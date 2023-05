Bedrohungslage in Wohnung: Polizei sperrt Viktualienmarkt großräumig ab

Am Donnerstagnachmittag haben Passanten die Polizei alarmiert, weil sie aus einem Mietshaus am Viktualienmarkt verdächtige Geräusche hörten. Die Polizei rückte mit 20 Streifenwagen aus und riegelte den Bereich ab.

Altstadt - Aus einem Mietshaus am Viktualienmarkt in der Nähe der Schrannenhalle waren am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr verdächtige Geräusche zu hören. Passanten hielten sie für Schüsse und alarmierten die Polizei.

Etwa 20 Streifenwagen riegelten den Bereich der Halle und des Hotels "Blauer Bock" weiträumig ab. Der Busverkehr wurde eingestellt. Ein Polizeisprecher bestätigte auf AZ-Anfrage eine "Bedrohungssituation", man habe es mit einer "psychisch auffälligen Person" zu tun.

Bedrohung am Viktualienmarkt: SEK im Einsatz

Nach ersten Informationen soll ein Mann in der Prälat-Zistl-Straße in einem Mietshaus in einer Wohnungen angeblich eine Person bedroht haben, möglicherweise mit einer Schreckschusswaffe. Um wen es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Das SEK wurde angefordert. Der Einsatz dauert noch an.

+++ Weitere Informationen folgen +++