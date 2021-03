Corona-News: Eilantrag - Musiker wollen Öffnung von Staatsoper und Philharmonie

Das Coronavirus grassiert weiter in München, Bayern und Deutschland. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Bayerische BürgermeisterDer Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 29.03.2021

+++ Musiker stellen Eilantrag +++

Mehr als 20 Musikerinnen und Musiker wollen mit einem Eilantrag die Öffnung der Bayerischen Staatsoper und der Philharmonie in München erreichen. Der Antrag sei am Montag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt worden, sagte eine Sprecherin der Initiative "Aufstehen für die Kunst" der Deutschen Presse-Agentur in München.

Die Künstler richten sich gegen die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das darin geregelte pauschale Konzert- und Aufführungsverbot sowie die generellen Schließungen von Theatern, Opern und Konzerthäusern verstoßen ihrer Ansicht nach gegen die im Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit.

Unterstützer sind unter anderem die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und der Bariton Christian Gerhaher. Ihrer Ansicht nach wird die Kultur etwa gegenüber dem Einzelhandel oder den Kirchen zu Unrecht benachteiligt. Auch Friseure seien geöffnet worden. Dabei sei das Risiko in Theatern angesichts der guten Belüftungssysteme und Hygienekonzepte minimal.

+++ Mehr Tote in Bayern während der Corona-Wellen +++

Die Corona-Pandemie hat die Sterbezahlen in Bayern phasenweise deutlich in die Höhe getrieben. Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Landesamtes starben im Jahr 2020 in Bayern 145.456 Menschen. Im Vorjahr waren es 133.940, im Mittel der Jahre 2016 bis 2019 nur 132.690. Aus den wöchentlich erhobenen Zahlen geht hervor, dass in den ersten zehn Monaten des Jahres keine signifikante Steigerung zu erkennen war. In den letzten etwa zehn Wochen des Jahres - auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie-Welle - wurden aber erhebliche höhere Sterbezahlen gemeldet. Die Statistiker sprechen jedoch noch nicht von einer signifikanten Übersterblichkeit in Bayern.

So seien etwa im April 2020 - als die erste Corona-Welle voll zugeschlagen hatte - die Sterbezahlen bayernweit um 21 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gewesen. Im November 2020 - zu Beginn der zweiten Corona-Welle - lag die Sterbefallzahl um zwölf Prozent, im Dezember 2020 sogar um 35 Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ LMU sucht Studienteilnehmer +++

Die Ludwig-Maximilians-Universität sucht Studienteilnehmer für eine sogenannte "SmartWatch-Studie". Wer Risikofaktoren für einen schweren Verlauf hat und akut infiziert ist, kann sich melden und teilnehmen. In der COVID SMART Studie überwachen Privatdozent Dr. Moritz Sinner vom LMU Klinikum München und sein Team mit einer speziellen Smartwatch die Vitalwerte von Risikopatienten in häuslicher Quarantäne. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob sich mit so einer Uhr der richtige Zeitpunkt für eine Krankenhauseinweisung ermitteln lässt bzw. diese auch vermieden werden kann.

An der Studie können Personen ab 18 Jahren aus München und Umgebung teilnehmen, die akut mit Corona infiziert sind und mindestens einen Risikofaktor für einen schweren Verlauf haben. Dazu gehören: Rauchen, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Diabetes, Übergewicht, Herzschwäche und Vorhofflimmern. Die Hälfte der Teilnehmer bekommt eine Smartwatch und bekommt Zugang zur Studienhotline und kann dort Tag und Nacht anrufen, die andere Hälfte wird durch den Hausarzt versorgt. Mehr Informationen

+++ Epidemiologin erwartet mehr schwere Corona-Fälle bei Jüngeren +++

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, erwartet bei wachsenden Corona-Zahlen mehr schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen. "Das Problem ist, dass bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen auch der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 weiter ansteigen wird", sagte Grill der Deutschen Presse-Agentur. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante sei sowohl deutlich ansteckender als auch gefährlicher, "da sie wohl mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht".

+++ Söder appelliert an Länder, nächtliche Ausgangssperre einzuführen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Kampf gegen das Coronavirus für mehr Kompetenzen in Bundeshand geworben. Er habe schon immer gesagt: "Ich hätte mir mehr Kompetenzen des Bundes über das Infektionsschutzgesetz vorstellen können, das die Länder auch zu klaren Regeln zwingt. Ich bin da sehr dafür und offen", sagte der CSU-Chef in den ARD-Tagesthemen.

Dabei machte Söder auch seinen Unmut über die Corona-Politik in anderen Bundesländern deutlich. Er kritisierte, dass derzeit in einigen Bundesländern viele der Maßnahmen, die man schon beschlossen habe, nicht umgesetzt würden. Viele wendeten die beschlossene Notbremse nicht an oder täten sich schwer in der Umsetzung. Er habe "kein gutes Gefühl dabei".

Söder appellierte an die anderen Länder, eine nächtliche Ausgangssperre einzuführen - vor allem über die Osterfeiertage. Dies sei rechtlich bundesweit nicht durchsetzbar, sagte Söder. Aber: "Wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, eine Initiative auf nationaler Ebene, Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen, hätte sie meine Unterstützung."

Corona-News vom 28.03.2021

+++ Merkel mahnt zu Umsetzung der Notbremse +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel übt massiven Druck auf die Länder aus, um diese angesichts der dritten Corona-Welle zum Umsetzen der Notbremse und noch schärferer Maßnahmen zu bewegen. Dabei nannte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" ausdrücklich auch Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen: "Ausgangsbeschränkungen können ein ganz wirksames Mittel sein." Merkel sprach sich gegen eine vorgezogene neue Ministerpräsidentenkonferenz aus, betonte aber, sie werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Neuinfektionen am Tag gebe. Allen von den Ländern geplanten Lockerungen, auch sogenannten Modellprojekten, erteilte sie eine klare Absage.

+++ Holetschek: Nicht in den Uraub fahren +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat an die Bürger appelliert, derzeit nicht in den Urlaub zu fahren. "Das Virus kennt keine Landesgrenzen und keine Osterferien", sagte der CSU-Politiker. Wer dennoch reise, solle sich testen lassen - schon bevor ab Dienstag die Corona-Testpflicht vor der Einreise per Flugzeug gilt. "An den drei bayerischen Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen gibt es ausreichend kostenlose Testmöglichkeiten bei der Ankunft", sagte Holetschek.

+++ Nach Neueinstufung durch RKI: Grenzkontrollen gehen weiter +++

Die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol sind am Sonntagmorgen trotz veränderter Risikoeinstufung durch das Robert Koch-Institut weitergegangen. Das RKI hatte am Freitag bekanntgeben, mit Wirkung zum Sonntag 0.00 Uhr Tschechien und Tirol nicht mehr als Virusvariantengebiete einzustufen sondern nur noch als Hochinzidenz- beziehungsweise "normales" Risikogebiet.

+++ Sieben-Tage-Inzidenz in allen bayerischen Kreisen über 50 +++

In Bayern liegt die Inzidenz jetzt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten über 50. Die höchsten Werte gab es im Stadtkreis Hof mit 353,5 und dem Landkreis Cham mit 322,7. Die bayernweite Inzidenz lag bei 135,8. Inzwischen liegen 70 Kreise über der Marke von 100, nur noch 26 befinden sich darunter.

+++ Münchner Inzidenz liegt bei knapp 100 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Sonntag für München einen Inzidenz-Wert von 98,8 (Vortage: 92,2 und 89,6). Sollte der Grenzwert von 100 ab Montag überschritten werden, könnte die "Notbremse" in Kraft treten. Dann gelten erneute Einschränkungen und nach drei Tagen die nächtliche Ausgangssperre. Oder wird München zur Modellregion und es kommt zu Öffnungsschritten?

Corona-News vom 27.03.2021

+++ Falscher Arzt im Rosenheimer Impfzentrum - Verdächtiger in U-Haft +++

Ein Mann soll ohne Zulassung als Arzt im Rosenheimer Impfzentrum tätig gewesen sein. Seine Approbation habe der 49-Jährige möglicherweise gefälscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln nach einer Anzeige der Betreiber des Impfzentrums. Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte wurden dem Sprecher zufolge am Freitag Dokumente sichergestellt. Der Mann aus dem Landkreis München wurde festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete am Samstagnachmittag Untersuchungshaft wegen der Vorwürfe der Urkundenfälschung und des Betrugs an.

Ob der Verdächtige selbst Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht hat, wird noch ermittelt. Mögliche Folgen für in Rosenheim Geimpfte waren laut dem Sprecher zunächst nicht bekannt. "Es hat sich niemand gemeldet, der gesundheitliche Probleme gehabt hätte."

+++ Offener Brief: Grenzregion fordert mehr Fingerspitzengefühl +++

Mehrere bayerische Bürgermeister und die Präsidentin des Tiroler Landtags haben in einem offenen Brief den künftigen Verzicht auf "strenge Grenzmaßnahmen zwischen Tirol und Bayern" gefordert. In dem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (beide CSU), betonten sie, dass die wegen der Corona-Krise erlassenen Regelungen "eine riesige Belastung für unsere Grenzregion und darüber hinaus" gewesen seien.

Unterzeichnet haben neben der Präsidentin des Tiroler Landtags die Bürgermeister von Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, Füssen und Pfronten. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk

+++ Einreise aus Tirol und Tschechien: Regeln nicht sofort locker +++

Viele Einreisende aus Tschechien und Tirol müssen auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht zum Sonntag noch verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen. Entscheidend sei, ob man sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten habe, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Dies gelte auch, wenn das Gebiet zwischenzeitlich zurückgestuft worden sei, wie dies für Tschechien und Tirol mit Wirkung ab Sonntag 0.00 Uhr gilt. Bei Einreisenden, die in den vergangenen 10 Tagen in einem Virusvariantengebiet waren, ist die Quarantäne mit 14 Tagen länger. Zudem können sie sich nicht fünf Tage nach Einreise freitesten.

+++ Besucherregeln in Alten- und Pflegeheimen gelockert +++

Bewohner von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen in Bayern können seit Samstag wieder mehr Besuch empfangen. Die Beschränkung auf eine Person pro Tag fällt weg, wie aus der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hervorgeht. Der Schritt wird damit begründet, dass in den Einrichtungen bereits sehr viele Menschen geimpft sind. Besucher müssen weiter einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Dies ist nun aber auch mit einem Selbsttest unter Aufsicht in der Einrichtung möglich.

+++ Anonyme Alkoholiker spüren mehr Nachfrage +++

In Zeiten der Pandemie haben auch die (AA) ihre Treffen teilweise in das Internet verlegt. Das senkt die Hemmschwelle, sich zu beteiligen, wie ein Sprecher der bundesweit agierenden Selbsthilfegruppe sagt. Zwar gebe es keine konkreten Zahlen, weil keine Mitgliederlisten geführt werden, jedoch sei ein Zulauf spürbar. Insbesondere mehr junge Menschen nähmen an den Online-Treffen teil.

Corona-News vom 26.03.2021

+++ Keine Reisebeschränkung für Tirol +++

Österreichische Spitzenpolitiker gehen davon aus, dass die deutsche Regierung die Einreisebeschränkung für Tirol aufhebt. Ich freue mich, das"s das Ende der Kontrollen nun offiziell ist", schrieb Kanzler Sebastian Kurz in einer Stellungnahme, nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) Tirol am Freitag von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen hatte.

Die Beschränkung des Grenzverkehrs zwischen Tirol und Bayern seit Mitte Februar sei "eine enorme Belastung und für uns so nicht hinnehmbar" gewesen, sagte Tirols Landeschef Günther Platter. "Nach intensiven Gesprächen in den letzten Tagen konnten wir Deutschland endlich davon überzeugen, die unverhältnismäßigen Grenzkontrollen zu beenden," erklärte er.

+++ Handel: Viele Geschäfte bedroht +++

Durch die sich hinziehenden Einschränkungen im Einzelhandel sieht der Handelsverband Bayern sehr viel mehr Geschäfte in ihrer Existenz gefährdet. Inzwischen geht der Verband von bis zu 19.000 bedrohten Betrieben aus, wie er am Freitag mitteilte. Die Zahl der nach Ansicht von Geschäftsführer Bernd Ohlmann auf der Kippe stehenden Jobs verdoppelt sich auf 50.000.

"Wir befürchten eine große Pleitewelle im Handel, denn die groß angekündigten staatlichen Hilfszahlungen kommen bislang nur schleppend und spärlich an", sagte Hauptgeschäftsführer Wolfgang Puff. Viele Geschäfte hätten seit dem 16. Dezember nicht mehr öffnen dürfen, sagte Puff. Seither geht er von Umsatzverlusten von rund 6 Milliarden Euro im bayerischen Einzelhandel aus. Puff erneuerte daher die Forderung des Handelsverbands nach Öffnungen.

+++ 73 bayerische Städte haben sich als Modellregionen beworben +++

Nach Angaben von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) haben sich bislang 73 Städte in Bayern als Modellregion für vorsichtige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Handel oder Kultur beworben. Die Auswahl der Modellstädte soll in der kommenden Woche getroffen werden.

Dabei spielten Standortfaktoren, das aktuelle Infektionsgeschehen, aber auch Testkonzepte und die Einbindung digitaler Lösungen eine Rolle, erläuterte Holetschek am Freitag. Die Modellprojekte sollen nach seinen Worten zeigen, "wie eine kontrollierte Öffnung bestimmter Lebensbereiche unter Pandemie-Bedingungen möglich ist".

+++ Einreise aus Tirol und Tschechien könnte leichter werden +++

Einreisen aus Tschechien und Tirol könnten demnächst wieder leichter werden. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat sie am Freitag von seiner Liste der Virusvariantengebiete gestrichen. Damit fällt die Grundlage für einen wesentlichen Teil der Einreisebeschränkungen weg.

Derzeit gibt es noch Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie nun zumindest an der Grenze zu Tirol aufgehoben werden, das ab Sonntag nur noch "normales" Risikogebiet ist. Tschechien bleibt dagegen Hochinzidenzgebiet mit Werten über 200.

+++ Kreise: Bayerischer Corona-Impfgipfel am kommenden Dienstag +++

In der kommenden Woche soll es in Bayern einen Corona-Impfgipfel geben. Das hat Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Freitag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Schalte des CSU-Vorstands angekündigt. Demnach will die Staatsregierung am Dienstag mit Vertretern von Landkreistag, Städtetag, der Vereinigung bayerischer Wirtschaft und Hausärzten beraten, wie die Impfungen gegen das Coronavirus schneller möglich werden.

+++ Inzidenz in München: Nächste Woche über der 100er-Marke? +++

Die Inzidenz in München steigt weiter: Nachdem der Wert am Vortag noch bei 84,4 lag, beträgt er dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge nun 89,6 (Stand: 26.03., 03.08 Uhr). Möglicherweise könnte in der kommenden Woche der Grenzwert von 100 überschritten werden. Laut Bund-Länder-Beschluss würde dann die "Notbremse" und mit ihr erneute Einschränkungen in Kraft treten.

Corona-News vom 25.03.2021

+++ Aiwanger will baldige Öffnung der Gastronomie +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will in der Corona-Krise der Gastronomie möglichst schnell eine Öffnung ermöglichen.

"Ich glaube, wir hätten die technischen Voraussetzungen - wenn wir das bundesweit akzeptieren würden, dass man mit negativem Test reingeht - müsste das jetzt schon möglich sein", sagte Aiwanger am Donnerstag im Bayerischen Landtag.

Das Öffnen der Gastronomie soll durch Negativtests, FFP2-Masken und Lüftungsgeräte möglich werden. Laut Aiwanger zeigen Studien, dass vor allem Luftreinigungsgeräte große Wirkung erzielen könnten. Er wünsche sich, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz bei ihren Beschlüssen die technischen Möglichkeiten miteinbeziehe.

+++ Mutationen breiten sich aus +++

Von den in den vergangenen zwei Wochen neu gemeldeten 2.425 Fällen in der Stadt liegt bei 1.806 Fällen ein eindeutiges PCR-Ergebnis vor (Stand: 24.3.). Dabei ergab sich für 1.561 Fälle (86,4 %) ein Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante. Insgesamt wurden bislang 2.498 Fälle als Variante B.1.1.7, 16 Fälle als Variante B.1.351 sowie 2 Fälle als Variante P.1 bestätigt.

+++ Erstmals mehr als 50.000 Impfungen an einem Tag in Bayern +++

In Bayern sind erstmals an einem Tag mehr als 50.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Mittwoch gab es nach Zahlen des Gesundheitsministeriums in München 50.013 Impfungen im Freistaat. "Bayern hat seinen Impfrekord verbessert", sagte ein Sprecher.

Damit hat die Impfkampagne wieder Fahrt aufgenommen. Vergangene Woche hatte es wegen der vorübergehenden Aussetzung der Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat einen deutlichen Rückgang gegeben.

+++ Infektiologe mahnt zu freiwilliger Osterruhe +++

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, hat die Bundesbürger zu freiwilliger Osterruhe aufgerufen. Auch ohne Vorgaben könne sich jeder vernünftig verhalten, sagte der Regensburger Professor am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk. Andernfalls drohe ein erneut verlängerter Lockdown bis in den Mai hinein.

Die britische Corona-Variante sei ansteckender, "wir sehen viel mehr vollständig durchinfizierte Familien", sagte Salzberger. Auf der Intensivstation der Uniklinik Regensburg seien über 20 Menschen im Alter zwischen Ende 20 und Anfang 70. Bei den Impfungen zeigte er sich optimistisch: "Wir werden das bis zum Ende des Sommers schaffen, aber im Augenblick ist noch eine gefährliche Zeit und damit müssen wir gut umgehen."

+++ 2,6 Millionen zusätzliche FFP-2-Masken für Bayerns Lehrer +++

Bayerns Lehrerinnen und Lehrer erhalten 2,6 Millionen weitere FFP-2-Schutzmasken im Kampf gegen die Corona-Pandemie. "Der Gesundheitsschutz für die Lehrkräfte hat für mich höchste Priorität", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München. Die Auslieferung der FFP-2-Masken beginne in den Osterferien.

Gleichzeitig soll das Förderprogramm für mobile Luftreinigungsgeräte verlängert werden. Die kommunalen und privaten Schulaufwandsträger könnten auch weiterhin für alle Räume in Schulen Fördermittel für mobile Luftreinigungsgeräte mit Filterfunktion beantragen, sagte der Minister.

+++ Testpflicht bei Einreise ab Sonntag +++

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab diesem Sonntag um 0.00 Uhr gelten. Grund sei, dass Reisende und Fluggesellschaften sich darauf einstellen können, hieß es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kabinett solle die neue Einreiseverordnung an diesem Freitag veröffentlicht werden.

Alle Passagiere, die per Flugzeug ab 0.00 Uhr nach Deutschland einreisen wollen, müssen sich verpflichtend vor Abreise testen lassen. Crews sind nicht betroffen, wie es im Ministerium weiter hieß. Flugreisende sollen die Kosten der Tests grundsätzlich selbst tragen. Eine Beförderung durch die Fluggesellschaft ist nur mit negativem Testnachweis gestattet. Andernfalls soll man sich nach den örtlichen Vorschriften auf eigene Verantwortung in Isolierung begeben müssen.

+++ Entscheidung über Modellregionen kommende Woche +++

Die Auswahl der acht Modellregionen für vorsichtige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Handel oder Kultur soll im Lauf der kommenden Woche erfolgen. "Die Städte werden wir im Gesundheitsministerium anhand bestimmter Parameter auswählen. Das Interesse ist sehr hoch", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Bislang gebe es noch keine Festlegungen, außer dass es pro Regierungsbezirk je eine Stadt sein soll, aus Oberbayern zwei.

Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag den Plan in seiner Regierungserklärung erläutert, er geht zurück auf den Beschluss von Bund und Ländern von Anfang der Woche. Demnach kommen grundsätzliche die Städte in Frage, die eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen 100 und 150 haben.

+++ Saarland beendet Lockdown nach Ostern! +++

Das Saarland steigt nach Ostern aus dem Corona-Lockdown aus. Vom 6. April an - dem Dienstag nach den Feiertagen - sollen Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag.

Die lang anhaltenden Einschränkungen stießen bei den Menschen immer mehr an ihre Grenzen. Daher: "Ab dem 6. April wird wieder mehr privates, wieder mehr öffentliches Leben möglich sein." Weitere Öffnungsschritte könne es nach dem 18. April geben: in der Gastronomie, beim Ehrenamt, in den Schulen.

+++ Söder für Änderungen bei Bund-Länder-Runden +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich für Änderungen am Format der Bund-Länder-Runden in der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich bin erstens ein Verfechter, dass man früher anfängt – nicht immer erst sich um 14 Uhr oder 15 Uhr zu treffen", sagte der CSU-Chef am Donnerstag im Radiosender "Bayern2". "Dann bin ich der festen Überzeugung, dass man manchmal auch abbrechen kann, noch mal eine Nacht drüber schlafen kann, um das am nächsten Tag anzugehen." Auch komplett öffentliche Runden brachte Söder ins Spiel. "Es wird ja ohnehin nur immer durchgestochen und für Verwirrung gesorgt."

Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte der bayerische Regierungschef: "Da stellt sich dann auch die Kernfrage auf Dauer: dass wir das MPK-Format überdenken müssen. Ich bin dafür, es schneller, effektiver zu machen, besser vorzubereiten, und vor allen Dingen auch nicht diese endlosen Nachtsitzungen zu machen."

+++ Bayern erwartet im April rund 2,3 Millionen Corona Impfdosen +++

Bayern erwartet im April rund 2,3 Millionen Corona-Impfdosen. Die Impfzentren erhielten davon etwa 1,4 Millionen Impfdosen, die Arztpraxen 942.641, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Landtag in München. Bayern erhält damit 15,78 Prozent der Impfdosen, die im nächsten Monat für ganz Deutschland erwartet werden (etwa 14,978 Millionen).

+++ Aiwanger: 200.000 FFP2-Masken täglich aus heimischer Produktion +++

Bayern kann nach Aussage von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) seine Grundversorgung an FFP2-Masken zum Schutz vor Corona-Infektionen inzwischen weitgehend selbst decken. Rund zehn Hersteller kämen auf eine Tagesproduktion von etwa 200.000 Masken, sagte Aiwanger am Donnerstag im Landtag. Aiwanger betonte, es sei für die inländischen Hersteller schwierig, dem Kostendruck durch Billigimporte vor allem aus Asien standzuhalten. "Ich hoffe nicht, dass wir schnell vergessen und sich wieder nur das billigste durchsetzt und wir dann in der kurzen Hose im Wind stehen", sagte Aiwanger.

+++ Inzidenz in Bayern: Nur noch ein Landkreis unter 50 +++

Nur noch ein bayerischer Landkreis liegt unter der für die Corona-Maßnahmen bedeutsamen Inzidenz von 50. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Donnerstag für den mittelfränkischen Stadtkreis Ansbach einen Wert von 35,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche aus. Alle anderen 95 kreisfreien Städte und Landkreise lagen über 50.

Die höchsten Inzidenzen in Bayern gibt es laut RKI im Stadtkreis Hof mit 403,7 sowie in den Landkreisen Cham und Schwandorf mit 289,8 und 282,0. In München liegt die Inzidenz derzeit bei 84,4. Das ist ein minimaler Anstieg im Vergleich zum Vortag (82,5).

Das Überschreiten der Grenzwerte führt nicht automatisch zu sofortigen Änderungen. In vielen Fällen gibt es zeitliche Vorläufe. Bei der Frage ob Geschäfte geöffnet oder geschlossen werden, muss die entsprechende Inzidenz beispielsweise mindestens drei Tage in Folge über- oder unterschritten werden.

+++ Präsenzgottesdienste zu Ostern bleiben erlaubt +++

Gläubige in Bayern müssen zu Ostern nicht auf den Besuch einer Kirche oder einer Synagoge verzichten. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) stellte am Mittwoch nach einem Gespräch mit Vertretern der christlichen Kirchen und dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in München klar, "dass sich an der Möglichkeit der Präsenzgottesdienste nichts ändert". Im Rahmen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung könnten Ostergottesdienste stattfinden, sie sollen "weiterhin uneingeschränkt zulässig" sein.

Corona-News vom 24.03.2021

+++ Söder will weitere Maßnahmen gegen Auslandsreisen +++

Deutschland muss nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) konsequent gegen Auslandsreisen vorgehen. Das Minimum sei, "dass jeder, der Deutschland verlässt und wiederkommt, dann einen negativen Test vorlegen muss", sagte Söder am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Weiter betonte er: "Und mir wäre es lieber, uns würden noch ein paar andere Maßnahmen einfallen."

Die Bundesregierung hatte Mallorca kürzlich von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Quarantäne für Rückkehrer. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen. Urlaub auf Mallorca, aber nicht im Ferienhaus in Deutschland? Für die Menschen sei das "schwer verständlich und akzeptabel", sagte Söder. "Und wenn dann noch die Entscheidung kommt, quasi, dass man reisen kann ohne jedes Schutzkonzept, dann ist das falsch."

Bund und Länder hatten sich daraufhin in dieser Woche darauf verständigt, dass alle Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren, künftig einen Corona-Test machen, auch wenn sie aus einem Nichtrisikogebiet wie aktuell Mallorca kommen. Fluggesellschaften hatten zugesagt, über Ostern Reisende vor der Rückkehr auf der Insel zu testen.

+++ Söder entschuldigt sich auch +++

Die Verantwortung der gekippten Osterruhe-Regelung liegt nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht alleine bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Das haben alle Ministerpräsidenten entschieden. Ich war genauso dabei wie alle anderen. Und deswegen glaube ich, ist es auch notwendig, dass sich alle dann dafür entschuldigen und das bedauern", sagte er am Mittwoch am Rande der Sitzung des Bayerischen Landtags in München.

Weiter: "Es ist zwar nichts tatsächlich passiert – aber natürlich gibt es einen Vertrauensschaden. Und das tut uns leid, das tut auch mir leid." Die Situation sei "sehr ärgerlich", aber letztlich sei es besser, den Beschluss frühzeitig zu korrigieren.

Merkel hatte die Ministerpräsidenten am Vormittag in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz darüber informiert, dass die Osterruhe rechtlich nicht umsetzbar sei und daher von ihr gestoppt werde. Merkel übernahm dafür die volle Verantwortung.

+++ Eklat um AstraZeneca-Lieferungen +++

Nach Berichten über große Mengen von eingelagertem AstraZeneca-Impfstoff in Italien hat die Regierung in Rom eine Inspektion in einer Firma bestätigt. Allerdings seien die kontrollierten Impfstoff-Partien den Angaben nach für Belgien bestimmt gewesen, wie die Inspektion ergeben habe. Gesundheitsminister Roberto Speranza habe die Inspektion auf Bitten der EU angeordnet.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "La Stampa" sollen in der italienischen Abfüllfirma Catalent in Anagni 29 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von dem Unternehmen AstraZeneca lagern. Es hieß, sie seien für den Export nach Großbritannien bestimmt. Der Impfstoff soll - zumindest zum Teil - in der niederländischen Fabrik Halix in Leiden hergestellt und dann in Italien abgefüllt worden sein.

+++ Offiziell: Osterruhe gekippt - Merkel spricht von "Fehler" +++

Jetzt ist es offiziell: Die am Montag von Bund und Ländern beschlossene "erweiterte Ruhezeit" an Ostern wird zurückgenommen. Das gab Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Pressekonferenz nach einer kurzfristig einberufenen Schalte mit den Ministerpräsidenten bekannt. "Die Idee der Osterruhe war ein Fehler", sagte die Kanzlerin. Das Konzept sei in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar gewesen. Fehler müsse man als solche benennen und schnell beheben.

Merkel entschuldigte sich und übernahm die volle Verantwortung für den Oster-Beschluss. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler", betonte sie. Der ganze Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst, sagte die CDU-Politikerin. "Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung."

+++ Auch an Ostern soll geimpft werden +++

In Bayern sollen die Corona-Impfungen auch an den Ostertagen fortgesetzt werden. Das Gesundheitsministerium in München erklärte am Mittwoch, dass die Impfzentren im Freistaat möglichst an jedem Tag unabhängig von Feiertagen den Bürgern ein Impfangebot ermöglichen sollen. "Abhängig von einer regionalen Nachfrage und einer individuellen Terminplanung der Impfzentren sind regionale Unterschiede in den Öffnungszeiten jedoch möglich", erläuterte ein Sprecher.

+++ Gekippte Osterruhe: Söder stützt Merkel-Entscheidung +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steht hinter der Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel, den geplanten Corona-Osterlockdown zu stoppen. "Ich habe persönlichen Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin. Es ist am Ende besser jetzt abräumen, wenn es rechtlich nicht geht", sagte er am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern bei der kurzfristig anberaumten Schalte von Bund und Ländern.

Letztlich seien die Verfahrensabläufe "auch Teil des Problems". Söder wies zugleich darauf hin, dass die zuständigen Ministerien noch in der Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz befragt worden seien, ob die Umsetzung der sogenannten Osterruhe rechtlich möglich sei.

+++ Kreise: Merkel stoppt Osterruhe! +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach massiver Kritik entschieden, den Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Das teilte Merkel am Mittwoch in einer kurzfristig einberufenen Schalte mit den Ministerpräsidenten der Länder mit, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr.

Über ihre Entscheidung unterrichtete die Kanzlerin die Regierungschefs demnach in den ersten Sätzen der Schalte. Sie habe für die kurzfristige Bereitschaft zu einer erneuten Runde gedankt. Daraufhin habe sie erklärt, sie habe am Vormittag entschieden, die Verordnungen zu Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen.

Begründet wurde die Entscheidung damit, dass zu viele Folgeprobleme entstanden wären, hätte man - wie beschlossen - den Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt. Aufwand und Nutzen stünden in keinem guten Verhältnis, wurde Merkel von Teilnehmern der völlig überraschend einberufenen Runde mit den Länderregierungschefs zitiert. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

+++ Nach Kritik: Merkel berät nochmal mit Ministerpräsidenten +++

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Um 11 Uhr werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin. Dabei werde es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen.

Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

Die für den Vormittag geplante Regierungserklärung von Markus Söder im Landtag zu den neuesten Corona-Beschlüssen wird auf den Nachmittag verschoben, wie eine Regierungssprecherin mitteilte.

+++ München-Inzidenz bei knapp über 80 +++

Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge liegt die Sieben-Tages-Inzidenz für München derzeit bei 82,5 (Stand: 24.03., 03.09 Uhr). Das ist ein leichter Anstieg, am Vortag lag der Wert bei 80. Wird der Grenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschrittet, tritt die von der Bundesregierung beschlossene "Notbremse" in Kraft. Mit ihr würden deutliche Einschränkungen einhergehen.

+++ Söder gibt Regierungserklärung ab +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird sich am Mittwoch im Landtag mit einer Regierungserklärung zur Corona-Politik seines Kabinetts den Abgeordneten stellen und die weitere Pandemie-Politik abstimmen. Die Staatsregierung hatte am Dienstag beschlossen, wegen der über Bayern hinwegrollenden dritten Corona-Welle bis Ostern keine weiteren Lockerungen der Schutzmaßnahmen zu gewähren. Erst nach den Ferien soll es zu kleineren Erleichterungen kommen, etwa beim Handel oder bei der Außengastronomie.

Kritik dürfte im Landtag von den Abgeordneten der Oppositionsparteien zu erwarten sein. Am Dienstag hatte es vor allem aus der Wirtschaft Unzufriedenheit mit den Beschlüssen gegeben. Gastwirte, Einzelhändler und Kulturtreibende hatten auf Lockerungen über Ostern gehofft, um ihr seit Monaten stillstehendes Geschäft wieder in Gang zu bringen.

Corona-News vom 23.03.2021

+++ Reiter über die MPK: "Keine nennenswerten Taten" +++

"Ein etwas enttäuschendes simples 'weiter so bis 18. April'": Dieter Reiter ist mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Runde und deren Umsetzung in Bayern nicht einverstanden. "Und ob der ergänzende Pseudo-Feiertag Gründonnerstag oder die damit verbundene 5-tägige 'Ruhephase' an Ostern infektiologisch etwas bewirken kann, darf getrost bezweifelt werden", teilte Münchens Oberbürgermeister am Dienstag in einem Statement mit.

Zudem sei es nicht gelungen, den Bürgern "eine nachvollziehbare Erklärung für die schwer verständliche Tatsache, dass man zwar nach Mallorca fliegen kann, aber keine Ferien im Bayerischen Wald machen darf, zu präsentieren". Eine Lösung, die diesen "schieren Unsinn" beende, habe er sich schon gewünscht. Weder in den Bereichen Kultur, Sport noch für den Einzelhandel oder die Gastronomie habe es erkennbare Fortschritte gegeben, was Konzepte, die Öffnungen mit aktuellem negativen Corona-Test oder Impfung ermöglichen, betreffe. Reiter: "Ich biete hier gerne an, dass München sich für etwaige Pilotprojekte in dem gesamten Bereich zur Verfügung stellt und an zukunftsfähigen Strategien arbeitet, statt nur von MPK zu MPK zuzuwarten, was dort dann beschlossen wird."

+++ Nach Ultimatum: Staatsregierung kritisiert Lehrerverband +++

Das Impf-Ultimatum des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) hat im Kabinett deutliche Kritik hervorgerufen. "Es hat für Kopfschütteln bei der ganzen Staatsregierung gesorgt, dass der Versuch gestartet wurde vom BLLV, über ein Ultimatum die Impfreihenfolge zu ändern. Denn das ist es: Es ist der Versuch, in der Impfreihenfolge nach vorne zu kommen", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Der BLLV hatte in einem öffentlichen Brandbrief am Montag unter anderem formuliert: "Wenn die Lehrerinnen und Lehrer und alle an der Schule Beschäftigten am 1. Schultag nach den Osterferien wieder einen Fuß in die Schule setzen sollen, müssen im Vorfeld alle ein Impfangebot erhalten haben!" Die immerwährende, laute Auseinandersetzung um Schule bedrücke ihn, betonte Ministerpräsident Markus Söder. Schule und die Jugend dürften nicht schlechtgeredet werden.

+++ CSU fordert Öffnungsperspektive für Zeit nach Ostern +++

Die CSU im Bundestag fordert klare Öffnungszusagen für die Zeit nach dem soeben beschlossenen Oster-Lockdown. "Wer Lockdown sagt, der muss auch sagen, wie die Lockerungen danach ausschauen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag. Nötig seien "klare Lockerungszusagen für die Zeit nach Ostern". Hier gebe es "Nachbesserungsbedarf", betonte Dobrindt mit Blick auf die nächtlichen Beschlüsse von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. "Dazu geht das Papier nicht weit genug."

Seine Erwartung sei, dass darüber in den nächsten Tagen gesprochen werde. Das könne zum Beispiel im Corona-Kabinett geschehen. Auch die Länder könnten dazu Vorstellungen formulieren. "Meine Erwartung ist, dass der Freistaat Bayern - wenn es keine Verständigung mit den Bundesländern und dem Bund über diese Perspektive gibt - dann entsprechende Entscheidungen treffen wird." Nötig sei eine klare Formulierung, wann man nach Ostern wieder in den Anfang März beschlossenen Stufenplan für Lockerungen komme beziehungsweise wie dieser Plan auch verändert werden könne.

+++ Nach Osterferien: Neue Regeln für Schulunterricht +++

Das bayerische Kabinett hat neue Regeln für den Schulbetrieb nach den Osterferien verabschiedet. So sollen bei einem Inzidenzwert unter 50 sämtliche Schulklassen der Grundschulen Präsenzunterricht erhalten, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München sagte. Zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erfolgt für alle Jahrgänge Wechselunterricht. Bei einem Wert von über 100 gilt grundsätzlich Distanzunterricht - allerdings mit Ausnahmen.

So findet in den Abschlussklassen sowie in der vierten Klasse der Grundschule und den Jahrgangsstufen 11 an Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen Präsenzunterricht mit Mindestabstand oder Wechselunterricht statt. In die Klassenzimmer dürfen dabei aber nur Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die über einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test verfügen oder in der Schule einen entsprechenden Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben. Alle anderen müssen per Distanzunterricht lernen. Auch das an den Schulen tätige Personal soll sich mindestens zweimal wöchentlich selbst testen, auch im Fall der Notbetreuung.

Für Kinderbetreuungseinrichtungen bleibt es dagegen bei den bisherigen Regelungen inklusive der Schließung mit dem Angebot einer Notbetreuung ab einer Inzidenz für 100. In der Mitteilung der Staatskanzlei hieß es, kleinen Kindern seien weder regelmäßige Tests zuzumuten noch könnten von ihnen eigene Vorsichtsmaßnahmen erwartet werden.

+++ Landtag und Staatsregierung gedenken der Corona-Toten +++

Mit einem Trauerakt haben Landtag und Staatsregierung in Bayern der bisher 13.020 Todesopfer der Corona-Pandemie im Freistaat gedacht. Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und ehemalige Regionalbischöfin, Susanne Breit-Keßler, erinnerten in dem Gedenkakt am Dienstag an die Toten. Mehr dazu lesen Sie hier

+++ Bayern probt weitere Öffnungsschritte in Modell-Regionen +++

Welche Regionen dies sein werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nicht: Im Freistaat sollen in drei bis vier Modell-Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohnern nach Ostern weitere Öffnungsschritte ausprobiert werden. Unter strengen Schutzmaßnahmen und mit einem Testkonzept könnten für die Dauer von 14 Tagen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, beschloss das bayerische Kabinett in München. Damit soll die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten untersucht werden.

+++ Augsburg will Tübinger Corona-Modell übernehmen +++

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) will das Tübinger Modell für mehr Corona-Öffnungsschritte auch in Augsburg umsetzen. deswegen mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) telefoniert, schrieb Weber auf ihrer Facebook-Seite. "Wie OB-Kollege Palmer bin auch ich überzeugt, dass wir kreative Lösungen brauchen", betonte Weber. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will mit dem Projekt belegen, dass Restaurants und Theater während der Pandemie wieder sicher geöffnet werden können.

Dafür vergibt die Stadt Tübingen nach einen negativen Corona-Test eine Bescheinigung. Dieses sogenannte "Tübinger Tagesticket" berechtigt zum Besuch von Kultureinrichtungen und Außengastronomie. Weber erklärte, dass Augsburg auf ein solches Modellprojekt vorbereitet sei. Die notwendigen Schnelltests als zentrale Bausteine dafür seien sichergestellt.

+++ Söder: Corona-Marathonsitzungen erschweren Krisenmanagement +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Arbeitsweise von der Ministerpräsidentenkonferenzen (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise massiv kritisiert. "MPks, die 15 Stunden dauern, bei denen dann die wesentlichen Entscheidungen zwischen ein und drei Uhr nachts gefällt werden, bergen die Gefahr, dass am Ende nicht alle Details geklärt sind und damit auch Kommunikation, gerade auch bei so sensiblen Fragen, schwieriger wird", sagte der CSU-Chef am Dienstag. Das Verfahren von Bund und Ländern müsse sich deutlich verbessern und "effektiver werden".

"Ich bin aber ohnehin für mehr Transparenz. Ich glaube, dass jede dieser Schalten, wie wir sie haben, besser gleich öffentlich ist", betonte Söder. Dies würde auch zu "mehr Einsichtsfähigkeit" in die Entscheidungen führen. Bund und Länder hatten in der Nacht auf Dienstag rund 15 Stunden lang um den weiteren Corona-Kurs gerungen. Zwischenzeitlich hatte es dabei wegen inhaltlicher Differenzen auch Befürchtungen gegeben, dass die Videokonferenz ohne Ergebnis abgebrochen werden muss.

+++ Holetschek: Erste Hausärzte sollen vom 31. März an impfen +++

Bayern will schon am 31. März mit dem Impfen gegen das Corona-Virus bei Hausärzten beginnen. Der Freistaat sei in dieser Angelegenheit mit den Ärzte-Organisationen im Gespräch, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag. Das Impfen solle zunächst mit 1.500 Hausarztpraxen aufgenommen werden. Man wolle keinen Tag verstreichen lassen und ein Zeichen setzen, sagte Holetschek. Das Vertrauensverhältnis von Hausärzten und Patienten solle auch zu einer größeren Akzeptanz des Impfstoffs von Astrazeneca führen.

+++ Aiwanger: Setzen auf Prinzip Hoffnung nach den Osterferien +++

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist enttäuscht über das Ausbleiben von Öffnungen in der Corona-Krise und hofft auf die Zeit nach den Osterferien. Es habe den Hoffnungsschimmer gegeben, dass man über Ostern Außengastronomie oder Ferienwohnungen öffnen könne, sagte er am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München. Doch die Beschlüsse in Berlin und die Inzidenzzahlen sprächen eine andere Sprache und ließen keine andere Wahl. "Wir setzen aber weiterhin auf das Prinzip Hoffnung ab dem 12. April."

Er wünsche sich, dass die Zahlen sinken und dann könne es die ursprünglich für den 22. März angepeilten Öffnungen bei Außengastronomie, Sport und vielen Bereichen der Kultur ab dem 12. April geben, sagte Aiwanger. Dann sollen bei einer Inzidenz unter 50 die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos öffnen, sowie kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich erlaubt werden.

+++ Nach Osterferien: Bayern will Regeln für Einzelhandel lockern +++

Bayern will nach den Osterferien die Corona-Regeln für den Einzelhandel lockern. Dann sollen Ladenöffnungen mit Hygienekonzept bereits bei einer Inzidenz unter 100 im Land- oder Stadtkreis möglich sein. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Bisher liegt die Grenze dafür bei 50. Mindestabstand, Maskenpflicht und eine Begrenzung der Kundenzahl bleiben erhalten.

Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 soll nach den Osterferien das "Click & meet" genannte Einkaufen mit Termin bei Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests und verschärften Vorgaben für die Kundenzahl möglich sein. Bisher ist "Click & meet" im Inzidenzbereich zwischen 50 und 100 erlaubt.

Erst am gestrigen Montag hatte der Einzelhandelsverband CityPartner München gefordert, die Öffnung des Einzelhandels auch bei einer Inzidenz von über 100 zuzulassen.

+++ München gedenkt der Corona-Opfer +++

Zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie tragen am Dienstag alle städtischen Dienstgebäude Trauerbeflaggung. Darunter auch das Rathaus. Vor einem Jahr starb der erste Münchner an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Insgesamt hat die Pandemie 1.104 Opfer allein in München gefordert, meldet das Rathaus.

Dazu Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Gerade in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Diskurs um Öffnungen und Inzidenzen immer schärfer wird, in denen wir alle müde sind und uns nichts sehnlicher wünschen als ein Zurück in ein normales Leben, gilt es innezuhalten und all jener zu gedenken, die keine Zukunft mehr haben, weil sie nicht mehr unter uns sind."

+++ Geschäfte in Bayern über Ostern geschlossen +++

Das Osterfest 2021 soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Bayern in diesem Jahr besonders ruhig werden. Von Gründonnerstag (1. April) bis einschließlich Ostermontag bleiben Betriebe, Behörden und Geschäfte geschlossen, beschloss das Kabinett bei seiner Sitzung am Dienstag. Einzige Ausnahme sind Lebensmittelgeschäfte am Karsamstag (3. April), die dann öffnen dürfen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Bund erarbeite noch Rechtsgrundlagen, Gründonnerstag und Ostersamstag wie Sonn- und Feiertage zu behandeln – auch was Zuschläge für Arbeitnehmer angehe.

+++ Söder: "Die dritte Welle rollt durch Bayern" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht Deutschland und Bayern im Kampf gegen Corona in einer gefährlichen Phase. "Die Lage ist ernst, und sie wird noch sehr viel ernster werden", warnte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. "Die dritte Welle rollt durch Bayern", sagte er. Und diese sei deutlich gefährlicher, es handle sich quasi um eine komplett neue Pandemie.

Sechs Wochen sei es bei den Corona-Zahlen abwärts gegangen, seit vier Wochen gehe es wieder nach oben. Söder kündigte für den weiteren Weg deshalb einen Dreiklang an: Vorsicht, Restriktion und Motivation. Bis zum Ende der Osterferien werde es jedenfalls keine weiteren Öffnungen mehr geben, sagte Söder. Zudem habe man sich auf einen Lockdown über Ostern verständigt.

+++ Kanzleramtschef Braun: "Hamstern vor Ostern nicht erforderlich" +++

Ein Bild von März 2020: Leere Regale in einem Supermarkt. © Tom Weller/dpa/dpa

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) warnt die Bürger vor einem Ansturm auf die Supermärkte vor Ostern. "Wir haben immer gesagt, die Lebensmittelversorgung bleibt offen. Deshalb sind auch Hamsterkäufe nicht erforderlich", sagte Braun im "Frühstart" bei RTL und ntv. Mit der Öffnung am Karsamstag halte man das Versprechen ein.

Braun befürchtet keine Überfüllung der Supermärkte am Mittwoch vor Ostern. Auch in den Supermärkten gelte ja weiter die Beschränkung auf eine bestimmte Zahl an Kunden pro Quadratmeter.

Ganz anders sieht das der Handel selbst, der mit einem erhöhten Kundenandrang in Lebensmittelmärkten am Mittwoch und Samstag vor Ostern rechnet. Die vereinbarte Schließung am Gründonnerstag sei daher kontraproduktiv, teilte der Handelsverband Deutschland am Dienstag mit.

Die Branchenvertretung reagierte mit scharfer Kritik auf die Verlängerung der Beschränkungen bis Mitte April. "Bund und Länder agieren nur noch im Tunnelmodus", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Sie konzentrierten sich auf Infektionszahlen, nicht aber auf die tatsächliche Infektionsgefahr beim Einkaufen. Diese sei gering.

+++ Kabinett berät: Verschärft Söder den beschlossenen Corona-Kurs nochmal? +++

Markus Söder bei der Pressekonferenz im Kanzleramt. © Michael Kappeler/dpa

Angesichts steigender Corona-Zahlen will das bayerische Kabinett am Dienstag (10 Uhr) über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Virus beraten. Dabei geht es etwa um die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse aus der Nacht mit Blick auf Ostern.

+++ Bayerns Landtag gedenkt der Corona-Todesopfer +++

Als bundesweit erstes Parlament gedenkt der bayerische Landtag am Dienstag (14 Uhr) der fast 13.000 Todesopfer der Corona-Pandemie im Freistaat. Bei dem gemeinsamen Trauerakt mit der bayerischen Staatsregierung wird neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) auch die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und ehemalige Regionalbischöfin, Susanne Breit-Keßler, im Plenarsaal sprechen.

Für alle staatlichen Dienstgebäude im Freistaat wird Trauerbeflaggung angeordnet, um 14.30 Uhr soll der Gestorbenen zudem mit einer landesweiten Schweigeminute gedacht werden.

+++ Inzidenz in München sinkt leicht +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München ist leicht gesunken. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge lag sie in der Nacht auf Dienstag bei 80,0 (Stand: 23.03., 3.18 Uhr) – am Vortag lag sie noch bei 86,0. Ein Zeichen etwa für sinkende Infektionszahlen ist das aber nicht, erfahrungsgemäß werden für Sonntag einfach weniger Fälle gemeldet.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 7.485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 250 neue Todesfälle verzeichnet.

+++ Söder: "Ungeduld darf nicht unsere Schwäche werden" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das geplante Herunterfahren des öffentlichen Lebens über die Ostertage als guten und notwendigen Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie bezeichnet. "Wir haben de facto den Oster-Lockdown", sagte Söder am frühen Dienstagmorgen in Berlin, nach rund zwölfstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Ziel sei es, damit Geschwindigkeit aus der Pandemie zu nehmen.

"Wir wissen, dass Corona bleischwer über dem Land liegt", sagte Söder. Man befinde sich aber jetzt in der schwierigsten Phase der Pandemie. Viele unterschätzten die aktuelle Situation. Man dürfe jetzt aber keine Fehler machen. Jetzt habe man es in der Hand, die dritte Welle schneller zu beenden als die vorherige. "Ungeduld darf nicht zu unserer Schwäche werden", mahnte der CSU-Vorsitzende.

+++ Merkel rechtfertigt neue Corona-Beschränkungen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (m., CDU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (hinten, SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Pressekonferenz im Kanzleramt. © Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen notwendige weitere Beschränkungen gerechtfertigt. "Wir haben das Virus noch nicht besiegen können, es lässt nicht locker", sagte sie am frühen Dienstagmorgen in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Deutschland sei in einer sehr ernsten Lage mit exponentiell steigenden Fallzahlen, einer steigenden Belastung der Intensivstationen in den Kliniken und der Ausbreitung ansteckenderer Coronavirus-Varianten.

"Wir sind in einem Wettlauf mit dem Impfen", sagte Merkel. Und je geringer die Neuinfektionen seien, desto schneller könnten Impfungen Wirkung auf die Gesamtlage haben.

+++ Maßnahmen in Corona-Hotspots werden verschärft +++

In Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 sollen die geltenden Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft werden. Dazu können nach einem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten der Länder aus der Nacht zum Dienstag Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen.

+++ Mega-Lockdown über Ostern +++

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll über Ostern das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise. Der Gründonnerstag und Karsamstag werden dazu einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben, wie aus dem Beschlusspapier zur Bund-Länder-Schalte in der Nacht zum Dienstag hervorgeht. Details zu den Beschlüssen finden Sie hier in einem gesonderten Artikel.

+++ Lockdown-Verlängerung beschlossen! +++

Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht zum Dienstag entschieden, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht.

+++ Total-Lockdown über Ostern: Auch Supermärkte zu? +++

wollen Merkel, Scholz, Söder und Müller durchsetzen, dass über die Ostertage (1. bis 6. April) sämtliche Läden schließen müssen, auch Supermärkte! Diese Regelung sei aber noch nicht mit den anderen Ministerpräsidenten abgestimmt.

Corona-News vom 22.03.2021

+++ Merkel mit Debatte unzufrieden: Platzt der Gipfel? +++

Der Bund-Länder-Gipfel pausiert stundenlang, weil sich Merkel und die Teilnehmer bei den Themen verhakt haben. Stattdessen berät die Kanzlerin mit einzelnen Gesprächspartnern im Kanzleramt. Vor allem der Inlandsurlaub, den einige Ministerpräsidenten, darunter auch der CDU, ermöglichen möchten, ist umstritten. Um kurz nach 18.30 Uhr unterbrach Merkel die Runde und zeigte sich nach Angaben von Teilnehmern unzufrieden mit der Debatte, berichtete "Welt".

+++ Kreise: Keine Lockerung der Kontaktregeln für Besuche über Ostern +++

Bund und Länder wollen die strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche über Ostern nicht lockern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus. Vor den Beratungen war im Gespräch, über Ostern die Kontaktregeln leicht zu lockern und Verwandtenbesuche zu erlauben.

Konkret lag ein Vorschlag vor, Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zu erlauben: "Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein." Anfang März hatten Bund und Länder beschlossen, dass private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sind, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt.

+++ Bericht: Lockdown wird bis zum 18. April verlängert +++

Es ging mit Verspätung los: Kurz nach 15 Uhr haben die Bund-Länder-Besprechungen zur Corona-Pandemie begonnen. Noch bevor heikle Themen der aktuellen Beschlussvorlage von der Runde in Angriff genommen werden, steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung eines fest: Die Teilnehmer sind sich einig, dass der Lockdown bis 18. April verlängert wird. Der generelle Lockdown mit der Schließung zahlreicher Einrichtungen war bisher zunächst bis zum 28. März vereinbart.

+++ Aiwanger will "kontaktfreien Urlaub" auch im Freistaat +++

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat wenige Stunden vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz dafür plädiert, endlich Öffnungsperspektiven durch eine Teststrategie zu ermöglichen – und zwar für Schulen, Ferienwohnungen, Gastronomie, Handel, Kultur und Sport. Dazu schrieb er auf seiner Facebook-Seite: "Nicht nur stumpfsinnigen Lockdown und Ausgangssperre – genügend Tests/Infrastruktur organisieren!"

Bereits am Morgen hatte der Freie-Wähler-Chef im "Bayerischen Rundfunk" gefordert, nicht bloß an den Küsten, sondern auch im Freistaat "kontaktlosen Urlaub" etwa in Ferienwohnungen zuzulassen. "Wenn ich mit negativem Corona-Test mit meiner Familie in eine abgeschlossene Ferienwohnung einziehe, passiert da weniger, als wenn ich ungetestet zu Hause rumrenne und Freunde treffe", sagte Aiwanger.

+++ Verfassungsgerichtshof: Corona-Verordnung bleibt in Kraft +++

Die aktuelle bayerische Corona-Verordnung gilt weiter komplett - inklusive der weiterhin geltenden Beschränkungen in Hotspots. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Montag veröffentlichten Entscheidung ab, einzelne Vorschriften darin durch einstweilige Anordnung außer Vollzug zu setzen. Die Antragsteller hatten Popularklage gegen Corona-Auflagen erhoben, die grundsätzlich oder erst bei Überschreiten des Schwellenwerts einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gelten.

Sie hatten laut Gericht argumentiert, die Vorschriften zum Distanzunterricht in Schulen, zur Schließung von Kitas, zu Öffnungsverboten für bestimmte Handels- und Dienstleistungsbetriebe und zur fortgesetzten Schließung von Gastronomiebetrieben und Kultureinrichtungen seien grundrechtswidrig. "Nach gegenwärtigem Stand ist nicht erkennbar, dass die angegriffenen Vorschriften aufgrund ihres Regelungsinhalts offensichtlich verfassungswidrig sein könnten", hieß es.

+++ Corona-Verhandlungen: Lockdown-Verlängerung und mehrere Streitthemen +++

Ab 14 Uhr beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Einige Punkte bergen dabei besonders viel Konfliktpotential, das geht bereits aus einem Beschlussentwurf von Sonntagabend hervor.

Demnach steht unter anderem die Passage, die weitere Verschärfungen für Landkreise mit einer Inzidenz von über 100 vorsieht, in eckigen Klammern. Das bedeutet, dass sie besonders strittig ist. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen". Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen – auch sie müsste verhandelt werden.

Zudem wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen oder gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach eine Schließung von Schulen und Kitas geben.

Auch beim Thema Reisen könnte es zum Streit kommen: Denn noch völlig offen ist, ob es künftig für alle Reisenden aus dem Ausland unabhängig von dortigen Inzidenzen eine Quarantäne- und eine Testpflicht geben soll. Dieser Punkt steht ebenfalls in eckigen Klammern und zudem unter einem "Prüfvorbehalt". Auch das von den SPD-Ländern ins Gespräch gebrachte Konzept eines "kontaktarmen Urlaubs" im eigenen Bundesland steht noch in eckigen Klammern und bedarf weiterer Gespräche.

In einer Sache scheint man sich jedoch bereits einig zu sein: Der Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen wird bis weit nach Ostern verlängert – im Beschlussentwurf ist als Termin der 18. April angegeben.

+++ Lehrer dringen erneut auf Impfungen des Schulpersonals und Tests +++



"Wenn die Lehrerinnen und Lehrer und alle an der Schule Beschäftigten am 1. Schultag nach den Osterferien wieder einen Fuß in die Schule setzen sollen, müssen im Vorfeld alle ein Impfangebot erhalten haben", schreibt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) in einem am Montag veröffentlichten Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Wer kein Impfangebot erhalten hat, kann nur den Distanzunterricht anbieten." Impfung müsse vor Öffnung kommen, hieß es. Für die Ankündigung des BLLV, ungeimpfte Pädagogen könnten nach den Osterferien nicht zurück ins Klassenzimmer, hat Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) kein Verständnis: "Ultimaten zu stellen ist ein schlechter Stil", zumal, wenn ein solches an den Dienstherren gestellt werde. Nicht jeder könne seine Arbeit einstellen, bloß weil er noch nicht geimpft sei. +++ München-Inzidenz nähert sich immer mehr der 100 +++

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München nähert sich immer weiter dem Grenzwert von 100. Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge liegt die Inzidenz für die bayerische Landeshauptstadt derzeit bei 86,0 (Stand: 22.03, 3.28 Uhr). Am Vortag lag sie bei 83,9.

Wird der Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, tritt eine "Notbremse" in Kraft, mit der viele der zuletzt getätigten Öffnungen wieder zurückgenommen werden. Möglicherweise wird die "Notbremse" jedoch auch schon früher gezogen – am Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

+++ Kultusminister Piazolo: Normalität ist noch fern +++

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) rechnet mit Blick auf die bayerischen Schulen in der Corona-Pandemie nicht mit einer baldigen Rückkehr zur Normalität. "Wie im Grunde seit einem Jahr haben wir einen Mix von Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht", sagte Piazolo der "Augsburger Allgemeinen" (Sonntag). "Ich gehe davon aus, dass in der aktuellen Situation sich dieser Trend fortsetzen wird."

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 22. März.