Berg am Laim: Mann bedroht Nachbarn – Spezialkräfte der Polizei rücken aus

Kurze Zeit vorher ist die Polizei bereits zu einem anderen Einsatz ausgerückt – auch hier ging es um eine Bedrohungssituation.

München - Gleich zwei Mal ist die Münchner Polizei am Sonntagabend ausgerückt, weil zwei Männer unabhängig voneinander andere bedrohten.

Thalkirchen: Mann bedroht Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer

Wie die Polizei am Montag berichtete, bemerkte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einem Kulturzentrum in Thalkirchen eine Person, die sich unberechtigt in dem Gebäude aufhielt. Als der 40-Jährige den Unbekannten ansprach, bedrohte dieser den Mitarbeiter mit einem Messer. Das Opfer alarmierte die Polizei.

Aufgrund der unklaren Bedrohungslage wurden mehrere Streifen zum Kulturzentrum geschickt. Der 26-jährige Bewaffnete konnte von den Polizeibeamten überwältigt werden. Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Dienststelle gebracht.

Das Küchenmesser, das der 26-Jährige im Vorfeld wohl aus dem Kulturzentrum entwendet hatte, wurde sichergestellt. Der Angreifer wurde der Haftanstalt übergeben. Er wird wegen Bedrohung, Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Mann randaliert und bedroht seine Nachbarschaft

Ein paar Stunden später erreichte die Münchner Polizei erneut ein Notruf wegen einer Bedrohungslage. Ein 24-Jähriger alarmierte die Beamten gegen 22.15 Uhr, da sein 31-jähriger Nachbar in dessen Wohnung randalierte und dabei schreiend seine Nachbarschaft in Berg am Laim bedrohte.

Kurz drauf rief der 31-Jährige selbst die Polizei, da er sich von seinen Nachbarn bedroht fühlte. Laut den Beamten machte der Mann insgesamt einen verwirrten Eindruck.

Da der 31-Jährige den Münchner Beamten bereits durch frühere Waffendelikte bekannte war, wurden zusätzlich noch Spezialkräfte der Polizei angefordert. Diese konnten den Randalierer widerstandslos vor Ort festnehmen. In der Wohnung des Mannes fanden die Einsatzkräfte Messer, die der 31-Jährige nicht besitzen darf.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der Mann in eine Klinik eingewiesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.