Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor Polizei durch München

Ein Autofahrer ist mit hoher Geschwindigkeit in München vor einer Polizeikontrolle geflohen. Dem 33-Jährigen sei laut eigenen Aussagen bewusst gewesen, dass ein Drogen-Test bei ihm positiv ausfallen würde, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte vor der Fahrt in der Nacht zum Samstag Kokain und Marihuana konsumiert.

München - Kurz nach Mitternacht missachtete der Mann auf der Autobahn 96 in Richtung München Haltesignale der Beamten. Über den Mittleren Ring fuhr der Fahrer in die Stadt und versuchte, in Seitenstraßen die Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit abzuhängen.

Zu Fuß flüchtete der Mann dann in einen Innenhof. Dort wurde der 33-Jährige festgenommen. Dabei wehrte er sich zunächst, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten fixierten den Mann am Boden. Das Auto gehört einem Betreiber eines mobilen Pflegedienstes, bei dem der 33-Jährige angestellt ist. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen der Drogenfahrt und des tätlichen Angriffs auf die Polizisten.