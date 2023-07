Blick über ganz München: Neue Rooftop-Bar an prominenter Stelle – die AZ durfte vor der Eröffnung nach oben

Schon bald öffnet die Bar auf dem Dach des Gasteigs ihre Türen. Die AZ durfte vorab schonmal einen Blick darauf werfen.

Eine spektakuläre Aussicht lockt Besucher auf das Dach des Gasteigs in den Dachgarten.

München - Das könnte tatsächlich schon bald der Ort werden, an dem man sich diesen Sommer mal einen Weißwein oder einen Aperol gegönnt haben muss: Auf dem Dach des Gasteigs entsteht gerade die Bar "Dachgarten". Oder besser gesagt: drei Bars und zwei Küchen, die auf zwei verschiedenen Ebenen auf dem Dach des frisch zwischengenutzten Kulturzentrums in gemütlichem Ambiente und mit einzigartigem Ausblick zu Getränken und Speisen einladen.

Dach auf dem Gasteig: Neue Bar eröffnet bald

Gerade wird noch fleißig gezimmert, als Betriebsleiterin Natascha Manglkammer die AZ empfängt und über die Treppe (gleich beim S-Bahn-Eingang wird der direkte Zugang sein) nach oben begleitet. Oben gibt es dann einen Boden und viele Sitzgelegenheiten aus Holz, ebenso mehrere Verschläge, wo die Bars und Küchen unterkommen.

Natascha Manglkammer, eine der Betriebsleiterinnen vom Dachgarten auf dem Dach des Gasteigs. © Ben Sagmeister

Und dann gibt es eben noch diesen einzigartigen Ausblick über die Stadt, den man so als Normalbürger noch nie wirklich erleben durfte. Am vergangenen Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen ist es zwar gerade nicht der Fall, aber an guten Tagen "sieht man auch ringsum Berge", wie Manglkammer erzählt.

Die Fläche auf dem Dach ist imposant. So groß, dass gleich drei Bars Platz haben. Und die servieren, was sich insgesamt wie ein roter Faden durch das Barkonzept zieht, Nachhaltiges: "Unser Fokus liegt wie die letzten Jahre auch auf gutem Demeter-Wein, da haben wir super Weine ausgesucht. Und dazu natürlich Aperitifs und die ganzen Klassiker, Bier, Softgetränke und auch Kaffee", sagt Manglkammer. Ob und welche Longdrinks noch dazukommen, sei noch nicht ganz geklärt.

Dachgarten: Nachhaltige Getränke und Gemüse vom Dach

Nachhaltig soll der Betrieb auch hinsichtlich des Energieverbrauchs werden: "Ziel ist es, zu 70 Prozent selbständig arbeiten können. Das heißt wir wollen nachhaltig hergestellte Solaranlagen aufstellen." Für den ersten Sommer reiche das zwar nicht mehr, aber "es ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten".

Dachgarten: Eine neue Bar mit Blick auf die Frauenkirche. © Ben Sagmeister

Obendrauf kommen auf der zweiten Ebene einerseits ein Gemüsebeet: "Kürbis, Radieschen, Karotten, Bohnen und so weiter pflanzen wir auf dem Dach auch selber an", erzählt die Betriebsleiterin. Ein Stück weiter gibt es andererseits zusätzlich Beete für die Nachbarschaft. Viele hatten sich in der Vergangenheit offenbar bereits gemeldet und ihr Interesse bekundet, auf dem Dach zu gärtnern.

Auch Musik soll es geben, allerdings eher im Hintergrund – immerhin eine kleine Verbesserung im Vergleich zum letzten Standort des "Dachgarten" auf dem Dach des Parkhauses an der Adolf-Kolping-Straße. Dort war wegen der Nachbarn nämlich gar keine Musik erlaubt.

Vom Dachgarten auf dem Gasteig sieht man fast die ganze Stadt. © Ben Sagmeister

Dachgarten-Eröffnung für 15. Juli geplant

Noch ist der neue "Dachgarten" auf dem Dach des Gasteigs eine Baustelle, am Tag der offenen Tür der Zwischennutzung "Fat Cat" am Sonntag (9. Juli) kann man ihn deshalb zwar besichtigen, allerdings noch nichts essen oder trinken. Das Team um das Geschwisterpaar Thomas und Natascha Manglkammer und Jaroun Kieser hofft aber darauf, eine Woche später, am 15. Juli, zum ersten Mal Publikum einladen zu können.

Dann gilt es, auf einen gnädigen Wettergott zu hoffen: Der "Dachgarten" wird nämlich nur bei gutem Wetter geöffnet sein (Informationen dazu gibt es in den sozialen Medien und auf der Webseite).

Dass sie dem Wetter dermaßen ausgeliefert sind, bedeutet natürlich ein gewisses Risiko für die Betreiber: "Risikobereit muss man bei dem Projekt auf jeden Fall sein. Ich hoffe, wir dürfen hier bleiben bis der Gasteig schlussendlich saniert wird", sagt Natascha Manglkammer zur AZ.

Dachgarten und Fat Cat: Zukunft nächstes Jahr noch ungewiss

Jetzt geht aber erstmal die erste Saison auf dem Dach des Gasteigs los. Und die dauert mit etwas Glück bis Ende Oktober, also ziemlich kurz für eine Gastronomie, die auf gutes Wetter angewiesen ist. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht klar – so wie es bei Zwischennutzungen eben üblich ist.

Der Zwischennutzungsvertrag mit der gemeinnützigen Fat Cat GmbH, die die Räume des Gasteigs auch an den Dachgarten untervermietet, läuft nur bis Ende 2023. Eine Verlängerung liegt zwar durchaus im Bereich des Möglichen bis Wahrscheinlichen, weil noch lange nicht absehbar ist, wann der Gasteig auch wirklich saniert wird.

Sicher ist sie aber nicht und es gibt jetzt schon Kritiker, die eine erneute Ausschreibung der Zwischennutzung fordern: Die Fraktion der Linken/die Partei im Münchner Stadtrat hat einen Antrag eingereicht, der genau das verlangt. Der aktuelle Betrieb sei "noch lange kein subkulturelles Erfolgsmodell", so die Begründung im Antrag. Es sollen sich "neue Kulturbetreibende auf das Projekt bewerben können und die Möglichkeit erhalten, eine andere Vision und Umsetzung in das Gebäude einzubringen".

Die Stadtratsfraktion möchte jüngeren und unerfahreneren Kulturschaffenden eine Zwischennutzung ermöglichen, "damit in München eine ehrliche, diverse und subkulturelle Zwischennutzung entsteht und sich nicht einzelne Konzepte stets wiederholen". Ob die grün-rote Koalition im Stadtrat, die die Gasteig-Zwischennutzung gerne als großen Erfolg verkauft, sich auf diesen Antrag einlässt, ist noch offen.

Dachgarten, Gasteig, Rosenheimer Str. 5, täglich von 9 Uhr bis Mitternacht bei schönem Wetter,