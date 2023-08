AZ-Newsblog zur "Letzten Generation" in München: Farb-Tennisbälle aufs Maximilianeum

Die "Letzte Generation" sorgt aktuell beinahe täglich für Protest- und Blockadeaktionen in München. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie hier im AZ-Newsblog.

AKtivisten der "Letzten Generation" haben in Farbe getunkte Tennisbälle an den Eingang des Maximilianeums geworfen.

Daniel von Loeper 10 AKtivisten der "Letzten Generation" haben in Farbe getunkte Tennisbälle an den Eingang des Maximilianeums geworfen.

Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag am Innsbrucker Ring.

Julia Wohlgeschaffen 10 Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag am Innsbrucker Ring.

Die "Letzte Generation" protestiert in München – bereits seit vergangenem Donnerstag gibt es immer wieder Aktionen in der Stadt.

Thomas Gaulke 10 Die "Letzte Generation" protestiert in München – bereits seit vergangenem Donnerstag gibt es immer wieder Aktionen in der Stadt.

Mit in weiße Farbe getunkten Tennisbällen protestieren Aktivisten der "Letzten Generation" am Mittwoch am Maximilianeum in München.

Julia Wohlgeschaffen 10 Mit in weiße Farbe getunkten Tennisbällen protestieren Aktivisten der "Letzten Generation" am Mittwoch am Maximilianeum in München.

München - Seit Donnerstag (24. August) protestiert die "Letzte Generation" in München. Die Aktivisten machen damit ihre vorherige Ankündigung wahr, die bayerische Landeshauptstadt wochenlang "zur Protesthochburg" zu machen. Auch am darauffolgenden Freitag klebten immer wieder Aktivisten auf den Straßen der Stadt.

Zu Beginn der neuen Woche ging der Protest dann weiter – auch am Montag und Dienstag gab es mehrere Blockade-Aktionen in München. Die Stadt griff inzwischen durch und erließ eine Allgemeinverfügung gegen die Klima-Kleber. Für die Aktivisten drohen damit nun hohe Strafen. Auch die Polizei greift mittlerweile härter durch, die ersten Aktivisten befinden sich mittlerweile in Gewahrsam.

Dass sich die Lage in den kommenden Tagen beruhigt? Unwahrscheinlich. Der Höhepunkt der Proteste könnte erst noch kommen – am 5. September startet die IAA in München. Alle aktuellen Entwicklungen zum Protest der "Letzten Generation" in München können Sie hier im Newsblog verfolgen.

"Letzte Generation" in München: News vom 30. August

+++ Tennisball-Aktion am Maximilianeum +++

Aktivisten der "Letzten Generation" sind am Mittwochnachmittag zum Maximilianeum aufgebrochen, um gegen die Klimapolitik des Freistaats zu protestieren. Dazu haben sie Tennisbälle in weiße Farbeimer getunkt und diese dann an die Fassade geworfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das soll die tennisballgroßen Hagelkörner darstellen, die diese Woche in Bayern niedergegangen sind. Wenige Minuten nach Beginn der Aktion ist laut AZ-Reporterin vor Ort auch schon die Polizei angekommen und kontrolliert die Aktivisten.

Die Polizei kontrolliert Aktivisten der "Letzten Generation" am Maximilianeum. © Julia Wohlgeschaffen

Die Aktivistin Miriam Meyer findet deutliche Worte für die bayerische Staatsregierung: "Während in Bayern die Klimakatastrophe zuschlägt und tennisballgroße Hagelkörner eine Stadt zu 80 Prozent zerstört, verspricht Söder im Wahlkampftaumel Hilfen für die Geschädigten, aber er verschwendet keine Silbe über seine Klimakiller-Politik und was sein Beitrag dazu sein wird, die katastrophale Entwicklung Richtung Klimahölle zu stoppen.”

AKtivisten der "Letzten Generation" haben in Farbe getunkte Tennisbälle an den Eingang des Maximilianeums geworfen. © Daniel von Loeper

"Let

Die Polizei kontrolliert Aktivisten der "Letzten Generation", nachdem die das Maximilianeum mit Farbe beschmiert haben. © Daniel von Loeper

zte Generation" in München: News vom 29. August

+++ Münchner Polizeipräsident droht Klima-Klebern +++

Die Münchner Polizei wirkt zunehmend verzweifelt und verärgert über die nicht enden wollenden Proteste der "Letzten Generation", die seit vergangenen Donnerstag in München laufen. Alle Appelle scheinen "bislang ungehört zu bleiben", schreibt sie am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung. Im Gegenteil: Die Aktionen würden sogar "noch intensiver fortgesetzt" und Gefahren für die Bevölkerung "billigend in Kauf genommen".

Drei Klima-Kleber sitzen nun definitiv bis 12. September in präventivem Gewahrsam, das hat das Amtsgericht laut Polizei am Dienstag bestätigt. Für weitere Personen – wie viele sagt die Polizei am Dienstag nicht – werde derzeit zudem "ein längerfristiger Gewahrsam" geprüft. Die "Letzte Generation" wiederum sagt, es seien weitere 17 Aktivisten, für die präventiver Gewahrsam beantragt wurde.

Am Mittwoch teilt die Polizei mit, dass sechs weitere Aktivisten bis zum 12. September in Präventivhaft sitzen: Ein Richter des Amtsgerichts habe dies bestätigt. Insgesamt sind aktuell neun Aktivisten in Gewahrsam.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel wendet sich nun mit einer klaren Ansage an die Klima-Kleber: Wenn sie ihre Aktionen weiter durchführen, bliebe der Polizei nichts anderes übrig, als "alle zur Verfügung stehen (sic!) rechtlichen Mittel gegen Sie auszuschöpfen". Dies beinhalte auch "die längerfristige Gewahrsamnahme von Personen".

Thomas Hampel war Präsident des neuen Bayerischen Asyl-Landesamts, seit November ist er Polizeichef in München. © Präsidium

Die Polizei habe "den klaren Auftrag, Gefahren für Leib und Leben aller Menschen abzuwehren sowie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen". Ob sich die Aktivisten von dieser Drohung abschrecken lassen? Derzeit eher unwahrscheinlich...

+++ Klima-Aktivist bedankt sich bei der Polizei für ihre Unterstützung +++

In einem kurzen Video-Statement auf "X" (früher Twitter) zu den heutigen Blockaden der Gruppe "Letzte Generation" hat sich ein Aktivist namens Ruben (21) noch am Ort des Geschehens ("Ich habe gerade eben dort drüben eine Straße blockiert") zum Vorgehen der Polizei geäußert. Die Polizei habe den Protestlern "heute gar nichts vorgeworfen, also keinen Strafbestand. Es gibt keine Nötigung, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Er fühle sich dadurch auf dem so wichtigen Kurs legitimiert und werde heute noch einmal auf die Straße gehen: "Ich finde es sehr gut, dass uns die Polizei dabei unterstützt und offensichtlich anerkennt, dass es sich da häufig nicht um Straftaten handelt, sondern dass es nötig ist, jetzt den Alltag zu unterbrechen."

Dass die Polizei die Blockaden nur als Ordnungswidrigkeit und nicht als Nötigung ansieht, ist nicht jedes Mal der Fall. Aktuell wird richterlich überprüft, ob drei der Klimakleber bis zum 12. September in Gewahrsam genommen werden. Dies "nach wiederholter Begehung von Straftaten (Nötigung und versuchte Nötigung)", wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

+++ Polizei zählt bis dato mehr als 35 Aktivisten am Dienstag +++

An den erneut nicht angemeldeten Versammlungen der Gruppe "Letzte Generation" haben nach Angaben der Polizei am heutigen Dienstag mehr als 35 Personen teilgenommen: Sie mussten teilweise durch spezialisierte Einsatzkräfte der Münchner Polizei abgelöst und von der Fahrbahn verbracht werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich noch mehr als 30 Aktivisten in der polizeilichen Sachbearbeitung. In diesem Zusammenhang ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen die an den Blockaden beteiligten Personen unter anderem wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie die Allgemeinverfügung der Stadt und wegen im Einzelfall vorliegender Verstöße gegen Einzelverfügungen (Verbot des Mitführens, Transports und der Benutzung von bestimmten Klebstoffen).

Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit. Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein. Bei den Blockaden sei es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

+++ Protest der Klima-Kleber auch am Dienstag +++

Der angekündigte Protest der Klima-Kleber geht weiter! Auch am Dienstag blockierten etliche Aktivisten der "Letzten Generation" Straßen in München und störten so den Berufsverkehr. Auch die Polizei war vor Ort. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

+++ Erste Aktivisten der "Letzten Generation" in Gewahrsam +++

Die Münchner Polizei hat im Zusammenhang mit den erneuten Protesten der "Letzten Generation" am Montag mehrere Klima-Aktivisten in Gewahrsam genommen.

"Drei Personen wurden gestern Abend bis zum Dienstag, 12.09.2023 durch die Münchner Polizei nach wiederholter Begehung von Straftaten (Nötigung und versuchte Nötigung) in Gewahrsam genommen, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern", heißt es am Dienstag in einer Mitteilung der Polizei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Demnach war das Trio – eine 26-jährige Frau wohnhaft im Landkreis Straubing, eine 43-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann, beide wohnhaft in Berlin – am Montag an mehreren Blockaden beteiligt. Bereits am Vormittag seien zwei dieser Personen Einzelverfügungen zum Mitführ-, Transport- und Benutzungsverbot von bestimmten Klebstoffen ausgehändigt worden, gegen das sie in der Folge verstoßen hätten: "Die richterliche Überprüfung des Gewahrsams wird im Laufe des heutigen Tages erfolgen."

Den Angaben zufolge hatten alle drei Aktivisten "die fortsetzende Begehung weiterer Straftaten angekündigt", nachdem sie bereits an Blockaden am Donnerstag und am Freitag vergangener Woche beteiligt gewesen waren.

"Letzte Generation" in München: News vom 28. August

+++ Mehr als 200 Polizisten am Montag im Einsatz +++

In ihrer Tagesbilanz zum Montag berichtet die Polizei von morgendlichen (bis 11 Uhr) nicht angemeldeten Versammlungen und damit einhergehenden Blockade-Aktionen an sechs Örtlichkeiten in München. Im Verlauf des Tages klebten sich dann bis 19.30 Uhr weitere Personen auf die Fahrbahn – an der Leopoldstraße stadteinwärts/Karl-Weinmair-Straße, an der Schenkendorfstraße westliche Fahrtrichtung/Leopoldstraße und an der Einsteinstraße östliche Fahrtrichtung/Leuchtenbergring.

Zudem verhinderte die Polizei zweimal, dass im Bereich der Donnersberger Brücke/Arnulfstraße weitere Blockaden auf der Straße entstanden. "In der Summe kam es zu elf Aktionen, bei denen 48 Personen angetroffen werden konnten", teilte die Polizei mit. Insgesamt seien am Montag mehr als 200 Beamte im Zusammenhang mit den Klima-Protestaktionen im Einsatz gewesen.

+++ KVR erlässt Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber +++

Das KVR hatte am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die Versammlungen dieser Art bis zum 12. September untersagt. Ein Verstoß könne eine Geldbuße von bis zu 3.000 Euro nach sich ziehen.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Aktionen der Klima-Aktivisten erlasse das KVR in Einzelfällen mittlerweile eben auch ein sogenanntes Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber, erklärte die Polizei. Das KVR habe diese Maßnahme bereits bei vorangegangenen Protestaktionen angewandt – bei Verstößen gegen den Bescheid werde ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 Euro fällig.

AZ vor Ort: So verliefen die Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" am Montagmorgen (28. August)

Es ist 7.28 Uhr, und es regnet in Strömen, als sich zehn Aktivisten der "Letzten Generation" auf die nasse Fahrbahn setzen und die Autobahnabfahrt am Innsbrucker Ring blockieren – Szenen wie diese sind inzwischen keine Seltenheit mehr in München.

Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" kündigten Mitte August an, München zur Protesthochburg zu machen. Und was die Aktivisten darunter verstehen, bekommen die Münchner Autofahrer seit Donnerstag zu spüren. Immer wieder kommt es durch die Sitzblockaden der Aktivisten, die sich teilweise auch auf der Fahrbahn festkleben, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

"Letzte Generation" in München: Autofahrer schiebt Aktivisten vor sich her

Am Montagmorgen protestierten sie an sechs verschiedenen Orten in München – zum Ärger vieler Verkehrsteilnehmer. Auch die Beleidigungen, die Autofahrer den Aktivisten beim Vorbeifahren aufgebracht entgegenrufen, gehören zu den Sitzblockaden in München längst dazu. Ebenso wie die Fahrer, die aussteigen, um die Aktivisten eigenhändig von der Straße zu schleifen.

Ein Autofahrer schiebt am Innsbrucker Ring mit seinem Pkw zwei Aktivisten in Schrittgeschwindigkeit vor sich her, die sich ihm in den Weg stellten. Das Verkehrsunfallkommando der Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Polizeisprecher Andreas Franken appelliert am Montag erneut an die Verkehrsteilnehmer: "Bleiben Sie gelassen!" Es sei die Aufgabe der Polizei, die Blockaden zu räumen. Wer gewaltsam gegen andere Personen vorgeht, begehe Nötigung oder einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In solchen Fällen ermittelt die Polizei ebenfalls.

Polizei kann durch die Allgemeinverfügung in München schneller handeln

Was ändert sich durch die Allgemeinverfügung neben der hohen Geldbuße? Vor Ort bei den Sitzblockaden auf den ersten Blick nicht allzu viel. Nach wie vor halten die Polizeibeamten am Montag am Innsbrucker Ring zunächst eine Ansprache vor den auf der Fahrbahn sitzenden Demonstranten – die zumindest aber etwas kürzer wirkt, als die der vergangenen Tage. Dabei kündigen sie an, die Versammlung nun aufzulösen. Auch das Ablösen der Festklebenden mit Seifenlauge und Speiseöl scheint etwas früher zu beginnen.

Aktivisten der "Letzten Generation" setzten sich am Autobahnende der A8 auf die Fahrbahn. © Thomas Gaulke

Die Polizei erklärt, dass sie durch die Allgemeinverfügung sofort Maßnahmen ergreifen könne und das Vorgehen viel schneller sei. Am Innsbrucker Ring klebten gegen 7.30 Uhr die ersten Aktivisten, etwa eine Stunde später sind die Fahrbahnen wieder frei.

Bisher hat die Polizei seit Donnerstag rund 60 Aktivisten bei den Aktionen in München registriert. Am Wochenende fanden offenbar keine Protestaktionen statt. Keinen der Aktivisten nahmen die Beamten am Donnerstag und am Freitag in Gewahrsam. Viele der Demonstranten am Montag waren bereits letzte Woche an den Protesten beteiligt. Ob inzwischen Klima-Aktivisten in Gewahrsam genommen wurden, hat die Polizei bislang nicht bestätigt.

Ob Allgemeinverfügung, Selbstjustiz einiger Autofahrer oder womöglich ein Aufenthalt in einer Zelle einer Justizvollzugsanstalt – abschrecken lassen sich die Aktivisten von diesen Maßnahmen offenbar nicht. Eine 29-jährige Aktivistin aus Berlin, die sich am Montagmorgen am Innsbrucker Ring auf der Straße festgeklebt hat, sagt der AZ: "Es macht unseren Protest schwieriger, aber nicht weniger notwendig. Wir machen es eh nicht, weil es uns Spaß macht."