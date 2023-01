Bauarbeiten in München: Diese Staufallen kommen auf uns zu

Alle Jahre stören umfangreiche Bauarbeiten den Verkehr auf Münchens Straßen. Auch 2023 hat das Baureferat eine lange Liste abzuarbeiten - ein Überblick über die kommenden Staufallen.

Auch 2023 wird der Verkehr an vielen Baustellen in München wieder ins Stocken geraten. (Symbolbild)

München - Weil die Stadtwerke München (SWM) in den kommenden Jahren das marode Tram- und U-Bahn-Schienennetz erneuern muss, kommt auch 2023 viel Stress auf die ÖPNV-Nutzer und die Autofahrer zu.

Damit nicht genug: Im kommenden Jahr strapazieren auch die ganz normalen Straßensanierungen die Nerven der Autofahrer - die Stadtwerke haben dabei ebenfalls wieder ihre Finger im Spiel. Überhaupt ist die Liste der störenden Baustellen mal wieder sehr lang, wie die Infos der Stadt zeigen. Diese Staufallen erwarten uns 2023 in München - ein Überblick.

Bauarbeiten in Au-Haidhausen

Am Gasteig - Rosenheimer Straße verlegen die SWM zwei Fernkälteleitungen in der Fahrbahn Am Gasteig. Bis Ende April sollen dort und in der Rosenheimer Straße (Rosenheimer Berg) die Trambahngleise erneuert werden - dann folgen Straßen-, Geh- und Radwegbauarbeiten.

In der Lilienstraße verbleibt für den Autoverkehr im Stauraum mit der Kreuzung Rosenheimer Straße in Fahrtrichtung Nord eine Fahrspur. Zwei Fahrspuren sind gesperrt. Während der Bauzeit ist aus der Lilienstraße nur das Rechtsabbiegen in die Rosenheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts möglich. Eine Ableitung ist über das bestehende Straßennetz eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Bauarbeiten in Hadern

Das Baureferat hakt bis Mitte 2023 Straßenbauarbeiten in mehreren Phasen ab und errichtet in der Waldwiesenstraße eine zusätzliche Linksabbiegespur in Fahrtrichtung stadtauswärts auf die Autobahn A96. Zeitgleich saniert die Autobahn GmbH die Brücke über die A96.

Die westliche Silberdistelstraße wird zwischen der Terofalstraße und der A96-Brücke saniert und die Waldwiesenstraße ab der Haderunstraße bis zur A96-Brücke. Bis Mitte Dezember 2022 ist die Sanierung der Brücke durch die Autobahn GmbH geplant, 2023 werden dort weitere Arbeiten erwartet.

Dem Autoverkehr steht in der Waldwiesenstraße jeweils eine Geradeausspur je Fahrtrichtung zur Verfügung und in Fahrtrichtung West eine Geradeausspur und eine Linksabbiegespur auf die A96. Drei Fahrspuren entfallen im Kreuzungsbereich, die Auf- und Abfahrtsmöglichkeiten auf die A96 bleiben erhalten. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Bauarbeiten in der Ludwigsvorstadt

Die Deutsche Bahn baut die zweite S-Bahn-Stammstrecke: Für die Baugrube vor dem Nordflügel des Bahnhofsgebäudes ist der Bahnhofplatz in südlicher Fahrtrichtung für die nächsten Jahre einspurig.

Zudem entsteht dort eine Lärmschutzwand an der Südost-Ecke des Hauptbahnhofs in der Bayerstraße. Bis Ende 2023 verbleibt in der Bayerstraße in Fahrtrichtung West zwischen Bahnhofplatz und Goethestraße für den Autoverkehr eine Fahrspur. Eine Fahrspur wird gesperrt.

Am südlichen Bahnhofsplatz gibt es vor der Kreuzung mit der Bayerstraße in Fahrtrichtung Süd eine Rechtsabbiegespur und eine Geradeausspur, eine Rechtsabbiegespur wird gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Bauarbeiten in Ramersdorf-Perlach

Im Bereich Karl-Marx-Ring/Hugo-Lang-Bogen entsteht eine Grundschule. Auch Anfang 2023 ist im Karl-Marx-Ring in Fahrtrichtung Nord nach der Kreuzung mit dem Hugo-Lang-Bogen noch eine Fahrspur neben der Baustelle.

Bauarbeiten in Neuhausen-Nymphenburg

Die Stadtwerke bauen ein neues Umspannwerk in Neuhausen: Bis Mitte 2023 verbleiben in der Landshuter Allee zwischen Nymphenburger Straße und der Leonrodstraße in Fahrtrichtung Nord zwei Fahrspuren neben der Baustelle.

Bauarbeiten in der Maxvorstadt

Das Baureferat saniert die städtischen Berufsschulen in der Luisenstraße: Bis Ende 2024 ist die Luisenstraße zwischen Sophienstraße und Karlstraße in Fahrtrichtung Nord für den Autoverkehr nur als Einbahnstraße befahrbar.

Bauarbeiten in der Altstadt

Am Marienhof muss die Deutsche Bahn den Bau der Station Marienhof für die zweite Stammstrecke vorbereiten, es kommt zu Behinderungen.

Bauarbeiten in Bogenhausen

Die Münchner Stadtentwässerung baut nördlich der Max-Joseph-Brücke einen neuen Betonkanal unter der Isar hindurch. Das bedeutet, dass die Fuß- und Radwegunterführung unter der Max-Joseph-Brücke auf der Ostseite der Isar gesperrt ist. An der Oberfläche existiert für den Fuß- und Radverkehr eine ampelgeregelte Querung der Montgelasstraße.

Bauarbeiten in Pasing

Das Baureferat baut in mehreren Bauphasen eine Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahnunterführung. Bis Mitte 2023 verbleiben in der Hauptbauphase zwischen der Bahnunterführung und der Nusselstraße eine Fahrspur je Fahrtrichtung neben der Baustelle für den Autoverkehr.

Bauarbeiten in der Au

Für die Grundschule am Mariahilfplatz entsteht eine neue Turnhalle: Bis Herbst 2023 gibt es in der Ohlmüllerstraße im Stauraum vor der Kreuzung Mariahilfplatz in Richtung stadteinwärts nur eine Fahrspur neben der Baustelle. Das Linksabbiegen in die Falkenstraße ist nicht möglich.

Bauarbeiten in der Maxvorstadt

Die Stadtwerke erweitern ihr Fernkältenetz und verlegen Rohrleitungen in der Wredestraße, in der Pappenheimstraße und in der Karlstraße noch bis voraussichtlich Juni 2023. Die Wredestraße ist zwischen der Arnulfstraße und der Marsstraße für den Autoverkehr in nördlicher Richtung Nord einbahngeregelt, Fußgänger und Radfahrer können die Wredestraße entgegen der Einbahn-Regelung passieren.

Die Durchfahrt vom Georg-Schätzel-Weg in die Wredestraße ist nicht möglich, der Marsplatz ist westlich der Wredestraße für den Autoverkehr gesperrt. Bis in den Mai 2023 hinein bleibt die Pappenheimstraße zwischen der Marsstraße und der Karlstraße für den Autoverkehr in Richtung Nord einbahngeregelt.

Bauarbeiten in Sendling-Westpark

Im Auftrag einer Wohnungsbaugesellschaft wird auf der Theresienhöhe der Neubau des Wohn- und Gewerbegebäudes MK6 gebaut. Deshalb gibt es in der Radlkoferstraße auf Höhe der Hans-Klein-Straße stadtauswärts nur eine Fahrspur. Die Fritz-Endres-Straße (in nördlicher Richtung) und die Hans-Klein-Straße (in Richtung Radlkoferstraße) kann man nur als Einbahnstraße nutzen.

Bauarbeiten in Altstadt-Lehel

Wegen der Sanierung und Modernisierung des U-Bahnhofes Sendlinger Tor stehen bis voraussichtlich Herbst 2023 mehrere Bau- und Verkehrsphasen auf dem Plan. Dabei bleiben im Zuge Sonnenstraße–Blumenstraße, sowie in der Lindwurmstraße pro Richtung wechselweise - je nach Baufortschritt - je zwei Fahrspuren frei.

In der Lindwurmstraße verbleiben im Stauraum mit der Kreuzung Blumenstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts für den Autoverkehr eine Geradeauslinksspur und die zwei Abbiegespuren. In der Lindwurmstraße müssen Autofahrer in Richtung stadtauswärts zwischen der Sonnenstraße und der westlichen Platzfläche mit einer Fahrspur neben der Baustelle zurechtkommen.

Der vom Karlsplatz (Stachus) kommende Verkehr in Richtung Lindwurmstraße wird aus der Sonnenstraße über die Zufahrt zur Nußbaumstraße und Pettenkoferstraße sowie über die westliche Platzfläche zwischen Brunnen und Matthäuskirche geleitet.

Vom Oberanger kommend ist eine neue Linksabbiegemöglichkeit zur Straße An der Hauptfeuerwache in Richtung Blumenstraße geschaffen worden. Dafür entfällt die Linksabbiegemöglichkeit zur Blumenstraße am Sendlinger-Tor-Platz. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Ab Anfang 2023 bis in 2024 werden die Stadtwerke die Oberfläche umgestalten.

Bauarbeiten in der Maxvorstadt

Das staatliche Bauamt München saniert die Neue Pinakothek: Bis 2029 verbleibt in der Theresienstraße zwischen Barer Straße und Arcisstraße eine Fahrspur für den Auto- und Radverkehr, eine Spur wird gesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren.

Bauarbeiten in Obergiesing-Fasangarten

Die Deutsche Bahn erneuert in mehreren Bauphasen die Eisenbahnüberführung in der Werinherstraße. Im Zuge dieser Arbeiten saniert das Baureferat die Geh- bzw. Radwege, Busspuren und Grünstreifen mit Bäumen entstehen. Bis Mitte März 2023 gibt es in der Werinherstraße - zwischen Schlierseestraße und Germersheimer Straße - für den Autoverkehr eine Fahrspur je Fahrtrichtung neben der Baustelle. Fußgänger und Radfahrer können die Werinherstraße während der Bauzeit weiter nutzen, die Arbeiten ziehen sich bis 2024 hin.

Bauarbeiten in der Isarvorstadt

Die Stadtwerke sind mit Gleis- und Fernkältebauarbeiten im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Ludwigsbrücke befasst, dann stehen Straßenbauarbeiten an.

Derzeit verbleibt in der Zweibrückenstraße zwischen Steinsdorfstraße und Thomas-Wimmer-Ring für den Autoverkehr eine Fahrspur je Fahrtrichtung neben der Baustelle. Im Thomas-Wimmer-Ring ist eine Fahrspur gesperrt, so dass für den Autoverkehr eine der beiden Linksabbiegespuren in die Zweibrückenstraße in östlicher Richtung übrigbleibt. Fußgänger und Radfahrern können die Baustelle passieren. Die Maßnahmen sollen Anfang 2023 abvgeschlossen sein.