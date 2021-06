Corona-Zahlen München: Inzidenz, Infizierte, Impfquote, Todesfälle

Die Corona-Zahlen in München. Neben Tausenden Infektionen gibt es mittlerweile auch schon über tausend Tote in der Stadt zu beklagen. Aktuell Infizierte, R-Wert und weitere Daten: Die aktuellen Corona-Zahlen aus München und Bayern.

Eine Frau hält am Flughafen München in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

München - Seit mehr als einem Jahr hat das Coronavirus München fest im Griff. Wie entwickeln sich die Fallzahlen in der bayerischen Landeshauptstadt?

Aktuell Infizierte, Genesene, Todesfälle, Inzidenz – hier finden Sie die aktuellen Corona-Zahlen aus München und Bayern.

München-Inzidenz seit zehn Tagen unter 35

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München befindet sich seit dem 26. Mai unter dem Grenzwert von 35. Am Sonntag (30.5.) sind bereits Lockerungen in Kraft getreten, ab Montag (7.6.) kommen in ganz Bayern neue Lockerungen hinzu, wie Ministerpräsident Markus Söder am Freitag (4.6.) bekanntgab.

München-Zahlen: 90 neue Corona-Fälle am Dienstag

Stand: 03.06. (23.59 Uhr) Neue Fälle: 34 (Vortag: 63) Fälle insgesamt: 72.733 *¹ Genesen: 70.603 Todesfälle insgesamt: 1.242 (Vortag: 1.242) Aktuell infiziert: 888 (Vortag: 1.011) Reproduktionszahl R: 0,72 (0,75)*² 7-Tage-Inzidenz (RKI): 26,1 (Vortag: 28,0) (Stand: 04.06.) Impfquote in Prozent (Erst-/Zweitimpfung): 49,2 / 22,6 *³

*¹ In dieser Zahl enthalten sind Todesfälle sowie Personen, die bereits genesen sind.

*² Das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 72 Menschen neu anstecken.

*³ Impfquote der impffähigen Bevölkerung ab 16 Jahren.

Corona-Zahlen für München

Corona-Zahlen für Bayern

