichtet. Zunächst hatte die "Main-Post" darüber berichtet.

Sobald der Impfstoff verfügbar sei, solle es keine Verzögerungen "zum Beispiel durch die anstehenden Weihnachtsfeiertage" geben, sagte Huml. In seiner Nationalen Impfstrategie rechnet der Bund frühestens im ersten Quartal 2021 mit einer Zulassung von Impfstoffen.

Die Kosten für die geplanten Impfzentren übernimmt demnach der Freistaat, soweit diese nicht von anderen Trägern erstattet werden. Aufbau und Betrieb könnten auch an externe Firmen vergeben werden. Auch mobile Teams sollen laut Gesundheitsministerium bis Mitte Dezember bereitstehen, um innerhalb von zwei Tagen nach Auslieferung des Impfstoffs mit den Impfungen in Einrichtungen wie Pflegeheimen beginnen zu können.

+++ Feiern im Dezember? Spahn zerschlägt Hoffnungen +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht auch über die aktuellen Maßnahmen im November hinaus von coronabedingt harten Einschränkungen aus. "Wir müssen es miteinander schaffen, durch diesen Winter insgesamt zu kommen mit niedrigeren Zahlen auf einem niedrigeren Niveau", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RBB-Inforadio mit Blick auf die Infektionszahlen.

Veranstaltungen mit mehr als zehn bis 15 Personen wie Weihnachtsfeiern oder andere Geselligkeiten sehe er "in diesem Winter nicht mehr". Wenn die Infektionszahlen zurückgehen sollten, "heißt das nicht, ab Dezember oder Januar kann es wieder richtig überall losgehen mit Hochzeitsfeiern oder Weihnachtsfeiern als wäre nichts gewesen". Die Lage verlange Geduld: "Dieses Virus hat sehr lange Bremsspuren."

+++ Knapp 35.000 Schüler in Bayern in Corona-Quarantäne +++

In Bayern sind derzeit rund 34.500 Schülerinnen und Schüler sowie 2.100 Lehrkräfte in Corona-Quarantäne. Mit Stand Donnerstag hatten zudem 2.800 Kinder und Jugendliche sowie rund 400 Lehrer einen positiven Covid-19 Test, wie aus Daten des Kultusministeriums in München hervorgeht.

Wegen Corona-Infektionen geschlossen sind 24 der knapp 6.200 Schulen im Freistaat. Zusätzlich werden 940 weitere Klassen vorübergehend per Distanzunterricht beschult. Die Zahlen sind allerdings gerundete Daten, da nicht-staatliche Schulen ihre Angaben nicht melden müssen. Durch die freiwillige Basis ist die Übersicht daher nicht zwingend vollständig.

+++ 7-Tage-Inzidenz steigt laut RKI wieder über 200 +++

Die 7-Tage-Inzidenz in München steigt laut Robert-Koch-Institut wieder merklich an. Nachdem der Wert am Mittwoch wieder unter die Marke von 200 gesunken war, vermeldet das RKI am Donnerstag eine Inzidenz von 211,2 (Stand: 12.11., 0 Uhr). Der Freistaat Bayern kommt im Schnitt auf einen Wert von 178,94.

+++ Fluglinie München-Hamburg: Lufthansa startet Corona-Schnelltests +++

Die Lufthansa hat auf der Fluglinie München-Hamburg mit dem angekündigten Probelauf mit Corona-Schnelltests für alle Passagiere begonnen. Vor dem Start der ersten Maschine des Tages vom Münchner Flughafen nach Hamburg am Donnerstagmorgen um 9.10 sollten sämtliche Passagiere getestet werden. Ersatzweise konnten die Fluggäste einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen oder sich kostenfrei auf einen anderen Flug umbuchen lassen.

Die Antigen-Schnelltests weisen nicht den Covid-19-Erreger als solchen nach, sondern mit diesem verbundene Proteine. Die Funktionsweise ähnelt einem Schwangerschaftstest, die Ergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen. Allerdings sind die Tests ungenauer als die üblichen PCR-Tests.

+++ Corona-Ausbrüche in Münchner Altenheimen +++

Von normalem Alltag kann keine Rede sein: Corona verbreitet sich wieder in den Pflegeheimen. Auch viele Mitarbeiter sind in Quarantäne. © Peter Kneffel/dpa

Etwa 60 Senioren in mehreren Altenheimen haben sich mit Corona angesteckt. Auch Häuser der Münchenstift GmbH sind betroffen. Generelle Besuchsverbote gibt es aber bislang nicht. Mehr Infos finden Sie hier!

+++ Keine Luftreiniger für Münchner Schulen +++

Kultusminister Michael Piazolo hat am Dienstag einen "deutlichen Appell" an die Landeshauptstadt gerichtet, ihre Position zu überdenken, nachdem diese beim Freistaat keine Förderung für mobile Luftreinigungsgeräte in Schulen beantragt hatte. Das Problem hierbei liegt jedoch nicht nur bei der Stadt: Das Förderprogramm des Freistaats gilt ausschließlich für Schulen, in denen das Lüften der Räume nicht ausreichend möglich ist. Die Unterrichtsräume der Münchner Schulen entsprechen jedoch komplett den Vorgaben des Ramenhygieneplans des Freistaats und können somit das Förderprogramm nicht in Anspruch nehmen.

Davon abgesehen sieht die Stadt den Einsatz der Luftreinigungsgeräte allerdings auch kritisch, "da die Geräte keinen nachgewiesenen infektionspräventiven Nutzen haben, ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und gegebenenfalls kontraproduktiv wirken, da sie bei mangelnder oder falscher Wartung sogar zu 'Virenschleudern' werden können." Die Stadt stützt diese Ansicht auf diverse Expertenmeinungen wie etwa der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.

+++ 7-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI wieder unter 200 +++

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz zum Wochenstart laut Robert-Koch-Institut erstmals die Marke von 200 überschritten hatte, sinkt der Wert nun wieder merklich. Am Mittwoch meldet das RKI eine Inzidenz von 196,1 (Stand: 11.11.2020, 0 Uhr), am Vortag hatte der Wert noch 207,5 betragen. Bayernweit beläuft sich die 7-Tage-Inzidenz des RKI am Mittwoch auf 170,71.

+++ Eilantrag abgelehnt! Maskenpflicht in Schulen bleibt +++

Die Maskenpflicht an bayerischen Schulen bleibt weiter bestehen – einen entsprechenden Eilantrag dagegen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) abgelehnt. Allerdings müsse für Schüler im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands die Möglichkeit zu Tragepausen bestehen, befanden die Richter am Dienstag in München (Az. 20 NE 20.2349).

Aus Sicht des VGH ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schüler grundsätzlich zumutbar. Auch bei jüngeren Schülern lasse es sich nicht ausschließen, dass sie sich mit dem Virus infizieren oder die Infektion an andere weitergeben. Die Tragepausen begründeten die Richter mit der Schulpflicht – denn durch diese könnten Schüler das Maskentragen nicht vermeiden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlange dies.

Gegen die Maskenpflicht vorgegangen waren zwei Grundschülerinnen aus Bayern, vertreten durch ihre Eltern. Gegen den Beschluss können sie keine Rechtsmittel einlegen.

+++ Lockdown in Berchtesgaden wirkt offenbar +++

Der bundesweit erste Teil-Lockdown dieses Herbstes im Berchtesgadener Land zeigt nach drei Wochen offenbar Wirkung. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - sank laut Landratsamt auf 157,65 – die Hälfte des Höchstwertes von 324 Ende Oktober. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Corona sorgt für konfessionsgemischten Religionsunterricht in Schulen+++

Um die Vermischung von Klassen in der Corona-Pandemie zu verhindern, wird an den bayerischen Schulen ein konfessionell gemischter Religionsunterricht ermöglicht. Das Kultusministerium sieht - je nach Gegebenheiten vor Ort - vier verschiedene Modelle vor. Im weitreichendsten werden Schülerinnen und Schüler, die sonst in den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht gehen, gemeinsam mit Ethik-Schülern unterrichtet. Die jeweiligen Lehrer sollen dabei "weltanschaulich sensibel" unterrichten und sich etwa alle sechs Wochen abwechseln, wie aus dem Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen hervorgeht.

+++ Umfrage: Große Mehrheit in Bayern zweifelt an Corona-Maßnahmen +++

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland zweifelt laut einer neuen Umfrage die große Mehrheit der bayerischen Bürger an der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Drei Viertel halten die bisherigen Maßnahmen für wenig oder gar nicht wirksam, wie das Umfrageinstitut GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern ermittelt hat. Zudem glaubt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) nicht, dass der bis Ende November angeordnete Teil-Lockdown reicht, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen.

Drei Viertel der befragten 1.000 bayerischen Bürger befürwortete zudem schärfere Kontrollen. Das beinhaltet sogar eine Mehrheit von 54 Prozent der AfD-Anhänger - obwohl gleichzeitig knapp zwei Drittel (63 Prozent) der AfD-Anhänger die Schutzmaßnahmen für übertrieben erklärten.

+++ 7-Tage-Inzidenz in München steigt laut RKI leicht an +++

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz am Montag die Marke von 200 überschritten hatte, steigt der Wert am Dienstag erneut an: Das RKI meldet für München einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 207,5 (Stand: 10.11., 0 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 204,0.

+++ RKI will Hürden für Tests erhöhen - Söder dagegen +++

Die Corona-Teststrategie und die Auszahlung von Hilfsgeldern für betroffene Branchen des aktuellen Teil-Lockdowns stehen am Dienstag im Fokus der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Montag erklärt, dass er den neusten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Corona-Tests ablehnend gegenübersteht. Das RKI hatte wegen der vielerorts in Deutschland bestehenden Überlastung von Testlaboren eine deutliche Einschränkung von Corona-Tests empfohlen. Auch Personen mit Krankheitssymptomen sollen demnach erst getestet werden, wenn sich der Zustand auch nach einer mehrtägigen Selbstisolation nicht verbessert hat.

Söder kritisierte, dass dadurch die Wirtschaft massiv gelähmt werde, weil Mitarbeiter ausfielen und zum anderen werde durch die fehlenden Tests auch die Sicherheit der Menschen gefährdet. Für Bayern kündigte er daher an, die bisherige Strategie mit kostenlosen Tests auch für Menschen ohne Symptome beibehalten und hier auch verstärkt auf die neuen Schnelltests zurückgreifen zu wollen. Zugleich solle aber auch darauf geachtet werden, ob es keinen Missbrauch der Tests gebe, weil sich manche Menschen mehrfach pro Woche testen ließen.

+++ Bundeswehr bayernweit im Einsatz +++

Viele Bundeswehrsoldaten helfen in Gesundheitsämtern aus. © Markus Scholz/dpa

In der Corona-Krise unterstützen 694 Soldaten die Gesundheitsämter in Bayern. Deutschlandweit hilft die Bundeswehr nach eigenen Angaben von Montag in 297 Gesundheitsämtern aus. 4.412 Soldaten leisten dort Amtshilfe. Sie sollen bei der Nachverfolgung von Kontakten der Infizierten helfen. Im Landkreis Berchtesgadener Land beispielsweise versuchen Soldaten seit Ende Oktober, die Ursache für den massiven Anstieg der Corona-Zahlen vor Ort zu finden.

+++ Corona-Ausbruch in Seniorenheim: 84 Infizierte, zwei Tote +++

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Karlsfeld im Landkreis Dachau sind 65 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Zehn Infizierte seien im Krankenhaus behandelt worden, zwei Menschen seien gestorben, teilte das Landratsamt Dachau am Montag mit. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk ("BR24") berichtet.

Um die Heimbewohner weiter betreuen zu können, werden nach Angaben des Landratsamts systematisch Corona-Schnelltests für das Pflege- und Betreuungspersonal eingesetzt. Die Infizierten würden von einem separaten Mitarbeiter-Team betreut. Zudem gelte ein strenges Besuchsverbot. Am Dienstag sollen alle Bewohner und Mitarbeiter des Heims noch einmal getestet werden.

+++ Maskenpflicht-Befreiung für Grundschüler am Platz aufgehoben: Reiter sauer +++

Mit großem Unverständnis hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auf die Entscheidung des Freistaats reagiert, die städtische Ausnahmegenehmigung für Münchner Grundschüler, am Platz keine Maske tragen zu müssen, nicht zu verlängern: "Ich - und mit mir viele Eltern und Schüler - bin mehr als nur enttäuscht von dieser Entscheidung. Die Münchner Ausnahmeregelung war für unsere Grundschüler und ihre Eltern eine echte Erleichterung in dieser schwierigen Zeit und infektiologisch gut begründet."

Deshalb habe sie das Gesundheitsministerium bislang ja auch mitgetragen, so Reiter. "Überhaupt kein Verständnis" habe er dafür, "dass auch der von mir noch am Freitagabend mit der Staatsregierung auf höchster Ebene vereinbarte Kompromiss am Sonntagabend einfach aufgekündigt wurde, ohne dass sich die Faktenlage geändert hätte." In seinen Augen statuiere man hier "aus politischen Gründen ein Exempel auf dem Rücken der Münchner Grundschüler".

+++ Corona-Warnstufe: Fast ganz Bayern ist "dunkelrot" +++

Die allermeisten Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern haben mittlerweile die dunkelrote Corona-Warnstufe überschritten. Nur noch sieben von insgesamt 96 lagen am Montag unter dem Warnwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus der Liste des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervorging. Sie alle liegen in Unter- oder Oberfranken: Bayreuth Stadt und Landkreis, Landkreis Kulmbach, Aschaffenburg Stadt und Landkreis sowie die Landkreise Main-Spessart und Bad Kissingen. Die Stadt München überschritt nun die 200er-Marke. Am höchsten liegt der Wert im Landkreis Traunstein (356) und in den Städten Rosenheim (303) und Augsburg (325).

+++ Söder: "Keine Sonderrechte für Querdenker"

CSU-Chef Markus Söder hat das bewusste Ignorieren von Maskenpflicht und Abstandsregeln bei der "Querdenken"-Demo in Leipzig scharf verurteilt. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Ab heute: Neue Quarantäneverordnung für Einreise nach Bayern +++

Von diesem Montag an gelten bei der Einreise aus ausländischen Corona-Risikogebieten nach Bayern verschärfte Quarantänevorschriften. Quarantänepflicht gilt dann im Grundsatz für alle bayerischen Rückkehrer, die sich länger als 24 Stunden in Tirol oder einem anderen Risikogebiet aufgehalten haben, ebenso für alle Ausländer, die länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben. Bisher war die Schonfrist doppelt so lang.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte betont, dass Fahrten zum Einkaufen oder Arztbesuche weiter möglich sein sollen. "Gleichwohl ruft das bayerische Gesundheitsministerium dazu auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und Kontakte wo immer möglich zu beschränken."

Wie im gesamten Bundesgebiet wird allerdings die Quarantänepflicht bei der Einreise aus einem Risikogebiet im Ausland verkürzt: Sie wird von 14 auf 10 Tage reduziert. Reisende können frühestens nach fünf Tagen in Isolation die Quarantäne vorzeitig mit einem negativen Testergebnis beenden. Der Test darf frühestens fünf Tage nach der Einreise nach Deutschland vorgenommen worden sein.

+++ RKI-Zahlen: München reißt die 200er-Marke +++

Erneut deutlicher Anstieg in der bayerischen Landeshauptstadt - München erreicht die 200er-Marke: Das RKI meldet für München am Montag einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 204,0 (Stand: 9.11., 0 Uhr). Gestern lag der Wert bei 189,3.

+++ Antrag abgelehnt: Maskenpflicht für Münchens Grundschüler +++

Grundschüler in München müssen nun doch auch Maske im Unterricht tragen. Eine von der Stadt beantragte Ausnahmeregelung lehnte die Regierung von Oberbayern zusammen mit dem Gesundheitsministerium ab. "Vor dem Hintergrund des insbesondere im Regierungsbezirk Oberbayern aktuell sehr hohen, diffusen und weiter ansteigenden Infektionsgeschehens, (...) erscheint eine umfassende Maskenpflicht jedenfalls für die nächsten drei Wochen im gesamten Schulbereich geboten", teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte zuvor erklärt, dass von mehr als 47.000 Münchner Grundschülern nur neun infiziert gewesen seien – und davon hätte sich keiner in der Schule angesteckt. Daher hatte er die Maskenpflicht am Platz aufgehoben. Im Schulhaus galt sie jedoch.

+++ Noch keine Klarheit über Maskenpflicht in Münchner Grundschulen +++

Zwar fängt diesen Montag die Schule nach den Herbstferien wieder an – doch ob nun in München auch eine Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht gilt oder nicht, ist noch unklar. Eigentlich gilt diese ab Montag in ganz Bayern und für alle Schüler, unabhängig von den Corona-Fallzahlen. München geht aber einen Sonderweg und hat eine Verlängerung einer Ausnahmegenehmigung beantragt, wonach Grundschüler am Platz keine Maske tragen müssen. Derzeit gebe es dazu noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag in München. Bei der Stadt war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte am Freitag erklärt, dass von mehr als 47.000 Münchner Grundschülern nur 9 infiziert gewesen seien – und davon hätte sich keiner in der Schule angesteckt. "Unser Verlängerungsantrag und die Begründung entsprechen unserer Ausnahmegenehmigung, der das Gesundheitsministerium letzte Woche noch zugestimmt hat. Die Situation an den Grundschulen hat sich in der Ferienwoche nicht verändert – da sollte eine sachgerechte Entscheidung im Sinne unserer Grundschüler eigentlich nicht besonders schwierig sein."

+++ Wochenende im Teil-Lockdown: Polizei löst mehrere Partys auf +++

Am ersten Wochenende des neuen Teil-Lockdowns hat die Polizei in Bayern mehrere Partys aufgelöst. In Schweinfurt mieteten sich zehn Jugendliche zum Feiern ein Hotelzimmer. Als die Party aufgelöst wurde, sei von Beamten zudem Marihuana sichergestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im niederbayerischen Passau wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen Ruhestörung gerufen. In einer Wohnung fanden die Beamten drei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, drei weitere konnten laut Polizeiangaben unerkannt flüchten. Eigentlich dürfen sich nach den neuen Corona-Auflagen nur Menschen aus zwei Hausständen treffen.

Bei einem Einsatz im unterfränkischen Roden (Lkr. Main-Spessart) ertappte die Polizei in der Nacht zum Sonntag zehn Menschen, die sich gemeinsam in einem Wohnhaus aufhielten. Im Landkreis Kitzingen fand die Polizei neun Jugendliche feiernd im Keller eines Sportheims. Da laut Polizeiangaben auch Drogen konsumiert wurden, müssen sich die Jugendlichen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Die Polizei beendete zudem in Sulzbach am Main im Landkreis Miltenberg eine Feier in einer Gartenlaube. Wie ein Sprecher mitteilte, feierten dort fünf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, sie wurden angezeigt. Auch im schwäbischen Nersingen (Lkr. Neu-Ulm) feierten sieben Menschen in einem Gemeinschaftsraum eine Party. Auch hier: Die Personen waren laut Polizei aus unterschiedlichen Haushalten, die Feier wurde aufgelöst.

+++ Senkung der Mehrwertsteuer wird nicht verlängert +++

Die wegen der Corona-Krise beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent wird nach Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht verlängert. Es werde bei den vereinbarten sechs Monaten bleiben, sagte Scholz am Sonntag: "Das endet mit diesem Jahr. Weil wir gesagt haben, wir wollen alle davon abhalten, dass sie auf bessere Zeiten warten, sondern dass einige schon voranschreiten und Geld ausgeben", so Scholz.

+++ RKI meldet am Sonntagmorgen Inzidenz von 189,3 +++

Erneuter rasanter Anstieg: Das RKI meldet für München am Sonntag einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 189,3 (Stand: 8.11., 0 Uhr). Gestern lag der Wert bei 174,6.

+++ Inzidenz in München laut RKI deutlich gestiegen +++

In München ist die 7-Tage-Inzidenz erneut deutlich angestiegen. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut RKI bei 174,6 (Stand: 7.11., 0 Uhr). Am Vortag hatte der Wert noch 152,9 betragen.

+++ Bayerische Testlabore an der Kapazitätsgrenze +++

Bayerns Sonderweg bei den Corona-Tests steht angesichts von Laboren an der Belastungsgrenze auf dem Prüfstand. "Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen", so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gegenüber dem "Spiegel". In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder weiter. "Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln." Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

+++ RKI-Zahlen: Neuer bundesweiter Höchststand +++

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat mit mehr als 23.000 Fällen einen neuen Rekord erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.399 neue Ansteckungsfälle binnen eines Tages erfasst. Damit wurde der am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von 21.506 Fällen übertroffen.

In Bayern sind am Samstagmorgen 123.225 Fälle gemeldet. Dies bedeutet ein Plus von 3.720 gegenüber dem Vortag. 2.885 Menschen in Bayern sind an dem Virus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für Bayern liegt laut RKI bei 151,2 (Stand 06.11., 0 Uhr).

+++ Söder hält Lockdown light für wirksam +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. "Der Lockdown light wird wirken. Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht", so der CSU-Chef (Samstag). Er rief die Bürger zugleich zur Geduld auf: "Es wäre falsch, die Therapie frühzeitig abzubrechen."

Die Ängste der Bürger in Deutschland, sich mit dem Virus zu infizieren, sind einer Forsa-Befragung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zufolge gestiegen. So waren im Juni 8 Prozent sehr und 58 Prozent der Menschen etwas besorgt, sich selbst zu infizieren. Im Oktober sind 18 Prozent sehr und 67 Prozent etwas besorgt, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die ihr vorliegenden Studie.

+++ Quarantäneverordnung für Bayern-Einreise wird verschärft +++

Ab kommendem Montag gelten bei der Einreise aus ausländischen Corona-Risikogebieten nach Bayern verschärfte Quarantänevorschriften. Quarantänepflicht gilt dann im Grundsatz für alle bayerischen Rückkehrer, die sich länger als 24 Stunden in Tirol oder einem anderen Risikogebiet aufgehalten haben, ebenso für alle Ausländer, die länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben. Bisher war die Schonfrist doppelt so lang.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) betonte am Freitag, dass Fahrten zum Einkaufen oder Arztbesuche weiter möglich sein sollen. "Gleichwohl ruft das bayerische Gesundheitsministerium dazu auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und Kontakte wo immer möglich zu beschränken."

Der Bund hat als Grundlage den 16 Bundesländern eine sogenannte Musterverordnung vorgelegt. Rechtlich umgesetzt werden muss das aber von den jeweiligen Landesregierungen. "Im Wesentlichen hat die bayerische Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) die Vorgaben der Musterverordnung umgesetzt", sagte Huml. "Allerdings gibt es in Bayern weiterhin eine regelmäßige Testpflicht für Grenzgänger."

+++ Schnelltests sollen in Bayern den Kampf gegen Corona unterstützen +++

Der Freistaat Bayern will den Einsatz neuer Antigen-Schnelltests auf das Corona-Virus stark ausweiten. Sämtliche 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns sollen mit den Schnelltests beliefert werden, die innerhalb von circa 15 Minuten ein weitgehend verlässliches Ergebnis liefern sollen, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag. Bislang seien 464.000 Schnelltests an 67 Kommunen verteilt worden. Insgesamt hat die Staatsregierung demnach 10,5 Millionen der sogenannten Antigen-Schnelltests geordert, gedacht als Reserve bei hoher Nachfrage.

Antigen-Schnelltests sind ausschließlich zur Verwendung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Altenheimen vorgesehen, nicht für Privateinkäufe. Anders als die Labortests weisen die Antigen-Schnelltests nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind. Mehrere Pharmahersteller bieten Schnellteststreifen an, die ähnlich aussehen wie handelsübliche Schwangerschaftstests und auch ähnlich funktionieren: Bei positiver Probe verfärbt sich der Teststreifen.

+++ Reiter: Maskenbefreiung für Grundschüler bleibt +++

Der Freistaat hat angekündigt, dass ab nächster Woche an allen Schulen generelle Maskenpflicht herrschen soll und Ausnahmegenehmigungen, wie die Befreiung der Münchner Grundschüler von der Maskenpflicht am Platz, ihre Gültigkeit verlieren. Dazu bezog Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag klar Stellung: "Das Münchner Gesundheitsamt hat sofort nach Bekanntwerden dieser Ankündigung von Schulminister Piazolo eine Verlängerung unserer Ausnahmegenehmigung für Grundschüler beantragt. Denn die infektiologische Lage an den Münchner Grundschulen ist unverändert so, dass dort eine Maskenpflicht am Platz nicht notwendig ist. Von mehr als 47.000 Münchner Grundschülern sind ganze 9 Corona positiv – und davon hat sich keiner in der Schule angesteckt. Bei den Grundschul-Lehrkräften und dem Schulpersonal gibt es keinen einzigen Infizierten. Ich erwarte deshalb, dass das Gesundheitsministerium unsere Ausnahmeregelung wieder genehmigt. Besser – und folgerichtig – wäre es aber, wenn diese Entscheidung das zuständige Gesundheitsamt selbst treffen kann", so das Münchner Stadtoberhaupt.

+++ Immer mehr Krankenhäuser schränken Besuchsmöglichkeit ein +++

In den Krankenhäusern gibt es wegen Corona strenge Hygienevorschriften und Besuchsregelungen. © Peter Kneffel/dpa

Wegen steigendender Corona-Infektionszahlen schränken immer mehr Krankenhäuser die Besuchsmöglichkeiten ein. Inzwischen gebe es in Bayern "weitgehend" und in "fast allen" Krankenhäusern Auflagen oder teils gänzlich Besuchsverbote, sagte der Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Eduard Fuchshuber, am Freitag. Es gebe jedoch keine Statistiken dazu. Die Einschränkungen legen die Krankenhäuser individuell fest, wie der Sprecher sagte. Es gebe Kliniken, in denen Väter kurz vor oder nach der Geburt zu den Geburtshilfestationen gelassen werden. In anderen sei dies nicht mehr möglich.

+++ RKI-Zahlen: Inzidenz in München sinkt +++

Erstmals seit Tagen sinkt in München die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz). Nachdem der Wert am Vortag noch 159,5 betragen hatte, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in der Nacht auf Freitag einen Wert von 152,9 (Stand: 6.11., 0 Uhr).

+++ Ärztekammer kritisiert Söders kostenlose Corona-Tests für alle +++

Die bayerische Landesärztekammer hat die von der Staatsregierung bezahlten Corona-Tests für Bürger ohne Symptome kritisiert. "Die bislang praktizierte Corona-Teststrategie führt leider, wie ich befürchtet habe, zu einer Überlastung der Labore", sagte Kammerpräsident Gerald Quitterer dem "Münchner Merkur" (Freitag). Außerdem gebe es teilweise bereits Lieferengpässe bei den benötigten Reagenzien. Quitterer plädierte deswegen dafür, sich bei den Tests auf Patienten mit Symptomen, Risikogruppen, medizinisches Personal und Patienten vor einem Krankenhausaufenthalt oder der Aufnahme ins Pflegeheim zu konzentrieren.

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage der Zeitung, "dass die "Testung für jedermann" in der Laborauslastung eine eher nachrangige Rolle spielt". Das Testprogramm für jedermann und jederfrau war im Sommer angelaufen, in den ersten drei Monaten hatten sich bis Ende Oktober über 700.000 Bürger auf den Covid-19-Erreger untersuchen lassen.

+++ Gericht lehnt Eilantrag gegen Corona-Maßnahmen ab +++

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat einen Eilantrag gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot für Touristen in der Corona-Krise abgelehnt. Die Regelungen seien "nicht offensichtlich rechtswidrig", erklärte das Gericht am Donnerstag. Eine Hotelkette hatte gegen die jüngsten Corona-Maßnahmen geklagt.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass das Gericht den Maßnahmen insgesamt zustimmt. Vielmehr wiederholte der Senat auch Zweifel an der Grundlage für die jetzt beschlossenen Maßnahmen. Bei einem Eilverfahren müsse aber eine Folgenabwägung getroffen werden und dabei überwiege "im Hinblick auf die enorm steigenden Infektionszahlen das Schutzgut Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen die betroffene freie wirtschaftliche Betätigung."

Die Maßnahmen seien nicht offensichtlich unverhältnismäßig - auch deswegen, weil für die betroffenen Betriebe Entschädigungen angekündigt worden seien.

+++ Abgesagte Christkindlmärkte: Söder sagt Standl-Betreibern finanzielle Hilfe zu +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vom Bund eine schnelle Auszahlung der angekündigten Corona-Hilfen für Firmen gefordert, die vom aktuellen Teil-Lockdown betroffen sind. "Es darf hier keine Hängepartie geben", sagte Söder am Donnerstag in München. Mindestens Abschlagszahlungen müssten im November fließen. Zudem brauche es ein möglichst einfaches, unbürokratisches Verfahren.

Für Bayern stellte Söder zusätzliche Hilfen für Schausteller in Aussicht, die nun insbesondere unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden. Für Schausteller sei es eine "extrem bedrohliche Situation". Deshalb werde man über zusätzliche Hilfen im Dezember sprechen, sagte er – sonst stünde das gesamte Schaustellergewerbe vor dem Nichts.

In München hat die Stadtratsfraktion "Die Grünen - Rosa Liste" OB Dieter Reiter in einem Antrag dazu aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Corona-Nothilfe-Programm der Bundesregierung auch für die Standl-Betreiber auf Christkindl- und Weihnachtsmärkten angewendet wird.

Für die Kulturbranche im Freistaat will Söder nach eigenen Worten "eine Art Kulturfrühling" starten. Man werde sich überlegen, wie man für Bayern eine Kulturoffensive starten und ein "Neuerwachen" nach der Corona-Krise verstärken könne, sagte der Ministerpräsident.

+++ Inzidenz in München fast bei 160 +++

In München steigt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete in der Nacht auf Donnerstag einen Wert von 159,5.

Das RKI meldete zudem einen neuen Höchstwert bei der Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland:19.990 Fälle waren es innerhalb eines Tages. Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie hatte das RKI am vergangenen Samstag mit 19.059 Fällen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 16.774.

+++ Gesundheitsamt meldet völlig ausgelastete Testlabore +++

Aufgrund der derzeit hohen Anzahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind die Testlabore völlig überlastet. Aus diesem Grund kann es aktuell bis zu fünf Tage dauern, bis ein Testergebnis vorliegt. Zudem gibt es Softwareprobleme. Wer zuletzt etwa nach einem Test beim Hausarzt sein Ergebnis online über "localhost" abrufen wollte, bekam den Hinweis "keine Verbindung zum Server".

Nach Mitteilung eines positiven Testergebnisses durch das Labor kontaktiert das Gesundheitsamt die betreffende Person so schnell wie möglich. Durch die hohe Belastung kann dies im Moment jedoch einige Tage dauern.

Das Gesundheitsamt hat sich deshalb weitere 30 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr als Unterstützung geholt. Die insgesamt 57 Soldaten sind Sanitäter aus dem Gebirgsmusikkorps, IT-ler und als Epidemiologie-Scouts geschulte Fachleute.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek appelliert an die Münchner/innen, dabei mitzuhelfen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Sie bittet zudem darum, nach einem absolvierten Test bis zum Erhalt des Ergebnisses die persönlichen Kontakte zu minimieren und sich bei einem positiven Ergebnis umgehend in Isolation zu begeben.

Wichtig: Das Gesundheitsamt bittet positiv Getestete, sofort von sich aus ihre Kontaktpersonen 1. Grades (KP1) zu informieren. Als KP1 gilt, wer über 15 Minuten näher als 1,5 Meter ohne Mundschutz mit dem Positiven in Kontakt war. KP1 müssen 14 Tage in Quarantäne und werden an Tag 5 bis 7 nach dem letzten Kontakt oder bei Auftreten von Symptomen getestet.

+++ Damischen Ritter sagen Faschingszug 2021 ab +++

Die Gesellige Vereinigung "Die Turmfalken e.V. –Die Damischen Ritter" hat aufgrund der Corona-Pandemie den Faschingszug 2021 abgesagt. In einer Pressemitteilung bedauern sie diese Entscheidung, stimmen aber den jüngst getroffenen Entscheidungen der Stadt München, den Münchner Fasching betreffend, voll und ganz zu.

"Wir fühlen uns für die Gesundheit der Teilnehmer und Zuschauer verantwortlich. Ein Faschingszug soll ein unbeschwertes, fröhliches Erlebnis sein. Dies ist aktuell schwer vorstellbar", so die Veranstalter. Im Jahr 2022 soll der Faschingszug, sofern möglich, wieder stattfinden.

+++ Corona-Quarantäne traf seit Schulstart rund 40.000 Schüler +++

Im laufenden Schuljahr waren in Bayern bisher mehr als 40.000 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne. Damit konnten mehr als 2,5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wie die Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion ergibt.

Die erfassten Fälle basieren auf den von den Schulen gemeldeten Daten und reichen vom Schuljahresbeginn bis zum Stichtag 26. Oktober. Die Gründe für die Quarantäne sind unterschiedlich - etwa ein positiver Test oder ein Verdachtsfall.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Arnold forderte angesichts der Zahlen ausreichend digitale Endgeräte wie Tablets oder Laptops für den Distanzunterricht. "Das Schuljahr hat gerade erst begonnen - und schon können Zehntausende von Schülerinnen und Schülern nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Umso wichtiger ist es, dass sie nicht abgehängt werden vom Bildungsbetrieb", sagte Arnold laut einer Mitteilung seiner Fraktion vom Mittwoch.

+++ Immer mehr Klagen gegen Lockdown-Regeln +++

Binnen weniger Tage ist die Zahl der Klagen gegen die Regeln des Teil-Lockdowns beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München deutlich gestiegen. Es gebe inzwischen 42 Normenkontroll-Eilverfahren und 11 Hauptsacheverfahren, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte.

Die Verfahren beträfen nach wie vor hauptsächlich die Schließung von Hotels für Touristen sowie das Verbot, Gäste in Restaurants zu bewirten. Daneben gebe es auch Anträge wegen der Schließung von Fitnessstudios, Tattoostudios und Spielhallen sowie Anträge von Familien und Einzelpersonen, die in den Urlaub fahren oder Besuche machen wollen, hieß es.

Voraussichtlich an diesem Donnerstag sei mit einer ersten Entscheidung zu rechnen, sagte die Gerichtssprecherin. Dabei gehe es um die Gastronomie. Die Vorschriften gelten seit Anfang der Woche.

+++ Bayern koordiniert Intensivbetten +++

Bayern hat auf der Grundlage einer Allgemeinverfügung ein System zur Aussteuerung der Belegung von Intensivbetten während der Corona-Pandemie etabliert. Damit soll gewährleistet werden, dass Überlastungsspitzen in einzelnen Krankenhäusern abgefedert werden und die Verteilung der Patienten möglichst optimal gewährleistet wird. "Es ist wichtig, die Bettenbelegung noch effizienter zu lenken und auch damit die Kliniken zu unterstützen", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in München. Die ärztlichen Leiter als Koordinatoren werden bei den 26 Rettungsleitstellen angesiedelt.

Nach ihrer Darstellung werden in bayerischen Kliniken derzeit 1698 mit dem Coronvirus infizierte Patienten behandelt, davon 302 auf einer Intensivstation. Die meisten Intensivpatienten würden auch beatmet. Die Zahlen bedeuten noch einmal einen deutlichen Anstieg gegenüber der vergangenen Woche. Allein in den Städten München und Augsburg liegen derzeit 90 Intensivpatienten mit Covid-19.

+++ Söder und Premierminister Tschechiens: Grenzen bleiben offen +++

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der tschechische Premierminister Andrej Babiš wollen die Grenze auch bei weiter steigenden Infektionszahlen geöffnet lassen. "Ein Schließen der Grenzen würde keinen großen Gewinn bringen zur Bekämpfung der Pandemie, würde aber erhebliche andere negative Folgen haben", sagte Söder am Mittwoch in München nach einer Videoschalte mit Babiš. Beidseits der Grenze gälten inzwischen die gleichen Schutzmaßnahmen wie Alltagsmasken und Mindestabstände, so dass Grenzschließungen vor allem den Wirtschafts-, Dienstleistungs- und Warenverkehr behindern würden.

Auch die medizinische Versorgung wäre dadurch beeinträchtigt, argumentierte Söder - in Bayern arbeiten gerade im Pflegebereich zahlreiche tschechische Berufspendler. Um dem Nachbarland, das von der zweiten Pandemiewelle besonders stark betroffen ist, zur Seite zu stehen, erneuerte Söder das Angebot, bis zu 100 Betten für die Versorgung von Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen.

+++ Immer mehr Corona-Fälle: Seniorenheime in Bayern kämpfen +++

Masken, Schutzkittel, Handschuhe, Plexiglasscheiben – Pflegeheime haben sich gut vorbereitet, um Bewohner vor dem Coronavirus zu schützen. Doch die vergangenen Tage zeigen: Die zweite Welle stoppt nicht vor den Türen. Im Freistaat häufen sich nämlich die Fälle von Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Berching vier Bewohner infolge der Infektion gestorben. Weitere 40 Bewohner wurden positiv auf das Coronavirus getestet, sagte Andrea Schödl, Sprecherin des Caritasverbands für die Diözese Eichstätt. Sechs der Infizierten befänden sich derzeit im Krankenhaus.

Laut Landratsamt seien zudem 20 Mitarbeiter des St. Franziskus Altenheims infiziert. Pflegekräfte aus anderen Caritas-Einrichtungen müssten in dem Heim aushelfen. In dem Heim gibt es 72 Einzelzimmer, alle Bewohner stünden unter Quarantäne. "Für demenzkranke Menschen mit einem großen Bewegungsdrang ist es außerordentlich schwer, in ihren Zimmern zu bleiben", sagte Schödl. Eine aktuelle Gesamtzahl von Bewohnern aus Alten- und Pflegeheimen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt es bislang noch nicht. Das Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) will in den kommenden Tagen die Zahlen nach Landkreis auswerten.

+++ Merkel schließt längeren Lockdown nicht aus +++

Angela Merkel (CDU) hat eine Verlängerung des Lockdowns über den November hinaus nicht ausgeschlossen. "Am 1. Dezember wird nicht die Normalität einkehren, wie wir sie vor Corona kannten", so die Bundeskanzlerin am Montag in der Bundespressekonferenz. Vieles hänge davon ab, ob die Regeln befolgt würden: "Jeder und Jede" habe es derzeit in der Hand, den November zu einem "Wendepunkt" zu machen.

Die Regierungschefin kündigte an, dass am 16. November ein weiteres Gespräch mit den Ministerpräsidenten der Länder Klarheit über mögliche zusätzliche Einschränkungen bringen werde.

Details zu den Einschränkungen lesen Sie hier.

+++ Situation an Bayerns Kliniken wird ernster +++

Die Lage an den Krankenhäusern in Bayern wird angesichts weiter stark steigender Corona-Zahlen zunehmend schwieriger - auch wenn die Staatsregierung noch keine Engpässe sieht. In einzelnen Häusern werden laut Intensivregister die Intensivbetten knapp, die Zahl der Covid-Patienten nimmt zu, das Personal wird knapper. Die Infektionszahlen gingen am Montag weiter in die Höhe, auch aus Senioreneinrichtungen kamen wieder schlechte Nachrichten. So haben sich in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) 34 von 40 Bewohnern eines Pflegeheimes infiziert, aus einer Einrichtung in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) wurden 72 positive Befunde gemeldet.

Das kommunale Krankenhaus im oberbayerischen Bad Aibling im Landkreis Rosenheim beispielsweise nimmt wegen eines Corona-Ausbruchs vorläufig keine Patienten mehr auf - eine Situation, wie es sie vor einigen Tagen bereits in Schongau gegeben hatte. Wie die Klinik am Montag berichtete, sind mittlerweile elf Mitarbeiter und neun Patienten positiv getestet worden. Deswegen würden nun keine Patienten mehr stationär aufgenommen und auch nicht mehr ambulant behandelt, geplante Operationen seien abgesagt.

+++ Inzidenz in München nun bei 150! +++

In München steigt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete in der Nacht auf Dienstag einen Wert von 150,1.

+++ Augsburg: 341 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen +++

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg hat am Montag 385 neue Corona-Fälle über das vergangene Wochenende gemeldet. In den zurückliegenden sieben Tagen habe es 341 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben. Die Zahlen seien kontinuierlich gestiegen, aber "die erwartete wöchentliche Verdoppelung der Neuinfektionszahlen ausgeblieben", sagte Gesundheitsreferent Reiner Erben. "In über 300 Fällen ist die Infektionsquelle noch unbekannt, dazu kommen Infektions-Cluster in sieben Seniorenheimen und in sechs Einrichtungen für Geflüchtete."

+++ Ganz Bayern auf der Corona-Landkarte nun rot +++

Auf der Corona-Landkarte ist seit Montag ganz Bayern rot. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen berichtete, hat nun auch der Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten und befindet sich damit im roten Warnbereich. Zahlreiche kreisfreie Städte und Landkreise im Freistaat liegen allerdings auch schon lange über der 100er-Marke und gelten damit als dunkelrot. Am kritischsten war die Lage nach Angaben des LGL zum Wochenanfang im Landkreis Rottal-Inn mit einem Wert von 314 und in der Stadt Augsburg mit 305.

Im gesamten Freistaat sind bisher nahezu 110.000 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden (Stand: Montag, 8 Uhr). 2.811 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten, sind in Bayern gestorben. Als genesen galten etwa 78.000 Menschen.

+++ Kein Notstand bei Intensiv-Pflegern +++

Bayerns Staatsregierung sieht derzeit noch keinen Engpass beim Pflegepersonal auf den Intensivstationen im Freistaat wegen der Corona-Pandemie. "Bislang ist dem Gesundheitsministerium noch kein Engpass beim Pflegepersonal bekannt", sagte ein Ministeriumssprecher am Montag auf dpa-Anfrage. "Wir beobachten die Entwicklung aber genau." Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern hatte zuvor massive Engpässe beklagt und vor einem Zusammenbruch des Systems gewarnt. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) habe sich vorsorglich an Bundesminister Jens Spahn (CDU) gewandt und um Wiederaussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen insbesondere für die Intensivstationen gebeten. "Den Krankenhäusern muss die in dieser Situation notwendige Flexibilität beim Einsatz des vorhandenen Personals gegeben werden", hieß es aus dem Ministerium. Es müsse klar sein, dass ausreichende personelle Kapazitäten nötig seien, um vorhandene Intensivbetten auch tatsächlich belegen zu können.

+++ 142,0: Inzidenz in München steigt weiter +++

In München ist die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in der Nacht auf Montag einen Wert von 142,0.

+++ Teil-Lockdown: Söder verteidigt neue Maßnahmen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die ab diesem Montag geltenden strengeren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verteidigt. "Die Alternative wäre, es laufen zu lassen", sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Das würde aber einen enormen Anstieg der Infektionen bedeuten. Die Folge seien das Volllaufen der Krankenhäuser und am Ende auch hohe Todeszahlen.

"Es gibt auf der ganzen Welt kein anderes Konzept als das Reduzieren von Kontakten, um auf Corona zu reagieren", so Söder. "Wenn es ein besseres, leichteres gäbe, würden wir es ja sofort anwenden." Hinzukomme, dass der jetzige Lockdown milder sei als im Frühjahr und in anderen europäischen Ländern.

Von diesem Montag an sind in allen Bundesländern entsprechende Verordnungen in Kraft. Bundesweit müssen Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitestgehend schließen. Auch für persönliche Treffen gelten strengere Regeln: In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen – teils gilt das sogar für Treffen im privaten Raum. Das Herunterfahren der Kontakte soll verhindern, dass Gesundheitsämter und das Gesundheitssystem überlastet werden, insbesondere die Intensivstationen.

+++ Münchner Virologin: Fußball ist kein Treiber der Pandemie +++

Die Virologin Ulrike Protzer von der TU München hält die Fortführung des Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga während der Corona-Pandemie für gerechtfertigt. "Der Fußball, unter den Maßnahmen wie wir ihn momentan durchgeführt haben, war kein Treiber der Pandemie. Aber man darf nicht vergessen, dass in Italien die Verbreitung wohl durch ein Fußballspiel initiiert worden ist. Aber unter diesen Vorsichtsmaßnahmen war es dann kein Treiber mehr. Deshalb ist auch die Entscheidung gefallen, den Fußball so weiterlaufen zu lassen", sagte die 57-Jährige dem TV-Sender Sky.

+++ "Lockdown light" gilt ab heute +++

Bayern geht in den Teil-Lockdown. Als Konsequenz aus den steigenden Infektionszahlen in Bayern soll das öffentliche Leben im Freistaat von Montag an weitgehend stillstehen. Restaurants und Fitness-Studios müssen für den ganzen November schließen, Schwimmbäder und Theater ebenso. Urlauber haben noch den Vormittag Zeit, bayerische Hotels zu verlassen, denn touristische Übernachtungen sind in den kommenden vier Wochen untersagt.

Außerdem greifen strenge Kontaktbeschränkungen: Höchstens zehn Menschen dürfen zusammenkommen – in privaten wie in öffentlichen Räumen. Anders als im Frühjahr beim ersten Corona-Lockdown sollen Schulen, Kindertagesstätten, Friseure und Universitäten offen bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Zahl der Patienten an Beatmungsgeräten vervierfacht +++

Die Zahl der Covid-Patienten, die auf Intensivstationen in Bayern beatmet werden, hat sich nach Angaben der Bayerischen Krankenhausgesellschaft innerhalb eines Monats mehr als vervierfacht. "Derzeit werden 224 Covid-Patienten auf einer Intensivstation beatmet", sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft, Siegfried Hasenbein, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Am ersten Oktober waren es 51."

Die bayerischen Krankenhäuser seien zwar "noch ein gutes Stück" von einer Überlastung entfernt. "Aber das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung." Insgesamt seien derzeit 1300 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Patienten in einem bayerischen Krankenhaus, 245 von ihnen auf der Intensivstation.

"Man muss mit allen Kräften versuchen, diese steigende Zahl der Infektionen abzuflachen und zu bremsen", warnte Hasenbein. Die Krankenhäuser gehen davon aus, dass die Zahl der schwer erkrankten Covid-Patienten in den kommenden beiden Wochen weiter steigen wird. "Aus Krankenhaussicht kann ich nur sagen: Die Maßnahmen der Bundesregierung waren richtig", sagte er. "Es war dringend notwendig, zu reagieren."

+++ Inzidenz in München auf 137,4 gestiegen +++

In München steigt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet in der Nacht zum Sonntag einen Wert von 137,4.

+++ Corona-Inzidenz im Landkreis Rottal-Inn wieder unter 300 +++

Der Sieben-Tage-Wert bei den Corona-Infektionen im Landkreis Rottal-Inn ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder unter die Marke von 300 gesunken. Am Sonntag meldete das RKI 293 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Am Vortag waren es noch 304,5 gewesen. Die bayerische Corona-Landkarte ist mittlerweile fast vollständig rot oder dunkelrot gefärbt. Nur noch der Landkreis Amberg-Sulzbach befand sich am Sonntag nach RKI-Angaben mit einer Inzidenz von 36,9 nicht in einer der beiden höchsten Warnstufen. Die rote Warnstufe gilt ab einem Wert von 50, die dunkelrote ab einer Inzidenz von 100.

+++ Sonderregeln für digitale Arztbesuche +++

Von Montag an gelten auch in Bayern Sonderregeln für digitale Arztbesuche. Medizinische Behandlungen können dann nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums auch per Videoschalte stattfinden, wenn "dies aus therapeutischer Sicht möglich ist". Als Beispiel nannte das Ministerium Logopädie-Einheiten.

"Ziel ist es, auch im medizinischen Bereich die Kontakte zu verringern - wo es ohne Qualitätsverlust möglich ist", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Ab Montag (2. November) gelten auch in Bayern neue Sonderregeln für ärztlich verordnete Leistungen, um Corona-Infektionsrisiken zu verringern.

+++ Teil-Lockdown: Touristen müssen raus aus Hotels in Bayern +++

Touristen müssen Hotels in Bayern spätestens am Vormittag des 2. November verlassen. Touristische Übernachtungen seien von dem Tag an nicht mehr gestattet, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums. "Übernachtungsgäste dürfen aus Kulanz auch noch im Laufe des Vormittags des 2. Novembers abreisen, obwohl die Verordnung eigentlich schon ab Mitternacht gilt." Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ 23 Millionen Euro für bessere Hygiene in Kitas +++

Die bayerischen Kindertagesstätten bekommen zum Schutz vor Corona-Infektionen weitere 23 Millionen Euro vom Freistaat für bessere Hygienemaßnahmen. 13 Millionen davon sollen nach Angaben von Familienministerin Carolina Trautner (CSU) in CO2-Sensoren und Luftreinigungsgeräte investiert werden, die übrigen zehn Millionen in Desinfektionsspender, mobile Trennwände, kontaktlose Fieberthermometer und Schutzmasken.

"Im Hinblick auf den anstehenden Winter ist es besonders wichtig, die Einrichtungen jetzt finanziell zu unterstützen und den Beschäftigten in den Kitas und den Familien mehr Sicherheit in Sachen Infektionsschutz zu geben", sagte Trautner laut Mitteilung am Samstag in München.

+++ Inzidenz in München auf 133,2 gestiegen +++

In München steigt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet in der Nacht auf Samstag einen Wert von 133,2.

+++ Landkreis Rottal-Inn: Inzidenz übersteigt 300er-Marke +++

Der Landkreis Rottal-Inn hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 300 Corona-Neuinfektionen überschritten. Am Samstag meldete das RKI 304,5 Fälle innerhalb der letzten sieben Tage. Die bayerische Corona-Landkarte ist mittlerweile fast vollständig rot oder dunkelrot gefärbt. Nur noch der Landkreis Amberg-Sulzbach befand sich am Samstag nach RKI-Angaben mit einer Inzidenz von 38,8 nicht in einer der beiden höchsten Warnstufen.

+++ Offizielles Münchner Faschingsprinzenpaar wird online gekürt +++

Die Narrhalla München hält an einer Durchführung des Faschings fest: Auch wenn sie die Entscheidung, den Faschingsauftakt am 11.11. und das Treiben am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt abzusagen, "zu 100 Prozent" mittrage, seien dennoch Aktionen geplant - allerdings "kleiner, gemütlicher und oftmals auch online", wie es in einem schriftlichen Statement heißt.

So soll etwa das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München in diesem Jahr am 11.11. nur online bei Facebook, Instagram und auf diversen Homepages vorgestellt werden.

Der größte Ball, der "Große Narrhalla Soirèe mit der Verleihung des Karl-Valentin-Ordens" im Deutschen Theater, ist bereits abgesagt. Nach geeigneten Alternativ-Formaten werde noch gesucht.

+++ Schlösser schließen, Parks bleiben geöffnet +++

Ab Montag (02. November) schließen alle Schlösser der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung für den Publikumsverkehr. Dies betrifft unter anderem Schloss Neuschwanstein, Schloss Nymphenburg, Schloss Linderhof und die Münchener Residenz. Die Schließung gilt voraussichtlich bis Monatsende.

Die Parkanlagen bleiben - unter den bekannten Hygienevorschriften - für Besucher geöffnet.

+++ Städtische Bäder, Saunen und Fitnessstudios zu ab Montag +++

Ab Montag (02. November) schließen alle Bäder und Saunen der SWM sowie die zwei M-Fitnesscenter bis Monatsende. Auch der Start der Eislaufsaison im Prinzregentenstadion muss verschoben werden. "Sobald es die politischen Vorgaben erlauben, freuen wir uns, unsere Besucherinnen und Besucher wieder begrüßen zu dürfen", so SWM-Bäderchefin Christine Kugler.

+++ Freiluft-Andachten und geschlossene Trauerhallen an Allerheiligen +++

Für die Gräbersegnungen an Allerheiligen (01. November) gelten auf den Münchner Friedhöfen spezielle Hygienebedingungen: Die Andachten auf den Friedhöfen werden grundsätzlich im Freien abgehalten. Bei den Andachten besteht Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

Wie überall dürfen sich auf den Friedhöfen nur jeweils fünf Personen oder alternativ Personen aus zwei Hausständen treffen.

Die sind an Allerheiligen von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Trauerhallen bleiben ausnahmslos geschlossen.

+++ Christkindlmarkt am Marienplatz abgesagt +++

Der Christkindlmarkt am Marienplatz wird wegen der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen abgesagt. Das hat die Stadt München am Freitag (30. Oktober) entschieden. Auch die Faschingsveranstaltungen in der Landeshauptstadt können nicht wie geplant stattfinden. Details dazu lesen Sie hier.

+++ Regierungserklärung: Söder rechtfertigt "Lockdown light" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Teil-Lockdown und die gravierenden Kontaktbeschränkungen in Bayern wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen gerechtfertigt und als angemessen bezeichnet. Abstand halten sei gar nicht so leicht, "wenn man Geburtstage feiert, eine Hochzeit hat, eine private Veranstaltung", sagte Söder am Freitag bei seiner Regierungserklärung im Landtag in München. Die Kontaktbeschränkungen auch im privaten Raum, auf die man sich für vier Wochen verständigt habe, seien ein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel zur Eindämmung der Pandemie.

"Es ist ein Lockdown light", sagte Söder. "Es gibt Kritik, ja, die muss es auch geben." Aber am Ende müsse man das tun, von dem man überzeugt sei, dass es für die Menschen im Land das Beste sei, sagte der Ministerpräsident und appellierte erneut an das Verantwortungsgefühl aller. "Ich will nicht, dass wir an dieser Bewährungsprobe scheitern. Wir müssen sie bestehen."

Zur Kontrolle der strengen Kontaktbeschränkungen im November ist gezieltes Anschwärzen durch Nachbarn und Mitbürger bei der Polizei nach Ansicht von Söder nicht gewollt. "Ich darf ausdrücklich sagen, es gibt auch keinen Aufruf, da Hinweise zu geben", sagte der CSU-Chef. Im öffentlichen Raum werde die Polizei natürlich kontrollieren, ob etwa die Maskenpflicht eingehalten werde. "Natürlich in der Wohnung nicht. Da ist auch keine Änderung geplant."

+++ Söder-Appell im Landtag +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Menschen eindringlich zum gemeinsamen Kampf gegen den ungebremsten Anstieg der Corona-Zahlen aufgerufen. "In ganz Europa wütet die Pandemie", sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. "Auch Bayern ist wieder voll erfasst." Die zweite Welle sei da, und diese sei schlimmer als zuvor.

Söder warnte insbesondere vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, sollten die Zahlen weiter ansteigen wie bisher. Nichtstun hätte dramatische Folgen. Deshalb müsse man jetzt handeln. "Es ist ernst", mahnte Söder. Viele machten mit, lobte er, klagte aber auch: "Einige haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden."

+++ Flixbus stellt Betrieb vorübergehend ein +++

Der Fernbus-Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab 3. November vorübergehend ein. Auch das Fernbahn-Unternehmen Flixtrain wird von Dienstag an vorläufig nicht mehr fahren, wie das Unternehmen Flixmobility am Freitag mitteilte.

Wenn es die Situation erlaube, wolle Flixbus den Betrieb bis zu den Feiertagen wieder aufnehmen. "Auch Flixtrain wird, sobald es möglich und sinnvoll ist, wieder fahren." Mitgründer und Geschäftsführer André Schwämmlein sagte, diese Entscheidung falle nicht leicht. "Schließlich sind unsere Verkehrsträger auch in Zeiten von Corona zwei der sichersten Verkehrsmittel überhaupt." Dennoch müsse man auf die derzeitige Lage reagieren.

+++ Weiterer Eilantrag gegen Lockdown gescheitert +++

Ein weiterer Eilantrag gegen den teilweisen Lockdown im Landkreis Berchtesgadener Land ist gescheitert. Das Verwaltungsgericht München wies den Antrag einer Privatperson zurück, die nach die eigenen Angaben einen Gasthof betreibt und sich gegen die Schließung, aber auch die Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverbote etwa in Krankenhäusern sowie eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit wandte. Die Person habe nicht darlegen können, dass sie überhaupt einen Gasthof betreibe – und inwiefern sie vom Besuchsverbot betroffen sei, teilte das Gericht am Freitag mit. Für eine Entscheidung des Gerichts müsse ein Antragsteller aber in konkreten eigenen Rechten verletzt sein.

Die Ausgangsbeschränkung wiederum erachtete das Gericht angesichts der aktuellen hohen Infektionszahlen als notwendig und verhältnismäßig. Im Hinblick auf die Maskenpflicht hatte der Eilantrag ebenso keinen Erfolg, denn diese ergebe sich nicht erst aus der Allgemeinverfügung, sondern aus der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Zuvor waren bereits ein Gastronom und eine Schülerin mit ihren Eilanträgen gescheitert. Der Gastwirt wollte die vorübergehende Schließung seines Betriebs im Zuge der Allgemeinverfügung nicht akzeptieren; die Schülerin wollte ihre Schule im Nachbarlandkreis besuchen.

+++ Teil-Lockdown bereits ab Freitag - Augsburg zieht Maßnahmen vor +++

Augsburg und Rosenheim ziehen den für kommende Woche in Deutschland geplanten Teil-Lockdown auf diesen Freitagabend vor. In Augsburg, mit rund 300.000 Einwohnern Bayerns drittgrößte Stadt, sowie in der ebenfalls kreisfreien oberbayerischen Stadt Rosenheim gelten die in dem Bund-Länder-Beschluss festgelegten Schutzmaßnahmen bereits ab 21.00 Uhr.

Im Rest Bayerns werden erst am Montag Gastronomie und Tourismus sowie Freizeitangebote runtergefahren. Nächste Woche sind im Freistaat Herbstferien. Die Schulen und Kitas sollen danach wieder öffnen.

+++ Corona-Inzidenz im Landkreis Rottal-Inn laut RKI bei knapp 300 +++

Der Landkreis Rottal-Inn kratzt nach Angaben des Robert-Koch-Institus bei der Sieben-Tage-Inzidenz an der Marke von 300 Corona-Neuinfektionen. Am Freitag meldete das RKI 299,6 Fälle innerhalb der letzten sieben Tage.

Die bayerische Corona-Landkarte ist mittlerweile fast vollständig rot oder dunkelrot gefärbt. Nur noch die Landkreise Amberg-Sulzbach und Regen befanden sich am Freitag nach RKI-Angaben nicht in den beiden höchsten Warnstufen.

+++ Maskenpflicht im Landtag - Zwei Verfahren gegen Abgeordnete +++

Gegen zwei bayerische Landtagsabgeordnete laufen Verfahren wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht im Parlament. Dies sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dem "Münchner Merkur" (Freitag). "Es wird Anhörungen geben, am Ende kann ein Zwangsgeld stehen." Welcher Fraktion die beiden Abgeordneten angehören sagte sie nicht.

Mitte September war die AfD-Fraktion mit einem Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Landtag vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert. "Die Klage der AfD gegen die Maskenpflicht haben wir klar gewonnen. Das gilt und wird umgesetzt", sagte Aigner der Zeitung. "Auch hier verhält sich, wie in der Bevölkerung, die große Mehrheit vernünftig."

+++ Inzidenz in München auf 129,6 gestiegen +++

In München steigt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet in der Nacht auf Freitag einen Wert von 125,6.

+++ Steigende Corona-Zahlen - Landtag kommt zu Sondersitzung zusammen +++

Die dramatisch steigenden Corona-Zahlen in weiten Teilen Bayerns und der ab Montag anstehende landesweite Teil-Lockdown lassen den Landtag am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Im Fokus steht die zweite Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) binnen zwei Wochen. Er hatte bereits am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts erklärt, dass sich bei der Aussprache zeigen werde, wo wer im Kampf gegen die Pandemie stehe.

Nach der Rede soll zudem über einen Dringlichkeitsantrag von CSU und Freien Wählern abgestimmt werden, in dem Eckpunkte der neuen Anti-Corona-Maßnahmen aufgeführt sind. Rechtlich ist die Abstimmung aber nicht bindend, weil das Bundesinfektionsschutzgesetz zwar den Landesregierungen die Möglichkeit für eigene Corona-Verordnungen gibt, darin aber keine Gesetzgebungskompetenzen für die einzelnen Landtage vorgesehen sind. Dennoch dürfte eine solche Abstimmung dann den Debatten im Landesparlament ein Stück mehr Gewicht geben - und umgekehrt der Staatsregierung zu zusätzlicher politischer Legitimation verhelfen.

Dies betonte auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU): "Parlamentarische Debatten und Entscheidungen erhöhen die Transparenz, das Verständnis und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Ich bin überzeugt: Die demokratische Diskussion im Landtag wird einen wichtigen Beitrag leisten, die Akzeptanz und Solidarität in der Bevölkerung zu sichern und zu stärken."

+++ Bayerns Wirte: "Verzweiflung, Wut, Unverständnis" +++

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband hält die Schließung aller Gasthäuser im November für "weder geeignet noch verhältnismäßig". Verbandspräsidentin Angela Inselkammer sagte am Donnerstag, die Reaktionen "reichen von totaler Verzweiflung, Wut, Unverständnis, Angst über Ratlosigkeit bis hin zu Hoffnung".

Der Teil-Lockdown treffe mit dem Gastgewerbe eine Branche, die nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts kein Infektionstreiber bei Corona sei. Die Wirte hätten ausgeklügelte Hygienekonzepte umgesetzt, Mitarbeiter geschult, auf Gäste verzichtet und viel investiert. Jetzt herrsche "Angst und Ratlosigkeit, da man nicht weiß, wie und ob es weitergeht", sagte Inselkammer. Die Hoffnung sei, "dass Betriebe lieber jetzt mit schnellen staatlichen Entschädigungen zusperren, um dann über Weihnachten wieder öffnen zu dürfen".

Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert forderte rasch Klarheit und Rechtssicherheit über die angekündigten Entschädigungszahlungen in Höhe von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes. Noch herrsche eine "Schockstarre". Aber "am Montag sperren unsere Betriebe zu, bis dahin müssen sie wissen, wie es weitergeht".

+++ Münchner Grundschüler weiter von Maskenpflicht am Platz befreit +++

Grundschüler in München müssen an ihrem Sitzplatz vorerst weiter keine Maske tragen. Diese vor gut zehn Tagen beschlossene Aufhebung der Maskenpflicht ist bis zum 11. November verlängert worden, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag mitteilte. Das sei aus infektiologischer Sicht vertretbar. Reiter begrüßte, dass Schulen und Kitas trotz der rasant steigenden Corona-Zahlen geöffnet bleiben dürfen.

+++ Söder spricht über nahenden Katastrophenfall in Bayern +++

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen erwägt Bayern bald wieder die Ausrufung des Katastrophenfalls. In den nächsten Tagen könne dies notwendig werden, um auf die "dramatische Entwicklung" besser reagieren zu können, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Wenn sich die Zahlen weiter wie bisher entwickelten, sei die Ausrufung in der kommenden Woche absehbar.

In Bayern habe sich in den vergangenen neun Tagen die Belegung der Intensivbetten verdoppelt, in einigen Regionen drohten in den kommenden Tagen bereits Kapazitätsengpässe. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls könne das Land die Verteilung der Intensivpatienten besser koordinieren. "Wir sind in einer sehr, sehr ernsten Situation", betonte Söder. Es müsse zur Eindämmung der Infektionen eine Reduzierung der Kontakte um 75 Prozent erreicht werden. Andernfalls drohe die Lage außer Kontrolle zu geraten, auch in Bayern.

+++ Corona-Beschränkungen in Rosenheim kommen schon früher +++

Die Stadt Rosenheim geht wegen extrem hoher Corona-Infektionszahlen früher in den Quasi-Lockdown als der Rest Bayerns. Die Regierung von Oberbayern habe die Stadt angewiesen, die landesweit ab Montag geltenden Corona-Beschränkungen bereits ab Freitag 21 Uhr in Kraft zu setzen, teilte die Kommune am Donnerstag mit. Hintergrund sei die seit drei Tagen über 200 liegende 7-Tage-Inzidenz in der Stadt.

+++ Eilantrag gegen Corona-Sperrstunde abgelehnt +++

Die Sperrstundenregelungen für Restaurants und die Teilnehmerbeschränkungen für private Feiern in Corona-Hotspots bleiben vorerst in Kraft. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte es am Donnerstag in einem Eilbeschluss ab, die Regelungen in der bayerischen Corona-Verordnung vorläufig außer Vollzug zu setzen. Das Gericht begründete dies mit dem sich verstärkenden pandemischen Geschehen. Die Entscheidung ist zunächst aber nur für wenige Tage relevant: Ab dem 2. November und bis zum Monatsende müssen Restaurants nach einem Bund-Länder-Beschluss und der Bestätigung durch das bayerische Kabinett ohnehin komplett schließen - nur Liefer- und Mitnahmeangebote sowie Kantinen sind davon ausgenommen.

+++ "Lockdown light" wird eins zu eins in Bayern übernommen +++

Der am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossene Mini-Lockdown mit etlichen Beschränkungen wird "eins zu eins" in Bayern übernommen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. Bereits zuvor hatte der CSU-Chef für eine bundesweit einheitliche Lösung plädiert. Das bedeutet auch, dass die neuen Maßnahmen ebenfalls ab dem kommenden Montag (2. November) greifen und vorerst bis Ende November andauern.

Der Fokus soll dabei auf der Kontaktbeschränkung liegen – ab Montag dürfen sich nur noch maximal zwei Haushalte (maximal zehn Personen) miteinander treffen. Die Beschränkung gilt ausdrücklich auch in Privaträumen. Schulen, Kitas und der Einzelhandel bleiben vorerst geöffnet, dafür müssen unter anderem Gastro-Betriebe sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Zudem werden bis Ende November Veranstaltungen aller Art untersagt und nicht nur solche, die der Unterhaltung dienen – Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Demonstrationen.

Söder hat die neuerlichen Schließungen vieler Einrichtungen und Absagen von Veranstaltungen als schmerzhaft, aber unerlässlich bezeichnet. "Trifft das hart? Ja. Tut das weh? Natürlich. Sind da Existenzen herausgefordert? Ja, leider", so der Ministerpräsident. Besonders in den beiden Bereichen Gastronomie und Kultur seien die Maßnahmen schmerzlich, weil sie zum einen Teil des Alltagslebens seien und zum anderen besonders aufwendige Hygienekonzepte erarbeitet hätten.

+++ Neuer Höchststand bei Infektionszahlen in Bayern +++

Bayern verzeichnet einen neuen Höchstwert bei den Corona-Infektionszahlen. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag mitteilte, haben sich im Freistaat innerhalb eines Tages 3.057 Menschen mit dem Virus infiziert. Dabei bezieht er sich auf Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Einen solch hohen Wert gab es auch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr nicht. Die Inzidenz für Bayern liegt aktuell bei 107.

+++ Teil-Lockdown: Münchner Innenstadtwirte sind "fassungslos"

Christian Schottenhamel, Gregor Lemke, Peter Inselkammer (v.l.) bei der Pressekonferenz zur "Wirtshauswiesn" in München © imago/STL

Die Münchner Innenstadtwirte haben sich "fassungslos und bestürzt" über den Beschluss zu einem einmonatigen begrenzten Lockdown geäußert. "Selbst das Robert Koch-Institut sieht die Infektionsgefahr in der Gastronomie bei lediglich 0,5 Prozent", sagt Gregor Lemke, Chef des Augustiner Klosterwirt und Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte, am Donnerstag. "Deutlich hat das RKI erklärt, dass Gaststätten nicht die Treiber der Infektion sind."

Die Gastronomen achteten intensiv und mit großem Aufwand an Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen darauf, das eigene Personal und die Gäste zu schützen. "Dass wir jetzt trotzdem einen neuerlichen Lockdown hinnehmen müssen, ist ein Schock." Die vorübergehende Zwangsschließung werde die Situation der ohnehin gebeutelten Branche verschlimmern. "Unsere über Generationen gewachsene Wirtshauskultur ist in Gefahr", sagte Lemke.

Viele hätten schon aufgeben müssen. "Wenn es so weitergeht, werden 30 bis 40 Prozent der Unternehmen pleitegehen." Die Münchner Wirte forderten deshalb rasch Finanzhilfen. "Diese müssen schnell und effektiv erfolgen, sonst gibt es ein großes Wirtshaussterben."

+++ Bayerisches Kabinett will Teil-Lockdown umsetzen +++

Nach der Einigung von Bund und Ländern auf einen einmonatigen begrenzten Lockdown berät das bayerische Kabinett am Donnerstag über die konkrete Umsetzung in Bayern. Dazu muss die Corona-Verordnung des Landes erneut angepasst werden.

Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch auf die einschneidendsten Anti-Corona-Maßnahmen seit dem großen Lockdown im Frühjahr verständigt. Mit strengen Kontaktbeschränkungen und einem Herunterfahren fast aller Gemeinschafts-Freizeitaktivitäten wollen Bund und Länder die zweite große Corona-Infektionswelle in Deutschland gemeinsam brechen. So sollen unter anderem Hotels, Restaurants, Kinos und Theater ab dem kommenden Montag für den gesamten Monat November schließen. Schulen, Kitas und Geschäfte sollen aber anders als im Frühjahr offen bleiben.

Im bayerischen Landtag soll es an diesem Freitagnachmittag zum ersten Mal eine Abstimmung über die Anti-Corona-Politik von Bund und Ländern geben. Die Abstimmung ist zwar aus rechtlichen Gründen formal nicht bindend für die Staatsregierung, aber dennoch ein Novum.

+++ Virologe Keppler: Staat sollte zertifizierte Masken ausgeben +++

Der Virologe Oliver Keppler hat sich für eine Versorgung der Bevölkerung mit chirurgischen Mund-Nasenschutz-Masken ausgesprochen. Er sei dafür, "dass der Bund oder die Ländern auch den Bürgern diese Masken finanzieren. Dass man sagt: Man gibt alle zwei Wochen drei Masken - so macht das zum Beispiel Taiwan - an seine Bürger aus", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Masken - insbesondere zertifizierte - seien eine der schärfsten Waffen im Kampf gegen die Pandemie.

"Die Maske muss sexy werden", sagte Keppler, der Vorstand des Max von Pettenkofer-Instituts an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist. Ihre Wirksamkeit sei gut belegt. "Wir sollten im öffentlichen Raum, im Beruf, auch in Innenräumen die nächsten Monate einfach konsequent Masken tragen." Auch in Schulen hält er Masken für sinnvoll, unter anderem, weil sie Kinder im Fall eines Ausbruchs in der Klasse vor einer Quarantäne bewahrten.

Zu den neuen Corona-Maßnahmen sagte Keppler, es sei jetzt der richtige Zeitpunkt für härtere Maßnahmen, um die aktuelle Welle zu brechen.

+++ Inzidenz für München steigt weiter auf 125,6 +++

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) für München ist weiter gestiegen, wie das RKI meldet. Der Wert für die bayerische Landeshauptstadt liegt demnach bei 125,6 (Stand 29.10.2020, 0 Uhr)

+++ Corona in bayerischen Gefängnissen - bisher 83 Fälle +++

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es 83 Fälle in bayerischen Gefängnissen gegeben. 52 Bedienstete hätten sich bislang mit dem Virus infiziert und 31 Häftlinge. Das teilte das Justizministerium in München auf Anfrage mit. Derzeit sind unter den Strafgefangenen in Bayern allerdings nur zwei mit einer nachgewiesenen akuten Coronavirus-Infektion (Stand 27. Oktober).

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 31 Gefangene mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 22 von ihnen waren neu in die Justizvollzugsanstalten aufgenommen worden. "26 Gefangene sind zwischenzeitlich genesen, 3 Gefangene entlassen und 2 Gefangene derzeit an Corona erkrankt", sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die JVA Stadelheim in München. (Archivbild) © Frank Leonhardt/dpa

Einen Corona-Todesfall im Vollzug habe es bislang nicht gegeben. Allerdings sei ein Gefangener, der noch im Gefängnis positiv auf das Virus getestet worden war, rund zweieinhalb Monate nach seiner Entlassung gestorben - ob an Corona, sei aber nicht bekannt.

Höher als bei den Häftlingen sind die Zahlen bei den Bediensteten in den bayerischen Gefängnissen: Von ihnen wurden bislang insgesamt 52 positiv auf das Corona-Virus getestet, 11 seien derzeit noch akut erkrankt.

+++ Söder: "Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Bürger zu Solidarität während der Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen.

Es gehe nicht nur um die Freiheit, die der Einzelne habe, sondern auch darum, wie viel Schutz die Gemeinschaft den besonders Betroffenen biete, sagte der CSU-Chef am Mittwoch nach Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer. "Wir sind eine Solidaritätsgesellschaft und kein Ego-Land." Es gehe nicht um Loyalität zum Staat und Obrigkeitshörigkeit, sondern um ein Gemeinschaftsgefühl.

Söder betonte, es sei wichtig, jetzt durchzugreifen und nicht länger abzuwarten. "Je länger wir warten, desto schwieriger wird es", sagte er. "Die Alternative nichts zu tun oder weniger zu tun, bedeutet am Ende vielleicht in die Situation zu kommen, dass wir die Entscheidung in den Krankenhäusern zu treffen haben über Leben und Tod." Die Einschätzungen der Wissenschaftler hätten sich "mit erschreckender Präzision" bestätigt.

Nun sollten drei Viertel der Kontakte reduziert werden. "Es scheint kurzfristig hart, ist aber langfristig milder, als die Alternativen, nichts zu tun", sagte er, dann lande man in einer "Endlosschleife" und das ganze Land leide. "Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie, wenn man das sagen kann. Wir hoffen, dass die Dosis richtig ist, dass es erfolgreich ist." Wie bei jeder Therapie gelte, dass sie wirken müsse und nicht zu früh abgebrochen werden dürfe.

+++ "Lockdown light" beschlossen! - Neue Beschränkungen +++

Bundesweit treten neue Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich am Mittwoch auf erneute Kontaktbeschränkungen und Schließungen zahlreicher Einrichtungen geeinigt. Während Schulen und Kindertagesstätten geöffnet bleiben, müssen Freizeiteinrichtungen und Gastronomie wieder schließen. Unterhaltungsveranstaltungen werden verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt. Die Maßnahmen beginnen am 2. November und gelten für den gesamten November.

+++ Stadt München teilt mit: Gesundheitsamt könnte sich verspätet melden +++

Aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Neuinfektionen in München kann es aktuell zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt kommen – das teilte die Stadt München am Mittwoch mit.

Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) mahnt, dass "jede Person, die ein positives Testergebnis erhält, verpflichtet ist, sich umgehend für zehn Tage in Isolation zu begeben – unabhängig davon, ob sie bereits vom Gesundheitsamt kontaktiert wurde".

+++ L'Osteria-Chef: Lockdown light stürzt Gastronomie in Abgrund +++

In einem Schreiben hat L'Osteria-Vorstand Mirko Silz vor den Konsequenzen eines möglichen Lockdowns gewarnt. Ein sogenannter Lockdown light und die damit einhergehende Schließung der Gastronomie sei nicht die richtige Maßnahme zur Corona-Eindämmungen, so Silz. Ein Lockdown könne, die bereits bedrohte Gastronomiebranche in den Abgrund stürzen, sagte der Gastro-Experte. "Es sind nachweislich nicht Gastronomie-Betriebe, die sich an die Regeln halten, die Ansteckungsherde, sondern vielmehr Zusammenkünfte im privaten Raum." Durch einen Lockdown würden die Zusammenkünfte in den privaten Bereich verlagert werden und sich damit die aktuelle Infektionsproblematik weiter zuspitzen, erklärte Silz in seinem Statement.

+++ Landkreis Berchtesgadener Land über 300er-Marke +++

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat am Mittwoch bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen nun auch die Marke von 300 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersprungen. Der Warnwert für die Ausbreitung der Pandemie in der Region stieg binnen eines Tages von 296 auf knapp 324. Das teilte das Landratsamt in Bad Reichenhall mit.

Der oberbayerische Landkreis hatte als erster im Freistaat bereits einen regionalen Lockdown mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verhängt. Landrat Bernhard Kern (CSU) rief wegen der weiter steigenden Zahlen die Bürger erneut dazu auf, sich strikt an die Abstands- und Masken-Regeln zu halten.

"Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir es schaffen, dass die Zahlen wieder auf ein normales Maß sinken", sagte er. Sonst könnten nicht wie geplant am 3. November die Kindergärten und Tagesstätten sowie am 9. November die Schulen wieder öffnen.

+++ Corona-Inzidenz in ganz Bayern über 100 +++

Landesweit steigen in Bayern die Corona-Neuinfektions-Zahlen weiter stark an. Mittlerweile hat der gesamte Freistaat im Durchschnitt die kritische Marke von 100 Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen berichtete. Nachdem der Wert am Dienstag noch bei 96 lag, kletterte er am Mittwoch auf 105.

Den höchsten Wert unter den Bezirken hatte Schwaben mit fast 123, gefolgt von Oberbayern (117) und Niederbayern (112). Die drei fränkischen Bezirke und die Oberpfalz lagen noch unter der 100er-Marke, die nach der neuen Einstufung der Staatsregierung als "dunkelrot" angesehen wird. Wenn Kommunen auf mehr als 100 Neuinfektionen in einer Woche kommen, treten zusätzliche Beschränkungen für die Bevölkerung in Kraft.

+++ Gastronom scheitert mit Corona-Klage +++

Ein Gastronom ist mit seiner Klage gegen den Lockdown im Landkreis Berchtesgadener Land gescheitert. Wie das Verwaltungsgericht in München am Mittwoch berichtete, wurde der Eilantrag des Restaurantbesitzers abgelehnt (Az. M 26b SE 20.5311). Der Unternehmer wollte erreichen, dass er auch während des vom Landratsamt angeordneten regionalen Lockdowns Gäste bewirten darf.

Wegen der stark gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen hatte der oberbayerische Landkreis strikte Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung festgelegt. Schulen und Kitas sind derzeit im Berchtesgadener Land geschlossen, Restaurants dürfen allenfalls noch Speisen zum Mitnehmen oder zur Lieferung anbieten. Die Betreiber mehrerer Lokale hatten dagegen geklagt.

+++ Corona-Sondersitzung des Landtags am Freitagnachmittag +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die geplante Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen im Landtag beraten lassen. Die Staatsregierung bat den Landtag deshalb um eine Sondersitzung an diesem Freitag, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in München erfuhr. Es solle eine breite parlamentarische Beteiligung geben, hieß es. Der Landtag lud alle Abgeordneten daraufhin zu einer Sondersitzung um 13 Uhr ein.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwochnachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine drastische Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen beraten. An diesem Donnerstag will das bayerische Kabinett über die Umsetzung im Freistaat sprechen.

+++ Rekordzahlen: Fast 15.000 neue Corona-Fälle in Deutschland +++

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch binnen 24 Stunden 14.964 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

+++ RKI mit Datenpanne: Inzidenz wohl doch nicht gefallen +++

Das RKI meldete in der Nacht auf Mittwoch, dass die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) für München gefallen sei. Der Wert wurde zunächst mit 101,3 (Vortag: 114,4) angegeben . Doch die Stadt München meldete sich direkt am Morgen bei Twitter zu Wort: Der Wert sei nur deshalb niedriger als am Vortag, weil es Verzögerungen in der Datenaktualisierung beim RKI gebe. Am Mittag meldete das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 122,3 in München.

+++ OB Reiter: Entscheidung über Wiesn 2021 im April +++

Die Entscheidung über das Oktoberfest 2021 soll im April nächsten Jahres fallen. Das sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag dem Sender "München TV". Er äußerte sich dabei zurückhaltend: Die Wiesn 2021 werde nur stattfinden können, wenn die Corona-Lage weltweit es erlaube.

Das diesjährige Oktoberfest hatte Reiter gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 21. April abgesagt. Ein Fest in der Größe und mit der Internationalität bedeute in der Corona-Pandemie eine zu hohe Gefahr. Wirte, Schausteller und Marktkaufleute bekommen in normalen Jahren im Frühjahr ihre Zulassung für das Volksfest und starten dann in die heiße Planungsphase.

+++ Wird der Münchner Christkindlmarkt doch noch abgesagt? +++

Blick auf den Christkindlmarkt rund um den Marienplatz. (Archivbild) © Amelie Geiger/dpa

Am Dienstag hat der Stab für außergewöhnliche Angelegenheiten (SAE) unter Leitung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter getagt und dabei auch die Frage behandelt, ob und gegebenenfalls wie der Christkindlmarkt angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens stattfinden kann. Eine Entscheidung könne hier "erst gegen Ende der Woche im Lichte der für morgen angesetzten Corona-Runde der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen und entsprechenden Umsetzungsbeschlüssen des Freistaats getroffen" werden, hieß es.

Dies gelte auch für das Thema Kulturveranstaltungen. Bereits vorliegende Anträge auf Zulassung von mehr als 50 Zuschauern müssten deshalb auf Grundlage der Bestimmungen der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung und der Einschätzung der Gesundheitsbehörde abgelehnt werden.

Da die Grundschulen nach wie vor infektiologisch nicht auffällig seien, gelte die Befreiung der Münchner Grundschüler von der Maskenpflicht am Platz zunächst bis zu den Herbstferien weiter: "Am Ende der Herbstferien wird dann die infektiologische Lage erneut bewertet."

+++ Dehoga protestiert gegen befürchteten Lockdown +++

Hotels und Gaststätten in Bayern wehren sich gegen einen befürchteten neuerlichen Lockdown. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga legte am Dienstag vorbeugenden Widerspruch ein und warf der Bundesregierung Aktionismus vor. Die angedachten Maßnahmen seien "willkürlich, nicht nachvollziehbar und vollkommen unverhältnismäßig", erklärte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am Dienstag.

Ein "Lockdown light" für die Branche würde allein in Bayern 447.000 Erwerbstätige vor den Ruin stellen, sagte Inselkammer. "Hier steht nicht weniger auf dem Spiel als das Überleben einer ganzen Branche." Der Gaststättenverband argumentierte, dass laut Analyse des Robert Koch-Instituts lediglich 0,5 Prozent der Ansteckungen in der Gastronomie nachgewiesen worden seien.

+++ GOP Varieté Theater muss Betrieb erneut unterbrechen +++

Knapp drei Monate nach der Wiedereröffnung schließen sich die Pforten erneut: Das GOP Varieté Theater in München hat mit Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung seinen Spielbetrieb vorläufig eingestellt. Die bis 1. November geplante Show "Sombra" endetes vorzeitig, mit der Premiere der Show "Circus" soll es am 19. November möglichst wieder weitergehen.

+++ 500 Euro Corona-Prämie für Schulleitungen +++

Die bayerische Staatsregierung hat einen Corona-Bonus für Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte beschlossen. Die jeweils 500 Euro pro Person seien ein Zeichen der Wertschätzung, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. "Unsere Schulen leisten Großartiges."

Bekommen sollen den Bonus alle rund 4.000 Schulleiterinnen und Schulleiter an staatlichen Schulen. "Sie haben sich als Manager bewährt und bewiesen, und sie mussten gleichzeitig Bildungsqualität und Gesundheitsschutz in Einklang bringen", begründete Piazolo die Entscheidung. Auch 14.000 staatliche Lehrkräfte sollen je 500 Euro erhalten – vor allem jene, die sich in der Digitalisierung oder bei anderen coronaspezifischen Aufgaben engagiert hätten. Über die Auswahl der Lehrkräfte entscheiden die jeweiligen Schulleitungen.

+++ Lockdown in München? Das sagt Ministerpräsident Söder +++

Am Dienstag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf einer Pressekonferenz über die neuesten Corona-Entwicklungen informiert. Die aktuellen Zahlen - die Inzidenz in Bayern liegt aktuell bei 92 - würden "keinen Anlass zur Entwarnung" geben. Stattdessen gelte weiterhin "höchste Besorgnis".

Die nächsten Tage seien laut Söder entscheidend, am morgigen Mittwoch findet eine Konferenz aller Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt, bei denen über einheitliche Maßnahmen in ganz Deutschland diskutiert wird. Für Söder sei der Termin eine "ganz entscheidende Etappe" im Kampf gegen die Pandemie.

Der Ministerpräsident machte deutlich, dass nun sofort gehandelt werden muss. "Verzögern wird nicht helfen, verschleppen verschlimmert." Maßnahmen sollen konsequent und schnell umgesetzt werden, "dann dauern entsprechende Maßnahmen auch nicht so lange".

Dass es in Zukunft in weiteren Gebieten mit hohen Infektionszahlen zu einem Lockdown kommen könne, schloss Söder auch am Dienstag nicht aus. Konkret wurde der Ministerpräsident dabei allerdings nicht. "Wir wollen keinen kompletten zweiten Lockdown. (…) Für mich ist klar: Schulen und Kitas werden als letztes geschlossen. Solange es nur irgendwie geht sollen sie offengehalten werden."

Einen Kurzzeit-Lockdown von einer Woche, wie derzeit von einigen diskutiert, macht nach Ansicht Söders keinen Sinn. "Eine Woche Lockdown bringt gar nichts – das ist dann quasi wie einen Tag Antibiotika genommen oder zwei. Das wird uns nicht helfen." Wenn, dann müsse das so angewandt werden, dass es wirke – und zwar richtig.

Ob er einen etwas längeren Lockdown befürworten würde, ließ Söder offen. "Ob es zu einem Lockdown kommt, in welcher Form, ist aus heutiger Sicht offen." Aber man sei dem Schritt näher, als viele glaubten. "Wir rücken dem kritischen Punkt einfach näher – und zwar national." Gleichwohl würde man bei einem neuerlichen Lockdown "sicherlich nicht das gleiche machen wie im Frühjahr".

Daneben hat sich das bayerische Kabinett auf eine Impfstrategie geeinigt, für die insgesamt 100 Millionen Euro bereitgestellt wird. Für Söder ein "kleiner Lichtblick". Bei der Strategie gelte eine klare Hierarchie, das heißt, dass Risikogruppen zuerst geimpft werden sollen. Daneben soll es mobile Test-Teams sowie einen Ausbau der Impfzentren geben. Auch das Impfmonitoring sei laut Söder besonders wichtig, um mögliche Nebenwirkungen schnell erfassen zu können.

Zudem wurde der Kunst- und Kulturszene finanzielle Unterstützung zugesagt – der Freistaat stellt dafür insgesamt 370 Millionen Euro zur Verfügung. "Ein dickes Pfund", wie Söder am Dienstag sagte.

+++ Klage gegen Freistaat wegen Maßnahmen im Berchtesgadener Land +++

Unternehmer aus dem wegen Corona mit Ausgangsbeschränkungen belegten Landkreis Berchtesgadener Land haben eine Klage gegen das Landratsamt und damit den Freistaat Bayern eingereicht. In dem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in München, der der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag) vorliegt, wird unter anderem argumentiert, die Maßnahmen seien nicht ausreichend begründet. Der sogenannte Lockdown sei unverhältnismäßig.

Rechtsanwalt Frank Starke aus Bad Reichenhall kritisiert nach dem Medienbericht, dass sämtliche Hotellerie- und Gastronomiebetriebe trotz ihrer Hygienekonzepte schließen mussten. Es gebe keine Begründung, auch den Betrieb draußen zu untersagen. Bayern könne nicht "die gesamte Branche in Sippenhaft" nehmen. Mildere Maßnahmen, um die steigenden Corona-Zahlen zu senken, seien nicht geprüft worden. Stattdessen sei ein "Exempel statuiert" worden.

+++ Bayerisches Kabinett berät über Corona-Maßnahmen +++

Die massiv gestiegenen Corona-Zahlen beschäftigen am Dienstag das bayerische Kabinett. Vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch dürfte dabei im Zentrum stehen, wie die ungebremste Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann. Am Montag hatte mit dem Landkreis Rottal-Inn schon die zweite Region in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen verhängen müssen. Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es, durch frühzeitiges regionales Handeln einen landesweiten Lockdown zu verhindern. Zudem sollen in der Kabinettssitzung die von Söder im bayerischen Landtag angekündigten neuen Finanzhilfen für Künstler besprochen werden.

+++ Corona-Inzidenz: Rosenheim reißt 200er-Marke +++

Die Stadt Rosenheim hat laut Robert Koch-Institut (RKI) die Marke von 200 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gerissen. "Die Stadtspitze steht in ständigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden", sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstagvormittag.

Derzeit gelten in Rosenheim die bayernweiten Corona-Maßnahmen für Städte und Landkreise, in der die Corona-Ampel auf dunkelrot gesprungen ist. Das ist ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 Infektionen der Fall, die in Rosenheim inzwischen um mehr als das Doppelte überschritten wurde.

"Der nächste Schritt wären dann in der Tat Lockdown-Maßnahmen wie in Rottal-Inn oder im Berchtesgadener Land", sagte der Sprecher. "Wir haben da aber noch nichts in aktueller Planung." Er könne allerdings nicht ausschließen, dass sich daran in den kommenden Tagen oder sogar im Laufe des Tages noch etwas ändere. Konkrete Infektionsherde gebe es in der Stadt nicht. "Es ist der Klassiker: diffuses Infektionsgeschehen."

+++ Münchner 7-Tage-Inzidez bleibt bei über 114 +++

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) bleibt konstant hoch. Das RKI hat in der Nacht auf Dienstag einen Wert von 114,4 (Vortag: 114,45) für München ermittelt.

+++ Klinikum Großhadern: Drei Patienten und acht Mitarbeiter positiv +++

Das Klinikum der Universität München am Campus Großhadern. © Sven Hoppe/dpa

Auf der Intensivstation ITS2 im Klinikum Großhadern haben sich offenbar drei Patienten mit Corona angesteckt. Bei der Aufnahme war ihr Testergebnis noch negativ. Wie ein Kliniksprecher am Montag mitteilte, sind auch acht Mitarbeiter positiv. Der Corona-Ausbruch wurde bei Routine-Tests entdeckt. Bisher zeigt kein Betroffener Covid-19-Symptome. Die Mitarbeiter sind in Quarantäne.

"Der Beginn der Infektion ist unklar. Wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall eine asymptomatisch infizierte Person der Ausgangspunkt ist", sagte der Sprecher. Patienten und Mitarbeiter auf Intensivstationen sollen nun zwei Mal wöchentlich statt bisher alle zwei Wochen getestet werden.

+++ Plant Kanzlerin Merkel sogenannten "Lockdown Light"? +++

Die stetig steigenden Corona-Zahlen und die Folgen: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) führte die dunkelrote Corona-Ampel ein, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) denkt offenbar über einen "Lockdown Light" nach. Wie die " " am Montag berichtet, könnte der bereits am Mittwoch bei einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten verabschiedet werden.

Die Bundeskanzlerin will mit den Ländern dringend über eine stärkere Eindämmung beraten. Bereits an diesem Mittwoch soll es dazu eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten geben - noch vor deren turnusmäßiger Konferenz am Freitag. Es gehe darum, was Bund und Länder gemeinsam tun können, um möglichst schnell den Trend zu brechen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag.

Bei einem solchen "Lockdown Light" könnte das öffentliche Leben in Deutschland schon in Kürze stark eingeschränkt werden: Laut "Bild" treffen die Maßnahmen vor allem die Gastronomie und Veranstaltungen - demnach sollen Restaurants und Bars schließen, Veranstaltungen verboten werden. Schulen und Kitas sollen - außer in Regionen mit drastischen hohen Infektionszahlen - geöffnet bleiben, Geschäfte dürften mit Einschränkungen geöffnet bleiben.

+++ Steigende Zahlen: Kein Nürnberger Christkindlesmarkt +++

Der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte die Stadt Nürnberg mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen am Montag mit. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Lockdown im Landkreis Rottal-Inn ab Dienstag +++

Angesichts extrem gestiegener Corona-Zahlen gelten im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ab Dienstag um 0 Uhr strikte Ausgangsbeschränkungen. Das teilte am Montag ein Sprecher des Landratsamtes in Pfarrkirchen mit. Am Sonntag lag in dem Kreis der die Zahl Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen laut Landesamt für Gesundheit (LGL) bei 228. Neben dem Landkreis Berchtesgadener Land ist Rottal-Inn aktuell der zweite Landkreis in Bayern mit Ausgangsbeschränkungen.

+++ RKI meldet 7-Tage-Inzidenz von 114,5 für München +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in der Nacht auf Montag einen erneuten Anstieg der 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) registriert. Der Wert liegt nun mittlerweile bei 114,5 Welche zusätzlichen Einschränkungen diese mit sich bringen würde, lesen Sie hier.

+++ Bayern: "Dunkelrote" Warnstufe in 20 Städten und Kreisen +++

Der Covid-Erreger breitet sich rasch aus: Mittlerweile überschreiten 20 bayerische Städte und Kreise inklusive der Landeshauptstadt München den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das sind nach den am Sonntag veröffentlichten neuen Daten des Landesamts für Gesundheit fast doppelt so viele Kommunen wie vor dem Wochenende. Abgesehen davon wurde am Wochenende noch eine weitere Schwelle überschritten: Das LGL meldete 90.194 Infektionen seit Beginn der Epidemie und damit erstmals über 90.000. Innerhalb von zwei Tagen kamen 3.717 neue Infektionen hinzu.

Die 20 Städte und Kreise sind auf der Corona-Ampel der Staatsregierung "dunkelrot", für die Bürger gelten verschärfte Einschränkungen ihres Alltagslebens. Bei Sport- und kulturellen Veranstaltungen sind maximal 50 Besucher zugelassen; Ausnahmen gelten für Gottesdienste, Demonstrationen und Hochschulen. Die Sperrstunde für die Gastronomie verschiebt sich um eine Stunde nach vorne und gilt ab 21 Uhr.

+++ München-Inzidenz steigt auf über 100 - RKI meldet neue Zahlen +++

Nachdem in München die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage (7-Tage-Inzidenz) in der Nacht auf Samstag bereits auf 98,3 gestiegen ist, liegt die Inzidenz laut RKI am Sonntagmorgen bei 100,6. Damit gilt in der bayerischen Landeshauptstadt ab jetzt eine dunkelrote Warnstufe, was weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben zur Folge haben wird. Welche das sein werden, lesen Sie hier.

+++ Brandsätze gegen Gebäude des Robert Koch-Instituts geworfen +++

Auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Brandanschlag verübt worden. Nach Polizeiangaben bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 2.40 Uhr, wie Personen Flaschen mit Brandsätzen gegen die Fassade warfen. Dabei sei auch ein Fenster zu Bruch gegangen. Die Flammen habe der Mitarbeiter löschen können. Die Täter und die Motive der Tat sind derzeit noch unbekannt.

+++ Über 700.000 freiwillige Corona-Tests in Bayern +++

Seit dem Start der freiwilligen Corona-Tests vor drei Monaten haben die Arztpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) in Bayern bereits 708.689 freiwillige Tests gemeldet, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag mitteilte.

Das Testprogramm soll aufrecht erhalten und weiter ausgebaut werden.

+++ RKI meldet 7-Tage-Inzidenz von 98,3 für München! +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in der Nacht auf Samstag einen starken Anstieg der 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) registriert. Der Wert liegt nun mittlerweile bei 98,3 und nähert sich damit gefährlich an die 100er-Marke an, für die Ministerpräsident Markus Söder eine dunkelrote Warnstufe definiert hat. Welche zusätzlichen Einschränkungen diese mit sich bringen würde, lesen Sie hier.

+++ Angela Merkel mit eindringlichem Appell an die Bevölkerung +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund deutlich steigender Corona-Infektionszahlen erneut an die Bürger appelliert, durch weniger Kontakte bei der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen. "Wir sind nicht machtlos gegen das Virus, unser Verhalten entscheidet, wie stark und wie schnell es sich ausbreitet. Und das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen", sagte sie in ihrem .

+++ Bundespolizei schlägt Alarm: Über 1.500 Beamte in Quarantäne +++

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an die Mitarbeiter seiner Behörde appelliert, sich im privaten Bereich besser vor Ansteckung zu schützen. In einer Videobotschaft an die Polizeibeamten sagte er am Freitag, aktuell seien 136 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. 1.574 Bundespolizisten befinden sich nach seinen Worten derzeit vorsorglich in Quarantäne.

+++ Söder über persönliche Kritik: "Ich schlafe gut und esse anständig" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder(CSU) will trotz zunehmender Kritik an seiner Corona-Politik an seinem Kurs festhalten. "Ich habe keinen Grund, meinen Kurs zu ändern", sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Wir haben mit allen grundsätzlichen Einschätzungen Recht behalten", betonte er.

Der CSU-Chef wies insbesondere den Vorwurf zurück, er höre nicht auf andere. "Ich habe kein Problem damit, gute Ideen anderer aufzugreifen und dies auch zu sagen", sagte Söder der Zeitung. Dass die Corona-Debatte hitziger geworden ist, bringe ihn nicht aus der Ruhe: "Es ist sicher anstrengend. Aber ich habe große Geduld. Ich schlafe gut und esse anständig. Und ich treibe Sport, wann immer ich Zeit dafür finde."

Nicht nur aus der Bevölkerung mehren sich die Gegner von Söders politischem Kurs. Zuletzt haben sich viele Kulturschaffende Bayerns zusammengetan und den Ministerpräsidenten in einem Brandbrief hart kritisiert. Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ Corona-Ausbruch in einem Münchner Pflegeheim +++

In einem Pflegeheim an der Bauernfeindstraße sind 36 Corona-Fälle bestätigt worden. Das erklärte die Stadt am Freitag auf Nachfrage.

Im Gesundheitsreferat sei der Ausbruch bereits seit dem 5. Oktober bekannt, räumt die Stadt ein. Man sei seitdem in "intensivem Austausch" mit der Einrichtung.

Im Haus seien "Pandemiezonen" eingerichtet worden. "Zur Einrichtungs- und Pflegedienstleitung besteht ein intensiver Kontakt, alle Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen werden abgestimmt."

Die eingeleiteten Hygiene- und Schutzmaßnahmen würden fortgeführt, betont man im Gesundheitsreferat. "Insgesamt besteht mit der Einrichtung eine kooperative Zusammenarbeit", alle Anordnungen der Stadt würden dort "korrekt umgesetzt".

+++ AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch übergibt Scheck für Krisen-Betroffene +++

Mei, diese Aussicht! Ein Ausflug auf die Dachterrasse von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) lohnt sich immer. Doch AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch und SPD-Stadtrat und Liedermacher Roland Hefter waren am Freitag gar nicht zum Schauen da. Sie übergaben stolz einen Scheck über 27.700 Euro an den Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller und an den Münchner Schausteller-Verband. Die hatten heuer bekanntlich unter anderem unter der Wiesn-Absage arg gelitten. Hefter initiierte den Verkauf von "Koa-Wiesn"-Krügen mit einem Motiv von Hanitzsch. Hunderte Krüge wurden verkauft – und jetzt ging der Erlös an die, die ihn brauchen können. Prost!

+++ Demo gegen Corona-Schutzmassnahmen in München ++++

In München hat es am Freitag erneut eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gegeben. Zu der angemeldeten Versammlung auf dem Odeonsplatz seien seit dem Vormittag etwa 350 Menschen gekommen, so ein Sprecher der Polizei. Im Kern sei es um die Maskenpflicht für Grundschüler gegangen. Die Demonstration habe sich am frühen Nachmittag langsam aufgelöst.

+++ Kontaktpersonen-Nachverfolgung: Ein Viertel der Ämter hinkt hinterher +++

Eine rasche und möglichst lückenlose Nachverfolgung der Kontaktpersonen von corona-positiv getesteten Personen gilt als einer der wichtigsten Schlüssel in der Eindämmung der Pandemie. Aufgrund der teils rasant steigenden Fallzahlen tun sich allerdings immer mehr Gesundheitsämter schwer damit, eben jene Kontaktpersonen zeitnah zu informieren. Dies ergab eine Recherche der . Gegenüber dem Magazin gab rund ein Viertel (42) der insgesamt 164 befragten Ämter an, dass es aktuell Verzögerungen oder gar einen Stau bei noch zu kontaktierenden Personen der Kategorie I gebe. Das sind jene Menschen, die direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten und damit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Diese müssten sich eigentlich umgehend in Quarantäne begeben und sich unter Umständen selbst auf das Virus testen lassen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass immer mehr Menschen in Deutschland nicht darüber informiert werden können, dass sie sich in Quarantäne begeben müssten. Dadurch steigt das Risiko, dass Infektionsketten nicht frühzeitig unterbrochen werden können. Wie sich die Situation aktuell in München darstellt, lesen Sie hier.

+++ Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag +++

Die schärferen Regeln für extreme Corona-Hotspots und die neue bayerische Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Risikogebieten sind in Kraft. Am späten Donnerstagabend veröffentlichte das Gesundheitsministerium die entsprechend ergänzte Corona-Verordnung - die neuen Auflagen gelten damit seit Freitag.

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wurde, dürfen Veranstaltungen nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden. Zudem gilt eine Sperrstunde ab 21.00 Uhr. Welche Regionen von der dunkelroten Warnstufe betroffen sind, will das Ministerium künftig täglich um 15.00 Uhr auf seiner Homepage veröffentlichen.

+++ Bayernweite Corona-Kontrollen der Polizei am Freitag +++

Angesichts der deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen kontrolliert die bayerische Polizei am Freitag verstärkt die Einhaltung der Vorschriften. Die Beamten sollen unter anderem prüfen, ob die je nach der Stufe der Corona-Ampel geltende Maskenpflicht und die Abstandsregeln eingehalten werden, teilte das Innenministerium im Vorfeld in München mit. Dabei soll es auch verstärkte Kontrollgänge auf U-Bahnhöfen geben. Für Verstöße drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro. Jedoch wolle die Polizei zunächst einmal belehren und aufklären - man werde mit Augenmaß vorgehen, hieß es.

Es ist die zweite bayernweite Schwerpunkt-Kontrollaktion dieser Art. Die erste hatte im Frühjahr zur Zeit des Shutdowns stattgefunden. Damals war die Polizei weitgehend zufrieden mit der Disziplin der Bevölkerung, musste aber auch 3000 Verstöße gegen die Maskenpflicht feststellen. Inzwischen gehen Politiker und Ordnungshüter davon aus, dass die Bereitschaft zum Einhalten der Regeln vielerorts gesunken ist. Vor allem von privaten Feiern in Kellern, Partyräumen und Garagen befürchten Experten eine hohe Ansteckungsgefahr.

+++ Söder äußert sich zu aktueller Corona-Entwicklung +++

CSU-Chef Markus Söder hat sich in der Sendung "ZDF spezial" zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie geäußert. Söder forderte, es brauche jetzt auch Geduld - "die gleiche Mentalität, die wir im Frühjahr hatten: das Mitmachen, Vorsicht, Disziplin und Rücksichtnahme". "Wir haben einmal schon einer solchen Welle sehr erfolgreich getrotzt." Mit Geduld und Rücksichtnahme sei es durchaus machbar, die Situation zu meistern "und dass wir eben kein Schließen von Grenzen haben, kein Schließen von Schulen und Kitas haben". "Aber es hängt sehr viel von jedem Einzelnen ab." Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Handwerkspräsident über Branche in Corona-Krise +++

Der Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT) Franz Xaver Peteranderl hat sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München über das bayerische Handwerk in der Corona-Krise geäußert. Laut Peteranderl habe sich die Branche bisher als "stabilisierender Faktor der Wirtschaft" erwiesen, allerdings reiche der Aufschwung nach den jüngsten Lockerungen nicht aus, um die Verluste aus dem Frühjahr auszugleichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Berchtesgadener Land: Hotelier will gegen Schließungen klagen +++

Die strengen Corona-Maßnahmen im von hohen Infektionszahlen betroffenen Berchtesgadener Land könnten in Kürze auch gerichtlich überprüft werden. Anfang nächster Woche solle eine Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht werden, sagte der Vorsitzende des Bad Reichenhaller Unternehmerforums, Mike Rupin, am Donnerstag. Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Ein betroffener Hotelier aus dem Berchtesgadener Land werde klagen, die meisten Unternehmer im Landkreis unterstützten diesen Schritt.

Unterdessen steigen die Corona-Zahlen weiter. Laut Landratsamt erhöhte sich die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - im Berchtesgadener Land auf 292,65; seit Mittwoch seien 64 neue Corona-Fälle bestätigt worden.

Wegen der sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen mussten Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter bereits am Dienstag ihre Gäste mit Ausnahme von Geschäftsreisenden nach Hause schicken - und das mitten in den Herbstferien. Die Gastronomie bleibt geschlossen.

"Wir fordern, dass die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen überprüft wird", sagte Rupin. Mit einem Eilantrag solle bis zu einer gerichtlichen Entscheidung die Aussetzung der Regelungen erreicht werden. Das Verfahren werde "wahrscheinlich eine Pilotfunktion" haben, was gesetzlich zulässig und verhältnismäßig sei, sagte Rupin.

Das Landratsamt hatte eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die strenge Einschränkungen vorsieht. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist vorerst bis zum 2. November nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Es waren bayernweit die ersten Ausgangsbeschränkungen seit Monaten.

+++ Corona-Kosten: Münchner Gaststätte gewinnt gegen Versicherung +++

Im Streit zahlreicher Wirte gegen ihre Versicherungen um Corona-Kosten hat erneut ein Gasthaus vor Gericht gewonnen. Das Landgericht München I sprach der Gaststätte Emmeramsmühle am Donnerstag für die Schließung im Frühjahr gut 427.000 Euro zu. Damit gab es der Klage des Wirts gegen die Haftpflichtkasse statt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Neue Auflagen für Corona-Hotspots gelten nun von Freitag an +++

In bayerischen Corona-Hotspots mit drastischen Zahlen weit jenseits der bisherigen Warnstufen gelten von diesem Freitag an zusätzliche Beschränkungen. Das ist einen Tag später als zunächst angekündigt - ursprünglich hätten die neuen Auflagen schon am Donnerstag in Kraft sein sollen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die neue "dunkelrote" Warnstufe am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag eingezogen: In Regionen, in denen die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird, dürfen Veranstaltungen nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden, und es gilt eine Sperrstunde ab 21.00 Uhr.

+++ Fehler bei Übermittlung: Rottal-Inn mit höheren Zahlen +++

Bei der Übermittlung von Corona-Zahlen hat es im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn eine Panne gegeben. Der Inzidenzwert liege bei 163 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes am Donnerstag. Die Zahl beruhe auf einer aktuellen Berechnung des Amtes. Beim Robert Koch-Institut und beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) lag der Wert indes bei unter 90 und damit unter der neuen "dunkelroten" Warnstufe. Schuld sei ein technischer Übermittlungsfehler, so der Sprecher. Über die Panne hatte auch der Bayerische Rundfunk berichtet.

+++ Söder rechnet weiter mit schnellem Anstieg der Corona-Zahlen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet damit, dass die Corona-Infektionszahlen zunächst weiter deutlich steigen und mahnt zur Geduld. Er befürchte, dass die Infektionszahlen bald wieder exponentiell in die Höhe schnellen dürften, sagte Söder am Donnerstag im Gesundheitsamt in München. "Wir hoffen, dass dann in zwei Wochen Wirkungen kommen von den Maßnahmen."

Dennoch sei das Gesundheitssystem besser vorbereitet als noch zu Beginn der Pandemie, betonte Söder: "Die Gefahr, dass es uns so erwischt wie im Frühjahr, die Alten-, die Pflegeheime, die Krankenhäuser, ist deutlich reduziert." Die Nachverfolgung von Infektionsketten müsse trotz der rasch ansteigenden Zahlen so lange wie möglich gewährleistet werden, sagte der Ministerpräsident und rief erneut alle Menschen zu Vorsicht und Umsicht auf. "Wenn wir jetzt ein bisschen mehr machen, dann bleibt uns vieles andere dann erspart."

In der Landeshauptstadt München stieg die Infektionsrate je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag auf über 82, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) - die Zahl sei "unglaublich hoch". Mithilfe der Maßnahmen erhoffe er sich aber eine Entspannung der Situation: "Ich bin sicher, dass wird die Ergebnisse spätestens zu Ferienbeginn sehen werden. Ich hoffe darauf, dass die Inzidenzwerte nicht weiter steigen und dass wir gemeinsam dieses Thema in den Griff bekommen."

+++ Städtetag kritisiert "dunkelrote Warnstufe" in Bayern +++

Der Deutsche Städtetag sieht einen Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisch, für Bayern eine neue "dunkelrote" Warnstufe für Regionen mit sehr hohen Corona-Zahlen einzuführen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Menschen müssen noch mitkommen, bei dem was wir tun. Das System der Regeln und Beschränkungen muss verständlich sein." Die Akzeptanz in der Bevölkerung dürfe nicht leiden. "Vor diesem Hintergrund sehe ich die neue zusätzliche Stufe in Bayern kritisch."

Die Städte kümmerten sich intensiv, um mit gezielten Maßnahmen die Anzahl der Corona-Neuinfektionen einzudämmen, so Dedy. "Sie stellen sich auch auf die immer schärferen Auflagen ein, mit denen ein Überschreiten festgelegter Kennziffern bezogen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen verhindert werden soll."

Allerdings würden die Verhältnisse für die Bürger, aber auch für Experten inzwischen unübersichtlich. "Was gilt ab 35, was ab 50 Neuinfektionen? Jetzt soll es in Bayern noch eine dritte Stufe geben mit weiteren Beschränkungen. Und im Landkreis Berchtesgaden gibt es faktisch einen Lockdown."

+++ Gesundheitsminister Spahn mit Corona infiziert +++

Bundesminister Jens Spahn (CDU) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Bisher hätten sich bei Spahn nur Erkältungssymptome entwickelt. Er hat sich mittlerweile in häusliche Quarantäne begeben.

Das Bundeskabinett muss nicht gesammelt in Quarantäne, obwohl Spahn an dessen Sitzung am Mittwoch teilgenommen hat. Ein Regierungssprecher teilte in Berlin auf dpa-Anfrage mit, das Kabinett tage unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, die darauf abzielten, dass auch im Falle der Teilnahme einer Person, die später coronapositiv getestet werde, eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich werde.

+++ Christkindlmarkt findet statt - Glühwein gibt es nur mit Registrierung +++

Der Münchner Stadtrat hat den Christkindlmarkt am Marienplatz abgesegnet - unter Vorbehalt. Wegen der steigenden Infektionszahlen könnten sich schließlich noch neue Regelungen ergeben, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Nach jetzigem Stand startet der Christkindlmarkt am Marienplatz am 23. November. An den Ständen gilt eine Maskenpflicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Söder: Event-Beschränkung auf 50 Personen ab Corona-Wert 100 +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Regionen mit drastisch erhöhten Corona-Zahlen eine Beschränkung von Veranstaltungen auf maximal 50 Teilnehmer und eine Sperrstunde ab 21.00 Uhr angekündigt. Dies soll dann greifen, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird. Das sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München. Ausnahmen soll es laut Söder etwa für Gottesdienste und Demonstrationen geben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Aiwanger fordert lokale Soforthilfen +++

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert schnelle lokale Soforthilfen für Unternehmen und Freiberufler in der Corona-Krise. Diese sollen zum Einsatz kommen, wenn es zu einem "lokalen Lockdown" wie in Berchtesgaden komme, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Das Geld dafür soll nach Vorstellung Aiwangers aus Landesmitteln kommen, die Abwicklung "schnell und unbürokratisch" über die jeweiligen Landratsämter erfolgen.

Der Vorschlag wurde dem Sprecher zufolge bei einem Gespräch mit Wirtschaftsverbänden erarbeitet. Er müsse nun in der Koalition weiter besprochen werden.

+++ Söder will 500-Euro-Bonus für öffentlichen Gesundheitsdienst +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einen Corona-Bonus für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Aussicht gestellt. Die Leistungsprämie über 500 Euro solle unter anderem die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern stärken, sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München. Die Einrichtungen seien seit Monaten überlastet, und die Mitarbeiter im gesamten öffentlichen Sektor hätten "bislang bis an die Grenzen ihrer Belastung gearbeitet". Die Zahlung sei wie der Pflegebonus ein Zeichen von Dank und Anerkennung.

Im Freistaat gibt es nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 71 staatliche und fünf kommunale Gesundheitsämter, die jeweils für einen Land- oder Stadtkreis zuständig sind.

+++ Weitere Corona-Infektionen auf Putenschlachthof im Landkreis Mühldorf am Inn +++

Auf einem Putenschlachthof im Landkreis Mühldorf am Inn haben sich weitere Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. In dem Betrieb in Ampfing seien nun binnen einer Woche 78 Menschen infiziert, berichtete das Landratsamt am Mittwoch. Das Gesundheitsamt ordnete deswegen noch strengere Hygienemaßnahmen für das Unternehmen an und noch häufigere Tests aller Mitarbeiter.

Nach Angaben der Kreisbehörde gibt es keine Hinweise darauf, dass die Infektionen aus dem Schlachthof auf die übrige Bevölkerung übertragen wurden. Durch die zahlreichen positiv getesteten Mitarbeiter hat der oberbayerische Landkreis allerdings knapp 122 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ohne die Fälle aus dem Putenschlachthof wär dieser Wert bei nur etwa 54.

+++ Bayern: Freischaffenden Künstlern durch die Krise helfen +++

Bayern will in der Corona-Pandemie mit einem eigenen Förderprogramm Solo-Selbstständigen wie etwa freischaffenden Künstlern helfen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im Landtag an. Die staatlichen Mittel sollen als Ersatz für den ausbleibenden Unternehmerlohn und als Hilfe zum Lebensunterhalt verstanden werden.

"Bayern hat ein hohes Kunstlevel. Ich möchte nicht, dass durch diese Pandemie am Ende die gesamte Kunst- und Kulturszene zerstört ist", sagte Söder. Die Künstler zeigten den Menschen, dass es auch noch mehr und anderes gibt, als Corona. Söder hatte am Vortag in einer Expertenrunde mit Kulturschaffenden beraten.

Das bereits bestehende Spielstättenprogramm soll fortgeführt und auf Künstler ohne eigene Spielstätte ausgeweitet werden. Ferner soll es Finanzierungen von Stipendien für junge Künstler geben.

+++ Söder appelliert zu "Vorsicht und Umsicht" +++

Markus Söder hat in einem flehentlichen Appell zu Ernsthaftigkeit und Seriosität im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. "Vorsicht und Umsicht sind der beste Maßstab", sagte Söder am Mittwoch bei seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. "Es ist in Deutschland zu früh und viel zu hoch von den Zahlen", sagte Söder. Der Winter, mit einem erhöhten Infektionsgeschehen, komme erst noch.

In vielen Nachbarländern seien die Verhältnisse schlimmer als in Deutschland und in Bayern, aber auch hierzulande verschlimmere sich die Situation schnell. "Corona ist wieder voll zurück, die zweite Welle ist da, sie rollt über ganz Europa", sagte der Ministerpräsident. Einem zweiten Lockdown sei man näher als viele glaubten, zumindest einem Teil-Lockdown. Die Zahl der schwer Erkrankten in den Krankenhäusern nehme spürbar zu.

+++ Bayerisches Staatsballett nach Corona-Fällen in Quarantäne +++

Das Ensemble des Bayerischen Staatsballetts ist nach mehreren Corona-Fällen in der Kompanie derzeit geschlossen in Quarantäne. Der Trainings- und Probenbetrieb wurde vorerst ausgesetzt, die Aufführungen von "Schwanensee" am 27. und 30. Oktober 2020 fallen aus. Die Betroffenen hatten zunächst keine oder nur leichte Symptome, wie das Haus am Mittwoch in München mitteilte.

Im Rahmen der regelmäßigen Testungen war demnach zunächst ein Tänzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Tests im Anschluss hatten auch fünf weitere der rund 70 Ensemblemitglieder positive Ergebnisse. "Daraufhin hat man natürlich sofort gesagt, dass der gesamte künstlerische Betrieb, das betrifft auch Ballettmeister und Pianisten, in Quarantäne kommt", berichtete Ballettsprecherin Annette Baumann.

"Wir werden in den nächsten Tagen weitere Tests durchführen. Danach wird entschieden, wie es wann weitergeht", berichtete Baumann. Bis dahin bleibt auch unklar, ob die geplante Premiere des Dreiteilers "Paradigma" am 3. November stattfindet.

+++ Champions-League-Spiel des FC Bayern auf der Kippe? +++

Kann das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Atlético Madrid am Mittwochabend in der Allianz Aren stattfinden? Nach einem positiven Coronatest bei Bayern-Spieler Serge Gnabry mussten alle anderen Spieler am Mittwochmorgen erneut zum Test. Alle Infos dazu und wer trotz negativen Tests den Bayern noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, lesen Sie hier.

+++ Soldaten helfen im Berchtesgadener Land +++

Sanitäter der Bundeswehr helfen seit Mittwoch im Landkreis Berchtesgadener Land, die Ursache für den massiven Anstieg der Corona-Zahlen zu finden. Die etwa 20 Kräfte sollen unter anderem zur Nachverfolgung von Infektionsketten eingesetzt werden, wie Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern mit Sitz in München sagte. Etliche Soldaten gehörten dem Musikkorps der Truppe an, seien aber vollwertig ausgebildete Sanitäter.

+++ Söder will Regierungserklärung im Landtag abgeben +++

Am Mittwoch will Ministerpräsident Markus Söder eine Erklärung zu weiteren Strategien im Bayerischen Landtag abgeben. Dabei soll es vor allem um die immer weiter steigenden Corona-Zahlen in Bayern gehen. Drohen neue Einschnitte? Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ München hebt Maskenpflicht für Grundschüler teilweise auf +++

Grundschüler in München müssen an ihrem Sitzplatz keine Maske mehr tragen. "Grundschüler sind keine Infektionstreiber", erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag. Ohne Mund-Nasen-Schutz sollen die Einschränkungen für junge Schüler so gering wie möglich gehalten werden.

Wenn eine Stadt den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschreitet, müssen eigentlich alle Schüler eine Maske im Unterricht tragen. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt der Inzidenzwert für München bei 72,77 (Stand: Dienstag, 8 Uhr). Die Stadt macht nun eine Ausnahme für Grundschulen und Grundstufen an Förderzentren.

Schüler ab der fünften Klasse müssen auch in München weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn zwischen ihnen kein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden kann.

+++ Spahn: Maßnahmen in Berchtesgaden sind richtig +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie die strengen Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Kreis Berchtesgadener Land begrüßt. "Das ist jetzt hart für die Bevölkerung in Berchtesgaden, das sind harte zwei, drei Wochen. Aber es sind eben zwei, drei Wochen, die helfen, diese Infektion auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen", sagte er am Dienstagabend im ZDF. "Und das ist am Ende besser als etwa mit Einreisebeschränkungen (...) dann innerdeutsch da zu agieren. Also ich finde das, was die bayerische Staatsregierung macht, genau richtig."

+++ Corona-Hotspot Berchtesgadener Land: Ist eine Party die Ursache?

Die Ursache für den massiven Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis Berchtesgadener Land ist weiterhin unklar. In den Medien war wiederholt von einer Party in einer Shishabar in Freilassing als mögliche Ursache die Rede, bei der laut Polizei massiv die Corona-Beschränkungen ignoriert wurden.

So einfach scheint sich die Frage nach dem Ursprung des Ausbruchs jedoch nicht beantworten zu lassen. Es handle sich um ein diffuses Geschehen, sagte Landrat Bernhard Kern (CSU) am Dienstag. Eine konkrete Ursache sei nicht feststellbar – es gehe auch nicht um eine private Feier. "Es ist nicht zurückzuführen auf eine einzelne Feierlichkeit, die im Landkreis stattgefunden hat."

Es sei nun dennoch das Gebot der Stunde, sich an die Regeln der seit Dienstag gültigen Allgemeinverfügung zu halten. Dazu gehöre, dass man auch "Feierlichkeiten speziell im Privatbereich unterlassen muss". Auch der Leiter des Gesundheitsamtes, Wolfgang Krämer, sagte, die Infektionen ließen sich nicht auf eine Quelle zurückführen.

+++ Bayern nun insgesamt über der kritischen 50er-Marke +++

In Bayern infizieren sich nachweislich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus – der Freistaat liegt mittlerweile über dem bundesweit vereinbarten Warnwert von 50. Genau 51,72 Infizierte je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag in Erlangen. In allen Regierungsbezirken steigen die Zahlen. Oberbayern liegt mit dem sogenannten Inzidenz-Wert von 64 vorne, gefolgt von Schwaben (59,81) und Niederbayern (56,02). Unter der wichtigen 50er-Warnstufe liegen Unterfranken (45,01), die Oberpfalz (38,04), Mittelfranken (37,57) und Oberfranken (24,12).

Im gesamten Freistaat sind bisher 80.966 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden (Stand: Dienstag, 8 Uhr). 2.719 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten, sind in Bayern gestorben. Als genesen galten rund 67.380 Menschen.

