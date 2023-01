5 x 2 Tickets für die HOLIDAY ON ICE Premiere in München gewinnen

Am 16. Februar feiert die neue HOLIDAY ON ICE-Produktion "A NEW DAY" Premiere in München. Die AZ verlost 5 x 2 Tickets. Jetzt kostenlos mitmachen!

31. Januar 2023 - 09:55 Uhr

"A NEW DAY" ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von HOLIDAY ON ICE und zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau. Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis spürt man von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergessliche Dynamik. "A NEW DAY" verbindet modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Show-Erlebnis.

Premiere mit amtierende Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron

Die Darstellerinnen und Darsteller der neuen Show" A NEW DAY" sind allesamt internationale Top-Athletinnen und -Athleten der Eiskunstlauf-Szene und absolute Weltklasse in ihrem Metier. Und HOLIDAY ON ICE setzt der Premiere in der Olympiahalle in München noch die Krone auf, nur am 16.02.2023 krönt das Eiskunsttanzpaar Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron als amtierende Olympiasieger die Show. Seien Sie dabei, machen sie mit und gewinnen dieses unvergleichbare Erlebnis!

Hier mitmachen und Tickets für die Holiday on Ice München Premiere gewinnen

Die Teilnahme ist bis einschließlich 9. Februar, 24 Uhr, möglich.