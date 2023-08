Behandlungsfehler am Klinikum Rechts der Isar in München: "Vater ist in der Klinik verblutet"

Drei Gutachten besagen, dass eine Ärztin am Klinikum Rechts der Isar in München 2016 einen Rentner falsch behandelt hat – er starb. Sein Sohn kämpft bis heute darum, dass die Klinik Verantwortung übernimmt.

München - Emil Kell war ein lebensfroher Mann. Der 83-Jährige, einer der letzten kleinen Stadtbauern von Straubing, baute auch im Ruhestand noch Gemüse in seinem Garten an, er ging jeden Sonntag zur Kirche und zum Stammtisch der Landwirte. Wenige Tage, bevor er ins Krankenhaus musste, besuchte er das Mühldorfer Volksfest.

Und Emil Kell kümmerte sich rührend um seine pflegebedürftige Frau Rita, mit der er 53 Jahre verheiratet war. Bis zuletzt kochte er für sie und las ihr jeden Tag aus der Zeitung vor, er umsorgte und betreute sie. War Emil Kell mal nicht bei seiner Frau, vermisste sie ihn: "Wo is mei Mo?", fragte sie dann immer. "Wo is denn mei Mo schon wieder hin?" Kehrte er zurück, sagte sie zufrieden: "Da is er ja, mei Mo!" Für ihren Sohn Walter Kell (58) war das "ein schönes Zeichen der engen Verbundenheit" seiner Eltern.

Trotz mehrerer Gutachten: Klinikum Rechts der Isar gesteht Behandlungsfehler nicht ein

Am 17. September 2016 ist Emil Kell nach einer Operation am Unterschenkel nach schweren Behandlungsfehlern in der Uniklinik rechts der Isar (TU) gestorben. Walter Kell: "Mein Vater ist verblutet, zwei Wochen nach der OP."

Sechseinhalb Jahre musste der Immobilienunternehmer darum kämpfen, dass die Fehler einer Ärztin als solche anerkannt werden und ein Schuldspruch ergeht – obwohl zwei medizinische Gutachter zu fast identischen Ergebnissen gekommen waren. Es war ein zermürbender und belastender Kampf – und er ist noch nicht zu Ende. Die Kosten für seinen Anwalt und die Gutachten musste er vorfinanzieren. "Das stehen viele gar nicht durch", ist sich der Straubinger sicher.

Behandlungsfehler an Klinik in München: "Er hat den Ärzten vertraut"

Emil Kell kam am 4. September 2016 ins Klinikum der Technischen Universität (TU), weil er sich einen Tumor am linken Unterschenkel entfernen lassen musste. Die Operation fand am nächsten Tag statt. Danach bekam der herzkranke 83-Jährige einen sogenannten VAC-Verband.

Dieser Vakuumverband erzeugt einen stetigen Unterdruck in der Wunde. Zunächst schien der Patient die OP gut überstanden zu haben, er aß mit Appetit, war guter Dinge, sein Sohn besuchte ihn mehrmals. "Er hat den Ärzten vertraut", sagt Walter Kell.

Auf der Intensivstation im Klinikum rechts der Isar ist Emil Kell gestorben. © Lino Mirgeler/dpa

Doch sieben Tage nach der Operation ergaben Emil Kells Blutwerte gefährliche Anzeichen einer Anämie – so ist es in der Krankenakte nachlesbar. Unter dem Verband kam es zu Nachblutungen. Doch in der Klinik wurde nicht darauf reagiert, wie es medizinisch erforderlich gewesen wäre.

Tagelang wurde kein Blutbild gemacht, um Gerinnungsparameter zu messen. "Hätte man die Werte erhoben, hätten alle weiteren Schritte deutlich früher erfolgen können und müssen", urteilte ein medizinischer Gutachter später.

Ein Gutachten verrät, was bei der Behandlung des Patienten falsch gemacht wurde

"Als ich meinen Vater am 14. September nachmittags besucht habe, sagte er: 'Ich halt's bald nimmer aus, weil's immer blutet'." Am nächsten Tag sollte er wieder operiert werden, um die Blutung zu stoppen. Am Abend vor der OP löste die Pumpe am Verband ein Alarmsignal aus. Die diensthabende Ärztin, so hielten es die Richter später fest, ließ den alten Verband nur überwickeln, einen Wechsel ordnete sie erst für den nächsten Tag an.

Der VAC-Verband, so beschreibt es der Sohn, habe seinen Vater "quasi ausgesaugt, weil die Pumpe trotz eindeutiger Vorgaben nicht abgestellt wurde". Es vergingen viele Stunden. Ein Gutachter befand Monate später: "Angezeigt wäre es gewesen, die Pumpe zu entfernen und einen Druckverband anzulegen." Auch hätten an diesem Abend Blutkonserven bereitgestellt und Blut abgenommen werden müssen. Aber die Ärztin hielt es nicht mal für nötig, den Blutdruck zu messen.

Auf Nachfragen des Sohnes wurde er nur vertröstet

Am nächsten Morgen sprach Walter Kell zum letzten Mal mit seinem Vater. "Er schwitzte stark, hatte große Schmerzen", erinnert er sich. "Ich habe die Ärztin darauf angesprochen." Doch sie habe ihn vertröstet. Ein Gutachter befand später: Spätestens jetzt hätte der Patient sofort eine Bluttransfusion bekommen müssen – ein "grober Behandlungsfehler", dass es nicht geschah.

Als der Vater, der aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen als Hochrisikopatient galt, am nächsten Tag erst gegen 11 Uhr in die Anästhesie geschoben wurde, waren die Blutkonserven immer noch nicht bereit. Sie "wurden erst bei Transport in den OP (...) bestellt, trotz frühzeitiger telefonischer Anweisung", notierte der Narkosearzt. 90 Minuten habe man darauf warten müssen. "Erst um 13.12 Uhr konnte der Patient für die Operation freigegeben werden."

Der Sohn reicht Unterlagen beim Medizischen Dienst ein – dieser bestätigt den Behandlungsfehler

Im OP-Saal verlor der Rentner das Bewusstsein, er wurde zwei Mal reanimiert, fiel ins Koma. Als er auf der Intensivstation lag, erfuhr Walter Kell, sein Vater habe während der OP einen Herzinfarkt erlitten. Zwei Tage später verstarb Emil Kell. Walter Kell ließen die Todesumstände keine Ruhe. Er hatte das Gefühl, dass sein Vater nicht richtig behandelt worden war. "Ich wollte wissen, ob das den Tatsachen entspricht." Er wollte Informationen. "Der Chefarzt sagte zu mir, mein Vater war ein alter, schwerkranker Mann."

Kell empfand das so: "Sobald Fehler gemacht worden sind, wird eine Vertuschungskette in Gang gebracht." Er vermutet dahinter System – nicht speziell im Rechts der Isar, sondern generell, wenn Ärzten Fehler unterlaufen. Diese Unterlagen reichte er beim Medizinischen Dienst (MD) Bayern ein. Der unabhängige Beratungs- und Begutachtungsdienst der Kassen ist für rund zehn Millionen gesetzlich Krankenversicherter in Bayern zuständig. Der MD bestätigte Walter Kells Verdacht auf Behandlungsfehler.

Geschätzt wird, dass in einem Prozent der Fälle Behandlungsfehler auftreten

Allein im vergangenen Jahr sind infolge von Behandlungsfehlern in Deutschland 84 Patienten gestorben, das ergibt die jüngste Statistik des MD. In Bayern hat der Dienst 2022 fast 2.704 Gutachten zu Verdachtsfällen erstellt.

660 Mal bejahte er, dass Fehler ursächlich für einen erlittenen Schaden waren – nur dann gibt es Aussicht auf Schadensersatz. Die Zahl der Fälle sei tatsächlich aber "deutlich höher", betont der Bundesvorsitzende Stefan Gronemeyer. Denn oft würden Patienten Fehler nicht erkennen.

Stefan Gronemeyer, Bundesvorsitzender des Medizinischen Dienstes, glaubt, dass es in einem von hundert Fällen zu einem Behandlungsfehler im Krankenhaus kommt. © IMAGO / Jürgen Heinrich

"Experten gehen davon aus, dass etwa ein Prozent der Krankenhausfälle von Behandlungsfehlern betroffen ist", so Gronemeyer. Walter Kell wollte sich nicht damit abfinden, unter welchen Umständen sein Vater gestorben war. Er beauftragte den auf Medizinrecht spezialisierten Münchner Anwalt Florian Friese. Danach vergingen sechseinhalb Jahre, bis ein Gericht ein Urteil sprach.

Zuerst ordnete die zuständige 9. Zivilkammer des Landgerichts München I ein medizinisches Gutachten an und beauftragte damit einen erfahrenen auswärtigen Mediziner. Der Gutachter stellte grobe Behandlungsfehler und unterlassene Befunderhebung fest. "Mein Vater starb, weil so einfache Dinge wie Blutentnahme und Blutdruckmessen bei einem Hochrisikopatienten tagelang nicht gemacht wurden. Und weil Blutkonserven viel zu spät bestellt und gebracht wurden", sagt sein Sohn.

Die Anwälte der Klinik Rechts der Isar verlangten weitere Gutachten

Doch die Klinik-Anwälte akzeptierten das Gutachten nicht, sondern verlangten ein weiteres. "Ein typisches Vorgehen", sagt Kristjan Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Die Verfahren werden jahrelang in die Länge gezogen." Auch der neue Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass bei Emil Kell Behandlungsfehler gemacht worden waren.



Zur ersten mündlichen Verhandlung kam es schließlich am 18. November 2022 – mehr als sechs Jahre nach Emil Kells Tod. Ein Vertreter der Klinik erschien nicht vor Gericht. "Beschämend", findet das Walter Kell. Auf den Vorschlag eines Vergleichs mit der Klinik ließ er sich nicht ein. "Ich wollte einen Schuldspruch!" Im Februar dieses Jahres sprach die Kammer schließlich ihr Urteil: "Das fehlerhafte Handeln wurde (...) mitursächlich für den komplikationsreichen postoperativen Verlauf, der schließlich zum Tod des Patienten führte."

Nach dem Behandlungsfehler: Die Witwe des Opfers erhält ein Schmerzensgeld

Das Gericht sprach der Witwe knapp 10.900 Euro Schmerzensgeld zu. Das Rechts der Isar muss die Kosten für die Beerdigung, den Anwalt, die Gutachten sowie die Gerichtskosten übernehmen. Zudem steht Rita Kell Schadenersatz zu. Den Betreuungsaufwand, den ihr Mann leistete, mussten seit seinem Tod andere übernehmen. Nun geht es noch um die Höhe des Schadenersatzes. "Mir wurden acht Euro pro entgangene Betreuungsstunde in Aussicht gestellt", berichtet Kell. "Dabei liegt der Mindestlohn bei zwölf Euro." Inakzeptabel für ihn. Er kämpft weiter.

Der Straubinger zieht ein bitteres Fazit. Eigentlich hat er viel Verständnis für Klinikärzte. "Sie arbeiten unter großem Druck." Doch wie sie und die Klinik mit den Fehlern umgegangen sind, dafür hat der 58-Jährige kein Verständnis. "Eine Entschuldigung oder gar ein Schuldeingeständnis haben wir bis heute nicht bekommen."

Die Ärztin arbeitet nicht mehr im Klinikum Rechts der Isar in München

Das Rechts der Isar teilte auf Anfrage mit, man habe im zivilrechtlichen Bereich in 15 Jahren im Schnitt nicht einmal einen Fall gehabt wegen Behandlungsfehlern, strafrechtlich gar keinen. Im Vergleich dazu stünden 41.560 Operationen und etwa rund 54.700 stationäre und teilstationäre Behandlungen allein im Jahr 2022. Die Ärztin arbeitet nach AZ-Informationen nicht mehr in der Klinik, sie betreibt nun eine Praxis für ästhetische Medizin.

Rita Kell hat an dem Tag, an dem ihr Mann beerdigt worden ist, aufgehört, nach ihm zu rufen. Sie spricht seitdem überhaupt nicht mehr. Die Hoffnung ihres Sohnes ist: "Dass Rita nach dem eigenen Tod ihren Mo' wiedertrifft, vereint ist mit ihm wie früher im irdischen Leben und wieder rufen kann: 'Da is er ja, mei Mo!'"