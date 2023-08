Auch am Montag: Klima-Kleber an mehreren Orten in München

Wie erwartet haben sich auch zum Wochenstart wieder Aktivisten der "Letzten Generation" an mehreren Orten in München festgeklebt. Die Polizei ist vor Ort.

Protest der "Letzten Generation" am Montag, 28.8.2023 am Innsbrucker Ring.

München - Die "Letzte Generation" macht ihre Ansage, München "wochenlang zur Hochburg" ihrer Proteste machen zu wollen, erneut wahr. Am Montagmorgen klebten sich Aktivisten an mehreren Orten der Landeshauptstadt fest. Dies teilt die Polizei mit.

An folgenden Orten wird seit 7.30 Uhr protestiert:

Donnersbergerbrücke/Arnulfstraße: fünf Aktivisten

Innsbrucker Ring/Rosenheimer Straße: zehn Aktivisten

Berg-am-Laim-Straße/Leuchtenbergring: Anzahl unklar

Schenkendorf/Petuelring: zwei Aktivisten

"Wir haben es geschafft, Bayern und insbesondere München von einer No-Go-Area für Proteste in eine wahre Protesthochburg zu verwandeln", zeigt sich Lena Mair, Sprecherin der "Letzten Generation", zufrieden: "Am Protest gegen den Verlust unserer Grundrechte an dem Ort, wo sie vor 75 Jahren zum ersten Mal formuliert wurden, gibt es auch für die Politik kein Vorbeikommen mehr."

Allgemeinverfügung: KVR verbietet Protestaktionen der "Letzten Generation"

Schon am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatten Aktivisten an mehreren Orten in München protestiert. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat daher am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die Versammlungen in Form von Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmende fest mit der Fahrbahn verbinden, bis einschließlich Dienstag, 12. September untersagt. Die Polizei dokumentierte vergangene Woche 30 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung.

Dieser Schritt sei notwendig gewesen, um Rettungseinsätze nicht zu gefährden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit dieser Maßnahme habe man bewusst bis zum Ende des ersten Protesttages gewartet, um abzuwägen, ob sie wirklich notwendig sei, da eine Allgemeinverfügung einen "massiven Eingriff in die Grundrechte" darstelle – und das nehme man nicht leichtfertig hin.

Nachdem die Aktivisten auch am Freitag direkt wieder mit ihren Klebe-Aktionen für Polizeieinsätze und Verkehrsbehinderungen gesorgt hatten, sah sich die Stadt dazu gezwungen, die Allgemeinverfügung zu erlassen.