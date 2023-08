August: Abheben. Über München schweben:

Gewinnen Sie 6 x 2 exklusive Zeppelin-Flüge und erleben Sie die schönste Stadt der Welt aus einer völlig neuen Perspektive.

24. August 2023 - 08:08 Uhr

Willkommen an Bord des Zeppelins NT – dem Zeppelin der modernsten Generation! Was viele Münchnerinnen und Münchner vielleicht noch nicht wussten: Am Standort der Zeppelin Baumaschinen GmbH in Garching sind seit vielen Jahren mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Schon sehr viel bekannter dürfte der Start- und Landeplatz des Zeppelins sein: Der liegt auf der Flugwerft Schleißheim, einer Außenstelle des Deutschen Museums. Von hier aus hebt das majestätische Fluggerät zu einer 45 Minuten-Tour am weiß-blauen Himmel über München ab.

Flugtickets für das Zeppelin NT gewinnen

Ein unvergessliches Erlebnis, für das wir anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Abendzeitung 6 x 2 Flugtickets verlosen – für Montag, den 4. September. Abflug ist um 13.30 Uhr, die Flugdauer beträgt ca. 1 Stunde. Der Check-in erfolgt um 12.30 Uhr (Deutsches Museum, Flugwerft Schleißheim, Effnerstr. 18, 85764 Oberschleißheim). Details zum Zeppelin lesen Sie

Hier mitmachen und Tickets für einen Flug mit dem Zeppelin NT gewinnen Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 27. August 2023.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail informiert. Irrtum vorbehalten. Bitte beachten Sie die generellen Beförderungsbedingungen der DZR unter , u.a.: das Gewicht eines einzelnen Passagiers darf aus materialtechnischen Gründen maximal 120 kg betragen. Mindestalter: 18 Jahre. Gehhilfen sind an Bord nicht gestattet. Gehbehinderungen oder körperliche Einschränkungen sind im Falle einer Gewinnbenachrichtigung anzugeben. Aus Sicherheitsgründen behält sich die DZR vor, den Gewinner von der Beförderung auszuschließen, sollte am Flugtag festgestellt werden, dass die körperliche Verfassung die Teilnahme am Flug nicht zulässt. Aus Sicherheitsgründen führt die DZR Flüge witterungsabhängig durch. Es kann vorkommen, dass der Flug am Flugtag abgesagt werden muss. In einem solchen Fall sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. Jede/r Gewinner:in und seine/ihre Begleitung nimmt auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung an dem Flug teil. Die Abendzeitung übernimmt keinerlei Haftung.