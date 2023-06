Baustelle am Sendlinger Tor in München: Einschränkungen bei U3 und U6

Die Bauarbeiten am Sendlinger Tor bringen nach den Pfingstferien neue Störungen im U-Bahnverkehr mit sich: Von 12. Juni bis voraussichtlich 30. Juli kommt es auf den Linien U3 und U6 in der Innenstadt zu Einschränkungen mit Ersatzverkehr.

Ab Montag (12. Juni) bis voraussichtlich Sonntag, 30. Juli ist der Betrieb der U3 und U6 in der Innenstadt unterbrochen. (Archivbild)

München - Wenn alles nach Plan läuft, sind die Münchner am Sendlinger Tor noch bis Herbst auf einer Baustelle unterwegs, um eine U-Bahn zu erwischen. Immer wieder gibt es darum Beeinträchtigungen im Betrieb.

Baustelle am Sendlinger Tor: U-Bahn U3 und U6 betroffen

Aktuell betrifft es die U3 und die U6: Über sieben Wochen im Sommer fahren die beiden Linien nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Innenstadtbereich wie bereits angekündigt nicht regulär.

Ab 12. Juni bis voraussichtlich 30. Juli ist der Betrieb auf den beiden Linien folgendermaßen eingeschränkt:

Die U3 fährt nicht zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz. Sie fährt im Norden im 10-Minuten-Takt zwischen Moosach und Odeonsplatz und im Süden zwischen Fürstenried West und Goetheplatz.

Die U6 fährt nicht zwischen Odeonsplatz und Implerstraße. Im Norden fährt sie im 10-Minuten-Takt zwischen Garching-Forschungszentrum/Fröttmaning und Odeonsplatz, zu den Hauptverkehrszeiten zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit. Im Süden fährt sie im 10-Minuten-Takt zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße.

Zwischen Odeonsplatz - Marienplatz - Sendlinger Tor fährt alle zehn Minuten ein Pendelzug.

Einschränkungen bei der U-Bahn: Vier Buslinien als Ersatz

In der Lücke zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz sowie zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße fahren Ersatzbusse. Vier verschiedene Linien fahren laut MVG im dichten Takt. Neben den Ersatzlinien U3 und U6 fahren auch zwei Umfahrungs-Buslinien. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 15 Minuten.

Buslinie U3 zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz

Buslinie U6 zwischen Sendlinger Tor, Goetheplatz und Implerstraße

Buslinie X3 zwischen Hauptbahnhof und Goetheplatz

Buslinie X6 zwischen Hauptbahnhof, Goetheplatz und Implerstraße

Zwischen Sendlinger Tor, Goetheplatz und Implerstraße werden Ersatzbusse eingesetzt. © MVG

Temporäre Station für MVG-Räder am Sendlinger Tor

Außerdem stellt die MVG eine temporäre Station für MVG-Räder an der Bushaltestelle der Linie 62 am Sendlinger Tor auf. Hier und an fünf weiteren Stationen im direkten Umfeld der Baustelle wird der Umstieg aufs MVG-Rad mit zehn Freiminuten belohnt.

Insgesamt werden südlich des Sendlinger Tors drei Wochen inklusive Schienen, Schwellen und etwa 600 Tonnen Schotter ausgetauscht.