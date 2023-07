Coldplay 2024 in München: Alle Infos zu Konzerten, Terminen und Tickets

Für 2024 haben sich die nächsten Superstars angekündigt: Coldplay kommen nach München und spielen im Olympiastadion. Die AZ hat alle Infos zu den Konzerten, Terminen und Tickets zusammengefasst.

München - Nachdem Taylor Swift bereits Konzerte für München im kommenden Jahr angekündigt hat, kommen nun die nächsten Superstars: Coldplay spielen im August 2024 zwei Shows im Olympiastadion.

Im deutschsprachigen Raum tritt die britische Band Coldplay zudem in Düsseldorf und Wien auf, wie D.Live am Donnerstag mitteilte. Damit setze die Band ihre im März 2022 begonnene "Music Of The Spheres World Tour" fort. 2021 erschien das dazugehörige Album.

Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.

Wann kommen Coldplay nach München?

Coldplay spielt am 15. und 17. August im Olympiastadion. Beginn der Konzerte ist laut München Ticket jeweils um 18.30 Uhr.

Wie bekommt man Tickets für Coldplay in München?

Tickets für die beiden Konzerte von Coldplay in München sind über erhältlich. Der Vorverkauf startet am Freitag, 28. Juli, um 10 Uhr.

Auch Ticketmaster verkauft Karten im Vorverkauf. Fans, die sich vorab registrieren, können bereits am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr am Vorverkauf teilnehmen. Am Mittwoch, 26. Juli, um 10 Uhr startet der Vorverkauf für MagentaMusik Prio Tickets, der reguläre Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 27. Juli, um 10 Uhr.

Wie viel kosten Tickets für Coldplay in München?

Wie viel die Karten für die Konzerte für Coldplay in München kosten, ist noch nicht bekannt. Die Preise werden erst beim Vorverkauf öffentlich gemacht.

