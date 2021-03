Auflagen-Verstöße: Polizei löst Corona-Demonstration auf

Am Samstag ist in München wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert worden. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Auflagen löste die Polizei eine Versammlung in der Maximilianstraße auf.

13. März 2021 - 15:44 Uhr | AZ

Am Samstag gab es in München wieder zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München - An mehreren Orten in München kam es am Samstag wieder zu zahlreichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen aber auch für mehr Umweltschutz. Zu viele Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo Da mehrfach gegen die Auflagen verstoßen wurde, hat die Polizei die Versammlung in der Maximilianstraße aufgelöst. Neben der Überschreitung der maximalen Teilnehmerzahl kam es auch zu zahlreichen Verstößen gegen die Maskenpflicht bzw. die Einhaltung des Mindestabstandes. Zahlreiche Demonstranten setzten sich über die Auflösung hinweg und wollten die Maximilianstraße nicht verlassen und setzten sich auf die Straße. Die Polizei erteilte Platzverweise und drohte mit Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz, sollten die Personen dem Platzverweis nicht nachkommen. Aufgrund der zahlreichen Demonstrationen im gesamten Stadtgebiet kam es an den Veranstaltungsorten zu Verkehrsbehinderungen.