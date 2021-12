2G im Handel: Kritik an geplanter Corona-Verschärfung

Am Donnerstag könnten Bund und Länder eine bundesweite 2G-Regelung im Einzelhandel beschließen. Kritik dafür gibt es nun vom Verband CityPartner München – der Einzelhandel sei kein Pandemie-Treiber.

München - Beschlossen wurde am Dienstag beim informellen Treffen von Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bald-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer zwar nichts, erste Tendenzen gibt es aber dennoch.

So könnte bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag unter anderem eine bundesweite 2G-Regelung im Einzelhandel beschlossen werden – Geschäfte für den täglichen Bedarf ausgeschlossen. Auch bei der Außengastronomie soll die Regel zum Tragen kommen.

2G, 2G+, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

Corona-Verschärfungen: Kritik von CityPartner

Der Handelsverband "CityPartner München" zeigt sich "verwundert", würden die Maßnahmen die Unternehmen doch vor "kaum lösbare Probleme" stellen. "Wie sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weihnachtsgeschäft bedienen, gut beraten und gleichzeitig am Eingang 2G kontrollieren? Zumal extra Mitarbeiter oder ein externer Security-Dienst am Eingang in der jetzigen Zeit zumeist finanziell nicht tragbar sind", heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

CityPartner zufolge sei der Einzelhandel kein Pandemie-Treiber – der Verband sieht das in den aktuell sinkenden Inzidenzwerten bestätigt, in München etwa sinkt die Inzidenz bereits seit mehreren Tagen wieder. "Sollten Handel und Gastronomie einen relevanten Anteil am Infektionsgeschehen haben, müsste jedoch gerade in München aufgrund der Vielzahl an Handels- und Freischankflächen genau das Gegenteil der Fall sein", schreibt der Verband.

Statt den Handel einzuschränken, sollten dem Verband zufolge "die wirklichen Ursachen" angegangen werden. Als Beispiel wird etwa der Kölner Karneval genannt, bei dem Tausende Menschen ohne Abstand gemeinsam feiern konnten.

Söder will 2G in Handel und Außengastro

Doch trotz der Kritik – die Corona-Verschärfungen für Handel und Außengastro werden mit ziemlicher Sicherheit kommen. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag bereits nach der Beratungssitzung von Bund und Ländern an. "Was dazukommen wird - was für Bayern dann ein Plus wäre - das sind weitere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich und 2G im Handel", sagte der CSU-Chef.

In München gibt es bereits strengere Regeln bei der Außengastro, die seit dem 1. Dezember gelten. Ministerpräsident Söder möchte diese auf den gesamten Freistaat ausweiten. "Wir werden von bayerischer Seite aus noch nachjustieren, um bestimmte Bereiche der Außengastro ebenso auf 2G umzustellen, wie das im Innengastro-Bereich der Fall ist", sagte Söder am Dienstagnachmittag.