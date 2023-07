Bruce Springsteen 2023 in München: Alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Einlass

Sieben Jahre lang hat Bruce Springsteen keine Konzerte mehr gespielt. Am 23. Juli kommt der Boss nach München ins Olympiastadion. Die AZ hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Bruce Springsteen ist derzeit auf großer Tournee. Am 23. Juli kommt er auch nach München.

München - Es wird wieder Zeit für "Dancing In The Dark": Bruce Springsteen ist nach sieben Jahren Konzertpause endlich wieder mit seiner E-Street-Band auf Tour und macht bald auch Halt in München.

Bruce Springsteen in München: Wann findet das Konzert statt?

Seit April ist er schon unterwegs, nach Konzerten in ganz Europa tritt Bruce Springsteen schließlich am 23. Juli 2023 auch in München im Olympiastadion auf.

Bruce Springsteen in München: Gibt es noch Karten?

Für das Konzert in München gibt es noch einige wenige Karten. Es sind noch Sitzplätze in verschiedenen Kategorien erhältlich (Stand: 20. Juli, 15.13 Uhr). Die Tickets sind bei eventim erhältlich.

Preise für Bruce Springsteen in München: Wie viel kosten die Tickets?

Die Tickets für Bruce Springsteen kosten zwischen 76,05 Euro und 189,55 Euro.

Kategorie 1: 179,55 Euro (Normalpreis), 189,55 (Aisle Seat)

179,55 Euro (Normalpreis), 189,55 (Aisle Seat) Kategorie 2: 150,80 (Stehplatz Front of Stage)

150,80 (Stehplatz Front of Stage) Kategorie 3: 150,80 Euro (Normalpreis), 160,80 (Aisle Seat)

150,80 Euro (Normalpreis), 160,80 (Aisle Seat) Kategorie 4: 133,55 (Stehplatz Front of Stage 2)

133,55 (Stehplatz Front of Stage 2) Kategorie 5: 110,55 Euro (Normalpreis), 120,55 (Aisle Seat)

110,55 Euro (Normalpreis), 120,55 (Aisle Seat) Kategorie 6: 99,05 (Stehplatz)

99,05 (Stehplatz) Kategorie 7: 87,55 Euro (Normalpreis), 97,55 (Aisle Seat)

87,55 Euro (Normalpreis), 97,55 (Aisle Seat) Kategorie 8: 76,05 (Stehplatz Rang)

Wann beginnt das Konzert? Wann ist Einlass?

Das Konzert von Bruce Springsteen in München beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 16 Uhr.

Wie kann ich zum Olympiastadion anreisen?

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt für das Konzert von Bruce Springsteen eine Anreise aus der Innenstadt mit der U-Bahnlinie U8. Die U3 fährt derzeit wegen Bauarbeiten nur im 10-Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach und ist zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Dadurch kann es bei der U3 ein erhöhtes Fahrgastaufkommen geben.

Auch zum Ende der Veranstaltung sind zusätzliche Züge unterwegs, sie fahren als U8 in Richtung Innenstadt.

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Bei der An- und Abreise bittet die MVG alle Besucher um Geduld. "Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist", teilt die MVG mit und warnt vor Engpässen. Bei den Buslinien könne es zudem zu Verspätungen und Ausfällen kommen.