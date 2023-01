Arbeiten am Sendlinger Tor: Linien U3 und U6 ab 14. Januar zeitweise unterbrochen

Weil der U-Bahnhof Sendlinger Tor modernisiert wird, gibt es immer wieder Einschränkungen: Zwischen 14. Januar und 16. Februar sind die Linien U3 und U6 betroffen, teilen die Stadtwerke mit.

München - Seit fünf Jahren wird nun schon die U-Bahn-Station am Sendlinger Tor grundsaniert, doch im Herbst 2023 soll die Baustelle dann passé sein - dann ist nicht nur der modernisierte Bahnhof, sondern auch die Oberfläche fertig.

U3 und U6 zwischen 14. Januar und 16. Februar immer wieder unterbrochen

Bis dahin ist der U-Bahn-Verkehr wegen der Arbeiten allerdings immer wieder eingeschränkt. So sind ab Samstag, 14. Januar, bis einschließlich Donnerstag, 16. Februar, die Linien U3 und U6 in der Innenstadt wieder zeitweise unterbrochen, kündigen die Stadtwerke München (SWM) an.

In der Regel ist der Betrieb dadurch zu folgenden Zeiten eingeschränkt:

an den Wochenenden samstags ab ca. 21 Uhr sowie sonntags ganztags

unter der Woche von Montag bis Donnerstag ab etwa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss

Von den Einschränkungen ausgenommen ist der 24. Januar (Dienstag) wegen des Bundesliga-Spiels des FC Bayern gegen 1. FC Köln in der Allianz Arena in Fröttmaning.

So wird der Verkehr der Linien U3 und U6 während der Unterbrechung organisiert

Im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit fährt sie im Zehn-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die gewohnten Busanschlüsse können teilweise nicht erreicht werden.

Zwischen Obersendling (S-Bahnhof Siemenswerke) und der Innenstadt können die Fahrgäste auf die S7 ausweichen.

Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum bzw. Fröttmaning und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Harras und der Innenstadt können die Fahrgäste auf die S7 ausweichen.

Sperrungen auf der U3 und U6 im Überblick

Samstag, 14. Januar ab ca. 21 Uhr

Sonntag, 15. Januar ganztägig

Montag, 16. Januar mit Donnerstag, 19. Januar, täglich ab etwa 22.30 Uhr

Samstag, 21. Januar ab etwa 21 Uhr

Sonntag, 22. Januar ganztägig

Montag, 23. Januar ab etwa 22.30 Uhr

Mittwoch, 25. Januar ab etwa 22.30 Uhr

Donnerstag, 26. Januar ab etwa 22.30 Uhr

Samstag, 28. Januar ab etwa 23 Uhr

Sonntag, 29. Januar ganztägig

Montag, 30. Januar mit Donnerstag, 2. Februar, täglich ab etwa 22.30 Uhr

Samstag, 4. Februar ab etwa 21 Uhr

Sonntag, 5. Februar ganztägig

Montag, 6. Februar mit Donnerstag, 9. Februar, täglich ab etwa 22.30 Uhr

Samstag, 11. Februar ab etwa 21 Uhr

Sonntag, 12. Februar ganztägig

Montag, 13. Februar mit Donnerstag, 16. Februar, täglich ab etwa 22.30 Uhr

Von Ende Februar bis voraussichtlich Ende Mai sind im Zusammenhang mit der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor Sperrungen auf der Ebene der U1/U2 geplant.

Informationen zu Betriebsänderungen im Zusammenhang mit der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gibt es

außerdem im Internet auf sowie in der App "MVG Fahrinfo München“. Informationen zum Fortschritt und den einzelnen Modernisierungsmaßnahmen gibt es auf der Projektseite .