Aufregung in der Schellingstraße: Studenten besetzen LMU-Hörsaal

Am Dienstag haben Studierende einen Hörsaal der LMU in der Schellingstraße besetzt. Neben klimapolitischen Forderungen richtet sich der Protest auch direkt an die Universität und ihren Präsidenten.

02. Mai 2023 - 13:04 Uhr | ms

Ein Banner am Eingang des Gebäudes in der Schellingstraße 3. © Jan Krattiger

München - Am Dienstagvormittag haben mehrere Studierende einen Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) besetzt. In dem Gebäude in der Maxvorstadt befindet sich unter anderem das Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung. Die Protestierenden fordern unter anderem mehr studentische Mitbestimmung an der Universität, zudem richtet sich ihre Aktion gegen die steigenden Preise und die Klimakrise. Die Aktion ist Teil der Kampagne "End Fossil", die seit Dienstag zu Besetzungen an Schulen und Universitäten weltweit aufruft. "Angesichts steigender Preise, wachsender Armut und einer eskalierenden Klimakrise sehen Studierende einer völligen Perspektivlosigkeit entgegen", sagte Paula Sieber, die Sprecherin der Besetzung. "Steigende Miet- und Energiekosten werden für immer mehr Menschen zur existenziellen Bedrohung, gerade auch für Studis." Studierende fordern mehr Mitbestimmung an der LMU Doch die Aktivisten kritisieren auch direkt das Präsidium der LMU, die studentische Mitbestimmung ist dabei eines der Hauptanliegen. "Wir wollen Räume für unabhängige politische Projekte von Studierenden. Mit der Besetzung wollen wir einen Ort schaffen, an dem sich Studierende gegen soziale und ökologische Missstände organisieren können", erklärte Sieber. Bereits im vergangenen Dezember gab es eine Besetzungs-Aktion im LMU-Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz. Der Raum wurde schließlich von der Polizei geräumt. "Wir erwarten, dass die Unileitung unseren Forderungen Gehör schenkt, statt mit Repression auf studentisches Engagement zu reagieren", sagt Sieber.