16-Jährige seit über einer Woche vermisst: Wer hat Miriam Prinz gesehen?

München - Seit über einer Woche wird die 16-jährige Miriam Prinz aus Pasing vermisst.

Laut Polizei lebt der Teenager derzeit in einer Betreuungseinrichtung, von dort entfernte sie sich am 10. März gegen 17.30 Uhr. Zuletzt wurde sie am S-Bahnhof Westkreuz gesehen. Anlaufadressen sind den Ermittlern nicht bekannt.

Die Polizei hofft deshalb auf Zeugenhinweise, die in einem eingetragen werden können.

Personenbeschreibung der Vermissten

Die gebürtige Nürnbergerin ist etwa 1,70 Meter groß, sie hat schwarze, schulterlange Haare und braune Augen und spricht ohne Dialekt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 16-Jährige laut Polizei ein weiß-graues Shirt, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe.