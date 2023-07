14 schöne Dachterrassen und Rooftop-Bars in München: Hier können Sie den Ausblick genießen

Warme Sommertage und laue Nächte lassen sich am besten draußen verbringen: zum Beispiel auf Münchens Dachterrassen. Die AZ gibt einen Überblick.

München - Mit einem Getränk in der Hand oder einfach nur so: Lassen Sie sich ein bisserl Luft um die Nase wehen. In München gibt es viele Orte, an denen man dem Himmel ein kleines Stück näher ist – und zwar ohne lästiges Bergsteigen.

Überall in der Stadt gibt es Dachterrassen und Rooftop-Bars, von denen Sie einen herrlichen Ausblick über München genießen können. Wir haben ein paar gesammelt.

Fitzroy im Werksviertel: Rooftop-Bar mit Alpenblick

Bar-Manager Meron Engelberg (links) und Barkeeper Niclas Seeling des Fitzroy im Werksviertel © Daniel von Loeper

Noch keine zwei Jahre eröffnet, aber schon kein Insider-Tipp mehr ist die Fitzroy Bar auf der 15. Etage des Werk4 im Werksviertel. Direkt hinter dem Ostbahnhof hat man auf dieser Höhe einen komplett unverbauten Blick auf die Alpen, die Stadt, das große Riesenrad und das immer noch wachsende Werksviertel.

Wenn man Glück hat, sieht man sogar die Schafe, die auf einem der Dächer dort grasen. Reservieren muss man hier nicht. Die Getränkekarte reicht vom Spritz (8,50 Euro) bis hin zu ausgefallenen Cocktails. Auch das zugehörige Restaurant mit australischer Fusion-Küche ist zu empfehlen.

Atelierstraße 22, Werk4 Terrasse bei schönem Wetter: Mo-Do: 14 bis 1 Uhr Fr-Sa: 14 bis 2 Uhr So: 13 bis 1 Uhr

Deck 21 im Olympiapark

Das Deck 21: Perfekt für einen Snack oder Drink über dem Park. © Daniel von Loeper

Die Bar auf der Dachterrasse direkt neben der Olympiahalle ist die ideale Anlaufstelle für ein Getränk oder einen Snack beim Bummel durch den Olympiapark. Gerade tagsüber ist die gehobene Position wunderbar, um den vielen Spaziergängern, Sportlern und Reisegruppen zuzuschauen.

Hans-Jochen-Vogel-Platz (ehem. Coubertinplatz) Do-So: 14 bis 20 Uhr

The Rooftop Restaurant im Oberpollinger

Bei Oberpollinger gibt es oft noch freie Plätze. © Bernd Wackerbauer

Kaufhaus klingt eher nicht nach einem Ort zum Anstoßen. Aber wer beim Oberpollinger in der Fußgängerzone in den fünften Stock fährt, findet dort eine Dachterrasse mitten in der Stadt. Zwar ist der Blick nicht ganz so spektakulär wie im Bayerischen Hof, aber dafür kann man sich hier zu den Öffnungszeiten des Kaufhauses auch spontan mal auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen oder ein Mittagessen niederlassen.

Neuhauser Str. 18 Mo-Sa: 10 bis 20 Uhr

Café Glockenspiel: Perfekter Blick auf den Marienplatz

Ein entspannter Eiskaffee im Zentrum im Café Glockenspiel. © Daniel von Loeper

Besonders beliebt sind in diesem Lokal im fünften Stock natürlich die Fensterplätze mit Blick auf den Marienplatz und das berühmte Glockenspiel. Aber wenn's wärmer wird, begibt man sich auch gerne in den hinteren Teil des Cafés auf die Dachterrasse. Sehen tut man dort zwar nicht wirklich viel. Aber die Mischung der Besucher macht's hier aus. Neben den vielen Einheimischen kommen auch jede Menge Touristen aus der ganzen Welt in das Lokal. Und die gehören nun einmal genauso zu München wie der Monaco Franze.

Marienplatz 28, mit dem Aufzug nach oben fahren.Mo-Sa: 9 bis 23 Uhr So: 10 bis 18.30 Uhr

Dachterrasse im Bayerischen Hof: Kein Geheimtipp, aber trotzdem lohnenswert

München von seiner Champagnerseite. © Daniel Schvarcz

Zugegeben, ein Geheimtipp ist die Rooftop Bar im Hotel Bayerischer Hof nicht gerade. Aber die Lage mitten in der Stadt mit Blick auf die Türme der Frauenkirche ist einfach grandios. Vielleicht liegt's am angrenzenden Blue Spa: Während unten der Trubel vorbeizieht, fühlt man sich hier oben entspannt wie im Urlaub. Da kann man sich eine Tasse Kaffee schon mal 4,90 Euro kosten lassen. Das Glas Prosecco gibt's für 9,60.

Promenadeplatz 2-6 Blue Spa Lounge täglich geöffnet von 11 bis 23 Uhr (Küche 12 bis 21 Uhr)

Flushing Meadows in der Fraunhoferstraße

Am Feierabend sind die Plätze im Flushing Meadows sehr begehrt. © Daniel von Loeper

Das Wort Dachterrasse trifft's bei der Bar in der Fraunhoferstraße ehrlicherweise nicht ganz. Der Freibereich ist eher ein urbaner Balkon mit Tischen. Nichtsdestotrotz sitzen Münchens Nachtschwärmer hier gerne beinander und genießen ihre Cocktails, während unten das Glockenbach-Feiervolk Richtung Gärtnerplatz und Isar zieht.

Fraunhoferstraße 32 Mi-Sa: 17 bis 24 Uhr

Küche im Kraftwerk Obersendling

Die Atmosphäre der Küche im Kraftwerk bewegt sich zwischen Industriecharme und Gartenlokal. © Ruth Frömmer

Wer es nicht weiß, würde in dieser Obersendlinger Gegend nie auf die Idee kommen, dass sich hier eine bewirtete Dachterrasse befindet. Über dem bunten Möbelhaus Kare im Kraftwerk gibt es von Kaffee und Kuchen über kreative Mittags- und Abendgerichte für jede Tageszeit die richtige Verpflegung. Sehen kann man bei freier Sicht natürlich die Alpen. Was hier den Charme ausmacht, ist nicht der Blick auf München.

Dass man die Münchner Stadt eben mal unten liegenlässt, ist der besondere Reiz dieser Terrasse. Im angrenzenden Küchenladen kann man sich mit kulinarischen Mitbringseln wie Gewürzen, Kochbüchern, Geschirr und mehr eindecken. Der Cappuccino kostet hier 3,40 Euro, ein Augustiner Helles 4,60 Euro und den Spritz gibt's für 7,90 Euro.

Drygalski-Allee 25 Mo-Fr: 11 bis 22 Uhr Sa: 10 bis 22 Uhr sonn- und feiertags: geschlossen

Abstecher vom Hauptbahnhof: Ruby Rosi Bar

An diesem urbanen Fleck gleich beim Hauptbahnhof erwarten die wenigsten, einen gepflegten Drink in luftiger Höhe nehmen zu können.

Der Blick auf die Ruby Rosi Dachterrasse: Wer auf der Terrasse sitzt, kann in der Ferne die Zwiebelspitzen der Frauenkirche sehen. Der Rest ist durch Häuserfassaden versteckt. © Merckenschlager

Vergangenes Jahr hat das Hotel Ruby Rosi seine Pforten geöffnet. Und für alle Münchner springt dabei eine schöne Dachterrasse heraus, mitten in München, mit Rundumblick über die Altbauten der Innenstadt. Vom Trubel unten auf der Straße bekommt man hier oben mit einem Kir Royal in der Hand sicherlich nichts mehr mit. Die Getränkekarte wird von Cola bis Piña colada und weiteren ausgefallenen Cocktails reichen.

Bayerstr. 21, rund um die Uhr geöffnet

Deutsche Eiche: Die wohl bekannteste Dachterrasse

Ausblick auf der Dachterrasse der Deutschen Eiche in der Reichenbachstraße. © Foto: Deutsche Eiche

Bei passendem Wetter geht es auf dem Dach der Deutschen Eiche bereits am frühen Nachmittag los. Bis 21.30 Uhr abends gibt es nicht nur einen fantastischen Ausblick, sondern immer wieder auch den einen oder anderen Promi wie Pink, Dua Lipa oder Jeff Goldblum zu sichten.

Reichenbachstraße 13, bei gutem Wetter bis 21.30 Uhr abends, Reservierungen nicht möglich.

M'Uniquo Rooftop Bar am Schwabinger Tor

Auf dieser Dachterrasse am Schwabinger Tor ist es nicht leicht, einen Platz zu ergattern. Aber die Perspektive über München via Schwabing ist schon etwas ganz Besonderes. Dafür muss man bei den Getränken ein bisserl tiefer in die Tasche greifen. Die Halbe Helles kostet stolze 6 Euro, ein Glaserl Prosecco 8 Euro. Aber in einer solchen Location passen Cocktails eh am besten und die kosten zwischen 13 und 21 Euro - was für München eigentlich recht normal ist.

Leopoldstraße 170, Mi-Do: 18 bis 24 Uhr, Fr-Sa: 18 bis 1 Uhr

Frau im Mond auf dem Balkon des Deutschen Museums

Unten ankert das Schiff, oben residiert die Dachterrassen-Bar. © Foto: Daniel von Loeper

München wartete jahrelang sehnsüchtig auf diese Neueröffnung. Vergangenen Sommer eröffnete auf der Dachterrasse auf der Museumsinsel eine neue Bar. Diese kann man auch besuchen, ohne ins Deutsche Museum zu gehen. Der Name passt zum Planetarium nebenan: Frau im Mond - nach dem Science-Fiction-Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1928. Der Titel passt natürlich wunderbar zum Deutschen Museum inklusive Planetarium. Zugang gibt es über die Corneliusbrücke.

Rooftop Deutsches Museum, Museumsinsel 1, So-Mi: 9 bis 17 Uhr, Do: 9 bis 23 Uhr, Fr/Sa 9 bis 1 Uhr

Mandarin Oriental

Die Skyline der Landeshauptstadt München mit dem Alten Peter (l-r), dem Rathaus und der Frauenkirche ist von der Dachterrasse des Hotel Mandarin Oriental zu sehen. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Wer sich schick machen und Champagner auf einer Dachterrasse mitten in der Münchner Altstadt trinken möchte, ist im Hotel Mandarin Oriental richtig. Der Ausblick ist einmalig und erstreckt sich vom Maximilianeum über die Innenstadt mit Rathaus und Frauenkirche bei gutem Wetter bis hin zu den Alpen.

Neuturmstr. 1, Mo-Fr: 16 bis 23 Uhr, Sa/So: 12 bis 23 Uhr

Transit Rooftop

Das Transit im Werksviertel-Mitte. © off-events

Ein bisserl Bar, etwas Café und eine gewisse Clubatmosphäre: So kann man die Mischung in der Bar Transit im Werksviertel beschreiben. Gäste können sich auf ausgesuchte Drinks in lässiger Atmosphäre freuen. Auch kleine Gerichte und Snacks werden angeboten.

Atelierstraße 4, Di-Do: 17 bis 0 Uhr, Fr/Sa: 17 bis 1 Uhr, So: 16 bis 22 Uhr, Mo: geschlossen

MH5 Rooftop Bar

Hoch droben ist man auf der MH5 Rooftop Bar auf dem Werk 3. (Archivbild) © Annette Baronikians

Über zwei Stockwerke, im sechsten und siebten Stock, kann man auf der MH5 Rooftop Bar die Panorama-Aussicht über München genießen. Regelmäßig legen auf der Dachterrasse des Werk 3 auch DJs auf.

Atelierstraße 10, für ausgewählten Events geöffnet

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde erstmals im Juni 2022 veröffentlicht und im Juli 2023 überarbeitet.