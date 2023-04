32-Jähriger nach Frühlingsfest vermisst – Polizei sucht Zeugen

Ein 32-Jähriger ist seit Freitagabend spurlos verschwunden. Die Polizei bittet deshalb Zeugen um Mithilfe.

Auf dem Frühlingsfest in München wurde der 32-Jährige zum letzten Mal gesehen.

München - Ein 32-Jähriger wird nach einem Besuch des Frühlingsfestes seit Freitagabend vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Mann um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Er war am Freitagabend mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest unterwegs, als er sich in einem unbeobachteten Moment gegen 18.50 Uhr entfernte. Die Mutter konnte ihren Sohn zuletzt nahe einer Gruppe von mehreren Jugendlichen sehen.

München: Vermisster ist geistig erheblich beeinträchtigt

Der Vermisste ist Autist und geistig erheblich beeinträchtigt. Er dürfte deshalb hilflos und orientierungslos sein, lebenswichtige Medikamente benötigt er aber nicht. Nach Angaben der Mutter benutzt der 32-Jährige außerdem gerne die öffentlichen Verkehrsmittel und spricht fließend Englisch, aber nur gebrochen Deutsch.

So sieht der Vermisste aus

Der Vermisste ist etwa 1,78 m groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und eine kräftige Figur. Außerdem trug er am Freitag einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Regenjacke, eine Krawatte mit USA-Muster und eine schwarze Kappe mit Aufschrift "California" und Bärensymbol.

Darüber hinaus trägt er eine Holzkette und weiße Kette am rechten Handgelenk, eine rosafarbene Kette am linken Handgelenk, einen Silberring an der linken Hand, eine blaue Sonnenbrille und schwarze Dekobrille.

Weitere Infos sowie ein Bild des Vermissten hat die Münchner Polizei zur Verfügung gestellt.

Hinweise bitte an die Polizei

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 089/2910-0 bei der zuständigen oder jeder anderen Münchner Polizeidienststelle zu melden.