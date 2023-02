Bau des neuen Stellwerks am Ostbahnhof: Einschränkungen bei der S-Bahn

Der Bau des neuen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof wirkt sich am kommenden Wochenende auch ganztägig auf mehrere S-Bahnlinien aus.

München - Das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof soll dafür sorgen, dass die teils massiven und häufig auftretenden Verspätungen bei der Münchner S-Bahn in Zukunft der Vergangenheit angehören. Dafür muss es aber erstmal fertig gebaut werden.

Damit das so schnell wie möglich klappt, wird auch am kommenden Wochenende gebaut. Das sorgt am Samstag und Sonntag (18. und 19. Februar) auch tagsüber zu Änderungen im Fahrplan.

Fahrplanänderungen: S2, S4 und S6 betroffen

Betroffen sind die Linie S2, S4 und S6 – jeweils von 5 bis 21 Uhr fahren die Bahnen dieser Linien folgendermaßen: Die S2 hält nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Zudem ist am Ostbahnhof ein Umstieg erforderlich. Die S-Bahnen der S4 beginnen bzw. enden bereits am Ostbahnhof, der östliche Linienabschnitt wird in dieser Zeit also nicht bedient. Die Bahnen der S6 entfallen zwischen Ostbahnhof und Trudering.

Für die Haltestellen, die während der Arbeiten nicht angefahren werden können, richtet die Deutsche Bahn (DB) . Busse fahren dann auf der Strecke Ostbahnhof - Leuchtenbergring - Berg am Laim - Trudering - Riem.

Parallel dazu wird auch bei der Flughafen-Linie S8 gebaut. Von 6 bis 22.45 Uhr besteht auf dem östlichen Ast ein 40-Minuten-Takt.

Ostbahnhof München: Einschränkungen auch nach 21 Uhr

Doch auch nach 21 Uhr kommt es zu Einschränkungen im Bereich rund um den Ostbahnhof, diese Fahrplanänderungen bestehen bereits länger. Ab 21 Uhr fahren nur noch die S3 und S7 regulär. "Von Westen kommend fährt die S2 nur bis Giesing, die S4 und S6 fahren nur bis Pasing und die S1 und S8 nur bis Hauptbahnhof. Von Osten kommend fährt die S6 nur bis Trudering und die S8 nur bis zum Ostbahnhof. Auch die S2 fährt nur bis zum Ostbahnhof und hält nicht zwischen Ostbahnhof und Riem", teilt die Bahn mit. Auch abends bzw. nachts fährt der SEV auf der oben genannten Strecke.